Владимир Базарный. Как улучшить образование? Ответственность чиновников и обучение учителей
Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях доктор медицинских наук, учёный, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в своих исследованиях определил причины деградации и угасания жизнеспособности людей, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка и ведёт в ухудшению здоровья.
Часть 5 из 4-часового интервью Владимира Базарного. В выпуске:
✔Послание Владимира Владимира Путина
✔Понятие свободы
✔ «Союз спасения»
✔Ян Коменский «Машина и дидактика»
✔Обучение стоя и христианство
✔Сухомлинский Василий Александрович
✔Обучение книгой или естественная среда
✔Мозг как отражение трёхмерного мира
✔Как улучшить образование?
✔Изучение программы В.Ф. Базарного в советское время, эксперименты – каковы результаты?
✔Введение показателей здоровья, обучение учителей, изменение программ педагогических ВУЗов
✔Важность прямого позвоночника
✔Чиновники-вредители во власти
✔Ответственность чиновников
✔2 показателя, которые надо поставить в качестве цели работникам образования
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Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.
Часть 3. Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети:
Часть 4. Владимир Базарный. Школа - конвейер биороботов. Причина психических расстройств у школьников:
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А проголосовать здесь (нужно иметь учётную запись на госуслугах, выбрать регион Москва и фамилию Бисеров. Подробнее в соц.сетях и на ютубе): https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/6452577160
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