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Про интервью Дудя с Киселевым

16:54. 10 февраля 2019 Просмотров - 301 Один комментарий Опубликовал:
Михаил Верхотуров

Посмотрел интервью Дудя с Киселёвым. Уделали Юру по всем фронтам. Как школоло выглядит. Рекомендую всем ознакомиться. Долго, почти всегда нудно (но ведь и человеку за 60 лет), но это важно для понимания того, чем дышит Россия: с той, и с другой стороны.



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8290577.html

Метки: Видео, дудь, интервью, Киселев
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Один комментарий»

  • 693 -23
    xazzar berlazzar 10 февраля 2019 в 19:04 Ссылка Пометить
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    не сказал бы что кисель разгромил дудя. если это и победа киселяв данном интерью и есть, то она пиррова. в контесте на вопрос о пенсии кисель предложил показать пенис, тем самым намекая ,а затемп и прямо объясняя что показывать гениталии также неприлично как и говорить о размере пенсии у особо приближённых. кисель продемонстрировал то что они в стороне от закона и над законом как правящий класс, который уже состоялся. а на сами законы о прозрачности доходов они вот этот самый пенис и поклали. дудь спровоцировал этого олигофрена на откровенность и всё это попало в интернет. дудь победил

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