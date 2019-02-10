Про интервью Дудя с Киселевым
16:54. 10 февраля 2019 Просмотров - 301 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Михаил Верхотуров
Посмотрел интервью Дудя с Киселёвым. Уделали Юру по всем фронтам. Как школоло выглядит. Рекомендую всем ознакомиться. Долго, почти всегда нудно (но ведь и человеку за 60 лет), но это важно для понимания того, чем дышит Россия: с той, и с другой стороны.
Посмотрел интервью Дудя с Киселёвым. Уделали Юру по всем фронтам. Как школоло выглядит. Рекомендую всем ознакомиться. Долго, почти всегда нудно (но ведь и человеку за 60 лет), но это важно для понимания того, чем дышит Россия: с той, и с другой стороны.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8290577.html
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не сказал бы что кисель разгромил дудя. если это и победа киселяв данном интерью и есть, то она пиррова. в контесте на вопрос о пенсии кисель предложил показать пенис, тем самым намекая ,а затемп и прямо объясняя что показывать гениталии также неприлично как и говорить о размере пенсии у особо приближённых. кисель продемонстрировал то что они в стороне от закона и над законом как правящий класс, который уже состоялся. а на сами законы о прозрачности доходов они вот этот самый пенис и поклали. дудь спровоцировал этого олигофрена на откровенность и всё это попало в интернет. дудь победил