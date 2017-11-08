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Великая Отечественная Война: ложь против правды

11:58. 8 ноября 2017 Просмотров - 249 Нет комментариев Опубликовал:

VOV

Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии Геббельс сказал как-то фразу, которую позднее взяли за отправную точку в своей пропагандистской деятельности многие и многие недруги СССР, а позднее России – "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят...".  

И понеслось! Какой только лжи о ВОВ мы с тех пор не слышали!.. Целые потоки исторического фальсификата...по недомыслию, недоумию, от незнания и вполне осознанно, умышленно. Искажение истории стало основной темой в современной информационной войне. Западные спецслужбы, находящиеся у них на содержании журналисты, всевозможные военные "историки" и "аналитики", а также их союзники внутри России стремятся всеми способами умалить величайший подвиг народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. На высосанных из пальца "примерах" и откровенно сфабрикованных "документах" они "доказывают", что не было на самом деле ни геройства, ни храбрости, ни достижений в области производства вооружений, а был только страх перед жестокой властью, представители которой гнали людей на убой, завалив немцев трупами.

Не моргнув и глазом, западные пропагандисты утверждают: "СССР собирался напасть на Германию и потому последней пришлось сыграть на опережение", "Сталин и Гитлер на равных виновны в разжигании войны", "многие миллионы советских граждан воевали против Советской власти за Гитлера"...и так далее и тому подобное.  И подобной псевдоисторической чуши становится с каждым годом все больше и больше... опять же прям по доктору Геббельсу: "многократно повторенная ложь становится правдой".

Последним "модным" трендом в нелегком деле искажения исторической правды и умаления величия Победы можно, пожалуй, считать  масштабную фальсификацию данных о людских потерях СССР во время войны. Благодатнейшая для Запада тема, ибо нет единой методики подсчета, многие документы, как в России, так и на Западе по-прежнему в секретных архивах, а кроме того - никто ведь не несет никакой ответственности за недостоверную информацию о потерях, вот и приводятся цифры совершенно разные, кажется, что порой они берутся просто "с потолка". Вот, например, считают иностранные "историки" потери Германии и включают в них только военнослужащих, а применительно к СССР – объединяют потери мирных граждан и военнослужащих и выдают их за потери Красной Армии. При этом, при подсчетах для той же Германии как бы случайно "упускают" потери армий Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии, хотя в 1941 году они вместе с Германией напали на СССР  и воевали на советско-германском фронте.

Порой ложь оказывается настолько глубоко интегрированной в контекст, что распознать ее могут только специалисты, остальным же, на кого, собственно говоря, и рассчитана "обманка", приходится, как говорится, верить на слово. Кто из нас хорошо разбирается в таких сугубо военных терминах как армия, дивизия, корпус? Кто может не гугля назвать их численный состав? Уверен, единицы. И вот на этом-то нашем незнании и зиждется ложь о, например, потерях в стрелковых дивизиях СССР и Германии. Сравнивая их, приводят голые цифры, "забывая" (опять же, как и в прошлом примере про союзников Германии) пояснить, что численный состав немецкой пехотной дивизии на протяжении значительного периода войны соответствовал составу примерно двух советских стрелковых дивизий, и немецкий танковый корпус из трех дивизий имел около 600-700 танков, то есть примерно столько же, сколько имела в своем составе советская танковая армия.

Между тем цифра общих потерь СССР (в интерпретации западных "историков" и ряда либеральных СМИ) к осени 2017 года добралась уже чуть ли не до 50 миллионов(!!!) человек. Против 7 миллионов – впервые озвученных Сталиным в марте 1946 года.  При этом, вина возлагается, главным образом, на Верховного Главнокомандующего и "бездарных" "жестоких" советских военачальников, оказавшихся неспособными грамотно, со знанием дела и заботой о солдатах управлять войсками. И это на фоне совершенно очевидных всему миру побед Красной Армии, на фоне героизма, беспримерной доблести, гуманизма  и человечности ее солдат и офицеров!

Видя несостоятельность собственной лжи про бездарность советского военного командования, пропагандисты от спецслужб тут же приводят следующий аргумент, что, мол, в современной России всем уже давно наплевать и на цифры потерь и на саму историю войны, потому что "молодым все равно, а старые просто жалеют погибших".

И это очередная ложь! Молодежь активно интересуется историей, на тематические выставки и экспозиции выстраиваются очереди, каждый новый отечественный фильм о Великой Отечественной Войне собирает полные кинотеатры, большинство зрителей, как нетрудно догадаться, молодежь. А военно-исторические реставрации давно уже превратились из модного тренда в регулярные мероприятия.

Возможно, что "замалчивания", "преувеличения" и прочие исторические перверсии кому-то на руку: кто-то повышает, таким образом, свой рейтинг, кто-то набирает политические очки, а кто-то стремится обелить собственную историю, но все это однозначно не про Россию, население которой помнит свою историю, преклоняется пред героизмом  советских солдат и офицеров и бережно хранит память о колоссальных жертвах советского народа в Великой Отечественной Войне.

Метки: вов, история, пропаганда, ссср
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