Какое нужно образование в России?

В открытой печати появилась информация, что Министерство образования решило с 1-го сентября 2019 года ввести в качестве образовательной нормы изучение 2-го иностранного языка. В ряде регионов России по этому вопросу развернулась дискуссия. Например 1 , директор одной из школ Актюбинского района Астраханской области, поддерживая это решение Министерства образования, в качестве аргумента в обоснование этого решения нашего министерства, отвечающего за образование и воспитание молодого поколения в России, привела такой довод: мол, это, будет способствовать развитию мозга. А руководитель управления образованием Актюбинского района заявила, что это нововведение даст возможность в будущем легче устраиваться молодежи на престижную работу в иностранные компании.



Сама такая реформаторская активность нашего министерства, отвечающего за качество образования и воспитания наших детей и молодежи, на фоне резкого падения качества фундаментальной подготовки наших выпускников школ в области русского языка и русской литературы, физики, химии, математики (особенно в области знаний по геометрии, стереометрии, теории логарифмов), истории России, русского народа, и особенно – истории СССР, истории Великой Отечественной войны.



Когда молодежь не знает творчества Н.А. Некрасова и его знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо», М. Горького, М. Шолохова, В. Маяковского, А. Твардовского и его бессмертного произведения «Василий Тёркин», и многих других не менее знаменитых – русских классиков, когда нашей молодежи не прививается чувство исторического достоинства и гордости за нашу Родину, за деяние её великих научных и конструкторских гениев – М.В. Ломоносова, В.В. Докучаева, Д.И. Менделеева, К.Э. Циолковского, Н.Е. Жуковского, В.И. Вернадского, С.П. Королева, И.В. Курчатова, М.В. Келдыша, Н.И, Вавилова и других, целой плеяды гениальных советских авиаконструкторов А.Н. Туполева, А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, Микояна, С.В. Ильюшина, Сухого и др.



Когда молодежь не знает полководцев Великой Отечественной войны – таких выдающихся военачальников, как Жуков, Рокоссовский, Василевский, Шапошников, Штеменко, Конев, Толбухин, Чуйков, Малиновский, Марецков, Говоров, Ватутин, Черняховский, Доватор, Панфилов, Крылов, Москаленко и другие.



Когда не знают таких героев этой великой войны, как Зоя Космодемьянская, герои подполья в Краснодоне – О. Кошевой, У. Громова, С. Тюленин, Л. Шевцова и другие (подпольная организация «Молодая гвардия»), когда не имеют представлений о таких великих победных битвах, как битва за Москву, за Ленинград, Сталинградская битва, Курская битва, Прохоровское танковое сражение, Корсунь-Шевченковское сражение, битва за Киев, и другие.



Когда молодежь не может назвать фамилии наиболее известных советских космонавтов – Ю.Гагарина (которому 9 марта исполнилось бы 85 лет), Г. Титова, А. Леонова, Терешкову, Савицкую и других, вызывает много вопросов.

И один из главных вопросов – следующий: какие цели преследует образовательная и воспитательная политика? Что, такой целью является подготовка в России интеллектуального ресурса для экономик Западной Европы, США, Англии? – И если ответ на этот вопрос – положительный, – не является ли такая образовательная политика де-факто «колониальной»?



Почему реформы в образовании развиваются без Национальной доктрины развития образования, которая была принята в 2000-м году (на первом и единственном всероссийском педагогическом совещании), а затем «забыта» правительством России, с тем, чтобы начать внедрять процесс «болонизации» всей системы отечественного образования, системы ЕГЭ?



Которые просто обрушили качество подготовки специалистов в России, в том числе инженеров, учителей, врачей, экономистов, управленческих кадров, исходя из ложного постулата «либералов во власти» – «что рынок всё расставит по своим местам», т.е. исходя из принципа «рыночного фундаментализма», против которого выступил даже такой всемирно-известный игрок на валютном рынке и рынках ценных бумаг, как Дж. Сорос, в своей книге «Кризис мирового капитализма» (на русском языке изданной в 1999 году в России)?

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Глобальный империализм мировой финансовой капиталократии, в первую очередь – в США и в «привязанной» к ним Великобритании, и особенно та часть «верхов» мировой финансовой капиталократии, в чьём подчинении находится «станок», печатающий доллары, т.е. Федеральная резервная система, вместе со странами-сателлитами из Западной и Восточной Европы, поставили перед собой задачу уничтожить Россию именно военным путем, и готовятся вовсю к войне против нас.

Империализму США эта война нужна, чтобы как можно более безболезненно обрушить «долларовый навес», т.е. ликвидировать свои долги, и перейти к финансово-технотронной диктатуре над миром и его ресурсами, спасаясь по-своему, по-империалистически, от надвигающейся экологической гибели, которая может произойти до середины XXI века.

«Разум» верхов мировой финансовой капиталократии я назвал «Анти-Разумом», т.е. таким «разумом», который исповедуемыми ценностями, мотивацией сверхобогащения и господства над миром с помощью капиталовластия («мировой денежной власти»), обрекает себя, и вместе с собой – человечество, на экологическое самоуничтожение.

В «Манифесте борьбы против глобального империализма» (впервые опубликованном в 2004 году, затем в – 2006 году), я указывал на то, что «мировая капиталократия не может себя воспроизводить, не подчиняя себе ресурсы мира и не убирая «лишнее население Земли».



Всего лишь 258 миллиардеров владеет таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек вместе взятые, почти половина населения Земли (New York Times, 27.02.1995.). Иными словами, 0,00001% населения Земли владеет 50% богатства, созданного трудом человечества, а 1% населения, верхушка «золотого миллиарда», – почти 99% всего богатства».

В отеле «Фермонт» в Сан-Франциско (Калифорния, США) осенью 1995 года была цинично проманифестирована на своём совещании мировыми олигархами каннибалистская модель «20%:80%», по которой 80% «лишних людей» на Земле, с позиции воспроизводства мирового капитала, должны быть убраны с лица Земли. Думаю, что эта «модель» мировой капиталократии эффективно вот уже 25 лет применяется к России.

А чтобы народ не понимал, что к нему применяется особо иезуитская модель его вымирания, и продолжал тихо вымирать, и нужна деградация интеллекта, деградация образования и науки в России, разрушение уникальной Российской академии наук, с помощью реформ.



Стоит вспомнить, что против этого выступал Ж.И. Алфёров. Он даже написал книгу «Власть без мозгов». Но власти в России всех уровней его это и обращение, и предупреждение, как и в целом – академическое сообщество науки и образования, не услышали.

«Гуру» экономического либерализма Хайек провозгласил основой «свободы» в либеральной трактовке «невежество». Не направлены ли все реформы в сфере образования и в сфере науки на рост «невежества» в обществе, как часть стратегии со стороны «Запада» по колонизации России, в том числе по колонизации общественного сознания России?

Ведь провозгласил же Збигнев Бжезинский на том же совещании в отеле «Фермонт» стратегию, которая бы обеспечивала реализацию модели «20% : 80%», –«титтитейнмент».



По свидетельству редакторов журнала «Шпигель» в Германии – доктора права Ганса-Питера Мартина и дипломированного инженера Харальда Шуманна в монографии «Западня глобализации» (в 2001 году она переиздана в России на русском языке) З. Бжезинский придумал стратегию «титтитейнмент». Придуманное им словечко – комбинация из слов: «tits», что означает «сиськи», «титьки» и «entertainment» –«развлечение».



Это его словечко призвано ассоциировать не столько с сексом, сколько с молоком, текущим из груди кормящей матери. Иными словами, эта стратегия Бжезинского предназначена для манипуляции сознанием обреченного на вымирание населения, вошедшего в эти 80% и обреченного на «заклание» в течение XXI века, как приношение «Капиталу-Сатане», олицетворяемому мировой финансовой капиталократией.



В России – замена в «молочных продуктах» естественных молочных жиров «пальмовым маслом», низкое качество продуктов питания в сетевых магазинах, находящихся под контролем «западного капитала», выполняют роль «оружия» в скрытой пищевой (биохимической) войне против населения.

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Глобальный империализм тотален. Он все сферы жизни, рынок, информацию, образование, культуру превращает в свое оружие, направленное на колонизацию стран, находящихся за пределами «метрополии». В упомянутой работе Мартина и Шуманна прямо указывается: «Соединенные Штаты как «сверхдержава массовой культуры» (Лан) будут не только решать, какими быть зрелищам, но и выдавать хлеб».



Министр культуры Франции Лан в середине 90-х годов ввел понятие «культурный империализм». И как часть культурного империализма США действует «образовательный империализм».



Я считаю, что болонизация сферы образования в России, фактически – уничтожение уникального инженерного образования, через введение бакалавриата и магистратуры, уничтожение в большинстве вузов «специалитета», развернувшаяся новая компания по сокращению диссертационных советов, «цифровизация» образовательной и научной бюрократии и бюрократии в России в целом с одновременным ростом количества бумажных носителей этих бюрократических отчётов – никому не нужных, введенная «лженаукометрия» на основе западных критериев, индекса Хирша, не имеющего под собой научного обоснования, и направленная на колонизацию отечественной научной мысли, – есть реализация стратегии образовательного империализма против России.

На это накладывается «шагающий» в духовном пространстве мира «пост-модернизм», «трансгуманимзм», фактически отвергающие функцию культуры как носителя социокультурной памяти, традиций, основы бытия народа.

П.А. Флоренский в переписке с В.И. Вернадским в конце 20-х годов ХХ века, в которой они обсуждали связь «пневматосферы» по Флоренскому (как сферы одухотворения всех вещей, а не только людей) и «ноосферы» по Вернадскому ввел понятие «корневого человека». «Корневой человек» – это укорененный в родной культуре человек; только тогда он обретает чувство культурного и исторического достоинства, и становится способным вести диалог с другими культурами.

Жак Аттали, идеолог мондиализма (идеологии «нового мирового порядка»), ввел в своих работах понятия – «цивилизация Рынка» и «Строй Денег», где выступил против национальных культур, национальных государств, как «барьеров», мешающих становлению «нового человека», как «неокочевника», – человека, двигающегося за потоками мирового капитала.



Против этого «проекта», который согласован с «проектом» – фермонтской моделью «20% : 80%», выступили многие проницательные ученые, мыслители, в том числе и православные мыслители, политики. Он противоречит действующему закону роста разнообразия, как закону прогрессивной эволюции.

Капиталистическая унификация людей, народов и стран ради удобства функционирования транснациональных компаний (ТНК) и мирового рынка (я в своей теории капиталократии назвал этот процесс «капиталорационализацией»), вступает в конфликт с императивом экологического выживания человечества в XXI веке.

Не является ли норма – «второй иностранный язык» – для российской школы частью стратегии превращения нашей «просвещенной молодежи, в том числе в знании 2-х языков», в «неокочевников», устремляющихся за потоками бегущего из России капитала за границу, и таким образом – одним из моментов стратегии образовательного империализма «Запада» по очищению «жизненного пространства» в России от русского народа и других коренных народов? – На мой взгляд, является, независимо от того, осознают это реформаторы или нет.

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На все эти процессы, которые являются частью эпохи «заката» всей системы глобального империализма и строя мировой финансовой капиталократии, накладываются процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, состоявшейся уже на рубеже 80-х – 90-х годов, и продолжающие развиваться ускоренными темпами.



Об этом свидетельствует резкое ухудшение всех глобальных экологических индикаторов за последние 25 – 30 лет, по некоторым из них ухудшение – от 30% – до 75%, что частично раскрывается в «Предупреждении человечеству. Второе уведомление», опубликованном в 2017 году, и которое уже подписали более 15 тысяч ученых из 184 стран.



Мой ответ на это «Предупреждение», с указанием на то, что экологическое спасение человечества возможно только в рамках Ноосферного Экологического Духовного Социализма и научно-образовательного общества, обеспечивающих единственно возможную модель устойчивого развития – управляемую социоприродную эволюцию, включающую в себя как необходимое условие – управляемую ноосферную экономику, – опубликован в моём «Открытом письме Уильяму Рипплу» – инициатору написания этого «Предупреждения» и выставленного на многих сайтах в Интернете.

Научно-образовательное общество – это общество, обеспечивающее выполнение требований законов – закона опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта, качества образовательных систем в

обществе и закона опережения процессом человека научно-технического прогресса.

Капитализму и рынку подписала приговор Её Величество Природа в лице Биосферы и планеты Земля, имеющие, как суперорганизмы, собственные гомеостатические механизмы (механизмы устойчивости).



Еще в 1991 году в докладе Мировому Банку, написанном под руководством Гудленда, Дейли и Эль-Серафи, было указано, что в экологически заполненной нише, которую занимает человечество, рынок как механизм экономического развития исчерпал себя. Де-факто сформировался рыночный экоцид человечества. Мировая рыночно-капиталистическая система или глобальный империализм превратились в «экологического могильщика» человечества.

Стратегия спасения человечества – это переход его, в соответствии с разработанной мною научно-мировоззренческой системой Ноосферизма, к Ноосферному Экологическому Духовного Социализму, который связан с научно-образовательным обществом, в котором образование выполняет функцию «базиса базиса» духовного и материального воспроизводства (наукоёмкой, интеллектоёмкой, образованиеёмкой экономики), а наука предстаёт не только как «производительная сила» (по К. Марксу), но и как «сила управления».

В России «рыночные реформы» породили её рыночный геноцид (развёрнутую аргументацию этого вывода я раскрыл в монографии «Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика» в 2013 году), и её будущее развитие, восстановление суверенитета, научного, образовательного и экономического могущества, требует возрождения роли планирования (планового механизма) и управления социально-экономическим развитием России на принципе примата плана над рынком, с одновременным введением во внутренней политике России высшего приоритета опережающего развития всей системы непрерывного образования и института науки.

Ж.И. Алфёров ещё в 90-х годах указывал на то, что образование, медицина и жилье должны быть бесплатными. Образование, здравоохранение и наука должны быть выведены за пределы рыночных регуляторов и рыночной оценки эффективности, т.е. вывести их из сферы рыночного геноцида.

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Какое нужно образование в России?

Ответ на этот вопрос должен быть связан с пониманием того, что стратегией развития образования в России XXI века является становление научно-образовательного общества. Необходимо восстановление единой общеобразовательной подготовки, с высокой базовой подготовкой не только в области математики, физики, химии, ботаники, географии, биологии, но, что не менее является главным, – и истории, русского языка и литературы, астрономии, психологии, логики, экологии.

Если ставить вопрос о развитии интеллекта учеников, становление у них развитого мышления, умения оперировать абстракциями, делать правильные обобщения, осуществлять анализ прочитанных произведений, то главными предметами, которые обеспечивают их становление, служат математика, в том числе и арифметика, геометрия, доказательство теорем, интенсивное чтение книг (в бумажном виде), написание сочинений (начиная с 5-го класса).

Педагогам нужно знать глубокую связь лево- и правополушарных «интеллектов», знать, что их единство в динамике образует лево-правополушарную ритмику человеческого интеллекта, причем индивидуальную для каждого типа человека (антропотипа).

Нагрузка в области абстрактных форм мышления, операциональных действий, например, на компьютере, должны уравновешиваться уроками живописи, музыки, пения, физических занятий под красивую классическую музыку, гармонизирующую духовный мир учащихся.

Второй иностранный язык, не столько развивает мозг, сколько увеличивает возможность коммуникаций в мировых сетях интернета на этом языке. Думаю, он должен стать элективным курсом в школе, т.е. учебным курсом по выбору.

К сожалению, ни в России, ни в мире по-серьезному не поставлена проблема эргономики информационно-компьютерных систем (рост компьютерно-игровой «зависимости» интеллекта человека, делающего его более неадекватным реальному миру, – это очень опасное явление).



На этом фоне «цифровизация» рыночных отношений и социальной капитал-мегамашины, в том числе и «цифровизация» образования и науки, всех систем бюрократии, усиливает отчуждение человека не только от собственной природы, от смысла жизни, от ответственности за всё, что он творит в социальной среде, но и от Природы вообще, которая становится для него «чуждым» и даже «злым» миром.

Это «цифровое отчуждение» человека от мира природы превращается в механизм, усиливающий процесс его экологической гибели. Удивительное дело! – «Цифровизация» победно шагает по планете и в России на фоне ускоряющихся процессов экологической гибели человечества.

Следует помнить предупреждение «отца кибернетики» Норберта Винера в 1964 году, в одном из интервью известного американского журнала (цитирую по книге Н.Винера «Кибернетика., или управление и связь в животном и машине», изданной в СССР в 1983 году):

«Вопрос: Д-р Винер, существует ли опасность, что машины – вычислительные машины – когда-нибудь возьмут верх над людьми?

Ответ: Такая опасность, несомненно, существует…

…

Вопрос: Д-р Винер, не изменяет ли человек окружающую среду свыше своей способности приспособляться к ней?

Ответ: Это вопрос №1. Человек, несомненно, изменяет её чрезвычайно сильно, а делает ли он это свыше своей способности, мы узнаем довольно скоро. Или не узнаем

– нас больше не будет».

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть подтверждение прогноза Винера в его негативном варианте. Она свидетельствует о глобальной рыночно-капитало-генной антропологической катастрофе.

Размышляя о выходе из экологического тупика человечества и перехода в «эпоху Ноосферы», академик АН СССР (потом РАН) Н.Н. Моисеев назвал главный механизм такого перехода – «систему Учитель», т.е. систему образования и просвещения в широком смысле.

Россия – великая уникальная евразийская цивилизация, в ХХ веке – первой совершившая прорыв к социализму в лице СССР и затем – Космический Прорыв.

Россия – великая научно-образовательная держава.

Россия в XXI веке призвана первой совершить Ноосферной Прорыв человечества и в этом качестве – стать Ноосферной Россией.

Чтобы это произошло, мы на базе Ноосферной общественной академии наук, ряда вузов страны и других общественных академий провели 8-мь Международных научных конференций «Ноосферное образование в евразийском пространстве» и издали целую монографическую серию – 8-мь томов (10 книг) коллективных научных монографий с таким же названием.

В России – великие педагогические традиции, начиная от М.В.Ломоносова, пушкинского «лицея», Н.И. Пирогова, Ушинского, Каптерева и кончая А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, М.П. Щетининым и другими. Нам нужно возродить отечественную систему образования с высоким уровнем фундаментализации образования и принципом воспитания гармоничного, всесторонне развитого человека, человека с ноосферным мировоззрением.

Пора обратиться к великому, непревзойденному опыту и качеству советской системы образования, которая остаётся непревзойденным мировым шедевром (или «образовательным чудом») ХХ века. И опираясь на этот опыт – пойти дальше, в XXI –й век. Не будем забывать, что Победа в Великой Отечественной войне – это одновременно и Гимн Советской системе образования. А.А. Зиновьев как-то сказал: «Войну выиграл советский десятиклассник». К этому можно добавить: «и, значит, советский учитель».

4700 лет назад древнеегипетский мыслитель Имхотеп высказал настолько важную для человечества мысль-предупреждение, что его современники даже выбили её (с помощью иероглифов) на одной из стен пирамиды Хеопса, как предупреждения своим потомкам – будущим поколениям человечества:

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира».

Неужели прошедшие 4700 лет так нас ничему и не научили, даже мужеству изменить так социальную организацию воспроизводства жизни человечества, чтобы мы, т.е. человечество, стали действительным Разумом Биосферы, т.е. ноосферным разумом, гармонизирующим социоприродные отношения?

Я написал в конце 2018 году монографию «Ноосферная Россия: стратегия прорыва». И эту стратегию прорыва начинать надо с политики становления ноосферного образования, с разработки образовательной политики, делающей ставку на становление научно-образовательного общества, исходя из принципа: «образование – это не сфера слуг, это не рынок образовательных услуг, а «базис базиса» духовного и материального воспроизводства, т.е. воспроизводства наукоёмкой, интеллектоёмкой, образованиеёмкой экономики».

Следует возродить теорию непрерывного образования, при этом отказываясь от ЕГЭ и всех стандартов «Болонского соглашения».



Следует покончить с рыночной стратификацией (на основе западных рейтингов) вузов, школ, поставив во «главу угла» обеспечение единого образовательного пространства России и принцип обеспечения всеобщего высшего образования. Необходимо возродить принцип всестороннего, гармоничного развития человека, придав ему ноосферную универсальность.

Россия – великая образовательная держава, которая должна иметь свою ноосферную стратегию развития науки и образования, исходя из требований действующего императива экологического выживания. Она призвана стать Духовным Водителем человечества в стратегии Ноосферного Прорыва.



С этой целью в духовно-нравственное пространство России должна вернуться идеология, причем такая идеология, которая предлагает человечеству стратегию спасения от экологической гибели в XXI веке. Такой идеологией является построение мироустройства на ноосферных основаниях. Другого не дано!

1 Здесь я опираюсь на факты, которые мне представила в своем письме ко мне действительный член Международной академии трезвости, доцент Ирина Александровна Нежельская, проживающая в Ахтубинском районе Астраханской области. Она обратилась ко мне с просьбой высказаться по этому поводу. Это моё «Открытое письмо» и есть отклик на её просьбу.



А.И. Субетто



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