Мороженый Дудь для детей
Что может знать автор фильма «Колыма» про настоящий страх
Поверхностный, не очень умный документальный фильм журналиста Дудя «Колыма» посмотрели за несколько дней 10 млн. человек. Под видео — более полумиллиона лайков.
Смысл фильма банален до лёгкой тошноты.
Автор говорит: дети, сейчас я вам расскажу, почему вы ничего не должны этой мерзкой стране, где в былые времена таких же, как вы, детей сажали за съеденное мороженое. (В фильме есть история, как сталинские сатрапы отправили на Колыму юную мороженщицу, угостившую своих знакомых, но не успевшую до вечера восполнить растрату).
И дети верят Дудю на слово.
Дудь, и все, кто за ним стоят, безупречно играют на подростковой жажде справедливости и честности.
Оказывается, фокус, который был произведён в 1987—1991 гг. — вполне можно ещё раз повторить.
Прежним результатом заказчики не удовлетворены: мы как-то выползли и отругиваемся теперь.
Ну, ладно, сказали они, мы своруем у вас ваше будущее: ваших лупоглазых наследников.
И более чем успешно воруют. Пятьсот тысяч лайков — это вам, имейте в виду, хорошая майданная площадь, заполненная до краёв.
Есть забавные отличия в той «перестроечных» лет работе и в нынешнем подходе.
Тогда, заметим, был задействован бородатый Александр Исаевич: всё-таки глыба, мыслитель, вождь.
А нынче — галчонок ротастый отрабатывает. Сейчас и его достаточно. Эффект от него не менее мощный.
Что мы имеем сказать по поводу фильма — безо всякой, впрочем, надежды, что полмиллиона лайкнувших эту поделку, услышат нас.
Уже после пика репрессий, друзья мои, к нам в гости пришли чудесные белолицые европейцы, в огромном количестве. Немцы, австрийцы, румыны, хорваты, венгры, французы (да-да), итальянцы, испанцы и так далее.
Они убивали так, как не убивали никогда прежде в истории человечества.
Они убивали как самая бешеная машина.
Они убивали без особого смысла — мирных, ни в чём не повинных людей. Детей. Младенцев. Беременных женщин.
Они убили двадцать миллионов мирных людей.
Не «двадцать миллионов от Дудя» из этого фильма, а реальные двадцать миллионов.
И вот эти двадцать миллионов, — океан, космос смертей, — они куда дальше от Дудя и его лайкеров, чем реально страшная, но имеющая хоть какие-то логические объяснения колымская история.
Колымская история, ещё раз назойливо повторю, по масштабам и по смыслу не сопоставима с той войной и той мясорубкой. Потому что на Колыме сидело огромное количество жулья, негодяев, убийц, реальных шпионов — и даже если судебная и пеницитарная советская система работала криво или подло, она всё-таки старалась соблюдать признаки законности. Европейцы же убивали здесь просто так: чтоб забить двадцать миллионов голов, чтоб получить тонны русского мяса.
И когда Дудь в самом начале фильма пытается объяснить недостаточную оппозиционность российских граждан «страхом», засевшим в нас со времён Колымы, хочется сказать ему следующее.
Милое дитя!
Что б тебе хоть что-нибудь понять про страх, тебе надо не по снежной Колыме погулять — а встать в очередь, голым, когда толпу таких же несчастных, как ты, улыбчивые европейцы гонят в топку.
Или забраться в дом с вопящими детьми и женщинами — и вдруг осознать, что этот дом улыбчивые европейцы сейчас сожгут, причём вместе с тобой, с твоим мясом, твоей кожей, твоим языком, твоими глазами.
Или вырыть вместе с такими же, как ты, несчастными, огромную могилу, куда тебя, как и всех остальных несчастных, сейчас загонят улыбчивые европейцы. А другие, такие же несчастные, как ты, засыплют тебя навсегда.
И ты, наконец, поймёшь разницу между «страхом» из твоего дурацкого кино и страхом абсолютным, чёрным, небывалым.
Дудь и миллионы его милых зрителей просят: о, европеец, мы забыли европейские уроки, приди и научи нас жить, мы совсем не умеем, — ведь мы убивали за мороженое, ведь мы очень плохие.
Сейчас европеец придёт и даст Дудю мороженое. И всем этим ласковым нежным тёплым детям.
Он же, этот европеец, дал им, посредством своих друзей в России, денег на такое кино.
Можете себе вообразить, как Дудь рассказывает про двадцать миллионов убитых европейцами? Нет, вы не можете себе это вообразить. У него сломается лицо, если он решит говорить о таком. Лицо это умеет говорить только про рабов, изуродованных наследственным колымским страхом.
То, что рабы, изуродованные колымским страхом, каким-то образом сломали и сломили машину, убившую 20 миллионов мирных людей, Дудь постичь не сможет никогда.
И что нам делать, как нам быть?
Я не знаю.
Да, у наших детей «есть мнение», с которым надо считаться. Они желают только хорошего. Они напоминают нам о плохом. О реально плохом, да!
Только они сами не знают, зачем их просят об этом напоминать.
Они ни черта не понимают: ни про войну, ни про свой народ, ни про рабов, ни про господ.
И вот страна, которая досталась им, смотрит на их маленькие тонкие ручки, и думает ласково: «Сынок, кто ж тебя таким сделал?»
Зачем пиарить это убогое недоразумение? То что этому мягко говоря, неумному и неразборчивому г.. хм средству защиты от зпп, ЦТ предоставляет время и аудиторию, говорит само за себя. Причем варианта два – или у мразей уже совсем никого не осталось, раз приходится использовать подобное убожище, либо они считают что мы все и молодое поколение в частности, настолько отупело, что схавает и такое. А вот это уже всецело в руках каждого, мой старший такое ****** хавать не будет. Ибо знает уже достаточно много и в первую очередь от меня. Воспитать наших детей кроме нас, никто не в силах, если только мы сами не отдадим это право кому попало. А это, повторюсь в наших руках.
На всё это есть первопричина. Я , например , смотрю на юнармейцев со странным выражением на их лицах, как на инородное тело в разгуле российского капитализьма. Не совмещается святое с игрой на святом.
Очень…очень жаль,что Дудь добрался только до Колымы,а не пошёл дальше.
Иначе он смог бы обнаружить к примеру ещё такой посёлок как Иультин , который такими пропагандонами как дуди был заявлен как “лагерь смерти”, и ведь интереснее всего со многими из этих “смертников” я бок , о бок прожил в этом самом “лагере” более 20-ти лет, пока…Пока не пришёл к власти вечно пропитой “эээ россияне понимаэшь”, и не стёр его с карты России…, в самом прямом смысле кстати стёр…
К сожалению я не могу говорить сейчас аргументированно , достаточно связанно т.к. эмоции от Дудевского выкидыша просто захлёстывают(мне кстати показалось , что и З.Прилепина тоже эмоции захлестнули), однако же , те кто заинтересуется смогут выяснить УНИКАЛЬНОСТЬ Иультинского месторождения цветных металлов, и КАК там жили…
Однако Дудь убедил меня в одном…, он является либеральной мразью высочайшей пробы…
Аватарка у меня кстати из того самого “сталинского лагеря смерти”…
Не пытаясь поучать, смею возразить, главная ошибка ваших суждений в том что “дудь является.. “. На самом же деле ни он ни ему подобные не являются НИКЕМ. Это симулякр. Кукла, соска-пустышка. Внешне форма есть, внутри пусто. Разве можно испытывать серьезные чувства к кирпичу, о который вы ударили ногу? Сегодня ему платят за это, завтра будут платить за другое, будет другое говорить. Я далек от мысли что в “этом выкидыше дудя” есть хоть сколько то дудя. Просто актер отрабатывает номер, и Прилепин (закидают тапками счас) делает то же самое. Разве что чуть более осознанно.
Подписываюсь под каждым Вашим словом…
Не пойму, что ж так бесятся из-за этого фильма? Столько проклятий на смешно постриженную голову Юры Дудя! Кому не нравится – не смотрите.
Я посмотрела – и не считаю это время потерянным, хотя многие факты были уже мне известны. Это ощутимое прикосновение к истории в лице стареньких очевидцев и детей той далёкой поры, лицезрение удивительной красоты ландшафтов, где разворачивались события, отстоящие от нашего времени на 60,70, 80 лет, знакомство с документами и предметами быта.
И ещё понравились прекрасные молодые люди, с которыми по ходу дела тоже общалась съёмочная группа. Это – будущее Колымы, и очень правильно, что для них тоже нашлось место в фильме.
Также, нашлось место для обеих противоположных точек зрения на те события, некоторые люди не могут чётко определиться, это так понятно.
Претензии к тому, что фильм весьма нагляден и доступен даже ребёнку – по меньшей мере странны, кино и снималось, чтобы его поняли и прочувствовали многие люди, широкая аудитория, а не малая часть интеллектуалов.
Очевидно, некоторым даже такая адаптированная и разбавленная правда колет глаза. Ну, ничего, придётся потерпеть, дорогие товарищи. Из книги истории нельзя вырывать страницы, пусть они кому-то и не нравятся. Это всё было – и ничего с этим поделать невозможно, правда себя окажет.
Опять-таки, чтобы составить своё суждение о фильме, его надо, как минимум, посмотреть.
“Это все было” в этом весь смысл вашего высказывания, равно как и дудева пасквиля, направленный в первую очередь на молодежь. Т. Е. Предлагается просто поверить наслово вам и дудю, что все сидевшие на колыме были отнюдь не убийцами, насильниками, ворами и рецидивистами, а сплошь эльфами со светлыми лицами, страдавшими за убеждения. Флаг в руки. Вам бы чего то в консерватории поправить, ибо верят вам все меньше, даже молодежь :)
Тут не верить, тут знать надо. Какие эльфы?! Замолчу, а то обижу.
И ещё цитаты из обсуждения этого кино на сайте “Я Плакал”:
inkjet
27.04.2019 – 12:50
2
Статус: Online
Хохмач
Регистрация: 17.11.13
Сообщений: 754
С любящими Сталина все просто – те, кто от него пострадал умерли проклиная его и в голосовании не участвуют. Хвалят те, кто воспользовался ништяками, заработанными смертью первых – от индустриализации и победы в Великой Отечественной до космоса и ядерного оружия, перечислять наследство Сталина можно долго, только оно, как бы так сказать – не заработанное, а украденное.
Думаю, что если бы можно было спросить пострадавших от репрессий в мирное и военное время, согласились бы они заплатить своими жизнями, да и жизнями членов своих семей еще раз за ваше “счастье” и право хвалить Сталина, думаю ответ был бы очевиден для всех.
ravelin
28.04.2019 – 01:45
-2
Статус: Offline
Ярила
Регистрация: 9.04.15
Сообщений: 2934
Ооо, как на него, Дудя, набросились все придворные жополизы. Прям прикольно смотреть, как они, в бессильной злобе рожают всякий текстовый бред:) А у Дудя уже больше 7млн просмотров, меньше чем за неделю. Не накрученных, как этим петрушкам. Я посмотрел его фильм, он там вообще ничего не приукрашивал и не придумывал, даже мало рассказал. Но все факты, что он говорил, давно подтверждены. И в интервью, он никого агрессивно не склонял к своей точке зрения, даже сталинист там был, даже его. Просто спрашивал и полностью выслушивал ответ.
Знать? Что именно о той эпохе знаете вы? Что знает дудь? Это уже просто стало смешно, даже молодежь стебется над вами – типо чем меньше лет блохеру, тем хуже он жил в СССР и при Сталине. Топорно работаете. Не верят вам, и вот с этим вв ничегошеньки поделать не можете :) оттого и беситесь. Факты вещь неумолимая, и производит впечатление в основном на думающих людей, а хомячки они только навальному интересны:)
Да беситесь-то Вы, любезный. Сильно взяло Вас. Аккуратнее со здоровьем.
Типичная проекция, это я вам как психолог скажу :) найдите хоть в одном моем изречении, где же таки я бешусь? Меня забавляет диалог с вами, не более, ибо тут нет и не будет сколь нибудь серьезной аргументации :) предыдущие сообщения это аргументируют лучше некуда.
И да, про факты, так навскидку по памяти, без всесильного гугла – продуктовые карточки в СССР отменили раньше (гораздо) чем в практически не пострадавшей в войне (как впрочем и всегда, ведь это именно она ее развязала) великобритании. Лежащая в руинах страна восстановлена была в одну пятилетку. Цены на продукты снижались стабильно два раза в год. Через 16 лет после Победы, НАШ человек первым полетел в космос. Нынешние уже лет тридцать с колен подымаются. Никак не поднимутся.
Ну-ну. 5 миллионов ненакрученных просмотров за двое суток. Не слишком ли мощно для 2-двух часовой документалки не на самую актуальную тему? Прям сразу 1-о место в тренде ютуба. Как сказал Пучков, ладно бы Кэмерон до премьеры новую серию Аватара выложил, можно было бы поверить.
Вопросом не задавались, откуда денежки на съемки. Ведь чувствуется и хороший (не говорю, что правдивый) сценарий, траты на командировку, аппаратуру,одежду и реквизит. Думаете, Юрбан башлял? А почему тогда Кудрин через час после опубликования фильма, его уже ретвитнул? Большой поклонник, наверное, с нетерпением нового ролика от кумира ждал.
Дудь,проплаченный тупорылый и ущербный негодяй,который за денежку по приказу хозяина продаст и предаст самое святое,что есть у настоящего человека-это родители и Родина.Такая шелупонь и насаждает ненависть среди молодежи к прошлому,к пожилым людям,к истории,к своей стране,к своему народу,это не человек,это подобие человека на двух ногах.
Вот ведь кашу в голове создали умельцы манипулировать человеком ,увязаешь в этих правдивых фактах,отраженных в фильме ,но каким человеком (явно нулем ,как мин)и критикующим его Прилепин из тех же современных крипто-фейковых кого потребует Режиссер,которого мы не видим ,но ощущаем задачи его,а олна одна- наэлектризовать общество,стравить т.е.