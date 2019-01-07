О приставках „БЕС” и „БЕЗ” в русском языке





Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), «всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) предписывалось с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печататься согласно новому правописанию».

Наверняка вы уже знаете, что чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление говорящего на нём, тем примитивнее становится сам человек и тем более этот человек становится управляемым.

До 1917 г. в России азбуку изучали со смыслом букв: Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть, Жизнь…



Определённая группа людей в самом начале XX века, захватив власть в России, закрыли эту информацию и азбуку стали преподавать без истинного значения букв. Просто: а, б, в, г, д и всё. Примитивно?

Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Берут орфографический словарь и оттуда переписывают слова бездумно. А на самом деле, многие искажения языка носят мистический характер.

Оговорюсь сразу, что приставки "БЕС" в русском языке не существует! Новые правила правописания навязаны русскому народу после еврейского переворота 1917 года. И наказали народ писать слова с приставкой "БЕС" вместо "БЕЗ". Казалось бы, какая разница. А разница очень велика.

"БЕЗ" – это отсутствие чего-то, а "БЕС" – это одно из имён… сами знаете кого.

"БЕС" — приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить.

Изучение русского языка до "революции" показывает, что приставки "БЕС" в нём никогда не было, а замена истинной приставки "БЕЗ" на "БЕС" грубо искажает смысл слова. Искусственно внедрённая приставка "БЕС" обращается в корень.



В русском языке слово БЕС означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек (не по национальности ибо мы все РУСЫ) на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на это слово.



Более того, со словом БЕС, рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не сочетаются, словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.

Замена во многих словах буквы "З" на букву "С" немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, и нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.

Живое слово БЕЗкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в БЕСкорыстный (БЕС КОРЫСТНЫЙ). Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества.



Приставку БЕЗ, обозначающую отсутствие чего-нибудь, весьма ловко ПОДМЕНИЛИ словом БЕС — существительным.



И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный (пример: безкорыстный — бес-корыстный). А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!



Давайте разберёмся. Например, слово БЕЗсердечный, обозначающее человека БЕЗ СЕРДЦА, бездушного, жестокого, где БЕЗ — ПРИСТАВКА к слову сердце, после подмены превратилось в слово БЕСсердечный, в слово, имеющее уже два корня — БЕС и СЕРДЦЕ. И таким образом, получается сердечный бес. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это-не случайное совпадение.



Возьмите другие слова с БЕСом и получите ту же картину: БЕСсильный — вместо БЕЗсильный.

При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается БЕЗ сил, другими словами-не смог свершить или сделать что-нибудь, БЕС оказывается СИЛЬНЫМ, на высоте!



Получается навязывание мысли о БЕЗполезности попыток делать что-нибудь потому, что БЕС сильнее.



И, снова-таки, слово БЕЗполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного БЕСа — БЕС-полезный.



И таких слов много: БЕЗпутный — БЕС-путный, БЕЗчувственный — БЕС-чувственный, БЕЗчестный — БЕС-честный, БЕЗцельный — БЕС-цельный, БЕЗстрашный — БЕС-страшный и т.д.

Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том, что у БЕСа путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что БЕС как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь, честность (безчестный)- утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у БЕСа всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный)- утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный).



Кроме того, если вместо сильной жизнеутверждающей буквы "З" стоит более слабая буква "С", то слово обретает не только прямо противоположный смысл, но и получается, что дух нечистый становится хозяином положения.



И это далеко не все слова, в которых, заменив букву "З" на букву "С", принципиально изменили и само слово, и его значение. Каждый из вас может убедиться в этом сам, открыв любой словарь русского языка…



Также следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения — чётко различать при произношении и написании "БЕЗ" и "БЕС". Словарь В.И. Даля учитывает именно эту точку зрения. В словари последнего столетия заложено неверное понимание русского языка Луначарским. А правильное словоупотребление и словоОБРАЗование — это правильное мышление.

Пусть каждый из нас сам решит для себя прославлять ли ему БЕСА или же произносить чёткие по смыслу и лаконичные по содержанию слова!



P.S. Зная правду про приставку "БЕЗ" и внедренное слово "БЕС", народ очистит язык от бесовщины, как не принял букву Ґ и прочие нововведения нынешней эпохи!