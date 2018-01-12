НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

С большим интересом отслеживаю различные публикации по ситуации в стране, но меня очень беспокоят публикуемые статьи, ссылки и выступления “экспертов”, на подобие Старикова и Федорова, которые своими измышлениями вводят в заблуждение Президента, его доверенных людей и весь наш народ. Они “ничтоже-сумнивашись”, делают прогнозы и выводы относительно наших экономических и политических реалий и/или перспектив, хотя их знания и выводы, это рассуждения “живущих в лифте”. Они пытаются угадать закономерности в его перемещениях, при том, что в их лифте нет даже кнопок! Реальность,- она другая! Мир устроен совершенно по другому, в нем нет никакой рыночной экономики, а есть тайное, надгосударственное, кланово-корпоративное управление и регулирование, на основе Глобального Божественного Траста 1302 года, плюс 300-летние,100-летние, 72 годичные имперские, государственные и имущественные, согласованные эмиссионные трасты-циклы ключевых\резервных валют, определенные «сильными мира сего», до их закрытия 24 декабря 2016 года! И такой науки “Экономика”, – не существует! Есть только сказка для обманутых и статистика, в которой идиоты, – ищут закономерности, которых нет! Это все обман, манипуляции и подмена понятий, с помощью которых глобальные паразиты, – владельцы мировых денег и наши бывшие вороватые партийные вожди, лишили нас с Вами страны, прав и богатств! Поинтересуйтесь, копните глубже и увидите Правду-Истину! И именно сейчас, на смене эпох, во что бы то не стало, необходимо оградить нашего Президента от влияния таких и подобных “горе-экспертов” и “докторов-академиков” ВШЭ, от несуществующей науки! Не даром В.Путин, не прислушивается и к “причитаниям” С.Глазьева, который, будучи советником Президента, фактически предает интересы России и заодно с “Центром Сулакшина”, http://pravosudija.net/article/pismo-chitatelya-novoe-horosho-zabytoe-st… пытается лишить нас с вами последних крох суверенитета, продвигая ротшильдовскую идею создать очередной негосударственный “Супер-Фонд”, на бюджетные деньги, куда отдать “Корпорацию ВЭБ”, ФНБ и все остальные, последние наши деньги, вне ЦБ РФ, а с ними и последние “крохи” нынешнего финансово-экономического суверенитета нашей страны! Мы с Вами в тяжелейшей правовой ситуации, и самый эффективный (параллельный) путь выхода из него мной описан и представлен на Московском Экономическом Форуме в 2016 г. Причем, даже поддержан представителем Китая, который заявил, что китайское правительство, разрабатывает подобную концепцию.(Все это есть в эл. материалах МЭФ 2016 г.). Нам, истинным патриотам, нужно общими усилиями помочь нашему Президенту, (в свое время, внедренному КГБ СССР, во враждебную, антироссийскую, компрадорскую среду “демократических” прихвостней мировой “закулисы”), воссоздать нашу Великую Державу, – через возврат в правовое поле СССР/РСФСР/РИ и последующую эволюцию в Великую, Новую Россию/РА-сию/Асию/Тартарию/Гиперборею! Нужно помочь В.В.Путину ликвидировать 5-ю колонну, ее влияние и избежать гражданской войны, экономического и политического кризисов. Одного только создания Национальной Гвардии или чего то типа МГБ, – недостаточно, нужна большая разъяснительная работа в умах и массах! Пора показать народу, что юридически СССР/РСФСР,- существует здесь и сейчас! Надо понимать величину задачи и величину ответственности, лежащие на плечах Владимира Владимировича, но без широкой поддержки руководителей на местах, простого народа и прогрессивной, думающей интеллигенции, В.Путин,- один не справится!

Как же так вышло? Что же произошло, происходит сейчас и какова реальность, давайте разберемся, с самого начала и до самой сути. Сегодня, бытует много различных мнений, о реальности, перспективах и путях развития нашей страны, но при этом, как – то совершенно не обсуждается её текущий статус, положение России в рамках международного права и в экономических реалиях. И если копнуть по глубже, то вскроются удивительные и печальные факты и обстоятельства! И так, начнем с начала, – Россия, это что за «Держава» и каков её статус? Вот здесь и начинаются чудеса! Если принять точку зрения ООН, то Российская Федерация, РФ, «Правительство России»- есть как бы продолжатель СССР\РСФСР, но на самом деле – коммерческая структуры, временные образования, управляют территорией, населением и правами СССР\РСФСР по умолчанию и фактическому доверию! Невероятно, но факт! Ну и где Вы видите здесь полноценность, независимость и суверенность?

Что ж, тогда давайте вспомним основные признаки независимого, суверенного государства:

- Территориальный суверенитет,- это демаркированная и признанная ООН, государственная граница. У нас в РФ, этого нет, акта передачи территории от РСФСР нет, да и текущая госграница установлена не везде, в ООН не зарегистрирована. Вы видите здесь наш суверенитет?

- Правовой суверенитет, как само – достаточное, суверенное законодательство и подзаконные акты, регулирующие все аспекты права, действующие на общей территории. нас, этого нет, так как нынешняя Конституция РФ, не принята законно, на «всенародном голосовании», да и то, это было голосование всего лишь за ее «Проект»!, да еще и на основании незаконного Указа Президента РСФСР, не имевшего на то права согласно Конституции РСФСР 1978 г., плюс, надо помнить, что в ней записано, что принятие новой Конституции, можно было сделать только на РЕФЕРЕНДУМЕ, а не на «голосовании»! А значит, по факту, Конституции и законы РФ, РСФСР и СССР, как бы действуют параллельно! Кроме того, в новой, нынешней так называемой Конституции РФ (вернее, ее «проекте», – Конституционном Акте РФ), записан приоритет Международного права, что означает,- наша нынешняя государственность РФ, имеет частичное внешнее управление и приоритет права РСФСР/СССР! Не смотря на принятые недавно акты, разрешающие Конституционному Суду, не принимать «вредные указания» от иностранных судов и структур и что Конституция РФ, – главнее, но ведь она вроде как основной закон и там записан приоритет международного права! И еще: с помощью обмана и подмены слов – терминов и понятий, такие понятия как,- «Государственный/нные/нная», обозначающие принадлежность к полномочиям в стране, ответственность и суверенный статус, подменены в обиходе и в законных актах на «почти» такие же, но «пустые» слова – термины: «Национальный, Федеральный», – которые лишь указывают на этническое определение и совокупность доверенных действий, и никак не указывают на нашу государственность и правомочность, не имеют соответственную суверенность и правосубъетность как таковую. Только этой подменой, нас уже лишили части государственного суверенитета, превратив наши институты, действующие под такими названиями (ФСБ, ФМС и т.д.), в никак не привязанные к государству Россия/РСФСР/Российская Федерация и его функциям, структуры. И где тут, сегодня, наш с вами суверенитет?

- Независимая экономика, как совокупность законов, подзаконных актов, финансовых инструментов и ресурсов, свобода доступа к ним и иных условий для развития всех видов бизнеса. суверенное управления экономикой, контроль производства и потребления товарной массы и услуг. Так как в РФ, ведется внешнее правовое регулирование, приоритет иного права, присутствуют не регулируемые нашим государством внешние заимствования и внешний оборот долга резидентов, экономика суверенной и независимой быть не может!

- Суверенная и независимая монетарная система, – где государство, в лице Государственного Казначейства, владеет государственной валютой, осуществляет, плановую государственную эмиссию денег, эквивалентов и суррогатов, исходя из долгосрочных (до 99\100 лет) планов и потребностей экономики, через Госбанк, формируя и контролируя денежные агрегаты от М0 до М4 и далее до «Л». (внутренние инвестиции и кредиты до 30 лет и далее). Сегодня в системе финансов РФ, есть оборот от М0 до М3 (кредиты и инвестиции всего на 1 год), валюта Рубль,- принадлежит ЦБ РФ как собственность, предоставляется к обороту в РФ, по ставке рефинансирования или ключевой ставке, которые состоят: из франшизы на Рубль, плюс, ставка Либор, страховка и моржа ЦБ. Это значит, что эта ставка не может быть менее 4-6%! Далее, ЦБ РФ, выглядит как международное, частно – государственное партнерство, как бы на 50% учрежденное Правительством РФ и не понятно кем, говорят, – Морганами /Ротшильдами/Барухами, в лице некой «конторы» – ЦБ, имеющей регистрацию в штате «Делавэр», через Вашингтон. Округ Колумбия и «Сити»Лондон. К тому же наш ЦБ РФ, не является резидентом РФ. Он является частью всемирной корпорации из 193 частных ЦБ, под эгидой БМР/ФРС/МВФ, чья деятельность распространяется почти на все страны мира, за исключением нескольких стран, например: Венесуэла, Иран, КНДР, Вьетнам, Сирия, и еще буквально пары стран. ЦБ РФ защищает интересы этой корпорации, на Россию ему плевать, что он постоянно доказывает своей деятельностью. ЦБ РФ, получает прибыль от передачи под проценты, в пользование коммерческим банкам и иным резидентам РФ, своих напечатанных бумаг, – рублей и делится этой прибылью с Правительством, в разной пропорции (по закону 50\50). Кроме того, ЦБ РФ, согласно ст. 22 «Закона о ЦБ РФ», не может кредитовать Правительство России, как соучредителя и не отвечает по его обязательствам. ЦБ РФ, эмитирует и формирует денежную массу, согласно принципов,- «карренси боард», то есть эмиссия расчетных единиц\рублей, осуществляется исходя из имеющихся у ЦБ РФ, золото-валютных резервов (ЗВР) и согласно указаний БМР/ФРС/МВФ и «Базельских» норм резервирования активов. При этом, не смотря на «Базель -3», согласно которого резервы могут\должны относиться к эмиссии долга, – как 1 к 10 или 1 к 8, ЦБ РФ формирует рублевую массу из расчета 1 к 0,5-1.25! То есть, рублей/единиц расчета , в нашей экономике минимум в 3-8 раз меньше, чем в других, развитых странах!(это известный принцип сдерживания и контроля экономики «третьих стран» когда местный ЦБ устанавливает агрегат М0 не выше 1-3 тыс. дол. США на душу населения) Кроме того, ЗВР России, согласно действующего «законодательства», – фактически стали собственностью ЦБ РФ! Без какой либо возможности их забрать на нужды России! Более того, ЦБ РФ, действуя как депозитарий ФРС США, не имеет прав на выпуск настоящих, юридически полноценных денег,- против наших активов, это право у ФРС, так как ему переданы наши активы в 1990-1999 г.г..! И потому ЦБ РФ эмитирует не деньги, а эрзац-долговые расписки\знаки\товар, под названием Рубли! В нарушение ст. 75 и 71 с п. «Г», той же «Конституции» РФ! То есть, согласно международному праву и нашего законодательства, навязанные нам и имеющиеся у нас в карманах Рубли, не векселя/безусловные обязательства, не казначейские или обеспеченные банковские билеты, даже не депозитарные, сохранные, или долговые расписки, а некие непонятные расписки-знаки! Или если сказать жестче, то не долговые расписки (не хватает юр. признаков), а вообще некие расчетные знаки или некий «простой товар» для обеспечения обмена! Фактически, – пустые фантики,- бумажки! Бусы для папуасов! С сумасшедшей прибылью их эмитента, – ЦБ РФ! Это все называется «Сеньораж»,- доход от эмиссии (разница между себестоимостью изготовления и номиналом денег), а если посчитаете себестоимость изготовления купюры/монеты (и брассаж — доля с чеканки монет из драг\металлов) в примерно по 1.20 р. за купюру/монету, то получится, что прибыль ЦБ РФ за год,- около 5,25 трлн. рублей! А за 10 лет, – это около 210 трлн. рублей!!!! Вдумайтесь в эти цифры! Из ничего, и ни за что! ЦБ и его хозяева, за последние 10 лет забирали и забирают у нас реальных богатств, на более чем 250 трлн. рублей! Даже если считать, что сегодня имеется в обороте по М2, – 35.8 трлн. руб., то где остальное? У кого? И это без учета прибыли от ставки рефинансирования/ключевой ставки! Ведь у ЦБ, еще есть прибыль минимум 4-4,2 трлн. руб. из расчета М2,- 32.2-35.8 трлн. руб. от этой ставки! Вот эта прибыль ЦБ РФ делится с Правительством РФ 50/50 по закону и фактически 10/90% сегодня (поговаривают о решении В.Путина, что и в следующем году будет 10/90) То есть из почти 10 трлн. руб. прибыли ЦБ РФ, России вроде как должно доставаться только 3 ( ну максимум 3.7!) трлн.руб.! При этом ЦБ РФ, видимо вычитает из этой суммы все накладные и придуманные расходы, и указать на это, – ему некому! Вот и получается, что из очень приличной, ожидаемой суммы в 3-3.7 трлн. руб., в бюджет России приходит почему-то только 110-125 млрд. руб., всего! При том, что Рубль ЦБ РФ, не может и не станет конвертируемым никогда! Получается, с 1991 года, в России, действует устойчивая преступная группа (фактически, изменников родины), под руководством иностранцев (БМР/ФРС/МВФ/ВБ), которая присваивает «Сеньораж» и экспортную валютную выручку всего нашего Государства и его резидентов, включая все остальные ЗВР! При этом заменяя реальные активы, на ничем не обеспеченные расписки/знаки/некий товар, по которым, ЦБ отвечает своим уставным капиталом, в размере «пары» миллиардов рублей, которые, сама же печатает! То есть,- ничем! Как «Попандопуло» из фильма «Свадьба в Малиновке!» Все эти факты, позволяют на основании той же пресловутой ст. 75 и ст. 71 с п. «Г» Конституции РФ, Ст. 8, ФЗ №86 «О ЦБ РФ» и кучи «страшных» статей УК РФ ( Ст.: 64, 77, 147, 159, 162.2, 162.4, 170, 173, 174, 199, 210, 275, 285,291, 375!) немедленно ликвидировать ЦБ РФ, если Правительство или Президент ( Госдума/СФ), обратятся в Конституционный Суд! (не забывайте и про оборот иностранной валюты, в нарушение той же ст. 75!). Ко всему этому, у нас коммерческие банки так же эмитируют безналичные деньги! В нарушение той же 75 ст. и ст. 71 п. «Ж», Конституции, Закона о ЦБ и Законодательства РФ! Значит около 75% всех безналичных денег в РФ, – это, эмитированные коммерческими банками, пустые, фактически фальшивые деньги! Да, что там, – вообще, все безналичные деньги в РФ,- незаконны! И металлические копейки и их оборот, – так же не законны! Нигде, ни в каком законодательстве РФ, их статус не определен! Вот так. Значит, и этого суверенитета у государства Россия, сегодня нет! Да и еще вдобавок, решили акционировать Гознак! Не понимая, что государственный учет и контроль эмиссии денег и гербовых (защищенных) бумаг и бланков (Облигации, векселя, паспорта, свидетельства и т.д. и т.п.) В НАТУРЕ, последний фрагмент монетарного суверенитета! И его мы лишились с 01.01.2016 г.! Ради чего? Ради распила «доляшки» от 45-50 млрд.руб. заказов Гознака? В том числе из тех 110-125 млрд. руб., что шли в бюджет страны? Где и чья выгода от этого? В общем, свершилось все, о чем мечтали в ЦБ РФ и о чем говорил Ротшильд : «Дайте мне печатать деньги и мне плевать, какие законы вы издаете!». Да еще и отдали ЦБ руководить АСВ и санировать банки, чем лишили Россию последних крох суверенитета, теперь все активы в стране, находящиеся в банковском обороте, автоматом, становится собственностью хозяев ЦБ – Ротшильдов\Барухов\Морганов! Все, буквально все что имеет балансовую стоимость! И еще, совершенно не понятно, где Долговая Книга РФ? Кто ее ведет, тоже БМР/ФРС/МВФ? Ведь её наличие и записи в ней, – «О всех законных долговых обязательствах Государства и его резидентов», один из атрибутов суверенной экономики и государственности. Где эта Книга? Её должно вести Казначейство России, но что то, про неё не слышно, хотя ее Дубликат, как и всех таких Книг в мире, ведет ООН. А что стало с Долговыми Книгами СССР/РСФСР? Ведь РФ,- их «продолжатель», должна их вести и несет безусловную ответственность по записанному в них долгу! Что, «мыши съели» или Чубайс/Ельцин/Геращенко «припрятали»? Или может Ротшильды/Рокфеллеры/Романовы/Барухи, – на «бусы» выменяли и дописали «сотню-другую» триллионов долга? Интересно, руководство страны, вообще соображает, на сколько, эти «Книги» важны? С кого вообще за них можно спрашивать?

- Государственный суверенитет Спецслужб и силовых структур (МО, МВД, ФСБ, СВР, МЧС, ГРУ, ФСО, СФСО, Росгвардия, Россвязь, ГП, СК ГП, Суды, Судебные приставы). Тут полный «завал»! Все силовые ведомства РФ, – зарегистрированы как коммерческие субъекты и юридические лица! (см.ссылки) В их названиях и законодательных актах регламентирующих их деятельность и существование, – отсутствуют упоминания о них, как государственных органах! Они лишь выполняют функции! А ведь именно спецслужбы и силовые ведомства обеспечивают полновесную реализацию и контроль государственного суверенитета в любом полноценном и суверенном государстве!

- Политический суверенитет, это совокупность выше изложенного и возможность проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, высокая защищенность резидентов от действий не резидентов и субъектов чужого права. Это возможность отстаивать интересы государства во всем спектре государственных интересов. Печатать деньги, развивать инфраструктуру страны. Еще, например, обратившись в международный суд, – вернуть не проданную, а переданную в пользование на 99 лет Аляску, Наложить арест или конфисковать в РФ, – имущество резидентов стран, объявивших незаконные санкции против России. Вы думаете это возможно? Ха! А если взглянуть выше? Как Вам видится из всего, выше перечисленного, каков реальный государственный суверенитет у нас с вами? Эх….. Да Мы практически колония! Мы обворованные, обманутые, «долбанные папуасы»! У которых ничего нет, чью Родину и ее богатства, заложили «вороватые вожди»,- на 49, 99 лет, а может навсегда! Ужас!

Даже Д.Буш – старший, явно не патриот России, в своих доверительных интервью, сокрушается по этому поводу!

И главное,- Государственный суверенитет, есть Право сформированное на основе добровольного, общего решения и полученных/делегированных прав от каждого из нас, – Мужчины или Женщины, Вольного, Живого Человека,- Суверена, хозяина своей жизни, персоны и Земли Русской! Носителя безусловного Естественного Права и Высших Воли и Власти на Земле! Где это право записано? Где это отражено в нынешней так называемой «Конституции РФ»? Тогда о какой «суверенной государственности РФ», существующей сегодня на нашей земле, можно говорить? Как же так получилось? Все имеет свое начало и случилось не вдруг, а с отречения Царя – это была выдающаяся спецоперация бритов, по переходу Прав Суверена на Россию и ее народ, – от Царя к Королю Великобритании (что переводится как “земли завета”) как двоюродному брату, из за отречения Николая II, не понятного отказа его брата Михаила и соответственно иных, прямых и безусловных наследников… по сему факту, была создана Директория с «Керенским и К» – руководящий орган созданной британской фактории,- оккупационной администрации….когда задача легитимизации передачи России (Российской Империи,- РИ) от одного Суверена, – другому, по факту Заявленного Права была оформлена, (в России, был один Суверен, – Царь – Государь, Единственный Хозяин Земли Русской, а все россияне – были его подданными\холопами\рабами), архивы и документы\печати вывезены, «Директория» уехала и тайно оформила передачу территории под фактическое управление большевикам, (Керенский, с почетом уехал из Питера на царском Роллс-ройсе) таким же агентам “завета”(во главе с Троцким), оформив это, как якобы бунт матросов с Авроры, чтоб оперировать ( и манипулировать руководством РСФСР/СССР) в рамках того же адмиральского, морского права, (Король Великобритании Георг V, с 1910 г. адмирал русского флота! И адмирал А.Колчак, «Верховный правитель России», – их агент и орудие! Как он сам же сказал,- «30 декабря 1917 г. Я принят на службу Его Величества Короля Англии»! Это сделано, чтобы все субъекты организуемые “бунтовщиками” (РСФСР\СССР\СНГ\ЕАЭС и т.д.) и их подельниками, автоматически стали не законными в рамках международного и естественного права и права Суверенов…. и при этом, бенефициаром всего, что была и есть Россия (РИ), оставался британский монарх, а Россия (РИ) и ее народ, стали предметом и имуществом управления, – субъектом Римского торгового\корпоративного права! В подтверждение сего, даже цвета флага поменялись, вместо черно-жёлто-белого, на нынешние, – белый, синий, красный, цвета британской короны! И, к стати, при Директории, не только флаг, но и герб России стал другим, как на нынешних купюрах ЦБ, – без корон на головах орла, что ьак же указывает на статус, – РФ это колония!. Естественно тем патриотам, что сгруппировались вокруг Сталина, это не могло понравиться и они постарались избавились от «засланцев завета» и их Конституции РСФСР от 1918 г. (борьба с троцкистами) и приняли 5.12. 1936 г. Конституцию – суверенитета. Но окончательно сформировать всестороннюю и полную суверенность у нас в стране ему не удалось. ( К стати, не только РФ, но и США, ФРГ, Польша, все постсоветские республики, страны бывшего Варшавского Договора и даже Китай, есть корпорации, созданные как фактории британской короны, по британскому морскому праву и находятся в разной степени управления британскими бенефициарами.) Как только умер Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ, тяготевшие к масонству, начали поиск контактов на западе с целью добиться для себя лично равного с западной элитой статуса. Первая же финансовая реформа 1961 года Н.Хрущева, была диверсией против нашей Родины, она заложила фундамент развала СССР и разделения общества на богатых и бедных, на «элиту» и простой народ. Дальнейшие советские «реформы» только усугубляли ситуацию. А за тем началось откровенное разграбление нашего государства. Все это очень детально, с цифрами и фактами описано в Докладе В.М. Кузнецова, руководителя рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ: Президенту РФ, Правительству и Государственной Думе РФ (2009-2010 г.г.). http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2 ( желательно прочитать для полноты понимания предлагаемых шагов и решений) Повторяться про заговор в ЦК (создание группы «Z»), «Гарвардский Проект», ЛГУ, ВНИИСИ, «художества» Хрущева, Андропова, Горбачева, Ельцина и К, особого смысла нет, лучше все прочитать и узнать самостоятельно. Единственно, что нужно добавить, так это то, что по некоторым данным, в 1991 году, окончательно был закреплен принцип «карренси боард» и была осуществлена передача прав на активы и денежную эмиссию внешнему источнику и регулятору (ФРС, МВФ, ВБ, БМР). по Указу Ельцина Б.Н. за № 335 от 30.12.1991 г. и на основании Постановления Правительства № 90)91)92 от 31.12.1991 г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031)033 от 30-31.12.1991 г. «О формировании валютных резервов на Западе». Тайными соглашениями были юридически определены и закреплены, тип и способы денежной эмиссии в России, что нашло выражение в секретных соглашениях от имени СССР и РСФСР/РФ на «возврат всего имущества в виде страны и народов России/СССР, законному британскому Суверену» ( то ли на 49 лет, толи на 99 или вообще навсегда) подписанных Горбачевым и Ельциным, и по некоторым данным, «по тихому», «за толику малую», эти «Акты», частично и/или полностью, были ратифицированы депутатами, в рамках закрытых заседаний. Все это данность, а значит сегодня, нужно сконцентрироваться на восстановлении нашей государственности и независимости. Главное, у нас есть Воля и её никому у нас не отнять! Нужно начинать восстанавливать наши законные права, но вот тут то, как раз, не все просто и быстро. Если разом денонсировать все незаконные, преступные акты, что в принципе, возможно всего за сутки, то коллапса нашей и мировой экономики, а так же новой глобальной войны не избежать! И В.Путин знает это. Россия слишком вросла в мировую систему эксплуатации, нужна не революция, а эволюция! Это значит, что после принятия политического решения о восстановлении полного государственного суверенитета страны, необходимо «изобрести» новые активы, в огромном объеме, достаточном для полноценной эмиссии суверенных денег, так как по факту, мы не хотим Мировой Войны и наши текущие активы, есть основа для эмиссии доллара, пока еще обременены на следующие 25 лет, сегодня мы их просто так не вернем, и этот процесс может растянуться лет на пять судебных споров. (говорят, сейчас БМР/ФРС, ведут тайный аудит, наших активов, на уровне наших регионов, возможно через «Атлас»?). Потому, нам нужен новый, не обремененный актив, что бы полноценно взаимодействовать с существующей мировой финансовой системой. И такой актив есть,- это мы с вами, творцы, созидатели и потребители всего, что производит и создает наша цивилизация. Значит, нужно придать понятный экономический смысл и определить «цену» каждому\любому ЧЕЛОВЕКУ, любой страны. Для этого нужно ввести в экономический и финансовый оборот новый ресурс, – «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ», – не дисконтируемый, неделимый, государственный актив первой категории, являющийся основой эмиссии собственной, суверенной государственной валюты нашего и любого государства, актив который не может быть передал кому либо и как либо, в чью либо пользу, он является основным механизмом, обеспечивающим функционирования производственно-финансовой системы государства и реализации государственного (территориального, правового, политического, экономического, монетарного, культурного и прочих) суверенитета страны, который формируется через признание обществом божественной сути и значимости каждого из нас, живорожденных Мужчины или Женщины, Вольного, Человека – Живого Суверена, учредителя и бенефициара своей Персоны, Хозяина своей жизни и (своей) Земли Русской, носителя безусловного, не прерывного Высшего Естественного Права, Высших Воли и Власти, без каких либо ограничительные условий и действий в течение всего срока нашей жизни и соответственно, – как единственного субъекта творения, накопления, производства и потребления, сформированного совокупностью неотделимых физических, социальных и духовных ресурсов, как:

- а) физического и умственного состояние здоровья, полученного при рождении;

- б) продолжительности жизни, зависящей от состояния среды обитания и уровня здравоохранения;

- в) объема и качества знаний, определяющих интеллектуальный потенциал человека, зависящий от уровня образования;

- г) уровня профессиональных навыков и умений, а также межличностных деловых связей и личной репутации, полученных в процессе осуществления жизненного опыта, совокупность которых порождает у человека способность исключительно в процессе труда создавать материальные и интеллектуальные ценности и получать в результате труда доходы в виде денег либо иного дохода, для поддержания жизни, духовного совершенствования, увеличения благосостояния, повышения уровня жизни и улучшения условий и продолжительности жизни Человека, Суверена, так как он является хозяином своей земли и ее ресурсов, носителем Естественного Права, Высших Воли и Власти.

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Вот и появилась у нас с Вами «палочка-выручалочка», но прежде чем строить дальнейшие планы, «денонсировать», «вязать, «сажать», «мочить», нам нужно выяснить в каком мире и какой реальности мы живем, как они устроены, как и кем управляется, какие механизмы и закономерности существуют. Что бы, не только «дров не наломать», а и исправить и\или заложить фундамент нового, справедливого и человечного будущего.

Человечество на протяжении всей своей истории постоянно пытается найти грань между богатством и справедливостью. Поиски этой грани, в конечном счете, привели к пониманию, что основной причиной роста неравенства и эксплуатации человека – человеком, является ростовщичество или ссудный процент, которые позволяют паразитировать одним людям за счет труда других, что рано или поздно приводит к краху основанной на этом социально – экономической системы. Неразрешимые внутренние противоречия ведут к постоянным социальным кризисам и конфликтам между богатыми и бедными. Идеология безудержного потребления и обогащения за чужой счет, рано или поздно приводит к мировым войнам и финансово-экономическим кризисам. Сегодня в условиях высокой информационной доступности, стало очевидным, что нынешняя модель мировой экономики зашла в тупик, если ранее многое было скрыто и люди не знали или не представляли масштабов эксплуатации одних, – другими, то сейчас, это уже не скрыть. Недопустимо, чтобы одна страна или пусть даже 6-7 -мь, или некий наднациональный «Картель» из всяких там «12-13-ти Колен Давидовых», РРР (Романовы\Ротшильды\Рокфеллеры), Барухов/Лейбов/Кунов, 358 семей, (10-13 супер-семей), 147 супер-пупер корпораций во главе с «много-триллионными» монстрами типа «Вангард» и «Блек Рок», Ватикана, Британской короны, ФРС, МВФ, Базельского БМР(BISbank), Всемирного Совета Банков (WCoB), – штаб-квартира в Питтсбурге, штат Пенсильвания, ( филиалы в 143 странах мира), Департамента международного финансового контроля-ДМФК (OITC) в Таиланде, ЕЦБ и Союза из 193 ЦБ,- эксплуатировали весь мир к своей выгоде! Это как единая, частная, Корпорация – «Гидра», а по сути, англо-саксонско – сионистская, сатанинская «мафия». Эдакий, всемирный,- «ЦК-госплан-госбанк-госснаб» (идеология, религия, ценности, деньги, планирование, контроль личной и производственной сферы)

Сегодня, усилиями России, Китая, других членов БРИКС, богатых стран Азии и Востока, на конец то, создана тенденция к пересмотру принципов нынешней мировой финансово-экономической системы, но ее владельцы, – хозяева мировых денег и их агенты влияния, стараются сохранить прежние принципы и расклады, противоречащие истиной человеческой сути и справедливости. Они еще сильны безмерно, все деньги мира, и СМИ у них в руках, но Правды и Будущего, за ними нет. Поэтому, именно сейчас, важно создание прецедента и формирование из уже имеющихся фрагментов, – Новой Мировой финансовой системы, основанной на справедливости и ценности каждого Человека, как Суверена и как единственного источника созидания, оценки, производства, потребления и ценности чего либо, потому, что он является носителем Высшей, Верховной и Естественной Воли и Власти на Земле.

. Необходимо начать формирование новой, ориентированной на вольного, Живого Человека и Суверена «Народной экономики». Мира, где все усилия государств будут направлены на развитие потенциала своих граждан, – их главной ценности. Необходимо обозначить новые ценности и определить способы их приращения и использования. Главный постулат Нового Экономического Порядка – это понимание, что только живой Человек и Суверен, может, что то, произвести, оценить, измерять и употребить. Таким образом, старая система ценностей, когда деньги решают все, теряет смысл, ибо деньги без человека ничто, так же, как все остальное… нет человека,- и все теряет свою ценность.

Россия, совместно со странами БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, должна немедленно начать планомерный переход к другой модели развития экономики и общества, тем более что существует, безусловно, положительный опыт отказа от ссудного процента, наработанный в исламских странах, осталось только ввести в финансовый оборот понятие первичного, базового Человеческого Капитала (ЧК). Это так же необходимо, раз на сегодня все оцененные активы РФ, – фактически переданы ФРС\МВФ\БМР, «как основа» для эмиссии Долл. США (активы РФ и СССР, в 1991 г., на 49 или 99 лет, в совокупном размере свыше 800 трлн. долл. США! См. доклад М.В.Кузнецова ,- Госдуме РФ) Это значит, что эти активы, пока не могут быть основой, как текущей так и новой эмиссии суверенных денег в РФ, нужен новый актив, о нем мы уже упоминали,- это ЧК и он обязательно должен быть 1-й категории, чтобы сразу не разрушать текущий экономический и финансовый миропорядок, плюс, взаимодействовать со старой мировой финансовой системой, формально даже соблюдая «Бреттон», «Ямайку» и « Базели-1-3», чтоб осуществить пошаговые эволюционные изменения и в России и создать эволюционное давление в глобальной экономике. По сути ЧК, как уже говорилось, остается единственным реальным в России и Мире, не обремененным активом, который нам можно использовать для эмиссии новых, государственных денег, потому как в случае принятия решений о денонсации существующих соглашений, попирающих права граждан России (и других стран), судебные разбирательства по возврату наших активов, могут занять до 1-5 и более лет. Тогда и ЦБ РФ, просто перестанет печатать рубли и обслуживать ими экономику, закроет «лавочку», отключат «кнопку», обрушат экономику и рубль, и «свалит» со всеми ЗВР за океан. К стати, примером, судебных тяжб, может служить выигрыш по Иску «Драгон-фемели» к ФРС, на более чем 2.2 трлн. золотом!

Далее, все необходимые механизмы оборота ЧК, фактически уже испытаны и дают прекрасные результаты в операциях без ссудного процента. Для быстрейшего понимания, необходимо доступно разъяснить экономическую суть Человеческого капитала, принцип его оборота и определения стоимости или ценности, по понятной каждому формуле. Эта формула, предельно проста и призвана заложить безусловную заинтересованность государств во вложениях в своих граждан, как гарантии повышения конкурентоспособности своей валюты и экономики.

Сегодня, для того чтобы упростить взаимодействие с существующей финансовой системой и для постепенного перехода на новые экономические принципы и механизмы без потрясений, следует начать с самого простого способа определения «не дисконтируемой капитализации ЧЕЛОВЕКА». Пока без сложных схем: минимальная, компромиссная (что бы не устроить сегодня мировой хаос) стоимость человека при капитализации, в каждом государстве, сегодня может быть определена по простой формуле Wх\ЕхB\100 х Y=A, учитывающей общую стоимость ВВП ППС=(W) страны в валюте – $, разделенную на количество граждан (E), результат, умноженный на среднюю продолжительность жизни, деленную на 100, умноженные на максимальный срок капитализации (Y =100) и балансового оборота, определенный в 100 лет. Почему именно такая формула? Ответ прост и очевиден, – в нынешней системе моральных и материальных ценностей, потенциал человека не рассматривается в принципе и нам здесь и сейчас, нужно начать с того, что есть важного и имеющего прямое отношение к каждому Человеку, в нынешней экономике и финансах:

– размер ВВП ППС страны, где есть все (минимальные и максимальные зарплаты, пенсии, компенсации, потребительская корзина и т. д., и т. п.) обозначим его как (W) и его пересчет на душу населения, обозначим его как (W\Е, где Е количество граждан);

– далее, что еще важно для экономики и связано с человеком?

– естественно продолжительность его жизни и возможность, что то, производить и потреблять. Значит, возьмем существующее и применяемое понятие,- средняя продолжительность жизни в стране, назовем ее (В), а ее основным мерилом в обществе, является стремление к столетнему рубежу. По этому, обозначим эту сложившуюся систему ценностей как (В\100) что составит некий понятный всем коэффициент самореализации человека. Вот, пожалуй, пока и все, остальное практически никак сегодня не проявляет влияние на важность человеческой личности в мировой экономике. Далее, нынешняя экономика, рассматривает максимальный период до 100 лет, назовем его, к примеру (Y), а значит, ключевое значение имеет размер подушного ВВП ППС за 100 лет и это перекликается со стремлением продления средней жизни каждого человека, до 100- летнего рубежа. Значит это важно и взаимосвязано, так как экономика поневоле учитывает то, что человек всю жизнь производит и потребляет (усредненную продолжительность жизни, стремящуюся до 100 лет), это очевидно, и может быть использовано для подтверждения ценности человека, хотя бы как производственной силы этой системы. Далее, раз сегодня Россия является неотъемлемой частью мировой экономики, то ключевой, является оценка в нынешней мировой резервной валюте,- Долларах США. Мы должны учесть существующую систему единиц оценки и пересчета стоимости активов, которая сегодня у нас законодательно определены как Курс Рубля к Доллару, устанавливаемый ЦБ РФ. Мы назовем его (R). Вот и все, нам остается все собрать в кучу и получаем искомую формулу нынешней, упрощенной оценки стоимости человека за учитываемый нынешней системой 100 летний период, обозначим ее как (А), значит формула расчета в рублях, будет выглядеть так:

– WхR\ЕхB\100 х Y=RA , ( можно залезть в «Википедию» и всё узнать про ВВП ППС) в случае, если мы производим расчет только в мировой валюте и берем размер ВВП ППС в валюте, то на величину( R ) просто не учитываем W\ExB\100 xY=А. Сделаем расчет: в России, подушного ВВП паритета покупательной способности (ППС) ,- ( по данным МВФ, ЦРУ и. т.д., включая теневой) около 3,4 трлн. $ (или в рублях, на стоимость (R) курса доллара ЦБ = стоимость в рублях. ) Е=143 667 000.(граждан РФ), (B) средняя продолжительность жизни в РФ,- «В» =71 год, стремится к 100 годам ( 71\100) . Это дает минимальную стоимость человеческого капитала каждого Гражданина России, как источника первичного и эмиссионного капитала в сегодняшней (расчеты по 2013-14 гг.) мировой валюте Доллар США,- (A)=1 680 274,5237$, округлим для верности человеческую капитализацию, нас с вами, до 1 680 000 $ или переведем ее в стоимость золота 999,9 пробы, что составит (например, на 7 ноября 2014 г.) 41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций,- величину Минимального Национального Человеческого Капитала (МНЧК или просто ЧК). При необходимости, перевести его величину в необходимую нам валюту,- Рубли, используем курс законного эмитента рубля, в некий, интересующий нас момент времени, – например: курс ЦБ РФ(R) от 7 ноября 2014 г., 1$= 48 рублей (округлим) за доллар США, что составит сумму (RA)=80 640 000 рублей! (если взять стоимость веса 41,8 кг золота в рублях в этот день, разница не будет большой) Таким образом, мы получаем некие новые Универсальные Права Заимствования (УПЗ),- МНЧК, новую, единую, универсальную основу для эмиссии любых новых или старых (существующих) валют, привязанную к стоимости золота ( а можно серебра, платины или корзины драгметаллов), как универсальному эквиваленту и размеру подушного ВВП потребления страны, обеспеченный аналог предложения от МВФ, – ничем не обеспеченных «Специальных Прав Заимствования» (SDR). МНЧК\ЧК,- основа эмиссии государственных денег, имеющая реальную капитализацию и понятное любому «национальное» и материальное содержание. Кроме того, пересчет и использование МНЧК\ЧК через подушного ВВП потребления, как источник денежной эмиссии и проектного финансирования, подразумевает, его национальную и международную государственную котировку стоимости, как суверенной денежной единицы, сравнение с другими валютами на основе долгосрочных валютных свопов, в перспективе со всеми странами мира, не чаще 4 раз и не реже 1-го раза в год. Возвращаясь к поиску другой, более развернутой формулы, учитывающей перспективы, суть и потребности человека, следует их уточнить и вывести в понятный и простой ряд, исходя из нынешних и будущих реалий.

– Итак, начнем. Для начала, определим гарантированно достижимый потенциал человека в любой стране мира,- как экономической величины, опирающейся на существующие правила и максимально долговременный, понятный всем и стабильный элемент экономической системы. Сегодня такой элемент, – это золото и он имеет 99/100 летний оборот (а деньги, кстати, только 30 лет!). Значит, берем текущий максимальный (Катар = 103000 – 120000$) и минимальный (Либерия = 456$!) размер подушного ВВП ППС в мире, в год, складываем, делим пополам и на стоимость одного грамма (Z) товарного золота (Z= около 40,189$ за грамм, средняя стоимость за 6 мес.). Далее, умножаем на 100 (максимальное количество лет оборота его стоимости) и получаем весовой эквивалент металлического золота стоимости среднего подушного ВВП ППС, который может быть потенциально получен на каждого человека на планете в условиях нынешней мировой финансово-экономической системы (103000 + 456)\2\40,189х100= 1287,150393х100 лет =128715,0393 грамм! Как вариант, можно говорить не о граммах – килограммах, а о расчетах в количестве тройских унций на человека, в которых золото, сейчас и котируется/измеряется. Тогда сегодня (Z)- средняя стоимость тройской унции за полгода-год, будет примерно 1250$ (возьмем среднее значение за 6 мес.) и формула будет следующей: (103000+456)2\1250х100=4138,24 тройских унций золота,- потенциал любого Человека на Земле. А можно рассмотреть и себестоимость добычи золота, она сегодня в пределах 700-870 долл. за тр.унцию и цифры будут еще расти, но к сожалению, себестоимость золота, нами не рассматривается в рамках нынешней финансовой модели, а значит будем рассматривать стоимость продажи золота. Конечно, это не очень корректно, по этому округлим (дисконтируем ) цифры в меньшую сторону, – пусть будет 120000 грамм или 120 кг! (120000Z), как вариант округлим расчет и в унциях до 4100 штук. Таким образом, сегодня минимальный (50%) гарантированно достижимый потенциал каждого живущего на земле человека,- Среднемировой, Персональный Человеческий Капитал (СПЧК), будет равен минимум 120 кг или примерно 4100 тройским унциям золота! Это усредненная стоимость всего, что любой человек на земле, в принципе, может создать употребить, произвести и т. д. за всю жизнь, если проживет 100 лет. Останется только договориться, какое (Z) лучше использовать, то ли 120000Z c ценой за грамм, то ли 4100 Z – с ценой за унцию золота или пересчитать их более точно. Далее, необходимо понять, что важно и нужно многое изменить в системе восприятия ценностей, чтобы каждый человек, в каждой стране, мог этого достичь, полностью реализовав свой потенциал, как свободная и ответственная личность, в своем государстве. Мы взяли золото как самый стабильный элемент мировой финансовой системы, но можно рассмотреть, к примеру, «корзину металлов»,- золото, платина, серебро или других, например, сталь медь, алюминий, никель, титан, магний, цинк…..и т.д. , то есть, вывести средневзвешенную стоимость «корзины металлов» и оперировать ею, хотя это неудобно.

Некто, даже может сказать, что это эдакий, «переосмыслений» и новый взгляд на “Чикагский план 1933 г.”, предложенный в 1921 г. англичанином Фредериком Содди, затем его развил профессор университета Чикаго Фрэнк Найт, и окончательно сформировал в 1936 г. Ирвинг Фишер, сформировав «Чикагскую школу». И надо сказать, «чикагские идеи», в последнее время, приобретают все больше сторонников в финансовых кругах Запада. Ну что ж, пусть говорят, у каждого свое видение настоящего и будущего. Сколько людей,- столько и мнений.

Еще, в поисках новых «единиц» и активов, много говорят о «энергетической корзине»,- Кв\ч, баррель\сутки, Дж\с, куб.м\с, энергорубль и прочих, даже «продовольственных корзинах», или понятиях типа «индекса гамбургера» или простого набора продуктов. Все они имеют свой потенциал, но имеют краткосрочную котировку и весьма неустойчивую, произвольную цену, и абсолютно не состоятельны для роли базовых активов в эмиссии денег/эквивалентов. И, к стати, «деньги С. Гезеля», так же не решают проблем цивилизации, а лишь призваны закамуфлировать «эффективностью оборота», – дальнейшее, глобальное ограбление человечества, осуществляемое паразитами,- владельцами мировых денег. Новоявленные «Блокчейны», тоже не решают эти задачи, как и крипто-валюты, они так же инструмент будущего ограбления народов. Следовательно, наиболее привычным и удобным, долгосрочным в суверенной котировке (до 100 лет!), является привязка к золоту. Раз золото уже используется как ЗВР, значит, на нем и остановимся.

Но вернемся к нашим расчетным параметрам:

- первое, высокая средняя продолжительность жизни «В», как правило ее длительность, результат ее достойных условий, она у на обозначена уже как В\100 ,

далее, повышение уровня образования в стране, через учет процента лиц с высшим образованием как наиболее реализовавшихся в жизни , назовем его (С ) и он будет выглядеть как С\100

-далее, чтобы долго жить и много трудиться, должно быть,- здоровье, а здесь ключевым является постоянный его контроль и профилактика, значит необходимо рассматривать % количество людей проходящих ежегодную диспансеризацию. Назовем это (D) и получим некий коэффициент (D\100)

– далее, % -я обеспеченность благоустроенным жильем, так же ключевой фактор (К), влияющий на человека значит будет К\100,

– Очень важным, является обеспеченность жизненными ресурсами, назовем ее (F). Тем, без чего, человек не может комфортно жить,- водой, плодородной почвой, лесами, недрами, и т.д.. в единицах. Здесь, к примеру, за единицу, по международной договоренности, может быть взята какая ни будь страна, для удобства сравнения.

– и еще, это коэффициент естественного воспроизводства населения, показывающий возможности для выживания (Т) и воспроизводства населения,

– плюс существующая стоимость всех активов страны, назовем ее (Q) -вся существующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов,

– информация о общем количества граждан страны (Е),

– очень важно учесть необходимое количество энергии на поддержание жизни гражданам в разных государствах (V), находящихся в разных климатических условиях, ведь согласитесь, на берегу теплого моря, под банановой пальмой, как то меньше нужно напрягаться, чтоб выжить, чем за полярным кругом. Такой коэффициент, введенный в оборот, думаю, будет в перспективе очень важным элементом в расчетах ЧК.

– и конечно же количество поколений, рождающихся (М) исхода из среднего возраста вступающих в брак за 100 лет, которые пользуются этими активами, сейчас у нас примерно равно 4.(3-5?)

– Вот собственно и все ключевые факторы, имеющие прямое отношение к экономике и влияющие на возможности реализации человеком свое потенциала, остальное в основном лежит в области человеческих отношений, морали и нравственности, на них мы повлияем через «Народную экономику», и новую экономическую идеологию, избавлением от условий, порождающих паразитизм, эксплуатацию и безответственность. Получается, можно на перспективу, составить новую, более «человечную» формулу, заставляющую все государства мира, еще больше заботится о каждом своем человеке – гражданине. Учить, беречь, развивать каждого Человека и его потенциал, потому как связанные с его состоянием величины, уже на прямую, начинают влиять на размеры государственных активов и на мощь экономики. В дальнейшем, количество таких коэффициентов нужно увеличивать, например: процент оправдательных приговоров в Судах? Или чистота воздуха? Количество интернет пользователей? Это должно быть обсуждено и согласовано, что бы полнее отражать зависимость экономической мощи государства от благополучия и самореализации каждого гражданина.

Составим эту, более полную формулу минимальной капитализации гражданина любой страны, как единицы основного актива страны, и потенциала ее валюты, в ближайшей перспективе: 120000ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТxV+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N), граммы\$ или унции \$ – 4100ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТxV+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N)

Где (А) – стоимость капитализации одного человека, гражданина нашей (любой) страны в сегодняшней мировой расчетной валюте, из расчета на 100 лет или (Y), умноженная на стоимость доллара по Курсу ЦБ (R). (при планировании государство должно рассматривать сроки эмиссионного оборота в годах, максимально Y=100 лет, количество поколений (М) за 100лет, равное сегодня 4-м (М=4), соответственно, количество лет (N =1-99, стремится к Y=100) в планируемом сроке оборота, деленное, – на 100 (лет)

Она складывается так: один гражданин (МНЧК) – равен текущей стоимости 120 кг или 4100 тройских унций золота в валюте (120000Z или 4100Z), умноженное, на коэффициенты:

В\100) (средняя продолжительность жизни (Лет) деленная на 100),

С\100 (% количество лиц в стране, имеющих высшее образование, деленное на 100)

D\100 (% количество граждан подвергающихся ежегодной диспансеризации, деленное на 100) К\100(% обеспеченности отдельным жильем, деленное на 100),умноженное на

F- обеспеченность жизненными ресурсами,- водой, плодородной почвой, лесами, недрами, в единицах, когда за единицу взята какая ни будь страна), умноженное на коэффициент

(Т) воспроизводства населения, плюс балансовая стоимость страны- (Q) =?, это существующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов страны, деленные на общее количества граждан страны (Е), умноженное на количество поколений за 100 лет (М). Полученная цифра будет равна стоимости одного человека в нынешней мировой валюте на сто лет- (A) или в рублях (RA), если необходим расчет на другой срок в рублях (или другой валюте) то (RA\100xN) и (A\100xN), все это сегодня в долларах. Это также упростит и «смягчит» понимание сути реформы для любого человека, более или менее разбирающихся в понятиях капитала, денег, товарооборота и так далее.

Таким образом, мы закладываем основу для создания Новой Мировой Финансовой Системы и Глобального Клирингового Союза, на основе единых принципов эмиссии государственных валют, стран – участников, разделяющих предлагаемый общие принципы и подход к выпуску своих суверенных денег на основе нового вида золотого стандарта – Человеческого Капитала (ЧК) и отказа от ссудного процента, что повлечет за собой ликвидацию, существующей эксплуататорской системы резервных валют, ВТО, МВФ, ВБ, БМР и ФРС. Откладывать начало Новой Эры нельзя, иначе «властители старого мира» и мировых денег, найдут новый способ продлить свое господство и перевернуть с ног на голову суть и понятие,- ЧК, перехватив инициативу внедрения и извратив его суть. Уже полным ходом идут слушания по этой теме на всех уровнях, включая ООН, ФРС, ЕЦБ, G7 и т. д., Все хотят застолбить за собой «право учредителя» и «привилегированную акцию». Далеко ходить не надо, – Еврокомиссия, основываясь на своих расчетах, уже определила стоимость среднего европейца в 3,1 млн. Евро, что примерно равно стоимости 104,89 кг или 3375,25 тройских унций золота! К сожалению, точная формула, по какой она рассчитана и что рассматривает, – неизвестна, но учитывая, что в Европе живут дольше и имеют более высокий ВВП ППС на душу населения, она будет близкой, к представленным здесь. ( Человеческий Капитал (ЧК), фактически тайно используется владельцами мировых денег в финансово-экономическом обороте, достаточно например заглянуть в перечень операций на биржах со свидетельствами о рождении граждан США. Сегодня каждый человек на Земле посчитан как 280 тыс. фунтов, на основании закона «Cestui Que Vie Act of 1666»! Или его называют,- “Зесцуюкеюакте”, который был принят в Англии в 1666 году и на его основе каждый человек на Земле, как имущество\вещь включены в мировой финансово-экономический оборот и планирование, Только люди не знают об этом! Так что пора нам начать пользоваться тем, что и так уже тайно работает, – но пока против нас!) Не отстать бы нам от поезда в будущее! И еще, почему нами предполагается использовать в новой системе стоимость золота (а может и серебра?)? Да просто это понятный всем экономистам и финансистам и гарантированный, долгосрочный, стабильный актив, одна из основ нынешней мировой финансово – экономической системы. Кроме того, нельзя допустить прямого конфликта двух систем, новой и старой, а так, через опору на золото, мы плавно, путем эволюции (хватит разрушительных революций, нужна эволюция!) перестроим финансово экономический фундамент Мира (и любого государства) на получение выгоды от использования новой системы отношений и ценностей. В дальнейшем, необходимость привязки к золоту, исчезнет и появятся другие эквиваленты, но могущество экономики, все равно будет определяться через ценность и обеспеченность Человека-гражданина, всем жизненно необходимым, и развивающим его как Творца, ответственную и свободную в выборе, творческую личность, – живое, воплощение «божественности». Далее, уже можно будет пользоваться привычными методиками и формулами, оперируя привычными понятиями о эмиссии денег и стоимости базового актива. Таким образом, мы получаем простую и понятную систему оценки единицы человеческого капитала, которая в жизни, складывается из всего, чем пользуется, что произвело, производит и потребляет человечество в усредненном варианте, в пересчете на каждого, за всю его жизнь (жить минимум 100 лет!). К тому же, уже есть методика расчета «Индекса человеческого развития», (См. ту же Википедию) его вполне можно использовать, как один из элементов, в формулах расчета стоимости ЧК , добавив в нашу самую простую формулу и\или в дальнейшем, для установления курсового соотношения всех валют мира, фиксируя их свопами на его основе, на единый для всех стран расчетный балансовый период в 1 квартал, исключив этим, всяческие спекуляции с валютами! Это будет мощнейший удар по глобальной, преступной, ростовщической системе и этот шаг откроет новые горизонты стабильности и долгосрочного международного сотрудничества.

Конечно, есть богатые и бедные, творцы и бездельники, но ведь стоит задача не капитализировать персоналии для «залога или продажи», а создать условия и систему оборота уже существующего и будущего капитала, обеспечивающую максимальную социальную справедливость, законность и прозрачность. Используя для эмиссии государственных денег МНЧК\ЧК, запретив ссудный процент, мы сможем, не разрушая старую систему и не погрузив мир в хаос, взаимодействуя с ней, поэтапно, через ограничение паразитических инструментов и основанных на них прибылей, через введение норм морали в финансовую среду, восстановить справедливость и нашу экономическую независимость, монетарный, государственный суверенитет, перестроить и перезапустить экономику. Кроме того, такие механизмы сразу открывают путь к единообразной схеме национальных государственных денежных эмиссий, к долгосрочным валютным свопам и прямому клирингу между всеми странами. Отпадает необходимость иметь мировые перерасчетные, резервные валюты — доллары евро фунты и т. д., при этом, даже формально соблюдать действующие сегодня Брентон-Вудские и Ямайско – Базельские Соглашения, Протоколы и договоренности. ( в % покрытия «правильными» валютными активами, своего внутреннего денежного оборота). Так, через ЧК и эмиссию государственных денег на его основе, можно и нужно забрать из рук «закулисы», «неиссякаемый источник власти», – денежный печатный станок резервных валют, используя который, они контролируют большую часть экономики планеты, через свои подконтрольные структуры: БМР(BISБазель) ФРС, МВФ, ВТО, Всемирный Банк, ООН , «Вангард», «Блек Рок», «Стейт –Стрит», «Тэмплтон-фонд»….., Ватикан, G20, БМР и Союз ЦБ и т. д.. Их власть построена на основе соглашений Суверенов G48 от 1904 г. и т. д., закрепивших эмиссионные и прочие права стран и других субъектов, – учредителей «Единой Мировой Финансовой Системы» и ее полномочных органов, а так же, различных повышающих (и понижающих, при обратном перерасчёте) коэффициентов «их экономической значимости» – «К-1,2,3,4,5»! (изначально, в ХVIII- ХIX веках, «К», – были приняты, чтобы обозначать плечо общей эмиссии фиатных денег, – безналичной/записной и наличной массы собственных денег в государствах к ЗВР, но затем, в ХХ веке, распространились и на операции сведения платежного сальдо между странами и их ЦБ). Эти коэффициенты, используются странами «учредителями G48 и\или их продолжателями/наследователями» (G7), для пересчета стоимости своего внутреннего и внешнего продукта. Что это значит? Ну если очень примитивно и просто, то примерно так, – если у Великобритании коэффициент «К-5» (США-4,5; Франция-4;ФРГ-3,5) то чашка, произведенная в Лондоне , будет стоять 5$, а та же чашка сделанная в Китае (коэффициент «1,5») соответственно 1,5$! А в Бирме (К-1) ,-1$! А это значит,- в Лондоне напечатают 5$, а в Бирме – 1$ и все разговоры о «супер» эффективной экономике Запада – блеф! Никакой «сверх» производительности или чего то, там нет, просто установив в начале 20-го века «тайные правила игры», контролируя СМИ, Международные Институты, и печатая неограниченное количество резервных валют, и экспортируя тем самым свою, внутреннюю инфляцию, можно гарантировать свое процветание, эксплуатируя весь остальной мир, еще и обеспечивая лояльность своего населения за чужой счет!

Очередной раз, мир подошел к рубежу, за которым хаос и гибель. Пора нам его самим менять, иначе будет поздно. Сегодня в мире идут те же процессы, что и 80-70 лет назад. В те годы, правительство США, фактически конфисковало золото у своего населения, заставив его продать казначейству по фиксированной цене и начав тем самым накопление золота и подготовку к созданию фундамента своей будущей мировой финансовой гегемонии. В сценарий, была включена и подготовка 2-й (МВ) Мировой Войны и финансирование Гитлера, и все это, было инструментами глобального рейдерского захвата, оформившегося в неслыханное обогащение и доминирование США по итогам 2МВ, и дало результат,- «Брентон-Вудские» соглашения. Традиционно вспоминают, что эта конференция, установила доминирование доллара США в мировой (на самом деле – Западной, мировой она стала только после 1991 года) финансовой системе. На самом деле, доминирование (осуществляемое через привязку к золоту) было предложено двум валютам, доллару и британскому фунту стерлингов, но Великобритания, довольно быстро отказалась от этой чести, поскольку она оказалась слишком дорогой и излишней, так как Британия и тогда и сейчас манипулирует США, которая есть корпорация, зарегистрированная в 1913 г в Лондонском Сити, постоянно выставляя Америку в роли «мирового жандарма». Затем, привязка доллара к золоту, была отменена через 27 лет, после Конференции и решения Президента США, по фактическому завершению 2-го эмиссионного цикла. Эти циклы, были установлены, согласно соглашений G48, где их определили в 30 лет +\- 3 года (1913-1944, 1944-1971, и т.д.) и к стати, именно они,- эмиссионные циклы, (последний закончен 25 декабря 2016 г и связан с решением Тегеранской Конференции 1943 г и формированием USS Trast как управляющей структуры) они определяют периодичность и в мировой экономике, когда с начала идет бурный рост, развитие технологий, производства и потребления, затем стагнация и кризис, это все заранее оговорено и спланировано. А в конце циклов, хозяева мировых денег устраивают кризис, за тем, за бесценок, скупают вновь созданные в этот период, наиболее ценные активы. И так каждые 30+-3 года, а «великие экономисты», называют их, кто «сменами технологического уклада», кто «Кондратьевскими циклами». Да, наш соотечественник увидел некую закономерность, но уж ни как не мог предположить, что она имеет не «рыночную» природу, а её давно, тайно установили «очень конкретные люди», еще в начале 20-го века!. Ну, а возвращаясь к доллару, – к тому времени, когда привязка к золоту была отменена, доминирование доллара в мировой экономике, уже осуществлялось другими, специально «изобретенными» механизмами.

Далее, что известно уже меньше, на «Б.-В». конференции (созванной на основе решений «Тегеран-43» и подписания И.Сталиным Траста «Новый Мировой Порядок») были созданы институты, которые до сих пор определяют параметры мировой финансовой системы. Это UCC, Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк и Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), которое сегодня носит название Всемирной торговой организации (ВТО). Все они благополучно существуют и, в прямом смысле, отравляют жизнь многим странам мира. При этом, если начать внимательно смотреть на формальные документы, определяющие деятельность всех этих организаций, то можно сильно запутаться. По этой причине, надо дать краткое описание реального смысла существования всех этих институтов. Заключается он в очень простой концепции: стоимость кредита для конкретной компании или страны, (или в стране!) определяется ее близостью к эмиссионному центру доллара. То есть Федеральной резервной системе США. Почему это правило носит универсальный характер? А потому, что ВТО следит за тем, чтобы рынки были глобальны и никто, пользуясь своим суверенитетом, не мог защищать свои рынки от внешнего воздействия. А чтобы нельзя было использовать инструменты эмиссии и государственной кредитно-денежной политики для снижения стоимости кредита для национальных предприятий, используются инструменты БМР, МВФ и Мирового банка (например, политика «карренси боард», то есть привязка национальных валют к имеющимся валютным резервам, в разных ее ипостасях). При этом, поскольку США до сих пор контролируют самые крупные в мире рынки сбыта, и почти все товары в мире, чего-то стоят только потому, что их можно обменять на доллары, отказ от сотрудничества с упомянутыми организациями возможен, но очень дорого стоит населению тех стран, которые решились на такой поступок. Грубо говоря, они должны жить очень бедно. При этом, в полной мере действует принцип «коготок увяз, всей птичке, – пипец!». Как только, какая-то компания пытается выйти на богатые рынки США (или связанных с ними стран), выясняется, что она должна получать рейтинги в международных агентствах (иначе можно попасть под демпинговые санкции, не получить дешевый кредит и так далее). Собственно, стоимость кредита определяется как раз рейтингом, – который ставят аффилированные с ФРС и денежными властями США рейтинговые агентства. Но делают они это не просто так, а на основе информации, которую еще нужно получить. Словам самой компании, естественно, никто не поверит, а это значит, что если кто-то хочет получить рейтинг, он должен нанять аудиторскую компанию, причем не абы какую, а аффилированную с теми же структурами. Поскольку остальным, ясное дело, «веры нет». Аудиторская компания приходит – и даёт показатели, по которым агентства ставят низкий рейтинг. А для его повышения нужно провести комплекс мероприятий, который должен определить не абы кто, а консалтинговая компания, аффилированная с предыдущими структурами (раньше они вообще с аудиторскими компаниями составляли единое целое). Ну, а дальше те, кто эти мероприятия реализует, рейтинг свой, конечно улучшают, но зато встраиваются в действующую финансовую систему, причем – на вторых-третьих ролях. Почему на вторых-третьих? А потому, что самые высокие рейтинги им все равно не дают, потому что они – «чужие». А что такое более низкий рейтинг? Это – более дорогой кредит, который уплачивается в пользу американских банков. Если речь идет о конкретной стране, то все ее компании платят такой дополнительный налог в пользу США. Может быть, для одних компаний он немного больше, для других – меньше, но он существует всегда. И чем «ближе» государство к США, чем более поддерживает оно политику США(и мировой «закулисы») – тем меньше этот налог на экономику. Именно в этом налоге, на все страны и народы, входящие в финансовую систему, сегодня – практически общемировую, и есть смысл Бреттон-Вудских соглашений! Фактически, все платят своеобразную «десятину» в пользу США и мировой «закулисы» – за то, что когда-то именно их экономика вышла победителем во 2-й Мировой войне. СССР и страны Социалистического Содружества, какое-то время были от этого налога избавлены, но их разрушение в 1988-91 годах заставило и их платить эту дань, ну или «налог на побежденных». В некотором смысле слово «налог», тут, наверное, не очень удачное, поскольку оно предполагает некоторый порядок и регламентацию, которые не так-то просто изменить. Скорее, тут подходит, все таки, слово «дань» и в этом смысле, Россия после 1991 года вновь вернулась в ситуацию «монголо-татарского ига», когда согласно «классической версии истории», дань собирали вначале присланные «баскаки», а затем и собственные князья, в роли которых сегодня выступают ЦБ, Правительство и российские банки. И избавиться от этой дани (которая ставит все без исключения российские компании в более неудачную конкурентную позицию по отношению к компаниям, которые платят меньшую дань, в первую очередь, американские и британские) можно только одним способом – резко сократить взаимодействие с долларовым миром. Кстати, размеры этой «дани», вполне возможно определить. Сегодня валютный (корпоративный и солидарно-государственный) долг РФ составляет около 700 миллиардов долларов. И если предположить, что средняя ставка по этому долгу около 5% (на самом деле больше!), то платим мы около 35-40 миллиардов в год (а по некоторым данным до 350!). Просто так. Разумеется, другие тоже платят, но сильно меньше. Собственно, мелкий и средний бизнес тоже кредит под 5% у нас не получит – а значит, конкурировать с импортом при прочих равных условиях не сможет. И это нужно четко понимать. Разумеется, сегодня одномоментно и полностью реализовать сценарий де долларизации сложно. Хотя завтра, – с «человеческим капиталом», уже возможно. И не только потому, что доллар пока доминирует в мире, а мы уже почти ничего сверх технологичного не производим, но и потому, что у нас нет собственной работающей финансовой системы и полноценных Госбанка, Гос. Казначейства и Госбиржи! Ну и соответственно,- независимого, суверенного денежного оборота и суверенного государственного кредитования. Именно по этой причине, создание Новой Мировой Финансовой Системы и Глобального Клирингового Союза\Палаты (со Штаб-квартирой в России), на основе Человеческого Капитала и эмиссии денег во всех странах на его основе, – наиважнейшая задача, которую нужно сегодня решать. Другое дело, что решая ее, мы автоматически отбираем у ФРС и аффилированных с ней структур, колоссальные активы и доходы, а никто с этим так просто смириться не захочет. Тем более, что тут только начни – и вся «Бреттон-Вудская и Ямайско-Базельская» финансовая система начнет рассыпаться. И еще несколько слов «на злобу дня». Снижение рейтинга России и ряда ее компаний, санкции, – это увеличение дани (через увеличение стоимости кредита). И, соответственно, те, кто сегодня «наезжает» на противников долларизации, на самом деле, не только защищают право США и «закулисы» накладывать на нынешнюю Россию «дань», но и отстаивают их право формировать политику нашей страны через размер этой дани. До такого даже «монгольские баскаки» не доходили! …

Нам надо торопиться, потому как сегодня, видны признаки формирования некого Нового Брентон-Вуда, все как тогда, 70 лет назад, в Украине – война, почти как в 1936 году в Испании, плюс, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан! Говорят, сегодня, эти господа, включая МВФ, ФРС, Банк Англии, БМР, Союз ЦБ и конечно Ротшильдов/Рокфеллеров/Романовых, «демонстративно» вышедших из системы лондонского золотого фиксинга в 2003 году и чикагского серебряного (свою штаб-квартиру перенесли в Китай, и организовали «золотую» биржу в Шанхае, пытаясь перенести туда, все основные торги в мире по «реальному» золоту), имея комплексный план, через Китай и страны Азии, ведут скрытую подготовку к этому новому, не менее глобальному ограблению, возможно даже и с помощью развязывания 3-й МВ. Создание Тихоокеанских и Атлантических, экономических союзов, где функции государства планируют передать коммерсантам, еще один элемент общей мозаики. И все для сохранения своего мирового господства! Для создания единого мирового государства-корпорации. Через некий, новый «брентон-вуд», или «на худой конец», через сохранение нынешнего политического и валютного «расклада»,- в виде корзины резервных валют, на основе Доллара США или напечатанного «на всякий случай», еще в 2005 г. «Амеро», вместо него или через создание валютных зон. Да, в этом у них между собой есть противоречия, но по сути, это борьба групп, – за право и способы, быть во главе Мирового Корпоративного Правительства. По некоторым признакам, вроде как группа во главе с Ротшильдами/Барухами берет верх и вот – вот, грянет новый «Брентон» и вернется «золотой стандарт». Возможно в виде двигаемого ими «Феникса», «Золотого Юаня» и разделения мира на валютные зоны. (Это вполне возможно в ближайшие 1-3 года, по достижении определенной концентрации капитала и товарного золота. По некоторой информации, в Китае уже яко бы собрано для этого более 5256 тонн золота!) Их цель, вернутся к системе прямого золотого эквивалента и стандарта (количество денег у государства в обороте, зависит от количества золота, по «Базелю»), на своих условиях. Чтоб обнулить свои, и «дружественные» (G7) долги, ведь цена на золото, как по «команде», вырастет в 5-1000 раз! Ведь они контролируют «золотой фиксинг»! За одно, будет возможность обесценить «чужие» (члены G20, без Китая) денежные и прочие активы, например через новую мировую валюту, – Золотой Юань., Фунт-стерлингов, или что то на подобие.

Нам же, всему остальному человечеству, от этой «борьбы» не легче, мы для них, что одних, что других, при любом раскладе,- жертва. Будущие «чипованые рабы»! И всякие там «союзы и договора» В. Путина с Китаем и Ротшильдами,- иллюзия для жертвы, так же как и «альянсы» наших «либералов» с противоположной им стороной. Если ничего не предпринять, то Нам опять предвидеться воевать со всем миром в той или иной форме. Не смотря на некоторый успех с созданием Евразийского Экономического Союза, приходится признать, что своего независимого экономического фундамента и «крепостных стен независимости», – Союз не имеет! Потому как это не законное, искусственное, коммерческое образование,- производная от юридически существующего сегодня СССР, некая «тусовка с по интересам», его Центральные Банки, – филиалы ФРС/БМР/МВФ, а деньги участников, – «фантики» . В «заборчике» суверенитетов которых,- полно дыр и несуразностей!…. Вон, Казахстан, – принял «Программу 100 шагов», а там с 70 по 91, черным-по-белому ,- полная потеря остатков суверенитета и полная кабала перед Лондоном! Читали? Смотрели? Чем думали? Эх….Так что чем кончится, пока не известно, но скорее всего, очень плохо!

Избежать этого можно, только если восстановить правомочность и правосубъектоность СССР\РИ с возможным последующим преобразованием в новые государства и перейти на новую, свою суверенную систему эмиссии государственных денег, которая с энтузиазмом будет принята во всем мире! Необходимо срочно, возможно даже на ближайшем форуме БРИКС\СНГ\ШОС\АТЭС, призвать союзников заложить фундамент нового миропорядка, заявив о переходе России, в ближайшем будущем, на эмиссию новых государственных денег на основе ЧК и необходимости создания на этих принципах, нового Мирового Клирингового Союза\Банка или Единого Расчетно- статистического Центра(или Палаты), со Штаб-квартирой, Архивом и Операционным Центром в России, – некого аналога и замены БМР/МВФ/ФРС/ДМФК. Нужно заявить о создании Новой Мировой Финансовой Системы, построенной основе новой государственной денежной эмиссии стран участниц, – через Человеческий Капитал, без ссудного процента! Объединить уже существующие в мире локальные клиринговые союзы, а их много!. Заявить о скором переходе на операции внутри ЕАЭС/БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, – без резервных валют, на основе нового принципа эмиссии государственных денег, сформировав Уставной\операционный капитал этого Нового Международного Клирингового Союза\Банка\Палаты или правила Единого Мирового Расчетно-статистическго Центра или Палаты (ЕМРСЦ). Проще говоря,- создать его, путем возможного равного взноса в капитал Банка/Центра/Палаты, каждого члена БРИКС\СНГ\ШОС/АТЭС на основе стоимости МНЧК\ЧК, по 10 млн. стоимости своих граждан. Или иным взаимно приемлемым способом, возможно, не по текущей (по простой формуле) стоимости, а на основе общемировой средней стоимости ЧК, умножая 10 млн. своих граждан, – на 120 кг или 4100 тр. унц. Золота, каждый. Или иным, согласованным способом. Это будет обеспечивать необходимый размер капитала МКБ от ЕАЭС/БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, для обеспечения всего спектра банковских операций, между собой и пересчета на любые валюты, заложив в том числе, ориентиры примеров банкинга и эмиссии денег, для всех государств Мира. Такой МКБ или ЕМРСЦ, не только создаст площадку для взаимодействия и операций в Новой Мировой Финансовой Системе, (без резервных валют, на условиях прямого клиринга и долгосрочных валютных свопов), но и будет «перевалочным пунктом», для операций с существующими банками и мега-регуляторами! Создав МКБ или ЕМРСЦ, Новые Гос.Банки и новые государственные деньги на новых принципах, хотя бы в рамках СССР/БРИКС/ШОС/СНГ/АТЭС, мы заложим фундамент Нового Мира, избавившись в операциях между странами спекуляций, ростовщичества и не справедливости в виде всяких там К1-К5! А так, из «распиаренного» Банка БРИКС, получился очередной Рокфеллеровский, (а теперь, после их объединения) и Ротшильдовский «Проект»,- где все идет строго по их плану «PROSPECT FOR AMERICA», – построения «Нового Мирового Порядка», плюс у Китая «золотая акция!»…..

Естественно, здесь были перечислены в основном шаги общеэкономического и финансово-политического, анти-паразитического и анти-глобалистского характера и варианты их реализации, но без полноценной государственности России,- они не возможны! В данном случае, я хочу оперировать исключительно юридическими категориями. Давайте называть вещи своими именами, – сегодня в России, фактически внешнее правовое и регулятивное управление. Все реализуется на основании некого аналога германского «Канцлер-акта» 1949 г. ( по которому ФРГ, не государство, а фактически коммерческое, корпоративное образование, осуществляющее всеобщие администрирование и управление на оккупированной СЩА и Великобританией территории Германии), тайно и не законно подписанного Б.Ельциным в 1991 году. Корпорация Российская Федерация, управляющая территорией и населением РСФСР, зарегистрирована в США в штате Делавэр, Правительством США в своем реестре и другая компания, под патронажем Королевы Елизаветы – «Правительство России», управляющая правами РСФСР\СССР в рамках UCC, согласно «UCC 1933 г.», в Сити, Лондон и, согласно «SIC Global in.». Это значит, что это, существующее все это внешнее управление – НЕЗАКОННО. А поскольку граждане СССР\РСФСР\России не знают и не ведают о нем, то еще и НЕЛЕГИТИМНО по своей природе, поскольку народ не участвовал в его обсуждении и не давал согласия на внешнее управление. Далее, нынешняя Конституция РФ, ведь фактически не была принята, потому как была лишь Проектом Конституции и принималась не референдумом, а каким то, выдуманным и не законным «всенародным голосованием», на основании незаконного решения Президента РФ, отрешенного от власти, вступившим в силу решением Верховного Совета и Конституционного Суда РСФСР, а потом еще вдруг, не понятно как, этот Проект,- стал Конституцией! Такая правовая коллизия есть безусловным основанием срочного пересмотра всего правого поля и статуса страны и граждан, с восстановлением законных органов управления СССР\РСФСР!. По этому, во главу угла, сегодня должен быть поставлен вопрос восстановления государственного суверенитета России, правомочности, правонаследования и правосубъектности, с начала, – в правах СССР/РСФСР/РЦ, с введением временного управления, например, – во главе с В.В.Путиным, действующим по факту доверия более 50% населения субъекта РСФСР/СССР, а за тем, через проведение Учредительного Собрания «Об учреждении нового унитарного суверенного государства Россия\РА-сия (создаваемого совокупной высшей волей и естественным правом живых Человеков и Суверенов, хозяев Земли Русской) вместо СССР/РСФСР и Российской Империи». Потому, что после референдума 1991 г., СССР/РСФСР не приобрели полную легитимность, поскольку речь на референдуме шла не о СОЗДАНИИ нового субъекта международного права, а о СОХРАНЕНИИ, ранее незаконно созданного субъекта на основе Российской Империи (РИ), в которой, как уже говорилось, после срежиссированного Британией отречения Николая II –Романова 15(2) марта 1917 г., единственного в РИ Суверена и отказа 16(3)марта 1917 г. его брата Михаила ее принять на прямую, эта власть ( власть Суверена над всей РИ и ее населением), 17(4)марта 1917 г. перешла к двоюродному брату Николая II, – Королю Георгу V и Британскому королевскому дому, (серьезный вопрос, нуждающийся в пространном разъяснении что случилось 17.03.2016 и 8.11.2016 г и случиться 15.03.17 и 5.11.2017 г, смотрите в ссылках), а фактическая местная власть, была как бы узурпирована «восставшими матросами Авроры и т.д.» ну и «Железняками, Лениным/Троцким и К», то есть, захвачена в результате гос. переворота большевиками при тайной поддержке той же Британии. Фактически сформировав на основании тайно подписанных в период с 1904-1920 г.,( руководителями 1-3 Интернационалов, про-британским Временным Правительством России и Большевиками,) секретных соглашений с владельцами Сити/Лондон и Британской Короной, незаконную, управляющую территорией и населением Российской Империи, – временную, коммерческую, колониальную\оккупационную администрацию РСФСР,- «британскую факторию», действующую по римскому праву! РФ – не государство, а управляющая (по умолчанию), коммерческая структура, – согласно регистра D-U-N-S© Number 531298725, существует в рамках морского и континентального, римского права не законно, при том, что РСФСР/СССР юридически не ликвидированы и существуют здесь и сейчас. Таким образом, незаконно образованная РСФСР (и СССР) на основе прав и территории Российской Империи, не может стать полностью легитимной не иначе, как на основании «добровольного» восстановления большевиками режима Романовых, что практически невозможно, в виду отсутствия прав наследования, либо на основании всеобщего референдума о создании нового суверенного государства, полноценного субъекта международного права. А разве так вопрос ставился когда – либо? Даже на Референдуме 1991 г.? Какие были вопросы? Давайте вспомним: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? (Да/Нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя? (Да/Нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение в обновлённом Союзе Советской власти? (Да/Нет)

Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновлённом Союзе прав и свобод человека любой национальности? (Да/Нет)». Поэтому путь один: из сегодняшней России в правовое поле СССР/РСФСР и далее, через законный Референдум в новый субъект,- Ра-сия\Асия\Тартария\Гиперборея? (унитарное государство), на основании и по результатам референдума, что должен быть организован на основе положений Конституции РСФСР 1978-92 г.г.! В идеале, Президент РФ, должен выстроить чёткий алгоритм и действовать по нему: Президент заявляет о своем добровольном принятии на себя, «по факту народного доверия», – полномочий Президента РСФСР и СССР и восстановлении прав СССР\РСФСР. О переходе России, с момента оглашения этого решения, в правовое поле СССР/РСФСР и создании Госсовета и Комитета Народного Доверия для временного управления территорией и правами! О переходе всех существующих органов власти (например, того же Госбанка СССР) и регулирования СССР/РСФСР в его подчинение по факту, введении особого положения и введении военно-гражданской администрации, создании военно-полевых судов РСФСР и мобилизации резервов и личного состава ВС/КГБ/МВД/Прокуратуры/Судей СССР, не изменившего присяге РСФСР/СССР. После заявления и возврата в правое поле СССР/РСФСР, в течении 3-х месяцев необходимо будет назначит выборы во все органы всех уровней власти в СССР\РСФСР и начать обсуждение по вопросу создания Нового Унитарного Государства «Россия»( или «Расия/Асия/Русь/Тартария/Гиперборея») на основе территории и прав Российского Царства (РИ- банкрот и ликвидирована Романовыми, которых к стати никто не расстрелял, по факту закрытия 300-го 1612-1913гг., Имперского Траста) и СССР/РСФСР и согласно положений Конституции РСФСР 1978-92 г.г., начать обсуждение текста и принципы Новой Конституции, Новой России (Асии, Тартарии, СССР ит.д.). Далее, на основе решений Учредительного собрания, принять решение о проведении в 3-х месячный срок общероссийского\всесоюзного\всеобщего референдума и вынесении на него 4-5-ти вопросов, например:

1)«Считаете ли вы себя вольным, живым Человеком, – Сувереном,- учредителем своей персоны, наделенным Душою, Разумом, Совестью, Верой, Мерой, вольною Волей, высшим божественным, естественным правом и высшей волей на земле, хозяином и распорядителем своей персоны, воли, земли и жизни?

2) «Подтверждаете ли вы, что своей осознанной, добровольной и свободной волей на базе вашего естественного права, свободного, живого человека и суверена, Вы готовы путем добровольного делегирования вами части этого права и прав на Землю, хозяином которой являетесь, (что составляет территорию РЦ, РСФСР, СССР,) для всеобщего блага, учредить Новое государство ( названине?) на принципах унитарности, безусловности ответственности, равенства и справедливости?»

3) «Считаете ли вы что необходимо установить окончательное примирение и ликвидировать сословия и неравенство между людьми, обеспечив принятие реституций, возмещений и компенсаций всем вольным, равным, живым человекам и суверенам, гражданам СССР как участникам учреждаемого Нового Суверенного, Справедливого Государства»,

4) «Принимаете ли Вы Новую Конституцию, (для чего опубликовать ее проект не ранее чем за 30 дней до голосования) нового независимого, суверенного, унитарного государства, построенного на принципах всеобщего равенства и приоритете справедливости над законами, Государства под названием Росия?/ Россия? / Ра-сия? /Русь?/СССР?/Асия?/Тартария?/Гиперборея? – полного продолжателя и владетеля прав и выгод СССР/РСФСР и Российской Империи» и всех держав, созданных до них нашими предками ? (название страны, тоже желательно определить на референдуме)

5) «Создаете ли Вы, своей высшей волей и правом, как вольный живой Человек, Суверен, Высший Трибунал Справедливости на Земле, для расследования преступлений и деяний против народов Российского Царства\СССР\РСФСР с 15 марта 1917 года, который будет действовать без каких либо иммунитетов, сроков давности, суверенитетов, договоров, статусов и любых иных иммунитетов предоставленных ранее кем либо и кому либо, жившему и живущему на планете Земля. Согласны ли Вы, что Высшая Справедливость должна восторжествовать? (А еще, нам нужно принять новые: гимн, герб и флаг без цветов и символов власти «бриттов» и «мировой закулисы» в виде орлов и прочего мистическо – кабалистического мусора).

И чтобы установить безусловную легитимность и правомочность, провести этот референдум, следует именно по Конституции РСФСР 1978-92г.г. или СССР 1977г.(с изменениями на 14 марта 1990 г)! Ну а потом, до 30.12.2021 года, нам нужно восстанавливать суверенную и эффективную государственность, последовательно делая такие шаги как: демаркировав границы, принять независимое законодательство соответствующее статусу именно суверенного и независимого государства, национализировать и создать новую РАН, создать Госплан, запретить ссудный процент, ввести гос. монополию на банковские услуги и внешнюю торговлю, обнулить долги за %, по кредитам населения, национализировать и превратить коммерческие банки (и любые финансовые организации) в инвест-фонды, национализировать сырьевые ресурсы, сети, СМИ и всю инфраструктуру, ЦБ РФ,(ликвидировав ЦБ РФ, – как преступную организацию) его активы и связанные с ним и активами страны структуры типа ВЭБ, ВТБ, СБ РФ и т.д., национализировать активы ММВБ. Запретить оффшоры, криптовалюты и операции с ними. Передать структуры и активы ЦБ РФ и т.д.,- во вновь организованный Госбанк РФ – монетарного регулятора РФ и подразделение Казначейства России, ликвидировать Пенсионный и другие Фонды, возложив их функции на Казначейство, отвязать Рубль от привязки к каким либо валютам или корзинам валют, передав Государственному Казначейству новой России, – Долговые Книги СССР/РСФСР/РФ (и других присоединившихся к России республик б. СССР) и функции эмитента государственной валюты Новой России\РСФСР\СССР, – Рубля. Начать его эмиссию на основе Человеческого капитала и балансовой стоимости всех резидентов и государственных активов. Вновь ввести весовой эквивалент 1-го Рубля – 0,0987412 г золота 999 пробы, (как в СССР, – Советский рубль , который после денежной реформы 1 января 1961 года, – до 1992 года, был формально равен 0,987412 г золота). Возможности прямого обмена рублей на золото не существовало, но это, тем не менее, обеспечивало международный, обменный валютный курс 0.61-0.63 коп за 1-н Дол. США. Все потому, что подразумевалась валютная стоимость веса золота (0,987412 г.) в одном рубле, устанавливаемая и сейчас, по правилам «золотого фиксинга» в Лондоне\Шанхае и внутренняя стоимость 1 г. золота 999 пробы, устанавливавшаяся Госбанком СССР (который и сегодня существует и публикует свои котировки,- 1$=0, 5374 рубля СССР, на сайте ЦБ РФ!), а ответственность по возмещению этой стоимости рубля (платежеспособность валюты), – обеспечивалась всеми ликвидными активами государства. Это было зафиксировано в международных и внутренних обязательствах СССР и об этом было написано на банкнотах СССР. Такая система эмиссии, делает не обязательным, накопление десятков тысяч тонн золота, но приличный золотой запас, – государству все равно необходим, так как большой объем товарного золота, позволяет регулировать стоимость своей валюты, влияя на спрос и предложение драгметалла на внутреннем и внешнем рынках. И необходимо потому, что сегодня в нынешней России, создать и защитить многоконтурную денежную систему, как было в СССР, пока не возможно и возможно не понадобиться, если сформируем Глобальный Клиринговый Союз..

Только так, удастся разорвать порочный круг (вернее петлю на шее) в который нас втянул Запад,- паразиты рода человеческого, а иначе опять,- кровь и слезы! Они ведь нас за людей не считают, всегда обманывают и не держат слово, их нужно упредить и начать строить новую, «Человечную» Цивилизацию и систему ценностей. Более того, России и ее союзникам, необходимо заявить о Новой концепции развития нашей Цивилизации, – где каждый Человек, – есть безусловная, неотделимая часть того,- что есть Бог! А значит все во имя Человека и во благо Его, через Его ответственность перед другими людьми, самим собой и Всевышним — Богом! Нашим Отцом Прародителем – Единым Всетворцом, Энергоинформационным Центром Вселенной, непостижимым, безконечным Абсолютом! Недопустимо любое отделение Человека от Бога! Кем либо или чем либо! Все что этому противоречит, должно быть отброшено и уничтожено!

Хватит наступать на одни и те же грабли, не бывает и не существует ни какой рыночной, само регулируемой системы экономических отношений и либеральных рыночных механизмов! Их эра окончательно закончилась не начавшись в 1900-1907 гг.,- кризисом перепроизводства! Как не существует и такой науки, как экономика, – она лишь адаптированный вид статистики, исследующий прошлое, на предмет закономерностей, «профанация науки», не способная на реальный анализ и предсказания. Оба эти придуманные идолы, служат своим хозяевам,- владельцам мировых денег и используются ими для обмана и введение в заблуждение людей по всему миру, с целью скрыть истину, несправедливость и ложь! Мировая экономика, в ручном режиме, пока регулируется «мировой закулисой», через созданный ими набор «Мега-регуляторов» в лице: UCC, «Базельский банк международных расчетов», ФРС, МВФ, ВТО, Всемирный Банк, ЕЦБ, ООН, Союз ЦБ, Банки, корпорации типа Вангард, СМИ и прочее. Это корпоративно-мафиозный сговор в масштабах планеты, они и созданные ими, обманом и подменой понятий, мега- регуляторы, создают финансово-экономические условия для безудержной эксплуатации человечества и обслуживают только свои интересы. Но пришло время поставить точку в их существовании и разрушить власть ростовщиков. Тем более, что есть «Завещательная воля Ричарда Граветта»! Того что «владел» этим миром и который завещал его гражданам СССР!

Мы можем сегодня и сейчас, через Человеческий Капитал, – определить новые, справедливые и незыблемые принципы финансово-экономических взаимоотношений в Мире и не допускать, что бы кто то, их презрел или использовал в своих целях.

Понятно, что в нашей стране, за последние 20 лет, сформирована мощная 5 колонна, вскормленная «зеленью и халявой». Ясно, что в лоб, сегодня, «по тихому», без возврата в поле СССР/РСФСР, масштабная реформа того же банковского сектора может быть ими моментально похоронена, не смотря на тот очевидны факт, что существующие коммерческие банки в России, это инструмент грабежа нашего народа. По этому, нужно помочь Президенту В.Путину (уверен, он настоящий патриот России) проявить гибкость, предложить варианты и определенную свободу маневра даже без кардинальных шагов в начале.

Например, уже сегодня, можно создать с нуля, инициативой «с низу», (или преобразовать существующие государственные Коммерческие Банки которых (учитывая АСВ) под 50 шт.!) 5 — 10 новых, государственных региональных Банков (Банков Проектного Финансирования), – «Народных банков Регионов» (НБР), настоящих партнерских банков, под эгидой одного Государственного Банка Проектного Финансирования (ГБПФ), сформированного из всех этих 30-50 госбанков, и которые будут в дальнейшем работать на принципах отказа от ссудного процента и партнерском участии. (наше государство, как частичный или полный владелец, присутствует в 30-ти российских банках, а через АСВ, еще в 25-30!) Почему бы их не использовать как базу для создания ГБПФ(НБР), для начала например в некоторых «своеобразных» регионах: 1) Чеченской республике, 2) Татарстане, 3) Башкирии, 4) Крыму, 5) Астраханской, 6) Рязанской области, 7) Орловской области . И даже в «Новоросии», Абхазии, Южной Осетии! Так, через ГБПФ, мы создаем систему перехвата управлением экономикой и финансами, что обеспечит перехват управления страной.

Принцип организации такого, государственного и регионального ГБПФ, очень простой, если не возможно обеспечить законодательную инициативу от Президента, Правительства, ГД и СФ, то Заксобрание и Глава любого Региона, инициируют и принимают решение и обращаются в Федеральный Центр с инициативой принять федеральный и местный, региональный закон,- «О Минимальном, Национальном Человеческом Капитале,- новом, региональном, не дисконтируемом, не делимом, государственном, балансовом активе 1-й категории, не облагаемым налогом и имеющем исключительно Государственный оборот, в интересах общин, родов и граждан России, проживающих на территории (регион)». Фактически, речь о «Новых Универсальных Правах Заимствования», позволяющих реализовать финансово-экономический потенциал граждан РФ, проживающих в регионе, через передачу части общей стоимости их потенциала, Федеральному Центру и законному эмитенту,- для организации новой законной денежной эмиссии, необходимой, для реализации творческого и потребительского потенциала гражданин проживающих на этой (и других) территории». Далее, Регион обращаются к Президенту РФ (что снимает с него давление мировой закулисы, за инициативу о ЧК) и к Федеральному Собранию, с просьбой,- реализовать законное право их жителей, граждан РФ. После чего, как того требует законодательство, принимается решение на федеральном уровне и создается «Государственный Региональный Банк Проектного Финансирования», (или «Народный Банк),- (статус,- ГУП) и местный филиал, под формальным руководством эмитента и регулятора, – пока что ЦБ РФ (а хоть сразу свои деньги в Госбанке печатай!) и Правительства РФ, где регион и ЦБ РФ, имеют доли 50\50% и соответственно в уставной капитал внесена 50% «стоимость» МНЧК всех граждан, прописанных в регионе (50% это актив федеральных властей) Эту стоимость определим или сразу дополненной формуле:

120000ZxRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)х Т+(Q)\(ЕхМ)=RА\100хN , или

лучше, пока что, по упрощенной -Wx\ЕхB\100xY(100)=A или WxR\ЕхB\100xY(100)=RA,

Где сумма 1 680 000$ или 80 640 000 рублей (пересчитать на день организации банка), которую сейчас официально (на 7.11.2014 г., согласно ВВП ППС) за всю жизнь стоит один Гражданин РФ (или 41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций) умножается на количество граждан прописанных в регионе. Это и составит размер уставного капитала регионального банка проектного финансирования – ГБПФ -«Народного Банка Региона», при этом прописывается, что регион входит в капитал ГБПФ, только 50% процентами стоимости граждан, остальные 50% является резервом (Федерального) Государственного Центра и войдут в будущем, – в «Госбанк Проектного Финансирования России» и потом в Гос. Казначейство /Госбанк России. К этим 50%, другие 50%, но уже деньгами, вносит эмитент и регулятор денежной массы, сегодня это ЦБ РФ. А может и Правительство РФ, если учесть, что ежегодно в бюджете остается неиспользованными и болтаются на счетах ЦБ и коммерческих банках около 7-8 трлн. Рублей! Плюс, находящийся в распоряжении Правительства внутренний долг в 19-23 трлн. руб., который тоже можно ввести в оборот,- вложив в пару НРБ, плюс перевод внешнего долга во внутренний, плюс долги и активы СССР. Вот такие скрытые резервы существуют сегодня, их можно запустить в экономику, даже если не воссоздавать сразу СССР, Госбанк России, а «нажать» на ЦБ и существующие структуры управленимя. Почему, их не внести в уставной капитал и не заставить работать хотя бы в двух-трех отделений ГБПФ? Таким образом, может обеспечиваться равноправие взносов (и гарантия обеспечения, эмиссии с учетом дисконта 50%) и возможность дополнительной эмиссии рубля, любых инвест-проектов, через прямое управление в лице Председателя Правления Банка,- делегированного из того же ЦБ и\или назначенного Правительством РФ и Совета директоров банка. Председателем, которого, становится руководитель регионального Федерального Казначейства, и членов совета директоров в количестве 3-х человек, плюс других 3-их, назначает Администрация Региона. При чем, все это, сегодня и практически без новых законов! Их уже достаточно. Достаточно парочки новых инструкций ЦБ, тем более он их уже разрабатывает, в преддверии открытия, первого в России исламского банка! Единственная проблема,- это целевые кадры, которых в России пока не готовят, хотя на самом деле, это не проблема. Квалификации действующих и готовящихся банковских специалистов,- более чем достаточно, так как в ГБПФ, будет проводиться ограниченный перечень операций, по сравнению с любым другим, осуществляемым в коммерческих банках. И все это, «прокатывает» в рамках Базеля-3! А какие возможности откроются буквально сразу, ведь для организации «Народного Банка Региона», – достаточно буквально от 3-4-х недель, максимум, – 3-х месяцев! Разве принять Региональный закон из одного – двух-трех предложений проблема? А представить его Президенту РФ, в рамках «разделения полномочий между федеральным центром и регионами»? А получить «добро», на благое дело, – долго?

Регионы, дело за ВАМИ! Заодно и руки у Президента и Федерального Центра будут развязаны, появится возможность заставить ЦБ РФ, сегодня сделать то, что нужно стране!

И тогда, через WхR\ЕхB\100 х Y=RA:

- 4 070 000 человек (из расчета, 41.8 кг золота, – каждый гражданин РФ) населения Башкирии, обеспечат Уставной капитал регионального «Государственного Банка Проектного Финансирования Башкирии» ( на 07.11.2014 г.) в размера не менее 328 204 800 000 000 рублей, 50% которых, более 164 трлн. Руб., будут его операционным капиталом, а его сотая часть,- около 1, 64 трлн. Руб., – составят величину ежегодных, долгосрочных, инфраструктурных инвестиций!

- 3 840 000 человек в Татарстане, обеспечат Уставной капитал регионального «Государственного Банка Проектного Финансирования Татарстана» в размере более 309 657 600 000 000 рублей, из которых, в свою очередь 50% – операционный, а это более 154,5 трлн. Рублей и 1,545 трлн. Руб. долгосрочных инвестиций в год!

- 1 344 900 человек в Чеченской республике, обеспечат Уставной капитал регионального «Государственного Банка Проектного Финансирования Чечни» в размере более 108 452 736 000 000 рублей, из которых более 59 триллионов (50%) может составить общий операционный капитал, а годовой инвестиционный – около 590 млрд. рублей!

– в Крыму – 1 958 500 чел., У\к = 157 933 440 000 000 рублей, -

– в Рязанской области — 1 140 900 человек, У\к = 92 002 176 000 000 рублей,

– в Орловской области — 770 000 человек, У\к = 62 092 800 000 000 рублей

– в Астраханской области – 1 016 516 чел., У\к = 81 971 850 240 000 рублей,

– в Абхазии – 240 800 чел., У\к = 19 418 112 000 000 рублей

– даже живущие в Южной Осетии — 72 000, человек , составят «уставник» банка в 5 806 080 000 000 рублей! ,

– а «Новороссия»?,- это 6 592 900 человек !,(2236500+4356400 человек, имея в виду Луганскую и Донецкую области) обеспечат У\к = 531 651 456 000 000 рублей!

Не плохо? Еще лучше, если сразу определить минимальную капитализацию одного гражданина России не в 41 кг, а в 120 кг или 4100 тройских унций золота. (а еще лучше в 300 кг!) Конечно, это более заманчиво, но пока может не хватить нормативной базы, точек опоры и союзников, начнется «движуха»», – обязательно переоценим и отменим грабительскую дискриминацию К1-К5! И тогда, ВВП США , Великобритании и прочих «витрин Запада», с их «супер-пупер» производительностью и «супер-пупер» эффективностью экономики», разделенные на придуманные ими и присвоенные себе «К4-К5», (к стати, у Российской Империи, тоже было К=5!)обретут свой истинный размер и состояние. Но сегодня, надо использовать то, что есть, все рычаги, принципы и возможности старой системы, что бы сделать шаг к новой, человечной. К стати необходимо упомянуть, что на основе докладов швейцарского банка Credit Suisse Global Wealth Report национальное (материально-вещественное) богатство России, без учёта оценки человеческого капитала, на который приходится половина НБ, стоит 40 трлн. долларов (то есть в 10 раз больше официальной статистики. Это значит, что НБ России в 2,5 раза превышает потенциал США, равный 24 трлн. долларам). Что составляет 20% мирового богатства (223 трлн долларов по данным на 2012 год), так что мы богаты не только ЧК! В любом случае, суверенный и гарантированный эмиссионный потенциал новых, государственных денег, на развитие нашей суверенной финансово-экономической системы, у нас имеется с запасом!

Таким образом, уже сегодня, можно ответственно говорить, о создании полноценного, наполненного активами на основе ЧК (и не только!),- Гос. Казначейства и Госбанка России и введении в законный оборот, новой, пока безналичной, государственной валюты/ денег России, – «Золотого рубля», (или: «Червонец», «Брикс», «Шос», «Евраз», «Деньга», «Алтын», «Расчетная единица», «Знак», «У.Е». и т.д.), основанного на Человеческом Капитале (МНЧК или Универсальных Правах Заимствования, – кому как нравится) и золотом стандарте. Как и в СССР, ее эмитентом должно выступить только Государственное Казначейство России. Новая валюта, должна будет иметь весовое наполнение и привязку к стоимости золота, к примеру,- как 1 рубль СССР=0,987412 г золота, (но лучше = 0,0987412 грамма) и первое время, до полного замещения нынешней рублевой массы от ЦБ, она будет иметь плавающую стоимость к рублю ЦБ и другим валютам, определяемую на свободных биржевых торгах и/ или определяемую Гос. Казначейством и Госбанком новой России

Ни каких, в том числе законодательных препон для полного перехода на золотой стандарт сегодня нет, – уже существуют металлические счета резидентов и не резидентов, открыть их всем, не проблема. И тогда, государство, приняв необходимые Акты, может спокойно организовать и осуществлять всю финансово-экономическую деятельность в стране и за рубежом, через такие счета и эту форму, взаимодействуя с любыми резидентами и не резидентами, обеспечив, в том числе и их операции между собой.

Рассмотрим ситуацию, на бытовом уровне. Например: на 13.01.2014 г., зарплата учителя в 37000 руб., равна стоимости 29,3283гр. Золота высшей пробы, это означает, что каждый месяц на счет учителя (и всех бюджетников), могло бы перечисляться (эквивалент) 29,3283 гр. золота, что составит в нынешних рублях, по курсу руб\грамм, устанавливаемому ЦБ,- 37000 руб. в Январе , (это по 1261,58 руб\грамм), 45267,35 руб ,- будет в Сентябре, ( по 1543,47руб\грамм) и соответственно в Январе 2015 года,- 63593,73 руб. = 29,3283 гр. ( по 2168,34 руб\грамм). Можно и в долларах или евро пересчитать, да и вообще в любой валюте! Главное, что даст такой выбор, – это стабильность и простота понимания. И соответственно Бюджет России, налоги, тоже должны пересчитываться через «метал», а все цены, необходимо зафиксировать на переходный период минимум в один квартал. Было бы здорово, на уровне 01.01.2014 года, до всяких там «санкций и революций», но…. К стати, на МЭФе в 2015 году был представлен праект «золотого билета» с интегрированным новыми технологиями 1 гр золота! Отличный вариант!,Хотя более оптимальным все таки будет сочетание «билетов» разного размера, – в 10 раз меньшего (0,1 гр – размер обычной купюры) и 2-5 раз большего наполнения золотом (размером с американскую гособлигацию или вексель).

. Бизнес же, перейдет на эти принципы довольно быстро, сделав «Рубль от ЦБ» (и любые сегодняшние валюты), – лишним! В перспективе, через годы, после глобальных изменений, можно будет поступить еще более радикально, использовать уже не металлический эквивалент, а оперировать частью величины ВВП ППС, в виде «корзины потребления» минимума\максимума\набора, максимально одинакового, для всех стран участников Глобального Клирингового Союза, реально суверенных и независимых Государств. Или рассматривать прожиточный «премиум» сформированный на основе количественного перечня товаров и услуг, взяв за единицу (или наоборот, – 50 % от возможного) перечень потребления товаров и услуг, в наиболее развитых государствах, типа Монако и Катар. В перспективе, при отказе от золотого наполнения, это может стать основой расчета стоимости ЧК и валют для всего мира! Главное, избежать соблазна и не создать Новую Единую Мировую Валюту, ибо это будет путь в прошлое и возврат в сегодняшнюю систему эксплуатации человечества.

Даже после реализации «завещательной воли» и определения квоты в мировых деньгах, на новый исторический период, каждое суверенное государство должно иметь свои суверенные деньги, своего госбанка и\или госказначейства на единой основе,- ЧК, это залог государственной независимости любого государства и возможности вкладывать в своих граждан, это их свобода, независимость и благополучие. Любая эмиссия, прирост и формирование объема денег в обороте ( М0 – М4 и далее до L), – должны осуществляться всеми государствами на основе Человеческого Капитала, соглашений, принципов эмиссии и свопов Глобального Клирингового Союза, долгосрочного государственного планирования, в объеме, достаточном для обеспечения государственных и общих финансово-экономических нужд, покрытия совокупного товарного оборота, инвестиций, производственной, научной и творческой деятельности, накопления законной прибыли и доходов, резидентов страны! Деньги не цель, они лишь средство и инструмент! И вообще, истинные цели, всегда не материальны, материальны лишь некоторые инструменты в их достижении!

Для внедрения, уже сегодня, новых экономических принципов и создания основ настоящей «Народной экономики»,- ориентированной на справедливость, запрет ростовщичества и человечность, необходимо построить работу такого государственного регионального, «Народного Банка Региона» на основе уже выработанных и отлично себя зарекомендовавших принципов «шариат — банкинга»/партнерского финансирования . И делать это, – УЖЕ СЕГОДНЯ!, не путем создания варианта «исламского окна» (или похожего на него) в действующих банковских структурах, а внедрением полностью нового формата банка проектного финансирования, – «Государственного Банка Проектного Финансирования России» и его региональных отделений, в которых действуют и проводятся только те правила и операции, что соответствуют его принципам, – получение справедливой выгоды через равное участие! Вся необходимая правовая и регулятивная информация уже давно находится в свободном доступе, а значит, выпустить сегодня инструкции тот же ЦБ или новый\старый ГОСБАНК СССР\России, может буквально за день! Консультации, буквально он-лайн, ЦБ/Правительство РФ, может легко получать от своих коллег в исламских банках Ближнего Востока, при необходимости, оттуда можно пригласить специалистов, которые буквально за пару дней, ну максимум недель, обучат персонал, которому просто надо объяснить, чего делать нельзя и все! Базовое образование, имеющееся у наших специалистов, даже избыточно для этого. Естественно, слова «шариат-банкинг» и его термины, которые просто означают название операций по арабски, проводимых сейчас и в обычных коммерческих банках, могут резать слух и их следует избегать, особенно на фоне исламского экстремизма, сложных межконфессиональных отношений и религиозных трений. Но при внимательном рассмотрении сути «шариат-банкинга», правил и принципов,- окажется, что именно они, эти правила, прямо декларируются всеми религиями и их течениями, обозначая партнерское финансирование, без ссудного процента, – «партнерский банкинг»! А значит, они, их суть, ни как не могут быть поводом для каких-либо спекуляций и разногласий, исключив какую-либо религиозную или национально – расовую окраску, это, подойдет всем! Долой паразитов и ссудный процент! Кстати, даже Англичане соглашаются с тем, что самые высокие темпы развития их страны в истории, были тогда, когда было запрещено использование ссудного процента! Ну что ж, если еще раз, по пристальнее рассмотреть сущность «народной» экономики в банковском секторе, то это, прежде всего отказ от ростовщического процента, отказ от фьючерсных сделок, проектное инвестирование, связанное с разделением рисков и долевым участием. Такой Банк (или инвест-фонд), не получают ссудного процента, они изучают человека, который пришёл к ним за помощью, предложенный им бизнес-план, анализирует риски, анализируют страхование рисков и если принимают решение, то получают долю в прибыли по проекту и становятся соответчиком. Главным, является принципиальный запрет на игры со временем, справедливость и долгосрочные, партнерские инвестиции, как в государственные, так и в частные проекты. Это способ создания инфраструктуры и долгосрочных вложений в Человека. Главная забота, – не допустить игр со временем, например: запрет на продажу урожая пшеницы, который ещё не выращен, что является сегодня обычным делом на Западе и в России. ГБПФ – Народный Банк Региона, должен быть устроен так, что он был фундаментально ориентирован на реальную экономику, что нужно прописать на уровне официальных законов и на уровне правил и морали общества, запретив ему любые игры на бирже и межбанк. Кстати, если внимательно проанализировать ситуацию в мировом банкинге, то, как не удивительно, гораздо более динамично развивается именно исламское банковское дело, причем в Европе и особенно в Великобритании. Там существуют исламские банки и существуют исламские окошки в обычных банках (например, в Citibank, Barclays) Конечно же, это неприемлемый подход, потому что есть такое понятие в исламе — «халяльные», справедливо приобретенные деньги, на которых не лежит печать криминала (справедливость не нарушена с точки зрения шариата). Это значит, если у Вас банк в целом, сейчас не «халяльный», но в нём есть исламское окошко, в которое вы принимаете (даёте) деньги не в рост, а чтобы вложить в полезное дело, то не получится их отделить от общего пула денег. И вы и другие, не знают, как они там, на счетах смешиваются с остальными деньгами или не смешиваются, а значит это профанация, обман, способ хозяев старой системы купировать развитие новой и наживаться на ней.

Исламская, христианская, буддистская религии говорят: экономика и финансово-экономические взаимоотношения между людьми, согласно Божественной Воле, должны быть построены на справедливости, на принципах отказа от паразитизма и стоять на той позиции, что все деньги «пахнут», что для нас самое главное. Например, по тому же «шариату», вы не можете пользоваться деньгами, полученными от алкоголя, даже если этот алкоголь продан, пьющим не мусульманам. Т. е. вы, не имеете права продавать алкоголь вообще! И не имеете права пользоваться деньгами от алкоголя (от прибыли с продажи) и от прочих «запретов, божественной справедливости», которых в том же исламе, не так уж много. Это надо учесть и не реализовывать через создаваемые нами филиалы «Государственного Банка Проектного Финансирования», никаких проектов с этим связанных и не иметь там таких клиентов, для них, пока что есть – другие, традиционные банки. Так же, это будет гарантией прямого экономического взаимодействия с нынешними исламскими банками. Динамика текущего развития исламских\партнерских банков, эффективно конкурирует с динамикой развития обычных банков, многие европейские хозяева различного бизнеса оценили преимущества работы с исламскими\партнерскими банками, – они не дают деньги под проценты, а вкладывают в общее дело и делят уже совместную прибыль! И вообще, предоставляют преимущества той надёжности, тех гарантий, которые дает «Народный», – исламский/партнерский подход, ставящий во главу угла справедливость. Это значит, что все деньги в таком банке «длинные», ставка по потребительскому кредиту, по ипотеке – 0% годовых!. Понадобится, не так много времени и обычные бизнесмены, с удовольствием потянутся в организуемые нами НБР, плюс появляется возможность реализовать огромное количество инфраструктурных и долгосрочных проектов, на которые нынешние российские банкиры, не хотят обращать внимание из за не очень высокой рентабельности и отсутствия «длинных» денег. Как только мы сформируем ЧК, в стране будет колоссальный рывок в темпах экономического роста, прирост ВВП поднимется до двузначных значений, будет гарантирован скачек экономической активности граждан и превращение дотационных регионов, — в доноров. Буквально в течение этого года, уже возможно создание таких банков во всех регионах страны и соответственно головного – Госбанка РФ (в связке с Гос. Казначейством России, – эмитентом новых государственных денег). Это приведет к скорому поглощению Казначейством/Госбанком (максимум в течении года),- ЦБ РФ, если его страшно ликвидировать сегодня. Главное правило Новой, государственной денежной эмиссии и «Народной экономики», – «Человеческий капитал, – это экономическая гарантия государственного суверенитета и развития потенциала всех и каждого! Он не может находиться в частных руках, ни в какой форме!! Он особый уставной, не дисконтируемый Государственный актив 1-й категории и он не может быть поделен, внесен, и\или акционирован кем либо и\или продан, уступлен, передан, заложен, обменян¸ замещен, отчужден и т. д., кому либо!»

Когда в России, даже сегодня, без полного восстановления правомочности и правосубъектности РСФСР\СССР, будет создан хоть один филиал ГБПФ, на основе ЧК, это станет главным шагом к полному государственному суверенитету, способом перехвата управления экономикой и финансами, началом необратимого процесса для всех стран мира, что, в конечном счете, приведет к созданию Новой Глобальной Финансовой Системы, Глобального Клирингового Союза всех независимых Государств и разрушению власти паразитов,- владельцев мировых денег! Когда же будет создан Глобальный Клиринговый Союз, (что возможно в течении 1-3 лет) «Человеческий Капитал», должен остаться единственным активом 1-й категории, все остальные активы, включая золото, должны быть переведены во 2-ю категорию, ( как гарантия от действий «паразитов») И здесь у России, может появиться,- «золотая акция», как организатора и создателя Нового Миропорядка.

Кроме того, научно-технический прогресс не стоит на месте, из за стремительного развития шеринговой экономики (The Economist, оценил мировой рынок шеринговой экономики в интернете в 26 миллиардов долларов. Ежегодно этот сектор растет темпами в 20-25 процентов!) и внедрения новых криптотехнологий и технологий удаленного доступа к финансовым операциям, как минимум половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет и их сотрудники останутся без работы, а к 2025-2030-м годам, традиционные банки, могут вообще исчезнуть из-за развития технологий. Таким образом, если ничего не менять, и не поставить собственную валюту, ее эмиссию и финансовые операции резидентов и не резидентов под суверенный государственный контроль, включая новый программный язык на основе 49 букв «Буквицы» и 24 знаков «Рунницы», программный софт на их основе, суверенные системы хранения данных, контроль за сетями на нашей территории, то нынешние хозяева мировых денег, получат безграничные возможности для финансово-экономических и соответственно, политических манипуляций в нашей, да и любой стране. Сейчас активно развиваются платформы рeer-to-peer кредитования (выдача займов без посредника в лице банка или иной кредитной организации), технологии платежей, основанные на blockchain (блочная цепь, распределенная база данных)». Чисто теоретически, в нынешней глобалистской системе, где все построено на деньгах извлекаемых «мировой закулисой» из воздуха, шеринговые технологии могут привести к массовому возникновению не контролируемых никем кроме них площадок, где напрямую сводятся кредитор и заемщик, под лозунгами,- типа «свободный рынок, бла-бла»! Однако финансово-политическая рискованность таких нововведений и их социальная безответственность (неуплата налогов, серые з\п, криминал, политизация) очевидны. Одно дело — банк, действующий в системе госконтроля, который выдает тысячи кредитов с небольшим процентом не возврата и гос. мега-регуляторы, ведущие контроль эмиссии валюты/долгов, всего валюто-баланса и налогов в стране и совсем иное — некое лицо, выдающие один или несколько кредитов. Для него не возврат, крайне болезнен, а такая искусственно созданная в интернете, глобальная обезличенная система, лишенная государственного контроля и какой либо ответственности, в руках нынешних наднациональных владельцев мировых денег, становится мощнейшим рычагом влияния как на конкретных людей в конкретной стране, так и на экономико-политическую стабильность целых регионов мира. Это все тоже нужно учитывать, а значит, альтернативы предлагаемым шагам и концепции ЧК, нет!

Надо отдавать себе отчет, – система пустых денег и эра тайной власти, уже подошли к своему пределу и концу, а значит, возвращение к какой либо привязке денег к реальному эквиваленту, и построение некого нового общества неизбежно, внедрение «Феникса» задуманное и «предсказанное» Ротшильдами еще в 1988 г, вполне возможно, если ничего не предпринять! Как только «продвинутые ребятки» накопят «металла» или чего ни будь такого, то ради сохранения своей тайной и явной власти и глобальной паразитической, – ростовщической финансовой системы, они тут же устроят мировой коллапс и опять будут «всех спасать», очередным «Планом Маршала», – рисовать цифры в компьютере и печатать свои уже «новые бумажки», например: “Фениксы”, «SDR»(специальные права заимствования), «Новые Доллары» (казначейские?, серебряные?, золотые?), Амеро, Золотые Юани, или, что то, другое. Вот не получилось с «Новыми Фунтами» «независимой» Шотландии, попробуют с «Сантимами независимой Каталонии», или после «БРЕКСИТА», – с «золотым британским фунтом», (ну или что то, на подобие), обязательно придумают какие то, свои, новые «пустышки-заманушки», за которые опять купят и ограбят все и всех, за одно, придумав и раскручивая для прикрытия, какую ни будь «новую, глобальную античеловеческую идею-дурилку»!

Нельзя этого допустить! Если руководители российских регионов, и не откладывая проявят законодательную инициативу, а Президент России, ГД/СФ, поддержат и примут соответствующие решения, в том числе как минимум: «О полном восстановлении государственного суверенитета и органов управления РСФСР, реализации концепции Человеческого капитала, построения «Народной» экономики на принципах государственного, партнерского банкинга» и проектного финансирования, с запретом использования ссудного процента», то их слава, не померкнет в веках! Это будет величайшим завоеванием человечества, основой Нового Мирового Порядка! Окончательной реализацией всех Прав и Свобод каждого Живого Человека – Суверена, учредителя (бенефициара) своей Персоны, носителя не прерывной Высшей, Верховной и Естественной Воли и Власти, существующей без каких либо ограничительных условий и действий в течение всего срока нашей жизни! Новой Эрой расцвета Человечества! Не надо бояться, все будет сделано предельно просто и быстро, ничего не надо ломать, это как перевести стрелку, – пару месяцев, максимум полгода и «поезд цивилизации» сначала не заметно, но неотвратимо пойдет в нужную нам сторону!

С уважением…..

P.S.

Для осуществления полноценных финансовых операций без ссудного процента и взаимодействия с исламским миром, необходимо вступить в правовые отношения и получить от нескольких (исламских) международных организаций, правила и нормы ведения партнерской (исламской) банковской деятельности, исключающие использование ссудного процента и особенности взаимодействия таких банков как между собой ( резидентов и не резидентов, государственного и коммерческого капитала) так и между такими банками и обычными банками, использующими ссудный процент.

Перечень организаций для организации сотрудничества и обмена правовой информацией:

- AAOIFI – Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских/партнерских финансовых институтов

- CIBАFI – Генеральный совет исламских банков и финансовых институтов

- ICD – Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС)

- ICIEC – Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного

кредитования (ИКСИЭК)

- IDB – Исламский банк развития (ИБР)

- IFSB- Совет по исламским финансовым услугам

- IICRA – Международный исламский центр урегулирования споров и коммерческого

Арбитража

- IIFM – Международный исламский финансовый рынок

- IILM – Международная корпорация по управления ликвидностью

- IIRA – Международное исламское рейтинговое агентство

- IRTI – Исламский институт исследований и обучения

- ITFC – Исламская торгово-финансовая корпорация (ИТФК)

- OIC – Организация исламского сотрудничества (ОИС)

Далее, – «Правила», по которым сегодня функционирует «исламский/партнерский ( народный) банкинг»:

- общий запрет на ссудные проценты;

- запрет на спекуляцию — использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических затруднениях). Однако “западные” финансовые инструменты в изменённой форме (в соответствии с законами шариата) используются двумя биржами: NASDAQ Dubai и «Дубайским финансовым рынком» (владелец арабская холдинговая компания «Borse Dubai»).

- запрет на азартные игры (лотерея, казино, игральные автоматы, букмекерские конторы и т.п.).

Также можно отметить социальные и этические условия отбора экономических действий. Особенно к этому относится запрет на инвестиции в:

• производство и потребление алкоголя и табака

• проституция

• порнография

• колдовство

• переработка мяса животных, которые умерли своей смертью

Одна из характерных черт исламского, свободного от ростовщического процента, банковского дела – создание особого механизма аккумуляции денежных средств на двух основных видах депозитных счетов, срочных инвестиционных (term investment deposits) и текущих (qard al-hasan deposits). Сегодня Банки сохраняют свою роль посредников при заключении различных контрактов. Инвестиционные счета отражают рисковое размещение средств, так как банк способствует их вложению в кредитуемые мероприятия. Для этого заключается особый контракт (аналог исламского «мудараба» mudarabach). В зависимости от срока инвестирования и сектора вложения средств (производство, торговля, услуги, домохозяйство) существует несколько разновидностей контрактов.

Например, в Иране, наиболее распространен контракт Instalment Sales (продажа в рассрочку), на который в 1998 г. приходилось 56,1% против 45,0% в 1995 г. Банк уполномочен покупать сырье и материалы, оборудование и другие, необходимые для производства основные и оборотные средства и продавать их в рассрочку заемщикам на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основах. Инициатива продажи и покупки принадлежит производителю и покупателю, для банка эта операция является финансовой. Однако при такой операции банки несут не только кредитные, но и бизнес риски. В целях снижения предпринимательских рисков клиенты обязаны допускать на свои предприятия работников банка, которые оценивают использование купленных в рассрочку товаров. По законодательству этот вид контракта может быть использован во всех сферах, кроме торговли….

В общем, информации по исламскому\народному\партнерскому банкингу, в свободном доступе достаточно, так что, как говорится, – было бы желание работать!…

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