Люди уже издревле осознавали: здоровая дубрава человеческой жизни может поддерживаться только за счет здоровых семейно-родовых древ, или, как сказали бы ученые, генеалогий. Люди знали: порча этих древ рано или поздно заканчивается катастрофой для всего народа.

- Много, очень много мудрого сказано о роли семьи в организации и поддержании истории народа и государства. Семья – это та вечная пристань, та защита, где оформляются все духовно-психические способности детей. Семья – это не только первичная структурная составляющая любого государства (что само по себе имеет абсолютную ценность). Это главное и абсолютное условие для сохранения и поддержания духовной истории народов.

- Владимир Филиппович, во всех культурах самой высокой ценностью, оберегаемой различными табу, всегда была ценность семьи… Питирим Сорокин писал: “Семейный тип отношений в человеческом сообществе – наивысший”.

Наша встреча с Владимиром Базарным состоялась в его научной лаборатории, что находится в подмосковном Сергиевом Посаде, где уже не первый год ведутся комплексные исследования здоровья детей. Наша беседа началась с “мысли семейной”…

Владимир Филиппович Базарный – ученый, врач, педагог, “Человек года в образовании-2000” . Личность яркая, незаурядная, он хорошо известен в педагогической среде. «Без сомнения, заслуживает внимания, поддержки и распространения система академика Владимира Базарного», – заявил на состоявшейся в Рязани конференции «Экология – нравственность – здоровье» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Коллеге вторит депутат Владимир Волков, заместитель председателя Комитета по обороне: «Наш современник, выдающийся ученый-физиолог, доктор медицинских наук Владимир Базарный вместе с коллегами разработал здоровьесберегающую систему “Спасем детей – спасем Россию”. Свою Оренбургскую область, все школы избирательного округа и руководство региона я обеспечил информацией об этом проекте. Заинтересовался губернатор, Алексей Чернышев, законодательное собрание, начальник управления образования…» Добавим, что и губернатор Ставрополья Александр Черногоров выступает за активное внедрение системы Базарного в образовательный процесс, а в Республике Коми многие школы и детсады давно уже по ней работают и дают прекрасные результаты.

- Семьям, и особенно молодым, сегодня живется в России очень трудно…

- Да-да. Отовсюду раздаются голоса – денег нет, трудностей много, безработица, потому семьи и распадаются. К сожалению, мы видимость принимаем за очевидность. И это говорит только об одном: об угасании в нас главного параметра разума – чувства исторического времени.

Спросите благополучных, здоровых, добропорядочных, живущих в стабильной Германии молодых людей лет 30-35: почему они не заводят детей? Вряд ли вы услышите в ответ что-то вразумительное: нельзя же всерьез принимать рассуждения о карьере, об удовольствиях свободной жизни, о том, что надо посмотреть мир, накопить денег… А в это же самое время в лагере чеченских беженцев справляют свадьбу. У молодых нет жилья – только закуток в палатке, смутное представление о том, где и когда они смогут стабильно работать, но то, что дети у них появятся в положенное природой время, можно не сомневаться.

Если бы семьи сегодня распадались из-за материальных трудностей! Но все дело в том, что всегда беда, лишения только сплачивали и закаляли семейные коллективы. А сегодня стонут и плачут от брачных мук и бедные, и богатые. Растет насилие. У нас сотни тысяч (!) социальных сирот, беспризорников. Пьянство. Наркомания. А мы при объяснении этой семейной беды все перебираем и перебираем факторы материальной жизни. А фактор жизни духовной не учитываем. Тем временем духовная пропасть от поколения к поколению растет все больше.

К сожалению, нам, воспитанным на жестком материализме, тонкая вуаль межчеловеческих отношений порой уже недоступна. Да, причин современной трагедии семьи, а в итоге – народа и государства – очень много. Но среди них есть одна самая важная, корневая. Это генетическое угасание факторов мужества у мальчиков, юношей, мужчин, и приобретение ими сугубо женских характеристик.

- Вы хотите сказать, что без мужчин народ – не народ?

- Совершенно верно. Такова уж наша природа: в дни великих испытаний семья, жена, дети, народ всегда выживали благодаря внутренней стойкости, силе духа, мужеству наших мужчин. Все это сохранено в генетической памяти и мужчин, и женщин. Вот почему женщина всегда инстинктивно тянется к своей противоположности: к сильным, к смелым и мужественным мужчинам. Это закон.

Но: доминирующую роль в генофонде имеет женское начало. Мужчина же без целенаправленной, многолетней “рекультивации” и укоренения в детстве внутренней воли и силы духа сам по себе не состоится.

Народы еще в древности осознали: мужское в мальчике изначально закрепощено и само по себе не раскроется. Раскрепощение мужских начал возможно только в испытаниях, направленных на преодоление в себе страха, на развитие силы, ловкости, смелости, выносливости и т.д.

Беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество у своих мальчиков. В такой среде поселяется страх, парализуется воля, растет хаос в духовной сфере.

Весь храм человеческой сущности держится на краеугольном камне – половой дифференциации и половой принадлежности. И “двигать”, “раскалывать” этот камень никому не должно быть позволено – ни школе, ни телевидению, ни лжеученым.

Посмотрите, у нас с каждым годом юноши становятся все более и более женственными, а девушки все более и более “мужчинистыми”. И процессы эти давно уже развернулись на гормонально-генетическом уровне. Согласно зарубежным исследованиям, уровень гормона, определяющего мужскую принадлежность и мужскую зрелость – тестестерона – в крови молодых мужчин к концу ХХ века составил 24-50 %. В то время как для обеспечения нормальных детородных функций он должен быть не ниже 80 %! Вот вам и благополучный Запад – и питаются они хорошо, и с экологией у них все в порядке…

В социальной жизни у нас появилась целая популяция мужчин (по анатомическом признаку) с так называемой сексуальной “поисковой” ориентацией. Их отличительная особенность – самоощущение в себе женского начала. А духовно-экологическую нишу мужественности стали занимать женщины с противоположными гормонально-генетическими сдвигами и нарушениями.



Мы в ХХ веке провели над собой трагический эксперимент – игнорировали полоролевое воспитание и активно внедряли бесполую педагогику. Вот результат… В условиях, когда до основания разрушена народная воспитательная культура, когда уничтожено семейно-родовое воспитание, наша школа, нацеленная на некую сумму знаний (без воспитания чувств!) есть величайшее преступление перед народом.

- Мало кем осознаваемое…

- Да, к сожалению, это так. Дело в том, что для большинства женственных юношей и мужественных девушек их самочувствие уже стало привычным, а потому они считают себя совершенно нормальными. При этом на наших глазах мужественные девочки с деградирующими детородными функциями все более и более теснят слабеющих в мужестве юношей. Война полов достигает апогея при попытках организовать семью…

- Признаться, меня поразили данные исследований девятиклассников Сергиево-Посадского района, которые обобщила Людмила Алифанова, врач-терапевт. Она пишет: от первого к девятому классу число девочек с аномально-развитым тазом увеличилось на 71 %. И главное: у 96 % (!) девятиклассников антропограммы указывали на развитие по евнухоидному типу. Это же страшно! Какие семьи создадут в будущем эти мужчины?! Какие дети у них родятся?!

- Такова действительность – мы вошли в эпоху видовой гибели древа человеческой жизни. Политики, да и многие медики, надеются, что проблему можно решить экономическими средствами. Да, деньги, здесь, как и везде, лишними не будут… Но те, кто уповают только на финансы, не учитывают одно “незначительное” обстоятельство: полноценного здорового ребенка могут родить только абсолютно здоровые молодые люди!



Если же они “хроники”, то ребенок уже ни при каких условиях, ни при каком уровне развития медицины не родится здоровым. И скоро настанет время, когда ничтожно малая часть подрастающего дееспособного поколения уже ни при каких экономических условиях не прокормит армию больных и немощных. У нас практически не осталось времени, чтобы спастись! Счет идет на годы, десятилетия. Промедление – смерть. И в этих тяжелых условиях я не могу молчать!

- Народная мудрость гласит: «От худого семени не жди доброго племени».

- Качество детородного семени – это тот краеугольный камень, на котором держится всё живое. Прежде всего этим (есть и другие факторы, но они – предмет долгого разговора) мы и объясняем, почему у нас в конце ХХ столетия не только исчезли в роддомах полноценные здоровые младенцы, но уже на каждую тысячу из них у 800 – 900 – те или иные врожденные дефекты. Представьте: перед вами незрелое зеленое яблоко или такое же зерно пшеницы.



А теперь посейте незрелое семя в землю и посмотрите: какие всходы мы получим? Правильно: нежизнеспособные, больные, а в итоге – отмирающие. И здесь любая лечебно-коррекционная “агрокультура” бессильна! А ведь в этом семени хромосомный аппарат не поврежден! Проведенные под нашим руководством осмотры выпускников школ, проживающих в Московской области, Ярославле, Республике Коми, Красноярском крае и других показали, что около 90-95 % девушек и юношей имеют признаки телесного и духовного инфантилизма.

- То есть отсталость развития, характеризующуюся сохранением у взрослого физических или психических черт ребенка…

- Если сказать точнее, даже не отсталость, а незрелость. Незрелость выпускников школ – это системное телесное, духовное недоразвитие. Это не раскрывшиеся, а в итоге усеченные и навсегда сошедшие с арены жизни для всех последующих поколений информационно-генетические программы видовой жизни.

Инфантильность выпускников школ – это слабость волевой сферы, а в итоге – невозможность устоять в пубертатном и последующих периодах против натиска половых гормонов и животных инстинктов. Это – тяжелейшие последствия для нравственной и психической сферы, для детородного здоровья. Инфантильность молодых людей – это стирание иммунозащитной генетической памяти, а в итоге – незащищенность от мириад вирусов и микробов.

Это потенциальные насильники, убийцы и самоубийцы. Это скрытый и явный гермафродитизм. Это, в конечном счете, угасание способности зачать, выносить, вскормить грудным молоком и воспитать ребенка. Это – смерть семьи и государства.

- Добавлю к вашим словам следующее: Елена Тетенова, научный сотрудник НИИ Наркологии Минзрава РФ исследовала группу подростков-наркоманов с героиновой зависимостью. В ста процентов случаях Тетенова отметила наличие у наркоманов такого качества, как инфантилизм…

- Да, вся эта трагедия разворачивается на наших глазах. И с какой бы стороны мы ни подходили к ней – она закономерный итог подмены целей и задач школы. Вместо целенаправленного кропотливого и ежедневного оформления нравственной, психической и физической зрелости мы видим информационно-инструктивное программирование.



А смешение мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту?! Девочки на 2-3 года духовно и физически опережают в развитии сверстников. Наше “равноправное” образование привело к тому, что девочки невольно оказались духовными лидерами, “моделью”, под “образ и подобие” которых стал подстраиваться чувственно-подсознательный мир мальчиков.

Представьте: мальчиков помещают в среду более развитых и сильных девочек. Но такова природа мужского начала и с этим ничего не поделаешь: самое унизительное, позорное, буквально саморазрушительное переживание для мальчиков – быть слабее девочек. Установлено, что у одних мальчишек, пребывающих в среде более зрелых девочек, формируются сугубо женские черты характера, у других складывается комплекс невротического неудачника…

- Но что же делать?

- У нас оста лась только одна надежда – школа. Вернее, вся система государственного образования, от детских садов до вузов. Эффективная, всеохватная система. Успешно решающая государственные задачи – для примера вспомним хотя бы инженерный бум сталинского времени. Именно через школу была сделана попытка, выражаясь словами Льва Толстого, “разжигания плотских страстей” – обучения по программам “безопасного секса”.



Очевидно, что система образования может быть использована государством как инструмент более действенный, если перед школой поставить четкий социальный заказ. Не просто абстрактная “гармоничная” личность, информированная о противозачаточных средствах, но зрелые, здоровые люди, покидающие школьный порог с осознанным полоролевым поведением, с пониманием своих социальных ролей. Государство может и должно поставить перед отечественной системой образования именно такую задачу.

Нужен четкий механизм государственного межведомственного управления воспроизводством нравственных, интеллектуальных и физических потенциалов подрастающих поколений. Необходимо объединить министерство образования с разрозненными Комитетами и комиссиями, имеющими отношение к проблемам семьи и детства, и на единой программной основе организовать Государственный Комитет воспроизводства семьи, гармоничного развития и обучения подрастающих поколений. Соответствующие комитеты было бы полезно организовать во всех субъектах Федерации.

Такой Госкомитет выполнял бы четкий социальный заказ на конечный результат его деятельности: «Аттестат нравственной, творческой и физической зрелости» выпускников средних общеобразовательных школ.

Все вопросы, касающиеся нравственного, творческого и физического развития подрастающего поколения следует законодательно вывести из-под так называемого сексопатологического «плюрализма». Любое нравственное растление в школе, через СМИ и другие явные и скрытые технологии нужно считать государственным преступлением против своего народа.



Необходимо законодательно добиться, чтобы все важнейшие ключевые должности, имеющие отношение к образованию, здравоохранению и культуре (от министров до начальников отделов районного масштаба), принимались на конкурсно-программной основе с решающим словом широкой общественности. Думаю, что в Конституцию РФ необходимо внести следующие поправки:

- «Нравственное, психическое и физическое здоровье народа – конечный смысл деятельности государства и власти. Оно – главный и единственный критерий оценки ценностей и эффективности государственно-политического устройства общества, итоговая характеристика всей духовной и материальной жизни общества»;

- «В своей политике государство отдает приоритет духовным ценностям в организации и управлении общественной жизнью, и в первую очередь, в развитии человека, перед материальными»;

- «Государство создает и гарантирует все необходимые условия для возрождения и укоренения в поколениях устойчивой полноценной семьи и семейно-родового воспитания детей»;

- «Персональную ответственность за динамику демографических показателей, за качество воспроизводства духовно-нравственных, творческих и физических потенциалов россиян несут лично Президент, Правительство, Главы администраций (городов, областей, республик)».

Думаю, что только такими радикальными мерами мы можем остановить семейную драму России, разворачивающуюся ныне на наших глазах.

- Владимир Филиппович, для всех этих шагов необходима та политическая воля, которую, если исходить из развернутой Вами теории, многие наши политические мужи (мужчины) уже растеряли?

- Партии, претендующие на власть, должны официально заявить, что их конечной целью является радикальное исправление демографической ситуации, сложившейся в России в конце ХХ столетия, а также спасение и возрождение нравственных, творческих и физических потенциалов российского народа. Государственная Дума, Совет Федерации совместно с Правительством могут провести открытый гласный конкурс на общенациональную стратегическую программу «Нравственное, творческое и физическое развитие детей в системе дошкольно-школьного воспитания и обучения».

Но по большему счету, спасение семьи, спасение родины нашей зависит сегодня от каждого взрослого думающего человека. И я призываю родителей, дедушек, бабушек – давайте всем миром будем бороться против беды. Повторял, повторяю и буду повторять: спасем детей – спасем Россию!



Спасем мальчиков, сбережем мужчин – будет у нас народ. Оградим наших девочек от растлевающего влияния, дадим им идеалы добра, красоты, целомудрия – будет у нас крепкая семья. И родовое древо России, родины нашей любимой, будет долго еще долго и счастливо шуметь над миром…

Беседовала Лидия СЫЧЕВА,

2003 г.



***

.