Что каждый ребёнок должен делать летом. Владимир Базарный
Как восстановиться после воздействия нынешней системы образования
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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-kazhdyy-rebyonok-dolzhen-delat-letom-vladimir-bazarnyy--2
Самый лучший отдых летом для детей, например, на озерах в районе
Луги в коттеджных поселках, где есть прекрасные пляжи, отличная рыбалка, чистый воздух, сосны, питание от местных фермеров и спортплощадки.