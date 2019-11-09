Упростить чтобы управлять: реформа приставки “бес” в русском языке

Чем примитивнее язык, тем примитивнее мышление человека, тем примитивнее становится сам человек и тем легче таким управлять.

До революции приставка «бес«, в русской грамматике вообще не существовала. Откройте толковый словарь «Живого великорусского языка» В. Даля, и вы легко убедитесь в этом.

Новые правила в русский язык внесла революция. По прихоти «вождя», по его личному мудрованию был исковеркан русский язык, было отменено то, что создавалось многовековой историей жизни русского народа.

В 1917 году одной из первых реформ была орфографическая реформа русского языка с целью упрощения – извращения и оглупления нашего языка. Упростить язык – значит идти по пути деградации, которая закрывает путь к совершенствованию. Язык – выражение мысли народа и именно от языка зависит, как и чем будет жить данный народ, какое у него будет будущее. Чем сложнее язык, тем разнообразнее и богаче деятельность народа. Спрашивается — зачем и кому нужно было упрощение языка?..

До 1917 г. в России азбуку изучали со смыслом букв: Аз (я), Буки (буквы), Веди (ведать), Глагол, Добро, Есть, Жизнь… Коммунары, захватив власть в России, закрыли эту информацию, и азбуку стали преподавать без смысла букв. Просто: а, б, в, г, д и всё. Убрали и закрыли смысл. Сегодня люди на всех просторах СНГ не понимают, почему слово пишется так, а не иначе. Берут орфографический словарь и оттуда переписывают слова бездумно. А на самом деле, многие искажения языка носят образный характер.

Приведём лишь несколько примеров подобных “преобразований”:

При переходе с Азбуки–Буквицы на безОБРАЗный алфавит, удалили образы и сократили количество букв. Исключили буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), вместо них должны были употребляться, Е, Ф, И. Исключили твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов.

Удаляя буквы, мгновенно исчезала точность: “ѣсть” (кушать) — “есть” (быть); “ѣли” (кушали) — “ели” (деревья); “лѣчу” (летаю) — “лечу” (вылечиваю); “вѣдение” (знание) — “ведение” (провожание); “нѣкогда” (когда-то) — “некогда” (нет времени); “прѣние” (гниение) — “прение” (спор); “вѣсти” (новости) — “вести” (провожать); “мiр” (вселенная) — “мир” (отсутствие войны).

Поскольку возприятие на слух различий в звучании «е» и «ять», «и» и «i» к настоящему времени стёрлось, то по этой причине лучше писать «подъигрывать», «предъистория» и т.п.

Изменялось и правило написания приставок на з/с: теперь все они кончались на С перед любой глухой согласной и на З перед звонкими согласными и перед гласными (например: раз̲ступиться→ расступиться, раз̲сказ→ рассказ, без̲толковый→ бестолковый, без̲словесный→ бессловесный и т.д.). Опять же, через смысловую подмену приставки слова утрачивают смысл. Приставка «без» означает отсутствие чего-либо, а приставка «бес» несёт в себе смысловую нагрузку слова «Бес». Таким образом, слово «беЗсовестный» означает отсутствие совести, а слово «беСсовестный» — Бес совестный.

«БЕС» — приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским-Лениным вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить.

Изучение русского языка до «революции» показывает, что приставки «бес» в нём никогда не было, а замена истинной приставки «без» на «бес» грубо искажает смысл слова. Искусственно внедрённая приставка «бес» обращается в корень. В русском языке слово «бес» означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на это слово. Более того, со словом «бес», рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не сочетаются, и словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.

Приставки «бес» в русском языке не существует

Приставки «бес» в русском языке не существует

Приставки «бес» в русском языке не существуетЗамена во многих словах буквы «з» на букву «с» немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, и нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.

Живое слово БЕЗкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в БЕСкорыстный (БЕСА КОРЫСТНОГО). Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества. Приставку «без», обозначающую отсутствие чего-нибудь, весьма ловко ПОДМЕНИЛИ словом «бес» — существительным.

И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный (пример: безкорыстный — бескорыстный).

А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!

Давайте разберёмся. Например, слово БЕЗсердечный, обозначающее человека БЕЗ СЕРДЦА, бездушного, жестокого, где БЕЗ — ПРИСТАВКА к слову сердце, после подмены превратилось в слово БЕСсердечный, в слово, имеющее уже два корня — БЕС и СЕРДЦЕ. И таким образом, получается, что бес сердечный. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это—не случайное совпадение. Возьмите другие слова с БЕСом и получите ту же картину: БЕС-сильный — вместо БЕЗсильный. При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается БЕЗ сил, другими словами—не смог свершить или сделать что-нибудь, БЕС оказывается СИЛЬНЫМ, на высоте! Получается навязывание мысли о БЕЗполезности попыток делать что-нибудь потому, что БЕС сильнее. И, снова-таки, слово БЕЗполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного БЕСа — БЕС-полезный. И таких слов много: БЕЗпутный — БЕС-путный, БЕЗчувственный — БЕС-чувственный, БЕЗчестный — БЕС-честный, БЕЗцельный — БЕС-цельный, БЕЗстрашный — БЕС-страшный и т.д.

Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том, что у БЕСа путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что БЕС как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь, честность (безчестный)— утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у БЕСа всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный)— утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный).

«Перед сотнями русских слов «бес» стало как пристав, как надзиратель за тем, чтобы корневое значение было перевернуто. Слова с «бесами» издевательски скрывают в своем звучании похвалу рогатому».

Исследователь реформ русского языка Г. Емельяненко.

Итак, по декрету, начиная с 1918г. все правительственные издания (периодические: газеты и журналы и непериодические: научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги должны были печататься согласно новому правописанию. Переучивание ранее обученных, согласно декрету, не допускалось. Частные издания могли печататься по старой орфографии. Но на практике новая власть строго следила за исполнением декрета, установив монополию на печать.

Следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения — чётко различать при произношении и написании «без…» и «бес…». Словарь В.И.Даля учитывает именно эту точку зрения.

В словари последнего столетия заложено неверное понимание Луначарским-Лениным русского языка. А правильное словоупотребление — это правильное мышление. Ибо слово — друг мой!

И действительно, именно с помощью Языка описывают и Мировоззрение и то, что скрыто за словом « методология»; запечатлевают и переписывают историю; пишут идеологии и религии. А у нас наш родной язык постоянно реформировался, возникает вопрос — к чему такая необходимость… Когда у “реформаторов” спрашивают:“Зачем Вы хотите проводить реформу русского языка?”, то они отвечают: “Для того, чтобы упростить русский язык”. Но мы, русские люди, носители и хранители традиций наших дедов и прадедов, не хотим упрощения русского языка! Упрощение — это всегда деградация. Развитие — это всегда приумножение.