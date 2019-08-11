Новости Украины и Новороссии 11 августа 2019
- 08:25 На Украине обыскали танкер из-за посещения Севастополя.
- 06:30 Что волнует Украину (ВИДЕО).
- 05:00 В Киеве рассказали, через какой срок украинцы разочаруются в Зеленском (ВИДЕО).
- 04:30 ОБСЕ и правозащитники возмущены: киевский суд запретил называть С14 неонацистами.
- 02:30 У Зеленского проблемы: нужно срочно 12 млн долларов.
- 02:00 «Будет так, как я сказал»: Главред «Эха Москвы» жёстко отреагировал на возмущение украинцев.
- 00:04 Синдром выделения денег имени Янины.
На Украине обыскали танкер из-за посещения Севастополя
В Херсоне «прокуратура АР Крым», подчиняющаяся киевскому режиму, провела обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.
По версии следователей воображаемого ведомства, в июне 2015 года судно, которое тогда носило название «Вилга», поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь, его экипаж при этом якобы нарушил наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.
«В июне 2015 это же судно, но под названием „Вилга“, поставляло топливо для подразделерий Черноморского флота РФ в г. Севастополь», — сообщили в прокуратуре.
Данные сайта MarineTraffic.com (позволяет отслеживать движение судов — прим. РВ) подтверждают, что танкер сейчас действительно находится в Херсоне.
Читайте также: Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что волнует Украину (ВИДЕО)
В украинской колонии за последние дни произошла масса событий. Теперь одни боятся за свою шкуру, а другие — за страну. И среди этих «других» — простые украинцы, не понимающие, как им жить дальше. Они ждут, что власть решит их проблемы. А власть… В общем, как обычно.
У власти всегда есть дела важнее народа. Одесский журналист Александр Воскобойников отметил, что как-то подозрительно спокойно Порошенко махнул на отдых вместе с семьей. Даже слишком спокойной, судя по тому, что Аваков уже заявил, что пора бы разобраться с Петром Алексеевичем.
«Аваков — всем известный бандит, который желает „шоколадному главарю“ „только счастья“. Как и „шестерки“ этого шоколадного главаря, которые прекрасно понимают, что у них теперь могут начаться проблемы», — сказал блогер.
Под «шестерками» имеются в виду — прихвостни Порошенко. Например, придурковатый Вересень, который в эфире канала «Прямой» сравнивал зачем-то Медведчука с Путиным. Вместе с Ганапольским, его другом по разуму, они продолжают «разоблачать» всех, кто «пророссийский». Или хотя бы носит «красную папочку». В конце концов, им за это платят немалые деньги.
«Ганапольский получает 50 000 долларов в месяцев. При этом банду С14 „шоколадный главарь“ тоже неплохо пристроил», — заметил одессит.
Те самые неонацисты из С14, которые врывались в храмы, устраивали акции с файерами и взрывом петард, призывая уничтожать все, что противоречит их «правде», находятся на балансе Киевской городской администрации (КГА). То есть, на содержании у государства. О чем это говорит?
И чтобы содержать все это отребье нужны деньги. А где их брать, как не из бюджета? В этом смысле сэкономил — что заработал. И украинские чиновники это хорошо усвоили. Может быть, потому в Полтаве почти неделю люди жили без газа в своих домах.
«Так хочет местная власть. Дальше думаю, будет еще веселее», — предрекает журналист.
Кредиты МВФ, долги Украины перед Россией — в ближайшее время Украине будет чем заняться. По словам Воскобойникова, Запад выкачивает из этой территории все, что только можно.
Но не экономикой единой. «Украинские патриоты» решили устроить перезахоронение тел преступников СС «Галичины» и как подготовились к церемонии!
«Многие одеты в праздничную форму, а именно в военную форму немецких фашистов. Другие принесли с собой фотографии своих „любимых и родных“ фашистов.
Как вы убедились в очередной раз, в „украинской колонии“ фашизма нет», — подчеркнул Воскобойников.
Он добавил, что если Россия кардинально не поменяет свою политику по отношению к «этой колонии», то так и будет продолжаться до бесконечности.
Читайте также: ВАЖНО: Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве рассказали, через какой срок украинцы разочаруются в Зеленском (ВИДЕО)
Украинский политтехнолог Сергей Гайдай рассказал в эфире киевского телевидения, какая технология на выборах в парламент считается самой эффективной и что будет с рейтингом Зеленского уже через полгода.
«Нет никакой единой технологии, которая была бы самой эффективной. Чаще всего успех той или иной политической силы складывается как пазл из очень разных составляющих», — был его ответ.
По словам украинского эксперта, это значит, что «где-то просто заявление о том что ваш рейтинг растет и это партия проходит в парламент может быть решающим».
Чаще всего люди голосуют за ту партию, которая пройдет, а не ту, которая им нравится.
«Где-то компромат работает, а где-то, наоборот, работает в обратном направлении. Раз нападают, значит надо защищать», — сказал Гайдай.
Исходя из своего собственного опыта, он сказал, что «бывает по-разному». Но есть нечто большее, что влияет на ход событий и чем политтехнологи не управляют.
«Я это называю „волна событий“, то есть события складываются так, что все решает запрос общества на того и иного политика», — сказал эксперт.
Зеленский — яркий пример того, как ошибки прежней власти можно обернуть себе в пользу, подчеркнул он.
«Штаб Порошенко был самым технологичным — они применяли все, что только накопила украинская политтехнология за эти годы: компромата было много, подкупа было много, обещаний и манипуляций было много, но это не помогло. События развернулись так, что общество требовало: „Меняем, меняем! Нужен новый!“. И все ошибки Зеленского прощались, а все ошибки Порошенко — становились фатальными», — отметил Гайдай.
Тем не менее, политтехнолог уверен, что и ему вряд ли долго удастся удерживать рейтинг и, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев украинцы в нем разочаруются, как и в прежней власти.
«Каждый политик должен понимать, какая волна событий его ожидает. К новому году волна событий может называться „разочарованиями теми ожиданиями, которые мы хотели от Зеленского и от его партии“, потому что кардинальных перемен не наступает, накапливаются ошибки и то, что молодежь называет „траблы“ и эта волна событий может развернуться уже в обратную сторону», — подытожил украинский эксперт.
Читайте также: На Украине застрелен оппозиционный кандидат в депутаты
На видео с 00:55:50
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ОБСЕ и правозащитники возмущены: киевский суд запретил называть С14 неонацистами
Суд решил, что радикалов из С14 нельзя называть неонацистами. Это решение вызвало возмущение международных общественных организаций — ОБСЕ и Human Right Watch.
Участники этой организации регулярно фигурируют в отчетах по нарушению прав человека на Украине. Они известны нападениями на журналистов, критиков Майдана и травлей национальных меньшинств.
Так, погром цыганского лагеря на Лысой горе организовал один из лидеров группировки Сергей Мазур. Также двое членов С14 — Андрей Медведько и Денис Полищук — подозреваются в убийстве писателя Олеся Бузины.
«Громадське ТВ», на которое националисты подали в суд, собирается оспаривать вердикт. Украинское издание «Страна» вспоминает подробности этого дела.
Что решил суд
7 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистов к телеканалу «Громадске» из-за публикации, в которой С14 была названа неонацистской организацией.
Решение по делу вынесла судья Юлия Картавцева.
Она отметила, что информация, распространенная каналом «вредит репутации» С14 и также обязала «Громадське ТВ» опровергнуть ее, опубликовав решение суда.
Кроме этого журналисты должны выплатить в пользу истцов 3500 гривень судебного сбора.
С14 подала в суд против Громадського ТВ в июле 2018 года. Причиной стал твит англоязычной службы канала.
В заметке от 4 мая 2018 года организацию охарактеризовали как «неонацистская». Это была подпись к фото, в которой говорилось, что представители С14 силой привели в СБУ бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне Народных Республик Донбасса.
Почему С14 назвали неонацистами
Телеканал собирается оспорить выводы суда.
«Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы будем его обжаловать», — отметила адвокат Громадського ТВ Оксана Чайковская.
«Мы удивлены таким решением, оно не только противоречит судебной логике, но и является опасным прецедентом для других СМИ и для свободы слова в целом. Громадське ТВ несет ответственность за свои материалы, ссылаясь на законы, экспертные мнения и сложившуюся практику, поэтому, конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», — заявила главный редактор телеканала Ангелина Карякина.
Телеканал ссылается на то, что об организации С14 ранее уже говорили как о неонацистской в западных СМИ. Так ее называли не только в статьях Reuters, The Washington Post, но и в государственных органах — например, в парламенте Великобритании.
Соответствующую оценку дают эксперты, изучающие праворадикальные движения, считает «Громадське».
В частности, телеканал в своих объяснениях ссылался на политолога и исследователя радикальных движений Антона Шеховцова, а также немецкого политолога Андреаса Умланда.
Также «Громадське» опубликовало статью, в которой идет речь о том, почему С14 можно считать неонацистами.
Один из аргументов связан с самим названием организации.
«Мы должны защитить существование нашего народа и будущее белых детей». Это печально известный лозунг 14 слов (в оригинале на английском их именно 14) американского расиста Дэвида Лейна. 88 — это цифровое отображение лозунги «Хайль Гитлер» («Heil Hitler» — буква H восьмая в английском алфавите). 14/88 — знак, который неонацисты по всему миру используют в своей символике. Это зафиксировано в базе данных символов ненависти Антидиффамационной лиги (ADL), а также в официальном британском перечня символов ненависти», — говорится в статье.
Также в тексте вспоминается и фотография лидера организации Евгения Карася с «римским салютом, а также нападения на ЛГБТ-активистов, погромы цыганских поселений.
Кроме того, издание процитировало эксперта по праворадикальным движениям Вячеслава Лихачева: «Аллюзия на лозунг „14 букв“ в названии группы, а также системное использование и других знаков — кельтского креста, руны тюр, а также факт использования“ римского салюта ” дают полное обоснование утверждать, что организация С14 системно использует неонацистскую символику и является неонацистской».
В свою очередь, адвокаты С14 настаивали, что организация не является неонацистской.
«Они националистическая группа, но ни в коем случае не является неонацистской», — заявлял адвокат организации С14 Виктор Мороз.
«Вредный прецедент». Реакция международных организаций
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность относительно решения суда о С14.
«Я обеспокоен этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент (…) и может оказать сдерживающее влияние на журналистскую работу», — заявил Дезир.
По его словам, «Громадское» достоверно обосновало свое высказывание о неонацистах в С14 в журналистском расследовании. Поэтому радикалы «могут обжаловать это утверждение и опровергнуть, но СМИ должны иметь право добросовестно публиковать свои мнения, опираясь на информацию, которую они собрали об организации С14 и ее членах, многие из которых заявляли, что присоединились к движению из-за его неонацистской ориентации».
Он отметил, что это решение представляет угрозу для независимой журналистики, и выразил надежду на его отмену после подачи апелляции.
«Важно, чтобы журналисты могли освещать политические события, не опасаясь экономических репрессий или наказаний», — заявил Дезир.
Отреагировали на это и в организации Human Rights Watch.
«Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТИ-сообщества и ромские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых женщины и дети. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: она взяла на себя ответственность за нападение, а их руководитель обещал продолжить такие действия в будущем», — сказано в сообщении.
Правозащитники отмечают, что когда правительство неоправданно ограничивает свободу слова во имя национальной безопасности, а радикальным националистическим группам разрешается продолжать совершать насилие на почве ненависти безнаказанно, эти группы только укрепляются.
Читайте также: «Тревожные итоги встречи с Варфоломеем»: Зеленский отказался подписывать совместное заявление
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У Зеленского проблемы: нужно срочно 12 млн долларов
У штаба Зеленского опять проблемы. В очередной раз «светилам» украинской политики не хватает денег. На этот раз проблемным стал переезд президентской администрации из здания на Банковой улице в Киеве.
О переносе административного здания сообщал замглавы офиса Кирилл Тимошенко. Жители Украины восприняли идею с радостью, ведь это позволит разгрузить так называемый «правительственный квартал» и заставить власть шевелиться.
Вот только предложение поступило, обещания были даны, а на деле штаб Зеленского опять сел в лужу. «Трудности финансового и технического характера», — описал ситуацию Тимошенко.
По подсчетам администрации президента, переезд обойдется в 12 миллионов долларов при максимальной экономии. С учетом долгов, у страны просто нет таких денег в резерве.
Зеленский тут же вспомнил о западных друзьях, обещавших помогать своим «братьям». Президент, не стесняясь, стал клянчить деньги, настаивая, чтобы на реконструкцию пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты».
Вот только всем понятно, что Европа не будет тратить деньги на новую будку для своего песика, пока старая окончательно не сгниет. Новой киевской администрации уже однажды бросили кость, а теперь лишь требуют отдать ее с процентами.
Не удивлюсь, если в скором времени на сайте по съему недвижимости появятся «роскошные апартаменты» президентского уровня. Экономику страны ведь нужно как-то поднимать.
Читайте также: Эрдоган публично высмеял Зеленского (ФОТО)
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Будет так, как я сказал»: Главред «Эха Москвы» жёстко отреагировал на возмущение украинцев
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который на днях был в Киеве для открытия украинского представительства, и дал интервью изданию «Страна», прокомментировал реакцию, которую выразили украинские политики, дипломаты и пользователи соцсетей.
Свое мнение по поводу происходящего он высказал в своем Telegram-канале.
«Тут сильно возбудились украинские соцсети, украинские депутаты, украинские дипломаты некоторые по поводу того, что давая интервью киевскому изданию Страна. UA, я сказал, что хотел бы открыть бюро в Киеве, а также в Одессе и во Львове. И почему-то эти господа разными криками начали кричать: «Мы вам не дадим! Через мой труп! Нацсовет, — это их Роскомнадзор, — не даст „Эху” кремлевско-газпромовскому туда прийти…».
Вы ничего не поняли. Мы уже там, мы уже у вас. Мы уже к вам пришли.
«Эхо» уже у вас. Свидетельство тому, что люди пишут, в каких городах они нас смотрят и слушают. Мы не приходим к чиновникам и депутатам. Мы приходим к слушателям, которые хотят нас слушать. И мы уже там. И для этого мне не нужно открывать бюро в Киеве…
Я хочу открыть там бюро, чтобы, наоборот, транслировать украинский взгляд в Россию сюда, нашим слушателям. Наоборот, не мы туда — там мы уже есть, — а вы сюда для того, чтобы российский слушатели, а в России их немало, могли получать, в том числе, точку зрения украинских политиков, дипломатов, артистов, лидеров общественного мнения и просто граждан…
Поэтому могу только пожать плечами и сказать: Дорогие друзья, не волнуйтесь, «Эхо» уже у вас, а мы теперь ждем сюда вас. И я это сделаю, что бы вы не кричали, как бы вы не визжали, как бы вы не сопротивлялись, мы будем получать украинскую точку зрения на события между Россией и Украиной. И наши слушатели этого заслуживают.
Так оно будет, поэтому не напрягайтесь и не тужьтесь, оно будет так, как я сказал», — написал Венедиктов.
Читайте также: Директор актёра-карателя Пашинина прокомментировала информацию о его бедственном положении
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Синдром выделения денег имени Янины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com