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Что каждый ребёнок должен делать летом. Владимир Базарный

22:02. 4 августа 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Как восстановиться после воздействия нынешней системы образования

Профессор, врач и педагог-новатор Владимир Филиппович Базарный о том, как дети должны отдыхать летом, чтобы восстановиться после воздействия нынешней системы образования.

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Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-kazhdyy-rebyonok-dolzhen-delat-letom-vladimir-bazarnyy--2

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11832 10438
    Руса 4 августа 2020 в 22:30

    Самый лучший отдых летом для детей, например, на озерах в районе
    Луги в коттеджных поселках, где есть прекрасные пляжи, отличная рыбалка, чистый воздух, сосны, питание от местных фермеров и спортплощадки.

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