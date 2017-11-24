Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2017
- 11:24 ВАЖНО: Новые подробности жестоких пыток и убийства экс-премьера ЛНР (ВИДЕО).
- 04:00 Игра в кости: как Украина и Запад неумело спекулируют на теме голода 1930-х (ФОТО).
- 03:30 «Недальновидность и мракобесие»: российские артисты ответили на украинский закон о гастролях.
- 03:12 Никто и не думал выполнять соглашения с Януковичем.
- 02:00 Советник Авакова: Я не оплакиваю Бузину, потому что его убили правильно.
- Вчера 22:47 Прибытие Плотницкого в Москву.
- Вчера 22:06 Пять причин поддержать Плотницкого (ВИДЕО).
- Вчера 21:03 МВД ЛНР ответило на скандальные сообщения киевских СМИ о ситуации в Луганске (+ВИДЕО).
- Вчера 20:58 Александр Захарченко открыл Единый регистрационный центр и рассказал о помощи ЛНР.
ВАЖНО: Новые подробности жестоких пыток и убийства экс-премьера ЛНР (ВИДЕО)
МВД ЛНР обладает доказательствами убийства экс-премьера Республики Геннадия Цыпкалова. Об этом «Русской Весне» сообщили в ведомстве, добавив, что задержание бывшего председателя Совета министров Республики проводилось с нарушениями Закона.
В Министерство внутренних дел ЛНР обратился гражданин Александров Александр Владимирович, 10.02.1976 г. р. Заявитель рассказал, что до недавнего времени занимал должность начальника отдела Следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР.
По словам гр. Александрова, уголовное дело, возбуждённое ГП ЛНР осенью 2016 г. якобы по факту покушения на государственный переворот, было возбуждено с процессуальными нарушениями.
В частности, сотрудники ГП ЛНР не имели полномочий на проведение оперативно-розыскных мероприятий по «факту госпереворота».
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«Вообще по обстоятельствам уголовного дела мне известно, что оно находилось в производстве следователя Военного управления Олейника.
Руководителем, т. е. начальником Военного управления, являлся Рахно. В 2016 году возле здания Генеральной прокуратуры собрался ряд вооружённых военнослужащих, и в этот же день от сотрудников прокуратуры мне стало известно, что Военным управлением были задержаны Цыпкалов и Киселёв (позывной „Коммунист”).
Они, как мне известно, не были помещены в изолятор временного содержания, а были после задержания переведены в Дом правительства. Хотя, согласно УПК ЛНР, задержанные лица должны находиться в ИВС.
Из этого следует, что указание — то, как они оказались в Доме правительства, — могло поступить только от Главы Республики по согласованию с Генеральным прокурором», — рассказал гр. Александров.
Добавив, что спустя некоторое время из СМИ он узнал о смерти Г. Цыпкалова. при этом на осмотр места происшествия в Доме правительства выезжали только сотрудники Военного отдела ГП ЛНР. Другие сотрудники, по словам гр. Александрова, на осмотр не привлекались.
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В тот же день в здании ГП ЛНР состоялся брифинг, на котором начальник Военного управления ГП ЛНР гр. Рахно рассказал об обстоятельствах уголовного дела о «покушении на госпереворот».
«Значит, в своём выступлении он указал на то, что были задержаны Цыпкалов и Киселёв и таким образом была пресечена попытка госпереворота. Также он указал, что эти лица давали показания.
Но подробности, что именно они указывали, я не помню, указывал он или нет. Также он указал, что Цыпкалов повесился. В принципе выступление Рахно на этом было окончено. При этом он утверждал, что по факту смерти имело место самоубийство, то есть Цыпкалов повесился сам», — рассказал Александров.
Позже заявителю стало известно, что судмедэкспертиза зафиксировала на теле Г. Цыпкалова переломы нескольких рёбер. Однако этот факт в прокурорских документах отражён не был.
«В первоначальных документах при исследовании трупа было отражено только то, что имеется там асфиксия, а переломы рёбер не были указаны. Ну таким образом был фактически укрыт факт совершения именно убийства Цыпкалова», — резюмировал гр. Александров.
Свои показания гр. Александров изложил в собственноручно написанном признании, переданном впоследствии сотрудникам полиции.
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Игра в кости: как Украина и Запад неумело спекулируют на теме голода 1930-х (ФОТО)
Каждый год в двадцатых числах ноября Украина поминает жертв голода 1930-х годов. В Киеве этот период истории называют голодомором. Обставляют дни памяти с помпой и таким потоком обвинений, что сами украинцы не всегда понимают, по какому случаю «банкет».
Несколько лет назад одна из участниц телепрограммы «Майдан» на принадлежащем президенту Петру Порошенко Пятом канале настолько вошла во вкус, что заявила: «Праздник голодомора мы должны отмечать как геноцид». Как праздник и отмечают.
Слухи как источник
Нет ничего предосудительного в том, чтобы поминать жертв трагических событий в истории твоей страны. Но только в том случае, если это не сопровождается распространением ложных документов, сфальсифицированных фотографий и оскорбительных обвинений в адрес России, которая пострадала от голода так же, как Украина, Казахстан и ряд других республик СССР. Резонный вопрос: если голод 1930-х — столь значимая трагедия, какой ее выставляют в Киеве и за океаном, зачем к ней постоянно приписывать столько лжи?
А сейчас фальсифицируется фактически все, что связано с теми событиями. Начиная с числа жертв. С легкой руки Виктора Ющенко на Украине словно мантру повторяют, что от голодомора умерло до 10 миллионов человек (численность республики к началу 1930-х составляла 30 миллионов).
Вот и Порошенко на заседании Генассамблеи ООН в сентябре заявил: «Это был искусственный голод в Украине в 1932–1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от семи до десяти миллионов украинцев».
Школьникам озвучивают такие же цифры. На основании чего сделаны выводы о таком количестве погибших, им не говорят. Потому что если рассказать, то к «источнику» могут появиться вопросы.
Дело в том, что цифры взяли из показаний политэмигрантки из Польши Дороты Федербуш, которая, будучи замужем за активистом подпольной Компартии Западной Украины, в начале 1930-х перебралась в Харьков, чтобы спастись от репрессий Варшавы. В своем дневнике 28 июня 1933-го она написала: «Тридцать процентов народа Украины вымерло от голода, то есть более 9–10 миллионов».
Позже на допросе она пояснила, откуда взяла эти данные: «Приезжали люди из села, рассказывали о массовых голодных смертях. Говорили, что умерло девять миллионов. Я не верила газетам. Противно было читать. Но это были только настроения».
Объясним подробнее. Приехавшие из села люди поведали польской беженке о том, что вымерла треть Украины. А теперь «утка» стала историческим обоснованием. Видимо, на том же основании можно смело утверждать, что 4 мая 1925 года Земля должна была налететь на небесную ось, — откуда-то же Булгаков взял эти сведения.
Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в открытии обновленной документально-художественной выставки «Голодомор 1932–1933 годов- геноцид украинского народа» © РИА Новости / Михаил Маркив
Убит быком? Жертва голодомора
При этом в распоряжении историков есть данные переписей населения, по которым видно, что в 1930-е население Украины продолжало расти, несмотря на то, что темпы роста замедлились. О гибели трети жителей республики точно нельзя говорить.
Киев объясняет все очень просто: переписи были сфальсифицированы. Впрочем, это не мешает «искателям исторической правды» обращаться к тем же спискам, чтобы рассказывать об уменьшении числа этнических украинцев. Так, с 1926 по 1939 год их численность якобы сократилось с 23,2 миллиона до 19,6, «тогда как неукраинское население увеличилось на 5,6 миллиона».
В целом понятно: Москва сознательно морила голодом украинцев, с тем чтобы завозить туда русских и представителей других этносов. В 2010-м «Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права» во главе с министром юстиции Онищуком, базируясь на этих цифрах, прибавила к ним средний прирост населения в СССР (16 процентов) и сделала вывод: «Уменьшение числа украинцев с 1926 по 1939 год составило около восьми миллионов человек». Вот и все необходимые аргументы.
Подчеркну: берутся данные о самоидентификации людей. В середине 1920-х, на которые пришелся пик тотальной советской украинизации, в этнические украинцы записывали всех без разбора жителей УССР. В конце 1930-х, когда темпы украинизации уже не были столь масштабными, те же люди при переписи стали указывать, что они русские. Обратный процесс мы наблюдали в независимой Украине.
Во время переписи 1989 года 11,4 миллиона жителей УССР указали себя русскими, а в 2001-м их осталось всего 8,3 миллиона — в свою очередь, численность этнических украинцев как бы выросла на 0,3 процента. В таком случае, если брать за основу «методику» подсчета жертв голода 1930-х, можно смело утверждать о «геноциде русских» в независимой Украине, не так ли? А если посчитать, насколько сократилось население страны в наши дни, современный «геноцид» побьет все рекорды.
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Даже смехотворный «суд над организаторами голодомора» (то есть над Сталиным, Молотовым и прочими), организованный Киевом в 2010 году, установил, что число «прямых жертв», умерших от голода, составило 3,9 миллиона.
Но и эта цифра явно завышена. Когда с легкой руки Ющенко в последние годы его президентства с миру по нитке составляли «Национальную книгу памяти», в «жертвы голодомора» пытались записать буквально всех умерших с января 1932-го (когда голода еще не было) по декабрь 1933-го (когда голода уже не было). Несмотря на жесткие требования официального Киева, Институт национальной памяти с трудом смог набрать в эти списки 882 510 человек.
Акцентируем внимание, что вписывали туда людей, умерших по совершенно другим причинам. К примеру, можно найти такие записи: «отравление алкоголем», «задавлена автобусом», «попал под машину», «убит молнией», «погиб в шахте», «убит быком». Однако эти люди теперь признаны на Украине «жертвами голодомора».
Более того, в рамках курируемого Ющенко проекта была собрана информация, которая опровергала теорию «геноцида» и доказывала, что голод не «выбирал» людей по национальности. Так, в списке «жертв» из Бердянска указана национальность 1184 человек, из них 71% — этнические русские, 13% — украинцы, 16% — представители других этносов. Подобных примеров масса. Так какой же этнос пытались извести?
Мемориал жертвам Голодомора в Киеве © РИА Новости / Сергей Киркач
Чей это голод?
Недавно Госдеп США выпустил заявление о трагедии 1930-х, в котором «осудил попытки отрицать ее как исторический факт». Трудно сказать, почему в Вашингтоне решили, что кто-то пытается отрицать сам факт голода на Украине и в других республиках СССР.
Госдума, например, еще в 2008-м приняла заявление «Памяти жертв голода 1930-х годов на территории СССР», подчеркнув, что жертвами трагедии «стали миллионы граждан, представители различных народов и национальностей». Что тогда осуждает Госдеп? Какое отрицание?
Что следует осудить на всех уровнях, так это непрекращающиеся попытки фальсифицировать историю. Причем как на Украине, так и за ее пределами. Стоило бы обратить внимание на то, что подавляющее число статей об украинском голоде в западных СМИ иллюстрируют фотографиями, не имеющими никакого отношения либо к Украине, либо к периоду 1930-х годов.
Общим трендом стало использование фотографий жертв голода в Поволжье в двадцатых годах с подписью, что это жертвы «украинского голодомора 1933 года». Второго сентября The Times снимком с Поволжья сопроводила статью известного журналиста Дэниэля Финкельштейна (с недавних пор — члена палаты лордов).
В дискуссии с автором этих строк насчет данной подтасовки Финкельштейн не нашел ничего лучше, чем заявить, что жертвы любого голода так и выглядят. Действительно, какая разница. Впрочем, я посоветовал ему в следующий раз для иллюстрации событий 1930-х на Украине использовать страшные фотографии голода в Индии, который устроили британцы в 1876–1878 годах. Разницы ведь нет, если верить британскому лорду.
Участники всеукраинской акции «Зажги свечу» ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932–1933 годов в Киеве © AFP 2017 / Sergey Supinsky
Фальсификации — преступление перед историей
К сожалению, подобного рода фальсификации и подтасовки свойственны большинству западных печатных СМИ, пишущих на тему голода в СССР. Они активно продвигают идею «геноцида украинского этноса», который якобы организовала коварная Москвой с целью «уничтожения украинского суверенитета» (о каком суверенитете УССР начала 1930-х идет речь, не объясняется).
Обобщают цифры, вставляют поддельные фото, но скрывают важную информацию, которая не оставила бы от теории «геноцида» камня на камне. Например, множество решений руководства ВКП(б) об организации продовольственной помощи регионам, пострадавшим от голода, или о снижении плана хлебозаготовок для Украины. Что поделаешь, если это не вписывается в заготовленную концепцию.
Разумеется, отрицать факт голода в СССР в тридцатых годах бессмысленно. Как неправильно и списывать случившееся исключительно на неурожай, игнорируя бесспорные ошибки со стороны руководства УССР и СССР в целом. Однако попытки устроить пляски на костях и «праздник голодомора», с лупой искать в трагедии всего советского народа этнические черты — преступление перед историей и памятью людей, ставших жертвами.
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Владимир Корнилов
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«Недальновидность и мракобесие»: российские артисты ответили на украинский закон о гастролях
На Украине вступил в силу закон об ограничении гастрольной деятельности российских артистов. Теперь украинским компаниям, организующим концерты и иные мероприятия с их участием, потребуется разрешение СБУ.
Штраф за нарушение новых правил составит от $6,2 тыс. до $14,4 тыс. О том, как в России отреагировали на изменения в украинском законодательстве, — в материале RT.
При обращении в украинскую службу безопасности необходимо указать организатора гастролей, его юридические данные, а также руководителя, дату, время и место гастролей. Кроме того, ведомству по почте или на электронный адрес необходимо выслать персональные данные всех артистов, указать их сценические псевдонимы и предоставить информацию о творческой деятельности.
Сотрудники СБУ, со своей стороны, в течение 10 дней должны будут рассмотреть запрос и принять решение о допуске артиста к гастрольной деятельности. В случае неуведомления СБУ или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат — примерно $6,2–14,4 тыс.
Соответствующая инструкция была опубликована на сайте СБУ. В ней описан специальный порядок действий правоохранителей.
При этом в документе Россия в очередной раз называется «страной-агрессором». Таким образом Киев подтверждает свою позицию о том, что Россия оккупировала земли на востоке страны, а также полуостров Крым. В Москве при этом не раз подчёркивали, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе, а Крым вошёл в состав РФ путём общенародного голосования на референдуме.
«Проявление слабости и недальновидности»
Российские деятели культуры уже прокомментировали украинские нововведения. По мнению продюсера Виктора Дробыша, в поправках к закону не было необходимости, потому что многим российским артистам и так закрыт въезд в соседнюю страну.
«Не понимаю, на кого действует этот закон. Уже большинству артистов туда закрыт въезд. Все мои люди одними из первых попали в санкционные списки, и вместе с ними, как батька Махно, и я, когда в 2014 году мы сделали первый День России в Крыму. Это такая глупость, проявление слабости и недальновидности. Когда политики начинают спорить с нами (артистами. — прим.ред.), дальше ехать некуда», — рассказал Дробыш.
Напомним, сейчас на Украине действует запрет на въезд в страну тех, кто попал в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». В этом списке 140 российских артистов. В их числе режиссёры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актёры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.
Дробыш также считает, что, запрещая российским артистам въезд на территорию страны, украинское правительство работает против своих же граждан.
«Во многом украинцы поддерживали и делали звезду из Лепса, Пьехи, из многих ребят: рублём, голосом они создавали ауру звёздности для артистов. А теперь получается, что эти политики игнорируют право своих же людей. Очередной шаг против своих же», — пояснил продюсер.
При этом, по его словам, украинские артисты без проблем выступают в России, в частности, в его проекте «Фабрика звёзд» принимают участие молодые ребята из Одессы и Киева. Добрыш заверил, что ни у него, ни у его коллег ни разу не возникло мысли не допускать их до выступления.
«Мракобесие»
Такого же мнения придерживается народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Он уверен, что России не стоит запрещать выступление артистов братского народа на территории РФ.
«Не нужно повторять их ошибку — мы приветствуем украинских артистов у нас, украинскую литературу», — заявил Кобзон.
Политику, которую проводит Киев, Кобзон считает необоснованной. При этом он отметил, что новые правила, по сути, запретили въезд на Украину всем российским артистам.
«Никто не будет ездить. Ещё давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, — пошли они куда подальше! Это марионетки, временные люди.
Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык… Чему здесь удивляться?!» — отреагировал Кобзон на положение о том, что на Украину не будут пускать артистов, побывавших на Донбассе или в Крыму.
Напомним, ранее российскую исполнительницу Юлию Самойлову не допустили до участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», который прошёл в Киеве в мае 2017 года. Причиной запрета стало выступление певицы в крымском городе Керчь на стадионе «50 лет Октября» в рамках фестиваля «Мир спорта и добра» 27 июня 2015 года.
Украинской стороне пришлось финансово ответить за своё решение. Европейский вещательный союз оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) в связи с запретом на выступление Юлии. Будет ли иметь какие-либо последствия новый украинский закон, пока не ясно.
Незаконные меры
Стоит отметить, что ещё до введения закона об ограничении на въезд российских артистов на Украине была развёрнута настоящая война против деятелей культуры из РФ. В 2014 году был создан сайт «Миротворец», который позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».
При этом по сути интернет-ресурс занимается незаконной деятельностью. На страницах портала размещаются личные данные тех людей, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу безопасности Украины. В списках довольно много тех, кто не имеет никакого отношения к политике, а лишь занимается вопросами культуры и искусства.
На сайте «Миротворец» размещены данные о Диане Гурцкой, Юрии Лозе, Валерии Леонтьеве, Сергее Шнурове, Стасе Пьехе, Бьянке, Юлианне Карауловой, Михаиле Шуфутинском, Ирине Аллегровой, Басте, Нюше, Михаиле Боярском, Алёне Свиридовой, Юрии Куклачёве, DJ Smash, а также о всемирно известном путешественнике Фёдоре Конюхове, актёрах Александре Домогарове, Наталье Гвоздиковой, Дмитрии Харатьяне, Дмитрии Певцове и многих других.
Кроме того, в конце сентября в список «Миротворца» попал актёр Сами Насери, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Такси». Причиной послужило посещение актёром Крыма для участия в Форуме мира. Пользователи соцсетей высмеяли подобное решение.
Валерия Маслова, Александра Мусаткина, Анастасия Румянцева
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Никто и не думал выполнять соглашения с Януковичем
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Советник Авакова: Я не оплакиваю Бузину, потому что его убили правильно
Илья Кива рассказал Ukraina.ru, почему решил взять под защиту Вечный Огонь в киевском Парке славы, и почему не боится, что на него нападут украинские националисты.
Советник Арсена Авакова утром выставил в ФБ фото из Парка Славы, где у Вечного огня, который несколько раз вандалами был залит цементом, стоят 14 человек в камуфляже.
«Мы — ветераны АТО. Этот караул — наша дань и уважение тем солдатам, которые отдали жизнь, защищая свою землю!
Их подвиг в 41-м году сегодня стал примером для многих из нас — взять оружие и воевать с врагом, защищая Украину! P. S. Также посвящается моему Деду», — пояснил Кива выставленное фото.
Ukraina.ru попросила его объяснить, почему он и «ветераны АТО» вдруг захотели взять под защиту этот памятник.
— Не «захотели», а мы уже взяли. И не «я и ветераны АТО»… Я сам «ветеран АТО».
— Хорошо. Где вы и ваши побратимы несете охрану?
— Зайдите на мою страницу в ФБ. Там все написано и выставлено. Мы несем охрану около Вечного огня в Парке Славы, который подвергся вандализму и осквернению.
— Только там или еще в других местах. Вот говорят, что украинские националисты хотят снести памятник военным летчикам, установленным там же, в Парке Славы. В качестве военного летчика, напомню, изображен Леонид Быков в роли летчика, капитана Титаренко, из фильма «В бой идут одни старики». Будете ли вы и его защищать?
— Послушайте меня, вот эти Быковы, Шмыковы, Ворошиловы, Переворошиловы… Здесь речь идет о памятнике солдату, отдавшему жизнь за свою родину. Мы также солдаты, которые отдаем сегодня жизнь, защищая свою Украину. В данном случае тут нет политики. На этих примерах мы учимся защищать свою страну от агрессора.
— Но, еще раз повторюсь, это памятник не Быкову, а военным летчикам, защищавшим свою Родину во время Великой Отечественной войны.
— Еще раз вам говорю, есть памятник солдату, отдавшему жизнь за свою землю. Мы чтим память этих солдат, и мы на их подвигах учимся, и это есть пример для нас. Я сказал, что это (охрана Вечного Огня в Парке Славы — прим. ред.) посвящается моему деду, который научил меня любить свою Родину и защищать её.
— А памятники другим солдатам, отдавшим свои жизни за Родину, которые стоят в Житомире, Львове, Одессе, Харькове и других городах, вы и ваши побратимы будете защищать от украинских националистов?
— А почему вы думаете, что это были националисты, а не специально устроенные провокации… Я не знаю, кто всё это устроил. Вы, наверное, знаете, а я не знаю кто.
— Хорошо, а кто, по вашему мнению?
— Не знаю. Я вообще не собираюсь устраивать конспирологию. Я просто сказал, что выполню свой долг.
— Так, а другие аналогичные памятники будете охранять?
— Я прошу прощения, но я не смогу объять весь мир. Я просто другим показываю пример. Я не смогу своим телом закрыть одновременно все амбразуры. Но одну я закрою. И таким образом я покажу пример. Помните подвиг Александра Матросова, помните подвиг Николая Гастелло? Всё! Нужен тогда был пример.
— Ваш дед Филипп Кива, коммунист и Герой Советского Союза, сейчас бы был с кем: с «ватниками» или с «патриотами»?
— Он был бы с теми, кто защищает Родину от агрессора. Когда речь идет об этом, то тут нет политики. Просто есть такой долг — защищать свою Родину. Тогда все были коммунистами и, как мой дед, защитниками своей земли. И я защитник своей земли. Не дай Бог, мне кто-то попадет в руки из тех, кто пересек государственную границу. Он умрет у меня в руках или от моих рук. И этому научил меня мой дед. Вот это зарубите себе на носу.
— А как бы ваш дед отнеся к тому, что украинские националисты срывают с ветеранов и людей, которые идут на 9 мая к памятникам советским солдатам, георгиевские ленточки?
— Не имеют отношения георгиевские ленточки… к сожалению, извратили… Послушайте, он отнесся бы так, как должен был бы к этому отнестись человек, который знает цену земли, на которой он родился. И сегодня нам эту землю надо расчищать от российской агрессии. И таких, как я, тысячи.
— А как бы ваш дед, защитник Родины от агрессии, отнесся к реабилитации Романа Шухевича, который вместе с нацистами в 1941 году вторгся на его родную землю в составе немецкого подразделения?
— История такая грязная штука. Я прошу прощения, дед бы очень удивился, когда узнал бы, что такое сталинский режим, сколько сталинский и коммунистический режим унес жизней. В данном случае мы не играем в политику. Политика пишется ровно на тот период, на который она выгодна, теми, кому она выгодна. Поэтому вы, пожалуйста, не путайте…
Мы рождаемся с чувством защиты своей территории. И этому учат наши родители и деды. Вот этому надо учить. А политика — это дерьмо. Она нужна, чтобы отвлекать внимание.
Спасибо большое российскому правительству, что оно нарушило нашу государственную границу. Потому что это дало возможность нам, украинцам, понять и ощутить цену нашей земли.
— В Польше собираются демонтировать памятники советским солдатам. Вы, как лидер Социалистической партии, не собираетесь ли инициировать какие-либо заявления по этому поводу?
— Это польская история. Я социалист, который наполнен патриотизмом, и меня интересует только то, что происходит в моей стране и на моей земле. А политику Польши пусть оценивают политики Польши.
Сегодня же я занимаюсь тем, что укрепляю обороноспособность своего государства и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Вот этот момент меня сегодня беспокоит больше всего. Надо любить Родину и ненавидеть врага. Вот эти две догмы должны быть в приоритете, и левый электорат это понимает лучше, чем все остальные. Просто ему об этом нужно напомнить.
— А вы не боитесь, что украинские националисты нападут на вас, когда вы будете памятник охранять?
— Родной мой, я русских не боюсь, а вы говорите про националистов. Я, когда на фронт пошел в 2014 году, их не испугался, а вы говорите о националистах.
— Да, но они же серьезные ребята: могут и битой по голове дать, и сжечь с помощью коктейлей Молотова. Да и вообще, и прирезать, и пристрелить.
— Да я вас умоляю. Такие факты мне неизвестны.
— Ну, подождите, Бузину же они убили.
— А откуда вы знаете, кто Бузину убил?
— Ну, обвиняемые в этом преступлении Андрей Медведько и Денис Полищук состояли в националистических батальонах.
— Дело в том, что я не оплакиваю Бузину, потому что считаю, что его убили правильно. Не надо отравлять мозг людей своими ватническими заявлениями. Напишите так: я вычищу Украину от смрада, грязи и предательства и насыщу ее патриотизмом, любовью и уважением к своей земле.
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— Но действия Медведько и Полищука были преступны.
— Вы извините, пожалуйста, у нас война идет. А, значит, существуют законы военного времени, поэтому враг должен быть уничтожен. Это сегодня единственная догма, которую я исповедую: враг должен быть уничтожен, а земля моя будет освобождена.
Александр Чаленко, «Украина.ру»
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Прибытие Плотницкого в Москву
Появилась подтверждающая запись прибытия Плотницкого в Москву. Аэропорт "Шереметьево".
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Пять причин поддержать Плотницкого (ВИДЕО)
Константин Долгов в своем новом видеоблоге с юмором рассказал, что есть пять причин морально поддержать пока еще главу ЛНР Игоря Плотницкого.
Он подчеркнул, что вопреки мифам отсутствие Плотницкого на должности никак не повлияет на Минские соглашения.
Также он назвал Игоря Плотницкого «мастером блефа» за его последние «международные пресс-конференции», на которых совсем не было журналистов.
Кроме того, Долгов отметил, что в соцсетях жители ЛНР совсем не переживают за своего пока еще Главу, а его рейтинг в Республике близок к нулю.
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МВД ЛНР ответило на скандальные сообщения киевских СМИ о ситуации в Луганске (+ВИДЕО)
В Министерстве внутренних дел ЛНР прокомментировали сообщения украинских СМИ об обстановке в Луганске.
В ходе проведения МВД ЛНР в Луганске контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий, совместных с МГБ ЛНР, МВД ДНР и МГБ ДНР, особое внимание уделялось противодействию информационным провокациям украинских и проукраинских средств массовой информации. Как рассказали «Русской Весне» правоохранители, изначально предполагалось, что проводимые мероприятия не останутся без должного внимания данных СМИ.
«Со свойственным украинской стороне цинизмом действия правоохранителей обеих Республик были преподнесены как „столкновение боевиков”, „захват гражданских зданий”, „расстрел автотранспорта” и тому подобное.
Нам, безусловно, льстит такое пристальное внимание Киева к внутренней жизни нашей Республики. Однако настоятельно рекомендуем украинским властям и средствам массовой информации вместо этого сконцентрироваться на внутренних проблемах Украины. Например, обратить внимание на реальных хозяев снайперов, расстрелявших в 2014 году людей в центре Киева. Или на полный раздрай в правоохранительной системе государства, где все воюют против всех», — отметили в МВД ЛНР.
В полиции Республики уверены, что даже перечисленных проблем, взятых наугад, вполне достаточно для цивилизованных изданий, чтобы прекратить обращать внимание на какие-либо внешние инфоповоды. Но украинские и проукраинские СМИ проблемы сограждан интересуют куда меньше, чем дела жителей соседних государств. Что явно свидетельствует об их заинтересованности в происходящем.
«При этом данные СМИ не стесняются называть себя „демократическими”, то есть представляющими власть граждан, „демоса”. На самом же деле они являются обычными олигархическими „рупорами по вызову”.
Исходя из этого, Министерство внутренних дел ЛНР ещё раз настоятельно советует украинским и проукраинским СМИ обратить внимание на проблемы своих истинных заказчиков и прекратить вмешиваться во внутренние дела Луганской Народной Республики», — резюмировали в МВД ЛНР.
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Александр Захарченко открыл Единый регистрационный центр и рассказал о помощи ЛНР
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