«Борцы с диктатурой» ищут новых лидеров и планируют в Вильнюсе расчленение России.

Дурной пример заразителен. Иначе и нельзя сказать по поводу сообщения немецкой газеты «Вечерний Гамбург» о том, что Запад решил поменять местами «отравленного» блогера Алексея Навального с его женой Юлией. Так сказать, переодеть авторитета российской оппозиции из штанов в юбку. Следуя, как видно, примеру попытки раскрутить в виде лидера протестов в Белоруссии Светлану Тихановскую. Такой информацией с изданием поделился источник из окружения оппозиционера.

Как пишет немецкая газета, тот факт, что имя Навального уже несколько месяцев не сходит с первых страниц мировых СМИ, должен был убедить западного читателя в том, что оппозиционер действительно «главный враг» президента Путина. Приказ же «отравить» Алексея был дан исключительно для того, чтобы в будущем «избавиться от конкурента», а пока что помешать ему избраться в 2021 году в Госдуму. Жертвой организованной СМИ медиакампании по продвижению российского оппозиционера стала даже Ангела Меркель.

Однако даже это ангажированное немецкое издание признает, что на самом деле народная поддержка блогера Навального в России сегодня вовсе не измеряется «миллионами», как об этом заявляют его сторонники.

Навальный ещё до скандала с «отравлением» попал в поле зрения западных спецслужб, а уж они даром свой хлеб не едят. Поэтому, оперативно проведя исследование, они выяснили, что Навальный как политик совершенно не успешен. А потому и стали поговаривать о его замене в качестве «лидера оппозиции» на супругу, постоянно делающую последнее время разные заявления для СМИ.

«Самое страшное для Алексея — это то, что народ не видит его лидером и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика», — отмечает «Вечерний Гамбург».

Да и никакого смертоносного «Новичка» на самом деле найдено не было. Вся эта история с «отравлением» была настолько явно сшита белыми нитками, что западные политтехнологи решили сделать ставку на жену Навального Юлию, хотя это едва ли многих обрадует в стане российской оппозиции.

Формируют «пломбированный вагон»

Публикацию немецкого издания прокомментировал в своём Telegram-канале главный редактор журнала World Economy, известный политолог Александр Сосновский. «Навальная двухколейка — Алексей Навальный в роли нью-Ильича остаётся в Германии, а Юлия Навальная в роли Крупской возвращается в Россию».

Именно Юлия Навальная, как он предполагает, должна стать лидером оппозиционного движения России. Она возвращается в Москву и собирает вокруг себя всю старую тусовку — от Киры Ярмыш и Леонида Волкова до несчастной брошенной Соболь. При этом Юлия попытается прорваться в Государственную Думу, чтобы возглавить «пятую колонну» — иначе так называемых оппозиционеров и не назовёшь. А Алексей Навальный в это время в «пломбированном вагоне», который ему купят пополам уже давно сбежавший в Англию Чичваркин и Зимин, будет ожидать отправления поезда…

Словом, замена Западом «лидера» для российской оппозиции в штанах на кандидата в юбке выглядит совершенно нелепо. Понятно, что послужило причиной такого неожиданного пируэта: ситуация в Белоруссии, где роль лидера оппозиции польские и западные спецслужбы возложили на Светлану Тихановскую, супругу посаженного в тюрьму по уголовному обвинению белорусского блогера.

Но ведь и там «лидер протестов в юбке», как это совершенно очевидно, несмотря на все усилия её западных кураторов, уже с треском провалилась. Протесты в Белоруссии явно сдуваются, и надежды на то, что Тихановская вот-вот торжественно въедет в Минск на белом коне, а местные «бояре» поднесут ей ключи от города и усадят в кресло президента, выглядят как нелепая фантазия. Батька, несмотря на все имеющиеся к нему вопросы, все-таки твердо держит бразды правления в своих руках.

Сходняк в Вильнюсе

Ну, а для России попытки протолкнуть на место «лидера оппозиции» мало кому известную Юлию Навальную и вообще выглядят как откровенная глупость. Тем более что сами наши либеральные оппозиционеры уже признали, что при помощи «мирных протестов» устроить «цветную революцию» и свалить ненавистную «диктатуру Путина» им не удастся. Об этом, кстати, свидетельствует и состоявшийся недавно в Вильнюсе очередной сходняк сбежавших на Запад либеральных оппозиционеров — Вильнюсский IX «Форум свободной России» (ФСР), который из-за ситуации с коронавирусом на этот раз прошел в режиме видеоконференции. Его участники уже открыто провозгласили, что время «мирных протестов» прошло, пришла пора «бить ОМОН» и начать расчленять Россию на маленькие псевдогосударства. Одна из дискуссионных панелей ФСР носила название «Право на восстание: перспективы ненасильственных революций». Ее участники обратили внимание на то, что большое количество недовольных манифестантов не является надежной гарантией смены власти — что, по их мнению, наглядно продемонстрировали Венесуэла и Белоруссия.

«Мирными средствами в наше время такие диктатуры, как путинский или лукашенковский режим, сместить невозможно», — с досадой сетовал на сходняке социолог Игорь Эйдман. Более того, в Белоруссии он, по его словам, наблюдает укрепление действующей власти: протестная активность не нарастает, президент отвоевывает свои позиции.

Некий Иван Тютрин (проживающий в Литве) подвел неутешительные для участников форума итоги: «Нынешняя дискуссия показала: если убрать эмоциональную составляющую, а вместо этого провести расчеты и проанализировать опыт других стран, то, как мне кажется, к большому сожалению, в ситуации, когда вы имеете дело с жестким авторитарным режимом, сугубо ненасильственные методы не приводят к желаемым результатам. Если консолидированы силовики, если элиты не распадаются и в результате давления не возникает заговоров против диктатора, механизмов доведения революции до логического конца, на самом деле, не так много. Особенно когда существующий режим готов идти до конца».

Бить ОМОН и расчленять Россию

Но что же тогда делать, господа? На этот вопрос ответил бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин, окопавшийся в Израиле, который без обиняков заявил, что пришла пора нападать на силовиков. «Мне, — сказал он, — очень нравился киргизский вариант, когда они окружали омоновцев толпой и били их как следует. Потому что людей все равно намного больше, и в близком зацеплении ни оружие, ни газ, ничего не имеет значения; просто их надо брать и бить, потому что людей намного больше, и, к сожалению, белорусские люди не так агрессивны, как киргизские», — сказал Невзлин.

Но бить, с точки зрения либералов, мало, надо вообще стереть Россию с географической карты. Так, известный русофоб, глава «Союза правых сил» Леонид Гозман заявил, что российское государство «нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро. Надеюсь, доживём».

«То, что при пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно, — уверяет Гозман. — Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но все это возможно».

В своем неуемном стремлении расчленить Россию он даже предлагает прописать в Конституции конкретные механизмы выхода территорий из состава страны и прописать в ней стремление к членству в ЕС и НАТО.

Кстати, совсем недавно все тот же Гозман выступил вообще с людоедским призывом. Когда в Белоруссии арестовали группу российских отставников, которые направлялись по контракту в одну из стран Востока, ложно обвинив их в попытке вмешательства во внутренние дела страны, то Гозман так перевозбудился, что предложил их… «вешать»! «Был раньше такой красивый обычай… — пиратов вешали на рее», — цинично напомнил подписчикам своей страницы в Facebook этот либеральный говорун.

Отдать Крым и убивать

В своем обычном репертуаре создатель форума Гарри Каспаров, проживающий ныне в США, который предложил немедленно вернуть Украине Крым. «Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято незамедлительно», — безапелляционно объявил этот отставной шахматист.

О том, что пришла пора «убивать», объявил и другой заядлый русофоб Дмитрий Быков. Хотя он сам в вильнюсском сходняке участие не принимал, но дует в ту же дуду. Навальный для него «образ будущего», как он объявил на «Эхе Москвы».

«Послепутинская Россия — да, она очень тяжело больна сейчас, она отравлена — стремительно восстановится, как Навальный. Навальный — образ будущего, потому что он на сегодняшний день и есть символ тяжелой болезни и стремительного восстановления. У политика действительно всегда должна быть некая символическая роль, дай бог ему здоровья. Он попадает в эту символическую роль. И он единственный на сегодня потенциальный лидер, у которого эта роль явственно прописана, у которого она написана на лице».

И тут Быков предлагает свой рецепт, чтобы Навальный оказался у власти. Мол, и Россия выздоровеет, как Навальный, «как только её перестанут интоксицировать». А для этого он призывает: «Просто достаточно убить излучатели». Видите, чего хочет Быков: убить… Убить всех тех, кто с либералами не согласен. Вот и показали своё истинное лицо!

Невеселая участь

Понятно, что нынешний сходняк либеральных оппозиционеров-беглецов в Вильнюсе и причитания представителей «пятой колонны» в России — в настоящее время не более чем виртуальная тусовка «пикейных жилетов», возомнивших себя «вершителями судеб». Однако не надо забывать, что у них все-таки есть внутри страны немало единомышленников, не только в СМИ, но даже в некоторых властных структурах, затаившиеся ещё с 90-х годов. А потому попытки подорвать Россию изнутри они будут продолжать. Но, конечно, такие оригинальные идеи, как замена шила на мыло, — Навального на его жену, им в этом вряд ли помогут.

Что же касается уже слегка подзабытого в Германии самого «отравленного смертоносным «Новичком» Навального, который томится на немецком курорте, то Сосновский считает, что ничего хорошего его не ждет.

«Во-первых, — пишет он, — Меркель придётся объясняться по поводу гигантских трат на приглашение и содержание Навального. Второе — Германия не та страна, которая будет кормить за свой счёт бывшего оппозиционера, а на роль действующего оппозиционера Навальный более не годится. Непонятно, кто и как будет охранять семью Навальных, как только он окажется в роли политического беженца и станет автоматически получателем социальной помощи. Сомнительно, что Германия готова выделить охрану из числа суперволкодавов федерального уголовного ведомства для охраны политического деятеля в ранге получателя социальной помощи. Придётся ему провести остаток жизни в «пломбированном вагоне»», — делает вывод Сосновский.

Думается, и Навального, и его единомышленников у нас дома, и всех тех, кто в Вильнюсе призывал «бить ОМОН» и расчленять Россию, ждет невеселая участь. Жалкая участь пассажиров забытого всеми вагона на запасном пути, который ведет в никуда.

Источник: https://nstarikov.ru/oppozicija-nadevaet-jubku-121806