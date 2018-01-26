«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину

Действительный смысл «либеральных реформ» образования можно понять только с учетом трёх фундаментальных фактов. Во-первых, Третья (холодная) мировая война закончилась сокрушительным разгромом СССР. Задачи, которые ставила, нападая на нас в 1941 году гитлеровская Германия, с лихвой перевыполнили американцы.

В ознаменование этого события все служившие в вооружённых силах США или работавшие в государственных ведомствах со 2 сентября 1945 г. по 26 декабря 1991 г. – день официального прекращения существования СССР награждаются медалью «За победу в холодной войне».

Во-вторых, предпринимаемые в последние годы В.В. Путиным меры по восстановлению суверенитета и укреплению национальной безопасности России противоречат интересам американцев и их союзников по НАТО, стремящихся максимально потреблять наши сырьевые, территориальные и человеческие ресурсы.

В-третьих, высшие государственные лица США не официально, но отрыто заявляют, что с 90-х годов ведут Четвёртую (ползучую) мировую войну за абсолютное господство над планетой, не скрывая, что на данном этапе Россия – главная помеха движению к этой цели. Потому они давно и методично осуществляют систему мер, направленных на её расчленение на ряд «независимых» государств, лишенных ядерного оружия и других средств массового поражения.

Начало письма гражданина России профессора В. Н. Турченко

1. Геополитический аспект «реформ» российского образования

В 2013 году госсекретарь Хиллари Клинтон требовала, чтобы Конгресс увеличил расходы на информационную войну с Россией. США внедряют «своих людей» в российские государство-управленческие, финансово-экономические, научно-образовательные, культурно-просветительные структуры и СМИ, провоцируют конфликты на национальной и религиозной почве, финансируют и организуют сепаратистские выступления. Эту политику активно поддерживают другие страны НАТО. Англия, например, не только укрывает кавказских террористов, но и является их опорной базой. Даже не являющаяся членом НАТО Швеция тесно сотрудничает с американцами против России в разведывательной и организационно-пропагандистской сферах.

Политика, направленная на отделение Северного Кавказа и национальных субъектов Федерации давно и активно проводится рядом ближневосточных государств, среди которых ведущая роль принадлежит Саудовской Аравии. Формы её разнообразны: от пропаганды мирового Исламского Халифата и подготовки идеологов, до организации вооружённых банд и террористических актов. Идеи сепаратизма получили положительный отклик среди значительной части мусульманского населения нашей страны. Следовательно, «ползучая» война против России ведётся под общим руководством США коалицией государств от Ла-Манша до Персидского залива.

Как известно, СССР был разгромлен в точном соответствии с так называемым Гарвардским проектом. Его детальной проработкой является Хьюстонский проект, рекомендующий проводить особую политику США к территориальным и национальным субъектам Российской Федерации, нацеленную на её разложение и распад. Продолжением и заключением этих двух проектов является пока не столь известный, но ещё более зловещий Джорджтаунский проект, предусматривающий подключение к усилиям США всего внутреннего административного ресурса покоряемых стран. Яркий пример тому силовое внедрение чиновничьим аппаратом «реформ» российского образования, разработанных по лекалам американских спецслужб. Геополитический их смысл – обеспечить расчленение нашей страны с минимальными издержками для США так, чтобы большинство населения, прежде всего подрастающие поколения и молодёжь, относилось к этим планам одобрительно, по крайней мере, равнодушно. Тем самым исключается возможность возрождения российского государства когда-либо в будущем. Следовательно, отечественная система образования превращается в таран, которым определённые внешние и внутренние силы сокрушают российскую государственность.

Сегодня вопрос: быть или не быть встал перед нашей Родиной даже более остро, чем в первой половине ноября 43 года. В Сталинграде враг и его главное оружие были очевидны, а «пятая колонна» заблаговременно ликвидирована. Теперь многие «россияне» считают врага «партнёром» или даже «лучшим другом», «пятая колонна» основательно внедрена в государственный аппарат и в во все поры нашего общества.

В качестве главного средства массового поражения агрессор применяет против нас организационное и информационно-психологическое оружие в оболочках «общечеловеческих» ценностей, «толерантности», «свободы личности» и «демократии». К сожалению, убойную силу этого оружия явно недооценивают власти и большинство наших граждан. Достаточно вспомнить, что именно с его помощью американцы достигли целей, которые ставил, нападая на Советский Союз Гитлер, причём, без единого выстрела, не потеряв ни одного солдата, многократно окупив за счёт беспредельного грабежа нашей страны триллионы долларов, потраченные за 45 лет на ведение холодной войны.

2. Куда ведут «реформы» российского образования?

Министерские чиновники уверяют российскую общественность и Президента страны в благотворности проводимых «реформ», отмечая что, число студентов в России за 1992 – 2010 гг. увеличилось с 2.638 тыс. до 7 млн., что Россия по доле студентов в составе населения оказалась «впереди планеты всей», перегнав США и более, чем в 2 раза Германию и Японию. Они забывают сказать, что это достигнуто за счёт непомерного раздутия платных форм обучения социально-гуманитарного профиля, острейших диспропорций в структуре подготовке кадров, и, самое главное, – катастрофического снижения качества образования. Показательны итоги международного исследования распространения функциональной неграмотности, дислесксии и дисграфии среди молодых людей 18-летнего возраста, закончивших полную среднюю школу в США и нашей стране [1].

США СССР / РФ Начало 80-х гг. ХХ века 2007год Начало 80-х гг. ХХ века 2007 год Функциональная Неграмотность 11% 70% 0,5% 21% Дислексия и дисграфия 11% 19% 4% 19%

Функциональная неграмотность – неумение понять прочитанный текст средней сложности.

Дислексия и дисграфия – неумение изложить связно какие-то мысли в устном и письменном виде.

«Реформаторы» могут радоваться: Америку мы догоняем в отупении подрастающего поколения опережающими темпами. По неумению изложить связно какие-то мысли в устном и письменном виде наша молодёжь уже вровень с передовой страной западной цивилизации. Правда, по доле функционально неграмотных молодых людей мы ещё отстаём более чем в 3 раза, но за то темпы роста могут обнадёживать: если в США процент этой группы вырос за указанный период в 6 раз, то в постсоветской «демократической» России, по сравнению с «тоталитарным» СССР аж в 42 раза! В результате глубоко подорвана интеллектуально-нравственная основа всей системы начального, среднего, высшего профессионального образования и отечественной науки.

Накануне XXI века ведущие учёные РАН предупреждали, что в нашей стране образование и наука находятся в катастрофическом положении и неуклонно приближаются к критическому порогу, за которым следует полный коллапс с необратимым разрушением системы. [2, с.907]. Академик В.И. Арнольд в 2001 году направил правительству Аналитическую записку с выводом о том, что «подготавливается опасное преступление против традиционно высокого образовательного и культурного уровня России» [3]. Подготовка величайшего преступления завершилась – оно цинично ежедневно совершается на наших глазах.

До последнего времени снижение качества образования происходило постепенно, но за несколько лет «ЕГЭзации», «болонизации», внедрения рекомендованных американцами критериев оценки работы преподавателей и учебных заведений, приняло обвальный характер. Иностранные инвесторы, говоря о России, перечисляли многие её беды: от плохого бизнес-климата до неразвитой инфраструктуры, но среди плюсов они ранее неизменно называли высокое качество образования. Но к 2013 году Россия по уровню подготовки специалистов превратилась в их глазах в ущербное государство, что стало главной причиной, побуждающей воздерживаться от капиталовложений в нашей стране.

Тем не менее, «реформаторы», вопреки решительным протестам научно-педагогической общественности и студентов, упорно внедряют то, от чего страны Запада решительно отказываются. Правительство Франции в начале 60-х гг. первым применило аналогичную нашему ЕГЭ систему для того, чтобы в школах страны могли обучаться слабо подготовленные дети эмигрантов из африканских стран. Однако через три года она была отменена, поскольку выявилось её отрицательное влияние на умственное развитие учащихся.

Билл Гейтс, выступая перед губернаторами штатов сказал, что тупые тесты и тупое натаскивание, разрушают американскую школу, и если она не перестанет готовить пустых болванчиков, способных лишь разгадывать дурацкие тесты, США ждёт катастрофа. Хотя ЕГЭ там отменён, но его негативные последствия ещё долго будут сказываться. Барак Обама заявил, что страна должна немедленно избавиться от всех форм тестирования, особенно от итогового (экзаменационного) [4]. Национальный комитет усовершенствования образования опубликовал доклад: «Нация в опасности», в котором сделан вывод: «Если бы посредственная образовательная система, существующая сегодня в Америке была навязана некоей враждебной иностранной державой, мы могли расценить это как ведение войны » [5, с.157].

Тем не менее, именно эту образовательную систему США с 1992 года упорно навязывают России, обильно финансируя «либеральные реформы» образования, основанные на заимствовании худших американских образцов. Содержание «реформ» определяется на основе заключений американских советников и экспертов Всемирного Банка и лишь слегка корректируется узким кругом российских получателей зарубежных грантов. Следовательно, на данном этапе «либеральные реформы» образования – главное американское орудие невоенного ведения войны против России.

«Невоенный» характер агрессии не делает её менее опасной. Тысячи советских ракет и танковые армады оказались бесполезными и превращались в металлом, потому что информационно-психологическим и организационным оружием был сломлен идеологический и духовно-нравственный стержень нации. Сегодня этот стержень гораздо слабее, чем в 1941 году.

Говоря о разрушительных последствиях деяний «реформаторов», обычно имеют ввиду снижение уровня общей и профессиональной подготовки и умственного развития учащихся. Однако самые тяжёлые удары «реформы» образования наносят национальному самосознанию и душе нашего народа. По данным общероссийских социологических исследований 1997-2009 гг. более 21% молодёжи считают возможным оправдывать измену Родине, и свыше 75% оправдывают уклонение от выполнения воинского долга. Каждый десятый молодой человек употреблял наркотик, каждая пятая-шестая молодая женщина имеет опыт вступления в интимные отношения за деньги или услуги, 2-3 % не стесняются заявлять о своих гомосексуальных отношениях, а более трети, видимо, под влиянием пропаганды «толерантности», не осуждает такие виды поведения. Однако из эти фактов авторы делают странный вывод: «диагнозы морального разрушения российской молодёжи не соответствуют действительности» и молодёжь в целом «демонстрирует достаточно высокий моральный уровень» [6]. Привычка учёной братии лакировать действительность в угоду властвующим чиновникам сыграла не последнюю роль в трагедии СССР и может оказаться той последней каплей, которая вызовет крушение России.

Проведённые нами в 2012-2013 гг. исследования в ряде новосибирских вузов, показали, что уже более половины студентов считают возможным оправдывать измену Родине, и даже среди курсантов высшего военного училища такое мнение выразили около 15%. Только половина студентов выбирает свою страну для постоянного местожительства. Более того, согласно многих социологических исследований, уровень патриотического и гражданского самосознания по мере продвижения от начальных к последнему классу средней школы и от первого к выпускному курсу вуза в целом не повышается, а существенно снижается . Следовательно, воспитательная функция системы образования в целом имеет асоциальную направленность.

3. Почему внутренняя политика России антироссийская?

Для ответа на поставленный вопрос небезынтересно познакомиться с выводами Центра изучения общественного мнения Левады, сделанные в июне 2013 г.: «умные и честные работают в науке, умные и нечестные – в бизнесе, глупые и подлые (ну хорошо, нечестные) – в правительстве». Оказывается, российские граждане больше всего уважают врачей, учителей, учёных, крестьян и рабочих, а меньше всего – политиков и депутатов, госслужащих и чиновников. (Заметим: доходы этих групп обратно пропорциональны мере общественного уважения). Однако причину политики правительства, направленной на разрушение образования и науки, исследователи объясняют до смешного поверхностно: идёт «известная и банальная война глупых и подлых против умных и честных» [7]. Это утверждение следует приводить учебниках как классический пример того, что в результате изгнания научной философии из вузовских программ, молодые социологи склонны принимать видимость изучаемых процессов за их сущность, следствия – за причины, и делать из наблюдаемых эмпирических фактов удручающе беспомощные выводы.

Причины разрушительной деятельности «реформаторов» нередко усматривают в ошибках министерских чиновников, менеджеров и консультирующих их учёных. Дескать, «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Но оказывается, они «хотели, как хуже, так и получилось». Например, А.Г. Асмолов, который в 90-е гг. был Первым заместителем министра образования, похваляется тем, что «проработав на галере народного образования десять лет, взорвал всю совковую школу с ее коммунистической педагогикой. … Теперь, мы видим прекрасную, умную, всепобеждающую наглость родителей и наглость детей, которые начинают качать права и требовать от школы, чтобы она готовила дитя к жизни и карьере. … И я, забыв о скромности, – в диком восторге визжит он, – бью себя кулаком в грудь и горжусь тем, что был причастен к тому, что это произошло!» [8].

Ныне этот женоподобный наглец и «духовный террорист» (именно так он себя аттестует), заняв пост директора, созданного в 2005 г. Федерального института развития образования, помогает «реформаторам» топить «галеру» народного образования.

Член Генерального совета правящей партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы четырёх созывов, до недавнего времени председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Е.А. Федоров свидетельствует: «Упадок образования не является производной глупости специалистов этой сферы, это сознательный процесс сознательного строительства деградирующего образования в колонии, обслуживающей другие страны». В частности, Д. Ливанов и отвечающая за социальную сферу, образование и науку О. Голодец (протеже «олигарха» М. Прохорова), отмечает он, обеспечивают интересы США на территории России, делая всё, чтобы российские ученые, в числе которых и будущие нобелевские лауреаты, уезжали туда работать. Эти же лица выступают за экспорт российских детей (добавлю: те же позиции занимают председатель правительства Д. Медведев его альтер-эго А. Дворкович и рвущийся на пост президента РФ «олигарх» М. Прохоров).

Действующий Закон об образовании, утверждает «единоросс» Е.А. Федоров, направлен на изменение типа обучения, воспитания и даже генотипа нации на уровне семьи в интересах Соединённых Штатов и их сателитов, а министр образования и науки Д. Ливанов – работник США [9]. По сути о том же давно говорят коммунисты, национал-патриоты, учёные и просто граждане, способные самостоятельно мыслить и анализировать факты [10-14]. Однако признания Е.А. Федорова чрезвычайно ценны тем, что его невозможно обвинить в идеологической предвзятости или профессиональной некомпетентности, тем более, объявить «экстремистом», как часто делают в отношении лиц, оглашающих нежелательные для правящих чиновников факты.

Президент В. Путин заявляет о незыблемости принципа бесплатности образования, а министр образования и науки Д. Ливанов его опровергает, утверждая, что конституционное право на бесплатное образование в России, стало фантомом: «У всего «бесплатного» есть цена: поборы при подготовке абитуриентов к поступлению, неформальные «взносы» за поступление на те же бюджетные места, также за сдачу экзаменов и курсовых работ» [15]. Тем самым министр фактически признаёт тотальную коррумпированность и деградацию подведомственной ему сферы.

Почему члены российского правительства ведут антироссийскую политику не только в образовании, но также, как известно, в науке, здравоохранении и производственно-экономической сфере? Почему они, вопреки воле большинства отечественных производителей, затянули нашу страну в ВТО, «монетизировали» льготы пенсионерам и ветеранам войны, поощряют беспредел цен в ЖКО и т.д.? И не потому ли цены на лекарства растут опережающими темпами, что семейный клан трио министров Христенко-Голикова-Скрынник взял в свои руки бизнес в фармакологии?

Причины подобных парадоксов можно понять, если знать, чем эти члены правительства живут-кормятся. Большинство из них долларовые мультимиллионеры, получающие основные доходы, за счёт лоббирования интересов крупного компрадорского капитала, о чём, как само собой разумеющемся, свидетельствует «олигарх» О. Дерипаска: «Нигде в мире чиновники, в том числе правоохранительных ведомств, судьи, не живут на мизерную зарплату из бюджетной кассы. Если человек правильно понимает всё, если он задействован в какой-либо технологии властных действий – ему согласуется уровень личных доходов, и жизнь его и его семьи обеспечивается очень хорошо. … Так и у нас, и в Америке, и везде. К тому же коррупция – это не тот случай, когда крупный бизнес платит зарплату и обеспечивает личный доход госфункционера. Коррупция – это когда госфункционер сам произвольно берёт где хочет и когда хочет, я уже говорил» [16]. Сколотив определённую сумму деньжат, властвующие чиновники превращают её в капитал, становятся акционерами и весьма желанными членами советов директоров, правлений корпораций и банков. Судя по декларациям И. Шувалова и некоторых других членов правительства, их ежегодные «заработки» в десятки и сотни миллионов рублей, объясняются тем, что, пользуясь властными полномочиями и инсайдерской информацией, банально спекулируют недвижимостью и ценными бумагами.

Если основные доходы они получают не за работу в Правительстве, а за счёт предпринимательства, то заниматься государственными делами у них нет ни времени, ни интереса. А если их основные деньги в долларах, да ещё в американских банках, то по необходимости будут делать то, что выгодно США. Кроме того, бешенные деньги, очевидно травмируют психику. Например, И. Шувалов, скупает по всему миру недвижимость, а Р. Абрамович (до недавнего времени лондонский губернатор Чукотки – живой еврейский анекдот) коллекционирует яхты-дворцы, стоимостью в десятки миллиардов долларов, покупает(!?), как он говорит, «ради забавы» всемирно известные английские футбольные клубы.

Многие из членов российского правительства обучались или стажировались в США, и, судя по их поведению, завербованы американскими спецслужбами. Характерным примером тому могут служить А. Дворкович, Д. Ливанов со своими заместителями И. Федюкиным и А. Климовым. Первый из двух замов, будучи уличённым в подделке диплома о высшем образовании, был вынужден уйти в отставку, второй, являющийся экспертом Всемирного Банка , и, как ни странно, директором образовательных программ Президентской Академии «Подготовка высшего резерва управленческих кадров», обвиняется в плагиате, обнаруженном в его диссертации. «Липовые» диссертации оказались также у молодых людей, возглавляющих Рособрнадзор, департаменты государственной политики в сфере воспитания, защиты детей. государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки. Да и головокружительная карьера и источники многомилионных доходов министра Ливанова, неизвестного какими-либо выдающимися достижениями, также вызывает много вопросов [17]. Тем не менее, именно эти «просветители» и «воспитатели» командуют всей научно-образовательной сферой в нашей стране.

Пока США позволяют «олигархам» и высшим чиновникам беспредельно обогащаться только потому, что ключ от их денежек держат в своих руках. «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша», – ухмыляется З. Бжезинский. Отмечая усилия В. Путина по укреплению статуса России, он подчёркивает, что эта заявка подрывается слиянием политической власти и личного богатства, породившим «паразитическую политико-экономическую элиту, безразличную к долгосрочному всеобъемлющему экономическому развитию», которую, по его мнению, олицетворяет Д. Медведев.

Однако правящая российская элита, с сожалением констатируют либералы, любит Америку всё меньше. Видимо, всё больше её представителей понимают: если Россия исчезнет, их капиталы перетекут западным «партнёрам». Социологические исследования (2013 г.) показывают: в 1993 г. только 20% «элиты» считали, что США являются угрозой для Российской Федерации, теперь же такое мнение, выражают 60% опрошенных. В этом отношении особенно выделяются представители силовых структур. Тогда как в финансово-экономическом блоке преобладают проамериканские ориентации [18]. Видимо, вкус больших денег притупляет инстинкт самосохранения.

4. Кадры решают всё

Американцы хорошо усвоили эту истину. В частности, уже в 1992 году на деньги Дж.Сороса и других западных инвесторов раскрутилась и возвысилась над остальными российскими вузами Высшая школа экономики (ВШЭ) – с 2008 г. при правительстве РФ, являющаяся инкубатором компрадоров, продажных чиновников и активистов «Болотной площади». Ядро её составили профессора Е. Ясин (ныне научный руководитель ВШЭ), А. Шохин, Я. Уринсон, которые будучи министрами в правительстве Ельцина, успешно применили свои либеральные теории на практике развала и разворовывании российской экономики. Так, Уринсон определял в качестве важнейших целевых показателей сокращение оборонно-промышленного потенциала на 35-40 % и увеличение АО с 58 до 72% за три года [12]. В любом другом государстве такого министра отправили бы в сумасшедший дом или в тюрьму, а в «демократической» России – готовить кадры для управления страной.

Ректор ВШЭ – Я. И. Кузьминов ещё в 1992 г. был «поставлен» на распределение западной финансовой «помощи» (займы Мирового банка, кредиты МВФ, щедрые гранты из многочисленных зарубежных фондов) для проведения «реформ» российского образования. Он вместе женой – министром экономического развития Э. Набиуллиной (с средины 2013 г. председателем Центрального банка РФ) при поддержке некоторых других членов правительства превратил это учреждение в центр не только подготовки проамериканских кадров для управления Россией, но и существенного влияния на всю государственную политику. Выпускники ВШЭ, внедряемые в различные государственные и наиболее значимые частные структуры, отличаются, по свидетельству профессора МГИМО В. Катасонова, крайне низким уровнем подготовки, но высшей степенью заиделогизированности, направленность которой пояснять излишне [19].

«Ведь именно ВШЭ продвигала чуждые нам иностранные стандарты экономического образования и экономического мышления. Ведь именно они стали идеологами реформ и организаторами всех наших бед с народным просвещением, медицинским обслуживанием и прочими социальными обязательствами. Причем выполняли всё это на деньги потенциального врага. А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. ВШЭ - государственный университет, а значит стратегически важный объект для государства, но для какого государства? Для России, Британии или США? Кому служат тамошние профессора? Учитывая то, что многие государственные и стратегические объекты страны были приватизированы и пущены с молотка, посредством реформаторов из ВШЭ, то можно смело теперь заявить о том, что Россия уже не государство, а колония, где действуют колониальные законы рабовладельцев-плантаторов» [20]. Цитируемый автор преувеличивает роль «вышки», но по сути глубоко прав.

Не случайно Я. Кузьминова называют «теневым» министром образования. Именно профессора ВШЭ и кучкующаяся вокруг них известная своей проамериканской и сионистской ориентацией группа лиц из других. вузов и НИИ обосновывают «реформы» образования и фактически осуществляют общее управление ими. Форсирование ЕГЭизации, болонизации и «реструктуризация» российской системы образования, как и погромы отечественной науки, по-видимому, вызваны тем, что американские кредиторы жёстко потребовали от получателей «серебряников» полного расчета. «Ведь гранты и различные премии от иностранных государств есть не что иное, как взятка, так называемое, денежное поощрение за умышленно совершённое деяние в ущерб государственной безопасности, то есть, измена Родине. Если представить себе коррупционера-взяточника, который берет чужие деньги, а потом лоббирует чьи-то интересы на законодательном уровне во вред обществу и во благо частных лиц, то он, в понимании людей, будет восприниматься как преступник. Поэтому такие профессора ВШЭ как Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов являются натуральными преступниками и предателями» [20].

Непосредственно под эгидой Ярослава Кузьминова занимается реформированием директор Института развития образования ВШЭ Исаак Фрумин (по совместительству координатор Международных программ МБРР), без обиняков заявляющий, что «цели российского правительства и МБРР совпадают». Даёт этот банк американские деньги на развитие или на разрушение российского образования – вопрос риторический. В том же направлении там «трудятся» И. Абанкина, Е. Гонтмахер, Э. Днепров, Т. Клячко, А. Лейбович, и ряд других не менее блистательных лиц, известных не научными достижениями, а «рыночным фундаментализмом», авантюризмом и ярой прозападной ориентацией.

В одном ключе и при тесном взаимодействии с ВШЭ куёт кадры управленцев Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) с филиалами во всех регионах. Её ректор В. Мау (бывший советник Е. Гайдара) считает, что горбачёвская «перестройка» – «великая «революция», завершившаяся «великолепными результатами». И такую трактовку отечественной истории, противоречащую даже данным официальной статистики, «мауисты» уже много лет вбивают в головы «молодых капитанов» российского корабля [21; 22]. Хотя Президент России В.В. Путин, при котором находится эта академия, как известно, считает гибель СССР самой крупной геополитической катастрофой ХХ века.

Профессор В. Мау является одним из главных стратегов либеральных реформ. «Поскольку, – пишет он, – сегодня принципиально невозможно знать какой технологический вариант, какое структурное звено нашей экономики окажется источником прорыва в будущем или приведёт к упадку, постольку необходимы не отраслевые приоритеты и даже не бюджетные деньги на прорывные направления, а лишь свобода на материальную и интеллектуальную собственность и «радикальное сокращение трансакционных издержек» [23, с. 9-11]. Хотя из увеличения объективной неопределённости общественного развития следует, во-первых, не принципиальная невозможность научного предвидения, а необходимость совершенствования методов прогнозирования; во-вторых, – необходимость приоритетного бюджетного финансирования и опережающего развития научно-образовательной сферы. Это знает даже каждый хороший студент. «Свобода на материальную и интеллектуальную собственность», как показывает российская действительность, оборачивается лишь беспредельной свободой разворовывания общественного достояния и увеличивающимся отставанием нашей страны в научно-техническом и производственно-экономическом отношениях.

В качестве критерия эффективности вузов В. Мау в сентябре 2013 г. предложил принимать «уровень налогов, уплаченных выпускником в течении трёх или пяти лет» [24]. Тогда самыми «неэффективными» окажутся вузы, готовящие инженеров, математиков, физиков, врачей, учителей, офицеров, а «эффективными» – обучающие отпрысков сверхбогатой «элиты», готовящие высших чиновников, бизнесменов, банкиров и спекулянтов. В силу слепой приверженности к методологии «рыночного фундаментализма» или злонамеренности профессор предлагает такие идиотские рекомендации? Кстати, «идиот» в Древней Греции – человек, мыслящий и действующий без понимания окружающего мира.

Тем не менее, правительство Медведева именно по-Мау проводит «радикальное сокращение трансакционных издержек», ликвидируя тысячи «неэффективных» школ в сельской местности, производя социально необоснованные сокращения и укрупнения вузов в городах, и вместо приоритетного финансирования научно-образовательной сферы, «экономит» на ней и её разрушает. Многократно доказано, что «экономия» путём закрытия малокомплектных школ многократно оборачивается социально-экономическими потерями из-за свёртывания сельскохозяйственного производства и ликвидации деревень.

Сеть учреждений высшего образования оказалась непомерно раздутой, потому что государство вместо планомерного регулирования положилось на «невидимую руку рынка». Однако поспешное её сокращение, закрытие даже явно слабых или неперспективных вузов и направлений подготовки чревато вполне предсказуемыми негативными социальным последствиями: сотни тысяч и миллионы молодых людей, ориентированных на получение высшего образования окажутся не у дел, без профессии и привычки к труду, но с завышенными амбициями, озлобленными на государственную власть. Их не замедлят принять в свои объятья творцы «цветных революций», криминалитет, террористические организации. И, скорее всего, они будут поддерживать политических авантюристов, призывающих к разделению России. Ликвидировать псевдовузы абсолютно необходимо, но делать это нужно так, чтобы не «получилось как всегда».

Два привилегированных вуза ВШЭ и РАНХиГС уже «наковали» сотни тысяч проамерикански настроенных чиновников, бизнесменов и «учёных», нацеленных не на служение отечеству, а на карьеру и большие деньги любыми средствами. Такого типа кадры для России готовят и за рубежом. Уже десятки тысяч российских чиновников, парламентариев, общественных и политических деятелей прошли обучение по программе «Открытый мир», финансируемой Конгрессом США. Только в 2012/13 учебном году, 4,9 тыс. российских студентов закончили вузы в США, а с 1992 года там и странах ОЭСР получили высшее образование уже несколько сотен тысяч россиян.

Наивно полагать, что спецслужбы других государств не используют такие каналы вербовки агентуры и идеологической обработки. Тем не менее, при достаточно твёрдой личной гражданской и патриотической позиции такое обучение может быть полезным и для родной страны. Именно так решается этот вопрос в Китае, который по числу обучающихся за рубежом студентов занимает первое место в мире. Среди же наших студентов, даже обучающихся в своей стране, более половины считают, что измена родине может быть оправдана, а из обучающихся за границей, только один из 5 ориентирован на работу в России. Тем не менее, правительство Медведева планирует отобрать и обучить за рубежом не менее 3 тыс. студентов, которые должны будут потом служить в органах государственной власти, организациях образования и здравоохранения. Для этого из российского госбюджета на каждого отобранного студента выделяется по 53 тыс. долларов. Будут служить эти кадры России или другой стране – вопрос риторический.

Предусмотренное Джорджтаунским проектом расчленение нашей страны путём использования её внутреннего административного ресурса для подавлением национального самосознания россиян посредством образовательных «реформ» близится к завершению. Особое значение придаётся подготовке в Джорджтанунском иезуитском (римско-католическом) университете «ударного ядра». Некое «Российское управленческое сообщество участников Президентской(!?) программы подготовки управленческих кадров» занимается отбором кандидатов для стажировки именно в этом учебном заведении.

Более миллиона профессионалов, проникнутых прозападно-космополитическим духом внедрены практически во все звенья государственного и народно-хозяйственного механизма высшего и среднего уровней. Они завязаны формальными и неформальными отношениями между собой, с крупным компрадорским капиталом и с американскими «партнёрами» в невидимую сеть, которая фактически управляет Россией. Социологи отмечают, что ряд известных политических и общественных деятелей, ученых и педагогов, особенно в национальных субъектах Российской Федерации, активно выступают за разделение её по этническим и региональным основаниям, не встречая достаточно твёрдого отпора. Следовательно, бомба под российскую государственность уже заложена и может быть взорвана в любой момент, который вашингтонские стратеги сочтут подходящим.

В последние годы возглавляемая В.В. Путиным часть российской «элиты» проводит внешнюю политику, направленную на сохранение целостности и обеспечение суверенитета нашей страны. Внутреннюю же политику определяет её прозападно-космополитическая часть, являющаяся по сути пятой колонной США. Вместе с тем, обе части «элиты» едины в стремлении сохранять и умножать громадные личные богатства, тесно связанные с американским капиталом.

Отсюда становится понятной противоречивость, половинчатость и непоследовательность государственной политики в целом. Сложившееся «двоевластие» крайне неустойчиво, а двоедушие властей безнравственно. М. Прохоров может умело воспользоваться тем, что В. Путин поддерживает «либеральные реформы», вызывающие растущее недовольство большинства избирателей, и, не поскупившись на демагогические обещания и финансовые затраты, ещё раз попытаться прорваться на пост президента РФ, даже не дожидаясь очередных выборов, чтобы раз навсегда положить Россию под США. Контролирующему значительную часть российских СМИ Западу не сложно создать благоприятную для такого хода событий ситуацию. Ему достаточно в выбранный момент сделать массированный выброс в эфир и прессу компромата на лидеров национально-патриотических сил, подкреплённый обильным финансированием «демократической» оппозиции. «Пятая колонна» всегда готова развернуть свою сеть, чтобы с тыла нанести смертельный удар российской государственности.

Попытки такого разворота событий, по-видимому, будут предприняты уже в феврале-марте 2014 года, и если они будут пресечены, то «процесс пойдёт». При продолжении нынешней внутренней политики крах внешней политики, а затем и расчленение нашей страны неизбежны в ближайшем будущем. Лавирование Президента РФ между патриотической частью общества и проамериканской, управляемой сионистскими кукловодами, может только притормозить, но не предотвратить катастрофу.

Е.А. Федоров утверждает, что В.В. Путин просто не имеет достаточно сил, чтобы повернуть всю властвующую российскую «элиту» лицом к национальным интересам. Многие наши граждане готовы откликнуться на его призыв поддержать Президента в усилиях по освобождению России от американской зависимости, но хотели бы выяснить ряд вопросов. В частности, недоумевают почему В.В. Путин упорно поддерживает явных разрушителей образования и науки, выгораживает сотрудничающего с ЦРУ Чубайса и ответственного за разрушение армии Сердюкова, поддерживает лихоимствующих банкиров-ростовщиков? Почему он не амнистирует израненного в боях за Родину героя-патриота полковника В.В. Квачкова, который, отвечая на призыв Главнокомандующего о мобилизации нации перед общей опасностью, организовывал Народное Ополчение, чтобы освободить Россию от американской зависимости? Жестокая расправа на ним и его товарищами до боли напоминает 37 год, когда по наветам действительных врагов народа гибли лучшие сыны и дочери Отечества.

Теперь же Е. А. Федоров – координатор Национально-освободительного движения, лидером которого, по его словам, является В.В. Путин, а цель – освобождение России от американской зависимости. Как видим, цели этого движения и Народного Ополчения совпадают, даже символ общий – памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.

Между тем, Путин поддерживает внутри страны явно антинациональную политику правительства и американскую «пятую колону». Потому у многих возникает обоснованное подозрение; не является ли НОД Федорова испытанным приёмом сионистов – возглавить народ, чтобы обезглавить? А лидер Путин – искусный анестезиолог России, помогающий ей помирать в забытьи, с меньшими мучениями? Историк Р. Ключник так образно видит его позицию: «Он пытается попеременно грести на галерах олигархов, а затем на некоторое время перепрыгивает в лодку с народом. И судя по результатам – по ежегодному росту списка Форбса и по состоянию народа, – на галерах олигархов он гребет в несколько раз старательнее и дольше. Такую же позицию занимает в Украине и В.Янукович. Оба научились уверенно и красиво говорить, временно «спускать пар» негодования народа и «не замечать» или ловко забалтывать насущные серьёзные проблемы, а олигархи – «жирные коты» продолжают жировать» [25]. Снять или укрепить такие сомнения может только сам В.В. Путин своими конкретными делами. Кредит народного доверия не бесконечен и при продолжении прежней внутренней политики правительства начнёт быстро таять.

Первым убедительным шагом Президента могла бы стать амнистия осуждённых за поступки, совершённые по патриотическим мотивам – борьбы за Единую Неделимую и Справедливую Россию. Вторым шагом – отмена разрушительных «реформ» образования и науки. Бесспорно, такие меры недостаточны. Но на данном этапе ползучей «войны» против России – главное и самое сильное поражающее оружие – «либеральные реформы» образования, подрубающие глубинные корни нашей нации. Вместе с тем, они – самое слабое звено цепи, сковывающей суверенитет нашей страны. Негативное отношение к ним выражает подавляющее большинство политических партий и движений, подтверждаемое результатами социологических исследований. Отказ от этих «реформ» непосредственно не затрагивает ни интересов отечественного, даже компрадорского, капитала, ни каких-либо других государств. Потому их отменить гораздо проще, чем освободиться от внешней финансово-экономической, продовольственной или политической зависимости. Но отмена «либеральных реформ» образования неизбежно повлечёт разрушение всей американской цепи, сковывающей суверенитет постсоветской России. Следовательно, эти «реформы» – точка бифуркации: от их реализации или отмены и движения в противоположном направлении зависят гибель или возрождение нашей страны.

5. Что государственная власть должна делать, чтобы предотвратить расчленение России?

Не претендуя на сколько-нибудь полную программу действий, назову лишь меры, необходимо вытекающие из представленного анализа

1. Предотвращение расчленения страны, готовящегося внешними и внутренними антироссийскими силами, и обеспечение её суверенитета должно стать на данном этапе главной задачей всех ветвей государственной власти. Парламенту необходимо безотлагательно принять закон об единстве России, объявляющий пропаганду и действия, направленные на её расчленение, актами измены Родины, караемыми самыми строгими мерами. Русские цари, говорил И. В. Сталин, сколотили огромное государство, которое большевики, получив в наследство, сплотили и укрепили как единое, неделимое. И каждый, кто пытается разрушить это единство, кто стремится к отделению от него отдельной части и национальности — заклятый враг государства, народов СССР, который должен быть беспощадно уничтожен [26, c.655]. Именно такая политика сегодня объективно необходима, когда коалиция государств ведёт против России необъявленную «ползучую» войну, направленную на её расчленение.

2. Предпринимаемые В. Путиным, Д. Рогозиным и С. Шойгу меры по восстановлению военно-промышленного комплекса и укреплению вооруженных сил абсолютно необходимы. Однако они окажутся совершенно бесполезной тратой сил и средств без радикального идеологического и духовно-нравственного перевооружения народа и армии. Это – главный урок сокрушительного поражения СССР в Третьей (холодной) мировой войне. Следовательно, государственная власть обязана в кратчайшие сроки обеспечить моральное перевооружение народа, решительно отбросив либеральные догмы «деидеологизации», «деполитизации», «толерантности» «приоритета личного интереса над общественным, индивидуального над коллективным» и т.п., следование которым, обрекает нацию на деградацию и вымирание

3. Система образования может и должна играть главную роль, в обеспечении идеологической и духовно-нравственной составляющей национальной безопасности России. Однако пока ею управляют американские агенты, она в целом способствует разрушению этой составляющей. Следовательно, Президент РФ обязан немедленно отправить правительство Медведева в отставку. Абсурдно, что даже находящиеся при Правительстве и Президенте РФ вузы ведут антироссийскую политику, насаждают ложные теоретические ориентиры и готовят кадры разрушителей своей страны. При формировании органов власти и системы управлении научно-образовательными учреждениями главным должен быть критерий патриотической позиции личности, ибо при отсутствии таковой даже высшая профессиональная квалификация может иметь негативное значение. Такой подход должен стать всеобщим принципом кадровой политики государства, которое хочет успешно противостоять разрушающим силам.

4. Отмена реформ образования – только первый шаг на пути к срыву антироссийских планов США и обеспечению суверенитета нашей страны. Радикальные реформы российского образования абсолютно необходимы, но в направлении противоположном нынешнему. Ориентироваться следует на принципиально новые идеи, опирающиеся на прорывные экспериментальные достижения отечественной и мировой педагогической практики. Разрабатывать и реализовывать новую стратегию образования должны не зацикленные в лоне либеральных догм новые люди в тесном сопряжении с разработкой радикально новой стратегии социально-экономического развития. Если по-прежнему будет сохраняться тенденция преимущественного формирования российского ВВП за счёт услуг, игры цен, а не за счёт реальной экономики, если половина национального дохода будет по-прежнему уходить за рубеж, причём, из другой половины половину присваивать 500 семей, и если 30-40% госбюджета будет по-прежнему разворовываться, то самая лучшая стратегия обречена существовать лишь на бумаге.

Следовательно, если Президент РФ не наёмный управляющий, а национальный лидер, он обязан открыто сказать всю правду о положении страны и проявить политическую волю, чтобы взять новый курс государства, необходимый для национального освобождения России. Поддержка абсолютного большинства народа в этой борьбе ему гарантирована.

Открытое письмо гражданина России профессора В. Н. Турченко 02.02.2014 г.