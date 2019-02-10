Про интервью Дудя с Киселевым

Посмотрел интервью Дудя с Киселёвым. Уделали Юру по всем фронтам. Как школоло выглядит. Рекомендую всем ознакомиться. Долго, почти всегда нудно (но ведь и человеку за 60 лет), но это важно для понимания того, чем дышит Россия: с той, и с другой стороны.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8290577.html