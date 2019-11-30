Испугавшие смерть

Те самы "кровавые" НКВДшники, которые показали себя в первые дни войны так, что земля горела под ногами врага.

Их было двое. Пара пограничников из Брестского погранотряда дала бой колонне немецких мотоциклистов. Их ранили, схватили поставили в линию для расстрела. Вот только подготовка затянулась из-за того, что расстреливаемые вели себя спокойно и даже нагло. Смеялись над немцами, издевались и шутили. Досталось и молодому германскому офицеру отдавшему приказ.

После того как всё было кончено, он написал вечером в своём дневнике:

- Эти русские солдаты совсем не боялись нас. Это была не бравада и напускная храбрость. Мне даже на секунду показалось, что это я стоял на их месте. Отвратительное ощущение. Ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат, пробежали мурашки по спине и неприятный холодок, в тот момент когда их тела коснулись земли. Они были абсолютно уверены, что за них отомстят, а мы проиграем войну.

Шёл июнь 1941 года.

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