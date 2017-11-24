Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2017

Илья Кива рассказал Ukraina.ru, почему решил взять под защиту Вечный Огонь в киевском Парке славы, и почему не боится, что на него нападут украинские националисты.

Советник Арсена Авакова утром выставил в ФБ фото из Парка Славы, где у Вечного огня, который несколько раз вандалами был залит цементом, стоят 14 человек в камуфляже.

«Мы — ветераны АТО. Этот караул — наша дань и уважение тем солдатам, которые отдали жизнь, защищая свою землю!

Их подвиг в 41-м году сегодня стал примером для многих из нас — взять оружие и воевать с врагом, защищая Украину! P. S. Также посвящается моему Деду», — пояснил Кива выставленное фото.

Ukraina.ru попросила его объяснить, почему он и «ветераны АТО» вдруг захотели взять под защиту этот памятник.

— Не «захотели», а мы уже взяли. И не «я и ветераны АТО»… Я сам «ветеран АТО».

— Хорошо. Где вы и ваши побратимы несете охрану?

— Зайдите на мою страницу в ФБ. Там все написано и выставлено. Мы несем охрану около Вечного огня в Парке Славы, который подвергся вандализму и осквернению.

— Только там или еще в других местах. Вот говорят, что украинские националисты хотят снести памятник военным летчикам, установленным там же, в Парке Славы. В качестве военного летчика, напомню, изображен Леонид Быков в роли летчика, капитана Титаренко, из фильма «В бой идут одни старики». Будете ли вы и его защищать?

— Послушайте меня, вот эти Быковы, Шмыковы, Ворошиловы, Переворошиловы… Здесь речь идет о памятнике солдату, отдавшему жизнь за свою родину. Мы также солдаты, которые отдаем сегодня жизнь, защищая свою Украину. В данном случае тут нет политики. На этих примерах мы учимся защищать свою страну от агрессора.

— Но, еще раз повторюсь, это памятник не Быкову, а военным летчикам, защищавшим свою Родину во время Великой Отечественной войны.

— Еще раз вам говорю, есть памятник солдату, отдавшему жизнь за свою землю. Мы чтим память этих солдат, и мы на их подвигах учимся, и это есть пример для нас. Я сказал, что это (охрана Вечного Огня в Парке Славы — прим. ред.) посвящается моему деду, который научил меня любить свою Родину и защищать её.

— А памятники другим солдатам, отдавшим свои жизни за Родину, которые стоят в Житомире, Львове, Одессе, Харькове и других городах, вы и ваши побратимы будете защищать от украинских националистов?

— А почему вы думаете, что это были националисты, а не специально устроенные провокации… Я не знаю, кто всё это устроил. Вы, наверное, знаете, а я не знаю кто.

— Хорошо, а кто, по вашему мнению?

— Не знаю. Я вообще не собираюсь устраивать конспирологию. Я просто сказал, что выполню свой долг.

— Так, а другие аналогичные памятники будете охранять?

— Я прошу прощения, но я не смогу объять весь мир. Я просто другим показываю пример. Я не смогу своим телом закрыть одновременно все амбразуры. Но одну я закрою. И таким образом я покажу пример. Помните подвиг Александра Матросова, помните подвиг Николая Гастелло? Всё! Нужен тогда был пример.

— Ваш дед Филипп Кива, коммунист и Герой Советского Союза, сейчас бы был с кем: с «ватниками» или с «патриотами»?

— Он был бы с теми, кто защищает Родину от агрессора. Когда речь идет об этом, то тут нет политики. Просто есть такой долг — защищать свою Родину. Тогда все были коммунистами и, как мой дед, защитниками своей земли. И я защитник своей земли. Не дай Бог, мне кто-то попадет в руки из тех, кто пересек государственную границу. Он умрет у меня в руках или от моих рук. И этому научил меня мой дед. Вот это зарубите себе на носу.

— А как бы ваш дед отнеся к тому, что украинские националисты срывают с ветеранов и людей, которые идут на 9 мая к памятникам советским солдатам, георгиевские ленточки?

— Не имеют отношения георгиевские ленточки… к сожалению, извратили… Послушайте, он отнесся бы так, как должен был бы к этому отнестись человек, который знает цену земли, на которой он родился. И сегодня нам эту землю надо расчищать от российской агрессии. И таких, как я, тысячи.

— А как бы ваш дед, защитник Родины от агрессии, отнесся к реабилитации Романа Шухевича, который вместе с нацистами в 1941 году вторгся на его родную землю в составе немецкого подразделения?

— История такая грязная штука. Я прошу прощения, дед бы очень удивился, когда узнал бы, что такое сталинский режим, сколько сталинский и коммунистический режим унес жизней. В данном случае мы не играем в политику. Политика пишется ровно на тот период, на который она выгодна, теми, кому она выгодна. Поэтому вы, пожалуйста, не путайте…

Мы рождаемся с чувством защиты своей территории. И этому учат наши родители и деды. Вот этому надо учить. А политика — это дерьмо. Она нужна, чтобы отвлекать внимание.

Спасибо большое российскому правительству, что оно нарушило нашу государственную границу. Потому что это дало возможность нам, украинцам, понять и ощутить цену нашей земли.

— В Польше собираются демонтировать памятники советским солдатам. Вы, как лидер Социалистической партии, не собираетесь ли инициировать какие-либо заявления по этому поводу?

— Это польская история. Я социалист, который наполнен патриотизмом, и меня интересует только то, что происходит в моей стране и на моей земле. А политику Польши пусть оценивают политики Польши.

Сегодня же я занимаюсь тем, что укрепляю обороноспособность своего государства и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Вот этот момент меня сегодня беспокоит больше всего. Надо любить Родину и ненавидеть врага. Вот эти две догмы должны быть в приоритете, и левый электорат это понимает лучше, чем все остальные. Просто ему об этом нужно напомнить.

— А вы не боитесь, что украинские националисты нападут на вас, когда вы будете памятник охранять?

— Родной мой, я русских не боюсь, а вы говорите про националистов. Я, когда на фронт пошел в 2014 году, их не испугался, а вы говорите о националистах.

— Да, но они же серьезные ребята: могут и битой по голове дать, и сжечь с помощью коктейлей Молотова. Да и вообще, и прирезать, и пристрелить.

— Да я вас умоляю. Такие факты мне неизвестны.

— Ну, подождите, Бузину же они убили.

— А откуда вы знаете, кто Бузину убил?

— Ну, обвиняемые в этом преступлении Андрей Медведько и Денис Полищук состояли в националистических батальонах.

— Дело в том, что я не оплакиваю Бузину, потому что считаю, что его убили правильно. Не надо отравлять мозг людей своими ватническими заявлениями. Напишите так: я вычищу Украину от смрада, грязи и предательства и насыщу ее патриотизмом, любовью и уважением к своей земле.

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— Но действия Медведько и Полищука были преступны.

— Вы извините, пожалуйста, у нас война идет. А, значит, существуют законы военного времени, поэтому враг должен быть уничтожен. Это сегодня единственная догма, которую я исповедую: враг должен быть уничтожен, а земля моя будет освобождена.

Александр Чаленко, «Украина.ру»