Чему учит Юрий Дудь, или Почему не со всеми блогерами можно здороваться за руку?

В интернете получил широкое распространение видеообзор, демонстрирующий, что один из самых известных блогеров российского сегмента YouTube, ведущий канала «Вдудь», Юрий Дудь в своих роликах ведёт системную и открытую агитацию за онанизм. Практически в каждом втором видео он рассказывает о том, что данное поведение является нормой, что он сам это регулярно практикует и спрашивает о том же своих гостей. Поражает в этой ситуации не столько откровенно деградационная позиция самого блогера, сколько то, что к нему на съёмки приходят такие известные персоны, как журналист Первого канала Владимир Познер или деятели театра и кино Константин Хабенский, Михаил Ефремов. О чём думает наша так называемая творческая «интеллигенция», если она позволяет себе дружелюбно общаться и даже просто здороваться за руку с подобными людьми? Насколько надо морально и нравственно опуститься мужчине, чтобы одобрять онанизм и чуть ли не с гордостью об этом рассказывать? Каким образом популяризация подобных персон, оказывающих влияние на массы, отразится на обществе и, в первую очередь, на молодёжи, в глазах которой он может стать кумиром? Допустимо ли официальным СМИ в своих публикациях называть Юрия Дудя «успешным блогером» или приглашать на передачи по типу «Вечерний Ургант»? Об этом пойдёт речь в видеоролике и статье, раскрывающей эти и другие аспекты деятельности блогера.

Демонстративная тяга к онанизму служит наглядным показателем низких морально-волевых качеств Юрия Дудя. Однако, учитывая его популярность, полезно раскрыть и другие аспекты творчества блогера, дав целостную оценку тому идейному посылу, который он транслирует в общество.

Беспринципность

В своих интервью Дудь часто задаёт гостям неудобные вопросы, иногда личного или даже, можно сказать, интимного характера. Понятно, что это часть шоу – имидж, который как бы выделяет его среди остальной массы людей, пытающихся заработать лёгкие деньги с помощью вебкамеры. Поэтому большинство из приглашённых вполне нормально реагируют на его высказывания. Но давайте посмотрим на другую сторону экрана – не на тех, кто делает шоу, а на тех, кто это шоу смотрит.

Канал, безусловно, рассчитан на подростковую аудиторию, так как среди гостей Юрия Дудя много музыкантов: Влади из Касты, Noize MC, Баста, Шнуров, L’One, Гнойный, Кровосток. Эти имена, по крайней мере на некоторое время, точно остановят внимание подростка на видеоматериалах канала «Вдудь». И что же этот подросток увидит, переходя от ролика к ролику?!

Парень в наглой, беспринципной манере общается с известными людьми, неплохо зарабатывает на этом, и никто из гостей не ставит его на место. И вот это борзое поведение позиционируется как одна из причин успеха, как некая норма в общении. Представьте, что вырастет из подростка, который будет равняться на такого «героя» рунета? Из него вырастет такой же беспринципный нахал, который, как минимум, попытается использовать подобные приёмы для построения своей карьеры, своей жизни. Сам Дудь в одном из своих видео примерно так и говорит: «Мне наплевать на всё, я просто зарабатываю деньги».

Другими словами, система ценностей, предлагаемая медиаперсонажем по имени Юрий Дудь, – это всё та же западная модель: «разбогатей или умри пытаясь», которая в своё время была озвучена ещё «50 cent». И вот таких блогеров сейчас изображают кумирами молодёжи.

Нецензурная лексика

Для чёрного пиара, к которому, как правило, прибегают для сиюминутного привлечения внимания большой аудитории те, кто из себя ничего не представляет, Юрий Дудь использует в своей лексике слова табуированного толка. И делает он это абсолютно свободно, не шевельнув бровью и не моргнув глазом.

Это также, в конечном итоге, приводит к появлению некой новой формы общения, по крайней мере, среди аудитории блогера, что не может не вызывать серьёзной тревоги. Понятно, что далеко не все подростки общаются на литературном языке, но не в том ли состоит задача СМИ, артистов, актёров, певцов, поэтов, писателей и других деятелей культуры, чтобы подтолкнуть молодёжь к этому литературному языку, направив её в правильное русло своего развития, роста, становления нравственности и человечности? Заслуживают ли популярности люди, которые работают в рамках нашего общества, нашего культурного поля на совершенно другие задачи? И нужны ли нам такие видеоблогеры? Почему в рамках сложившейся системы именно такие блогеры успешны? В одном из своих видеоматериалов Дудь признался, что однажды за пятьдесят минут работы он получил пятьсот тысяч рублей!!! Неплохо для молодого человека… Возникает вопрос – а кто занимается обеспечением популярности таких медиаперсонажей? Кто продвигает их?

В контексте подобных рассуждений стоило бы отметить, что среди гостей Дудя часто можно встретить политических аутсайдеров, недовольных режимом, а также представителей либеральной тусовки: Ксения Собчак, Навальный, Грудинин, Ройзман, Венедиктов, Ходорковский, Познер и т.д. Да и сам Дудь признаётся, что придерживается либеральных политических взглядов, хотя и делает оговорку, что и с представителями этих политических сил в России у него есть разночтения в понимании либеральных идей. Вот они, технологии маркетинга в действии: используй авторитет одних для формирования авторитета других.

Отношение к советскому прошлому

Нельзя сказать, что в каждом своём видео блогер освещает период коммунизма и пытается его как-то дискредитировать. Но несколько раз Юрий Дудь высказался по данной теме вполне определённо. Например, в этом отрывке:

Здесь мы наблюдаем уже знакомую и набившую оскомину либеральную риторику о том, что СССР – это империя зла, по сути своей такая же, как и фашистская Германия. Интересно, а что товарищ Дудь подразумевает под словами: «Ведь, по сути, почва та же – ТОЛЬКО ЧУТЬ ПО-ДРУГОМУ». То есть сжигать людей заживо, делать перчатки из человеческой кожи, стрелять по живым детям, как в тире, душить людей в газовых камерах, морить голодом, ставить зверские эксперименты на людях – это чуть-чуть по-другому? Или может 26 миллионов погибших в Великой Отечественной Войне, из которых около большая часть были мирным населением – это чуть-чуть по-другому? Или может быть план “Ост” – это чуть-чуть по-другому? Что же, напомним забывчивому блогеру несколько пунктов из этого плана:

Согласно плана “Ост” предусматривалось устранение всех евреев, которые населяли эти территории, а также 40 % поляков.

35% украинцев и 25% белорусов предлагалось онемечивать, остальных – выселить в Сибирь. Таким образом, оставшееся коренное население стало бы батраками у «немецких хозяев».

Для русского населения был отведен целый подпункт, так как этот вопрос считался краеугольным камнем всей «восточной проблемы». Русский народ изначально предлагалось полностью уничтожить или, на крайний случай, онемечивать тех представителей, которые имеют явные нордические признаки. (То есть тоже превратить в рабов – прим. автора).

Это Юрий Дудь называет «чуть-чуть по-другому»??? После таких высказываний вновь стОит вернуться к вопросу о целевой аудитории его блога и к вопросу о том, почему такие блогеры добиваются самых топовых позиций в рунете.

Кстати, значительная часть его общения с господином Познером была посвящена теме несвободных СМИ. Сложно сказать насколько они, в целом, свободны, но, думаю, далеко не во всех странах позволили бы аналогичным образом высказываться по поводу исторического прошлого своего народа.

Пропаганда наркотиков

Затрагивая такую тему, как пропаганда наркотиков, первое, что бросается в глаза и режет слух – это заставка к роликам блогера, которая каждый раз звучит вначале воспроизведения.

«Юрий будет дуть, будет дуть Юрий»

Не будем вдаваться в подробности и просвещать по поводу того, что значить слово «дуть» на жаргоне наркоманов. Просто отметим, что такой факт имеет место быть. Однако, может мы сильно придираемся, и имеется в виду совсем другое: «Юрий будет Дудь, будет Дудь Юрий».

Хорошо, допустим, что это просто некая игра слов. Но дело в том, что в любом языке существуют правила построения фраз, даже в таком гибком и свободном в этом плане языке, как русский. Перестановка слов во фразе может легко поменять её смысл, также как и неверно поставленный знак препинания, который в живой речи выражается интонациями или паузами (вспоминаем мультфильм про «казнить нельзя помиловать»). Глагол «будет» – это форма будущего времени, которая предполагает использование после неё другого глагола в неопределённой форме, отвечающего на вопрос «что делать?». То есть, следуя привычному и наиболее распространённому построению фраз в русском языке, было бы логичнее сказать, например: «Будет Юрий Дудь, будет Дудь Юрий». Однако в том виде, как это сделано в заставке, смысл фразы можно понять совершенно в разных контекстах.

А чтобы было яснее, в каком именно контексте используется фамилия блогера, ещё один отрывок из его интервью с Познером:

В интервью, взятом у самого себя, он признаётся, что ни разу не курил, что любит попить пивка и что один раз в Амстердаме съел кекс с наркотиками. «Было прикольно», – ничуть не сожалея о содеянном, прокомментировал Дудь свой поступок. От него не прозвучало фразы вроде: «Так делать плохо». Что это, как не бесплатная реклама «необычных» кексов для молодёжи?!

Еще одно интервью, которое достаточно откровенно и подробно муссирует тему наркотиков – это интервью с Бледным из 25/17.

Вам не кажется, что такая подробная детализация является излишней? Зачем рассказывать молодёжи, как ставить дозу, чтобы родители не нашли «дырки от иголок»? Зачем подробное описание, как это было в первый раз? Даже Бледный на секунду смутился.

Дудь объясняет подобные вопросы тем, что он хочет добиться полного погружения в ту атмосферу, чтобы все прочувствовали, в какой грязной ситуации оказался в своё время будущий артист Бледный. Однако, сознаёт это Дудь или нет, он не просто рассказывает своей молодой аудитории о жизни наркомана – он, по сути, занимается знакомством зрителей с данной темой, освещая её столь тщательно, рисуя столь подробный образ наркозависимых людей и их времяпрепровождения. К тому же нам показывают, не наркомана-неудачника, а человека, который вроде как добился «успеха». Спасибо Вам, товарищ Дудь! Теперь все подростки, которые вас смотрят, знают, как колоться, чтобы родители не увидели, какие ощущения возникают от первой дозы, когда наступает привыкание, кто поможет «ставить инъекции» тем, кто боится иголки, и где это лучше всего делать. Вот уж действительно очень «информативный» и «полезный» материал.

Чему учит Юрий Дудь?

Итак, подведём итоги вышесказанного. Юрий Дудь с помощью популярности известных рэперов, шоуменов и блогеров рунета принимает самое активное участие в продвижении либеральных идей и ценностей, дополняя их нахальным поведением, табуированными словечками и темами, работая при этом на молодёжную аудиторию, что сам прекрасно осознаёт. В интеревью Бэд Комедиану он говорит, что «пятнадцатилетние девочки когда-нибудь вырастут, и с них уже что-то можно поиметь».

В интервью самому себе он прямо декларирует свои претензии к власти: выборы должны быть нормальными и честными, а «не такими, как сейчас»; суды должны быть независимыми, а «не такими, как сейчас»; власть должна быть сменяемой. При этом Дудь делает интересную оговорку на те революционные процессы, которые происходили и происходят на Ближнем Востоке:

«Я при этом не считаю, что демократию можно насаживать так, как это делают наши друзья или враги во всех странах мира. Для меня, например, ну, просто бред то, что люди реально думают, что на Ближнем Востоке (в Ираке, в Иране) возможна демократия. Это невозможно. Там невозможен такой строй, исходя из ментальности людей».

То есть Юрий Дудь понимает, какие механизмы используют «наши друзья или враги» для продвижения демократии во всём мире, но, что более важно, далее в своих рассуждениях он порицает не те страны, которые силой пытаются навязать свои принципы другим народам, а тех, кому эти принципы навязываются, поясняя, что на Ближнем Востоке на данном этапе развития невозможно существование демократии. Интересно, а Юрий Дудь никогда не задумывался над тем, что «наши друзья или враги» живут при капитализме очень давно, и что, исходя из главной идеи капитализма – получения личной выгоды, их задача на Ближнем Востоке состоит вовсе не в продвижении каких-либо гуманитарных ценностей.

Задача ведь может быть совершенно иной: например, сформировать в этих странах лояльные и подконтрольные «демократические» режимы для достижения СВОИХ геополитических и экономических интересов. Они же не могут просто заявить Ираку, Ирану, Ливии, что они хотят их нефть. Они же не могут просто взять и напасть на другое государство. Существует СовБез ООН, существуют принципы международного права, которые хоть как-то нужно соблюдать. Для вторжения в чужую страну нужно создать повод или красивую легенду: об освобождении порабощённого народа от власти страшного диктатора, о химическом или ядерном оружии, о защите прав человека, о противодействии международному терроризму и так далее. И тогда появляется хоть какая-то видимость легитимности нарушения принципов ООН и вторжения на территорию другого государства.

Ещё, хотелось бы коснуться вопроса о сменяемости власти, о чём упоминал Юрий Дудь в цитированном выше интервью. Он заявляет, что ему важно именно это свойство власти. Но при этом он не говорит о том, должна ли власть быть справедливой, честной, исполнительной в плане своих обязательств перед народом? Может быть, эти её свойства гораздо важнее сменяемости? На каком месте в рейтинге Юрия Дудя находятся эти параметры? Почему он умалчивает об этом? Если задать вопрос: от чего народу будет лучше – от того, что у нас президенты меняются каждые шесть лет или от того, что и как эти президенты делают на своём посту для страны, то каков будет на него ответ?

И, конечно, нельзя не вернуться к теме истории. Заявления о том, что СССР – такое же тоталитарное государство, как и фашисткая Германия, что Великая Отечественная Война – это просто столкновение двух тоталитарных режимов, что советская армия – не освободители, а такие же оккупанты, как и немцы – для всякого думающего человека омерзительны, потому что мы – потомки тех, кто действительно избавил мир от «коричневой чумы». И многие ещё это помнят. Поэтому, продвигать подобные идеи не так просто сторонникам либеральных взглядов не так просто.

Чтобы сделать это, они стараются в глазах молодёжи дискредитировать все достижения Советского Союза, а ошибки раздувать до неимоверных масштабов. Например, в отношении периода Великой Отечественной Войны, выстраивается следующая риторика: «Да, победа была, мы – молодцы. Но какой ценой? Трупами закидали амбразуры пулемётов, столько неоправданных жертв, Берлин вообще можно было не брать. А сколько было расстреляно после войны? А сколько погибло в ГУЛАГах? Войну выиграл русский народ вопреки тирану Сталину».

Да, ошибки, безусловно, были. Эти ошибки в первые годы войны стоили колоссальных человеческих жертв, но агрессор был остановлен – ему не удалось осуществить свой коварный блицкриг – операцию «Барбаросса», и в итоге война обернулась поражением Германии. Сталин, которого либералы считают своим главным врагом и пытаются изображать злобным и недалёким тираном, в те годы принимал непосредственное участие в разработках планов защиты нашего Отечества, организации работы тылов, обеспечения логистики, наступательных операций и т.д. Без его грамотного управления страной в тот момент везде царили бы «разброд и шатание», и ни о каком достойном сопротивлении и, тем более, победе не могло бы быть и речи.

Однако другого варианта двигать «Окно Овертона», кроме оплёвывания, просто не существует, поэтому все представители либеральной тусовки неустанно повторяют, как мантры: «Сталин – тиран, всех погубил в ГУЛАГах, СССР – империя зла, неоправданные жертвы и т.д». Эти люди умышленно забывают рассказать о том, что именно благодаря советскому периоду мы стали ядерной и космической державой. Наши предки создали основу для того, чтобы сейчас у нас было мирное небо над головой.

Юрий Дудь в этом смысле никаких разночтений с либеральной позицией не имеет и как под копирку повторяет стандартные клише в обсуждении вопроса о советском периоде нашей истории. Хуже всего то, что его зрителями являются в большинстве своём молодые люди, которые не так хорошо разбираются в вопросах истории, чтобы обладать какой-то защитой от подобной вирусной информации. Как говорится, хочешь победить врага – воспитай его детей…

Олег Ищущий

Ещё несколько цитат Юрия Дудя и комментарий к ним от автора канала Tubus Show:

Источник: feedproxy.google.com