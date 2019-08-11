Первый день байк-шоу в Крыму посетили более 50.000 человек (ВИДЕО)

Организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте правительства города.

В этом году основу мероприятия составило масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие, а кульминацией стал концерт с участием популярных российских артистов. Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стало одиннадцатым по счету. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.

В субботу шоу «Тень Вавилона» посетил президент Владимир Путин. В компании лидера «Ночных волков» Александра (Хирурга) Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Он отметил, что подобные мероприятия объединяют любителей техники и всех тех, кто любит Россию.

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