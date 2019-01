Бесы в русском языке

Приставки «БЕС» в русском языке не существует! Её заставили писать после иудейского переворота 1917 года. Казалось бы, какая разница. А разница очень велика. Многие искажения языка носят преднамеренный характер...

Автор – shivadance777

«Русский язык, насколько я могу судить о нём, является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одаренный чудесной сжатостью он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого целые фразы». Проспер Мериме

Наверняка вы уже знаете, что чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление говорящего на нём, тем примитивнее становится сам человек и тем более этот человек становится управляемым.

До 1917 г. в России азбуку изучали со смыслом букв: Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть, Жизнь...

Определённая группа людей в начале XX века, захватив власть в России, закрыли эту информацию и азбуку стали преподавать без истинного значения букв. Просто: а, б, в, г, д и всё. Примитивно?

Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Берут орфографический словарь и оттуда переписывают слова бездумно. А на самом деле, многие искажения языка носят мистический характер.

Оговорюсь сразу, что приставки "БЕС" в русском языке не существует! Новые правила правописания навязаны русскому народу после еврейского переворота 1917 года. И наказали народ писать слова с приставкой "БЕС" вместо "БЕЗ". Казалось бы, какая разница. А разница очень велика.

"БЕЗ" – это отсутствие чего-то, а "БЕС" – это одно из имён... сами знаете кого.

"БЕС" – приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить.

Изучение русского языка до "революции" показывает, что приставки "БЕС" в нём никогда не было, а замена истинной приставки "БЕЗ" на "БЕС" грубо искажает смысл слова. Искусственно внедрённая приставка "БЕС" обращается в корень. В русском языке слово БЕС означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек (не по национальности ибо мы все РУСЫ) на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на это слово. Более того, со словом БЕС, рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не сочетаются, словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.

Замена во многих словах буквы "З" на букву "С" немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, и нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.

Живое слово БЕЗкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в БЕСкорыстный (БЕС КОРЫСТНЫЙ). Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества. Приставку БЕЗ, обозначающую отсутствие чего-нибудь, весьма ловко ПОДМЕНИЛИ словом БЕС – существительным.

И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека.Положительный смысл был подменён на отрицательный (пример: безкорыстный – бес-корыстный). А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!

Давайте разберёмся. Например, слово БЕЗсердечный, обозначающее человека БЕЗ СЕРДЦА, бездушного, жестокого, где БЕЗ – ПРИСТАВКА к слову сердце, после подмены превратилось в слово БЕСсердечный, в слово, имеющее уже два корня – БЕС и СЕРДЦЕ. И таким образом, получается сердечный бес. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это-не случайное совпадение. Возьмите другие слова с БЕСом и получите ту же картину: БЕСсильный – вместо БЕЗсильный.

При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается БЕЗ сил, другими словами-не смог свершить или сделать что-нибудь, БЕС оказывается СИЛЬНЫМ, на высоте! Получается навязывание мысли о БЕЗполезности попыток делать что-нибудь потому, что БЕС сильнее. И, снова-таки, слово БЕЗполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного БЕСа – БЕС-полезный. И таких слов много: БЕЗпутный – БЕС-путный, БЕЗчувственный – БЕС-чувственный, БЕЗчестный – БЕС-честный, БЕЗцельный – БЕС-цельный, БЕЗстрашный – БЕС-страшный и т.д.

Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том, что у БЕСа путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что БЕС как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь, честность (безчестный)– утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) – заявлением о том, что у БЕСа всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный)– утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный). Кроме того, если вместо сильной жизнеутверждающей буквы "З" стоит более слабая буква "С", то слово обретает не только прямо противоположный смысл, но и получается, что дух нечистый становится хозяином положения.

И это далеко не все слова, в которых, заменив букву "З" на букву "С", принципиально изменили и само слово, и его значение. Каждый из вас может убедиться в этом сам, открыв любой словарь русского языка...

Также следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения – чётко различать при произношении и написании "БЕЗ" и "БЕС". Словарь В.И. Даля учитывает именно эту точку зрения. В словари последнего столетия заложено неверное понимание русского языка Луначарским. А правильное словоупотребление и словоОБРАЗование – это правильное мышление.

Пусть каждый из нас сам решит для себя прославлять ли ему БЕСА или же произносить чёткие по смыслу и лаконичные по содержанию слова!

P.S. Зная правду про приставку "БЕЗ" и внедренное слово "БЕС", народ очистит язык от бесовщины, как не принял букву Ґ и прочие нововведения нынешней эпохи!

Русский язык – наше достояние и надежда!

Давайте начнём своё рассуждение вот с чего – никто, наверное, не будет спорить с утверждением что, язык – это беЗценное достояние народа. Язык народа – это не что иное, как коллективный мозг народа. Язык – это совершенно уникальный инструмент мышления и познания мира, ведь каждая мысль представляет собой некую языковую конструкцию. Не бывает мыслей без языка. Чем примитивнее язык человека, тем примитивнее мышление и поведение этого человека. И наоборот, чем сложнее, разнообразнее, вариативнее, тоньше и богаче язык, тем разнообразнее и богаче мышление и поведение человека. Если Вы хотите оглупить человека, то надо просто оглупить его язык.

А наш Русский Язык, язык на котором мы с вами общаемся, по своей сути является основным носителем и выразителем Русского Миропонимания, Мировоззрения, МыСления и Родовой памяти, одним словом, всего того, что сейчас принято называть «культурной средой» (матрица русского образа жизни). Это та самая «среда», в которой мы все находимся, которая пронизывает все стороны нашей жизни, которая воспитывает и образовывает наших детей. И понятно, что чем ущербнее эта «среда», чем она больше оторвана от действительности, тем ущербнее становятся следующие поколения. Чем больше будет привнесено в Русский Язык нерусского, тем больше наши потомки будут нерусскими. Эту «культурную среду» ранее называли Народным Духом, и при таком понимании слова «культура» становится понятным, что иЗкажения и извращение Народного Духа ведёт к уничтожению и вымиранию самого Народа.

Хотя те, кто стремятся сделать из русских людей «общечеловеков», ссылаясь при этом на «объективность» происходящих событий, предпочитают об этом не говорить, так как разговор на эту тему может обуСЛОВИТЬ иное, не приемлемое для них развитие жизненных событий. Это как раз к вопросу об «объективности» происходящих сегодня событий. То, что происходит сегодня, это итог того, что было обуСЛОВлено кем-то в прошлом (кем?), а это значит, что уже сегодня можно обуСЛОВить (словами вить) протекание жизненных событий в будущем. Причём обусловить это протекание самим, а не доверяя это кому-то сделать за нас, так как у этого «кого-то» в отношении Русского Народа своё, зачастую губительное для нас, видение возможных будущих событий.

И действительно, именно с помощью Языка описывают и Мировоззрение и то, что скрыто за словом « методология»; запечатлевают и переписывают историю; пишут идеологии и религии. А у нас наш родной язык постоянно реформировался, возникает вопрос – к чему такая необходимость…

Когда у “реформаторов” спрашивают:“Зачем Вы хотите проводить реформу русского языка?”, то они отвечают: “Для того, чтобы упростить русский язык”.

Но мы русские люди, носители и хранители традиций наших дедов и прадедов не хотим упрощения русского языка! Упрощение – это всегда деградация. Развитие – это всегда преумножение.

Реформы нашего языка велись с давних времен. Например, христианство всячески старалось разрушить Русский Образ Жизни, введя «крепостное право» и винопитие. РПЦ всячески старалась перемешать понятия Язычество и идолопоклонничество, утверждая, что это одно и тоже. Хотя в Русском Языке ясно говорится, что Язычество от слова Язык, а не от слова идол (в других языках вообще нет такого слова и понятия как язычество, оно появляется только при переводе идолопоклонничества на Русский Язык, и то только потому, что эти два понятия полностью совмещены в голове переводчика).

Реформы “упрощения” Русского Языка

До наших дней дошли сведения о двух монахах Кирилле и Мефодии, которые якобы придумали нам письменность! Но, увы, они лишь упрощали древний язык славян, чтобы перевести библию для людей святой Руси! И после них было множество попыток обрезания языка.

Так после захвата власти в 1917 г. Троцким (Бронштейном) и компанией, одной из первых реформ была реформа русского языка якобы с целью “упрощения”, а на деле – с целью извращения и оглупления русского языка.

В результате этих реформ в русском языке и введения нового “кривописания” было сделано следующее:

Вместо азбуки появился алфавит. Современные русские уже не понимают разницы между алфавитом и азбукой. А эта разница огромна. В алфавите буквы – это просто беЗсмысленные значки, ничего сами по себе не означающие. В азбуке буквы – это божественные сущности, представляющие собой атомарные единицы смысла: Аз (я), буки (буквы, Боги), веди (ведать), глаголь (говорить), добро, есть, жизнь и т. д.

Были уничтожены некоторые буквы. До “реформы” Луначарского в русском языке было 36 букв. Сегодня 33 буквы. Во Всеясветной Грамоте для полномерного отображения Жизни применялось 147 буков. Уже в кириллице было 43 буквы. Причём заметим, что гласных букв было гораздо больше чем сейчас. А лишних букв в языке не бывает.

Заметим, что гласные буквы – это основа энергетики языка. Чем больше в языке народа гласных, тем свободнее и жизнеспособнее народ. Чем меньше гласных, тем народ более порабощён. Обрезание языка – это обрезание культуры мышления. После обрезания букв потерялась точность смысла и образность языка.

Например, после уничтожения букв “ѣ” (ять) и i были утрачены различия в словах:

“ѣсть” (кушать) – “есть” (быть);

“ѣли” (кушали) – “ели” (деревья);

“лѣчу” (летаю) – “лечу” (вылечиваю);

“вѣдение” (знание) – “ведение” (провожание);

“нѣкогда” (когда-то) – “некогда” (нет времени);

“прѣние” (гниение) – “прение” (спор);

“вѣсти” (новости) – “вести” (провожать);

“мiр” (вселенная) – “мир” (отсутствие войны) и т. д.

Что же до правил написания буквы "ѣ", то они были по своему логичны. Скажем, в приставках "не-" употреблялась "ѣ", если речь шла о неопределенности (нѣкогда, нѣкий, нѣкоторый и пр.) и употреблялось "е", когда речь шла об отрицании (негде, незачем, неграмотный и пр.). Детям же было вообще легко запоминать слова с буквой "ять" по школьным стишкам, как-то: "Раз бѣлка бѣса побѣдила – И с тѣм из плѣна отпустила, – Чтоб он ей отыскал орѣх. – Но дѣло было то в апрѣле. – В лѣсу орѣхи не созрѣли", или: "С Днѣпра, с Днѣпра ли нѣкто Глѣб, – Жил в богадѣлн дѣд-калѣка, – Не человѣк, пол-человѣка… – Он был и глух, и нѣм, и слѣп, – л только рѣпу, хрѣн и рѣдьку" и другим.

Основной задачей буквы “ѣ” (ять) было сохранение на письме различения слов с разным смыслом, но с одинаковой фонетикой. Читалась буква “ѣ” как “ие”. Кстати, эта буква была выкинута и заменена и в украинском языке – на букву “i”.

Заметим заодно, что Л. Н. Толстой не писал романа “Война и мир”. Его роман имел другой смысл и назывался совсем по-другому: “Война и мiръ”.

Упразднение буквы "i" ("и" – десятеричной) в отличие от упразднения редкоупотребимых "ижицы" и "фиты" – самое необъяснимое, ведь правило употребления буквы i обязывало ставить её перед гласными буквами (включая "и") и в слове Mipъ (в значении "свет", "вселенная", но – "мир" в значении "спокойствие"). Таким образом, буква "i" была достаточно часто употребимой и украшала собою русские слова: "Россiя", "iерархiя", "лiнiя", "iюль", "сiянiе" и многие другие. А вот в результате её отмены, скажем, в названии романа "Война и Мiръ", второе слово стало означать уже не общество, свет или вселенную (как и задумывал автор), а – перемирие, спокойствие, покой. К тому – потеряло слово и в достоинстве: уже не писали его исключительно с большой буквы, а только лишь – с малой.

В-третьих, были искажены склонения. Например, Николай Васильевич Гоголь написал своё произведение под названием “Мёртвыя души”, но никак не “Мёртвые души”.

В-четвёртых, была извращена фонетизация, например, “разсказ” поменяли на “рассказ”, “разсыпаться” на “рассыпаться”, “возжи” на “вожжи” и т. д.

Как следствие, было введено прославление беса, например, “бесславный” (бес славный), “бесполезный” (бес полезный), “бескультурный” (бес культурный), “бессердечный” (бес сердечный), “бесчеловечный” (бес человечный), “бессовестный” (бес совестный), “беспорядочный” (бес порядочный), “бесценный” (бес ценный), “беспринципный” (бес принципный), “бессмысленный” (бес смысленный), “бессодержательный” (бес содержательный), “беспокойный” (бес покойный) и т. д.

На самом деле в русском языке нет приставки “бес”, а есть приставка “без” (отсутствие чего-то). В словаре В. И. Даля, изданном до 1917 г., вы таких слов как “бесполезный” или “беспорядочный” не найдёте.

Начались выбрасывания и гонения на слова.

Урезание слов в русском языке приняло чудовищные масштабы. После всех этих реформ русский язык утерял многие тысячи слов.

Так же после реформ были запрещены человеческие уважительные формы обращения людей друг к другу. На Руси форм обращения людей друг к другу было великое множество: сударь, сударыня, господин, госпожа, милостивый государь, барышня, ваша светлость, ваше сиятельство, ваша честь, ваше высочество, ваше величество и множество других уважительных и красивых форм обращения.

Сегодня на Руси ко всем женщинам любого возраста обращаются с помощью слова “девушка”, а к особям мужского пола с помощь слова “мужчина”. Вот до какого мракобесия дожили русские люди в результате реформ русского языка! Во всех европейских языках сохранены формы уважительного обращения людей друг к другу. Только в русском это уничтожено.

Была произведена подмена смысла слов. Формы инверсии иногда поражают воображение. Примеров можно привести великое множество. Сегодняшний толковый словарь русского языка Ожегова можно смело называть безтолковым словарём, так как в нём огромное количество абсолютно ложных толкований слов. Что касается политических и философских словарей, то их переписывали при каждой смене правящей верхушки. При этом смысл и оценка слов и понятий (а тем более политических деятелей) легко менялась на прямо противоположные.

И самое главное, в смутные времена пришедшее к власти временщики уничтожили много миллионов человек – носителей русского языка, причём уничтожались именно представители в основном культурного слоя русского народа: учёные, преподаватели, писатели, поэты, литераторы, дворяне, предприниматели, купцы, юристы, офицеры, представители культуры и искусства, государственные деятели и т. д. На место представителей русской культуры сели представители низов, так называемый пролетариат. В свое время только нечеловеческие усилия великого государственника Сталина помогли нам избежать катастрофы.

Качество культуры русской речи и письма после реформ упала до примитивного и позорного уровня.

Великий человек оставляет себя в нации, и его сущность может жить в нации многие тысячи лет, реально делая душу человека безсмертной на земле. Гениально сказал Пушкин: “Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит”. Пушкин физически давно умер, а душа его жива в нации и поныне. Откройте томик Пушкина. Вы можете сейчас, спустя многие годы после его физической смерти, ощутить его великую душу, почувствовать его мироощущение, его переживания, восхититься его мыслями, его восторгами, его эмоциями. Душа Пушкина жива и будет жить до тех пор, пока будет жива русская нация. Именно русская нация и никакая другая. Пушкин, естественно, вошел в общемировую культуру, но, конечно, в искаженном виде. Настоящая поэзия непереводима на другой язык один к одному. Самый талантливый перевод идет с потерями.

Гегель утверждал, что его философию безполезно изучать на любом другом языке, кроме немецкого.

Русский язык – это наше огромное богатство. Русский язык даже в сегодняшнем упрощенном и деградированном виде – очень мощный язык. Если русский язык сравнить с английским, то английский на порядок более примитивный и упрощенный язык. Если вы откроете англо-русский словарь, то для множества английских слов одному английскому слову ставится в соответствие десяток русских слов. То есть десятку различных оттенков смысла русских слов соответствует одно огрубленное английское слово. Таких английских слов, как “get”, которому соответствует сотня русских слов, в русском языке, слава Богу, нет вообще.

Но дело даже не только в словах. Сама американская речь носит более механический и примитивный характер. Характер обмена речевыми шаблонами. Например, при приветствии, американец скажет: “Hi! How are you?” (Привет. Как дела?). И каждый всегда должен, как робот, отвечать одно и то же: “Fine. How are you?” (Прекрасно. Как у тебя?) Если вы ответите не “fine”, а как-то по-другому, то это будет считаться не по-американски.

У русских представить такие жёсткие речевые схемы невозможно. На вопрос: “Как дела?” – Вы услышите сотню разных ответов:

– Отлично

– нормально

– ничего

– более-менее

– как сажа бела

– лучше всех

– как в сказке

– ещё не родила

– терпимо

– классно

– великолепно

– хуже всех

– дела у прокурора – а у нас делишки и заботы…

И так далее, кто, что придумает. Огромная вариативность речи, а следовательно, и вариативность мышления.

В современном английском языке пропали даже такие фундаментальные языковые инструменты, как различия в формах дистанции и близости в общении. В русском языке есть длинная дистанция общения между людьми – ВЫ и есть короткая дистанция (близость, доверительность, дружелюбность) общения – ТЫ. В русском можно выбирать дистанцию общения. В современном английском это невозможно, осталось только ВЫ. А раньше было и ТЫ. Это колоссальная потеря в эмоциональности и различении в общении. Хотя раньше обращение ВЫ носило другой смысл – традиционно на Руси Вы обозначало тьму. Легендарное выражение знаменитого полководца Древней Руси великого князя киевского Святослава I Игоревича (955–972)., «иду на вы». То не дань была уважения противнику, это буквально означало – «иду на тьму».

Раньше на Руси не надо было дистанцироваться, все люди были достойные и гордые, это уже потом после крещения, а дальше при Романовых появились холопы и господа, барин и смерд…

Но продолжим…

В русском языке вы уже из самого слова можете понимать, что, например, у дуба и клёна мужская душа, а у берёзы и ели – душа женская. В английском языке эти знания отсутствуют, так как в английском языке нет родов для “неодушевленных” лиц… То есть английский – язык более примитивный, чем русский, хотя, конечно, неизмеримо более богатый, чем эсперанто.

Чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление человека, тем примитивнее становится сам человек и тем легче таким управлять.(!!!)

Давно ведётся яростная атака на букву “Ё”. Букву “Ё” подготовили к уничтожению. На компьютерах её уже вытеснили из буквенного ряда и разместили в самом левом углу, сбоку от цифр. Значимость буквы “Ё” чрезвычайно велика. Эта буква имеет огромную энергетику и единственная из всех гласных всегда стоит под ударением.

Без буквы “Ё” невозможно различать смысл слов. Например,

Осел (например, снег) – осёл (животное);

Мел (вещество) – мёл (подметал);

Слез (спустился) – слёз (камень) и т. д.

Сегодня рекомендуют не пользоваться буквой “Ё”. Но Вы попробуёте прочитать слова без буквы “Ё” так как они написаны. Как это безобразно и безсмысленно звучит. Прочитайте “Ёлка” и “Елка”. “Берёза” и “береза”. “Мёд” и “мед”. “Плёнка” и “пленка”. “Ещё” и “еще”. “Тёша” и “теща”. Какой бред. Почему мы должны говорить “ребЕнок”. Что это такое ребЕнок? Нет никакого ребЕнка. Есть ребЁнок. Только так можно говорить по-русски.

Теперь вдумайтесь в эту фразу – «В начале было Слово…» Глубоко вдумайтесь! Когда проникнешься этим до самых глубин своей души, тогда начинает наполняться иным смыслом эта фраза. И из «библейского мифа» она превращается в отголосок древних знаний. Ведь не зря говорил один из величайших ученых 20 века К. Г. Юнг – «.. .Для того, чтобы вода, пройдя сквозь нас, разбудила наш скрытый дар, её нужно брать прямо из источника и пить свежей…»

Сейчас Мы говорим на смеси русских, английских, латинских, греческих, немецких и еще неизвестно каких языков и не понимаем того, что творим, произнося те или иные слова, для нас утеряна суть Русского Языка – Языка Души. А Язык образует и отображает Мировоззрение, Миропонимание и Образ Мира, они в свою очередь проявляются в образе жизни. Понятно, что Русский Язык может создать только Русский Образ Жизни.

А ещё вот, по словам некоторых ученых, русский язык самый древний язык на планете. От него произошли все остальные языки мира, даже священный санскрит… А в преданиях и сказах это запечатлено как некий язык колдунов и волшебников, когда, произнося магические слова, они совершали чудеса. Но чудом это было для людей, забывших единый язык, а для тех, кто владел им в первозданном виде, не было никакого чуда. Было понимание взаимосвязи всего происходящего в Мире, и, конечно же, понимание силы слова, идущего от Души и созвучного Миру. Выдержка из работы Ю. Филлипса «Магия Звука»: «…Мир вибрирует вокруг нас, – утверждал легендарный первоучитель человечества Гермес Трисмегист много веков назад. – Всё в мире «есть вибрация». Теперь об этом говорят учёные.

Колебания эти мы воспринимаем, как свет, запах, тепло… …Итак, с помощью слуха мы воспринимаем акустические колебания приблизительно от 16 до 20000 Гц в условную единицу времени – секунду. Выше этой границы находится пространство ультразвука. Далее Царство Акустики заканчивается и начинается царство Электромагнитных излучений. До 1011 вибраций в секунду (герц) – царство радиоволн. Колебания от 1011 до 4×1014 герц мы ощущаем как тепло. От 4х1014 до 7,5×1014 герц воспринимаем как свет.

Выше – пространство ультрафиолетовых лучей. Колебания около 1017 герц делают мир для нас полным запахов. Выше царство рентгеновских излучений. Вибрации около 1020 герц дают вещам вкус. Выше 1021 – мир гамма-излучений. А далее – недоступные пока современной науке вибрации мира чувств и желаний, мира мысли-слова, мира мысли-образа… Спустимся ниже границы воспринимаемого звука. Колебания менее 16 герц вызывают у человека необъяснимый страх и называются инфразвуковыми, ниже простирается царство Ритма – Удары пульса, вращение планет и галактик мы воспринимаем уже не как вибрацию, а как ритм. Человек «соткан» из того же материала, что и окружающий его мир, он излучает в пространство волны тех же вибраций…».

Произнесённое слово (частота, размер, порядок колебания), осознанно наполненное знаниями (которые как раз и сосредоточены в чувствах) становилось созвучным тому или иному жизненному потоку и взаимодействовало с ним. Сегодня это названо словом «резонанс». Как известно, материя – это вакуум в возбуждённом и не возбуждённом состоянии. Так вот как раз на материю и воздействовали с помощью Слова, наделяя её определённой мерой знаний.

Другими словами, при помощи Языка возможно создание матриц состояния материи. Только раньше для этого было достаточно произнести Слово, наполненное знанием, сосредоточенным в чувствах (до сих пор сохранилось такое понятие как: сказал что-нибудь в сердцах, а оно и сбылось), а сегодня это же самое пытаются делать при помощи языка цифр и логики.

Учитывая, что запах, как и свет, – это тоже колебания, то можно сказать, что Руси присущи особые колебания Души, которые на дух не переносят разного рода мерзости и прочие силы тьмы. От Русского Духа их воротит. А поскольку Русская Душа проявляется в Русском Духе, выразителем которого является Русский Язык, то именно на искажение Русского Языка с последующим полным его уничтожением и устремлена их деятельность. А значит, пока жив Русский Язык – выразитель Русского Духа и Русской Души, пока жив Русский Народ – носитель Русской Души, Русского Духа и Русского Языка – не торжествовать на земле Кривде, не быть «Господу» властелином Мира.

И всё таки вопреки тому, что на протяжении последней тысячи лет из памяти Русского Народа пытались различными способами изъять знания об его истинном прошлом, коверкая язык и уклад жизни и уничтожая все возможные материальные носители (книги в первую очередь), всё уничтожить не смогли. Да иначе и быть не могло. В разные времена всегда находились люди, будь то иностранцы (Фадей Воланский, сожжённый польскими церковниками на костре из собственных книг «Памятники славянской письменности до Рождества Христова»; Мавро Орбини – итальянский историк, в 1601 году написавший исследование под названием «Книга историографии начатие имене, славы и разширения народа славянского и их Царей и Владетелей под многими имянами и со многими Царствами, Королевствами и Провинциями. Собрана из многих книг исторических, чрез Господина Мавроурбина Архимандрита Ралужского»), или же русские исследователи (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Е.И. Классен П.П. Орешкин, М.Л. Серяков, Г. С. Гриневич, В.М. Кандыба, О.М. Гусев, К.К. Быструшкин), убедительно и строго научно показывающие в своих трудах, что истинное прошлое Русского Народа уходит вглубь тысячелетий.

Вот так дорогие друзья, мы с вами порассуждали о роли языка в жизни каждого человека и поняли, что это явление имеет огромное значение для нашего с вами настоящего и будущего. Так что братья берегите язык наш как величайшую драгоценность, не позволяйте его упрощать и поганить. Следите за чистотой своей речи, воспитывайте своих детей в традициях нашего народа на сказках и приданиях, в которых заложены основы жизни и бытия, которые передаёт нам наш Русский язык.

А закончу я словами великого русского писателя, классика мировой литературы И.С. Тургенева –

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием»

P.P.S. Вот ещё пару доказательств о величии нашего языка, пра-языка большинства народов мира. На верхнем фрагменте изображён так называемый фестский диск, это диск принадлежал загадочным этрускам, который не мог расшифровать ни один ученый мира, но который прекрасно расшифровывается с применением русского словообразования. И сантии Даков (снизу) пример документа древне русского до христианского письма!

Расшифровка Фестского диска Г.Гриневичем

Тайна русского языка:

История деградации Азбуки:

Русский язык: азбучные истины и сенсационные открытия:

Источник: ru-an.info