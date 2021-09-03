Увлекаться биологией я начал с четырёх лет, когда со своей бабушкой-ботаником посадил свою первою фасолину.

Меня зовут Сергей, я учусь в лицее «Технический» города Владивостока, в 11-м классе. Сейчас я занимаюсь в Дальневосточном федеральном университете на кафедре биотехнологий. Для меня это действительно очень важная и интересная тема. И, наверное, все ребята, которые были со мной в отряде, уже квалифицированные биотехнологи, потому что я столько рассказал об этом, что просто ужас.

Владивосток у нас очень богат на талантливых ребят, и давайте, может быть, Сергей тоже задаст вопрос?

С.Дубовой: Нет, она по образованию ботаник, увлекается растениями, как и я.

Владимир Владимирович, Вы затронули такую важную тему, как климатические изменения. К сожалению, как во всём мире, так и в России активно меняется климат. Это приводит к таким климатическим инцидентам, как засуха, наводнения, выдувание посевов. К сожалению, это наносит огромный вред сельскому хозяйству.

Я считаю, что именно в моей сфере генная инженерия и новейшие технологии и прорывы, связанные с ней, смогут изменить эту ситуацию, сделать растения более устойчивыми, более адаптированными к различным факторам и помогут нам минимизировать ущерб, который сейчас наносится сельскому хозяйству.

Как Вы считаете, могут ли действительно генетические технологии помочь сельскому хозяйству и в таком случае нужно ли менять федеральное законодательство под новые возникающие технологии в этой сфере? Ведь, к примеру, сейчас у нас есть Федеральный закон № 86, который был принят в 1992 году, и он очень жёстко регулирует данную область.

Большое Вам спасибо.

В. Путин: Мне очень приятно, что здесь собрались молодые люди, но я не случайно говорил, что молодые у нас двигали прогресс и добивались выдающихся результатов. Вот справа Николай Лобачевский, он в 35 лет стал ректором Казанского университета, а, по-моему, в 28 уже был заведующим кафедрой. Это просто лишний раз показывает, как молодые люди могут эффективно работать. Они и добиваются наибольших результатов и в истории, и по другим отраслям.

Какое отношение у нас к генетике? К сожалению, мы это помним, был период в советской истории, когда генетику называли «продажной девкой империализма», а генетиков наших, к сожалению, репрессировали в основном.



И главное, непонятно зачем. Какая здесь политическая подоплёка – неясно. Любопытно было бы, кстати говоря, с этим разобраться. Но просто, кроме каких-то ведомственных научных интриг, на поверхности ничего не лежит.

Но что касается сегодняшних исследований, особенно в условиях изменяющегося климата, чрезвычайно, конечно, важное направление, то есть важно вообще разобраться с геномом человека, понять.



Это важно не только для сельского хозяйства, для медицины важно, для поиска наиболее эффективных путей борьбы за здоровье человека, борьба с так называемыми генетическими заболеваниями. Но это очень ответственная вещь. Вторгаться в геном, что-то корректировать, даже помогая, пытаясь помочь людям, – это очень ответственная вещь.

Что касается сельского хозяйства, то с изменениями климата у нас возникает много проблем. Как я уже говорил, наша страна теплеет быстрее, чем другие части планеты, в два раза. У нас много населённых пунктов находится на вечной мерзлоте, а там дома как строятся? Те ребята, кто с севера, знают.



Я бывал в Коми неоднократно, в студенческих отрядах там работал, знаю, что это такое. Климат суровый, а вечная мерзлота чуть подальше, посевернее. Сваи забивали ‒ собственно говоря, и сейчас почти так делают ‒ в эту вечную мерзлоту на метры, и дома на этих сваях строят, в том числе многоквартирные.



Сейчас начинает это всё размываться потихонечку. Возникает вопрос: а что делать с этими жилыми строениями, как уберечь людей, обезопасить их? Это вообще большой такой вызов. Это первое.

Второе. Изменение климата ведёт и к изменению сельхозпроизводства. Где-то происходит опустынивание, где-то заливает постоянно, но где-то, правда, количество земель, пригодных для использования для сельского хозяйства, увеличивается. Всё это нужно сопоставить и своевременно реагировать, в том числе применяя генетические исследования в области сельского хозяйства.

У нас действительно есть закон, который ограничивает использование генно-модифицированной продукции, для того чтобы она попадала на стол человеку. Но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях. У нас ограничений по этому вопросу нет.

Вопрос использования генно-модифицированных продуктов ‒ да, действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он всё-таки не готов пока для того, чтобы широко использовать это так, как делают, допустим, в Северной Америке, где выращивают от бобовых, сои и кукурузы в огромных количествах, потом используют для корма скоту, а потом это мясо попадает в продажу так же, как и сами продукты.



Каковы отдалённые последствия для человека использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно.



И в этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наш продовольственный рынок. Но изучать эти вопросы, без всяких сомнений, и для того чтобы применять эти исследования в медицине, в сельском хозяйстве, безусловно, можно, нужно, и это не запрещено. Наоборот, будем всячески поддерживать.

С.Дубовой: Большое спасибо. Я искренне верю, что работа в данной области будет проводиться. Я и сам буду принимать в этом активное участие и буду надеяться, что данная область станет более понятна для всех.

В. Путин: Это одно из ключевых направлений, так же как искусственный интеллект. Это очень тонкая, очень опасная работа с точки зрения возможных последствий. Чтобы было понятно ‒ специалисты и так это знают: генная инженерия может приводить в конечном итоге к тому, что можно создавать специальные биологические особи.



Если применительно к человеку ‒ человек-спортсмен, бегун, тяжелоатлет, учёный и так далее, и так далее, математик. То есть с помощью генной инженерии можно в принципе формировать качество будущих биологических объектов. Это очень ответственная вещь.



Последствия, если человечество пойдёт по этому пути, трудно предсказуемы. Надо это иметь в виду. Есть и соображения научного характера, и морального. Очень важный вопрос.

Но то, что развитие так или иначе будет идти, совершенно очевидно. И создавать искусственные барьеры бессмысленно. Когда порох изобрели, что ни пытались сделать, чтобы он не был достоянием всего человечества, всё равно он стал достоянием всего человечества.



Так же как и ядерная энергия. Как бы ни прятали, ничего не получилось, всё равно она вышла и используется. Человечество должно выработать общие критерии работы по данному направлению, принять решения и добиться того, что эти решения будут взвешенными, научно обоснованными и будут исполняться. Ничего интереснее, чем это, наверное, нет на сегодняшний день.

Так что мы эти исследования, без всяких сомнений, будем поддерживать.

М.Толкачёва: Итак, ребята, кто ещё готов задать вопросы?

Давайте переместимся на запад нашей страны. Егор из Москвы, может быть, ты задашь вопрос?

Е.Баткин: Здравствуйте!

Меня зовут Егор Баткин, я из Москвы, мне 17 лет. Я являюсь победителем первого сезона конкурса «Большая перемена».

Сегодня 1 сентября, День знаний, но также сегодня начинает свою жизнь проект «Пушкинская карта». Эту карту может получить любой человек в возрасте от 14 до 22 лет. На ней лежат деньги, и их можно потратить на посещение музеев, выставок. И я вместе с другими ребятами ‒ участниками конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», принимал участие в разработке и рекламной кампании этой «Пушкинской карты».



Мы получили огромное количество незабываемого опыта, мы попробовали себя в роли копирайтеров, мы работали с экспертами. Совсем недавно была презентация этого проекта, и очень приятно было осознавать, что ты стал частью такого масштабного, такого действительно важного проекта, который поможет людям, подросткам стать более культурными.

Я уже оформил себе эту Пушкинскую карту сегодня, посмотрел, как это всё работает, выбрал уже первый музей во время нашей беседы. Вы меня вдохновили пойти в Государственный исторический музей. Как только у меня будет свободное время, я сразу же туда пойду.

А вопрос у меня, даже больше предложение: как Вы относитесь к тому, чтобы регулярно, на постоянной основе, возможно, с помощью какой-то платформы приглашать детей, подростков, чтобы они принимали участие в разработке в создании каких-то крупных проектов?



Потому что «Пушкинская карта», рекламная кампания, ‒ это один из многих примеров, когда ребята-подростки помогали, становились соавторами каких-то больших таких проектов. К примеру, недавно был Госсовет на тему образования, там тоже принимали участие ребята-подростки.



Полуфинал «Большой перемены», который пройдёт в этом году, тоже там разрабатывали подростки. Рекламную кампанию конкурса «Большая перемена» тоже придумывали ребята. Как Вы на это смотрите?

В. Путин: Положительно. Это применительно, Вы сказали, к «Пушкинской карте», но вообще, применительно к любой сфере деятельности нужно всегда привлекать к решению тех или иных вопросов людей, которые имеют отношение к тем или иным проблемам.

Допустим, мы рассматриваем различные решения, готовим различные решения, нормы на уровне Правительства, даже законы в сфере экономики. Мы всегда привлекаем представителей бизнеса и их объединений, всегда.



Только с ними в диалоге можно найти оптимальные решения и с точки зрения интересов общества и государства, и с точки зрения интересов конкретных предпринимателей и конкретных отраслей. И найти оптимальное решение, так называемую золотую середину.

То же самое у нас происходит в такой скромной сфере, казалось бы, на первый взгляд, как жилищно-коммунальное хозяйство. У нас много лет уже работает программа облагораживания дворовых пространств.



И делается это с людьми, которые образовывают небольшие рабочие группы, местные жители, которые предлагают руководителям своих муниципалитетов идеи и проекты, которые они считают для них важными. Но кто же, кроме людей, которые проживают во дворе, знает, что им нужно, лучше, чем они?

Таким образом, даже у нас создаётся так называемый народный бюджет, когда средства, выделяемые на эти цели, их расходование, по сути, попадает в руки этих рабочих групп из местных жителей, из местного населения.



То же самое касается и выработки решений по этой «Пушкинской карте». Очень хорошо, что эта идея была подсказана, родилась в Правительстве Российской Федерации, я её с удовольствием поддержал. И если дальше организация пошла именно таким образом, то это самая правильная вещь. И по другим направлениям нужно поступать именно таким образом. Так и будем делать.

Е.Баткин: Спасибо.

М.Толкачёва: Предлагаю передать слово самому юному нашему ученику ‒ Егору.

В. Путин: Пожалуйста.

Е.Сотнич: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Я Егор Сотнич из Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Мне 10 лет.

Вы, наверное, слышали, что в нашей Бурятии находится великое озеро Байкал, в котором самое большое количество пресной воды в России. И рядом с моим домом, буквально два метра, находится набережная реки Селенги ‒ главного притока озера Байкал.

Вы ещё, наверное, слышали, что уровень воды поднимается, и уже затопило левый берег, в подвалах полностью вода. Но меня беспокоит то, что мусор, который был на левом берегу, ушёл в воду, и теперь он уже в Байкале плавает.



Я убираюсь, я живу на правом берегу. И я бы хотел сказать Вам, что у нас набережная не в самом лучшем состоянии. Всегда, когда я убираюсь, всё чисто. Потом можно прийти вечером, через несколько часов, и там уже будет грязно.



И очистные сооружения такие, что большой якорь или стиральную машину, конечно, поймают, и они в воду не попадут, пластиковую бутылку тоже поймают, а то, что растворилось в воде, немного уберёт, но всё равно останется.

Я бы хотел у Вас спросить, как Вы смотрите на то, чтобы выделить средства на постройку очистных сооружений этого великого озера.

Спасибо.

В. Путин: Байкал ‒ это, безусловно, достояние не только Бурятии, не только Иркутской области, которая находится на другом берегу Байкала, это достояние всей России и всего человечества. Здесь ребята хорошо подготовленные, знают, наверное, я боюсь ошибиться, сколько это процентов от всех запасов пресной воды в мире. Ты знаешь?

Е.Сотнич: 20.

В. Путин: В России.

Е.Сотнич: 90 ‒ в России и 20 ‒ во всём мире.

В. Путин: Во всём мире. Молодец. Молодец, так и есть. По-моему, там немножко поменьше в мире, где-то 10 процентов, но не важно. Много, во всяком случае, это очень много.

И наша задача сделать всё, для того чтобы сохранить этот уникальный природный объект. Много очень со времён ещё Советского Союза на этот счёт говорили и по поводу ЦБК, закрыть его.



Процесс идёт, и идёт в целом положительно, но есть вещи, с которыми бороться достаточно сложно, они носят совсем масштабный характер.



Речь не идёт о каком-то конкретном предприятии, основная угроза для Байкала ‒ это стоки от сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения, а потом дожди идут, и смывы идут в озеро с этих полей, и стоки от жилищно-коммунального

хозяйства.

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то у нас определённые решения на этот счёт приняты и выделено уже финансирование для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства в Бурятии. Так что такое решение уже есть, принято, финансирование выделяется.



Надо только ещё раз, и я это сделаю, проверить объёмы этого финансирования и сроки выделения соответствующих ресурсов.

Е.Сотнич: Я ещё делаю свою передачу, первый выпуск уже на моём YouTube-канале «Красная вилка». Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад. И помогите, пожалуйста, сохранить эту великую жемчужину нашей планеты.

В. Путин: Да, но я уже сказал, что средства выделяются.

Е.Сотнич: Спасибо.

В. Путин: А что нужно подписать, Егор? Я не понял, что я должен подписать.

Е.Сотнич: YouTube-канал, такая социальная сеть, YouTube.

В. Путин: А, хорошо-хорошо, ладно.

Е.Сотнич: Подпишитесь.

В. Путин: Ладно, хорошо, на твой канал.

М.Толкачёва: «Красная вилка» называется.

В. Путин: Ладно, хорошо, подумаю.

М.Толкачёва: Кто ещё готов?

Давайте, Алёна.

А.Вельбик: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В. Путин: Здравствуйте!

А.Вельбик: Меня зовут Алёна, я из Владивостока, я ученица 11-го класса Университетской школы ДВФУ.

Насколько мы знаем, и в российской истории были друзья и враги. Мой вопрос о том, какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать настоящий друг.

В. Путин: Настоящий друг?

А.Вельбик: Да.

В. Путин: Это философский вопрос.

Что касается отношений между государствами, то всё-таки это совсем другая субстанция, чем дружба между людьми. Дружба между государствами носит очень прагматичный характер и всегда связана с интересами страны, потому что здесь даже личные отношения между лидерами важны, но они не могут быть определяющими.



Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну, не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну. И прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа.

Что касается отношений между людьми, это всё-таки другое дело. Вы знаете, мне думается, о настоящей дружбе можно говорить тогда, когда мы не просто уважаем другого человека, мы признаём, что он в чём-то лучше нас, умнее, опытнее, смелее, ещё что-то, но в чём-то лучше, ‒ первое.



И вторая очень важная составляющая – мы готовы не просто его поддержать, а готовы сделать всё для того, чтобы у человека было всё хорошо, чтобы он развивался, чтобы шёл вперёд, при определённых обстоятельствах готовы даже на определённые жертвы в отношении человека, которого мы считаем своим другом, а он считает другом нас.

Пока сейчас говорил, вот о чём вспомнил ‒ мы же говорим об истории – историю моей семьи. Отец у меня участник Великой Отечественной войны, воевал в том числе и на Ленинградском фронте, на так называемом Невском пятачке.



Это маленький участок земли на одном из берегов, по-моему, глубиной два километра, шириной четыре километра, ну примерно. А всё вокруг ‒ это фашистские войска, а наши основные войска на другом берегу реки Невы.



Вообще, такая мясорубка там. А немецкие войска стояли чуть выше, и они легко простреливали этот маленький клочок. И держали его наши воины для того, чтобы использовать этот плацдарм для будущего снятия блокады, для прорыва блокады Ленинграда.



И там, конечно, выжить было очень сложно. Отец был ранен. Но для того, чтобы он остался жив, нужно было обязательно его в госпиталь переправить. Госпиталь ‒ на другой стороне реки Невы, а чтобы туда переправить, нужно рискнуть жизнью.



И, честно говоря, желающих было немного, потому что даже ночью, если ползти на другой берег реки Невы по льду ‒ а это была зима, ‒ человек, который бы это делал, подвергался смертельной опасности, потому что прожекторы всё легко просвечивали, и любая цель достаточно легко уничтожалась.



И оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, по квартире, друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял его и сказал: ну прощай, ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать.



Вот это дружба и чувство долга и перед конкретным человеком, перед своим другом, и перед Родиной. И ушёл назад, на этот Невский пятачок.

Но, поскольку уже заговорили, я вам эту историю доскажу. Где-то в 1962 году отец пришёл домой со слезами на глазах. Он встретил этого своего друга в магазине, случайно. Тот оказался жив.

Поэтому вот эти мощные порывы, они не всегда, но очень часто не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать.

М.Толкачёва: Спасибо Вам.

Ребята, кто ещё готов задать вопрос?

Давайте послушаем представителя Республики Саха (Якутия). Влад, тебе слово.

В.Бурнашев: Спасибо большое.

Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Владислав, мне 16 лет. Я горжусь своим регионом, своим народом, нашими богатыми недрами и, конечно же, своеобразной культурой.

Перед тем как задать свой вопрос, хотелось бы Вас поблагодарить. Лето 2021 года в Якутии запомнилось масштабными лесными пожарами. Мы видим Вашу поддержку, видим, как Вы помогаете нашей республике в решении данной проблемы, и Вас благодарим. Спасибо большое.

И, переходя к своему вопросу, хотелось бы сказать, что я сам из Мирнинского района, где вся наша жизнь связана с алмазодобывающей компанией «Алроса». Наши отцы, бабушки, дедушки, родители ‒ все работают или работали в этой компании.

На данный момент на мировом рынке активно развивается направление создания и разработки искусственных алмазов, которые выигрывают по многим показателям у алмазов, которые добывают у нас, в Якутии.



Это и лёгкая добыча, это относительно низкая стоимость и лучшее качество. Но можно заметить, что акционерная компания «Алроса» обеспечивает бюджет Республики Саха (Якутия) на 40 процентов, а бюджет Мирнинского района ‒ на 65. Из-за этого вся наша жизнь связана с нашей родной компанией.

Также в Республике Саха (Якутия) имеется региональный технический колледж в городе Мирном, который пытается развивать направление обучения кадров для нефтедобывающей отрасли.



Но мы, молодёжь, ещё не видим реального участия нефтяных компаний, которые ведут свою деятельность на территории республики, в приглашении и трудоустройстве местного населения. Возможно, это связано с тем, что у нас пока нет системы подготовки кадров для нефтедобывающей отрасли.

Мы, молодёжь, хотим оставаться в своей родной республике, в своём районе, своём городе, с семьёй. Но в связи с тем, что у нас пока нет такой системы подготовки кадров, мы считаем, что необходимо создание современного образовательного учреждения или профильного факультета для подготовки кадров для нефтяной отрасли.

Как Вы считаете, стоит ли развивать данное направление в нашей республике?

В. Путин: Конечно, стоит. И дело не только в Якутии. Дело в том, что у нас есть определённый перекос с количеством молодых специалистов, которых готовят ведущие вузы страны, не только Москва и Петербург, но и в Сибири: там и Томск, и Новосибирск, ‒ не важно, их много, и федеральные есть, и так называемые научные центры на базе вузов создаются.



Но проблема в том, что когда люди с периферии приезжают туда, то немногие хотят возвращаться. А нам нужны кадры на местах, это совершенно точно. И поэтому мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших, да и не только в высших, но и в средних учебных заведениях будет отдаваться на места в региональные вузы.



Таким образом мы приподнимем и уровень преподавания, и людям, которые хотят получить образование и остаться на своей малой родине, создадим соответствующие условия.

Ну и, конечно, здесь нужно развивать новые способы и формы обучения. Я имею в виду создание сетевых форм обучения, когда человек, проживая и обучаясь на одной территории в одном высшем учебном заведении, может легко воспользоваться возможностями, качеством и уровнем преподавания в других профильных высших или средних учебных заведениях.



Современная техника, современные средства коммуникации, конечно, это могут организовать. Вот сейчас мы как раз именно над этим и работаем. И уверен, что это получится.

Теперь что касается Якутии. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами, имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых у вас оказалось много, и люди проявили и проявляют до сих пор свои самые лучшие качества, работают в очень тяжёлых, в опасных условиях и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны.



Сделаем всё для того, чтобы поддержать их в будущем, будем совершенствовать нормативную базу, с тем чтобы увеличивать роль, значение и ответственность федеральных органов власти на этом направлении.



И конечно, безусловно, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые пострадали.

В.Бурнашев: Спасибо большое.

В. Путин: Будем заканчивать, наверное.

М.Толкачёва: Давайте.

Дарья, пожалуйста.

Д.Ошеровская: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Дарья Ошеровская, я из города Калуги, который является колыбелью не только отечественной, но и мировой космонавтики. И именно поэтому я увлекаюсь космосом с того самого момента, как впервые увидела звёздное яркое небо в раннем детстве.



Поэтому меня волнуют вопросы нашей космонавтики, особенно её частной стороны. Также я являюсь активистом Российского движения школьников.

В начале своего выступления Вы упоминали Российское общество «Знание», которое в этом мае начало давать свои мастер-классы. Я участвовала в одном из таких, и именно благодаря «Знанию» и РДШ-наука я смогла пообщаться с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком и Илоном Маском в прямом эфире.



Также я посетила научный лагерь, где мы с ребятами конструировали дроны, я собрала свой собственный кубсат своими руками, познакомилась с ребятами, которым это действительно интересно. А вчера наши активисты запускали шоу дронов к 1 сентября в подарок всем школьникам.

Но когда я вернулась в Калугу, я столкнулась с небольшой проблемой. Дело в том, что наука у нас развивалась не так стремительно, как в Москве, где происходили фестивали.

В связи с этим у меня есть предложение. За каждым научным кружком или каким-то объединением ввести научное шефство или кураторство педагогов из университетов, которые помогут нам с реализацией наших проектов.



У нас есть идеи, у нас есть мотивация, время, а вот условий для проведения каких-либо сложных экспериментов или подтверждения теорий у нас нет. Также такая помощь поможет сразу определиться с темой проекта и прочее. Это может помочь с тем, что нас могут заметить какие-либо интересные компании.



И как раз сегодня Егор рассказывал о разработке «Пушкинской карты», такие проекты можно было бы направить и в научную сторону как раз с участием таких объединений.

Спасибо.

В. Путин: Только что мы говорили с жителем Якутии, и я говорил о том, что можно организовать учебный процесс с использованием современных технологий и привлекать лучших специалистов по тем или иным направлениям, никуда не выезжая и получая образование на месте, в колледже или в высшем учебном заведении.



Точно совершенно таким же образом можно организовать и реализацию той идеи, которую Вы сейчас сформулировали. Давайте попробуем это сделать, я для себя пометил. Коллеги наверняка пишут, ведётся, наверное, какая-то запись нашей беседы. Не забудем это и попробуем реализовать.

Д.Ошеровская: Большое спасибо.

В. Путин: Девушка здесь поднимала ручку. Пожалуйста.

А.Садриева: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В. Путин: Здравствуйте!

А.Садриева: Меня зовут Садриева Аиша. Мне 14 лет, я приехала из города Бора Нижегородской области.

В. Путин: Какой области?

А.Садриева: Нижегородской.

Я очень люблю животных, и меня беспокоит проблема бездомных питомцев. Вместе со своими друзьями и сестрой мы спасали голубя, но, к сожалению, он умер от внутреннего кровотечения. У меня у самой живёт дома кот, которого мы подобрали на улице.



У моей бабушки и дедушки живёт кошка, которую они спасли, и у тёти живёт кошка, которую мы нашли около своего дома и тоже спасли. Когда я иду гулять, я с собой беру корм для животных, потому что очень часто встречаю во время прогулки бездомных, поникших и их кормлю.

Практически все ребята, которые сегодня приехали на урок, являются волонтёрами, и именно поэтому я предлагаю создать общую всероссийскую карту приютов для животных. Поскольку я занимаюсь этой проблемой довольно давно, я уже успела изучить все приюты для бездомных животных в своём регионе.

Я предлагаю, чтобы каждый ребёнок из своей области создал свою карту, на которой пометил бы пункты приютов для бездомных животных. И я хочу, чтобы этим занимались именно дети, потому что считаю, что любовь к животным нужно прививать с детства.



И я бы хотела, чтобы Вы нам помогли потом объединить все наши кусочки карты в общую всероссийскую и дать такое поручение, чтобы нашу инициативу заметили и она не прошла даром.

Спасибо.

В. Путин: На самом деле это очень не просто благородный вид деятельности, а очень важный. Я скажу сейчас почему, и вы сразу со мной согласитесь.

Да, бездомные животные ‒ это большая проблема для самих братьев наших меньших, они страдают. Знаете, когда с дачи уезжают люди, многие просто бросают своих питомцев ‒ кошек, собак и так далее, которые ни в чём не виноваты, но реально страдают. И современный цивилизованный человек не может проходить и смотреть, как мучается животное. Это первое.

Но, с другой стороны, есть и проблема не менее острая ‒ бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения бродячих собак на людей, на детей! Опасная вещь. И поэтому нам цивилизованным образом, способом нужно решать эти вопросы.



У нас принят закон совсем недавно, и там достаточно серьёзно прописаны нормы того, как нужно обращаться с животными. Я сейчас не буду воспроизводить этот закон.

Но твоё предложение абсолютно в правильном направлении находится, надо посмотреть эти приюты для бездомных животных, посмотреть, как это организовано, объединять всё это, во всяком случае, в виртуальном пространстве, обмениваться информацией, опытом и совершенствовать практику и нормативную базу.



Поэтому идея хорошая, постараемся помочь тебе.

А.Садриева: Спасибо большое.

Я очень давно мечтаю пожать Вам руку, и можно я это сделаю?

В. Путин: Можно.

А.Садриева: Спасибо.

В. Путин: Так, будем завершать или что-то есть ещё?

М.Толкачёва: Может быть, ещё парочку вопросиков, связанных с Вашей жизнью? Ребята также хотели бы много о Вас узнать.

В. Путин: Пожалуйста, хорошо, парочку.

М.Толкачёва: Кирилл, может быть, задаст.

К.Мещеряков: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Мещеряков Кирилл. Я из города Дмитрова Московской области.

В заключение нашей встречи хотелось бы задать Вам такой вопрос: что бы Вы пожелали себе 16-летнему?

В. Путин: Я уже так с трудом вспоминаю… Нет, пожалуй, сейчас скажу. Вот я уже говорил, что каждый человек себя ищет, выбирает, выбирает свой путь. И я этим занимался тоже, начиная с 16‒17 лет я думал об этом, строил всякие планы. Самое главное ‒ это определить цель.

Сегодня, когда мы начали нашу встречу, я сказал, что для любой лекции, для любой беседы, для урока самым главным является что? Цель, ради которой это делается. Но уж что говорить тогда о цели в жизни!



Вот это чрезвычайно определяющая вещь ‒ если цель ясна, понятна, то тогда есть все шансы достичь её, тогда человек начинает искать пути реализации этой задачи, решение этих вопросов, связанных с достижением этой цели.

Поэтому самое главное ‒ это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая ‒ не бояться мечтать, верить в себя, и успех обеспечен.

К.Мещеряков: Спасибо большое.

М.Толкачёва: Владимир Владимирович, спасибо Вам большое за то, что уделили время нам, уделили время ребятам, ответили на их вопросы. Я думаю, что эта встреча останется у них в памяти надолго и не только у нашего класса, но и у ребят, которые смотрели нас в прямом эфире.

И конечно, мы не можем отпустить Вас без общего фотографирования.

В. Путин: Да. А я хотел поблагодарить Вас, всех собравшихся. Видно, что вы вроде как простые девушки и ребята и в то же время, как бы так сказать, как сейчас модно говорить, продвинутые, грамотные, целеустремленные, собранные.



Вы интересные. Я искренне, от всего сердца желаю вам удачи.

С праздником, с Днём знаний! С 1 сентября!

В.В. Путин

***

.

.