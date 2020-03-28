Владимир Базарный. Как улучшить образование? Ответственность чиновников и обучение учителей

Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях доктор медицинских наук, учёный, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в своих исследованиях определил причины деградации и угасания жизнеспособности людей, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка и ведёт в ухудшению здоровья.

Часть 5 из 4-часового интервью Владимира Базарного. В выпуске:

✔Послание Владимира Владимира Путина

✔Понятие свободы

✔ «Союз спасения»

✔Ян Коменский «Машина и дидактика»

✔Обучение стоя и христианство

✔Сухомлинский Василий Александрович

✔Обучение книгой или естественная среда

✔Мозг как отражение трёхмерного мира

✔Как улучшить образование?

✔Изучение программы В.Ф. Базарного в советское время, эксперименты – каковы результаты?

✔Введение показателей здоровья, обучение учителей, изменение программ педагогических ВУЗов

✔Важность прямого позвоночника

✔Чиновники-вредители во власти

✔Ответственность чиновников

✔2 показателя, которые надо поставить в качестве цели работникам образования

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Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.

https://youtu.be/NkfDXOIkiCw

https://youtu.be/CamAMDyfEQw

Часть 3. Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети:

https://youtu.be/mvEthDC7Blk

Часть 4. Владимир Базарный. Школа - конвейер биороботов. Причина психических расстройств у школьников:

https://youtu.be/soeyfqa3Zxk

Прошу поддержать меня в конкурсе «Лидеры России. Политика», мои достижение, мотивацию и планы можно прочитать здесь:

https://youtu.be/O1Qudpt2rcE

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https://vk.com/wall537392510_205

https://ok.ru/profile/578935665076/statuses/151265540356276

А проголосовать здесь (нужно иметь учётную запись на госуслугах, выбрать регион Москва и фамилию Бисеров. Подробнее в соц.сетях и на ютубе): https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/6452577160

Если понравилось видео и хотите помочь развитию проекта, то можно начать с простых действий: подписаться на канал, на группы в соцсетях, рассказать об этом видео и канале своим друзьям - распространение информации общее дело. Подпишите на канал своих детей и им будут подсказывать видео с канала. Подписаться на канал: https://www.youtube.com/c/экономикаиуправление?sub_confirmation=1

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