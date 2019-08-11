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Путин приехал на байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал»

08:39. 11 августа 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u1DvTVh4L_8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 81 65
    Valeriy Bondarik 11 августа 2019 в 9:50

    .,.З д р а в и я Вам.,.

    ~~~ Путин и baйкеры! ~~~

    _Путин на “Урале” – на байк-ШОУ прибыл!
    Уверенно Он мотоциклом правил – СПЕШИЛ…
    Быстрей-всего УВЛЁКСЯ так(от чего и поСПЕШИЛ),
    *ПОТОМУ-то и…Правила НАРУШИЛ – БЕЗ шлема был!
    [покажите того ГАИшника,кто Его-бы остановил...]

    _Что,российскому БАЙкерскому движению – 10 лет?
    Путин их поздравил,им от него – дружеский Привет!
    Путин на-них Реально проПИАРИЛСЯ – сомнений нет!
    В общем-то Он правильный – ВЫВРАЛ путь!
    Ему ведь Имидж(ЛЮБ`ОЙ ценОЙ) – Нужно Вернуть…!

    _Когда Россия горит,тонет И…”взрыв,ается”…
    Когда “КЕМ-то”,что-то…в Москве УСТРАИВАЕТся…
    Когда ВНУТРЕННИЙ,соц-климат в стране УХУД,ША,ЕТСЯ…
    САМОЕ-время – “праздничную-дату” отмечать…
    А ведь “ЭТО”…Полит-ПИАРОМ называется!

    _Над Вовиным “Уралом” – флаги развеваются!
    С-зади “ПАЦАНЫ”…на baйкерах подтягиваются…
    В кожаных ПРИКИДАХ все – у них СЕРЬЁЗНЫЙ вид…
    А впереди Вова В-ЧЁРНОМ-весь…на “Урале” рулит…
    [Чёрное УМЕНЬШАЕТ Возраст...народ ТАК говорит]

    _НЕСМОТРЯ на то,что МНОГОЕ-РАЗНОЕ – в РФ происходит…
    Vova Pytin – “хороводы” Пропагандистские “ВОДИТ”…
    Но Нужно Признать,что Он – Правильно Поступает!
    Он Реально,СВОЮ Значимость(в РФ)- Так Демонстрирует…
    Как-бы там не-было,но Он – Свой Рейтинг Увеличивает…

    _А Путин-то Реально – Может Себя(в Плюсе)Показать,
    НЕ смотря на то,что ЕСТЬ За ЧТО – Его Упрекать…
    Хотя УЖЕ Пора ПРЕКРАЩАТЬ – ЛЖЕ-патриотизмом “окормлять”!
    * Так МОЖНО не только Москву,но И…Россию “потерять”…
    [Чему СПОСОБСТВУЕТ - Его ОКРУЖАЮЩАЯ,Ему "верная-рать"]
    [эту - "верную" Ему КОДЛУ...Ему Пора Менять = В-три-шеи-ГНАТЬ]
    …НЕ забывАЙ Вова – “верных” – “ПАСТИ-и…СЛУШАТЬ…[44-13]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 10-8-19.

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