Введение в проблему Государственной идеологии России

В такой научной идеологии нуждается Россия XXI века, как и все остальные страны мира.

Идеология есть система взглядов на идеал общества, к которому оно должно стремиться, и систему механизмов и средств, с помощью которых этот идеал будет достигнут. Управление преобразованием общественных отношений, если ставить его в соответствии с логикой Истории и тех «вызовов», которые предъявляет ход Истории, может быть эффективным тогда и только тогда, когда оно есть научное управление и опирается на научную идеологию.

5 мая 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса, создателя теории капитала и научного учения о социализме и коммунизме на основе им же созданного формационного подхода к раскрытию логики Истории, и на этой базе – научной идеологии преобразования капиталистического общества в социалистическое.

Когда я познакомился с этим перечнем вопросов, то подумал: будут ли «ответы» на эти вопросы идеологией, которую государство принимает за основу целевой ориентации развития общества? – Скорее всего, нет. Это будет доктрина или концепция развития государства, и то, не самого высокого качества.

Настоящие мои заметки по проблеме Государственной идеологии России написаны как отклик на просьбу Татьяны Росторгуевой, активистки Национального освободительного движения России (НОД): оценить перечень вопросов, на которые должна отвечать Государственная идеология, составленный О.М.Березовым, и по возможности ответить на них. «Вопросник», призванный идентифицировать «образ» Государственной идеологии включает в себя 17 вопросов: (1) отношение к собственности; (2) формула распределения благ; (3) пределы стремлений и развития; (4) принцип преемственности власти; (5) отношение к истории; (6) образ героя и его антипода в обществе; (7) отношение к религии; (8) отношение к культуре; (9) этические нормы; (10) государственные монополии; (11) экономическая модель; (12) финансовая модель; (13) семейный институт; (14) минимальная ячейка общества; (15) отношение к правам человека и общества; (16) обязанности человека и государства друг перед другом; (17) принцип территориального устройства.



Что это за научная идеология, в которой нуждается России и весь мир? – На мой взгляд, такой научной идеологией является ноосферно-социалистическая идеология, дающая ориентир человечеству, как выйти из Экологического Тупика, в котором оказалась История человечества на рыночно-капиталистических основаниях своего развития в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

3. Владимир Литов: «Идеология – условно говоря, самолёт или космическая ракета, в которых использование одних законов природы позволяет преодолеть действие других законов природы"

Приведу короткий отрывок из диалога известного корреспондента газеты «Завтра», аналитика, политолога Александра Нагорного и Владимира Литова, долгое время прорабатавшего в аппарате министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. Приводу этот отрывок с моим купюрами [1, с. 5]:

Александр Нагорный: «…на Западе не скрывают, что хотят любой ценой уничтожить Российскую Федерацию как государство и Россию как единый целостный субъект мировой политики».

Владимир Литов: «Там (мое замечание: в эпохе горбачевской перестройки) много факторов сошлось, в том числе – тезис о конвергенции двух систем, который вроде бы подтверждается практикой международных отношений. И новое поколение политических лидеров, не имеющих опыта общения с западными «партнерами», на эту удочку клюнуло.



А сегодня мы видим, что без «встряски», точнее – без решительной и жёсткой защиты жизненных интересов России по всему миру ничего хорошего не получится.



В США ведь тот же Трамп, которого политические оппоненты из «команды Клинтонов» выставляют чуть ли не агентом Путина, не только подписал закон о санкциях, но и на днях еще больше ужесточил его… ситуация «ни мира, ни войны» всегда вызывает у оппонентов желание сделать следующий шаг на пути конфронтации».

Александр Нагорный: «А вы не считаете, что, всё возможно. Россия тем самым контролируемо «затягивает» США в эту конфронтацию, как Барклай де Толли и Кутузов затягивали Наполеона с его «Великой армией» вглубь России во время Отечественной войны 1812 года?».

Владимир Литов: «Ради чего? Какие у нас при этом цели, какая идеология за ними стоит?…».

Александр Нагорный: «Вроде бы Путин сформулировал эту идеологию в своей знаменитой Мюнхенской речи 2007 года: переход от «однополярного мира» Pax Americana к миру многополярному, от «империи доллара» – к пулу национальных и региональных валют, более справедливый порядок международных отношений с отказом от доллара США и транснациональных корпораций».

Владимир Литов: «Согласитесь, что это не идеология. Идеология – это, условно говоря, самолёт или космическая ракета, в которых использование одних законов природы позволяет преодолеть действие других законов природы – например, закона всемирного тяготения и соответственно притяжения Земли.



Чтобы можно было полететь. А более справедливое или менее справедливое распределение тех благ, которые даёт существующая мирохозяйственная система, ничего, по большому, счету, не решит.



Предлагает ли современная Россия или современный Китай новый тип мироустройства как предлагал всему миру Советский Союз? Да ничего подобного!



Стремление занять более удобное место в рамках уже существующей «кормушки», продавать нефть не по «писят», а по сто «писят» или даже самим производить из неё полимеры для 3Д-принтеров – ничего общего с идеологией не имеет. Более того, любые попытки выдать нужду за добродетель никогда ни к чему позитивному не приводили, потому что приходилось на постоянной и всевозрастающей основе задействовать силовой фактор, а это всегда сужало возможность развития».

Александр Нагорный: «Но развитие не идёт прямо, а всегда по спирали, через кризисы, иногда через войны…».

Владимир Литов: «Тут у нас с вами нет разногласий… У нас внутри страны – странная суперпозиция компрадорского олигархического капитализма (мое замечание: я его называю строем колониальной капиталократии) с остатками социалистической инфраструктуры.



Которая существует и функционирует благодаря богатейшим природным ресурсам российских недр, которые согласно Конституции 1993 года непонятно чьи… Вот где – реальная бомба, которая заложена в самый фундамент нашей государственности…».

4. «Идеология не может смотреть в прошлое» (А.И.Фурсов)

А вот какие размышления об идеологии представил Андрей Ильич Фурсов, известный российский историк, глубокий знаток истории тысячелетней войны «англо-американской элиты» (капиталократии в моей оценке) против России, в статье «Воля побеждать» [2]:

«Здесь мы подходим к вопросу: какой должна быть идеология новой России? На этот вопрос у меня нет ответа: я не знаю, какой должна быть новая идеология России! Но я знаю, какой она быть не должна и не может, иначе ничего кроме хроники объявленной смерти Россию не ждёт.



Идеология новой России не может быть буржуазной или, как у нас нередко говорят, «либеральной».



И дело здесь не только в том, что в России либерализм, монархия и РПЦ дискредитировали себя в феврале-марте 1917 года.



Дело в том, что либерализм в мире умер в 1910-е годы, сразу же после того, как на рубеже XIX – XX веков капитализм исчерпал свой экономический потенциал (его достижения в ХХ в. обеспечены внеэкономически) (мое замечание: в соответствии с моей теории капиталократии «внеэкономически» означает – за счет эксплуатации прямых и экономических колоний, С.А.), а то, что называется «либерализмом» или «неолиберализмом» сегодня к реальному либерализму отношения не имеет…

Идеология не может смотреть в прошлое и к тому же цепляться за обломки ушедшей эпохи: то есть цари и попы – это прошлое, все надежды на восстановление монархии – это взгляд в прошлое. Невозможно идти в будущее, все время оглядываясь назад…

Идеология – это символика: герб, флаг, гимн…

…красный флаг – флаг Победы, флаг восстановления исторической России в виде СССР. Этот флаг был над Рейхстагом. И ещё одна очень важная вещь: красный флаг был у Святослава. На нём были, правда, не звезда и серп и молот, а солнце!

…флаг должен быть красным… Это русский традиционный цвет победы…

…Власть в России должна чётко определиться с русским вопросом. «Русский мир» следует создавать не за рубежом РФ, не на территории бывшего СССР, а прежде всего в самой России. Проявиться это должно по разному: и в фиксации статуса русских как государствообразующего народа и в жёстком противодействии русофобии и разрушению русской культуры, и во многом другим» (выдел. мною, С.А.).

5. Идеология XXI века в России – научная идеология спасения всего человечества от рыночно-капиталистической по причинам и экологической по основаниям гибели человечества

Научная идеология XXI века, которая может и должна появиться в России, должна не только дать стратегию прогрессивного развития и возвышения качества жизни каждого человека, семьи и общества в России, но и стать научной идеологией спасения всего человечества от неминуемой экологической гибели на рыночно-капиталистическом пути развития в XXI веке.

Основные положения такой «идеологии XXI века», с которой Россия должна выходить ко всему миру, я изложил в монографии «Идеология XXI века» [3].



Её перевод на язык стратегии развития российской цивилизации и государства российского мною представлен в серии работ: «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» (2005, 324с.), «Декларация Петровской академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивому развитию» (2005, 54с.), «Быть России в XXI веке или не быть? Открытое письмо ко всем ученым-экономистам России» (2005, 28 с.), «Коммунизм и русский вопрос» (2006, 40с.), «Манифест ноосферного социализма» (2011, 108с.), «Меморандум стратегии развития России в XXI веке» (2014), «Стратегия России в XXI веке» (совместно с В.П.Суворовым; 2014), «Слово о русском народе и русском человеке» (2013), «Революция и эволюция (методологический анализ проблемы их соотношения)» (2015), «От учения Карла Маркса – к Ноосферизму XXI века» (2017), «Русская наука: от прошлого – к ноосферной ответственности за будущее России и человечества» (2018).

6. Предварительные вопросы, которые нуждаются в ответах

Прежде чем, заявлять о государственной идеологии России XXI века, необходимо ответить на вопросы: Что есть Россия? Случайным ли был Социалистический Прорыв человечества в 1917 году, 100 лет назад, из России? Какова миссия России в XXI веке? На какие вопросы должна отвечать идеология России в XXI веке?

Ответы на эти вопросы представлены в перечисленных выше работах, в первую очередь в: монографии «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» (2005), Декларации Петровской академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем России на этапе движению к устойчивому развитию» (2005), в работах «Коммунизм и русский вопрос» (2006) и «России нужна стратегия долгосрочного развития на собственной основе» (2008), «Манифест ноосферного социализма» (2011), «Ноосферный прорыв в Будущее России в XXI веке» (2010), «Стратегия России в XXI веке» (2014).

7. Главные характеристики переживаемой Россией и человечеством исторической эпохи

Разработка идеологии российского государства XXI века должна начинаться с диагностики исторической эпохи, в которой оказались человечество и Россия в XXI веке.

Вот её главные характеристики:



Эпоха Великого Эволюционного Перелома, потому что наступили Экологические Пределы всей мировой рыночно-капиталистической системе в виде системы глобального империализма строя мировой финансовой капиталократии, всей Стихийной Парадигме Истории, в том числе механизмам рынка и частной собственности, в форме первой фазы Экологической Катастрофы, процессы которой стремительно развиваются, грозя убить человечество до конца XXI века, а возможно – и до средины этого века.

Таким образом, «мировой капитализм» в определении Дж.Сороса или «глобальный империализм» в моем определении (см.: Субетто А.И. Глобальный империализмом и ноосферно-социалистическая альтернатива, 2004) превратился в «экологического могильщика человечества», и чем дольше человечество будет задерживаться в «плену» этого социального устройства жизни и подчиняться законам рынка и Капитал-Мегамашины (восходящего воспроизводства мировой финансовой капиталократии), тем больше будет вероятность его экологической гибели.

Это «эпоха», в которой действует императив выживаемости человечества, реализация которого имеет одну единственную стратегию – установление в странах мира Ноосферного Экологического Духовного Социализма (в форме научно-образовательного общества), обеспечивающего единственную возможную форму устойчивого развития (при «Мире без Войн и Насилия») – управляемую социоприродную эволюцию.



8. Миссия России в XXI веке

Какова миссия России в реализации императива выживаемости человечества в XXI веке? – Мой ответ: быть первооткрывателем ноосферной истории и ноосферной стратегии развития человечества и стать лидером в Ноосферно-Социалистическом Прорыве человечества, в XXI веке, вне которого оно обречено на экологическую гибель.

В начале ХХ века Россия первой совершила Социалистический Прорыв в Истории в виде Великой Русской (Октябрьской) Социалистической Революции, открыв тем самым Историю нового типа – «подлинную» (по Марксу), т.е. управляемую, на основе создания плановой советской социалистической экономики (управляемое социально-экономическое развитие на основе «сталинских пятилеток»).

В середине ХХ века, в 1961 году, Россия (в лице СССР) первой совершила Космический Прорыв человечества (облет вокруг Земного шара на космическом аппарате, поднятого в Космос советской ракетой, летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года).

В СССР – России произошло создание в первой половине ХХ века (благодаря работам великого русского гения Владимира Ивановича Вернадского) научного учения о переходе Биосферы в Ноосферу: в новое свое состояние, в котором совокупная планетарная научная мысль начинает играть роль геологического фактора.



Развивая это определения Вернадского, с учетом действующего императива экологической выживаемости человечества в XXI вне, я в разработанной мною теоретической системе Ноосферизма (Субетто А.И. «Ноосферизм», 2001, 537с.) так определил категорию Ноосферы:



новое качество Биосферы, в котором коллективный Разум человечества –общественный интеллект – встраивается в гомеостатические механизмы Биосферы и планеты Земля и начинает научно управлять социоприродной эволюцией, соблюдая законы-ограничения, отражающие действие этих гомеостатических механизмов.



Возникает вопрос: случайно ли совпадение эти 3-х эпохальных знаковых событий – то, что они произошли именно в России? – Нет, не случайно.

Россия – особая, уникальная, евразийская, с самым большим «временем-пространством» и с самым холодным климатом (с самой высокой энергостоимостью воспроизводства жизни общества – народов на территории России) цивилизация, которая является центром устойчивости-неустойчивости мира.

Не дай бог, если «Анти-Разуму» мировой финансовой капиталократии (я так называю её совокупный «интеллект», выстраивающий стратегию установления своей диктатуры над ресурсами планеты, и в первую очередь – над ресурсами России, потому что он есть экологически самоуничтожающийся «разум», см.: Субетто А.И. Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?), 2003, 148с.) удастся реализовать свои планы по расчленению России (которые были опубликованы в ряде работ, в том числе в «Великой шахматной доске» Збигнева Бжезинского), то здесь «разверзнется «черная дыра» военного, с применением ядерного оружия и других средств массового поражения, коллапса, из которого человечество (в том числе мировая финансовая олигархия США) живым не выйдет.

Такова цена будущего России для Будущего всего человечества. Она есть «замковый камень» сложившегося мироустройства, уничтожение которого только ускоряет экологическую гибель всего мира.

9. Стратегия и идеология России – это стратегия и идеология Ноосферно-Социалистического Прорыва

Но спасение России не может быть реализовано только в форме эгоцентричной стратегии и идеологии в форме спасения России и русского народа только ради их самих. Оно может быть реализовано только через спасение всего мира, всего человечества от экологической гибели через Ноосферно-Социалистический Прорыв.

Правы и В.Литов, и А.Фурсов, обращавшие внимание на то, что только идеология СССР предлагала переконфигурацию всего мироустройства с переходом к социалистической форме хозяйствования на Земле, к Миру без Войн и Насилия («Декрет о мире» В.И.Ленина, принятый во время объявления Победы рабоче-крестьянской революции в Октябре 1917 года), показывала, что История подписала Приговор античеловеческому миру диктатуры Капитала, бытийствующей в форме империализма и колониализма.



Даже современный Китай, сочетающий социализм с капитализмом и рынком, и ведущий международную конкурентную борьбу против диктатуры финансового капитала США (и здесь прав В.Литов в утверждении, что даже современный Китай не предлагает всему миру «новый тип мироустройства, как предлагал всему миру Советский Союз», а стремится занять лишь «удобное место» рамках уже существующей «кормушки»), такой идеологии для спасения мира не предлагает, и здесь сказывается гуманистическая ущербность китайского социализма, построенного не на принципе пролетарского интернационализма, борьбы против глобального империализма, а на принципе конфуцианства и китаецентризма во взгляде на внешний мир.

А мир нуждается в идеологии, спасающей его от экологической гибели, через Великий Отказ от ценностей капитализма, рынка и частной собственности на средства производства, от разделяющего людей и народы капиталовластия, духа наживы и принципа капиталистической конкуренции «человек человеку – волк» и «война всех против всех» (как обнаженно сформулировал кредо британского капитализма Гоббс еще на «заре» капиталистической эры).

Такую идеологию может предложить только Россия, выполняя предназначенную ей миссию Ноосферного и Социалистического Прорыва Человечества в XXI веке.

Она к этой миссии предуготовлена всей Историей ХХ века.

В «Идеологии XXI века» в 2014 году я писал:

«Идеология XXI века – это идеология не только экологического спасения человечества на планете Земля через переход к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму, но и идеология установления на Земле… нового ноосферно-ориентированного миропорядка, подчиняющегося Закону Ноосферно-Космической Гармонии, и который отрицает так называемое мироустройство по лекалам мировой финансовой капиталократии – мироустройство экологически гибельное.



…Идеология XXI века созидается в России, предлагается всему человечеству. Наступил Конец миру империализма, войн и насилия, миру конкуренции и рынка, где действует закон «человек человеку – волк». Будущее человечества связано с Социализмом, обеспечивающим его ноосферное развитие. Ноосферный социализм – это истинный гуманизм, который необходим человечеству…

Россия поднимает знамя новой, ноосферной парадигмы духовности и идеологии XXI века, как идеологии ноосферного социализма» [3, с. 75, 76].

В этой же книге я привожу и своё «Воззвание «К миру без войн!», которое написал 26 июня 2013 года и которое выставлено на многих сайтах в Интернете.

10. Краткие ответы на вопросы О.М.Березового

Теперь можно и кратко ответить на вопросы О.М.Березового с позиции выдвигаемой из России идеологии XXI века как ноосферно-социалистической научной идеологии:



Отношение к собственности: доминирование общественной собственности на средства производства. При этом всегда надо помнить, и на это указывал Маркс, что отрицание частной собственности на средства производства и эксплуатации человека человеком социализмом не есть отрицание частной личной или семейной собственности, домашнего семейного хозяйства, они при социализме сохраняются;



Формула распределение благ: по труду, а не по капиталу, с соблюдением принципов Ноосферного Социализма – «примата духовных потребностей над материальными» и запрета сверхпотребления; гармонизация хозяйственного природопотребления человечеством и потребностей прогрессивного развития Природы – Биосферы на Земле;



Пределы стремлений и развития. Эти Пределы сформировались как Экологические пределы рыночно-капиталистической парадигме Стихийной истории.



Действует открытый автором Закон интеллектно-информационно-энергетическог о баланса:

«чем больше со стороны социальной системы воздействие, по своей энергетической мощи, на природу, тем больше требуется лаг упреждения последствий от этого воздействия, и соответственно – тем более долгосрочным должно быть управление будущим со стороны этой социальной системы» [4, с. 29].

Нарушение этого Закона на фоне Энергетического Скачка в мирохозяйственном давлении на Биосферу в десять в 7-й степени раз за ХХ-й век и привело к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы и к Глобальной Интеллектуальной Черной Дыре (к запаздыванию в скорости реакции на негативные изменения в Биосфере по вине рыночно-капиталистической системы хозяйствования на 20 – 25 лет).



Исправить эту ситуацию и призвана «идеология XXI века» как идеология Ноосферного Экологического Духовного Социализма, рождающаяся в России в начале XXI века;



Принцип преемственности власти. Власть должна быть преемственной в смысле реализации общественного идеала и принципов ноосферной управляемой планово-рыночной экономики.



При этом, научное управление социоприродной эволюцией как ведущий принцип стратегии экологического выживания человечества на Земле требует синтеза Науки и Власти.

Концепция этого синтеза мною представлена в ряде работ, в том числе в монографии уже этого, 2018-го, года издания «Русская наука: от прошлого – к ноосферной ответственности за будущее России и человечества» [5];



Отношение к истории. Человечество переживает Кризис Истории – Эпоху Великого Эволюционного Перелома с ноосферно-социалистическим вектором преобразований основ бытия человечества на Земле.



Экологическое выживание человечества на Земле связано с его переходом к «подлинной» (по Марксу), т.е. управляемой, Истории, но уже, в XXI веке, в новой, ноосферной парадигме – как управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества.

Одновременно ожидаемый Великий Эволюционный Перелом, как необходимое условие выживания человечества, и России в его составе, на Земле, есть Роды Действительного – Ноосферного – Разума и Действительной – Ноосферной – Науки.

Если отвечать на этот вопрос «суженно», обращаясь к истории России и русского народа, то вся эта История едина.

Особенность ХХ века состоит в том, что наряду с Внутренней Логикой Социального Развития, к основаниям, которой в своих исследованиях и научной рефлексии обращались все философы истории и социологи, появилась неожиданно на «Арене Истории» другая «Логика с большой буквы» – Большая Логика Социоприродной Эволюции, которая в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и поставила Предел Стихийной парадигме исторического развития человечества;



Образ героя и его антипода в обществе. «Образ героя», который необходим для ожидаемого Ноосферно-Социалистического Прорыва человечества из России, подарила всей истории Человечества Советская Эпоха. Олицетворением этого героя стал Павел Корчагин из романа Николая Островского «Как закалялась сталь».



С позиции взгляда на «героя» со стороны «эпохи» рыночных реформ – «эпохи процветающих мерзавцев», если прибегнуть к этой хлёсткой характеристике нарождающегося «российского капитализма» со стороны М.Е.Салтыкова-Щедрина, таким героем является «Советский Человек», к поколению которого отношусь и я, автор этих строк, перешагнувший 80-летний рубеж, полковник Космических войск СССР, строитель Космодрома Плесецк.



Именно феномену советского человека я посвятил отдельную книгу: «Победа в Великой Отечественной войне – Гимн Советскому Человеку». Антипод «герою» – это «корыстный человек ». Н.А.Бердяев в 1918 году записал: «в корыстном интересе таится безумие».



Мир, в котором главным мотивом поведения стали прибыль, нажива, обогащение, стремление к власти и наслаждениям, достижение успеха за счет гибели других (в соответствии с принципом Гоббса), превратился в экологически безумный мир, устремившийся к своей экологической гибели. «Пир во время чумы», так прекрасно описанный А.С.Пушкиным, но только во всемирном масштабе;



Отношение к религии. Религию в одночасье не отменить. Вопрос заключается в другом. «Спасение человека», о котором так заботится религия, обрела всемирно-экологический масштаб. В случае экологической гибели человечества погибнут и все «боги», которым поклонились люди, пряча за обращением к Богу свою безответственность по отношению к тому, что они творят на Земле. Наступило время испытания на истинный гуманизм каждой религии: насколько она состоятельна в своём человеколюбии;



Отношение к культуре. Культура должна стать механизмом возвышения человека к истинной человечности – ноосферной. Другого не дано, иначе она не культура, а антикультура;



Этические нормы. Этика человечества должна обрести ноосферное содержание. Мною еще почти 30 лет назад были сформулированы две максимы: (1) без-интеллектная нравственность безнравственна; (2) безнравственный интеллект без-интеллектен. Это означает, что настоящий Разум тогда и только тогда Разум, когда он духовно-нравственен, следует Зову Любви и Добра.



Но Добро приобретает ноосферное содержание. Добром является только такое «добро», которое сохраняет и развивает не только жизнь человечества, но и всю Мегасистему Жизни на Земле – Биосферу. Здесь уместен принцип Альберта Швейцера – принцип благоговения перед любой жизнью. В эти этические нормы входят ценности: Правды как единства истины, добра и красоты, Любви и Справедливости;



Государственные монополии. Этот вопрос неявно отражает либерально-рыночный взгляд разработчика этих вопросов. Выживание России и человечества связано с управляемой, планово-рыночной (рынок подчинен плану) ноосферной экономикой (в будущем рынок должен полностью исчезнуть) и соответственно ответственностью государства за социально-экономическое развитие. Но при этом, само государство должно стать ноосферным, включить в себя «пирамиду» экспертно-научной власти;



Экономическая модель: Планово-рыночная управляемая ноосферная экономика при примате общественной собственности на средства производства. Необходима национализация земли и возрождение нормы, что все природные ресурсы принадлежат народу России;



Финансовая модель: Только управляемая государством банковская деятельность. Запрет на ростовщичество, запрет частной банковской деятельности. Финансы должны подчиняться интересам экономического развития России и перестать быть средой спекуляций и сверхобогащения, механизмом экономической колонизации России;



Семейный институт: Семья – основа общественного здоровья, решения демографических проблем России. В обществе должен установиться культ семьи. Ювенальная юстиция – это механизм разрушение семьи. Прожиточный минимум должен формироваться исходя из интересов восходящего воспроизводства семьи в России. Семейный институт, его благополучие, создание социальной мотивации на отказ от абортов – должно стать одним из ценностных приоритетов стратегии развития России в XXI веке;



Минимальная ячейка общества. Минимальной ячейкой общества является семья. При этом, пора отказаться от противопоставления общества и государства. Речь идет о едином организме «общество-государство». Государство есть механизм системного единства общества Государственные интересы должны стать формой выражения потребностей прогрессивного общественного развития. Это направление концептуально представлено мною в работе «Системный анализ современного общества» (2007);



Отношение к правам человека и общества. Необходимо восстановление главных прав, которые были обеспечены в СССР: право на труд, право на жилье, право на образование, включая высшее образование, право на здравоохранение; за реализацией этих прав стоит переход общества к социалистической организации своего воспроизводства.



Человек и общество – едины. Личность есть системно-социальное качество человека, выражение того, насколько интересы прогрессивного общественного развития превратились в его личные интересы;



Обязанности человека и государства друг перед другом. Государство должно стать народным, государством как формой власти трудового народа, а не власти капитала – капиталократии. Только в этом случае возникает основа для гармоничного единства человека и государства.



В России, как цивилизации, вследствие холодного климата и многочисленных военных нападений извне, мощь государства, державность русского человека – всегда были нормой выживания человека в российском государстве и российского государства. Русский человек – государственник по своей природе;



Принцип территориального устройства. Пока, я думаю, Российская Федерация – оптимальный тип устройства России. Россия – это кооперация народов на её территории, в которой русский народ – это государствообразующий народ и исторический созидатель российской цивилизации.



И.В.Сталин назвал в июне 1945 года русский народ «руководящим народом», тем самым подчеркнув его особую роль в деле борьбы против немецко-фашистских захватчиков и одержанной Великой Победы 9 мая 1945 года.



При этом, следует помнить, что законом российской цивилизации, с учетом большого «пространства-времени» её бытия и холодного климата, особый роли инфраструктуры для обеспечения единства народного хозяйства, является закон централизации власти. России необходима сильная централизованная власть.



11. Россия – цивилизация Правды

На этом я свои заметки заканчиваю. Надеюсь, что мои положения и оценки позволят глубже осознать все величие будущей идеологии, которая рождается в России, и её значение – не только для России, но и для спасения от экологической гибели всего человечества.

Россия – цивилизация Правды. «Не в силе Бог, а в Правде», – таково было кредо святого князя Александра Невского.

Правда всегда больше, чем истина, она, здесь я повторяю уже произнесенную формулу, есть Синтез Истины, Добра и Красоты. Потому что Истина без Добра, т.е. деятельности, сохраняющей Жизнь на Земле, и без Красоты, как формы восприятия нами действия Закона Гармонии, как закона бытия любого Целого, – в том числе Человечества как Целого и Биосферы как Целого, – не совсем Истина.

Чтобы Правда одержала в XXI веке победу и необходим России и человечеству Ноосферный Экологический Духовный Социализм!

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