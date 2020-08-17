Шарий, Шифрин и “Колыма” Дудя. Плохой сигнал

Это финальная часть разбора документального фильма Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха». Сегодня наши герои – Ефим Шифрин и его пострадавший «ни за что» папа, а также украинский медиа-эксперт Анатолий Шарий с его аналитикой.

Список источников будет опубликован https://vk.com/tubushow

00:01:55 Цифры для сталинистов

00:09:09 Что знает об отце Шифрин?

00:14:31 Доктор выпал из окна

00:17:00 Книги папы Шифрина

00:19:32 Социальное происхождение Залмана Шифрина

00:27:58 Папа Шифрина о зверствах Сталина и советской власти

00:31:32 Где взяли «20 млн. прошедших через ГУЛАГ»

00:35:49 Про следователя Боруха Гинзбурга

00:37:48 Правовой беспредел, Вторая Речка и пытки пеньками

00:42:30 Шарий берётся за дело

00:44:41 Дудь об указе «за колоски»

00:47:54 Шарий о доносе сына на отца

00:49:05 Шарий о колосках

00:54:23 Шарий о записке Вышинского

00:57:37 Шарий пытается насчитать 20 млн. жертв Сталина

01:07:48 Записки Леопарда

01:12:22 Шарий про мороженое

01:19:29 Шарий про Гаранина и расстрелы

01:25:50 Шарий про Королёва

01:37:20 Шарий про 4-х часовой рабочий день и «интересные» продукты у заключённых

01:42:44 По какой статье сидел Залман Шифрин?

01:51:55 Что мог передать «туда» просто человек?

02:01:27 О сравнении ГУЛАГа с нацистскими лагерями

02:03:25 О досрочном освобождении заключённых

02:08:15 О зарплатах заключённых

02:12:17 О работе заключённых в НКВД и ВОХР

02:19:59 О «политических» статьях

02:25:36 О стоимости доставки заключённых на Колыму

02:30:38 О расстрелах заключённых

02:32:45 Об обучении заключённых

02:34:56 Дома отдыха для заключённых на Колыме

02:37:50 За что был арестован Гаранин?

02:40:07 Нексикан – разруха на Колыме

02:41:49 Шифрин про Сталина

02:46:07 О небрежности Шифрина (и пальцы кусачками)

02:50:19 Предложение Ефиму Шифрину

02:53:54 Впечатление об аналитике Шария

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rqSjtVOfjR4