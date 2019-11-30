Испугавшие смерть
Те самы "кровавые" НКВДшники, которые показали себя в первые дни войны так, что земля горела под ногами врага.
Их было двое. Пара пограничников из Брестского погранотряда дала бой колонне немецких мотоциклистов. Их ранили, схватили поставили в линию для расстрела. Вот только подготовка затянулась из-за того, что расстреливаемые вели себя спокойно и даже нагло. Смеялись над немцами, издевались и шутили. Досталось и молодому германскому офицеру отдавшему приказ.
После того как всё было кончено, он написал вечером в своём дневнике:
- Эти русские солдаты совсем не боялись нас. Это была не бравада и напускная храбрость. Мне даже на секунду показалось, что это я стоял на их месте. Отвратительное ощущение. Ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат, пробежали мурашки по спине и неприятный холодок, в тот момент когда их тела коснулись земли. Они были абсолютно уверены, что за них отомстят, а мы проиграем войну.
Шёл июнь 1941 года.
Источник: https://cont.ws/@sam8807/1515263
Из абсолютной уверенности в своей правоте , быть может этих двоих безымянных героев и выросла Победа в ВОВ. Выстрелы в неизвестных героев, обернулся в настоящем движением “БеЗсмертного полка”, под портреты и знамёна которого собираются миллионы помнящих подвиг дедов и отцов. Те двое неизвестных героев, израненных и измождённых, своей смертью победили врага, внушив ему страх своей непреклонной верой в нашу победу.
Наше единство в “Безсмертном Полку”, та точка опоры, опираясь на которую можно построить Новую Россию, неприступную крепость для врагов и предателей.
МОжет показаться, что это звучит высокопарно, но это единственный общий путь к победе над врагами и обретении подлинной самостоятельности.
Это что такое? Попытка обелить НКВД. Хоть погранцы и формально входили в НКВД, а затем в КГБ, они всегда были обособлены.
Ты ругаешь нож, а не тех, у кого он в руках…