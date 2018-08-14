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Власть ответила: Будете возмущаться, вообще без пенсий оставим

12:16. 14 августа 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

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И снова к Володину и его выступлению по поводу отмены государственных пенсий. Сама новость уже прозвучала, но в ней есть интересный нюанс. Прямая речь Володина: «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».
Заметим: "У нас с вами"... То есть, легким движением руки (точнее, языка) Володин объединил воров с теми, кого воры обворовали. Это не у них дыра в бюджете, а у нас. У всех. Это не воры разворовали страну, а мы все, оказывается, в этом участвовали. Потому и проблемы. Сами понимаете.

Это вообще стандартный прием нашей братвы. Когда речь идет о принятии решений - "Такие вопросы с улицей не обсуждают". Когда речь идет о перекладывании ответственности - благосклонно "У нас". И что самое интересное - прав Володин. На все сто прав. Если население (народом ЭТО пока назвать сложно) соглашается с тем, что воры будут им править и обворовывать - то да, в таком случае оно, население, должно нести коллективную ответственность. Вы в едином порыве голосовали за них? Ну так к вам все вопросы. Вы и будете нести всю тяжесть сброшенной с себя ответственности за свое будущее и будущее своих детей. Правда, есть те, кто не голосовал - но в данном случае ответственность солидарная. Что совершенно справедливо.

Все правильно - пока люди не научатся совмещать в своей голове свои действия (или бездействие) и последствия того, что они творят с собой и страной - до тех пор их будут обворовывать разные проходимцы. К проходимцам даже претензий-то нет: они воры по своей натуре. И проходимцы. Они-то себя ведут как и положено ворам. А что вы еще от них ожидали? К ним как раз никаких вопросов и претензий, по большому счету. Тут вопрос к населению - оно отдает себе отчет вообще, что творит с собой или нет?

Источник: maxpark.com

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