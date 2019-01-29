"Гитлеровский режим уничтожил шесть миллионов евреев. Советский Союз и страны Коалиции уничтожили гитлеровский режим. С его крахом прекратилось и уничтожение евреев. Если бы не Победа, потери еврейского народы были бы еще более страшными, а если бы Гитлер утвердился надолго, наш народ мог вообще исчезнуть. Все ясно с палачами, почти все ясно с жертвами. Почти - потому, что до сих пор недооценивается уровень сопротивления, которое евреи оказывали гитлеровским бандитам. А вот на роль спасителей, на место тех уже ушедших солдат, которые теснили гитлеровцев и освобождали лагеря, которые ужасались увиденному и кормили заключенных, стало претендовать государство – СССР. Устами нынешних руководителей России", - пишет политик и общественный деятель в Facebook по случаю прошедшего Дня памяти жертв Холокоста.

"Не скажу за всех евреев – разные есть мнения – но я никакой благодарности к Советскому Союзу и лично к товарищу Сталину не испытываю.

У Красной Армии не было задачи спасения евреев – была задача победы над врагом. Ценой ужасных жертв она была решена. Была задача, которая не осознавалась самими солдатами – обеспечение послевоенной экспансии СССР. Она тоже была решена.

Спасение же евреев и, в целом, узников гитлеровских лагерей задачей не было, разве что в фильме "Щит и меч". Это было побочным следствием продвижения нашей армии на Запад. Да и советские узники – и евреи, и не евреи – после освобождения часто попадали в особые отделы и перевозились в другие лагеря на нашем северо-востоке - не обретали свободу, а лишь попадали в руки других палачей, уже не со свастиками, а с красными звездами. Но – палачей! Солдаты, вошедшие в Освенцим, в этом не виноваты. А товарищ Сталин виноват!

И не было того, как нам постоянно пытаются внушить, чтобы один этнос – русские - спасал другой - евреев. В многонациональной Красной Армии сражались представители всех народов СССР, в том числе, сотни тысяч евреев. Среди тех, кто освобождал Освенцим, тоже были евреи, а среди его узников – все национальности Европы, хотя евреев, конечно, было там большинство. Но должен ли освобожденный из Освенцима француз быть благодарен всему грузинскому народу и, тем более, современному грузинскому государству, например, а не тому конкретному грузину, который вошел тогда в Освенцим?

Так почему же мы должны быть благодарны не солдатам-освободителям, а их высокому начальству, которым было наплевать и на них, и на нас? И не могут евреи быть благодарны советскому народу, так как сами были частью этого советского народа.

Или мы, сравнивая Сталина с Гитлером, должны быть благодарны ему и его системе за то, что он, в отличие от своего союзника 1939-1941 годов, не осуществлял целенаправленного уничтожения евреев лишь за то, что они евреи? Не уверен, что правильно испытывать благодарность к человеку за то, что он не совершал данного конкретного преступления. Правильно испытывать соответствующие чувства к преступнику – так мы и испытываем.

В человеческой истории мало людей, вызывающих к себе такое отвращение, как Гитлер. Правда, мы должны испытывать благодарность к Сталину за то, что он умер именно в марте 1953, а не на пару лет позже – он ведь хотел пойти "без Гитлера по гитлеровскому пути" и лишь его смерть спасла советских евреев от высылки и тотального уничтожения.

Должны ли мы испытывать благодарность к НКВД и прочим органам за то, что, совершая массу преступлений, они иногда делали и хорошее дело – вешали эсэсовцев, например? Но ведь и нацисты иногда уничтожали чекистских палачей – что же нам и их благодарить?

Я не принимаю долга благодарности к СССР еще и потому, что сама идея спасения моего народа другим народом не только лжива, но и унизительна, закрепляет не соответствующий действительности – посмотрите на израильских солдат – стереотип слабости евреев, их потребности в защите и опеке. Я не принимаю этого долга потому, что все разговоры о том, как нас спасали – не люди, а именно государство, советская власть – направлены на одно. Мы обязаны благодарить и кланяться, сидеть тихо, говорить спасибо за то, что нам "разрешили здесь жить" и согласиться, что здесь, в России, мы не хозяева, а так, дальние родственники, граждане второго сорта при старшем брате.

Вечная память жертвам, вечная слава тем, кто сопротивлялся, вечная благодарность тем, кто спасал – прятал, переправлял в безопасные места, входил в гитлеровские концлагеря с оружием в руках. А Сталин и советская власть пусть горят в аду!"