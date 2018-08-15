США начали войну против России

У России-2018 и СССР-1940 много общего.

И тогда, и сейчас мир замер накануне неизбежной мировой войны за глобальный передел мира.

И тогда, и сейчас во главе страны стояли политики, имевшие самый большой в мире государственный опыт.

И тогда, и сейчас Россия выжидает, играет в поддавки и стремится не стать агрессором.

И тогда, и сейчас стоит та же самая мобилизационная задача: "Или мы проскочим этот путь за 10-15 лет, или нас сомнут".

Многие скептики говорят: нынешний народ - не тот, что был в СССР. Гнилой народец. С тем можно было войну выиграть, с этим нельзя. Это не так. Это замена реальности пропагандистскими штампами. И тогда народ был всякий, и сейчас. И тогда у НКВД было чем заниматься, и сейчас у ФСБ находится. Тем не менее, если завтра война - настоящая, на выживание - народ опять встанет в очереди у военкоматов. Даже если он там не нужен и исход войны решат ракетчики. Так что и тогда, и сейчас с мобилизационной идеологией всё не просто. Тогда коллективизацию и раскулачивание не любили, сейчас приватизацию не любят, но когда враг вторгся, каждый делает выбор. Большинство выбирает окопы, меньшинство - службу врагу. Всё без изменений.

Из-за того, что человек избегает травмирующей действительности, осознание начала войны всегда приходит с опозданием. В войну втягиваются постепенно. Предконфликтная стадия и сам конфликт принято разделять между собой, хотя на самом деле это разные стадии одного процесса. Накопление конфликтного потенциала в виде риторики - это уже признак войны. Думать, что война - это когда пограничники кричат в телефонную трубку, что видят танки, форсировавшие реку, и пехоту, заполняющую предполье, а командующие округов ошалело наблюдают тучи плывущих в небе куда-то в тыл армад бомбардировщиков - всё это неправильное толкование войны. Война - это уже само намерение нанести вам вред. Способ исполнения желания - глубоко вторичен.

Сейчас Россия столкнулась с феноменом инициативной эскалации конфликта со стороны США. Многим не хочется верить, что это война. Хочется верить, что это просто пугающие жесты, что всё рассосётся, как ложная беременность. Но это ошибка - ничего не рассосётся. Свои проблемы США могут решить только силой. Уверенно и непреклонно американский правящий класс движется к вооружённой фазе мирового конфликта, где конфликт с Россией - лишь фрагмент. Но фрагмент центральный.

Уже пройдена стадия насмешек и иронии, обмена колкостями, выдвижения ультиматумов, началась стадия расчеловечивания и дегуманизации противника. Следом за этой стадией начинается диверсионная война, перетекающая в войну тотальную, где столкновения армий - лишь часть тотальной войны и далеко не всегда главная. Да, силовые шаги закрепляют успех, но главное делается до этого. Главное - это отрезание противника от ключевых ресурсов войны - союзов, денег, привлекательного имиджа, сырья, технологий.

Как относиться к тому, что мы узнали об очередной волне санкций, инициированной американским Конгрессом? Это блеф или реальность? Это война или торг? Ответить на эти вопросы необходимо, чтобы выбрать правильную политику. Давайте подробнее рассмотрим выставленные нам условия.

Конгресс США принимает закон о шести пунктах.

1. Создание антироссийского ведомства в статусе общенационального центра по борьбе с российской угрозой. Годовой бюджет 250 миллионов долларов.

2. Запрет на расчёты с крупнейшими системными российскими банками, прежде всего имеющими государственный пакет акций. Частников типа Альфа-банка такие репрессии не касаются - по причине полной лояльности к американцам руководства таких банков. То есть американцы чётко очертили свою агентуру в России.

3. Запрет на операции с российскими евробондами. Нам не только в долларах запретят продавать государственные облигации, но и в евро. По всем фронтам наступление.

4. Признание России государством - спонсором терроризма. Это чтобы отсечь все поползновения европейцев как-то торговаться с американцами по вопросу смягчения санкций к России.

5. Запрет на операции с российскими облигациями федерального займа в долларах для американских инвесторов.

6. Начало пропагандистской кампании по компрометации Владимира Путина под общим названием "Активизация поиска активов Путина по всему миру".

Запрет на полёты Аэрофлота в США - достаточно мелкий штрих, чтобы его выделять особо. Но он тоже есть.

То есть Россию обозначили как врага и создали ведомство по постоянной борьбе с нею. Персонализировали Лидера своего врага - Владимира Путина. Против него идёт вся атака. Это кроме того, что борьба с Россией является постоянной задачей всех американских ведомств, от Минфина до Пентагона, все 12 месяцев в году. Тут форма войны - санкции. В этом задача нового ведомства. Американцы - народ системный, и всё решают системно. Есть функция управления - есть под неё структура.

Любой процесс - это цели и пакет решаемых задач по достижению этой цели. Американцы создали структуру для решения нескольких задач по ведению войны с Россией посредством механизма санкций как одного из средств войны - НАТО и СМИ никто со счетов не сбрасывал.

США и Британия увязывают в единый пакет требования к России. Или Россия пускает на свои заводы, которые выберут англосаксы, так называемую "инспекцию ООН", которая ищет следы производства химического оружия, либо через 90 дней вступают в силу санкции. И тогда полная и безоговорочная изоляция России в мире. В чём тут смысл?

На самом деле это выбор без выбора. Это разведка боем. Какое бы решение Россия ни приняла, оно выявляет слабые места и ведёт к одному итогу: отступление и разгром. Если Россия пустит инспекцию, это означает, что она уступила давлению и его надо наращивать дальше, потому что это сработало. Нам выдвинут десять новых ультиматумов. Комиссия "инспекторов ООН", даже если её приведут на Урюпинский хлебозавод, найдёт там белое порошкообразное вещество, "хайли олайкли" напоминающее отравляющее средство, и потребует расширить допуск к другим заводам, собирая попутно нужную развединформацию и параллельно выставляя обвинительные приговоры, образцы которых уже напечатаны и разосланы членам инспекции. То есть по результатам инспекции Россия В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ получит изоляцию, оправданную приговором комиссии.

Если Россия никого никуда не пустит, она получит ту же изоляцию, но уже за то, что не пустила инспекцию и тем самым поставила себя вне мирового сообщества. Спонсор терроризма и всё прочее уже обозначено.

Параллельно идёт мощнейшая компания по поиску "путинских сокровищ": замков, кладов сундуков с пиастрами, фотографий с самолётов каких-то вилл, виноградников, копий банковских чеков с выделенными фломастером цифрами и названиями отделений банков, доверенностей третьих лиц на других третьих лиц. Какие-то фото растерянных поваров и удивлённых виолончелистов. Два месяца такой истерики - и все будут уверены, что Путин богаче Ротшильда. Ложек, правда, не наши, но осадок остался. Аргумент простой - "об этом все знают". Одним словом - "хайли лайкли".

Манера переговорного поведения в данном случае со стороны США - это "Терминатор". Такой персонаж с железной головой, бить по которой бесполезно. Стиль поведения - наезд. Ультиматум. Силовая модель. Есть определённые манипуляционные стратегии, разрушающие эту модель, но если оппонент хочет именно драться, а не вести переговоры, он будет именно драться и идти к драке. И ничего вы с этим не поделаете.

А хотят ли "американские" войны, в отличие от русских, которые, как известно, войны никогда не хотят? Посмотрим на говорящие головы американского правящего класса. Они озвучивают "городу и миру" то, что хочет донести до всеобщего сведения этот класс.

Есть два классика жанра, известных широкой публике (прочие известны меньше) - это Збигнев Бжезинский и Джордж Фридман, глава компании "Стратфор", пропагандистского центра, оформленного под аналитический. И если Бжезинского все так или иначе читали, хотя бы в виде пары-тройки известных цитат, то о работах Фридмана известно меньше, чем о нём самом. А тут есть над чем задуматься.

В 90-е годы у Фридмана вышла довольно интересная книга под названием "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века". В ней сформулированы все прозрения американского истеблишмента в отношении России. И все их истинные намерения, проявление которых мы видим сейчас. Слово автору:

"Сложилось мнение, что холодная война разрешила русский вопрос, но это всего лишь впечатление. ... Принимая во внимание тот факт, что Россия не развалилась, можно уверенно сказать, что русский геополитический вопрос возникнет вновь. Учитывая, что Россия в настоящий момент вновь набирает энергию, можно предположить, что русский вопрос возникнет скорее раньше, чем позже. Этот будущий конфликт не будет повторением холодной войны, как Первая мировая война не была повторением наполеоновских войн. НО В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС: ЕСЛИ РОССИЯ - ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ТО ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЕЁ ГРАНИЦЫ И КАКОВЫ ЕЁ ОТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ? ЭТОТ ВОПРОС БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КРУПНЫЙ ЭТАП МИРОВОЙ ИСТОРИИ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 2020 ГОДУ."

То есть американской элитой чёрным по белому поставлен под сомнение принцип единства российского государства в его границах (Россия - единое национальное государство без всяких "если") и сформулирован вопрос, как Западу не допустить возвращения России в её исторические границы. Всем способами, вплоть до военных. Вот так и никак иначе.

"Война США с исламским миром уже заканчивается, и новый конфликт не за горами. Россия восстанавливает свою прежнюю сферу влияния и неизбежно вступит в противоречие с интересами США. Русские будут продвигаться на запад по территории Восточно-Европейской равнины. Когда Россия вновь окрепнет, она столкнется с контролируемым США НАТО в трех прибалтийских государствах — Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше. В начале XXI в. будут и другие источники разногласий, но именно эта новая холодная война приведет к появлению горячих точек после окончания войны между США и мусульманами.

Россия обязательно попытается вновь установить свои порядки, а США обязательно попытаются этому помешать. Но в конечном счете Россия не сможет победить. Ее глубокие внутренние проблемы, стремительно сокращающееся население и плохая инфраструктура в итоге делают надежды России на долговременное существование призрачными. И вторая холодная война, не такая страшная и гораздо менее глобальная, чем первая, закончится схожим образом — падением России".

Стоит отбросить аргументационную часть в силу её явной пропагандистской предвзятости, и обратиться к части констатирующей. Эти констатации очень трезвые.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРАВЯЩЕЙ КЛАСС ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ, ЧТО РОССИЯ НИКОГДА НЕ СМИРИТСЯ С ФАКТОМ СВОЕЙ ОСЛАБЛЕННОСТИ И ПОТЕРЕЙ ВЛИЯНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ. РОССИЯ НЕПРЕМЕННО ОДНАЖДЫ ОКРЕПНЕТ И ПРИЛОЖИТ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ. И тут она должна наткнуться на позиции НАТО и объединённого Запада, который должен не допустить усиления России.

Далее Фридман приводит мнение правящих кругов США по китайской угрозе.

"Многие люди предсказывают, что основным претендентом на место США будет Китай, а не Россия. Я не согласен с этим мнением по трем причинам.

Во-первых, если внимательно посмотреть на карту Китая, видно, что он находится в довольно изолированном положении, на севере гранича с Сибирью, а на юге — с Гималаями и покрытыми джунглями территориями. Если также учесть, что большинство населения проживает в восточной части страны, становится очевидно, что Китаю будет не так-то просто расширять свои границы.

Во-вторых, Китай уже много веков не является крупной морской державой, а создание флота подразумевает не только строительство кораблей, но и подготовку квалифицированных и опытных моряков, на что уйдет много лет.

В-третьих, есть более веская причина не беспокоиться по поводу Китая, так как этой стране свойственна хроническая нестабильность. Каждый раз, когда Китай открывает свои границы внешнему миру, прибрежные районы начинают процветать, но подавляющее большинство китайцев, живущих в глубине страны, по-прежнему прозябают в нищете, что и выливается в напряженность, конфликты и нестабильность.

В силу этого решения в сфере экономики принимаются по политическим мотивам, что делает их неэффективными и способствует росту коррупции. Это не первый раз, когда Китай открывает внутренний рынок для иностранной торговли, и не последний, когда в результате подобного шага он приходит в нестабильное состояние. И, безусловно, в его истории не в последний раз появляется такая фигура, как Мао Цзэдун, чтобы изолировать страну от окружающего мира, сделать всех одинаково богатыми (или одинаково бедными) и начать цикл заново.

Некоторые люди полагают, что мировые тенденции, наметившиеся в последние 30 лет, будут существовать в течение неопределенного времени. Я думаю, что в наступающем десятилетии китайский цикл перейдет на свою следующую и неизбежную стадию. А США, для которых Китай вовсе не является соперником, будут стараться ему помогать и удерживать от распада, чтобы сохранить его в качестве противовеса России. Нынешний динамичный рост экономики Китая не перейдет в долгосрочный успех."

Здесь так же абсолютно прямо заявлено: для США не Китай, а именно Россия является приоритетом №1 и главным политическим врагом, уничтожение которого является главнейшей исторической задачей. Пока Россия существует даже в своих нынешних усечённых границах, США не могут жить спокойно. Само существование России угрожает США нетерпимым образом.

Отдельно хочу обратить внимание на вот эти слова Фридмана: "Учитывая, что Россия в настоящий момент вновь набирает энергию..." Во-первых, это мнение хоть и ангажированного, но достаточно профессионального аналитика. И если наши враги считают, что при Путине Россия опасно для них стала набирать энергию, то всем внутрироссийским критикам Путина, отрицающим и высмеивающим усиление России под его правлением, очень стоит обратить внимание: Фридман с ними не согласен . Он бы рад был согласиться, но не может. И потому встревожен сверх всякой меры.

Во-вторых, если для врагов факт усиления России стал страшной реальностью, то те, кто с этим на согласен, аналитиками быть не могут. Злопыхателями могут, а аналитиками нет. Их мнение учитывается на выборах, но никак не может быть принято во внимание как адекватная оценка действительности. И это при всём при том, что проблем в России масса и некоторые из них закономерно (из-за либералов в правительстве) обостряются. Но многие и решаются - и это является основой для сохраняющейся внутренней стабильности - несмотря на проблемы.

Но главной проблемой России остаётся модернизационный скачок. Россия осуществляет его в условиях откровенной войны. Пока отсутствует обмен ударами армий. Всё прочее - в наличии.

Фридман пишет: "...В ответ США вторглись в исламский мир. Но страна не ставила перед собой цели победить. Было даже не ясно, что именно будет означать победу. Целью США было просто разрушить исламский мир и настроить входящие в него страны друг против друга, чтобы исламская империя больше никогда не возникла".

В отношении России преследуется такая же цель - просто разрушить Русский мир и настроить входящие в него центр и национальные окраины друг против друга, чтобы Российская империя больше никогда не возникла.

То есть США, затевая новый виток санкционной войны, ни в коем случае не блефуют и не торгуются. Блеф отличается от лжи тем, что ложь - это то, чего не может быть, а блеф на определённом этапе может и воплотиться. Весь вопрос лишь в том, где эта грань на самом деле. В этом всё дело. США не отступят - им НЕКУДА отступать. Они поняли роковую ошибку, когда недоразрушили Россию в 90-х. Кризисом глобального капитализма они сейчас загнаны в угол, как крыса. Силы для броска у них пока есть. Но пугает их то, что силы недавно разгромленной России прибывают, а силы недавно победивших США убывают.

Возвращение Крыма Россией показало, что торжество победы Запада оказалось ложным. Россия уже сделала шаг - вернула КРЫМ. И ЗАПАД НИЧЕГО НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ! Если не взорвать Россию, следующий шаг последует в любой момент. И ещё один. Пока Россия не вернётся в границы СССР. И потому США действуют с крайней позиции силы. С позиции Терминатора. Поэтому они бьют по российским финансам и технологиям - самым уязвимым секторам, связанным либералами с Западом. Это расслабляющий удар. Он должен вызвать переворот. Дальше последует вторжение.

В прессе есть множество статей, где взвешиваются для России риски и опасности нового курса США. Так или иначе, они существуют, хотя и не фатальные. Однако пока никто не написал о том, в чём слабость именно позиции Терминатора для самих США. А она есть и она существенна. Основана она на двух моментах:

1. Не прочитаны риски для такой позиции, и

2. Не просчитаны потерянные возможности.

В России это осмыслил Путин. В США эти опасности осмыслил только Киссинджер и узкий круг его соратников. Но они в сейчас в меньшинстве. Всё решают неоконы. Они не воспринимают эти два пункта и навязывают Америке свой курс. И этот курс - война. Это не попытка напугать или поторговаться. Это именно война на уничтожение государства противника. Она требует ответных мер военного характера. Прежде всего настройки общества и командования на мышление военного времени. Видимость мира закончена и с каждым месяцем война будет идти по нарастающей. Скоро США вовсе перестанут считаться с наносимым себе ущербом. За это время в мире сложится широкая коалиция антиамериканских сил, основой этой коалиции станут БРИКС и ШОС. Добавятся Турция, Пакистан, Иран. Новые антиамериканские союзы начнут развивать внедолларовую торговлю, понимая, что им угрожает общая опасность.

В любом случае, план США направлен только на то, что лишённые доступа к работающим банкоматам и валютным расчётам граждане России сметут власть и призовут либералов, которые и поделят Россию на 11 частей и навсегда решат русский вопрос в пользу Запада. Все нашествия на Русь за последнюю 1000 лет, с которыми приходили завоеватели, исходили из этой же идеи. И никогда их расчёты не оправдывались. И вот сейчас опять война и опять с теми же надеждами. История действительно некоторых так ничему и не учит.

Источник: zavtra.ru