Путин приехал на байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал»

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.,.З д р а в и я Вам.,.
~~~ Путин и baйкеры! ~~~
_Путин на “Урале” – на байк-ШОУ прибыл!
Уверенно Он мотоциклом правил – СПЕШИЛ…
Быстрей-всего УВЛЁКСЯ так(от чего и поСПЕШИЛ),
*ПОТОМУ-то и…Правила НАРУШИЛ – БЕЗ шлема был!
[покажите того ГАИшника,кто Его-бы остановил...]
_Что,российскому БАЙкерскому движению – 10 лет?
Путин их поздравил,им от него – дружеский Привет!
Путин на-них Реально проПИАРИЛСЯ – сомнений нет!
В общем-то Он правильный – ВЫВРАЛ путь!
Ему ведь Имидж(ЛЮБ`ОЙ ценОЙ) – Нужно Вернуть…!
_Когда Россия горит,тонет И…”взрыв,ается”…
Когда “КЕМ-то”,что-то…в Москве УСТРАИВАЕТся…
Когда ВНУТРЕННИЙ,соц-климат в стране УХУД,ША,ЕТСЯ…
САМОЕ-время – “праздничную-дату” отмечать…
А ведь “ЭТО”…Полит-ПИАРОМ называется!
_Над Вовиным “Уралом” – флаги развеваются!
С-зади “ПАЦАНЫ”…на baйкерах подтягиваются…
В кожаных ПРИКИДАХ все – у них СЕРЬЁЗНЫЙ вид…
А впереди Вова В-ЧЁРНОМ-весь…на “Урале” рулит…
[Чёрное УМЕНЬШАЕТ Возраст...народ ТАК говорит]
_НЕСМОТРЯ на то,что МНОГОЕ-РАЗНОЕ – в РФ происходит…
Vova Pytin – “хороводы” Пропагандистские “ВОДИТ”…
Но Нужно Признать,что Он – Правильно Поступает!
Он Реально,СВОЮ Значимость(в РФ)- Так Демонстрирует…
Как-бы там не-было,но Он – Свой Рейтинг Увеличивает…
_А Путин-то Реально – Может Себя(в Плюсе)Показать,
НЕ смотря на то,что ЕСТЬ За ЧТО – Его Упрекать…
Хотя УЖЕ Пора ПРЕКРАЩАТЬ – ЛЖЕ-патриотизмом “окормлять”!
* Так МОЖНО не только Москву,но И…Россию “потерять”…
[Чему СПОСОБСТВУЕТ - Его ОКРУЖАЮЩАЯ,Ему "верная-рать"]
[эту - "верную" Ему КОДЛУ...Ему Пора Менять = В-три-шеи-ГНАТЬ]
…НЕ забывАЙ Вова – “верных” – “ПАСТИ-и…СЛУШАТЬ…[44-13]
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-8-19.