Копирование западной модели образования губительно для России
Под конец января, на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе, Президент Владимир Путин затронул важнейшую тему образования.
Президент заверил, что власти будут оказывать материальную поддержку студентам и аспирантам, грызущим гранит науки, в том числе и тем, кто решил учиться за границей.
При всей внешней благозвучности, слова Президента насторожили экспертов сферы образования — хотя бы потому что могут свидетельствовать о том, что верховная власть в РФ не понимает или не может позволить себе понимать того очевидного факта, что возродить некогда лучшее в мире русское образование невозможно без отказа от сотрудничества с очень влиятельной частью политической элиты РФ, ориентированной на коллективный Запад и встраивание нашего народа в глобальный «дивный новый мир» — на положении рабов «золотого миллиарда».
«Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть, нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому»,
— отметил Путин.
В целом, заявление Президента совершенно правильно, ведь Россия по Конституции является социальным государством, в котором каждый гражданин на конкурсной основе вправе получить бесплатное высшее образование в госучреждении.
Но, увы, с переводом стратегической отрасли в «сферу услуг» многие вузы начали забывать об этом, и поступление на бюджетное место оказывается по карману далеко не всем. Господдержка талантливых студентов и ученых, конечно, нужна, вот только с нашей открытостью западным образовательным технологиям и последствиями зарубежного обучения/стажировки надо разобраться более внимательно.
«Нужно ли нам знакомиться с иностранной системой образования, учиться за рубежом и т.д.? Я считаю, что общение с мировым научным и образовательным сообществом с целью обмена знаниями, с возможностью учиться друг у друга — это благо. Но дело в том, что наше целеполагание не совпадает с западным.
Об опасностях, скрывающихся за тесным взаимодействием с «западными партнерами» и подготовкой кадров по их лекалам, «Катюша» рассказывала неоднократно (см., например, что нам готовят идеологи реформы образования от Сколково, Агентства стратегических инициатив и Высшей школы экономики: «Образовательная диспансеризация от Сколково»).
А сегодня мы попросили прокомментировать слова Президента насчет «открытости образования» известного ученого, председателя Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президента РАЕН, доктора физико-математических наук Георгия Николаевича Фурсея:
У них оно целиком меркантильное, предназначено для решения потребительских задач, а русская ментальность всегда была связана с поиском справедливости, высшей цели. Их мораль дефективна, она очень вредна для нас.
Что такое Болонская система, которая внедрена в большинстве западных вузов и практически повсеместно утвердилась в России? Ее ввели у нас только для того, чтобы наше образование котировалось за границей.
Я думаю, что в современном мире достаточно было подписать соглашения с другими странами — и они бы признавали наше профессиональное образование — без всяких реформ. Ведь, например, советское образование не то что не мешало, а прекрасно позволяло нашим ученым адаптироваться за рубежом. Наша наука была второй в мире, а образование даже многие недоброжелатели называли самым лучшим, наши студенты-троечники становились на Западе отличниками…
Совершенно логичной для нас была прежняя трехступенчатая система: школа — техникум — университет. Из советской школы выходил человек фундаментального, широкого кругозора, имевший возможности попробовать силы во многих направлениях.
Техникум давал готовых к работе профессионалов в своей узкой области, а вуз уже готовил специалистов — интеллектуальную элиту. Переход на Болонскую систему был совершен в интересах транснацкорпораций, для которых получение знаний — такая же "сфера услуг", как парикмахерская или ресторан. Для России это крайне опасное, разрушительное, и внутри страны мы прекрасно могли бы обойтись без таких "инноваций".
Современное открытое образование, равно как и открытая всем глобальным ветрам Россия, — это мечта ректора ВШЭ Кузьминова, экс-министров образования Филиппова, Фурсенко, Ливанова и их соратников. Скажу прямо — это "пятая колонна", выполняющая заказ глобалистов, а не функции государства. Им нужна дешевая, в меру квалифицированная рабочая сила, не задающая лишних вопросов, готовая ежедневно пересматривать свои ориентиры во имя рыночной конъюнктуры. Лучшие наши мозги продолжат утекать на Запад вопреки национальным интересам и нашим нравственным принципам.
Сегодня есть надежда на то, что новый министр Ольга Васильева, поставившая для образования задачу не только обучить, но и воспитать Человека высоких моральных качеств, а не потребителя, вернет русской школе былую славу. Но либералы обложили ее со всех сторон, поэтому все мы — научное, образовательное, родительское сообщество — обязаны ей помогать. С ней крайне трудно наладить прямой контакт даже нам – ученым…
Надо понимать, что мы живем в капиталистическом мире, а капитализм в своем чистом виде — это ростовщичество, сребролюбие. Для него не существует ничего важнее прибыли. И это страшно, потому что сегодня мир находится на грани краха из-за этой самой потребительской парадигмы. И если мы хотим спасти страну и традиционное образование в том числе, нам надо кардинально менять социально-экономический вектор развития и целеполагание.
Все остальные косметические меры только подкрасят фасад, но не поддержат осевший фундамент».
В общем, очевидно, что к «ценностям» открытого общества, заложенным одноименным Фондом глобалиста и масона Джорджа Сороса, чьи структуры признаны нежелательными в России, и поддерживаемым «Открытой Россией» Ротшильда-Ходорковского, России следует относиться как к мине-ловушке.
В условиях информационной войны, которая идет между транснациональными корпорациями и непокорной Россией, образование является страшным оружием, переформатирующим сознание и мышление человека, идеальным средством вербовки агентов влияния, которые могут даже не подозревать об этом.
И если мы не уйдем в здоровую автаркию [Как образ – понятно. А вот насколько это реально при наличии в наше время открытых или прозрачных границ в самых разных сферах (информационных, географических, культурных, нравственных и т.п.) – большой вопрос. – Прим. ss69100.], не будем опираться на лучшие образцы русской/советской школы, сохраняя их систему накопления и передачи знаний внутри страны, нас ждет полная десуверенизация и утрата национальных корней, что равносильно гибели государства и его народа.
РИА Катюша
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“Президент заверил, что власти будут оказывать материальную поддержку студентам и аспирантам, грызущим гранит науки, в том числе и тем, кто решил учиться за границей.” – опять разговор про деньги.Он не говорит о том, что надо менять всю систему образования, подходы к обучению, программы обучения (здесь по его мнению всё хорошо) и т.д. Опять всё сводится к деньгам.Другими словами заявлено, что движение по пути “в никуда” продолжится и дальше.Далее я привожу цитату из статьи, подтверждающую мой вывод:
-”Современное открытое образование, равно как и открытая всем глобальным ветрам Россия, — это мечта ректора ВШЭ Кузьминова, экс-министров образования Филиппова, Фурсенко, Ливанова и их соратников. Скажу прямо — это “пятая колонна”, выполняющая заказ глобалистов, а не функции государства…”
Вместо того, чтобы признать не имеющими силы дипломы ВСЕХ западных ВУЗов ( как это было раньше с дипломами наших ВУЗов на Западе) и начать по- настоящему заниматься своим образованием нам предлагается “… оказывать материальную поддержку студентам и аспирантам,… тем, кто решил учиться за границей.”
Полностью согласен с мыслями из интервью “вице-президента РАЕН, доктора физико-математических наук Георгия Николаевича Фурсея”.
Чуть-чуть снизил оценку за полноту материала, но исключительно по причине того, что в такой небольшой по объёму статье нельзя полностью осветить все проблемы образования.
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Уже задрали эти пустые выступления! Лучше бы уж молчал! Ни в одной области жизни народа не сказал ни одного положительного обещания по решениям основных животрепещущих вопросов. Все останется как есть; и эта лживая Конституция, по которой у нас должно быть социальное государство! В кап. стране заведомо невозможно ничего безплатного, в т.ч. и образования!
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“Советское образование самое лучшее в мире”-пиарить себя можно сколько угодно,только практика показывает обратное. В России система управления из 5-и летнего высшего образования. На западе из 4-х летнего высшего образования. Россия должна быть впереди планеты всей. И никогда не будет при такой системе. Школьника загружают ” по самую макушка”,всю информацию он привыкает находить из литературы. Только разнообразный физический труд развивает у человека логическое мышление- допустим хобби, моделированием конструирование. Есть модель развития гораздо эффективнее и тоже с рыночными услоловиями. Но эту модель невозможно доказать сейчас,потому что специалист привык создавать основу для вывода из различных информационных источников. Многие считают,что сменив руководство страны( а надо бы),в стране начнется строительный бум. Как хозяйственник скажу,что придётся действовать методом ” кнута”, это вам не гуманитарная сфера,улучшить ситуацию допустим КПРФ никак не смогут. Нужен руководитель который владеет моделью с энтузиазмом к производственной деятельностью. Даже это не могут понять специалисты с 5-м высшим образованием. В программе этого ни у кого нет. Нужно менять систему управления. В трудовом коллективе можно составить условно список по умственным способностям,где на главном месте будет наличие логического мышления. Выдвигать в специалисты только с логическим мышлением. Так вот- у кого вышка,те останутся на самом низком уровне. На работе ценится не развитие речи,знание цитат,гуманитарные способности,а наличие логического мышления. Разгрузить необходимо школьников, с созданием творческих кружков. Созданием предметов с развитием логического мышления,увы,сейчас занимаются уничтожением мышления и достигли ” хороших” результатов.
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Отказ от советской системы образования одна из многих диверсий против России. Наша система была лучшей. Мне довелось работать с немцами. Они удивлялись, что наши, имеющие вроде бы то же самое образование и тот же самый род деятельности, на голову выше их по кругозору с захватом познаний из смежных и специальных профессий, не уступают им, если не превосходят, в профессионализме.
Вот что я нашёл в интернете:
«Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель».
Эту известную фразу приписывают «железному» канцлеру Отто фон Бисмарку, однако ее автор не он. Эти слова произнес профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель. Но он имел ввиду не франко-прусскую войну (1870-1871 гг.), а австро-прусскую (1866 г.). В одной из газетных статей профессор писал: «…Народное образование играет решающую роль в войне…
Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем».
Из этого следует, что популярная фраза является намеком на то, что более образованная и культурная нация обязательно одержит победу над противником.
Нас постепенно выводят из некогда высоких у нас образования и культуры. Логическим завершением может стать цитирование Оскара Пешеля каким-нибудь и чьим-нибудь генералом, что нашу необразованную и некультурную нацию… Верю, однако, что это цитирование будет просто прогнозом, т.к. слишком многим культуроносителям “русские варвары” обломали рога часто вместе с головами.
Вот только цены совсем разные. И чем дальше будут плодиться жертвы ЕГЭ и “трудов” Солженицына, тем дороже встанет победа.