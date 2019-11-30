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Испугавшие смерть

08:17. 30 ноября 2019 197 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

 

sam8827 ноября 23:50  116  13786

 

Те самы "кровавые" НКВДшники, которые показали себя в первые дни войны так, что земля горела под ногами врага.

Их было двое. Пара пограничников из Брестского погранотряда дала бой колонне немецких мотоциклистов. Их ранили, схватили поставили в линию для расстрела. Вот только подготовка затянулась из-за того, что расстреливаемые вели себя спокойно и даже нагло. Смеялись над немцами, издевались и шутили. Досталось и молодому германскому офицеру отдавшему приказ.

После того как всё было кончено, он написал вечером в своём дневнике:

- Эти русские солдаты совсем не боялись нас. Это была не бравада и напускная храбрость. Мне даже на секунду показалось, что это я стоял на их месте. Отвратительное ощущение. Ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат, пробежали мурашки по спине и неприятный холодок, в тот момент когда их тела коснулись земли. Они были абсолютно уверены, что за них отомстят, а мы проиграем войну.

Шёл июнь 1941 года.

 

 

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Источник: https://cont.ws/@sam8807/1515263

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1717 1449
    прохожий 30 ноября 2019 в 8:51

    Из абсолютной уверенности в своей правоте , быть может этих двоих безымянных героев и выросла Победа в ВОВ. Выстрелы в неизвестных героев, обернулся в настоящем движением “БеЗсмертного полка”, под портреты и знамёна которого собираются миллионы помнящих подвиг дедов и отцов. Те двое неизвестных героев, израненных и измождённых, своей смертью победили врага, внушив ему страх своей непреклонной верой в нашу победу.
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    МОжет показаться, что это звучит высокопарно, но это единственный общий путь к победе над врагами и обретении подлинной самостоятельности.

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  • 9505 5671
    XAPAOH 30 ноября 2019 в 10:00

    Это что такое? Попытка обелить НКВД. Хоть погранцы и формально входили в НКВД, а затем в КГБ, они всегда были обособлены.

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