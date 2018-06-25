Что каждый ребёнок должен делать летом. Владимир Базарный
19:28. 25 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Спасти наших детей!
Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о том, как дети должны отдыхать летом, чтобы восстановиться после воздействия нынешней системы образования.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai