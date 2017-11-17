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ЛЕОНИД ГОЗМАН ВЫСТУПАЕТ НА ОКР.ТВ И “ОБЛИЧАЕТ” ПУТИНА

00:28. 17 ноября 2017 Просмотров - 87 3 коммент. Опубликовал:

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У двух бывших российских «журналистов-диссидентов», сбежавших на Окраину в поисках гонорара побольше, появился серьёзный конкурент.

Как известно, ганапольский с женей киселёвым прочно "прописались" на тв.канале "кондитера" и усиленно, и однобоко продвигают только своего "папика-спонсора".

Это, естественно, не устраивает радикально настроенную аудиторию, ненавидящую "кондитера", поэтому более или менее свободные сми (если такие ещё на Окраине остались) подыскивают себе других «обличителей Путина» из РФ, не "связанных кошельком" с "кондитером".

Канал «112 Украина» нашёл себе такого эксперта в лице вечного оппозиционера леонида гозмана. Он стал ведущим собственной рубрики, не покидая при этом Москвы. С окраинским зрителем он общается по скайп-каналу.

Гозман уже "дебютировал" с новым проектом https://www.youtube.com/watch?v=H8Q-ykVpX88, где "поведал публике", почему не уезжает из России и, естественно, раскритиковал власть Путина и "кровавый режим". 

По словам теперь уже и окраинского ведущего, Россию он не покинет никогда и дождётся смены власти. Также он поведал о Ленине и страстях вокруг выноса его тела из Мавзолея. Естественно, не мог гозман не "ублажить" и патриотическую аудиторию и вспомнил "кровавый режим" Сталина, после чего переключился на критику Путина.

В частности, гозман "поведал о страхах" президента РФ и "успокоил" окраинцев, заверив, что у Путина нет ни единого шанса договориться с трампом по Окраине.

Они - гозман, амнуэль, драндин, сытин, шавшук, коля рыбаков и прочая мелкая дрянь - вот уж точно у кого полный "кисель скисший" в мозгах!

Не зря сидят на всех "ток шоу" на одной лавочке с бендеровскими "идиотами". По их мыслям, по их идеологии, по их ненависти к России, они и "скооперировались" на всех этих ток шоу.

Ну понятно, окры - суворов, о`кара, ковтун, яхно и пр. и пр - открытые, явные враги, воспитанные на бендеровской "идеологии" - их мнения и убеждения "понятны". Они "отстаивают свою родину",  их так "воспитали" за эти годы "самостийности".  Но эти то, эти то  подонки, и откуда у них такая звериная ненависть к своей родине?

Сброд "визжащих шакалов", вот их "имя-кличка". Клоуны с фашиствующей риторикой, мразь подзаборная,  жаль, нет товарища Берии, на их головы  (а жаль), и нужно что то с ними делать, хотя бы не выпускать, для начала, в эфир, не плодить, не вкладывать в молодые, неокрепшие умы молодёжи, их подлую идеологию. Благодаря этой вакханалии всё больше "школоты выходит на площади" под призывы "кучи наваленной и мальцевских щипачей".  Вот именно в этой-то "молодёжи" и "бродит бунтарский дух" - им нужны лишь "пастыри-пастухи". 

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А они вот - они здесь, и им позволяют с экрана нести ненависть к своей Родине,  и видим "молодую поросль" этих "гозманов-амнуэлей". Окраина прямой пример такой безответственности, "ум-разум" нужно вкладывать пока ребёнок "лежит вдоль лавки", а когда он "лежит поперёк", уже поздно воспитывать! (так звучит старая русская мудрость) 

Метки: #ливер-либералы, гозман, предательство
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