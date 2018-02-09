Копирование западной модели образования губительно для России

Под конец января, на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе, Президент Владимир Путин затронул важнейшую тему образования.Президент заверил, что власти будут оказывать материальную поддержку студентам и аспирантам, грызущим гранит науки, в том числе и тем, кто решил учиться за границей.При всей внешней благозвучности, слова Президента насторожили экспертов сферы образования — хотя бы потому что могут свидетельствовать о том, что верховная власть в РФ не понимает или не может позволить себе понимать того очевидного факта, что возродить некогда лучшее в мире русское образование невозможно без отказа от сотрудничества с очень влиятельной частью политической элиты РФ, ориентированной на коллективный Запад и встраивание нашего народа в глобальный «дивный новый мир» — на положении рабов «золотого миллиарда».

— отметил Путин.

В целом, заявление Президента совершенно правильно, ведь Россия по Конституции является социальным государством, в котором каждый гражданин на конкурсной основе вправе получить бесплатное высшее образование в госучреждении.



Но, увы, с переводом стратегической отрасли в «сферу услуг» многие вузы начали забывать об этом, и поступление на бюджетное место оказывается по карману далеко не всем. Господдержка талантливых студентов и ученых, конечно, нужна, вот только с нашей открытостью западным образовательным технологиям и последствиями зарубежного обучения/стажировки надо разобраться более внимательно.