Дудь на Колыме

К.А. Жуков.

Известный интервьюер Юрий Дудь заснял более чем 2 часовой фильм про Колыму. «Колыма, родина нашего страха».

Начинает Юрец с козырей с апелляции к личному опыту.

«Не знаю, как у вас, но всю свою жизнь я слышу от родителей: ну будь осторожен, ну не привлекай к себе лишнее внимание, не высовывайся – это очень опасно; и вообще мы простые люди – от нас ничего не зависит. Мои родители – прекрасные люди, я безумно их люблю. Но они говорят все это десятилетиями - даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл, где творится несправедливость и где мы точно правы.»

Едем дальше:

«Я всегда думал: откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза: этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколения добрался до нас. »

Юра, ты бредишь?

«Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий»

Что такое цитадель? На Колыме окопался Сталин и сталинисты, планируя очередную репрессию? Или на Колыме сидело больше всего невинно пострадавших? Или на Колыме сидели только невинно пострадавшие?

«Через Колыму прошло около миллиона заключённых»

С 1932 г., когда были основан Севвостлаг, до 1953 г., после чего сталинских репрессий уже не было за убылью тов. Сталина, через Колыму прошло 809 601 чел. Не около миллиона. Ничего ты так сокращаешь, Юра! Корректным было бы сказать, если не хочешь перегружать хрон цифрами: около восьмисот тысяч. накидывать произвольно 200 тысяч человеческих жизней — это недостойно настоящего либерала. Или, как раз достойно?

«Заключённые ГУЛАГа добывали здесь олово, золото, уран и другие важные ресурсы.»

Заключённые добывали, да. А ещё добывали вольнонаёмные. И, кстати, ссыльные, которым тоже надо было платить. Как и ЗКа, кому бы это ни показалось странным.

В музее истории ГУЛАГа с подписью «температура комнатная» его иректор — некто Роман Романов с бородой и трогательным голосом, рассказывает, как девочка мороженщица решила угостить бывших одноклассников мороженным, за что влетела в турррма. Растратчица. Хотело положить вечером денег, но не успела. Тележку опечатали и — на Колыму. Юра Дудь слушает, аж рот отворил (1-36). Ещё бы! Ведь

«… и вот эта история, она как раз задокументирована».

Так покажи документы, товарищ директор! Сколько мороженного сожрали одноклассники? на какую сумму? Ну, чтобы попасть под статью 116 УК РФ надо было не просто скормить мороженного, а скормить мороженного на определённую сумму с корыстным намерением — присвоение, взятка и т.д. Быть может, если посмотреть на это дело, выяснится, что мороженное радостная бывшая школьница не слопала в компании сверстников, а попятив — продала по спекулятивной цене. Вот за это вполне можно было влететь. За то, что юная девочка сожрала с одноклассниками немного вверенного мороженного, не успев положить денег из своих, ей максимум выговор светил бы и проработка на общественном собрании трудового коллектива. Брехло вы, гражданин директор, как есть брехло при комнатной температуре.

Зачем после реперов и комиков Юра взялся за столь тревожную тему?

А вот почему:

«(2-33) ВЦИОМ провел социологическое исследование, результаты которого привели нас в ступор. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышала о Сталинских репрессиях».

Юра, твои друзья капиталисты довели систему образования и систему востребованности образования в родной стране до такого состояния, что половина не слышала об операции Багратион, не знает, что такое Курска дуга, а про Дмитрия Михайловича Карбышева думает, что это какой-то не очень известный футболист.

Кстати, это отличная проверка ветром истории. В головах жертв ЕГЭ остаются только реально важные события. Реально важные, важность которых от идеологической нагрузки мало зависит. Следовательно, репрессии не являются чем-то достойным запоминания.

Вторая причина:

«Не знаю, как у вас, но всю свою жизнь я слышу от родителей: ну будь осторожен, ну не привлекай к себе лишнее внимание, не высовывайся – это очень опасно; и вообще мы простые люди – от нас ничего не зависит.

Мои родители – прекрасные люди, я безумно их люблю. Но они говорят все это десятилетиями - даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл, где творится несправедливость и где мы точно правы.

Я всегда думал: откуда у старшего поколения этот страх, это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся, что даже за минимальную смелость обязательно прилетит наказание? Моя гипотеза: этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколения добрался до нас. Одно из мест, где этот страх появлялся, - Колыма.»

Гхм, ну это:

«Отец — Александр Петрович Дудь (р. 1957), начальник военной кафедры МГТУ им. Н. Э. Баумана, доктор военных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования, действительный член академии военных наук.

Мать — Анна Степановна Дудь (р. 1957), преподаватель химии Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва» № 3 (техникум), Департамента физической культуры и спорта города Москвы».

Этих чудесных людей сынок только что объявил: трусами, конформистами, посредственностями, заодно подмазав под это определение миллионы не знакомых ему людей так, как будто имеет право говорить за всех.

(6-16) Опять Роман Романов на связи вместе с бородой. Юра вопрошает, какие цифры заключённых в ГУЛАГе наиболее достоверны?

«20 000 000 человек — это цифра людей, которые прошли через лагеря. — С 1930 по 1953? — По 56-й. Эта цифра на сегодня признаётся всеми и историками и вряд ли будет больше, даже если мы что-то неожиданно откроем. — Сколько погибло? — Согласно тем же данным исследователей — 2000 000 человек.»

Не знаю, кто эти все, которые признают подобные цифры. Но вот трижды выверенная статистика Земскова признаёт нечто иное.

По политическим мотивам и особо тяжким преступлениям, приравненным к ним были осуждены с 1921 до 1953 г. — 4 060 360 чел. Из них к лагерям, тюрьмам, колониям — 2 634 397 чел.

Не с 30-го, Юра, с 1921-го! — 2 миллиона, 635 тысяч — округлённо. Политические и приравненные к ним уголовники — это всегда не более 30% от общего числа контингента (за исключением ВОВ, когда стройные ряды политических пополнили легионы коллаборантов, пособников и предателей). Следовательно: 7 903 191 — 7 910 000 чел — это общее население лагерей, тюрем и колоний за все время с 1921 по 1953 г.

«6 августа 1955 г.

Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Егорову С.Е.

Всего в подразделениях ГУЛАГа хранится 11 миллионов единиц архивных материалов, из них 9,5 миллионов составляют личные дела заключенных.

Начальник секретариата ГУЛАГа МВД СССР

майор Подымов».

9.5 млн. — это те, кто прошёл через систему наказаний вообще, некоторые из них никогда лагеря в глаза не видели. Видели Члагеря или нечто подобное (тюрьмы) — 7 910 000, включая обычных уголовников, что даёт численность в 2.5 раза ниже указанной. Т.е., роман Романов просто врёт, говоря русским языком без фигур толерантного умолчания. Врёт или транслирует чужое враньё.

Далее следует трагическая музыка.

А потом появляется Ефим Шифрин, который рассказывает, что папу его арестовали «ни за что». Почему? Потому что у него зрение было минус 8, а пришили ему 58-6, шпионаж — в пользу Польши. А он ни слова по-польски не знал. Ну всё же понятно. Раз ни слова, то какой из него шпион. Да и папа врать не будет — не мог он шпионить.

Дорогой товарищ Шифрин! Чтобы шпионить, надо понимать по-русски! Это единственная вербальная система, которая нужна агенту в России! Курировать агента будет резидентура, а уж там разберутся с языком. И для этого не надо быть сильно политизированным и даже состоять в какой-то партии. Или вы считаете, что польский шпион должен показательно записаться в Лагерь национального единения или польскую фашистскую партию Национал-радикальный лагерь?

Словом, Шифрин — это эмоции при виде известного человека. Грязный приём манипуляции вместо фактов.

«Большинство арестов осуществлялось по заранее составленным спискам неблагонадёжных граждан т.н. картотеки НКВД СССР, в которой во вт. пол. 1930-х насчитывалось более 8 млн. чел… доказано, что практически все показания арестованных, которые оговаривали себя и других, получены под пытками».

Доподлинно известно кому? Британским учёным, Юра? Тебе? Фиме Шифрину? Где доказательства? Где статистика применения пыток? нет её? А зачем ты тогда брешешь?

«Зачем придумали ГУЛАГ?»

А вот за этим:

(17-59) В 20-ые годы большевики репрессировали тех, кому не нравилась новая власть. Тюрьмы переполнились. Вспомнили, что людей можно держать в лагерях. Строительство и содержание которых гораздо дешевле тюрем».

1921 — Всего репрессировано по полит. статьям: 35829; к высшей мере — 9 701; лагеря, колонии, тюрьмы — 21 724

1922 — Всего репрессировано по полит. статьям: 6 003; к высшей мере — 1 962; тюрьмы, колонии, лагеря — 2 656.

1923 — Всего репрессировано по полит. статьям: 4 794; к высшей мере — 414; тюрьмы, колонии, лагеря — 2 336.

1924 — Всего репрессировано по полит. статьям: 12 425; к высшей мере — 2550; тюрьмы, колонии, лагеря — 4151.

1925 — Всего репрессировано по полит. статьям: 18995; к высшей мере — 990; тюрьмы, колонии, лагеря — 6851.

1926 — Всего репрессировано по полит. статьям: 17804; к высшей мере — 2550; тюрьмы, колонии, лагеря — 7547.

1927 — Всего репрессировано по полит. статьям: 26036; к высшей мере — 2363; тюрьмы, колонии, лагеря — 12267.

1928 — Всего репрессировано по полит. статьям: 33757; к высшей мере — 869; тюрьмы, колонии, лагеря — 16211.

1929 — Всего репрессировано по полит. статьям: 56220; к высшей мере — 2109; тюрьмы, колонии, лагеря —25853.

Это для справки того, как свирепо большевики переполняли тюрьмы. И как прям нужны были концентрационные лагеря — срочно.

Но это ещё не всё!

«(18-27) В 1928 году был принят план развития народного хозяйства. — Чтобы его реализовать нужно было много рабочих рук, а их не хватало. — Появилась идея использовать принудительный труд заключённых. В 1929 г. концентрационные лагеря переименовали в исправительно-трудовые.»

Во-первых, тонкий намёк на то, что кровавые большевики на самом деле запустили концлагеря раньше того, как нацисты вообще появились у власти в Германии, мы поняли. Только это ересь, можно было вообще внимания на этом не акцентировать — названия были одинаковые — суть категорически разная.

Во-вторых, как были переполнены в 1920-ые мы уже видели — никак. А вот идея рабского труда, который помог выполнить план развития нар.хоза — идея завиральная по чисто арифметическим причинам.

В 1929 году началась кампания сплошной коллективизации, с чем связан рост осуждённых за контрреволюционные преступления. Причём, связать его с желанием фактически поработить максимальное количество народу невозможно. Просто от того, что масса — свыше трети кулаков отправлялись не в лагеря, а в ссылки, иногда, в пределах собственной губернии. И использовать их на проектных участках трудового фронта было просто невозможно.

Далее, в 1929 в СССР проживало 154 226 000 чел. В 1937 — 164 500 000.

Рабочих и служащих в 1928-29 — 17 300 000, колхозных крестьян и кооперированных ремесленников — 2 900 000, крестьян единоличников, кустарей и пр. — 72 900 000.

Рабочих и служащих в 1937 — 34 700 000, колхозных крестьян и кооперированных работников — 55 500 000, единоличников — 5 600 000.

Население за 10 лет выросло на 10 млн., кол-во рабочих и служащих — на 17 млн., колхозников — 32 млн. В лагерях при этом отбывало: 1928 — 16211, 1937 — 429 311. Т.е., поступление рабочих рук в промышленность, в том числе, добывающую, примерно в 35 раз превосходило таковое в лагерях. Что конкретно могли решить ЗэКа в рамках страны, остаётся решительно непонятным.

Далее следует враньё про то, как заключённые построили целые города, типа Норильска и каналы, типа Канала им. Москвы. Причём, все бесплатно. Ну что же — ещё одно враньё.

Заключенные ГУЛАГ за свой труд получали зарплату. "Эти деньги в административных документах изначально и вплоть до конца 1940-х гг. обозначались терминами «денежное поощрение» или «денежное премиальное вознаграждение». Понятие «зарплата» тоже иногда употреблялось, но официально такое название было введено только в 1950 г.

Так, по состоянию на 1939 год "премиальное вознаграждение обязательно зачислялось на личный счет заключенного. В течение месяца работающим заключенным деньги выдавались в сумме, не превышающей месячного премиального вознаграждения. Кроме премвознаграждения, заключенным, в зависимости от поведения их на производстве и в быту, могли быть выданы с разрешения начальника лагерного подразделения и личные деньги в сумме не более 100 руб. в месяц.

Денежные премиальные вознаграждения выплачивались заключенным «за все работы, выполняемые в исправительно-трудовых лагерях. При этом со временем правила выплат менялись: "заключенные могли получать заработанные деньги на руки в сумме не свыше 150 рублей (а не 100 рублей, как по инструкциям 1939 и 1947 гг. - прим. авт.) единовременно. Деньги сверх этой суммы зачислялись на их личные счета и выдавались по мере израсходования ранее выданных денег.

Да, труд заключённого был дешевле труда вольнонаёмного сотрудника. Но он был не бесплатен, тем более, что на государство падала обязанность селить, лечить, одевать и кормить зэка.

Далее в кадре допрашивают седую бабушку, которая оказывается плачет над ГУЛАГовскими делами, а заодно с нарисованного телевизора вещает хроника, рассказывающая о том, как некий пионер сдал своего вора папашу. Титр выделяет огромными буквами это обстоятельство.

Юра, а надо было, наверное, папаше всемерно помогать, создав семейную преступную группировку и продолжать обнос родного отечества уже в промышленных масштабах? Вот интересно, почему все эти граждане судят об окружающих исключительно по меркам мразей и подонков?

Бабушка же плачет потому, что закон 7-8. «О трёх колосках». 7 августа 1932 г. Украл (правда, в фильме сказано 10) колосков — поехал на 10 лет. Напомню, за это и шлёпнуть могли. Но что «это»? В законе — ни в самом тексте, ни в разъяснениях про 3-5-10 колосков ни слова.

Вот как пояснял Сталин свою инициативу:

«За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно, и самоотверженно работающих за укрепление последних.

ЦИК и СНК Союза ССР считают, что общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти.»

Кажется, вполне понятно? Это не кража личного имущества. Это подрыв и расшатывание устоев государства. И направлена угроза кары отнюдь не против колхозников. Кстати, с 1932 по 1939 гг. вовлёк в себя почти 183 000 человек, что даёт 26 тыс. ежегодно. Т.е., явление было массовое, но не всеобъемлющее. и говорить о неадекватности наказания тут нельзя — если ты, конечно, не последовательный сторонник Эйн Рэнд и полного примата частного над общественным. Но тогда, к счастью, дух и буква закона говорили прямо об обратном.

Потом нам рассказывают о конструкторе Королёве — и этот сидел, хоть и почти как Илон Маск!

Интересно, нам о вообще всех знатных сидельцах расскажут….

Рассказ дочери Королёва душещипательный, к сожалению, без единого факта. А факты такие:

««ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по следственному делу № 19908 по обвинению Королева Сергея Павловича по ст.ст. 58-7; 58-11 УК РСФСР.

28 июня 1938 года НКВД СССР за принадлежность к троцкистской, вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКБ СССР) был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королёв Сергей Павлович.

В процессе следствия Королёв ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 Лангемаком (осужден).

По заданию антисоветской организации Королёв вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения

(л.д. 21-35, 53-55; 66-67, 238-239).

Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден к 10-ти годам тюремного заключения.

13 июня 1939 года Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королёва было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства).

В процессе повторного следствия Королёв показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л.д. 153-156).

Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королев изобличается в том, что:

В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды - приборы с фотоэлементами - для управления торпеды и наведения ее на цель, не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи, Королёв с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах.

В результате этого испытания четырех построенных Королёвым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л.д. 250-251).

В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л.д. 23-24, 256).

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л.д. 21, 54, 255).

На основании изложенного обвиняется

КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1906 года рождения,

урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный,

до ареста - инженер НИИ-3 НКБ СССР,

в том, что:

являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях ст.ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.

Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался.

Изобличается показаниями: Клейменова, Лангемака, Глушко; показаниями свидетелей; Смирнова, Рохмачева, Костикова, Шитова, Ефремова, Букина, Душкина и актами экспертных комиссий.

Дело по обвинению Королёва направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности.»

Если отбросить характерную для того времени риторику про троцкисткое вредительство, то увидим что причина ареста другая: Королев занимался не тем, что было нужно стране, а тем, что было ему интересно - крылатой ракетой, вещью совершено бесполезной и диковиной при тогдашнем развитии техники. При этом нанес стране немалый денежный ущерб в размере 120 тыс. рублей.

Далее случилось надоедливое упоминание про аресты и расстрелы по плану и разнарядке.

Было такое дело.

На местах работают оперативники и органы следствия. Контингент уголовного элемента в целом понятен. Вы не поверите, сбежавшие из ссылки кулаки участковому обычно тоже сразу видны. В основном, против этих злостных нарушителей закона и была подготовлена операция. зачем? Да затем, что из кулацкой ссылки не бежал только ленивый. Десятки тысяч человек, зачастую крайне враждебно настроенных к советской власти, самовольно вернулись из ссылки, плевав на требования законности. Арестовывать их всех и судить в обычном порядке было попросту невозможно — не хватило бы никаких средств и кадров.

Поэтому оперативные органы на местах подготовили справки, где прописывалось, сколько подобного злостного антисоветского элемента фактически выявлено. На основании этих справок формировалась разнарядка, в соответствии с которой работали чрезвычайные органы. При этом, самовольно превысить план они не могли.

Далее Юру понесло по кругу.

Фима Шифрин, дочка Королёва, дальнобойщики и холод — как будто кто-то не в курсе, что зимой на Колыме адски неуютно.

Зачем-то вспомнили большой террор 1937-38 гг. Причём тут Колыма, вынесенная в заголовок фильма? В лагерях не расстреливали — это трудовые лагеря, а не лагеря смерти.

Зачем-то вспомнили про отмену системы УДО в 39 году, об отмене амнистии по статье за спекуляцию и введении срока 20 лет исправительных работ, забыв вспомнить, что на носу была война.

А под конец последовал престранный вывод: мы проехали трассу не потому что она про прошлое. Потому что она про настоящее. Нельзя бояться собственного мнения. Не хватало в конце АУЕ-максимы «не верь, не бойся, не проси». Кстати, про собственно Севвостлаг и уникальную систему Дальстроя Юрко нам так и не рассказал.

2 часа концентрированной лжи, манипуляций, передёргиваний и довольно тупого замалчивания неудобных фактов. Такое ощущение, что читаешь новое издание журнала «Огонёк» 1990 года.

Я так и не понял, почему Колыма родина нашего страха. Лагерей больше располагалось на Урале. Почему Свердловск не родина страха, а Колыма — родина? Как так вышло, что подавляющее большинство тех, кто застал репрессии, как современник, никогда не задумывались о них, как о возможной перспективе для себя? наверное, потому что не боялись, не так ли? Да и чего было такого страшного, если число заключённых промилле было меньше, чем в годы проклятого ельцинизма и раннего путинизма? Если из 400 млн. людей, успевших пожить в СССР 1920-1950 гг., не более 1.5% были затронуты репрессиями, чаще всего, абсолютно справедливыми.

И не стыдно ли сваливать собственные проблемы на людей, которые построили всё, буквально всё, что дудевидные существа сейчас прожирают и никак не могут прожрать до конца? При том, что люди эти в массе своей умерли полвека назад или больше.

Источник: https://vk.com/@uzhukoffa-dud-na-kolyme