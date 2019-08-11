Новости Украины и Новороссии 11 августа 2019

Суд решил, что радикалов из С14 нельзя называть неонацистами. Это решение вызвало возмущение международных общественных организаций — ОБСЕ и Human Right Watch.

Участники этой организации регулярно фигурируют в отчетах по нарушению прав человека на Украине. Они известны нападениями на журналистов, критиков Майдана и травлей национальных меньшинств.

Так, погром цыганского лагеря на Лысой горе организовал один из лидеров группировки Сергей Мазур. Также двое членов С14 — Андрей Медведько и Денис Полищук — подозреваются в убийстве писателя Олеся Бузины.

«Громадське ТВ», на которое националисты подали в суд, собирается оспаривать вердикт. Украинское издание «Страна» вспоминает подробности этого дела.

Что решил суд

7 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистов к телеканалу «Громадске» из-за публикации, в которой С14 была названа неонацистской организацией.

Решение по делу вынесла судья Юлия Картавцева.

Она отметила, что информация, распространенная каналом «вредит репутации» С14 и также обязала «Громадське ТВ» опровергнуть ее, опубликовав решение суда.

Кроме этого журналисты должны выплатить в пользу истцов 3500 гривень судебного сбора.

С14 подала в суд против Громадського ТВ в июле 2018 года. Причиной стал твит англоязычной службы канала.

В заметке от 4 мая 2018 года организацию охарактеризовали как «неонацистская». Это была подпись к фото, в которой говорилось, что представители С14 силой привели в СБУ бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне Народных Республик Донбасса.

Почему С14 назвали неонацистами

Телеканал собирается оспорить выводы суда.

«Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы будем его обжаловать», — отметила адвокат Громадського ТВ Оксана Чайковская.

«Мы удивлены таким решением, оно не только противоречит судебной логике, но и является опасным прецедентом для других СМИ и для свободы слова в целом. Громадське ТВ несет ответственность за свои материалы, ссылаясь на законы, экспертные мнения и сложившуюся практику, поэтому, конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», — заявила главный редактор телеканала Ангелина Карякина.

Телеканал ссылается на то, что об организации С14 ранее уже говорили как о неонацистской в западных СМИ. Так ее называли не только в статьях Reuters, The Washington Post, но и в государственных органах — например, в парламенте Великобритании.

Соответствующую оценку дают эксперты, изучающие праворадикальные движения, считает «Громадське».

В частности, телеканал в своих объяснениях ссылался на политолога и исследователя радикальных движений Антона Шеховцова, а также немецкого политолога Андреаса Умланда.

Также «Громадське» опубликовало статью, в которой идет речь о том, почему С14 можно считать неонацистами.

Один из аргументов связан с самим названием организации.

«Мы должны защитить существование нашего народа и будущее белых детей». Это печально известный лозунг 14 слов (в оригинале на английском их именно 14) американского расиста Дэвида Лейна. 88 — это цифровое отображение лозунги «Хайль Гитлер» («Heil Hitler» — буква H восьмая в английском алфавите). 14/88 — знак, который неонацисты по всему миру используют в своей символике. Это зафиксировано в базе данных символов ненависти Антидиффамационной лиги (ADL), а также в официальном британском перечня символов ненависти», — говорится в статье.

Также в тексте вспоминается и фотография лидера организации Евгения Карася с «римским салютом, а также нападения на ЛГБТ-активистов, погромы цыганских поселений.

Кроме того, издание процитировало эксперта по праворадикальным движениям Вячеслава Лихачева: «Аллюзия на лозунг „14 букв“ в названии группы, а также системное использование и других знаков — кельтского креста, руны тюр, а также факт использования“ римского салюта ” дают полное обоснование утверждать, что организация С14 системно использует неонацистскую символику и является неонацистской».

В свою очередь, адвокаты С14 настаивали, что организация не является неонацистской.

«Они националистическая группа, но ни в коем случае не является неонацистской», — заявлял адвокат организации С14 Виктор Мороз.

«Вредный прецедент». Реакция международных организаций

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность относительно решения суда о С14.

«Я обеспокоен этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент (…) и может оказать сдерживающее влияние на журналистскую работу», — заявил Дезир.

По его словам, «Громадское» достоверно обосновало свое высказывание о неонацистах в С14 в журналистском расследовании. Поэтому радикалы «могут обжаловать это утверждение и опровергнуть, но СМИ должны иметь право добросовестно публиковать свои мнения, опираясь на информацию, которую они собрали об организации С14 и ее членах, многие из которых заявляли, что присоединились к движению из-за его неонацистской ориентации».

Он отметил, что это решение представляет угрозу для независимой журналистики, и выразил надежду на его отмену после подачи апелляции.

«Важно, чтобы журналисты могли освещать политические события, не опасаясь экономических репрессий или наказаний», — заявил Дезир.

Отреагировали на это и в организации Human Rights Watch.

«Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТИ-сообщества и ромские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых женщины и дети. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: она взяла на себя ответственность за нападение, а их руководитель обещал продолжить такие действия в будущем», — сказано в сообщении.

Правозащитники отмечают, что когда правительство неоправданно ограничивает свободу слова во имя национальной безопасности, а радикальным националистическим группам разрешается продолжать совершать насилие на почве ненависти безнаказанно, эти группы только укрепляются.

Читайте также: «Тревожные итоги встречи с Варфоломеем»: Зеленский отказался подписывать совместное заявление