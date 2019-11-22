Если девушка казачка…
16:46. 22 ноября 2019 254 просмотра 8 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/f2fu5pCSH38
Источник: https://youtu.be/f2fu5pCSH38
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Мне грустно, печалят меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Они покупают пушистые ковры, украшают дом, люди набивают коврами свои дома, но ковры им не в радость. Они завидуют соседу, у него не дом – королевский дворец; и они отнимают у соседа дворец и вселяются в него, но того, что искали, не находится и во дворце.
По преданиям, Витязи вращали мечи, как сейчас вертолёт – винты.
Зачем?
Вся эта клоунада для понтов.
За то что одела мужской костюм – драть вожжами,
за то что на людях простоволосая – драть вожжами,
за то что взяла шашку в руки -драть вожжами.
Фланкировка-махание шашками. Никогда не было такого упражнения у казаков.Это изобретение новоявленных ряженых. У казаков была простая рубка.
Кто сейчас казаки? В большей массе бездельники и тунеядцы…
Всё верно.
Но рубка не простая а сложная и рубили целыми днями тяжёлой и тупой учебной шашкой дрова.
До онемения и окостенения мизинца
Потому потом в Парижских бистро пили кофеи оттопырив мизинец и это стало МОДОЙ
))))
Казака были СИЛОЙ до 1-й мировой.
Пулемёт их на ноль помножил
Прикусм язык . Я живу в Казацком краю .Набери и посмотри Урюпинск Казачий. Дед Казак Бурацкой станицы Мать казачка. Отец с Воронежскойй обл .Хохол Кузнецом дед был у Казаков Отец также. И Казакам очень досталось от большевиков и только потому что они любили Родину.
За бессвязными словами и непонятными звуками не могу уловить смысл послания. Переформулируйте, желательно по законам грамматики.
Если девушка-казак…так ,наверное,правильнее…Казачка-это что-то женственное,без войны,без сабли,что-то с ребенком в колыбели….Это же не амазонки…Это же женщины,рожающие казаков…Ну так или не так….
Красиво конечно но это просто балет не более