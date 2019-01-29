Леонид Гозман, “Я не испытываю благодарности к Советскому Союзу и лично к товарищу Сталину”.
"Гитлеровский режим уничтожил шесть миллионов евреев. Советский Союз и страны Коалиции уничтожили гитлеровский режим. С его крахом прекратилось и уничтожение евреев. Если бы не Победа, потери еврейского народы были бы еще более страшными, а если бы Гитлер утвердился надолго, наш народ мог вообще исчезнуть. Все ясно с палачами, почти все ясно с жертвами. Почти - потому, что до сих пор недооценивается уровень сопротивления, которое евреи оказывали гитлеровским бандитам. А вот на роль спасителей, на место тех уже ушедших солдат, которые теснили гитлеровцев и освобождали лагеря, которые ужасались увиденному и кормили заключенных, стало претендовать государство – СССР. Устами нынешних руководителей России", - пишет политик и общественный деятель в Facebook по случаю прошедшего Дня памяти жертв Холокоста.
"Не скажу за всех евреев – разные есть мнения – но я никакой благодарности к Советскому Союзу и лично к товарищу Сталину не испытываю.
У Красной Армии не было задачи спасения евреев – была задача победы над врагом. Ценой ужасных жертв она была решена. Была задача, которая не осознавалась самими солдатами – обеспечение послевоенной экспансии СССР. Она тоже была решена.
Спасение же евреев и, в целом, узников гитлеровских лагерей задачей не было, разве что в фильме "Щит и меч". Это было побочным следствием продвижения нашей армии на Запад. Да и советские узники – и евреи, и не евреи – после освобождения часто попадали в особые отделы и перевозились в другие лагеря на нашем северо-востоке - не обретали свободу, а лишь попадали в руки других палачей, уже не со свастиками, а с красными звездами. Но – палачей! Солдаты, вошедшие в Освенцим, в этом не виноваты. А товарищ Сталин виноват!
И не было того, как нам постоянно пытаются внушить, чтобы один этнос – русские - спасал другой - евреев. В многонациональной Красной Армии сражались представители всех народов СССР, в том числе, сотни тысяч евреев. Среди тех, кто освобождал Освенцим, тоже были евреи, а среди его узников – все национальности Европы, хотя евреев, конечно, было там большинство. Но должен ли освобожденный из Освенцима француз быть благодарен всему грузинскому народу и, тем более, современному грузинскому государству, например, а не тому конкретному грузину, который вошел тогда в Освенцим?
Так почему же мы должны быть благодарны не солдатам-освободителям, а их высокому начальству, которым было наплевать и на них, и на нас? И не могут евреи быть благодарны советскому народу, так как сами были частью этого советского народа.
Или мы, сравнивая Сталина с Гитлером, должны быть благодарны ему и его системе за то, что он, в отличие от своего союзника 1939-1941 годов, не осуществлял целенаправленного уничтожения евреев лишь за то, что они евреи? Не уверен, что правильно испытывать благодарность к человеку за то, что он не совершал данного конкретного преступления. Правильно испытывать соответствующие чувства к преступнику – так мы и испытываем.
В человеческой истории мало людей, вызывающих к себе такое отвращение, как Гитлер. Правда, мы должны испытывать благодарность к Сталину за то, что он умер именно в марте 1953, а не на пару лет позже – он ведь хотел пойти "без Гитлера по гитлеровскому пути" и лишь его смерть спасла советских евреев от высылки и тотального уничтожения.
Должны ли мы испытывать благодарность к НКВД и прочим органам за то, что, совершая массу преступлений, они иногда делали и хорошее дело – вешали эсэсовцев, например? Но ведь и нацисты иногда уничтожали чекистских палачей – что же нам и их благодарить?
Я не принимаю долга благодарности к СССР еще и потому, что сама идея спасения моего народа другим народом не только лжива, но и унизительна, закрепляет не соответствующий действительности – посмотрите на израильских солдат – стереотип слабости евреев, их потребности в защите и опеке. Я не принимаю этого долга потому, что все разговоры о том, как нас спасали – не люди, а именно государство, советская власть – направлены на одно. Мы обязаны благодарить и кланяться, сидеть тихо, говорить спасибо за то, что нам "разрешили здесь жить" и согласиться, что здесь, в России, мы не хозяева, а так, дальние родственники, граждане второго сорта при старшем брате.
Вечная память жертвам, вечная слава тем, кто сопротивлялся, вечная благодарность тем, кто спасал – прятал, переправлял в безопасные места, входил в гитлеровские концлагеря с оружием в руках. А Сталин и советская власть пусть горят в аду!"
Источник: blog.newsru.com
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Вот до чего паскудный человек! Нелюдь! Это какое-же извращённое сознане надо иметь, чтоб вывести такую нелепую отрыжку неблагодарности. Вот из-ща таких и ненависть к евреям.
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А уж что мы испытываем к этому гозману, – просто ни в сказке сказать, ни пером описать…
“Николай Второй, Наполеон и Сталин — кто есть кто?
Николай Второй — проиграл две войны, в которых мог победить, погубил Страну, вверг ее в пучину Гражданской Войны, допустил казнь всей своей семьи — он кто? Святой!
Наполеон — проиграл войну, развалил экономику, погубил тьму народа, поставил свою страну против всего мира — он кто?! Национальный герой!
Иосиф Сталин — выиграл две войны, поднял Страну из руин, сделал ее сверхдержавой, спасибо мир от фашизма — он кто? Кровавый тиран!
Ничего не понимаю! Я что, Джельсомино в Стране Лжецов?! Или только я умею читать, думать и сопоставлять?!”
Вадим ШЛАХТЕР, писатель
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Нелюди по другому не могут изначально. Надо это просто знать.
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По чему во всём мире и в том числе России растёт антисемитизм? Кто в этом виноват? По крайней мере в России Гозман, Улицкая, Макаревич, и прочие жиды, которые в своей ненависти к русскому народу дошли уже до того, что да же не скрывают своей любви к нацисткой Германии и ненависти к СССР!
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Зачем ставить вопрос о виноватых в антисемитизме? Антисемитизм (антисионизм) -естественная, здоровая , адекватная реакция нормальных людей на действия сионистов .
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СЕМИТ (от лат. simia) – обезьяна.
Антисемит – тот, кто против семитов. Дословно: противник совокупления человека с животным (обезьянами). Сейчас этому слову придали другое ложное понятие современных иудеологов-идеологов, означающее противника или ненавистника израильтян, евреев. Хотя евреи относятся не к семитским, а как многие ученые говорят, к хамитским народам, т.к. они потомки Хама. К семитам сейчас относят большую группу арабских народов, с которыми наша страна поддерживает дружественные отношения. Аналогично в нашей стране: не может быть антикавказца, если на Кавказе живут сотни народов, включая славян.
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Сообщаю вам, что евреи являются потомкам Хама, то есть хамитами (читайте Большую Советскую Энциклопедию), а также последователями Моше, спустившегося с горы Сион, то есть сионистами!
Современные арабы являются потомками Сима, то есть симитами! Антисимит, это человек ненавидящий арабов!
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Интересно под чью дудку он поет. Что то реально эта шобла края не видит.
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Вот под чью, ничего в этом мире не меняется:
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc6f980494db100a7695e1e/cytaty-nashih-liberalov-iz-nemeckih-listovok-ili-metodichki-inogda-nujno-meniat-5c404aad11006c00aae0f885
https://zen.yandex.ru/media/id/5bc6f980494db100a7695e1e/literator-bykov-kak-posredstvennyi-uchenik-gebbelsa-v-citatah-ili-smeni-metodichku-5c4608bd3cc56100add36e08
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Прав конечно автор, что никто не ставил целью спасать именно евреев. Как он вообще это представляет7 Освободили лагерь, евреев расцеловали, а остальных чего -расстреляли?
И прав что в РККА было много евреев, которые отлично воевали. Впрочем, как и остальные народы СССР. Ну так и что? Узбеки должны были спасать узбеков, русские русских и т.д. И все вместе должны были спасать евреев. Так чтоли? Бред какой то. И этот автор, и множество других, которые косят под патриотов еще, боятся признать существование такого явления, как Советский Народ. В котором людей по национальности не делили. Так что автор сего -фашист своего рода.
И кстати ничего нового. Уже довольно давно в фильме “Ас из Асов” над такой позицией постебался Бельмондо. Там немец и француз спасают еврейскую семью. Причем в семье не только маленький мальчик и старушка, но и два нехилых парня, которые старушку весело таскают по полю.
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Замечание:
В гитлеровской армии воевало более 300000 (трехсот тысяч) евреев.
Руководство нацистской Германии состояло из евреев и шабесгоев!
В частности доктор Менгеле был чистокровным евреем!
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Родился Матвей Ганапольский (урожденный Матвей Юрьевич Марголис) 14 декабря 1953 на Западной Украине, в городе Львове, в еврейской семье Дины Левиной и Юрия Маголиса. Мать была служащей, отец рабочий. Родители хорошо говорили на идише. Мама, как он сам говорит, возможно, одна из немногих выживших свидетельниц событий в Бабьем Яру. Ей тогда было двенадцать лет, когда евреев из гетто погнали к месту трагедии. К счастью, кому-то удалось вытолкнуть девочку из толпы и спрятать. Многие его родственники погибли в годы Великой Отечественной войны. на последней сессии Ровненского горсовета В. Шкуратюк, член УРП (Украинская республиканская партия, он же руководитель референтуры про¬паганды Ровненского УНА—УНСО) с поразительной откровенностью и цинизмом заявил:
«Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев и членов ОУН и только триста немцев». И ему аплодировали…»
(«Киевский вестник», 26.02.1993). Вот такие они жертвы холокоста!
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Чего добивается Гозман этим заявлением? В РФ антисталинизм и так уже стал практически официальной религией верхушки. Одна кокаиновая блондинка чего стоит. Еще больше антисталинизма? Пардон -народ может не выдержать и начать морды бить. Может это как раз и является целью?
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Он добивается того, чтобы все юдофилы мира его целовали в засос!
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Эти?
https://sharij.net/wp-content/uploads/2016/03/putin7.jpg
http://www.zrd.spb.ru/news/2016-04/img/040.jpg
Они сильнее не в состоянии. но они не юдофилы, они сионистолюбы.