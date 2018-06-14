Россия: главные аспекты мобилизационного проекта

Концептуал СМИ Авторский доклад Изборскому клубу Сергея Глазьева

Мобилизационную экономику обычно представляют сквозь призму военного времени, когда промышленность переводится на военные рельсы с целью обеспечения фронта всем необходимым для победы. Вторая мировая война часто характеризуется как «война машин» или «война моторов». Не принижая критически важного значения боевого духа и самопожертвования в рядах Красной армии, выиграть войну против практически всей захваченной нацистами Европы, чей экономический потенциал на порядок превышал советский, было бы невозможно без мобилизации всей экономики СССР. Наши заводы работали в четыре смены, всё гражданское население, включая подростков и стариков, трудилось по 12 часов в день без выходных и отпусков, довольствуясь символической зарплатой и минимальным набором потребительских благ, чтобы обеспечить армию и флот передовой военной техникой, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, инженерными средствами. Способность советской системы управления к мобилизации всех имеющихся ресурсов стала ключевым фактором для победы над многократно (особенно — после военной катастрофы лета 1941 года) более мощным по своему экономическому потенциалу противником.

С тех пор, однако, кардинально изменились и военные доктрины, и экономическое обеспечение вооруженных сил. США не могли одолеть СССР ни в холодной войне, ни в горячих региональных конфликтах на границах сфер влияния. Они добились развала социалистического лагеря изнутри благодаря изощренным методам заигрывания с некомпетентным и доверчивым советским руководством, вербуя проводников своей политики непосредственно среди первых лиц Советского Союза. С помощью «мягкой силы», за счёт применения когнитивного оружия им удалось добиться лёгкой победы над несокрушимым традиционными методами ведения военных действий противником. И все гигантские расходы СССР на достижение военно-стратегического паритета с США в итоге оказались напрасными. Из этого опыта: как триумфального, так и печального, — следует, что мобилизация военного потенциала невозможна без мобилизации потенциала экономического. В свою очередь, чтобы последняя сработала, должна быть отмобилизована властвующая элита и политическое руководство страны.

Мобилизационный проект: система контуров

Советская экономика была сверхотмобилизованной. Всё народное хозяйство работало на нужды оборонно-промышленного комплекса, где, благодаря концентрации наиболее качественных ресурсов, удалось достигнуть паритета по стратегическим вооружениям с вдвое превосходящим нашу страну по экономическому потенциалу противником. Но Советский Союз рухнул из-за того, что США и их союзникам удалось втянуть его руководителей в добровольное самоуничтожение. Сначала они с энтузиазмом спилили ствол дерева, на ветвях которого сидели, отстранив от власти КПСС, а заодно и самих себя, а затем уже их преемники схватились в междоусобной борьбе за присвоение его плодов, разделив и разграбив страну по частям. Точнее, грабили уже другие, новые руководители, заранее обученные противником на переформатирование системы управления экономикой, на разрушение страны с приватизацией её достояния. В результате постсоветское пространство стало для США и их союзников «дойной коровой», из которой выжато более 2 трлн долл. капитала, десятки млрд тонн энергоносителей и сырьевых материалов, миллионы умов и высококвалифицированных рабочих рук.

США разгромили СССР методами гибридной войны, которые они используют в настоящее время против России. Советский Союз не спасли ни ракеты с разделяющимися ядерными боеголовками, ни мобилизационные мощности, которые остались невостребованными в силу поражения руководства страны когнитивным оружием противника. Последнее включает в себя следующие элементы:

— разрушение идеологии, объединяющей общество и поддерживающей политическую систему;

— замутнение сознания властвующей элиты, подрыв основополагающих ценностей, оправдывающих её господство;

— выращивание сети «агентов влияния» в высших эшелонах власти, работающих на разрушение существующей системы управления путём проведения идеологически мотивированных реформ;

— подмена понятий в общественном сознании и дискредитация привычных ценностей с целью их замены ложными ориентирами;

— массовое десантирование провокаторов, которые под видом друзей и доброжелательных советников втираются в доверие с целью навязывания самоубийственной для страны политики.

Все эти составляющие когнитивного оружия успешно применялись для разрушения нашей страны изнутри начиная со Смутного времени. Ни Московское царство, ни Российскую империю, ни Советский Союз невозможно было сокрушить путём лобовой военной интервенции. Это показали все организованные «коллективным Западом» войны, включая обе Отечественные, Первую мировую, а также Крымскую войну и другие региональные кампании. Успеха противник достигал только после поражения сознания властвующей элиты когнитивным оружием. Прежде всего его остриё направлялось против главы государства. Великой Смуте предшествовали идеологические и политические расколы во дворе Ивана Грозного, инспирированные засланными из Европы провокаторами. Февральской революции и Гражданской войне — масонский антигосударственный заговор, организованный английской и французской агентурой. Распаду СССР — горбачёвская перестройка, инспирированная американскими и другими западными агентами влияния в его ближайшем окружении.

Параллельно применению когнитивного оружия против общественного сознания с целью дезорганизации и делегитимизации властвующей элиты противник готовит оружие второго удара — новую властвующую элиту, призванную в нужный момент перехватить управление страной. Она уже полностью подконтрольна противнику и выполняет его волю в порабощении страны. Заигрывая с властвующей элитой, используя человеческие слабости первых лиц государства и играя на их честолюбии, постепенно подменяя ценности, противник втягивает их в процесс саморазрушительных реформ и одновременно готовит революционеров, которые ударят в спину власти, как только та потеряет контроль над ситуацией. Так Вашингтон заигрывал с Горбачёвым, втягивая его в процесс «ускорения», «демократизации» и «перестройки», одновременно готовя Ельцина и «команду Гайдара», которые в нужный момент при поддержке США совершили государственный переворот и перехватили управление страной. Аналогичным образом Лондон втянул Николая II в ненужную России войну с Германией, параллельно создавая масонскую сеть, которая в подходящий момент свергла царя и сформировала Временное правительство. Так же Иван Грозный был обольщён западными агентами, которые параллельно готовили интервенцию и гражданскую войну.

Алгоритм действий по разрушению российской государственности предельно прост. Втянуть руководство страны в доверительные отношения, под «соусом» прогрессивных изменений и совершенствования политической системы навязать идеологически мотивированные реформы, которые расшатывают систему управления страной и деморализуют властвующую элиту. Институты обеспечения национальной безопасности парализуются требованием перемен. Возникает возможность для появления протестных движений, которую противник использует как «теплицу» для выращивания марионеточной контрэлиты. «Доверительные» отношения с руководством страны и властвующей элитой используются для сдерживания их от силового подавления оппозиции, которую противник тем временем всемерно поддерживает и вооружает. Под нарастающим хаосом скрывается управляемый противником переходный режим, в течение которого, с одной стороны, набирает силу и вооружается контролируемое им протестное движение, а с другой — разрушается действующая система управления, деморализуется и разлагается властвующая элита, парализуется её способность к сопротивлению. Как только протестное движение набирает достаточно силы, чтобы свергнуть власть, противник даёт команду на вооружённое восстание и позволяет протестующим безжалостно расправиться с властвующей элитой. После этого он легитимизирует марионеточный режим, используя его в своих интересах для разграбления и последующей эксплуатации страны.

Реализацию этого алгоритма мы наглядно видели при захвате американскими спецслужбами контроля над Украиной. Они использовали доверительные отношения с Януковичем для удержания его от применения силы против выращиваемых ими через НКО и силовые структуры власти нацистов. Как только те стали достаточно сильны, американские кураторы дали команду на вооружённое восстание, продолжая удерживать властвующую элиту от самозащиты. И, как только президент бежал из столицы, поспешили признать нацистскую хунту и обеспечили её легитимизацию в немедленно подписанном руководителями европейских государств договоре об ассоциации ЕС с Украиной. Тот же алгоритм применялся при свержении Горбачёва беловежскими заговорщиками, а столетие назад — при свержения царя выращенными в парламенте и внедрёнными в высший генералитет масонами.

Во всех катастрофах российской государственности военная сила — и то в виде парамилитарных прокси-стурктур — применялась противником на завершающем этапе: после того, как пораженная когнитивным оружием властвующая элита свергалась заранее выращенным отрядом западных агентов влияния — для закрепления успеха. В период Великой Смуты европейские вооружённые отряды наводнили Московию уже после государственного переворота и свержения царя, с лёгкостью захватив столицу и занявшись разграблением страны. Интервенция западных «союзников» началась сразу же вслед за их победой в Первой мировой войне — уже после двух революций 1917 г. и краха российской государственности. Сразу же после распада СССР американские инструкторы наводнили все органы новой российской власти и места производства ядерного оружия, парализовали работу оборонно-промышленного комплекса. Вместо интервенции они сделали ставку на распад Советского Союза изнутри, взяв под контроль его бывшие республики посредством своей заранее выращенной агентуры. Применение военной силы последовало спустя четверть века с целью отрыва от России Украины после того, как президент Путин взял курс на восстановление российского суверенитета.

Исторический опыт трижды постигших нашу страну катастроф и выхода из них позволяет выявить следующие закономерности восстановления отечественной государственности.

Восстановление идеологического контура, объединяющего людей на основе общего понимания смысла и правильности существующего общественно-государственного устройства. Как известно, советская империя имела коммунистическую идеологию. Идеология Российской империи отражена в ёмкой формуле «самодержавие, православие, народность». Идеология Московского царства также носила религиозный характер, основанный на принятой от Византийской империи православной вере, хотя в азиатской части этого государства в разное время на различных территориях доминировали ислам, буддизм, индуизм, шаманизм и другие вероучения.

Общим стержневым принципом всех этих идеологий неизменно являлось требование социальной справедливости, которому должно соответствовать общественно-государственное устройство. Нарушение данного требования влекло за собой разрушение идеологического контура и хаотизацию общественного сознания.

Восстановление политического контура, объединяющего людей посредством институтов государственной власти. И в Советской, и в Российской империях он строился иерархическим образом во главе, соответственно, с Политбюро ЦК КПСС и царём. В Московском царстве также существовала иерархия, предусматривавшая делегирование власти от верховного правителя. Работа этого политического контура была основана на соответствующей идеологии, обеспечивающей его легитимность в общественном сознании. Разрушение идеологического контура влекло делегитимизацию институтов государственной власти в общественном сознании и расшатывание политического воспроизводственного контура.

Восстановление нормативного контура, объединяющего людей на основе правил поведения и санкций за их нарушение. Он формируется политическим контуром путём принятия законов, указов, постановлений и др., обязательных для исполнения норм. Расшатывание политического контура ослабляло легитимность нормативного контура, создавая возможность массового нарушения законодательства и неподчинения органам власти. Так, свержение царя породило быстрое разрушение институтов организации общества, погрязшего в хаосе и тотальной гражданской войне. Аналогичным образом самоликвидация КПСС повлекла быструю делигитимизацию советской правовой системы, нарастание национал-сепаратизма, развал государства и криминализацию общества. В первом историческом цикле развалу империи предшествовали войны за лидерство между претендентами на верховную власть, которые, по мере экономического развития её составных частей, переросли в войны за независимость соответствующих протогосударственных образований. Непосредственным предвестником краха стал внутренний раскол в правящей элите, который вылился в репрессии опричнины и перешёл в хаос Великой смуты.

Восстановление экономического контура, объединяющего хозяйственную деятельность людей. Он формируется нормами и институтами, регулирующими различные виды хозяйственной деятельности. Делегитимизация нормативного контура влечёт разрушение сложных видов хозяйственной деятельности и деградацию экономики. Непосредственным экономическим итогом всех трёх катастроф и распадов единой государственности становилось запустение страны, сокращение численности её населения, вывоз за рубеж и уничтожение значительной части накопленного богатства, разрушение производительных сил и падение народного благосостояния. Требовался достаточно длительный период для их восстановления в рамках новой системы воспроизводства экономики, задаваемой новыми нормативным, политическим и идеологическим контурами.

Восстановление семейно-родового контура, обеспечивающего воспроизводство народонаселения. Семейный уклад и кровнородственные отношения находятся под сильным воздействием всех перечисленных выше воспроизводственных контуров, но при этом обладают относительной автономностью от них, что позволяет сохранять историческую память и способность общественного сознания к регенерации социальных структур, хоть и в иных форматах. Разрушение семейно-родового контура сопровождается взрывом неуправляемой социальной энергии, характеризующейся крайней агрессивностью со стороны утративших привычные смыслы жизни и связи людей. Оно влечёт за собой социальную дезинтеграцию и одичание значительной части общества, его распад на самоорганизующиеся враждующие группы, всплеск насилия и появление архаичных социальных структур.

Все три катастрофы, повлекшие крах отечественной государственности, происходили так, что вначале ослаблялся и размывался идеологический контур, что подрывало устойчивость политического контура, ослабление которого, в свою очередь, влекло делигитимизацию нормативного контура и последующую деградацию экономического контура. В этих условиях семейно-родовой контур не мог удерживать утративших привычные жизненные ориентиры и доходы людей, значительная часть которых радикализировалась и пополняла революционную среду. Общим проявлением этих катастроф было удивительно быстрое одичание значительной части населения, которая с распадом всех пяти контуров воспроизводства социально-государственного устройства опускалась до самых примитивных форм асоциального поведения, уничтожая остатки общественно-государственного устройства. Последующая самоорганизация общества происходила за счёт насильственного подавления асоциальных форм поведения путём сверхжёсткой организации перечисленных выше воспроизводственных контуров, осуществляемой принципиально новой социальной группой — носителем новой идеологии.

Общей чертой всех трёх переходов к новому общественно-государственному устройству также выступало наличие достаточно мощного внешнего импульса-угрозы, направленного на разрушение вначале идеологического, а затем и политического воспроизводственного контуров. При этом главным объектом воздействия являлась властвующая элита, где формировалась прослойка агентов влияния новой доминирующей идеологии.

В отсутствие решительного отторжения со стороны политического воспроизводственного контура происходит заражение властвующей элиты новой идеологией с последующим размыванием идеологического воспроизводственного контура и разрушением политического. После этого быстро рушится нормативный контур и деградирует экономический. Семейно-родовой контур сохраняет относительную устойчивость, обеспечивая дальнейшее воспроизводство населения, которое постепенно включается в новую систему социально-властных отношений и соответствующие ей воспроизводственные контуры.

Современная Россия не только не имеет идеологического контура, но и лишена права его иметь, согласно ст.13, п. 2 Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Для России значение этой статьи аналогично статье японской конституции о запрете иметь Вооружённые силы[2].

Современная система евразийской интеграции

Как известно, после распада СССР американские власти сформулировали свою главную цель на постсоветском пространстве следующим образом: «Наша первоочередная задача — не допустить появления на территории бывшего Советского Союза или где-либо ещё нового соперника, представляющего угрозу, аналогичную исходившей от СССР»[3]. Поэтому они столь резко и агрессивно отреагировали на инициативу глав России, Белоруссии и Казахстана о создании Евразийского экономического сообщества, а затем — Таможенного и Евразийского союза. Хотя он формируется не более как общий рынок по правилам ВТО, без единых надгосударственных политических институтов, американской политической верхушке тут же померещилась реинкарнация СССР[4].

Тем временем реальная угроза американскому доминированию возникла со стороны Китая. Сохранив коммунистическую идеологию «с китайской спецификой» и творчески переработав опыт социалистического строительства в СССР, учтя советские и собственные ошибки, китайское руководство создало эффективную систему управления социально-экономическим развитием на основе сочетания принципов планирования и рыночной самоорганизации при регулирующей роли социалистического государства. Сохранив идеологический и политический контуры воспроизводства советской империи, китайские коммунисты трансформировали экономический контур на основе рыночных механизмов, раскрепостив социальную энергию семейно-родового контура и направив её на решение задач развития экономики и повышения уровня народного благосостояния. Китайским коммунистам удалось обеспечить переход к интегральному мирохозяйственному укладу, подчинив общенародным интересам энергию воспроизводства капитала в рамках как внутреннего семейно-родового контура, так и внешнего контура транснациональных корпораций.

Дальнейшее развитие производительных сил требует перехода к новому, интегральному, мирохозяйственному укладу. Его формирование в Китае, Индии, Индокитае, происходящее на основе сочетания государственного планирования и рыночной самоорганизации, общенародной собственности на инфраструктуру и частного предпринимательства, подчинения предпринимательской инициативы общественным интересам при гармонизирующей роли государства, — показало свои принципиальные преимущества по сравнению с нынешним финансово-монополистическим мирохозяйственным укладом.

Впервые в истории переход к новому мирохозяйственному укладу связан не с расширением возможностей развития капиталистических отношений, а с их ограничением. Эта существенная разница означает, что одновременно меняется, как говорят математики, производные функции социально-экономического развития. Прекращается опережающее развитие капиталистического мира, который должен вернуться под контроль идеологического и политического воспроизводственных контуров имперского социально-государственного устройства. Только само это устройство приобретает глобальный характер, что тоже является признаком смены цивилизационных циклов: от локальных конфликтующих цивилизаций — к глобальному разнообразию сотрудничающих цивилизаций в интересах гармоничного развития человечества.

В современных условиях лидерство невозможно в результате завоевания или даже принуждения одних стран другими. Оно может быть достигнуто только на основе международного права, в рамках коалиции государств, заинтересованных в переходе к интегральному мирохозяйственному укладу и противостоящих агрессивной реакции транснационального капитала. Этот переход, однако, не произойдёт сам по себе, без создания указанной выше антивоенной коалиции стран, заинтересованных в развитии в рамках интегрального мирохозяйственного уклада. Чтобы эта коалиция приобрела лидерские позиции, нужно создать идеологический и политический контуры её воспроизводства как целостного социально-государственного образования. Для этого необходимо восстановление исторической памяти совместного развития народов Евразии в рамках трёх мировых империй. Это позволит осознать фундаментальность конструирования современного Евразийского партнёрства со всеми необходимыми для устойчивого развития контурами воспроизводства.

Общая идеология должна соответствовать современной парадигме устойчивого развития и принципам интегрального мирохозяйственного уклада. Она накладывает следующие требования на нижеследующие воспроизводственные контуры.

Общий политический воспроизводственный контур должен строиться на основе норм международного права, в первую очередь — исходя из суверенитета всех объединяющихся в коалицию государств, взаимовыгодности и добровольности сотрудничества на основе общих интересов в гармоничном устойчивом развитии.

Экономический контур должен быть достаточно гибким для учёта разнообразия хозяйственных систем стран коалиции, оставляя им свободу введения любых внешнеэкономических ограничений с целью обеспечения собственного устойчивого развития. Он должен ограждать участников коалиции от попыток дестабилизации их экономики извне, втягивания её в неэквивалентный финансовый обмен, ограничения технологического развития. Одновременно он должен обеспечивать участников коалиции необходимыми для развития экономики ресурсами, что предполагает наличие общего стратегического планирования, институтов развития, единого экономического пространства.

Семейно-родовые контуры социально-государственной системы коалиции должны получить благоприятные условия для гармоничного развития, что предполагает приоритетное развитие образования, здравоохранения, культуры и науки, формирование общего рынка труда и единого образовательного пространства.

Для доказательства необходимости перехода к новому мирохозяйственному укладу и новому цивилизационному циклу остаётся рассмотреть противоположный сценарий. Если такого перехода не произойдет, то мир ждёт один из следующих вариантов катастрофического развития событий, широко обсуждаемых современной футурологией:

— дальнейшая эскалация мировой гибридной войны с переходом в неуправляемую фазу и возможным применением оружия массового поражения;

— использование достижений нового технологического уклада в антигуманных целях (клонирование людей, конструирование киборгов, разработка и применение избирательного биологического оружия);

— техногенная глобальная катастрофа в результате непродуманного развития производств нового технологического уклада.

Имеющиеся научно-технические прогнозы свидетельствуют о реальности перечисленных угроз. Это служит ещё одним доказательством безальтернативности перехода к интегральному мирохозяйственному укладу и формирования межгосударственной антивоенной коалиции для сохранения человечества. В противном случае человеческая цивилизация самоуничтожится вследствие либо мировой войны, либо перехода к принципиально новому технобиологическому виду. Сохранение человеческой цивилизации, как и её зарождение, будет зависеть от евразийского интеграционного процесса. Чтобы соответствовать современным вызовам, он должен иметь прочный идеологический фундамент, основанный на исторической памяти народов Евразии.

Мобилизация политической элиты — необходимое условие экономической мобилизации

Мобилизовать необходимо, прежде всего, властвующую элиту. Пока её значительная и весьма влиятельная часть ориентируется на Вашингтон и Лондон, заискивая перед западными покровителями, получая от них похвалы, награды и обещания защиты, храня за рубежом деньги и содержа там свои семьи, российская государственность находится под угрозой. Призывы главы государства к повышению эффективности системы управления, росту экономики и переводу её на инновационный путь развития блокируются проводниками политики вашингтонских финансовых организаций, для которых важно другое — сохранение режима эксплуатации российской экономики в интересах западных корпораций и вывоза полученных доходов за рубеж.

Саботируя указания президента о повышении нормы накопления и развитии научно-производственного потенциала страны, денежные власти продолжают политику удушения этого потенциала, руководствуясь инструкциями МВФ. Совокупный ущерб от этого удушения за постсоветский период уже в разы превышает экономический ущерб от гитлеровского нашествия. Только за 2014-2017 гг. Россия потеряла около 20 трлн руб. невыпущенной продукции и 10 трлн руб. несделанных инвестиций из-за политики Банка России по сжатию кредитного предложения — не говоря уже о вывезенных за рубеж примерно 2 трлн долл.

Несмотря на американскую гибридную агрессию против России, наши денежные власти продолжают проводить политику подчинения экономики интересам западного капитала. Это выражается, во-первых, в структуре валютных резервов, львиную долю в которых занимают долговые обязательства США и их союзников по НАТО. Во-вторых, в подчинении российского финансового рынка интересам западных, прежде всего — американских, спекулянтов, которые доминируют на нём и извлекают сверхприбыли на искусственно создаваемой Минфином РФ заниженной цене российских долговых обязательств и манипулировании нашим валютным рынком. В-третьих, в непрерывной откачке Банком России денег из экономики с прекращением рефинансирования банков, дефицит которых подсаживает российские корпорации на внешние источники кредита. В-четвертых, в маниакальном страхе денежных властей перед валютным контролем, фактическое отсутствие которого позволяет вывозить около 100 млрд долл. в год. В-пятых, в поддержании чудовищной офшоризации российской экономики, свыше половины реального сектора которой находится под контролем нерезидентов.

Этот перечень признаков ангажированности денежных властей, работающих в интересах западного капитала, можно продолжать и расширять.

Нет сомнений, что в рамках проводимой денежно-кредитной политики никакая мобилизация экономического потенциала страны невозможна. Точнее, возможна только квазимобилизация в интересах противника. Например, США закупает большую часть производимого в России титана, корпорация «Боинг» законтрактовала его на многие годы вперёд. Подавляющая часть алюминия и других производимых в России цветных металлов также идёт на экспорт. Туда же, преимущественно в западные страны, уходит 2/3 нефти и половина нефтепродуктов. На американских заказчиков работает целая армия российских программистов. Туда же направляются потоки выпускников ведущих российских вузов по биоинженерным специальностям, значительная часть оставшегося в России научного потенциала работает по западным грантам. Привязав денежную эмиссию к приросту валютных резервов, Банк России жёстко подчинил эволюцию российской экономики интересам иностранного капитала: чтобы получить прирост денежного предложения и кредита, российской экономике требуется сначала либо что-то экспортировать, либо продать права собственности иностранному инвестору. Так, без единого выстрела и под фанфары прославления «лучших в мире» руководителей российских денежных властей уже четверть века колонизируется российская экономика. Их руками она превращена сегодня в сырьевую периферию, не способную в рамках проводимой макроэкономической политики к самостоятельному развитию.

Ниже пойдёт речь о том, как следует изменить экономическую политику, чтобы мобилизация сохраняющегося научно-производственного потенциала стала в принципе возможной. Для оборонных ли целей, или для решения задач подъёма народного благосостояния, защиты Земли от космических угроз или других позитивных результатов. Действующая сегодня система управления экономикой страны в принципе неспособна к достижению каких-либо целей. Она лишь обслуживает интересы компрадорского олигархата, обеспечивая ему получение сверхприбылей от эксплуатации природных богатств страны и вывоз этих сверхприбылей за рубеж. И правительство считает это нормальным, сорвав исполнение Федерального закона «О стратегическом планировании» и отказываясь от применения каких-либо целевых нормативов, в том числе —установленных целеориентирующими указами главы государства от 7 мая 2012 года. Оно не управляет даже своей банковской системой, предоставив банки с госучастием в распоряжение их топ-менеджеров.

Ещё раз: без мобилизации властвующей элиты никакая мобилизация экономики невозможна. Вполне вероятно, что основная часть нынешней властвующей элиты столь коррумпирована и зависима от западных спецслужб, установивших контроль над их зарубежными счетами и имуществом, что мобилизовать её в интересах страны невозможно. Из этого следует необходимость переформатирования властвующей элиты, замены ее коррумпированных и сгнивших сегментов новыми здоровыми силами. На разных драматических этапах нашей истории эта задача решалась по-разному и с разной результативностью. К примеру, «сталинские соколы» успешно справились с созданием эффективной системы управления, заменив бредивших мировой революцией ставленников Коминтерна. А созданный для поддержки российской государственности Союз русского народа не был использован Николаем II для укрепления системы управления страной, что привело к свержению царя руками им же назначенных генералов.

Некоторые меры, которые должны быть применены для ослабления влияния компрадорской части российской элиты, являющейся проводником интересов противника, вполне очевидны.

Меры по мобилизации экономического потенциала

Первой из таких мер-предпосылок для экономической мобилизации является снижение зависимости от внешнего финансирования и влияния, что предполагает:

— вывод госактивов (Резервный фонд, Фонд национального благосостояния, резервы Банка России) из обязательств стран, осуществляющих против России гибридную агрессию, с переводом их в политически нейтральные инструменты, прежде всего — в золото, а также в обязательства стран БРИКС;

— преобразование Резервного фонда в Бюджет развития, средства которого должны тратиться на стимулирование инвестиций в перспективные направления роста экономики путем фондирования институтов развития, облигаций государственных корпораций, инфраструктурных облигаций;

— прекращение импорта за государственные средства (бюджета и средства госкомпаний) любой продукции, аналоги которой производятся в России, включая импорт самолётов, автомобилей, лекарственных препаратов, напитков, мебели и пр.

— запрет на привлечение новых средств российских физических и юридических лиц российским банкам, являющимся дочерними подразделениями американских и европейских банков, — исходя из интересов национальной безопасности и на время действия санкций;

— деофшоризация российского бизнеса путём реализации комплексной системы мер (введение статуса национальной корпорации, прекращение взаимоотношений государства и госсектора с офшорами, введение ограничения их допуска в чувствительные сектора российского рынка);

— прекращение, во избежание стимулирования вывоза капитала и валютных спекуляций, приёма иностранных ценных бумаг и иностранных активов российских банков в качестве обеспечения ломбардных и иных кредитов ЦБ;

— открытие кредитной линии Центробанка на рефинансирование через ВЭБ корпораций и банков, сталкивающихся с прекращением внешнего кредита по причине санкций, — на тех же условиях, что и замещаемые иностранные займы, её объём на 2018 год может составить до 5 трлн руб.;

— многократное увеличение, в целях замещения лизинга иностранной техники, недоступного вследствие санкций, финансирования институтов лизинга отечественной техники путём целевого рефинансирования ЦБ под 0,5% годовых с маржой этих институтов не более 1%;

— ограничение внешних заимствований контролируемых государством корпораций, с постепенным замещением уже полученных ими инвалютных займов рублёвыми кредитами государственных и коммерческих банков за счёт их целевого рефинансирования со стороны ЦБ РФ под соответствующий процент;

— ограничение гарантий по вкладам граждан в рамках системы страхования вкладов только рублёвыми вкладами, с одновременным повышением нормативов обязательных резервов по вкладам в иностранной валюте;

— наделение монопольными правами по перестрахованию рисков российских резидентов специальной государственной компании.

Одновременно должны быть приняты следующие меры по стабилизации курса рубля и валютного рынка, прекращению оттока капитала за рубеж как приоритетного условия экономической мобилизации:

— остановка спекулятивного вихря путём прекращения кредитования валютно-финансовых спекуляций за счёт кредитов ЦБ, госбюджета и госбанков, а также пресечения сговоров с целью манипулирования рынком, махинаций сотрудников биржи и менеджеров банков;

— многократное снижение размаха валютных спекуляций путём остановки кредитных рычагов, налогообложения спекулятивной прибыли, сокращения числа сессий и применения других стабилизационных механизмов Московской биржи с восстановлением над ней государственного контроля;

— установление централизованного контроля за валютными операциями госбанков и госкорпораций с целью стабилизации рынка, при необходимости — их перевод на прямые валютные операции с ЦБ;

— ограничение валютной позиции коммерческих банков, запрет на покупку валюты юридическими лицами без оснований;

— запрет участникам торгов на валютной бирже приобретать валюту иначе, нежели для оплаты импортных контрактов или выплат внешних валютных долгов (при доказанном отсутствии у них валютных резервов);

— запрещение использовать средства, полученные предприятиями по каналам льготного рефинансирования и с помощью других форм государственной поддержки, на проведение спекулятивных операций, включая покупку валюты в отсутствие импортных контрактов;

— введение повышенного, до 100%, резервирования средств на валютных счетах в случае угрозы замораживания валютных активов российских физических и юридических лиц;

— введение временного налога (резервирования средств) на валютообменные и трансграничные операции с последующим его зачётом при завершении легальных операций. Блокирование сомнительных операций, особенно — с офшорами;

— введение контроля трансграничных операций капитального характера посредством открытого лицензирования, а в отношении сомнительных операций — процедуры аргументированного обоснования операций по вывозу капитала с точки зрения пользы для развития российской экономики;

— введение (при необходимости увеличения предложения валюты) обязательной продажи экспортёрами на валютном рынке или Центральному банку всей валютной выручки или её значительной части;

— разрешение заёмщикам применять форс-мажор по кредитам, предоставленным странами, которые ввели финансовые санкции против РФ, а в случае продолжения санкций — введение моратория на погашение и обслуживание кредитов и инвестиций, полученных из таких стран;

— ограничение валютного кредитования российскими банками нефинансовых организаций, вплоть до полного прекращения и законодательного запрещения такого кредитования;

— оплату импорта в иностранной валюте проводить только по факту поставки товаров в РФ или оказания иностранным контрагентом услуг в РФ;

— ограничение переводов российских физических лиц на счета в иностранные банки по объёмам и в единицу времени;

— перевод оборота иностранной валюты на полностью безналичную форму (зачисление всех валютных переводов из-за рубежа в адрес российских граждан и покупок валюты на рынке на безналичные валютные счета), с одновременной либерализацией оборота наличного золота как долгосрочного средства сбережения, включая отмену НДС на покупку банковских слитков и введение налога на вывоз золота за рубеж;

— прекращение госгарантий по банковским вкладам в иностранной валюте.

Расширение использования рубля и альтернативных доллару валют в международных расчётах

Необходим также пакет мер, способных обеспечить возможности воспроизводства внешнеэкономических связей России вне долларовой зоны:

— стимуляция во взаимных расчётах в СНГ перехода на рубли, в расчётах с ЕС — на рубли и евро, в расчётах с Китаем — на рубли и юани, при этом предусматривая выделение связанных рублёвых кредитов государствам-импортерам российской продукции для поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные СВОПы;

— кардинальное расширение системы обслуживания расчётов в национальных валютах между предприятиями государств СНГ посредством Межгосбанка СНГ, а с иными государствами — посредством контролируемых Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.);

— создание платёжно-расчётной системы в национальных валютах государств — членов ЕАЭС, разработка и внедрение собственной независимой системы международных расчётов, включающей в себя банки России, и государств — членов Таможенного союза и СНГ, а также БРИКС, ШОС и других дружественных нам организаций и стран, способной устранить критическую зависимость от подконтрольных США сегментов, включая систему обмена межбанковской информацией SWIFT;

— создание валютно-финансового союза стран БРИКС с формированием совместной международной платёжной системы, а также общей расчётной валюты как индекса национальных валют стран БРИКС;

— рефинансирование Банком России коммерческих банков под рублёвое кредитование экспортно-импортных операций, с учётом в основных направлениях денежно-кредитной политики дополнительного спроса на рубли в связи с расширением внешнеторгового оборота в рублях и формированием рублёвых резервов иностранными государствами и банками;

— организация биржевой торговли за рубли нефтью, нефтепродуктами, лесом, минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами; при этом необходимо, в целях обеспечения рыночного ценообразования и предотвращения использования трансфертных цен для уклонения от налогообложения, обязать производителей биржевых товаров продавать через зарегистрированные правительством РФ биржи не менее половины своей продукции, в том числе — поставляемой на экспорт;

— постепенный переход на использование рублей для оплаты импорта.

Восстановление государственного кредита

Любую мобилизацию надо начинать с инвентаризации имеющихся возможностей. В настоящее время российская экономика работает на половину своей производственной мощности, на четверть сырьевого потенциала, 3\4 которого вывозится из страны; на 2\3 трудового потенциала, треть которого закамуфлирована скрытой безработицей; на 1/10 имеющегося интеллектуального и научно-технического потенциала, который продолжает деградировать. В итоге КПД нашей экономической системы составляет всего лишь 1-2% от её теоретического максимума. Чтобы задействовать этот потенциал в интересах развития экономики, повышения уровня жизни народа или обороноспособности страны, должны быть приняты меры по восстановлению государственного кредита. Последний является универсальным инструментом авансирования экономического роста, без которого невозможно развитие современной экономики.

Наиболее узким местом, затрудняющим реализацию стратегии опережающего развития, является отсутствие механизмов внутреннего долгосрочного дешёвого кредита. На сегодня основная часть инвестиций финансируется предприятиями за собственный счёт, доля банковского кредита составляет 8% по сравнению с 40% для ЕС, 33% — для США, 18% — для КНР, 20% — для Индии. Своей политикой ЦБ фактически остановил трансмиссионный механизм банковской системы, призванный обеспечивать трансформацию сбережений в инвестиции. Доля последних в активах банковской системы составляет не более 5% по сравнению с 20-25% в других странах.

Поразительные достижения оборонно-промышленного комплекса, анонсированные президентом РФ В.В. Путиным, были профинансированы на средства федерального бюджета. За счёт этого источника невозможна разработка и внедрение аналогичных прорывных технологий в коммерческом секторе нашей экономики. Здесь основные риски ложатся на частников, которые в рамках нашей сверхприватизированной экономики не располагают собственными источниками финансирования высокорискованных перспективных НИОКР. Для этого нужны долгосрочные кредиты и венчурные фонды.

В рамках проводимой денежно-кредитной политики не просматривается возможность наращивания инвестиций, необходимых для вывода российской экономики на траекторию устойчивого роста. Их финансовая база последовательно сжимается Банком России, который начиная с 2014 года изъял из экономики по каналу рефинансирования более 8 трлн руб. дополнительно к 200 млрд долл., выведенным иностранными инвесторами и кредиторами. В период 2018-2020 гг. ЦБ планирует продолжать сжатие денежной базы в реальном выражении, переходя к чистому изъятию денег из экономики посредством выпуска своих облигаций. В том же направлении действует правительство, заимствуя на рынке деньги инвесторов, которые могли бы вкладываться в прирост основного капитала.

Современные деньги эмитируются под прирост долговых обязательств государства и его институтов развития (США, ЕС, Япония) и предприятий (западноевропейские страны до перехода к евро, КНР, Индия, страны Индокитая), а также под прирост валютных резервов (страны с положительным торговым балансом). В России в настоящее время не работает ни один из этих каналов денежной эмиссии. В то же время имеющиеся в экономике деньги перетекают на валютно-финансовый рынок, на котором объём операций после перехода к свободно плавающему курсу рубля вырос пятикратно при падении спроса на валюту со стороны реального сектора. Последний стал донором финансового сектора, который в нормально работающей экономике должен обеспечивать расширенное воспроизводство капитала для реального сектора.

Исторический опыт успешной политики развития свидетельствует о том, что для получения определённого прироста ВВП необходим двукратно более высокий прирост инвестиций, что требует соответствующего наращивания объёма кредита как основного инструмента авансирования роста современной экономики. Наряду с догматизмом денежных властей запуску этого механизма в России объективно препятствует отсутствие эффективного валютного контроля, вследствие чего эмитировавшиеся в рамках антикризисных программ кредиты использовались коммерческими банками для покупки иностранной валюты, а не для кредитования реального сектора экономики.

Для контроля за целевым использованием эмитируемых для кредитования инвестиций денег предлагается использовать современные технологии создания цифровых валют (токенов) и контроля за их обращением (блокчейн). Для организации целевого кредитования следует создать, по образцу немецкой KFW[5], специализированный институт развития, фондируемый Банком России в размере не ниже объёма изымаемых из экономики денег. Так, для компенсации сжатия кредита с 2014 года необходимо около 15 трлн руб., из которых на начальном этапе можно выделить 5 трлн руб. Под этот объём денег, остающихся на корсчёте в ЦБ, специнститут развития эмитирует защищённые цифровыми технологиями «инвестиционные рубли», приравненные по покупательной способности и курсу обмена к обычным рублям. Целевые кредиты в инвеструблях предоставляются исключительно в форме специальных инвестиционных контрактов под 2% (для госкорпораций) и 4% (для всех остальных) годовых для конечного заёмщика. При этом не потребуются расходы на получение банковских гарантий, не нужны кредитные рейтинги, что позволит сократить издержки ещё на 3%. Дальнейшее движение эмитированных таким образом денег автоматически контролируется при помощи блокчейн вплоть до выплаты заработной платы, получения дивидендов и возвращения кредита.

Международный и наш собственный исторический опыт осуществления успешной структурной перестройки экономики свидетельствует о необходимости резкого увеличения объёма инвестиций для своевременного становления нового технологического уклада. Главным источником финансирования этого роста инвестиций является соответствующее расширение внутреннего кредита.

В условиях неразвитости в России институтов организации сбережений, а также относительной бедности населения нашей страны, которая усугубляется его кредиторской задолженностью и соответствующей политикой Центробанка, единственным мощным источником финансирования инвестиций является кредитная эмиссия. Именно за счёт такой эмиссии финансировалась подавляющая часть инвестиций в отсталых странах, совершивших прорыв в число передовых за последний век. Для устранения искусственно созданных финансовых барьеров и создания современной системы кредитования расширенного воспроизводства экономики потребуется принятие следующего, четвёртого, пакета мер:

— законодательное включение создания условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости в перечень целей государственной денежно-кредитной политики и деятельности Банка России;

— проведение денежной эмиссии для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных требований к производственным предприятиям, облигаций государства и институтов развития;

— переход на регулирование денежного предложения посредством установления ставки рефинансирования, не превышающей среднюю норму прибыли в инвестиционном комплексе за вычетом банковской маржи (2-3%) и на сроки, соответствующие типичной длительности научно-производственного цикла в обрабатывающей промышленности (до 7 лет); при этом доступ к системе рефинансирования должен быть открыт для всех коммерческих банков на универсальных условиях, а также для банков развития на особых условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности (в том числе с учётом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфраструктуру – до 20-30 лет под 1-2%);

— кардинальное расширение ломбардного списка ЦБ, включение в него векселей и облигаций платёжеспособных предприятий, работающих в приоритетных направлениях, институтов развития, гарантий федерального правительства, субъектов Федерации и муниципалитетов;

— существенное увеличение ресурсного потенциала институтов развития за счёт их фондирования ЦБ под одобряемые правительством в соответствии с установленными приоритетными направлениями развития нового технологического уклада инвестиционные проекты, финансируемые на принципах целевого кредитования исключительно под установленные расходы и без перечисления денег на счёт заёмщика;

— переход к целеориентированной денежно-кредитной политике, предусматривающий одновременное достижение целей экономического роста, инфляции и увеличения инвестиций, а также системное управление процентными ставками, обменным курсом, валютной позицией банков, объёмом денежной эмиссии по всем каналам и другими параметрами денежного обращения;

— расширение целевого кредитования предприятий, сбыт продукции которых гарантирован экспортными контрактами, госзаказами, договорами с внутренними потребителями и торговыми сетями. Эти кредиты по ставке 2% должны рефинансироваться ЦБ под обязательства предприятий через подконтрольные государству банки с доведением до конечных заёмщиков по ставке 4% на срок до 5 лет с жёстким контролем за целевым использованием денег исключительно на производственные нужды (требуемый объём таких кредитов — не менее 3 трлн руб., включая 1,2 трлн руб. для предприятий оборонно-промышленного комплекса);

— целевое финансирование одобренных государством инвестиционных проектов за счёт кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% на 5-15 лет под облигации госкорпораций, правительства, субъектов Федерации, муниципалитетов, международных организаций (объём — не менее 2 трлн руб.);

— разработка и реализация государственных программ импортозамещения в объёме не менее 3 трлн руб., с предоставлением целевой кредитной линии ЦБ в размере 1 трлн руб. и запретом импорта и лизинга за счёт государственных средств (бюджета и госкомпаний) любой продукции, аналоги которой производятся в России, включая импорт самолётов, автомобилей, лекарственных препаратов, напитков, мебели и пр.;

— увеличение в 3 раза объёма льготных кредитных линий на поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты развития федерального и регионального уровня не более чем под 2% годовых, включая ипотеку;

— осуществление господдержки частного бизнеса при получении его встречных обязательств перед государством по поставке продукции или оказанию услуг в жёстко определённом контуре (номенклатура, объём, качество, сроки, цена), при этом невыполнение данных обязательств должно вести к образованию долга перед государством в размере стоимости непоставленной продукции или неоказанных услуг плюс штрафные санкции;

— изменение стандартов для оценки стоимости залогов с использованием средневзвешенных рыночных цен среднесрочного периода и ограничением применения маржинальных требований, в том числе — с отказом от маржинальных требований к заёмщикам со стороны Банка России и банков с государственным участием;

— запрет для коммерческих банков пересматривать условия кредитных соглашений в одностороннем порядке.

Меры по мобилизации политического потенциала

Параллельно созданию необходимых условий для проведения суверенной экономической политики возможна мобилизация имеющегося потенциала для достижения тех или иных политических целей. Поддержание паритета по стратегическим ядерным силам является необходимым условием удержания противника от прямого военного нападения на нашу страну. Но главным фронтом ведущейся против нас гибридной войны является в настоящее время внутренний, где приходится вести борьбу за умы собственных граждан, изрядно промытые западной и прозападной пропагандой. Успех этой борьбы определяется ростом доходов населения, которое судит об эффективности властвующей элиты путём сопоставления с её уровнем жизни собственных доходов.

Поскольку нынешняя властвующая элита освободила народ от какой-либо идеологии, заменив её жаждой наживы, критерием легитимности в глазах населения стал уровень денежных доходов на семью. А так как основополагающей ценностью русской социально-культурной традиции является принцип социальной справедливости, то этот критерий конкретизируется через дифференциацию населения по доходам. В настоящее время она многократно превышает предельно критический уровень, что чревато политической дестабилизацией. Поэтому первой очевидной целью мобилизации экономики является повышение уровня доходов населения, прежде всего — работающих граждан. Первый шаг в этом направлении сделан путём приведения минимальной зарплаты к прожиточному минимуму. Резервы здесь чрезвычайно велики, поскольку степень эксплуатации труда в России самая высокая в мире — на единицу заработной платы наши работники производят втрое больше продукции, чем их коллеги в западных странах. Да и в отношении восточных стран сравнение не в нашу пользу: в КНР средняя зарплата уже превышает российскую. Поэтому повышение оплаты труда является необходимым и важнейшим условием социально-экономической мобилизации. Для достижения долгосрочного позитивного результата необходим соответствующий рост производительности труда, а для этого — опережающий рост инвестиций.

Для этого нужно не только привести зарплату в соответствие с вкладом наёмных работников в создание добавленной стоимости, но и преодолеть их отчуждение от результатов своей производительной деятельности. Это отчуждение, как известно ещё по ранним работам Маркса, порождает антагонистическое противоречие между трудом и капиталом, которое затрудняет или вообще делает невозможным социально-экономическую мобилизацию. Снятие этого противоречия в результате строительства социализма в СССР позволило провести, как уже отмечалось выше, тотальную мобилизацию общества в ответ на агрессию объединённой нацистами Европы.

Социальное партнёрство — залог повышения устойчивости и конкурентоспособности российских компаний

В современных условиях перехода к шестому глобальному технологическому укладу и к «экономике знаний», где главным фактором производства становится человеческий капитал, целесообразно активизировать творческий потенциал сотрудников, реализуя современные способы вовлечения трудящихся в управление предприятием. Наряду с владельцами капитала (собственниками) в систему управления предприятием целесообразно включить владельцев и других видов ресурсов: управленческих полномочий (менеджеров), труда (работников) и знаний (специалистов).

Иными словами, для того, чтобы добиться мобилизации трудового потенциала страны, необходимо преодолеть отчуждение труда от его результатов. В рамках сегодняшней демократической системы правового государства это возможно путём восстановления прав трудящихся на участие в управлении предприятиями. Для этого должна быть проведена коренная реформа производственных отношений. Это требует принятия следующего пакета мер:

— законодательное установление права трудового коллектива, специалистов и управляющих на создание своих коллегиальных органов (совет работников, научно-инженерный совет, совет управляющих) и избрание своих представителей в высший орган стратегического управления (совет директоров), обеспечивающий учёт интересов всех участников деятельности предприятия в сочетании с интересами развития самого предприятия как хозяйствующего субъекта;

— если банкротство предприятия ведёт к его ликвидации и уничтожению рабочих мест, трудовой коллектив должен иметь право установления контроля над ним, в том числе — через реорганизацию в народное предприятие;

— установление чётких оснований для привлечения к ответственности менеджеров за негативные последствия принимаемых решений в условиях конфликта интересов, специалистов — за нарушение технических норм и регламентов, работников — за нарушение производственной дисциплины. Степень гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности должна соответствовать величине наносимого предприятию ущерба и уровню полномочий виновных сотрудников. Свою долю ответственности должны нести и собственники — в случае их прямого вмешательства в деятельность предприятия или распоряжения правами собственности в ущерб интересам предприятия (увод прибылей и активов, принуждение к фиктивным операциям, злонамеренное банкротство, рейдерство и пр.);

— в отношении стратегически значимых предприятий нельзя допускать их перехода под контроль иностранного капитала или закрытия (например, ОПК), в отношении социально значимых предприятий (например, градо- и системообразующих) — их закрытия, в случае банкротства предприятий необходимо предоставлять трудовым коллективам возможность их обращения в народные предприятия с реструктуризацией обязательств;

— проведение переписи предприятий в целях восполнения имеющихся пробелов в идентификации собственников, менеджмента, работников предприятий, а также восстановления соответствия между субъектами экономики и субъектами права;

— расширение практики предоставления предприятиями т.н. интегрированной отчётности, позволяющей комплексно оценивать не только их текущее состояние, но и перспективы функционирования в изменяющейся среде по широкому кругу показателей его деятельности;

— создание Центра мониторинга деятельности отечественных предприятий в целях сбора, накопления, анализа и обобщения статистической, опросной, феноменологической и иной информации об их состоянии.

Стратегия опережающего развития экономики как генеральное направление её мобилизации

Стратегия мобилизации экономического потенциала должна учитывать закономерность последовательной смены «длинных волн» экономической конъюнктуры. Выход из нынешнего кризиса связан со «штормом инноваций», прокладывающих дорогу становлению следующего, шестого глобального технологического уклада. По мере перетока капитала в производства этого уклада будет формироваться новая «длинная волна» подъёма экономической конъюнктуры.

Именно в подобные периоды глобальных технологических сдвигов для отстающих стран возникает «окно возможностей» для прорыва и «экономического чуда». Чтобы войти в такое «окно возможностей», необходим мощный инициирующий импульс, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях становления нового технологического уклада и опередить другие страны в развёртывании производства и сбыта его ключевых товаров и услуг.

Основная идея долгосрочной стратегии мобилизации экономического потенциала заключается в опережающем становлении базисных производственных комплексов нового технологического уклада и скорейшем выводе российской экономики на связанную с ним новую «длинную волну» роста. Что требует целенаправленной работы национальной финансово-инвестиционной системы, включающей механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, промышленной и внешнеэкономической политики. Их необходимо ориентировать на становление ядра нового технологического уклада и достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств при согласовании макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического развития. Последние должны формироваться исходя из закономерностей долгосрочного экономического роста, перспективных направлений нового технологического уклада и национальных конкурентных преимуществ[6].

С научно-технической точки зрения выбираемые приоритеты должны соответствовать перспективным направлениям становления нового технологического уклада.

С экономической точки зрения они должны создавать расширяющийся импульс роста спроса и деловой активности.

С производственной точки зрения приоритетные производства, начиная с определенного момента, должны выходить на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка, выполняя роль «локомотивов роста» для всей экономики. С социальной точки зрения их реализация должна сопровождаться расширением занятости, повышением реальной зарплаты и квалификации работающего населения, общим ростом благосостояния народа.

С 2008 г., несмотря на кризис, расходы на освоение составляющих новый уклад технологий и масштаб их применения растут в передовых странах с темпами около 35% в год. Устойчивый и быстрый рост ядра нового технологического уклада, состоящего из комплекса сопряжённых нано-, био- и информационно-коммуникационных технологий, создаёт материальную основу для нового длительного подъёма экономики. Формирование технологических траекторий этого подъёма, следование которым кардинально изменит структуру современной экономики, состав ведущих отраслей, крупнейших корпораций и лидирующих стран, займёт ближайшие 3-5 лет. Если России за это время не удастся совершить технологический прорыв в освоении базовых производств нового технологического уклада, то наше отставание от передовых стран начнёт быстро возрастать, а экономика на всю обозримую перспективу окажется «запертой» в ловушке догоняющего развития, сырьевой специализации и неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Нарастающее технологическое отставание подорвёт систему национальной безопасности и обороноспособность страны, лишит её возможности эффективно противостоять угрозам внешней агрессии.

Как показывает опыт совершения технологических прорывов в новых индустриальных странах, необходимое для этого наращивание инвестиционной и инновационной активности требует повышения нормы накопления до 35-40% ВВП. Чтобы «удержаться на гребне волны» экономического роста, инвестиции в развитие производств нового технологического уклада должны удваиваться каждый год.

Вместе с тем необходимо учитывать, что стратегия опережающего развития может быть реализована только в тех секторах российской экономики, которые имеют мировой научно технический уровень. В отстающих отраслях должна реализовываться иная стратегия, предполагающая широкое заимствование современных технологий за рубежом и их освоение с дальнейшим совершенствованием. В перерабатывающих отраслях следование этой стратегии может дать многократное (для лесоперерабатывающей и нефтехимической отраслей — до 10 раз, для металлургической и химической промышленности — до 5 раз, для агропромышленного комплекса — до 3 раз) снижение ресурсоёмкости готовой продукции.

Таким образом, оптимальная стратегия развития должна сочетать: стратегию лидерства в тех направлениях, где российский научно-промышленный комплекс находится на передовом технологическом уровне, и стратегию динамического навёрстывания в остальных направлениях. В отношении сектора НИОКР целесообразна стратегия опережающей коммерциализации результатов фундаментальных и прикладных исследований.

Для реализации этого оптимального набора стратегий нужна комплексная государственная политика развития, включающая:

— создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их освоение;

— обеспечение необходимых для опережающего роста нового технологического уклада макроэкономических условий;

— формирование механизмов стимулирования инновационной и инвестиционной активности, реализации проектов создания и развития производственно-технологических комплексов нового технологического уклада, модернизации экономики на их основе;

— создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, поощряющей предпринимательскую активность в создании и освоении новых технологий;

— поддержание необходимых условий расширенного воспроизводства человеческого капитала и развития интеллектуального потенциала.

Указанные выше как часть государственной стратегии мобилизации экономики меры по созданию институтов долгосрочного кредитования развития производства и всемерного стимулирования инновационной деятельности должны быть дополнены созданием институтов венчурного финансирования перспективных, но рискованных научно-технических разработок, а также методами льготного кредитования инновационных и инвестиционных проектов освоения перспективных производств нового технологического уклада. Необходимо повышать эффективность институтов развития, направляя их активность на поддержку проектов, предусматривающих отечественное лидерство в производственно-технологической кооперации.

Организация имеющегося научно-производственного потенциала в конкурентоспособные структуры предполагает активную политику государства по выращиванию успешных высокотехнологических хозяйствующих субъектов. Сами по себе институты рыночной самоорганизации в условиях открытой экономики и неконкурентоспособности большинства российских предприятий не обеспечат подъём российской обрабатывающей промышленности. Необходимо восстановление длинных технологических цепочек разработки и производства наукоёмкой продукции. Для этого следует, с одной стороны, провести воссоединение разорванных приватизацией технологически сопряжённых производств, а с другой — стимулировать развитие новых наукоёмких компаний, доказавших свою конкурентоспособность. Для решения первой задачи государство может использовать дооценку активов, в том числе — за счёт неучтённых при приватизации имущественных прав на интеллектуальную и земельную собственность. Решение второй задачи достигается путём использования разнообразных инструментов промышленной политики: льготных кредитов, государственных закупок, субсидирования научно-исследовательских работ и т.п.

Особое значение имеет создание сети отечественных инжиниринговых кампаний. После ликвидации большей части проектных институтов место промышленных интеграторов заняли иностранные инжиниринговые кампании, ориентированные на приобретение иностранного оборудования. Необходимы срочные меры по созданию сети отечественных инжиниринговых кампаний, владеющих современными технологиями проектирования и комплектования промышленных объектов, а также планирования жизненного цикла сложных видов техники.

Становление нового технологического уклада происходит путём формирования кластеров технологически сопряжённых производств, образующихся по векторам распространения его ключевых технологий. Ведущую роль в координации инновационных процессов в кластерах технологически сопряжённых производств играют крупные компании и бизнес-группы. Они являются системными интеграторами инновационного процесса, который проходит в разных звеньях инновационной системы. Становление достаточно большого для поддержания конкуренции числа таких кампаний во всех отраслях экономики является ключевой задачей промышленной политики.

В периоды экономической турбулентности и крупномасштабных структурных изменений, когда рыночные механизмы дают сбой, государство вынуждено принимать на себя роль основного субъекта развития. При этом выбор форм государственного воздействия на развитие экономики зависит от множества факторов и должен совершаться на сугубо прагматичной основе. Для выхода на требуемые параметры инвестиционной и инновационной активности требуется резкое увеличение масштаба и качества государственного участия в развитии экономики. Несмотря на многократное повышение эффективности, достигаемое при использовании технологий нового уклада, их широкое распространение сдерживается как неготовностью производственно-технологической среды к их восприятию, так и недоверием инвесторов к их коммерческой привлекательности. Для преодоления порога синхронных затрат на создание производственных систем нового технологического уклада необходим достаточно мощный инициирующий импульс в форме инвестиций в прорывные НИОКР, новые виды инфраструктуры, освоение новых специальностей, т.е. проведение системной научно-технической и структурной политики по выращиванию составляющих новый технологический уклад научно-производственных комплексов.

Исходя из изложенного первоочередной мерой государственной политики по мобилизации имеющегося научно-технического потенциала является создание системы стратегического планирования.

Методология стратегического планирования предусматривает наличие системы долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, выбор приоритетов технико-экономического развития, инструменты и механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций, среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации соответствующей деятельности, а также методы контроля и механизмы ответственности за достижение необходимых результатов. Необходима разработка и реализация целевой программы модернизации и опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада.

Для организации работы по мобилизации экономического потенциала, для достижения целей социально-экономического развития страны видится необходимым создание госкомитета по стратегическому планированию при президенте России с наделением его полномочиями по установлению приоритетов экономического и научно-технического развития и формированию индикативных планов и программ их реализации.

Для мобилизации научно-технического потенциала страны в целях решения задач модернизации и опережающего развития российской экономики необходим системный подход к управлению НТП, организация сквозного и всемерного стимулирования инновационной активности. Для управления этими процессами целесообразно создание надведомственного федерального органа, отвечающего за разработку государственной научно-технической и инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в её реализации — Государственного комитета по научно-техническому развитию Российской Федерации.

В заключение необходимо отметить ключевое значение подбора и расстановки кадров для успешной реализации стратегии мобилизации экономического потенциала страны. Поразительные достижения в разработке нового поколения стратегических вооружений, заявленные президентом России в Послании Федеральному собранию 1 марта, являются свидетельством того, что у нас возможна реализация прорывных системных проектов. Управлять развитием экономики намного проще, чем созданием такой системы передовых вооружений. Если бы это делали обладающие научными знаниями специалисты, уровень экономического развития России был бы вдвое, а темпы — втрое выше сегодняшнего. Без замены в органах макроэкономического регулирования адептов «вашингтонского консенсуса» высококвалифицированными кадрами, разбирающимися в закономерностях развития современной экономики, ни разработка, ни реализация стратегии мобилизации экономического потенциала невозможна. Как невозможна и победа в развязанной против нас «коллективным Западом» гибридной войне.

[1] Журнальный вариант.

[2] В 1947 г., спустя два года после окончания Второй мировой войны, в Японии была принята Конституция, запрещавшая ей иметь армию и применять военную силу как средство решения международных споров. Эта статья не отменена до сих пор. За эти годы страна стала экономическим гигантом, но получила прозвище «политический карлик с большим кошельком», закрепившееся за ней благодаря отсутствию военно-политического влияния.

[3] Из подготовленного Пентагоном доклада «Директива в области обороны» на 1994-1998 финансовые годы.

[4] Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон на пресс-конференции в Дублине 6 декабря 2012 г. заявила: «Сейчас предпринимаются шаги по ресоветизации региона. Называться это будет иначе — Таможенным союзом, Евразийским союзом и так далее. Но не будем обманываться. Мы знаем, какова цель этого и пытаемся найти действенные способы замедлить или предотвратить это».

[5] Справочно: Германский государственный банк развития (KfW) был создан в 1948 г. с целью восстановления монетарного фактора экономического роста в послевоенной Германии. За счёт целевой кредитной эмиссии этот институт развития обеспечил кредитование инвестиций в развитие экономики, включая модернизацию инфраструктуры, обновление основных фондов, жилищное строительство. На 80% банк принадлежит государству.

[6] С. Глазьев. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. — М.: Экономика. 2010.

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