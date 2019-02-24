Историки НЕ ЧИТАЛИ эту книгу. ТАРТАРИЯ – РУСЬ – ОРДА – СКИФИЯ – в книге Сигизмунда Герберштейна

Известная нам история русского государства 15-го-16-го веков имеет огромное множество белых пятен по причине недостатка письменных источников – виной были не только частые городские пожары, но и периоды политической смуты, во время которых реальные факты на бумаге искажались в угоду новым правителям.

Плюс к этому, чаще всего, авторами текстов становились всевозможные монахи и их религиозные коллеги, поэтому светских текстов на Руси создавалось сравнительно немного. В том числе, из-за этого пострадала достоверность дошедшей до наших дней информации о взаимоотношениях Московского государства и Тартарии (более правильно говорить – Татарии). Как же заполнить пробелы в истории русско-татарских отношений?

Конечно, есть вариант воспользоваться услугами экстрасенсов, но прежде чем идти на такие радикальные меры, давайте заглянем в поистине уникальный труд, созданный в 16-ом веке одним австрийском послом, который дважды посетил русское государство и позже подробно описал его в своей книге “Известия о делах московитских” – “Rerum Moscoviticarum Commentarii”. Этот австриец лично знал русского правителя Василия Третьего и турецкого султана Сулеймана Великолепного. Этого австрийского посла звали Сигизмунд фон Герберштейн. Давайте заведём эту машину времени и увидим Москву глазами иностранного дипломата, узнаем от местных жителей малоизвестные факты о тамошних нравах, географические и исторические детали той далёкой эпохи.

Поехали! ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О НАРОДЕ РОССИИ ИЛИ МОСКОВИИ Книга, вышедшая на латыни в Вене в 1549 году, основана на докладах и заметках, составленных для правителей Священной Римской империи – Максимилиана и Фердинанда во времена пребывания Герберштейна в качестве посла при дворе Василия Третьего – а именно в 1518-ом и 1527-ом годах. Владение славянским языком открывало для австрийца широкое поле для исследования. Сигизмунд принялся собирать более-менее достоверную информацию об этой экзотической стране, ведь до него основная масса западных источников о России базировалась на банальных слухах от тех, кто так или иначе имел отношение к Московии.

До сих пор в сознании европейцев проскальзывают детали русской культуры, которые изначально были описаны на страницах “Известий о делах Московитских”. Ведь то, что для русского – хорошо, для немца – смерть. Поэтому многие ужасы от Герберштейна на деле могли оказаться просто пугалками. Мы собрали для вас самые интересные факты об истоках и культуре русского народа и даже немного – о татарах – из книги Сигизмунда Герберштейна. Вот, например, любопытная деталь: по описаниям австрийца, русские люди при Василии Третьем произносили букву “г” как украинскую “гх”: “Юхра”, “Волха”. Также Герберштейн рассказывает: сами русские считали, что слово “Русь” происходит от слова “Рассея” – то есть “рассеяние”. “Это мнение, – пишет он – очевидно, справедливо, так как до сих пор различные народы живут вперемежку с обитателями Руссии, в которую повсюду вклиниваются, разделяя её, иные земли. Из Священного Писания мы знаем, что словом «рассеяние» пользуются и пророки, когда говорят о расселении народов.

Однако таким способом имя русов можно вывести из греческого или даже халдейского корня, или от арамейского «Resissaia» или «Ressaia», что обозначает “разбрызгивание”. Получается, что слово “Россея” имеет общие, так называемые индоевропейские корни. Любопытно то место в книге, где автор перечисляет народы, говорящие на славянском языке. В этот список он помещает “остатки вандалов, живущих кое-где на севере Германии за Эльбой”. А теперь секундочку: вандалы – это античный народ, согласно официальной версии истории.

Последний король вандалов правил якобы в 6-ом веке нашей эры. А тут – 16 век! Разница – десять веков! И это далеко не единственный случай, когда античность и Средневековье на страницах современников сливаются воедино. Больше подробностей о фактах превращения средневековья в античность смотрите в нашем ролике “Античности не было”. Далее, Герберштейн пишет, что немцы, пользуясь именем одних только вандалов, называют всех, говорящих по-славянски, одинаково вендами, виндами или виндскими народами.