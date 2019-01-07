О приставках „БЕС” и „БЕЗ” в русском языке
Реформа русского языка обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения.
Впервые она оформилась в виде «Предварительного сообщения» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством А. А. Шахматова (1904 г.).
В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии.
Официально реформа была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а 17 (30) мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания; ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля).
Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), «всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) предписывалось с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печататься согласно новому правописанию».
Наверняка вы уже знаете, что чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление говорящего на нём, тем примитивнее становится сам человек и тем более этот человек становится управляемым.
До 1917 г. в России азбуку изучали со смыслом букв: Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть, Жизнь…
Определённая группа людей в самом начале XX века, захватив власть в России, закрыли эту информацию и азбуку стали преподавать без истинного значения букв. Просто: а, б, в, г, д и всё. Примитивно?
Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Берут орфографический словарь и оттуда переписывают слова бездумно. А на самом деле, многие искажения языка носят мистический характер.
Оговорюсь сразу, что приставки "БЕС" в русском языке не существует! Новые правила правописания навязаны русскому народу после еврейского переворота 1917 года. И наказали народ писать слова с приставкой "БЕС" вместо "БЕЗ". Казалось бы, какая разница. А разница очень велика.
"БЕЗ" – это отсутствие чего-то, а "БЕС" – это одно из имён… сами знаете кого.
"БЕС" — приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить.
Изучение русского языка до "революции" показывает, что приставки "БЕС" в нём никогда не было, а замена истинной приставки "БЕЗ" на "БЕС" грубо искажает смысл слова. Искусственно внедрённая приставка "БЕС" обращается в корень.
В русском языке слово БЕС означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек (не по национальности ибо мы все РУСЫ) на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на это слово.
Более того, со словом БЕС, рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не сочетаются, словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.
Замена во многих словах буквы "З" на букву "С" немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, и нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.
Живое слово БЕЗкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в БЕСкорыстный (БЕС КОРЫСТНЫЙ). Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества.
Приставку БЕЗ, обозначающую отсутствие чего-нибудь, весьма ловко ПОДМЕНИЛИ словом БЕС — существительным.
И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный (пример: безкорыстный — бес-корыстный). А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!
Давайте разберёмся. Например, слово БЕЗсердечный, обозначающее человека БЕЗ СЕРДЦА, бездушного, жестокого, где БЕЗ — ПРИСТАВКА к слову сердце, после подмены превратилось в слово БЕСсердечный, в слово, имеющее уже два корня — БЕС и СЕРДЦЕ. И таким образом, получается сердечный бес. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это-не случайное совпадение.
Возьмите другие слова с БЕСом и получите ту же картину: БЕСсильный — вместо БЕЗсильный.
При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается БЕЗ сил, другими словами-не смог свершить или сделать что-нибудь, БЕС оказывается СИЛЬНЫМ, на высоте!
Получается навязывание мысли о БЕЗполезности попыток делать что-нибудь потому, что БЕС сильнее.
И, снова-таки, слово БЕЗполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного БЕСа — БЕС-полезный.
И таких слов много: БЕЗпутный — БЕС-путный, БЕЗчувственный — БЕС-чувственный, БЕЗчестный — БЕС-честный, БЕЗцельный — БЕС-цельный, БЕЗстрашный — БЕС-страшный и т.д.
Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том, что у БЕСа путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что БЕС как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь, честность (безчестный)- утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у БЕСа всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный)- утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный).
Кроме того, если вместо сильной жизнеутверждающей буквы "З" стоит более слабая буква "С", то слово обретает не только прямо противоположный смысл, но и получается, что дух нечистый становится хозяином положения.
И это далеко не все слова, в которых, заменив букву "З" на букву "С", принципиально изменили и само слово, и его значение. Каждый из вас может убедиться в этом сам, открыв любой словарь русского языка…
Также следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения — чётко различать при произношении и написании "БЕЗ" и "БЕС". Словарь В.И. Даля учитывает именно эту точку зрения. В словари последнего столетия заложено неверное понимание русского языка Луначарским. А правильное словоупотребление и словоОБРАЗование — это правильное мышление.
Пусть каждый из нас сам решит для себя прославлять ли ему БЕСА или же произносить чёткие по смыслу и лаконичные по содержанию слова!
P.S. Зная правду про приставку "БЕЗ" и внедренное слово "БЕС", народ очистит язык от бесовщины, как не принял букву Ґ и прочие нововведения нынешней эпохи!
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Источник: ss69100.livejournal.com