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Первый день байк-шоу в Крыму посетили более 50.000 человек (ВИДЕО)

18:00. 11 августа 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:
Первый день байк-шоу в Крыму посетили более 50.000 человек (ВИДЕО) | Русская весна

Организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте правительства города. 

В этом году основу мероприятия составило масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие, а кульминацией стал концерт с участием популярных российских артистов. Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стало одиннадцатым по счету. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.

В субботу шоу «Тень Вавилона» посетил президент Владимир Путин. В компании лидера «Ночных волков» Александра (Хирурга) Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Он отметил, что подобные мероприятия объединяют любителей техники и всех тех, кто любит Россию.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565533849

Метки: Новости

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