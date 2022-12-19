Нет сейчас, наверное, более загадочной и знаменитой личности, чем освобожденный недавно из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за попытку провести в страну наркотики. Хотя многое при его обмене напоминало кадры из знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны».

По американской версии, Виктор Бут – опаснейший международный торговец оружием, «торговец смертью №1», как его окрестили западные СМИ. Тайный агент ГРУ, который будто бы продавал оружие международным террористам. А среди неподтвержденных обвинений со стороны СМИ на его счету не менее 38 сделок по поставкам оружия в Африку и Азию, поставки боевой техники и боеприпасов в горячие точки, в том числе «Талибану»*, «Аль-Каиде»*, самому Усаме бен Ладену и колумбийским сепаратистам. Ходили даже уже совершенно абсурдные слухи, что Бут якобы участвовал в подготовке атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. В 2005 году США сняли посвященный ему фильм с Николасом Кейджем в главной роли. А Стивен Браун в это же время писал о нем книгу – «Торговец смертью».

«На мой взгляд, Виктор Бут – один из самых опасных людей на Земле. Он теневой посредник. Он вооружает не только террористические группировки и группировки повстанцев, но и очень влиятельные наркокартели по всему миру. В Африке он превращал юных бойцов в коварные, бездумные, маниакально одержимые машины убийства, которые действовали с продуктивностью конвейера», – такую оценку дал Буту, когда он был арестован, бывший начальник оперативного отдела Управления по борьбе с наркотиками США Майк Брон.

С российской стороны версия совсем иная. Виктор Бут никакого отношения к незаконной торговле оружием не имеет, за границей он занимался вполне законным бизнесом. А его арест, незаконная экстрадиция в США и последующий судебный приговор – провокация спецслужб США с целью дискредитации России.

Виктор Бут родился в Таджикистане, когда тот входил в состав СССР, в обычной советской семье. В 1984 году окончил Казанское суворовское военное училище. Хотел поступить в Москве в МГИМО, но простому парню из советской глубинки это не удалось. Его призвали в армию, и после службы в Закарпатском округе в 1987 году он поступил в Военный Краснознамённый институт Министерства обороны СССР. Начальник курса, на котором учился Бут, Виктор Пороховский рассказал журналистам, что познакомился с ним на вступительных экзаменах. По его словам, Бут отличался активной позицией и способностью к иностранным языкам, учил португальский. На курсах, помимо углубленного изучения языка, проходили общевоенную подготовку – знакомились с тактикой, техникой, вооружением и средствами связи.

Такое начало биографии сразу, казалось бы, подтверждает предположение, что Бут является кадровым офицером ГРУ. Однако журналисты за долгие годы его отсидки в США успели основательно выяснить все детали его биографии. По словам сослуживцев и преподавателей института, в ГРУ он тогда не попал. После ускоренных курсов Бут получил звание младшего лейтенанта и в 1988 году был направлен на два года в Мозамбик переводчиком.

Бывший сотрудник разведки, который работал в Африке, на условиях анонимности предположил в интервью «Новой газете»*, что Бут мог заинтересовать ГРУ гораздо позже – в тот период, когда занимался авиаперевозками в Африке, Афганистане и Объединенных Арабских Эмиратах. Предпринимателя, который имел военное прошлое, знал языки и приобрел обширные связи, могли привлечь в качестве информатора или агента для выполнения определенных заданий. Однако никакого подтверждения того, что так было на самом деле, нет.

Вернувшись из Мозамбика в 1990 году, Виктор Бут и его близкий друг Юрий Лисица, который учился с ним в Военном институте, основали московскую фирму «Лиско». Это был типичный бизнес начала девяностых, фирма «Лиско» занималась всем: от трусов до спортивной одежды и шоколада «Альпен гольд».

Как свидетельствуют СМИ, Бут вскоре отошел от продуктовой торговли. При участии бывшего начальника пункта материально-технического обеспечения Северного флота СССР в Анголе Александра Кибкало он взял в лизинг самолет и занялся авиаперевозками. В Анголе располагалась база Северного флота, и его корабли бороздили океанские просторы, в том числе и возле африканских берегов. Бывшие однокурсники заметили, что Бут начал часто выезжать в зарубежные командировки, а затем и вовсе обосновался за рубежом.

Благодаря связям бывших военных бизнес авиаперевозок развился достаточно быстро и успешно. Примерно в 1992-1993 годах совместное российско-арабское предприятие «Аэрокомплекс», которым на паритетных началах владели отечественный «Аэрофлот» и бизнесмен из Арабских Эмиратов Мохаммед Мэхеби, заключило с Виктором Бутом контракт на аренду Ан-12 и Ил-76. В России к тому времени Бута уже воспринимали как серьезного бизнесмена в структуре перевозок в Африке и Арабских Эмиратах.

Его брат Сергей Бут рассказал, что в то время, когда они начинали заниматься авиаперевозками, в стране царила полная разруха. «Летчики и авиатехники стояли на рынках и торговали женскими колготками, – вспоминает Сергей Бут. – А им дали импульс, появилась возможность брать самолеты в аренду и работать. Требовалась, например, экстренная доставка медикаментов и продовольствия в страны, где возникали кризисные ситуации. Наша техника стала востребованной. Мы начали летать».

По словам его брата, в Арабских Эмиратах компания Виктора Бута стала, чуть ли не второй по объему авиаперевозок. В тот период на рынок Эмиратов стекались торговцы радиоэлектроникой, бытовой техникой, текстилем и тканями, которые пользовались спросом в России.

В афганском Джелалабаде существовал один из самых крупных рынков радиоэлектроники, туда все ввозили беспошлинно, все стоило дешевле. Самолеты направили и туда. Сергей Бут говорит, что помимо всего прочего его брат занимался транспортировкой крупногабаритных грузов, в частности, турбин для электростанций, а также перевозил грузы для контингента ООН. Затем Бута интересовали проекты в области сельского хозяйства. Оставив авиаперевозки, он занялся стройматериалами и производством плитки.

Агент американского управления по борьбе с наркотиками Роберт Захариясиевич заявил американскому судье, что при помощи информаторов управления ему якобы удалось склонить Виктора Бута к поставкам в адрес Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которая признана террористической организацией и к тому же промышляет героином.

По заявлению агента, речь шла о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», и Бут об этом будто бы знал. Некоторые телефонные разговоры с ним были зафиксированы на пленку. По заявлению агента, Бута выманили из России в Таиланд на встречу с «представителями FARC» для обсуждения денежных вопросов. В марте 2008-го его арестовали в бангкокском отеле «Софитель Силом».

По мнению адвоката Бута, США разделили африканские и прочие режимы на дружественные и недружественные. И поскольку в лагере недружественных оказались те, с которыми Виктор Бут так или иначе имел дело, его и решили «наказать».

Друзья Бута в России были после его ареста удивлены, что в его виновность так быстро поверили средства массовой информации. Недоумевали, что пресса не вспоминала о том, что на деньги Виктора Бута был построен Национальный парк в Конго, что он финансировал одну из экспедиций на Северный полюс и участвовал в освобождении экипажа российского самолета из Афганистана.

Брат Бута Сергей рассказал СМИ, что, по его мнению, арест Виктора Бута был связан с желанием США отвлечь внимание от провалов в африканской и латиноамериканской политике и при помощи «угроз» со стороны россиян повысить бюджет спецслужб.

Сергей Бут подчеркнул, что тайское правосудие сняло обвинения с его брата, то есть признало их несостоятельными, однако Виктора не отпустили и держали несколько часов до появления американского документа об экстрадиции.

В США Виктору Буту грозило от 25 лет тюрьмы до пожизненного срока. Сам он рассказывал, что американские власти склоняли его дать провокационные показания против российских властей. Но он отказался и получил-таки 25 лет тюремного заключения, более половины из которых отсидел.

«Поездка в Таиланд была спланированной операцией американских спецслужб, – уверена жена Бута Алла. – США убедили тайцев, что приедет опасный человек, которого они должны будут задержать. Позже обещали представить доказательства вины. Но ничего так и не представили. А сам факт задержания стал поводом, чтобы отправить запрос на экстрадицию мужа в США».

Тайский суд в экстрадиции поначалу отказал, поскольку доказательства, представленные США, показались ему неубедительными. После этого американцы стали давить на местные власти, обвинили тайскую полицию в том, что те не смогут обеспечить его безопасность, ссылаясь на то, что якобы российские спецслужбы его ликвидируют как человека, обладающего серьезной информацией. После этого Виктора стали водить в каске, в бронежилете, в кандалах. Это был некий фарс с американской подачи, чтобы создать видимость, что на него есть компромат.

В итоге американцам удалось вывезти Бута в Штаты, где ему стали предлагать сделку. Как рассказала Алла Бут, они добивались, чтобы Виктор обнародовал сведения, «обличающие правительство России в преступлениях».

Платой за компромат должны были стать небольшой тюремный срок и жизнь в США для всей семьи Бута. «В случае сделки американцы запустили бы программу защиты свидетелей, – сообщила супруга Виктора. – Нам бы с дочерью пришлось думать о том, чтобы остаться в США и получить их гражданство. Такое предложение я получила в январе 2011 года, когда шел суд. Через адвоката было сказано: “Вы могли бы остаться здесь, Лиза бы хорошо училась, закончила университет”. Однако на предательство своей страны Виктор Бут не пошел.

Условия содержания в американской тюрьме были тяжелыми. Первые 15 месяцев Бут провёл в полной изоляции. Сидел в одиночной камере без окон при круглосуточном искусственном освещении; без притока свежего воздуха; кровать, стол и стул – бетонные, прогулки не разрешались. Да и потом было не легче.

«Виктор несколько раз был при смерти, – говорила Алла Бут. – Первый случай был связан с инфекцией, которой его заразили сотрудники колонии. Поначалу муж просто хрипло говорил, потом начался тяжелый бронхит или пневмония (никто диагнозы ему там не ставит). Дошло до того, что муж уже не смог говорить, поэтому перестал мне звонить. Тогда я и обратилась к дипломатам, и только после их вмешательства к мужу пришел врач и стал давать антибиотики, а Виктор уже не мог встать».

Еще один случай начался с зубной боли. Воспаление переросло в гайморит, затем в отит. Температура у Виктора, по словам Аллы, была за 40 градусов. «Зубы там вообще не лечат, их просто сразу выдирают. У мужа за время заключения появились хронические заболевания, в том числе туберкулез».

Однако другие заключенные относились к узнику из России хорошо. Как рассказал сам Бут уже после освобождения, в американской тюрьме он ни разу не сталкивался с русофобией.

Теперь Виктор Бут проходит в России реабилитацию, поскольку его здоровье основательно подорвано. Но он уже успел вступить в Либерально-демократическую партию. А в интервью RT, заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и стал бы ее участником «при наличии возможности и необходимых навыков». Как видно, Бут намерен заняться политикой.

Не исключено, что некоторые детали в его бурной и драматической биографии так навсегда и останутся тайной. Однако есть в ней один характерный штрих, который показывает, что за человек этот бывший лейтенант Института военных переводчиков, а потом успешный предприниматель.

Когда его выводили из зала американского суда, Виктор Бут пел легендарную песню «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Так, поющего эту песню, его и вывели из здания суда удивленные американские полицейские, крепко держа за руки. Такого они еще не видели. Контрабандисты оружием такие песни не поют…





