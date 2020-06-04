Новости Украины и Новороссии 04 июня 2020

Как при помощи программы Photoshop «освободить» Донбасс? Легко! Именно такие чудеса продемонстрировали украинские фейкометчики — правда, чудеса эти оказались весьма корявыми…

Но начнем по порядку.

3 июня всеукраинский канал ТСН («Телевизионная служба новостей») разверещался на всю «страну 404», что, мол, «…украинские патриоты расклеили на территории неподконтрольных Украине городов Донбасса листовки, в которых написано, что Донбассу пора “возвращаться домой”».

И в качестве «доказательства» даже фотографии этих якобы расклеенных листовок показали.

Более того, доверчивым украинским «хомячкам» сообщили, что, оказывается, накануне появления листовок прошло — внимание!!! — «…тайное собрание жителей Донецкой и Луганской областей, которые намерены противодействовать российской агрессии».

Вот так — ни много ни мало, а прямо супер-секретный «сходняк» украинских подпольщиков в духе не то масонской ложи, не то тусовки в схронах.

Правда, далее киевские журналисты посетовали:

«В то же время, члены НВФ не дали долго провисеть листовкам, они сорвали их и устроили засады, надеясь вычислить украинских активистов…»

Ну да, сидящие в засаде страшные «сепаратисты» и неуловимые майданные «эльфы». Как в том анекдоте про Неуловимого Джо — его никто не ловит, потому что он триста лет никому не нужен…

Но если отбросить всю эту высосанную из пальца бондиану от ТСН, то по факту имеем всего 5 фотографий, выдаваемых якобы за оригинал.

Давайте их и разберем, что называется, по косточкам.

Итак, первое, что бросается в глаза, — это вопиющая, тотальная безграмотность этих псевдо-патриотов.

Почему «Комитет освобождениЕ Донбасса» — а не «Комитет освобождениЯ Донбасса»? Забыли про согласование слов и вопросы родительного падежа «кого? чего?» — или как это объяснить? Ведь даже т. н. «украинские патриоты» на Донбассе — это русскоязычные люди и прекрасно владеют великим и могучим.

А ларчик открывается просто — ведь изначально текст состряпали на украинском языке: «Комiтет звiльнення Донбаса». И в украинском языке что «освобождениЕ», что «освобождениЯ» звучит одинаково — «звiльнення».

И эта ошибка — на всех (!) приведенных в качестве «доказательства» листовках.

После этого пропуск буквы «н» в слове «промышленность» уже совсем не удивляет…

Такой вот безграмотный «комитет» собрался — двоечники что ли?

Видимо, да — причем во всех отношениях.

А теперь давайте посмотрим, как «клеили» эти листовки на столбы и стены.

На этой иллюстрации четко видно отсутствие перспективы как таковой — если бы листовка была в действительности наклеена на ограждение, то на фотографии в перспективе эта агитка была бы не прямоугольной, а трапециевидной формы! Потому что это — оптический закон. И попавшая в кадр верхняя часть ограждения это лишний раз подчеркивает.

Аналогично и на листовке ниже — если бы на конус опоры столба была наклеена агитка в действительности, то присутствовало бы характерное скругление формы листа бумаги.

Однако его на кадре нет — мы снова видим прямоугольник, которому просто грубо «срезали» левый край!

Аналогичные огрехи видим и на других представленных кадрах листовок…

Иными словами, все эти фотографии таковыми и не являются — это коллажи, а не фотографии!

Причем это довольно грубо сляпанные подделки — когда на действительные фотоснимки, взятые, например, из соцсетей, в программе Photoshop на скорую руку наложены слегка обработанные фотографии листовок.

Причем сами агитки могли снимать где угодно — даже у себя на коленке!

Но при этом фотографии, взятые в качестве заднего фона, могут показывать реалии городов Донбасса.

Например, в кадре на заднем фоне с объявлениями виден код номера телефонов оператора мобильной связи «Лугаком» — цифры 072.

Однако и здесь двоечники не справились с инструментами программы Photoshop — потому что разрешение (т. е. четкость) шрифта на украинской агитке хуже, чем на объявлениях заднего фона на столбе!

А ведь украинская листовка и сама больше, и шрифт на ней крупней, чем на объявлениях под агиткой. Т. е. листовка должна иметь не смазанный шрифт — а от него в глазах рябит из-за низкого разрешения! Но при этом объявления на столбе читаются более ясно.

О чем это говорит? Ответ прост: горе-дизайнер просто увеличил листовку в инструментах программы Photoshop — да вот выставить правильное разрешение изображения позабыл…

Иными словами, перед нами никакие не «доказательства» — а самая настоящая развесистая клюква, причем сделанная идиотами, да еще и впопыхах!

Но возникает вопрос — а сама, так сказать, «дизайн-студия» по фальсификации подложных фотографий где находится?

И тут — и смех, и грех — эти дебилы снова прокололись!

И не просто опять дали маху — а прямо-таки расписались, в каком именно городе находится их цех по производству фейковых снимков!

Итак, на фотографии ниже обратите внимание на левый верхний угол.

Что мы видим в этом секторе? Правильно — это сотрудники коммунальных служб в светоотражающих жилетах. Причем при увеличении кадра четко виден и их инструментарий — метла и совок.

Ну, и что здесь такого? — А цвет самих жилетов коммунальщиков!

Потому что и в ДНР, и в ЛНР все сотрудники коммунальных служб носят… только оранжевые жилеты! Что и видно на соответствующей подборке фотографий с сайтов Республик Донбасса.

Впрочем, желающие могут поискать в Google или Яндекс самостоятельно по аналогичному запросу…

Ну, а теперь завершающий аккорд — так где именно коммунальщики щеголяют еще и в светоотражающих жилетах желто-зеленой расцветки?

И тут, как говорится, хваленый Google в помощь!

Ба! Канал «ТСН» сам даёт ответ — это Украина!

И не просто та самая «страна 404» — а ее столица: город Киев…

Вот так и выводят лгунов на чистую воду.

А ведь эти идиоты сами прокалываются, что называется, на мелочах. Потому что, как бы ни врали и ни изворачивались киевские фейкометчики, правда всегда выйдет наружу.

Так что сеанс лохотрона с псевдо-листовками, якобы «расклеенными» в городах Донбасса, позвольте считать оконченным.

Собственно, всё — аплодисментов не надо. За сим позвольте откланяться…

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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»