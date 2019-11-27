Штрихи к биографии Гозмана
19:30. 27 ноября 2019 32 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Некоторые штрихи к биографии заслуженного абажура России Леонида Гозмана.
Cоветских граждан, добровольно пошедших во вспомогательные службы и подразделения гитлеровских оккупантов, сами немцы называли «хиви» (Hilfswilliger – желающий помочь). И если некоторые современные историки ставят под сомнение добровольность поступления на службу к немцам по крайней мере некоторых из этих изменников Родины, то усомниться в свободе выбора нынешних «хиви» нет ни малейших оснований.
Речь идет не только о скинхедах и неоязычниках, решивших стать пушечным мясом в карбатах и еще больше обогатить жирный донбасский чернозем, и не о беглых городских сумасшедших, вроде актера Анатолия Пашинина. Более опасными являются «хиви» информационного фронта, причем такие, которые остаются на территории Российской Федерации, формально являются нашими согражданами и имеют наглость выступать от имени россиян, или, по крайней мере, части российского общества.
Как правило, это совершенно конченные персонажи, не останавливающиеся не только перед очевидными манипуляциями, но и перед откровенной ложью. Никаких рамок – нравственных, или хотя бы этикетных, для них давно не существует, как нет и не малейшей заботы о своем добром имени, давно и безвозвратно утраченном. Они целиком и полностью нацелены на достижение любой поставленной перед ними задачи. И то, что при этом они выглядят откровенными клоунами или совершенными негодяями, их нисколько не печалит – главное, чтобы хозяин был ими доволен.
Одним из ярких представителей этой когорты пропагандистов – «отморозков», сознательно пошедших на службу к врагам нашей страны и нашего народа, является небезысвестный либерал Леонид Гозман, в настоящий момент активно действующий в интересах украинских структур психологических операций (ПСО).
Начал он с того, что в сентябре 2014 г. подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистов на Юго-Востоке Украины».
С 2017 по 2018 годы он вёл авторскую программу «Гозман» на украинском телеканале 112. Тут необходимо отметить, что в России этот персонаж, мягко говоря, не пользуется популярностью. За исключением узкого круга его единомышленников, наши сограждане его считают классическим представителем «демшизы» и членом Пятой колонны.
Больше всего он прославился в результате известного скандала на День Победы, когда Деонид Яковлевич написал «..у СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС. […] Не сомневаюсь, при этом, что и в СМЕРШ были честные солдаты. Вот только случилось так, что служили они в структуре, не менее преступной, чем СС».
Понятно, что с таким анамнезом использовать его даже для информационных вбросов в российское медиа-пространство проблематично (доверия к такому «источнику» ожидать сложно). Совсем иное дело – украинская аудитория, в глазах которой Гозман должен олицетворять «честную часть народа России», ведущую борьбу не на жизнь, а на смерть с «ненавистным режимом».
Тут надо отметить, что основным объектом украинских подразделений ПСО является собственное население, и здесь их успехи куда более существенны, чем на других направлениях.
И в этом есть немалый вклад Леонида Гозмана. А что же этот мастер разговорного жанра рассказывает украинцам? Приведем несколько цитат.
«Сегодня ночью произошло радостное событие, состоящее в том, что американцы ударили по Сирии, а наши так не ответили».
«Для меня, так на Сирию вообще напл… Впрочем, это плохое слово. Правильнее – не очень волнует».
«Можно что угодно говорить, но пацан сказал, но не сделал (о Президенте РФ). По этому поводу можно стебаться как угодно».
«Наша пропаганда смогла убедить российских граждан, что на Украине произошел переворот, который был устроен злокозненными американцами. Вы небось не знаете, что это американцы у вас майдан устроили, а мы вот знаем (сказано с сарказмом)».
«Это превосходство над всем миром (про российского Президента)».
«Крым – это Украина. Считаю полуостров аннексированным и присоединенным к России силой, с нарушением всех человеческих и божеских законов».
«Меня в России заставляли извиняться перед какими-то ветеранами спец.войск, когда я сказал, что одна немецкая организация середины прошлого века и СМЕРШ – это очень похожие организации».
«Путина в России никто не поддерживает. Путин уступит».
«После ухода Путина будет всем хорошо».
Как мы видим, чуть ли не основная задача Гозмана, выступающего перед украинской аудиторией» в качестве эксперта, убедить ее в скорейшем «уходе Путина» и неизбежной в этом случае «перемоге».
Кроме того, Леонида Яковлевича киевские специалисты психологической войны используют для «подтверждения» собственных вбросов. В силу чего Гозману пришлось озвучивать и поддерживать «унитазные» претензии Киева.
За решение поставленной задачи он взялся весьма рьяно, и даже появление в Сети видео, заранее снятого сотрудниками ФСБ, на котором на месте зафиксировано все, о пропажи чего заявила украинская сторона, не охладило его пыла.
Он продолжал утверждать, что толчки все же украдены, а видео – не более чем подтасовка, снятая неизвестно где. При этом Гозман напрочь игнорирует тот факт, что в этом же видео есть кадры, на которых украинские офицеры подписывают акт приема передачи катеров и буксира и никаких претензий не предъявляют. Конечно, Гозман не может не понимать, что он «подставляется» и даже рискует заработать новую «погремуху» – «Унитаз», но он готов рискнуть. И надо признать, есть, ради чего.
Леонид Яковлевич довольно неплохо зарабатывает и сколотил приличное состояние. В 2007 году (более свежих данных о его, несомненно, приумножившемся с тех времен богатстве нет) Гозман подавал декларацию при выдвижении кандидатуры в Государственную думу. По документам вышло, что его актитвы значительно превышают 100 млн рублей, причем в декларации не были указаны дополнительные источники дохода, отчего можно сделать вывод, что итоговая сумма на его счете может превышать 400 млн руб, без учета элитной недвижимости в центре Москвы, загородных домов и автомобилей.
Впрочем, утверждать, что все дело исключительно в голом меркантилизме, было бы не справедливо.
У Гозмана есть личные счеты к нашей стране и ее советскому прошлому. Так, за восемь лет до его рождения был казнен его дедушка.
Дед по линии отца, Аарон Гозман во время войны был признан дезертиром и трусом, и его расстреляли в 1942 году.
Эта восхитительная наследственность получила окончательную «огранку» в США, в международном центре имени Вудро Вильсона, где Гозмана готовили к управлению «новой Россией». И хотя по возвращению в Россию он занял пост советника руководителя администрации Президента (с августа 1996 года по март 1998 года), а затем – первого заместителя педседателя Правительства РФ Анатолия Чубайса, его миссия оказалось невыполнима. И теперь вместо статуса американского «смотрящего» ему приходится довольствоваться положением «хиви» на подхвате у украинских спецпропагандистов, морочить головы доверчивым хуторянам и бороться за возвращение украинских унитазов. Воистину – Sic transit gloria mundi.
https://asd.news/articles/persony/gozman-stanovitsya-unitazom/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5457824.html
А что не так?
Благодаря этому “мальчику для битья” который готов быть публично БИТЫМ и существуют красно-коричневые.
Ибо любой НЕ Гозман их как мух размажет.