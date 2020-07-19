Владимир Базарный. Как спастись? Встань и иди. Борьба за своих детей. Книги В.Ф. Базарного

В гостях доктор медицинских наук, учёный, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный, автор системы сохранения и укрепления здоровья подрастающих поколений. Владимир Базарный в своих исследованиях определил причины деградации и угасания жизнеспособности людей, убедительно показав, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка и ведёт в ухудшению здоровья.

Часть 8 из 4-часового интервью Владимира Базарного.

В выпуске:

✔Книги Владимира Базарного.

✔Символы в языке

✔Кого надо спасать?

✔Как помочь своим детям?

Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.

https://youtu.be/NkfDXOIkiCw

https://youtu.be/CamAMDyfEQw

Часть 3. Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети:

https://youtu.be/mvEthDC7Blk

Часть 4. Владимир Базарный. Школа - конвейер биороботов. Причина психических расстройств у школьников:

https://youtu.be/soeyfqa3Zxk

Часть 5. Владимир Базарный. Как улучшить образование? Ответственность чиновников и обучение учителей:

https://youtu.be/pOl3ScsYx6M

Часть 6. Владимир Базарный. Воспитание мужчины. Школы по системе В.Ф. Базарного. Раздельное обучение:

https://youtu.be/AxOm64f0jvU

Часть 7. Владимир Базарный. Творческое мышление и духовный рост. Трансформация Минздрава:

https://youtu.be/oK4OMAGtf58

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