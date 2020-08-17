Шарий, Шифрин и “Колыма” Дудя. Плохой сигнал
Это финальная часть разбора документального фильма Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха». Сегодня наши герои – Ефим Шифрин и его пострадавший «ни за что» папа, а также украинский медиа-эксперт Анатолий Шарий с его аналитикой.
Список источников будет опубликован https://vk.com/tubushow
00:01:55 Цифры для сталинистов
00:09:09 Что знает об отце Шифрин?
00:14:31 Доктор выпал из окна
00:17:00 Книги папы Шифрина
00:19:32 Социальное происхождение Залмана Шифрина
00:27:58 Папа Шифрина о зверствах Сталина и советской власти
00:31:32 Где взяли «20 млн. прошедших через ГУЛАГ»
00:35:49 Про следователя Боруха Гинзбурга
00:37:48 Правовой беспредел, Вторая Речка и пытки пеньками
00:42:30 Шарий берётся за дело
00:44:41 Дудь об указе «за колоски»
00:47:54 Шарий о доносе сына на отца
00:49:05 Шарий о колосках
00:54:23 Шарий о записке Вышинского
00:57:37 Шарий пытается насчитать 20 млн. жертв Сталина
01:07:48 Записки Леопарда
01:12:22 Шарий про мороженое
01:19:29 Шарий про Гаранина и расстрелы
01:25:50 Шарий про Королёва
01:37:20 Шарий про 4-х часовой рабочий день и «интересные» продукты у заключённых
01:42:44 По какой статье сидел Залман Шифрин?
01:51:55 Что мог передать «туда» просто человек?
02:01:27 О сравнении ГУЛАГа с нацистскими лагерями
02:03:25 О досрочном освобождении заключённых
02:08:15 О зарплатах заключённых
02:12:17 О работе заключённых в НКВД и ВОХР
02:19:59 О «политических» статьях
02:25:36 О стоимости доставки заключённых на Колыму
02:30:38 О расстрелах заключённых
02:32:45 Об обучении заключённых
02:34:56 Дома отдыха для заключённых на Колыме
02:37:50 За что был арестован Гаранин?
02:40:07 Нексикан – разруха на Колыме
02:41:49 Шифрин про Сталина
02:46:07 О небрежности Шифрина (и пальцы кусачками)
02:50:19 Предложение Ефиму Шифрину
02:53:54 Впечатление об аналитике Шария