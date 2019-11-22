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Если девушка казачка…

16:46. 22 ноября 2019 254 просмотра 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/f2fu5pCSH38

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6337 5735
    жора шапов 22 ноября 2019 в 16:51

    По преданиям, Витязи вращали мечи, как сейчас вертолёт – винты.

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  • 1820 1488
    Женечка 22 ноября 2019 в 17:35

    За то что одела мужской костюм – драть вожжами,
    за то что на людях простоволосая – драть вожжами,
    за то что взяла шашку в руки -драть вожжами.
    Фланкировка-махание шашками. Никогда не было такого упражнения у казаков.Это изобретение новоявленных ряженых. У казаков была простая рубка.
    Кто сейчас казаки? В большей массе бездельники и тунеядцы…

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    2
    • 10493 1083
      ХОХОЛЖенечка 22 ноября 2019 в 17:40

      Всё верно.
      Но рубка не простая а сложная и рубили целыми днями тяжёлой и тупой учебной шашкой дрова.
      До онемения и окостенения мизинца
      Потому потом в Парижских бистро пили кофеи оттопырив мизинец и это стало МОДОЙ
      ))))
      Казака были СИЛОЙ до 1-й мировой.
      Пулемёт их на ноль помножил

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      1
    • 1375 1143
      MazaiЖенечка 22 ноября 2019 в 18:28

      Прикусм язык . Я живу в Казацком краю .Набери и посмотри Урюпинск Казачий. Дед Казак Бурацкой станицы Мать казачка. Отец с Воронежскойй обл .Хохол Кузнецом дед был у Казаков Отец также. И Казакам очень досталось от большевиков и только потому что они любили Родину.

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      1
  • 14526 11044
    Ъ 22 ноября 2019 в 17:37

    Если девушка-казак…так ,наверное,правильнее…Казачка-это что-то женственное,без войны,без сабли,что-то с ребенком в колыбели….Это же не амазонки…Это же женщины,рожающие казаков…Ну так или не так….

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  • 24 16
    Сергей 22 ноября 2019 в 18:17

    Красиво конечно но это просто балет не более

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