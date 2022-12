Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слёте партии, приуроченном к годовщине со дня её создания, выдал отсидевшему 12 лет по ложным обвинениям в американской тюрьме и вернувшемуся на родину после обмена Виктору Буту партийный билет.

«Уверен, что Виктор Бут – сильный духом и мужественный человек – займёт в ней [в ЛДПР] достойное место. Добро пожаловать в наши ряды», – сказал Слуцкий.

Бут поблагодарил его и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США.

Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил Бута за решение вступить в партию. «Мы вернём всех, кто попал в беду за пределами родины, мы о них позаботимся — и они тоже будут с нами», — пообещал политик.

Ранее Бут дал интервью RT. В беседе с депутатом Госдумы Марией Бутиной (тоже в своё время побывавшей в американской тюрьме по ложным обвинениям) он признался, что сейчас «чувствует себя просто счастливым человеком». Злости, по его словам, в нём нет. «На каком-то этапе надо понять, что злость тебя самого разрушит. Это тот яд, который, если сразу не использовать… Злость ведь существует для определённой мобилизации сил в какой-то очень правильный момент, чтобы ты смог что-то такое сделать. Когда это растянуто во времени, ты осознаёшь, что злость, направленная против кого-то, прежде всего гнев — он разрушит тебя, – отметил он. – Я не говорю, что не надо отвечать, не надо наказывать за то, что было сделано, но нельзя носить этот гнев и эту злость в своём сердце. Надо уметь прощать. И только тогда я понял — до этого было очень трудно понять, почему, например, в нашей традиции, особенно в церковной традиции, именно прощению уделяется так много внимания. <…> Если ты свою злость не сможешь правильно понять, правильно её направить, а получается, что энергия этой злости — это та же энергия, которая тебе позволяет стать счастливым. Просто она должна идти по правильным каналам. Не разрушать тебя».

Предприниматель рассказал, что самым трудным для него было «отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время»: «Это было самое тяжёлое, что только могло случиться».

Россиянин три года провёл в одиночной камере. Отвечая на вопрос, как ему удалось это пережить, он отметил: «Мне как-то попалась интересная книга, в которой был очень интересный постулат, что условия в принципе нейтральны и наше отношение делает их или очень негативными, или очень позитивными. То есть, как англичане говорят, it's either tormentor or your mentor ("это мучитель или учитель" — ред.). Это наш выбор — сделать вот эти условия, посмотреть на них нейтральным…»

Он рассказал, что каждое утро начинал со смеха. «Я минут пять, как только просыпался, дико смеялся, истерически смеялся. Вначале очень тяжело заставить себя смеяться в такой ситуации. А потом ты понимаешь, что происходит. Во-первых, ты согреваешься, а если ты пять минут посмеялся, у тебя просто гормональная система — ты уже просто не можешь быть в депрессии весь день, – заметил Бут. – Когда ты начинаешь свой день с того, что ты просто пять минут смеёшься, над собой даже, над этой ситуацией даже. Как у индусов, у буддистов: что весь мир — это игра. И вот ты начинаешь понимать концепт, что это игра. Когда ты к этому относишься как к игре, у тебя абсолютно всё переворачивается. И вот с этим подходом ты уже начинаешь: "О’кей, пришёл этот". И ты улыбаешься, смеёшься, а это их заводит больше всего, когда они видят, что ты не сидишь, не вырываешь себе волосы, не царапаешь лицо, не пытаешься кровью писать на стенах».

Бут рассказал, что «даже на суде судья сказала: "Извините, я не видела ничего на этом процессе того, в чём вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен. Многие бизнесмены делают то же самое. Ничего нелегального он не делал"». Россиянин подчеркнул, что осуществлял легальные международные авиаперевозки. Однако, по его словам, судья, ссылаясь на законодательство США о заговоре, заявила, что не может его оправдать.

Говоря о своём отношении к специальной военной операции (СВО) России на Украине, Бут сказал: «Я, честно говоря, даже не понимал, почему мы не сделали этого раньше. Почему в 2014 году… Тот же Харьков, он же ходил с демонстрациями, я смотрел по CNN и по Fox News, несли огромный триколор и кричали: "Россия, Россия, Россия!". Донбасс, та же Одесса. Понятно, не было условий, мы не были готовы, но я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошёл добровольцем».

Он также добавил, что «у России есть только два надёжных друга и союзника — наша армия и наш флот».

Бут подтвердил, что у него в камере висел портрет президента РФ Владимира Путина.

«Я горжусь тем, что я русский человек и наш президент — Путин. И когда меня спрашивают: "Он же там это, он же там то… Помнишь, был скандал с Навальным, когда он дом показывал?" Я говорю: "Ребята, вы просто не знаете, кто такой Путин". Он завоевал не то что доверие, даже моё личное доверие, когда то, что он сказал в 2001 году, через полгода это стало становиться реальностью шаг за шагом. И любое заявление, которое он делал, — посмотрите в историю. <…> Я горжусь, что я русский. Я знаю, что мы всегда победим и всё будет хорошо», – заключил он.

