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Что каждый ребёнок должен делать летом. Владимир Базарный

19:28. 25 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Спасти наших детей!

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о том, как дети должны отдыхать летом, чтобы восстановиться после воздействия нынешней системы образования.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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