Новости Украины и Новороссии 04 июня 2020
- 07:01 «Гипноз уже идёт», — Гордон заявил, что обладает сверхспособностями (ВИДЕО).
- 06:00 Россия и ЛДНР: саботируют ли указы Путина по Донбассу?.
- 05:30 «Тайное собрание жителей Донбасса для возвращения на Украину»: новый бред из Киева (ФОТО).
- 04:30 Новороссия — это Юго-восток Украины или Юго-запад России? (ФОТО).
- 03:30 Просто зрада какая-то: Командование ВСУ опозорилось с «разоблачением российской пропаганды» (ФОТО).
«Гипноз уже идёт», — Гордон заявил, что обладает сверхспособностями (ВИДЕО)
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что владеет «профессиональными приемами», при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.
«Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — заявил журналист.
По словам Гордона, многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который обучил журналиста «навыкам психологического влияния», не прошла для него даром.
«Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать», — добавил Гордон.
При этом он утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, действительно ли можно «заряжать» воду. «Поскольку ряд людей это делали и делают, то можно», — выразил мнение журналист.
Ранее Гордон опубликовал два интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
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На видео с 3:09
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Россия и ЛДНР: саботируют ли указы Путина по Донбассу?
Указом президента России Владимира Путина документы, оформленные в ЛДНР, должны признаваться во всех организациях и инстанциях по всей территории Российской Федерации. Однако гражданин, пытающийся воспользоваться своим правом, частенько сталкивается с проблемами.
За примером ходить далеко не нужно. Вспомним историю руководителя киностудии «Русский час» Александра Коробко: его доверенное лицо не смогло получить материальные средства в Сбербанке России по причине того, что доверенность была оформлена у нотариуса Донецкой Народной Республики.
Можно подумать, что указ президента России саботируют или же это просто показуха для СМИ. Однако всё не так. Как оказалось, документы ДНР все же признаются на территории РФ, и доказательство этому — положительный исход описанной выше истории.
Банк «Россия», в котором у Александра Коробко был второй счёт, признал донецкую доверенность. Это доказало, что в России есть банк, который не оглядывается на Запад.
Маленький секрет для решения проблемы
Однако есть один важный нюанс, благодаря которому это стало возможным.
Этим маленьким секретом с нами лично поделился Александр.
Оказалось, что письма Федеральной нотариальной палаты, в том числе письмо от 20.06.2018 № 13.06.3056 (о Документах ДНР и ЛНР) и письмо МИДа РФ от 02.07.2007 N 8349/дп фактически разрешают нотариусам России принимать для совершения нотариальных действий документы непризнанных государств.
В доверенности, выданной Александру Коробко, было указано право «передачи полномочий другим лицам». Эта передача полномочий другому доверенному лицу была заверена московским нотариусом, и «передоверенность», оформленная в Москве, была принята в качестве легитимного документа как в банке «Россия», где, кстати, есть счет и у президента РФ Владимира Путина, а впоследствии и в Сбербанке России, ранее отказавшем в выдаче материальных средств.
Что в очередной раз доказывает, что это реально рабочая схема, которую стоит взять на вооружение всем гражданам ЛДНР во избежание тупиковых ситуаций.
Удивительно, что сам Сбербанк такое решение (абсолютно легитимное) не предложил.
«Рад, что эта сага завершилась и мы получаем свои средства», — сказал Александр Коробко.
Признание доверенности нотариусов ДНР имеет прежде всего символическое значение. «Те, кто живут по принципу „русские своих на войне не бросают“, теперь будут знать, что есть банк, который поступает так же. И этим он оправдывает своё название — „РОССИЯ“», — сказал режиссёр.
«Сейчас сложное время, мы — на развилине. Что бы ты ни делал, надо быть начеку и уметь принимать решения. „Направо пойдёшь… налево пойдёшь…. прямо…“. Наш выбор — Россия. Как и у Донбасса. Тема с банком закрыта. Ждём премьеры нашего фильма „Альфа Р“. „Р“ в нём, разумеется, это — „Россия“. А вот что всё это значит — скоро узнаете», — подытожил Александр Коробко.
Как вы уже поняли, указы президента РФ Владимира Путина реально работают, а тупиковые ситуации — это незнание, с одной стороны, и расчет на ваше незнание, с другой. Истина найдена, и благодаря ей получилось прижать к стенке Сбербанк.
К слову, официального ответа от председателя правления банка руководитель киностудии «Русский Час» так и не дождался.
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Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»
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«Тайное собрание жителей Донбасса для возвращения на Украину»: новый бред из Киева (ФОТО)
Как при помощи программы Photoshop «освободить» Донбасс? Легко! Именно такие чудеса продемонстрировали украинские фейкометчики — правда, чудеса эти оказались весьма корявыми…
Но начнем по порядку.
3 июня всеукраинский канал ТСН («Телевизионная служба новостей») разверещался на всю «страну 404», что, мол, «…украинские патриоты расклеили на территории неподконтрольных Украине городов Донбасса листовки, в которых написано, что Донбассу пора “возвращаться домой”».
И в качестве «доказательства» даже фотографии этих якобы расклеенных листовок показали.
Более того, доверчивым украинским «хомячкам» сообщили, что, оказывается, накануне появления листовок прошло — внимание!!! — «…тайное собрание жителей Донецкой и Луганской областей, которые намерены противодействовать российской агрессии».
Вот так — ни много ни мало, а прямо супер-секретный «сходняк» украинских подпольщиков в духе не то масонской ложи, не то тусовки в схронах.
Правда, далее киевские журналисты посетовали:
«В то же время, члены НВФ не дали долго провисеть листовкам, они сорвали их и устроили засады, надеясь вычислить украинских активистов…»
Ну да, сидящие в засаде страшные «сепаратисты» и неуловимые майданные «эльфы». Как в том анекдоте про Неуловимого Джо — его никто не ловит, потому что он триста лет никому не нужен…
Но если отбросить всю эту высосанную из пальца бондиану от ТСН, то по факту имеем всего 5 фотографий, выдаваемых якобы за оригинал.
Давайте их и разберем, что называется, по косточкам.
Итак, первое, что бросается в глаза, — это вопиющая, тотальная безграмотность этих псевдо-патриотов.
Почему «Комитет освобождениЕ Донбасса» — а не «Комитет освобождениЯ Донбасса»? Забыли про согласование слов и вопросы родительного падежа «кого? чего?» — или как это объяснить? Ведь даже т. н. «украинские патриоты» на Донбассе — это русскоязычные люди и прекрасно владеют великим и могучим.
А ларчик открывается просто — ведь изначально текст состряпали на украинском языке: «Комiтет звiльнення Донбаса». И в украинском языке что «освобождениЕ», что «освобождениЯ» звучит одинаково — «звiльнення».
И эта ошибка — на всех (!) приведенных в качестве «доказательства» листовках.
После этого пропуск буквы «н» в слове «промышленность» уже совсем не удивляет…
Такой вот безграмотный «комитет» собрался — двоечники что ли?
Видимо, да — причем во всех отношениях.
А теперь давайте посмотрим, как «клеили» эти листовки на столбы и стены.
На этой иллюстрации четко видно отсутствие перспективы как таковой — если бы листовка была в действительности наклеена на ограждение, то на фотографии в перспективе эта агитка была бы не прямоугольной, а трапециевидной формы! Потому что это — оптический закон. И попавшая в кадр верхняя часть ограждения это лишний раз подчеркивает.
Аналогично и на листовке ниже — если бы на конус опоры столба была наклеена агитка в действительности, то присутствовало бы характерное скругление формы листа бумаги.
Однако его на кадре нет — мы снова видим прямоугольник, которому просто грубо «срезали» левый край!
Аналогичные огрехи видим и на других представленных кадрах листовок…
Иными словами, все эти фотографии таковыми и не являются — это коллажи, а не фотографии!
Причем это довольно грубо сляпанные подделки — когда на действительные фотоснимки, взятые, например, из соцсетей, в программе Photoshop на скорую руку наложены слегка обработанные фотографии листовок.
Причем сами агитки могли снимать где угодно — даже у себя на коленке!
Но при этом фотографии, взятые в качестве заднего фона, могут показывать реалии городов Донбасса.
Например, в кадре на заднем фоне с объявлениями виден код номера телефонов оператора мобильной связи «Лугаком» — цифры 072.
Однако и здесь двоечники не справились с инструментами программы Photoshop — потому что разрешение (т. е. четкость) шрифта на украинской агитке хуже, чем на объявлениях заднего фона на столбе!
А ведь украинская листовка и сама больше, и шрифт на ней крупней, чем на объявлениях под агиткой. Т. е. листовка должна иметь не смазанный шрифт — а от него в глазах рябит из-за низкого разрешения! Но при этом объявления на столбе читаются более ясно.
О чем это говорит? Ответ прост: горе-дизайнер просто увеличил листовку в инструментах программы Photoshop — да вот выставить правильное разрешение изображения позабыл…
Иными словами, перед нами никакие не «доказательства» — а самая настоящая развесистая клюква, причем сделанная идиотами, да еще и впопыхах!
Но возникает вопрос — а сама, так сказать, «дизайн-студия» по фальсификации подложных фотографий где находится?
И тут — и смех, и грех — эти дебилы снова прокололись!
И не просто опять дали маху — а прямо-таки расписались, в каком именно городе находится их цех по производству фейковых снимков!
Итак, на фотографии ниже обратите внимание на левый верхний угол.
Что мы видим в этом секторе? Правильно — это сотрудники коммунальных служб в светоотражающих жилетах. Причем при увеличении кадра четко виден и их инструментарий — метла и совок.
Ну, и что здесь такого? — А цвет самих жилетов коммунальщиков!
Потому что и в ДНР, и в ЛНР все сотрудники коммунальных служб носят… только оранжевые жилеты! Что и видно на соответствующей подборке фотографий с сайтов Республик Донбасса.
Впрочем, желающие могут поискать в Google или Яндекс самостоятельно по аналогичному запросу…
Ну, а теперь завершающий аккорд — так где именно коммунальщики щеголяют еще и в светоотражающих жилетах желто-зеленой расцветки?
И тут, как говорится, хваленый Google в помощь!
Ба! Канал «ТСН» сам даёт ответ — это Украина!
И не просто та самая «страна 404» — а ее столица: город Киев…
Вот так и выводят лгунов на чистую воду.
А ведь эти идиоты сами прокалываются, что называется, на мелочах. Потому что, как бы ни врали и ни изворачивались киевские фейкометчики, правда всегда выйдет наружу.
Так что сеанс лохотрона с псевдо-листовками, якобы «расклеенными» в городах Донбасса, позвольте считать оконченным.
Собственно, всё — аплодисментов не надо. За сим позвольте откланяться…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Новороссия — это Юго-восток Украины или Юго-запад России? (ФОТО)
Жители ЛДНР и особенно ветераны боевых действий 2014—2015 гг. отчетливо помнят лозунги и призывы о создании независимого от Киева Юго-востока Украины, либо лозунги о переустройстве Украины по федеративному принципу с широкими правами юго-восточных областей.
Спустя несколько месяцев боевых действий на Донбассе идея «суверенного Юго-востока Украины» переродилась в идеологический проект по возрождению Новороссии.
Однако хоть губерния, хоть генерал-губернаторство, хоть «суверенная республика Новороссия» — эта территория никогда не была «Юго-востоком Украины». Новороссия была, есть и будет Юго-западом России, ведь лишь благодаря титаническим усилиям ВСЕГО русского она смогла появиться на политических картах Европы во второй половине XVIII века!
22 марта (02 апреля) 1764 года императрица Екатерина II Великая поставила свою подпись под следующим документом: «Высочайше утвержденный доклад Сенаторов Действительного Тайного Советника Никиты Ивановича и Генерала Петра Ивановича Паниных. О именовании Новосербского селения Новороссийскою Губерниею; о поселении в оной полков, двух Гусарских и Пикинернаго; о планах раздачи земель к их заселению. С приложением штатов Правления Губерний и вышеозначенным полкам».
Если же мы отвлечемся от чисто юридических формальностей и ещё раз осознаем тот факт, что большая часть Малороссии и вся Новороссия были отвоеваны у иноверцев, колонизированы и заселены лишь благодаря титаническим усилиям России, на душе становится больно и тяжело от того, что в XXI веке неотделимые части России стонут под игом «украинства» и откровенного русофобства…
В данном свете не лишним будет ещё раз напомнить читателям о том, как именно Юго-запад России обретал свою государственность в «екатерининские» и «потёмкинские» времена:
♦ 1754 год. Основание Елисаветграда (нынешний г. Кировоград).
В западной части земель Запорожской Сечи основана крепость Святой Елизаветы, вокруг которой строится город Елисаветград — ныне Кировоград (центр Кировоградской области). Примерно в этот же период на запорожских землях создаются административные единицы Новая Сербия и Славяно-Cербия, в которые по разрешению российских властей переселяются сербы и валахи из Священной Римской (Австрийской) империи и Османской империи;
♦ 1764 год. Новороссийская губерния образована на землях бывшей Славяно-Сербии («Окраинская укреплённая линия», 13 сотня Полтавского и 2 сотня Миргородского полка) и «Заднепровских мест» (Новосербия и Новослободской казачий полк с центром в крепости Святой Елисаветы). Административным центром губернии стал город Кременчуг (ныне юг Полтавской области);
♦ 1768–1774 годы. Русско-турецкая война и выход России к Чёрному морю.
Благодаря блестящим сухопутным победам Петра Румянцева и Александра Суворова в битвах при Ларге, Кагуле и Козлуджи, а также морским победам Алексея Орлова и Григория Спиридова в Хиосском сражении и при Чесме Россия выигрывает войну у многократно превосходящих по численности сил Османской империи.
По Кючук-Кайнарджийскому миру Россия присоединяет земли в устье Днепра, получив там выход к Чёрному морю у крепости Кинбурн. Крымское ханство, кубанские татары и кабардинцы становятся независимыми от Османской империи и попадают под влияние России. Русские войска расквартировываются в ряде крепостей в Крыму.
Правителем южных территорий России на следующие полтора десятилетия становится фаворит Екатерины II Григорий Потёмкин, который начинает масштабную колонизацию Новороссии и основывает здесь множество городов и поселений.
♦ 1770 год. Основание Александровска (будущего города Запорожье).
В ходе войны с Турцией начиная с 1770 года от Днепра до побережья Азовского моря строится Днепровская оборонительная линия. Основанная в августе 1770 года на берегу Днепра Александровская крепость позднее становится городом Александровском (ныне Запорожье). В результате строительства укреплённой линии вся нынешняя Донецкая область и часть Запорожской области фактически оказываются в составе России.
♦ 1775 год. Запорожская сечь, в которой после выхода России к Чёрному морю более не стало надобности, ликвидирована.
Её земли разделены между Новороссийской и вновь созданной Азовской губерниями (в последнюю также вошли земли Войска Донского, включая части нынешних Донецкой и Луганской областей).
♦ 1778 год. Основание Херсона и Мариуполя.
19 октября 1778 года в устье Днепра основан город Херсон с крепостью и верфью — здесь располагается первая база российского Черноморского флота.
В том же году в Приазовье основан город Павловск, переименованный через год в Мариуполь и ставший вскоре крупнейшим портом на севере Азовского моря.
♦ 1783 год. Вхождение Крыма и юга Новороссии в состав России.
8 апреля 1783 года Крым и прилегающие к нему приазовские степи (Херсонская и Запорожская области) входят в состав России (в 1784 году они становятся Таврической областью, с 1802 года — Таврической губернией). Одновременно в состав России входят Тамань и вся Кубань.
Азовская и Новороссийская губерния упраздняются и объединяются в Екатеринославское наместничество. 23 мая 1783 года запланировано основание Симферополя (строительство началось в 1784 году). 3 (14) июня 1783 года основан Севастополь.
♦ 1787 год. Официальное основание Екатеринослава (в 1926 году переименован в Днепропетровск, в 2016 году — в Днепр).
Екатерина II совершает путешествие в Новороссию и Крым, любуясь по пути на «потёмкинские деревни» — вполне реальные города и сёла, в кратчайшие сроки основанные Потёмкиным и заселённые украинцами.
9 (20) мая 1787 года императрицей Екатериной официально основан город Екатеринослав (будущий Днепр) — заложен камень в основание Преображенского собора (строительство фактически началось ещё ранее после указа 22 января 1784 об основании города — а точнее, о переносе основанного ещё в 1776 году «первого Екатеринослава» от впадения реки Кильчень в реку Самару на более удобное место у впадения Самары в Днепр).
♦ 1787–1791 годы. Русско-турецкая война и присоединение к России земель от Южного Буга до Днестра.
Османская империя объявляет России новую войну с целью вернуть себе Крымское ханство и Грузию, однако Россия выигрывает эту войну благодаря новым блестящим победам Александра Суворова, Григория Потёмкина-Таврического, Петра Румянцева-Задунайского и адмирала Фёдора Ушакова.
Потёмкин берёт крепость Очаков, а Суворов — Измаил, и по результатам Ясского мирного договора к России отходят земли нынешней Николаевской и восточной части Одесской области.
♦ 1789 год. Основание Николаева.
27 апреля 1789 года Потёмкин закладывает у устьев Ингула и Южного Буга новую военную верфь, а 27 августа рядом с верфью основан город Николаев. Николаевское адмиралтейство становится крупнейшей русской военной верфью на Чёрном море — здесь строятся корабли для Черноморского флота.
♦ 1792 год. Основание Тирасполя.
Вдоль берега Днестра строится укреплённая Днестровская линия для защиты установленных по результатам войны новых границ империи. Основанная в 1792 году по личному указанию Александра Суворова крепость Срединная приобретает в 1795 году статус города и имя Тирасполь. Ныне это столица непризнанной Республики Приднестровье.
♦ 1794 год. Основание Одессы.
27 мая (7 июня) 1794 года императрица Екатерина II издаёт рескрипт об основании города и гавани на месте турецкого Хаджибея, а 22 августа (2 сентября) 1794 года освящено место строительства и забиты первые сваи — так основан город Одесса, ставший важнейшим российским портом на Чёрном море уже в правление своего первого градоначальника графа (дюка) де Ришелье (прапраправнучатого племянника знаменитого кардинала Ришельё).
♦ 1795 год. Основание Луганска.
14 ноября Екатерина II издаёт указ об основании первого на юге Российской империи чугунолитейного завода, который строится уже в правление Павла I в долине реки Лугань — вокруг него возникает посёлок Луганский Завод (будущий Луганск).
Новороссия — это не Юго-восток Украины! Новороссия — это Юго-запад России!
P. S. Выше было сказано о том, что не вся, а «большая часть Малороссии была отвоевана у иноверцев». Поясним… Так, например, Киев (т. е. «колыбель русского православного христианства») по «Вечному миру», заключенному между Россией и Польшей в 1686 году, был признан Речью Посполитой «русским городом с выплатой компенсации в 146 тысяч рублей», то есть, по сути, «продан на вечное использование» России.
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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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Просто зрада какая-то: Командование ВСУ опозорилось с «разоблачением российской пропаганды» (ФОТО)
Одесский журналист Юрий Ткачёв высмеял неуклюжую попытку командования ВСУ представить задержание пьяного военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады пограничной службой ФСБ как похищение.
«Нет, нет всё-таки у российской пропаганды в Украине ни шанса! Вот, помните вчера проклятые москали опубликовали снятое на Мосфильме видео, как злодейски похищенный под Чонгаром солдат добровольно идёт по шпалам к российским пограничникам, явно пребывая в конкретно угашенном состоянии? Прокололись, проколись российские пропагандисты! И в командовании ВСУ их на лжи ловко поймали: мол, летняя форма одежды в том подразделении, где служил боец — панама. А на видео он в кепке! Уличили, уличили кремлёвских лгунов!
И то сказать, ну просто же! Если тебе показывают фото бойца 95-й бригады, сразу смотри на головной убор. Если панамка — то всё нормально, честный козак. А если кепка — то зрада и москальский агент. Как ловко устроено!
Правда вот зашёл я на фейсбук страничку этой самой бригады, посмотел фото, и… Мамочки! Да на каждом втором — натуральные москали, судя по кепкам! И ни одного настоящего воина в расовых панамках! Ну просто зрада какая-то!»
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