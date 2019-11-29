Какая культура победила на Руси после прихода христианства? Христианская греческая или Ведическая русская?

Где сегодня корни русского человека, в христианской греческой вере или русском Духе? Это исследование есть попытка разобраться, попробовать подняться над догматами религий и логически понять, что в русском человеке сильнее проявлено, привнесенная христианская греческая культура или своя, родная ведическая?

Будь верен Крови и Земле. В твоей Крови — сила Расы, в твоей Земле — прах Предков.

Будь храбр и горд. Тот, кто побеждает свой страх, тот, кто не отступает перед Силой, и есть настоящий Герой.

Чти Правду, по которой жили твои Предки. Следуй путями Древних Богов, ибо они некогда были людьми твоей Крови и героическими деяниями обрели Безсмертие.

Будь верен своим Братьям по Крови. Настоящая верность познаётся только в бою. Круг братьев стоит многотысячных армий чужеземцев.

Будь верен любимой. Тот, кого не любила женщина, недостоин пройти сквозь Северные Врата в Обитель Героев.

Будь честен. Ложь достойна народов, слишком слабых, чтобы отстоять право на жизнь в открытом бою.

Будь справедлив. Поступай с другими только так, как они этого заслуживают.

Будь мудр. Не принимай на веру ложных истин, но постигай мир своим разумом.

Не мирись со злом, ибо зло оставшееся без наказания, умножается, а вина лежит на том, кто оставил его безнаказанным.

Не иди на поводу у Общества. Толпа может воспитать тебя только Рабом. Стремись вырваться за её пределы, туда, где правят непобедимые Силы Природы.

Цени Волю. Стремись к ней, ибо лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Всегда помни, что слабый — боится битвы, сильный бросается в неё, а великий находит в ней счастье.

Существует мнение, что суть русского человека - это христианская православная вера, принесенная нам греками Византии.И именно она сделала нас русскими. К сожалению такие патриоты не знают своей истории и не обладают наблюдательностью.

Попробуем разобраться.

Сразу оговорюсь, данное исследование не несет религиозной окраски и не касается религиозных догматов а направлено на культурное, психологическое влияние христианства на русского человека, на его национальные черты и характер.

Вспомним, что христианство на Русь пришло в конце 10 века, как ортодоксальное христианство греческого закона (христианская церковь была тогда единой с центром в Риме). Какую культуру принесли на Русь греческие христианские миссионеры? Для этого посмотрим на типичные церкви того времени на Руси 10-11 века, выполненные в греческом стиле:

София Киевская

Византийская оригинальная ортодоксальная церковь

А что мы знаем про русские Ведические храмы до христианской эпохи?

Посмотрим, как выглядели храмы ведической Руси, описанные посвященным Георгием Сидоровым: ("Тайная хронология и психофизика русского народа")

«Храмы Лады стояли во всех без исключения древнерусских городах. Они были изящны, богато украшены красивой деревянной резьбой и напоминали собой ажурные, покоящиеся на резных деревянных колоннах пирамиды. В каждом таком храме находились выполненные неизвестными ныне талантливыми русскими мастерами изображения Великой Лады. Обычно статуи Богини вырезались из дерева и покрывались тонким золотом. На капищах Её изображения оставались деревянными. Иногда вместо них ставился на берёзовом отрезке (берёза – дерево Богини) знак Лады – круг с треугольником посередине, где острый угол направлен вниз, а основание треугольника- вверх. Круг здесь обозначает вселенную, а треугольник сердце этой Вселенной. Только одна статуя Лады была выполнена из чистого золота и находилась в главном храме Богини, который некогда стоял на берегу Ладожского озера.

Чтобы расшифровать название озера, достаточно знать имя Лада и древнерусское слово, означающее путь - "га". И получается, что озеро Ладога всего-навсего значит "дорога к Ладе".

И на самом деле, к храму Великой Лады можно было подойти только со стороны озера. С берега храмовый комплекс Богини был надёжно прикрыт огромным непроходимым болотом, тропы через которое знали только волхвы. В настоящее время эта топь почти исчезла, но в древние времена она представляла серьёзное препятствие. Храм Богини стоял на юго-восточном берегу озера. И паломникам приходилось плыть к его пристани на лодках из Старой Ладоги. Крепость Старая Ладога.

Крепость старой Ладоги была своеобразным ключом к храму Богини, единственным местом, откуда можно было попасть к его комплексу.

Главное святилище Лады состояло из нескольких построек, все они были богато украшены позолоченной деревянной резьбой, имели посеребрённые крыши, над которыми возвышались золотые, украшенные красными сердоликами (этот камень является символом Богини) сакральные символы Вселенной, Солнца и Самой Лады. Купол основного храма Богини любви представлял собой, как и все древнерусские храмы, восьмигранную высокую пирамиду, вершина которой была увенчана стилизованным позолоченным изображением пламени - маковкой. На вершине огненной маковки стояла изукрашенная драгоценными камнями золотая двойная свастика, устремлённая в небо.»

А теперь посмотрим на знаменитые Кижи

Вознесенская церковь

Совершенно очевидно то многие древние церкви - на самом деле переделанные ведические храмы...

На Руси, до принятия христианства, в каждом населённом пункте возвышались многочисленные храмы, посвящённые ведическим Богам, были в разных местах и святые места. Со славянскими землями связана легенда о Первом Храме, по образцу которого строились все храмы Древнего Славянского Мира. Это был Храм Солнца близ горы Алатырь. В разных странах сохранилось имя зодчего Храма Солнца. В Индии его звали Гандхарва, в Иране - Гандарва, в Греции - Кентавр, на Руси - Китоврас. Германцы называли его Морольфом, кельты - Мерлином, в ближневосточных легендах - Асмодеем. Названия многих современных частей храмов и церквей имеют древнее славянское происхождение. Слово «храм» - славянское - и означает хоромы, дворец, богатое здание. Слово «алтарь» образовано от названия священной Алатырь - горы. «Хорос» - (храмовый светильник) произошло от имени бога Солнца Хорса. «Амвон» - возвышение, с которого священник произносит речь, образовано от слова «мовь» - речь, молвить речь…

Древняя русская легенда о строительстве Первого Храма гласит... Очень давно великий волшебник Китоврас провинился перед Богом Солнца: он, по велению Месяца, украл у Солнца жену Зарю - Зареницу. Боги вернули Солнцу Зарю - Зареницу, а волшебнику Китоврасу повелели построить для Бога Солнца и во славу Всевышнего Храм у Алатырской горы из необтёсанных камней, чтобы железо не осквернило Алатырь. Тогда Китоврас обратился за помощью к птице Гамаюн, которая обтесала камни своими волшебными когтями. Храм этот, по вычислениям астрологов, был воздвигнут в ХХ-ХIХ тысячелетии до нашей эры, как раз в период Первого Исхода с северной прародины русов-славян во главе с Богом Солнца Яром. Храм Солнца был построен у Алатырь - горы по образцу храма Солнца Арктиды. В «Книге Коляды «повествуется: «Был построен храм на семи верстах, на восьмидесяти возведён столбах - высоко - высоко в поднебесье. Был Храм длиной шестьдесят локтей, в поперечину - двадцать и тридцать - ввысь. Были в храме окна решётчатые, были двери в храме чеканные. Был внутри он обложен золотом и каменьями драгоценными. И двенадцать дверей, и двенадцать окон были камнями изукрашены - сердоликом, топазом и изумрудом, халкидоном, сапфиром и ясписом, гиацинтом, агатом и аметистом, хризолитом, бериллом и ониксом.

Оживали на стенах храма птицы каменные и звери, поднимались к небу деревья, травы вились, цветы цвели.

На севере Руси самыми богатыми были храмы Велеса и Перуна. Святилища в Новгороде - на Волхове создавались по образцу венедских, а, возможно, и лучше. Это были шедевры зодчества. Кроме храмов были святилища на холмах, у источников, в священных рощах, о которых упоминает «Книга Велеса». Чудесны были храмы ведической эпохи в Киеве, разорённые во времена Владимира. Почитался в Киеве и храм Буса Белояра на Бусовой горе.

В Ростове Великом святилище простояло до начала Х века нашей эры и было разрушено трудами преподобного Авраамия Ростовского: «Того идола (Велеса) преподобный молитвами своими, и данной ему в ведение тростию от святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, сокруши, и в ничто обрати, и на оном месте храм святого Богоявления постави».

В землях кривичей больше всех почитался Перун и птица Гамаюн. В землях кривичей, прусов и литовцев храмы в честь Перуна закладывались ещё в ХIII веке нашей эры. Так в 1265 году среди дубовой рощи под Вильной, в урочище Свинторога, был основан каменный храм Перкунаса, где проповедовал знаменитый жрец Криве - Кривейто из жреческо - княжеской династии, восходящей к прародительнице Скреве, дочери Богумира и прародителю Криве, сыну Велеса. В этом храме в 1270 г. было сожжено тело князя Свинторога - основателя храма. ( http://lvmir.narod.ru/drevrus/...

Отсюда видим, что христиане переделали под свои цели многие старые ведические храмы, но что интереснее, этот стиль господствует в постройке до Никоновских времен!

Город Владимир — столица Владимиро-Суздальской Руси. Дмитровский собор конец XII — начало XIII века. Один из уникальнейших храмов Древней Руси.

В его каменной резьбе мирно найдены сюжеты христианской и ведической культур, которые подтверждают Двоеверие того времени. На кресте удивительная деталь — Уточка. Она упоминается в книге Велеса — это Мировая уточка, которая держит Землю вместе с Даждьбогом. Также на на стенах этого знаменитого Собора есть изображения Славянских Богов Даждьбога, Велеса и славянской мифической птицы Гамаюн. Сей собор вельми знаменит своей белокаменной резьбой — его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных из Славянской мифологии.

Cтоит особо отметить Изображение Даждьбога — Бога Солнца(Ведический Бог — Сурья) славян Руси. Это «Вознесение Даждьбога» каменный барельеф Дмитровского собора во Владимире. Сам сюжет заимствован славянским зодчим с женского жреческо-княжеского головного убора «Вознесение(Восхождение) Даждьбога». Это центральный щиток золотого жреческого головного убора княгини. Поднепровье, река Рось XII век. В то время как на Руси уже более века существовало христианство, княгини, супруги Князей продолжали носить жреческие одежды и совершать древние славянские обряды. Это была древняя славянская Ведическая традиция, в которой хранилось ведание о Даждьбоге — Славянском Боге Солнца и о Его воплощения(Аватарах). Князья и княгини, некоторые зодчие и иконописцы, а также большая часть народа исповедовала Ведическое Православие. Согласно исследованиям академика Б.А. Рыбакова, по верованиям большинства русских людей Средневековья, в том числе и самых образованных, Христос являлся воплощением Даждьбога, а вовсе не иудейским Мессией (Б.А. Рыбаков «Язычество Древней Руси», М., «Наука», 1988).

Некоторые исследователи считают то, что и сам Дмитровский Собор — это переделанный Славянский храм Родной Веры-Ведания.

Доктор философских наук, профессор Чудинов делает сенсационное заявление:

"Могли ли храмы быть центрами не только духовной, но и административно-экономической власти? Как направления экономической и социальной деятельности были поделены между храмами? Как внешний вид храма зависел от его территориального расположения и геологического рельефа? Чьи храмы, по мнению профессора Чудинова, скрываются среди северных болот, а чьи – вырубаются в скалах? На каком языке сделаны надписи, которые находят в крымских пещерах? Зачем турки и крымские татары пытались уничтожить эти надписи и почему сегодня на них не обращают внимание во время экскурсий? В период христианства ведические храмы с удовольствием заняли последователи новой религии. Они же назвали своими большинство дохристианских символов. Откуда в христианство пришел крест? Какое настоящее имя Георгия Победоносца? Зачем Святой Георгий убивал копьем змея? Кого в древней Руси награждали Георгиевским крестом и существовала ли уже георгиевская лента? – профессор Чудинов изложит свой взгляд на эти вопросы."

( http://news24today.info/vedicheskie-khramy-drevney-rusi-valeriy-chudinov.html )

Ведический стиль в новых христианских храмах присутствует до Никоновских времен

То есть, на Руси доминировала своя, ведическая православная культура, которая постепенно ассимилировала в себе греческую.

Еще одним свидетельством того факта, что греческая религия была антагонистом ведическим обычаям народа, являлась яростная борьба греческих священников со всеми славянскими праздниками, народными танцами, песнями, музыкальными инструментами, традициями и культурой. Эти сведения хорошо отражены у многих исследователей , например у К.М. Гальковского в его 2-х томном исследовании 1914г «Борьба христианства с остатками язычества на Руси».

Вот цитата из требника XVI века Чудова монастыря: «Не пели ли еси песней бесовских. Не играли ли еси в гусли или шахматы». Или из Софийского требника XVI века : «Или плясал еси на пиру. Или позоры ходил еси». «Или плясала и песни пела. Или скоморохов слушала и в сладость игры их смотрела».

Разве эти наставления соответствовали русской душе? Нашему русскому характеру? Вот почему Масляница , Купала и другие славянские ведические праздники так ненавистны были христианской церкви, и только несгибаемый русский православный характер, заставил церковь смириться и принять под себя например Масляницу.

Тот же Гальковский пишет: «во многих деревнях (1914!!!) крестьяне хотя и с крестом ходят, но живут своими языческими традициями. До сих пор (1914г) крестьяне приносят языческие требы (богам) и используют не христианские а языческие ритуалы».

А знаменитые рассказы Гоголя о жизни Малороссии? Там четко видно как мило совмещались христианская вера и старые ведические традиции и привычки. Реально существовало двоеверие.

Все это говорит о том, русский человек принял Христа, как своего языческого бога, но ритуалы церкви ему были довольно чужды и он им предпочитал свои родные ведические. На Руси до 17 века сохранялось двоеверие!

Подведем итог:

Наша родная ведическая культура - суть наша русская генетическая особенность. Она перерабатывает чуждые культуры под себя. Потому русские не могут принять и Западную англо-саксонскую культуру. Подражание некоторых неустойчивых "товарищей" вызывает у большинства народа стойкую неприязнь и насмешку.

Любая идеология для нашего государства должна строиться на народных корнях.

Использованная литература:

Георгий Сидоров " Тайная хронология и психофизика русского народа"

http://lvmir.narod.ru/drevrus/...

http://news24today.info/vedich...