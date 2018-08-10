Евгений Тарасов. Новолетие 7527 от Сотворения Мира в Звёздном Храме как связь времён

По принятому у древних русов последнему календарю приближается дата 21-22 сентября и наступление Лета 7527 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018-2019 годы современного летоисчисления). Это 7 лето в Круге Лет Славянской космической эры Волка под покровительством Русского бога Велеса. Название – Жёлтый Лис. Стихия – Солнце. Цвет – Златой.

В связи с этим хочется обратить внимание читателей на то, что в средствах массовой информации часто можно слышать восторженные возгласы то по поводу представлений догонов (чернокожих диких племён), то по поводу точности календаря майя, то о недостижимой по сей день точности постройки египетских пирамид или фантастических выводах китайских гороскопов. И нигде вы не найдёте намёка на то, сколь глубокими и всеобъемлющими познаниями об окружающем нас Мире и Вселенной обладали наши пращуры.

Оставим без внимания причины этого явления, но остановимся всё же на происхождении слова «календарь». Нам со школьной скамьи говорят, что слово «календарь» произошло от латинского «calendarium», что в переводе с латинского означает буквально следующее: «запись ссуд», «долговая книга». Дело в том, что в древнем Риме должники выплачивали долги или проценты в первые дни месяца, то есть в дни календ (от латинского «calendae», ещё «календы» – название первого дня месяца у древних римлян). А вот у греков «календ» не было. Поэтому о закоренелых неплательщиках римляне иронично говорили, что они вернут долг в «греческие календы», то есть неизвестно когда. Это выражение стало крылатым во многих языках мира.

Название же Славяно-Арийского календаря «Коляды Даръ» в буквальном смысле означает подарок бога Коляды. То есть слово «календарь» (в древней Руси буквы «а» и «о» были взаимозаменяемые) происходит не от «долговой книги» римлян, а от русских слов Коляды Даръ. Другое название нашего Древнерусского календаря – Круголёт Числобога.

Не однажды уже приходилось говорить о том, что современные официальные теории появления разумной жизни на Земле никак не связаны с космическим происхождением человечества. Эту альтернативную точку зрения откровенно замалчивают. Вот почему большинство из нас ничего не знают о существовании в глубокой древности огромного государства праславян ‑ славяно-арийцев, с которых и началась жизнь на нашей планете.

Согласно древнерусским источникам наши пращуры являются представителями внеземной цивилизации. Их отцами были высокоразвитые разумные существа, которых принято называть Богами. Они прибыли на нашу планету, которую назвали Мидгард‑Землёй, из глубин Космоса сотни тысяч лет назад.

Знаем ли мы об этом? У нас, наследников древних славян, русов отобрали десятки тысяч лет истории, отведя русскому народу всего около тысячи лет существования. Большинство из нас до сих пор не знают об истоках нашей великой цивилизации.

Прежде, чем говорить об истории, следует сказать, что термин «история», имеет содержание, искажающее истинные события. На Руси всегда была Правда Русская, и были Русские Летописи, и Русские Предания! «Встарь писали, Правда Русская», – Владимир Даль (1801-1872 гг. – русский писатель, лексикограф, этнограф, автор «Толкового словаря живого Великорусского языка»).

Согласно Славяно‑Арийской астрологии наша Мидгард‑Земля не только движется вокруг Ярило‑Солнца, но и вращается вокруг своей оси, а ось в свою очередь медленно движется по круговому конусу. Такое движение называется прецессией. И в результате этого полный, визуально наблюдаемый с Земли оборот звёздного неба происходит за 25920 лет ‑ это известный период обращения солнечной системы Ярило‑Солнца вокруг центра галактики. Мы уже упоминали, что наши предки этот небесный цикл называли Сварожим Кругом (Сутками Сварога).

Сварог у славяно‑арийцев – величайший Бог, прародитель всей живой жизни.

Сварожий Круг в свою очередь равнялся 180 Кругам Жизни. Можно посчитать, чему должно быть равно время жизни человека ‑ это минимально 144 года.

Цикл вращения Мидгард‑Земли вокруг Ярило‑Солнца назывался Летом. От слова лето в нашем языке сохранились понятия летопись, летописец, летоисчисление и т. д.

На протяжении Сварожьего Круга для земного наблюдателя наше Ярило‑Солнце перемещается по небесному своду из созвездия в созвездие (иначе ‑ чертог) в противоположном направлении от обычного годового цикла. Положение Ярило‑Солнца на небосклоне определяется во время солнцестояний. В каком чертоге находится Ярило‑Солнце 22 сентября (арийский, русский стиль) или 22 марта (латинский, западный стиль) ‑ в ту эпоху мы и живём.

Сейчас говорится о Древнерусском календаре, называемом Круголётом Числобога. По сути он воспринял свидетельства космических путешествий и баталий наших славяно‑арийских предков – Русских Богов во Вселенной и её галактиках, чертогах, созвездиях, звёздах, землях‑планетах.

Для нас и тысяча лет ‑ огромный срок. Но порой и десятки, сотни тысяч лет ‑ небольшие временные отрезки. История славяно‑арийцев подвластна именно таким меркам. В ней было много событий поистине космического масштаба.

У наших предков было много календарных форм счисления. Как правило, они вели отсчёт по какому‑то событию вселенского масштаба. Об этих событиях говорилось раньше. Вот так и получалось, например, Лето 604392 от Времени Трёх Солнц (602374 г. до н.э.), Лето 153354 от Ассы Деи (151336 г. до н.э.), Лето 143008 от Периода Трёх Лун (140990 г. до н.э.), Лето 111824 от Великого Переселения из Даарии (109806 г. до н.э.), Лето 106796 от Основания Асгарда Ирийского (104778 г. до н.э.), …, Лето 13026 от Великого Похолодания (11008 г. до н.э.).

По принятому у древних русов последнему календарю – наступает Лето 7527 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018-2019 годы современного летоисчисления). Но это совершенно не означает, что наш Мир образовался 7527 лет назад (Лето 7527 от С.М.З.Х. соответствует 5508 году до н.э.) ‑ в то время ещё не было ни Древнего Египта, ни Шумера. Но была Древнейшая Русь.

Сотворением Мира наши пращуры называли заключение мирного договора между воюющими народами. В данном случае мирный договор был заключён между Славяно-Арийцами – русами и древними китайцами. Правитель Аримии ‑ так назывался Древний Китай ‑ решил развязать захватническую войну против Асии. Аримия была побеждена русами в этой войне. По договору поверженные аримы построили стену для обозначения границы Асии – Рассении – Руси, которая была названа Кий-Тай.

Победа наших предков была увековечена в Правде Русской в виде образа ‑ Белый витязь на коне поражает копьём дракона. Также в память о той Победе нашими предками была написана А(зъ)-Веста (первая весть) и начался Новый отсчёт времени.

Новолетие приходится на 1 день месяца Божественного Начала – Рамхатъ, то есть на День осеннего равноденствия. Это, как правило, связывают с тем, что весь урожай был собран, закрома наполнены, и Новое Лето начиналось с полного достатка. Кроме того, самые важные события было принято принимать именно в Новолетие.

И это было очень удобно для введения новой точки отсчёта мирной жизни, причём, на основной календарной системе это никак не отражалось. Ведь Сотворение Мира (между народами), произошло в 1 день 1 месяца Лета 5500 от Великого Похолодания.

Таким образом, 1 день 1 месяца Лета 5501 от Великого Похолодания одновременно стал и 1 днём 1 месяца Лета от Сотворение Мира, а так как мирный договор был подписан в Лето, носящее название Звёздного Храма на Круголёте Числобога, то и название Нового летоисчисления стало ‒ от Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.).

318 лет назад Пётр I, в Лето 7208 от С.М.З.Х., издал указ об упразднении всех старых календарей, которые одновременно существовали на Русских Землях, и ввёл западноевропейский календарь от Рождества Христова. При этом он перенёс начало календаря, Новолетие, с астрономического Дня осеннего равноденствия 22 сентября на 1 января и обозначил начальную дату ‑ 1700 год.

Таким образом, при переходе на христианский календарь из русской истории как по мановению руки исчезли 5508 лет Правды Русской после Сотворения Мира в Звёздном Храме и исчезла вся Правда Русская до этого.

Тем не мене, есть русы-староверы, простые русские люди и люди наших коренных народов России, которые продолжают поддерживать огонь в капищах Русских Богов, знают Правду Русскую, и это вселяет оптимизм и надежду, что Россия вновь возродится мощной Русской Державой.

Строение Коляды Дара – Круголёта Числобога основано на древней шестнадцатеричной системе исчисления, 16 лет Круголёта проходят через девять стихий, создавая Круг Жизни, который насчитывает 144 лета. Каждое Лето Древнерусского Коляды Дара – Круголёта Числобога, проходит через 9 стихий и в каждой стихии оно получает новый цвет и новое осмысление применительно к мировосприятию современного человека.

Узнав необходимые краткие сведения относительно древнего Славяно-Арийского летоисчисления, можно приступать к переводу любой исторической даты с современного календаря на Древнерусский, взяв за основу летоисчисление от Сотворения Мира в Звёздном Храме.

Лета (годы) начала 144-летних циклов: …7377. 7521, … Тогда ключи для расчётов – последние лета циклов: …7376, 7520… Чтобы это проверить по таблице Круголёта Числобога, например, на начало наступления новой Славянской эры Волка под покровительством бога Велеса нужно к году от Рождества Христова прибавить 5508 (до Дня осеннего равноденствия) и от полученного отнять 7376 (2012 г.+5508=7520-7376 = 144) Получим Лето 144. По таблице Круголёта Числобога находим, что числу 144 соответствует Лето Божественного (Белого) Капища (Храма). А когда пройдёт День осеннего равноденствия, то прибавить 5509. И от полученного отнять уже новый ключ 7520, который будет действовать для всех последующих 144 лет (2012 г.+5509=7521-7520 = 1) Получим Лето 1. По таблице Круголёта Числобога находим, что числу 1 соответствует Лето Земного (Чёрного) Странника (Пути).

Также рассмотрим пример важной исторической даты и её толкование: Трагические события в Москве, расстрел Русского Парламента – Верховного Совета России – сентябрь-октябрь 1993 г. (День осеннего равноденствия).

Данные события произошли на стыке двух Лет, то есть события и сущность одного Лета повлияли на события последующего Лета. Поэтому, чтобы узнать причины событий, необходимо узнать сущность обоих Лет.

Высчитываем 1-е Лето: 1993 г. (до Дня осеннего равноденствия) + 5508 = Лето 7501 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.). Высчитываем 2-е Лето: 1993 г. (после Дня осеннего равноденствия) + 5509 = Лето 7502 от С.М.З.Х. И от полученных дат отнимаем 7376 (144 Лета на Круголёте Числобога в прошлом цикле), получаем 125-е и 126-е Лето в Круге Жизни на Круголёте Числобога.

Находим в таблице чему соответствуют полученные Лета, а также их сущность:

125-е Лето в Круге Жизни – это 13-Лето в Круге Лет, название – Белый Пес. Сущность данного Лета: «Лето псевдореформ, которые проводятся на словах, а не на деле (в народе говорят: «Собака лает ветер носит»). В это Лето тёмные силы пытаются всячески расшатать экономику и уничтожить средства производства, особенно народное хозяйство. Но, как правило, все эти неблаговидные дела поднимают народ на восстание против тёмных сил, ибо народу нужна стабильность, а не пустые разговоры правителей».

126-е Лето в Круге Жизни – это 14 Лето в Круге Лет, название – Белый Тур. Сущность данного Лета: «Лето народных выступлений против тирании тёмных сил. В это Лето, как правило, проливается очень много крови невинных людей и совершаются ритуальные убийства, с человеческими жертвоприношениями». Лета Тура, а 126-е Лето одно из них, наступают каждые 16 лет. Эти Лета указывают на то, что в эти периоды тёмные силы, проникающие во власть, проливают кровь невинных людей.

«Убито и расстреляно тогда было свыше двух тысяч человек, кроме того, множество людей позднее скончалось от ран», – Валерий Шевченко («Забытые жертвы октября 1993 года», Москва, 2010 г., с.113).

При сравнении Древнерусского календаря с Григорианским календарём наблюдается несоответствие в датах между Новым годом и Новолетием, которое создаёт некоторые затруднения для простых людей использующих современный календарь при вычислении даты начала Славяно-Арийских месяцев и праздников, так как каждые четыре года происходит «смещение» древних дат на один день из-за 29 февраля в високосных годах.

Поэтому для облегчения расчётов строится таблица. Верхние числа от 1 до 16 в приведённой выше таблице, соответствуют Летам Круголёта Числобога: 1 – Странник; 2 – Жрец; 3 – Дева (Жрица); 4 – Мир (Явь) и т.д. Простые Лета Круголёта Числобога объединены в подгруппы – (1, 2, 3), (5, 6, 7), (9, 10, 11) и (13, 14, 15). Високосные годы Григорианского календаря выделены в самостоятельные подгруппы – (4), (8), (12), (16). Кроме того, подгруппа (16), выделена особо, так как 16-е лето – Священное, и во всех его месяцах по 41 дню.

Здесь следует также пояснить, что обычные сутки у русов начинались в 18 часов вечера, были разбиты на шестнадцать частей и заканчивались в 18 часов следующего дня. Неделя состояла из 9 дней (количество чакр человека), месяц состоял из 40-41 дня, и в году было 9 месяцев, также по числу чакр.

Далее шёл Круг Лет, который включал в себя 16 лет: из них 15 лет было по 365 дней, а каждое 16-е лето – было Священным. Это происходило из-за того, что каждые шестнадцать лет орбита Мидгард-Земли удлинялась из-за взаимодействия с другими землями (планетами), и Лето становилось больше на 4 дня.

А единицы времени будут выглядеть так:

День равен 16 часам.

Час равен 144 частям (90 минут).

Часть равна 1296 долям (37,56 секунд).

Доля равна 72 мгновениям (1 секунда равна 34,5 доли).

Мгновение равно 760 мигам (1 секунда равна 2484,34 мгновений).

Миг равен 160 сигам (1 секунда – это 1888102,236 мигов).

Сиг – это одна из самых малых частиц времени у наших пращуров – славяно-арийских народов. Изображалась она руной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое оценивалось в сигах. Отсюда, очевидно, и старые русские выражения типа «сигать», «сигануть».

Чему же равен один сиг в современных единицах времени? Ответ заставляет задуматься любого: в одной секунде содержится 300244992 сига, то есть 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов (это примерно одна трёхсотмиллиардная доля секунды).

Зачем же нашим предкам потребовались такие малые величины? Ответ прост – для измерений сверхбыстрых процессов. Таким образом, древние выражения «сигать», «сигануть» в современном языке могут означать только – перемещаться со скоростью выше скорости света или исчезнуть, то есть уйти легкоступом, дуновением – как говаривали наши далёкие предки, или телепортироваться – как сказали бы наши современники. Отличие лишь в том, что слова «легкоступ» и «дуновение» – исконно древнерусские слова, в то время как слово «телепортация» пришло в русский язык из английского.

Названия и значения месяцев Славяно-Арийского календаря имеют большой смысл, поэтому приведём их тоже:

1. Рамхатъ – месяц Божественного Начала.

2. Айлетъ – месяц Новых Даров.

3. Бейлетъ – месяц Белого Сияния и Покоя Мира.

4. Гейлетъ – месяц Вьюг и Стуж.

5. Дайлетъ – месяц Пробуждения Природы.

6. Элетъ – месяц Посева и Наречения.

7. Вейлетъ – месяц Ветров.

8. Хейлетъ – месяц Получения даров Природы.

9. Тайлетъ – месяц Завершения.

Теперь возвращаясь к событиям сентября-октября 1993 г. при сравнении Григорианского календаря с Древнерусским календарём находим в подгруппе (13,14,15) начало 1-го месяца. Первый день месяца Рамхатъ, соответствует 20 сентября. Этот день проводит рубеж между событиями 125-го Лета и 126-го Лета на Круголёте Числобога.

Реальные происходившие события соответствовали сущности Лет Круголёта Числобога.

До 20 сентября противоборство между ветвями власти происходило на уровне словесных обвинений. Но вот Лето 125-е уходит и его сменяет Лето 126-е, наступает 21 сентября и противостоящие стороны переходят от слов к действиям. Б. Ельцин 21 сентября 1993 г. издает незаконный указ № 1400 о роспуске Парламента – Съезда Народных Депутатов и Верховного Совета России. А Парламент в соответствии с действующей Конституцией России и на основании Заключения Конституционного Суда России № З-2 от 21 сентября 1993 года*, объявляет об отстранении от должности президента Б. Ельцина и о том, что вся исполнительная власть в стране переходит в руки вице-президента А. Руцкого.

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*Заключение Конституционного Суда Российской Федерации № З-2 от 21 сентября 1993 года о соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года.

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, заместителя Председателя Н.В. Витрука, секретаря Ю.Д. Рудкина, судей Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Т.Г. Морщаковой, В.И. Олейника, Н.В. Селезнева, О.И. Тиунова, Б.С. Эбзеева, рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные с его Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части второй и части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, пришёл к заключению:

Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствует части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, абзацу третьему пункта 11 статьи 121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1, 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин.

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю.Д. Рудкин.

P . S .

«КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – РОССИИ» (принята в редакции Закона РФ от 09.12.1992 г. № 4061-1): Статья 121.6 - Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально – государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно. Статья 121.10 - Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности в случае нарушения Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, а также данной им присяги. Такое решение принимается Съездом Народных Депутатов Российской Федерации на основании Заключения Конституционного Суда Российской Федерации.

В то же время Б. Ельцин наплевал на действующую Конституцию России, Заключение Конституционного суда России и Решение Верховного Совета и Съезда Народных Депутатов России. А борьба Б. Ельцина и его группировки за личную власть и собственность спровоцировала заваруху и перешла к вооружённому конфликту, в результате которого погибли невинные мирные люди у телецентра Останкино, а также был расстрелян из танков и БТРов Русский Парламент – Верховный Совет России.

Исполнительная власть специально спровоцировала оппозицию, чтобы потом обрушить, как это и было 2-4 октября 1993 г. Поэтому события 2-4 октября 1993 г. – это, безусловно, была провокация Б. Ельцина и его мафиозной группировки, которые специально прогнали всех демонстрантов мимо посольства США, чтобы всё это засняли, и показать всему миру – вот он коммунистический реванш, поэтому, «вы, Конгресс США, дайте нам деньги». Кстати дали деньги именно после этих событий, Конгресс США тут же выделил деньги. О чём Б. Клинтон радостно сообщил Б. Ельцину и эти события это подстегнули.

Тогда оппозиция была реальной, а не бутафорской как в настоящее время. Оппозиция была не только в народе, но и в законодательной власти. Подавляющее большинство народных депутатов, а также А. Руцкой, Ю. Воронин, Р. Хасбулатов и др. – они противостояли группировке Б. Ельцина. Важная вещь – на стороне Б. Ельцина тогда был Запад во главе с США и активно поддерживал.

М. Горбачёв – разрушитель СССР. Б. Ельцин – это следующая стадия разрушения страны – разрушение России. Реальная власть – это тайная власть. А нынешняя политология и так называемые политологи изучают то, что дозволено их хозяевами. Важно не как проголосовали, а как подсчитали, и политология этим не занимается.

Время, в котором мы живём с конца 80-х годов – это время смуты. И смута эта усугубляется тем, что и мировая система переживает тоже смутные времена. Западная цивилизация дышит на ладан, эта система выработалась и исчерпала себя…

Есть ещё один важный момент – благодаря продолжающемуся олигархическому курсу, начатому Горбачёвым и Ельциным, и полной узурпации власти в стране олигархическими группировками, резко сузился коридор возможностей России и резко подорван её суверенитет. А такие грандиозные афёры тысячелетия как, например, «Урановая сделка Ельцина», вообще превратили Россию во второстепенную ядерную Державу, потому что это, по сути, было одностороннее ядерное разоружение.

Так вот это та самая «Урановая сделка», которая стартовала в 1992-1993 годах, когда Б. Ельцин и его клика договорились с США, что в течение 10 лет они продадут американцам 500 тонн урана. 500 тонн – это четверть всего, что было произведено в 20 веке, это 90 процентов того, что имела Россия на тот момент. Фактически американцы покупали нашу безопасность. А «ельциноиды», получили несколько миллионов долларов, судя по косвенным доказательствам, и получили несмываемое пятно.

На тот момент Россия как субъект никак не вынуждена была продавать уран, а команда Ельцина, чтобы сохраниться у власти – вот это они должны были сделать и этот процесс должен был начаться не позже 1 октября 1993 г. И поскольку Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов России никогда бы не утвердили эту сделку, то их нужно было разогнать никак не позже, чем начало октября 1993 г. Это один из тайных ходов в Правде Русской. В Правде Русской много тайных ходов – но это один из них…

Поэтому на самом деле пальба из танков по Парламенту России – Белому Дому в этом смысле была «урановыми» зарядами. Но не только это, там были ещё и другие. Дело в том, что совершенно было ясно, что Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов России не одобрят схему приватизации в духе гайдара-чубайса, а под это уже было заложено очень много и это была ещё одна причина, почему было нужно сносить Русский Парламент – Верховный Совет России. И, наконец, ещё важное – если бы Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов России провалили «Урановую сделку Ельцина» и «Приватизационную программу», то для героев этой грабительской приватизации гайдарам-чубайсам наступили непростые времена: в лучшем случае они бы слетели со своих должностей и канули бы в небытие, а в худшем они бы отправились за решётку. И эти люди прекрасно это понимали. То есть им отступать было некуда… и они пошли на тяжкие преступления…

Прошло 25 лет с того времени, как ельцинские наёмники при поддержке международных спецслужб в сентябре-октябре 1993 г., совершили государственный переворот, расстреляв Русский Парламент – Верховный Совет России и его защитников.

Народные депутаты России и простые люди защищали права своего народа и Конституцию России, которая не позволяла грабить страну и распродавать её природные ресурсы коррупционерам и международной финансовой мафии – Международному валютному фонду (МВФ) и олигархии, Госдепу США и пр.

Антинародный режим и его ставленники, часть которых действуют и по сей день, стреляли в народ России, совершая уголовно наказуемое преступление, не имеющее сроков давности.

В день расстрела Русского Парламента – Верховного Совета России закончилась эпоха существования России как независимое государство. Россия превратилось в оккупированную территорию, где правят законы, направленные на уничтожение её экономики, военного потенциала, науки, образования, медицины, социальных гарантий и, в конечном итоге, самого русского народа. И народ имеет право требовать суда над преступниками и их наказания…

В настоящее время Россия составляет 10 процентов потенциала СССР. Большинство населения России – нищие и нуждающиеся. Разрыв в доходах между горсткой богатых и подавляющим большинством бедных: сегодня 98 процентов доходов от собственности принадлежит лишь 5 процентам населения.

Не будь расстрела Парламента, Россия была бы другой! Мы бы не дали развалиться промышленности и сельскому хозяйству. У нас были все возможности для того, чтобы люди не влачили жалкое существование.

У нас пенсионный фонд был подотчётен Верховному Совету и Съезду Народных Депутатов России! Мы для 30 миллионов пенсионеров установили приличные пенсии, их можно было реально выплачивать, но их же потом ликвидировали, – пенсионный фонд! Также «гарвардские мальчики» (Гайдар, Чубайс и пр.) ликвидировали сбережения граждан (ограбили всё население России), чем расчистили поле для скупки собственности для мафиозных структур. Теперь Пенсионный фонд полностью разграблен, пенсионеры влачат жалкое существование, а с увеличением пенсионного возраста пенсии практически ликвидируются вместе с пенсионерами.

У нас был Дорожный фонд подотчётный Парламенту России, и мы строили дороги по всей стране! Его тоже потом разграбили.

Да у нас даже Центральный Банк России (ЦБ РФ) – был подотчётен Верховному Совету и Съезду Народных Депутатов России! Теперь ЦБ РФ «независимый». Причём создали ЦБ и правительство РФ, которые ни за что не отвечают.

Сегодня в оффшорных зонах зарегистрировано более 70 процентов российских производственных активов. То есть, большинство компаний, получающих финансовую помощь государства из-за так называемых санкций и пр., юридически не являются российскими. За рубеж продолжают уходить капиталы, дивиденды, налог на дивиденды, налог с продаж, прибыль и налог на прибыль. Владельцы оффшорных предприятий успешно избегают российского подоходного налога.

Сейчас стали создаваться оффшоры и на территории России специально для «избранных» олигархов. В оффшорах «создаются» наличные деньги для подкупа чиновников, там же скрывается их собственность, приобретённая на коррупционные деньги. И если чиновников повытаскивать за оффшорные уши, то зашатается вся пресловутая вертикаль!

В системе госзакупок из казны разворовывается ежегодно один триллион рублей. В государственном оборонном заказе сегодня расхищается практически каждый пятый рубль. По расчётам экспертов, наша страна каждый год по разным причинам недополучает один бюджет.

При СССР не было таких безумных цен на нефть, но люди трудились, учились, лечились, отдыхали. Не за границей, конечно, но государство тратило на людей столько, что женщины были в состоянии рожать и воспитывать своих детей без всяких подачек, а пенсионеры могли жить и оплачивать коммуналку за проживание в собственной квартире.

Сегодня нам говорят: «Денег нет, но вы держитесь» и тому подобные байки… Денег нет, потому что бюджет разворовывает само чиновничество. Они должны вернуть эти деньги стране и народу, а также понести наказание за свои деяния и расстрел Парламента России.

К сожалению, у нашего народа в настоящее время практически нет законных способов выразить своё мнение по важным политическим вопросам. Реально сложившийся в последние годы правящий класс в России – это корпорация, а корпорация контролирует всё, до чего дотягивается.

И соответственно ходить по разным инстанциям бесполезно – хозяин у них общий. И если

хозяин против того, чтобы слушать, о чём там холопы думают, он вполне в состоянии заблокировать любые законные или около законные способы выражения своего мнения: «вам сказано одобрять, вот идите и одобряйте».

Что касается самого правящего класса, то там дураков нет. Нечего надеяться, что, возможно, всё идёт, по ограниченности ума. Это не так, чудес не бывает. На самом деле всё идёт по принятому сценарию, в том числе как управлять хаосом и беспорядками.

Относительно так называемой «пенсионной реформы», то для большинства народа – это очередное преступление властных структур. С точки же зрения управления, это даже не преступление, а гораздо хуже – это политическая ошибка.

А что такое политическая ошибка? Это добровольный вход в ситуацию, из которой нет положительного выхода. То есть любой шаг власти в нынешней ситуации приводит к ухудшению ситуации. В шашках и шахматах такое положение называется цугцванг, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

Удерживать ситуацию, так как она есть, то есть сделать лицо кирпичом: «мы так планировали, так и надо, я сижу пожизненно в Кремле, как раб на галерах, и вы будете также работать в поте лица, а кто против, то трудоустрою лично на Дальний Восток мосты строить»…

Да «замечательная» позиция, но она повышает градус напряженности в обществе и кончится неизвестно чем и неизвестно когда, причём скорее скоро.

А любое отступление – это потеря лица. Власть не имеет право мямлить. В сложившейся ситуации после того как озвучили повышение пенсионного возраста нет никакого варианта, что дальше. А поменяв решение, может получиться намного хуже и смягчать никак нельзя, так как это - слабость. Значит, тогда народонаселение поймёт, что власть дала слабину и её можно давить дальше: «айда ребята, давайте добьёмся, чтобы нам уменьшили пенсионный возраст на 5 лет и заплатили всё, что должны за последние 25 лет».

Добившись на один шаг, мы добьёмся на второй, на третий шаг и т.д. Это логика тех, кто тщательно отстраивал и шлифовал эту систему и держит противовес. Понятно, что это компрадорская и коллаборациониская система, но она же не с неба упала.

Мы не проиграли в холодной войне 25 лет назад, и не сдались. Нас просто предали, а это совсем другой формат. И произошло это не потому, что были слабее. Советский Союз занимал второе место в мире, претендовал на первое, имея на это полное право.

Правящий класс принял преступное решение: пойти по пути «перестройки», то есть создал условия для полного уничтожения сильнейшей в мире страны – СССР.

В результате страна потеряла стратегические и тактические преимущества на мировой арене. Её финансовая система и Центральный банк оказались под контролем смертельных врагов СССР.

Причём, передавая контроль над стратегическими ресурсами, принадлежащими всему народу, они получили колоссальные частные выгоды. Проблема в том, что стратегический ресурс он большой и долгий, а выгода короткая. Вот и получилось, что продали станок печатания денег за что-то из долларов, у вас они кончатся, а станок до сих пор работает, только уже не у нас.

Горбачёв и Ельцин отдали контроль за нашей экономикой внешним силам. Крупный частный бизнес изначально не имеет Родины. Он служит тому, где лежат финансовые интересы и выгода. К тому же у нас официально экономика в оффшорах. Даже те, предприятия, которые не в оффшорах достаточно просто контролируются внешними силами.

Другая часть экономики разграблена и уничтожена, наподобие ткацких фабрик в Иваново. Остались лишь десятки километров крыш, а станки и оборудование распродано в Турцию, где они до сих пор работают на полную катушку и выпускают хорошие ткани.

Сейчас Россия составляет 10 процентов промышленного потенциала СССР, но почему-то нынешние правители считают себя равными партнёрами с нашими западными партнёрами…

Предательство – это одностороннее движение, назад можно идти только путём совершения определённых очищающих действий, но если кто-то провалился в «сортир», то его сразу никуда не пустят, ни на какое мероприятие, пока хорошенько не отмоется.

И в отличие от простой грязи, которая может высохнуть сама, предательство само не высыхает, и даже по наследству передаётся этот запах. И чистится оно не только мылом, но и верёвкой на шее. Других особых вариантов сложно придумать.

У России резко снизился потенциал и резко подорван её суверенитет. Безсубъектность вообще очень тяжёлый статус. За нас всё решили, за нас решили, что нам не нужно жить в Советском Союзе, сначала спросили на референдуме, выяснили, что мы хотим жить в Советском Союзе, сказали: «нет нам виднее». Нам построили другую страну, другую экономику, нарисовали другое будущее, нас по-прежнему не спрашивают, мы вытираемся широкой ладонью. К кому претензии? К зеркалу? Власть с неба не падает.

Ещё что надо прояснить и иметь ввиду. Наши так называемые «партнёры» уже очень давно пользуются универсальным социальным оружием – социальным механизмом, который позволяет успешно покорять другие народы.

Этот социальный механизм позволяет с помощью обмана создавать иллюзию управления глобальной индустриальной экономикой группе или союзу диких племён. Примерно также как это было в первоначальном виде в «МММ». Первый раз участвовали десятки миллионов, а в повторное воплощение – уже нашлось порядка 70 тысяч лохов.

Вот то же самое с методикой управления индустриальным обществом. Эта методика отработана за последние 300 лет. Она включает в себя и работу с туземными региональными элитами. Они чётко знают, как работать с туземными вождями, как их соответственно использовать, и как потом освобождаться от отработанного материала.

Сейчас этот процесс у нас и происходит. Он слегка задержался по объективным причинам. Так как на самом Западе системные проблемы. Они настолько глубоки и серьёзны, что в США происходят невиданные в истории вещи. Там уже 2 года как сформировалось двоевластие – новая власть победила на выборах, а старая не ушла. То есть им пока просто не до нас. Но когда они между собой разберутся, а это будет неизбежно, потому что двоевластие это не жизнеспособная ситуация. Рано или поздно кто-то проиграет и сядет на кол.

Объективно должны победить те, которые пришли сейчас – за ними больше сил. Но с другой стороны за проигравшим проектом 300 лет и более упорного и плодотворного строительства системы управления. Они вросли в мировую систему.

Однако в сложившейся системе мировых отношений президент Д. Трамп может осуществить необходимые США перемены, использую силовые финансовые инструменты и обойтись без Третьей Мировой войны. Потому что зачистка прежнего истеблишмента это не военная, а полицейская операция. Пусть даже глобального масштаба, но полицейская операция. Это немного другой формат, он позволяет обойтись без применения серьёзного оружия. Да и народ его поддержит, а по высказыванию ряда экспертов за Трампа проголосовало свыше 90 процентов американской армии. Это очень серьёзный фактор. Кроме того, он не вводит «пенсионную реформу», не повышает для американцев НДС и с 1 июля не повышает коммуналку – ведь он достаточно умён, чтобы не допускать подобные ошибки. Ведь ему необходим политический ресурс, на который должен опереться. Ресурс же с неба не падает.

До сих пор Америка, но условно Запад, в целом выглядела красиво, хотя и много лет переживала системный кризис, по одной простой причине – она всегда имела возможность получить дополнительный доход с остального Земного шара. На этом собственно её благосостояние зиждилось. И проблема заключается в том, что инерция закончилась. Сейчас механизм отъёма ресурсов с периферии перестал быть рентабельным.

Сначала для этого использовалась грубая сила, потом англосаксы придумали другой механизм. Просто нашли способ работы с вождями и смогли их правильно отформатировать. Этот механизм и опыт из глубины веков, и с течением времени соответственно, стал давать сбой.

Сейчас окрепшие местные элиты, та же местная индийская элита осмелели настолько, что добилась независимости и её удержание под контролем обходится дороже чем то, что можно оттуда вывезти. Они потребляют больше, чем можно у них отнять этими самыми методами.

В России потеряла силу социальная методика внешней мотивации к труду, чтобы вы работали на работодателя с песней и пляской, насилие малоэффективно.

А высший способ внешней мотивации, то есть этот механизм, который заставит человека работать в чужих интересах – это обман, который сводится к формированию у рабочих иллюзии общего дела.

Тогда получается мотивация внутренняя, за которую горы свернут и вверх ногами перевернут. Ограничение одно, свойственное любому обману – это то, что он временный.

Ваша устойчивость прямо пропорциональна степени доверия. Вот с этим у нас уже проблемы, мы вернулись вплотную к серьёзным проблемам.

Общее дело, какое у нас было? Мы строили СССР, защищали его от внешних врагов в Великой Отечественной войне.

Современная Россия, что мы созидаем? Что мы строим, какое общество? Какое дело у нас общее может быть? У нас нет общего дела даже по нынешней Конституции.

Выходит нас обманывают без всякого дела. Да, и мы это терпим. Кроме того, это делится на более мелкие детали. То есть на уровне страны официальная позиция – каждый сам за себя, и личный успех есть мерило всех вещей.

Это «замечательная позиция» на групповом уровне, когда работники собираются в финансово-промышленную группу или корпорацию, вынуждает административно, как-то сплотить коллектив, поэтому, например, говорится, что она самая лучшая. А в Японии в корпорации собираются и всем коллективом поют гимн корпорации. В принципе, как один из методов внешней мотивации – это хорошо.

Мы не можем в одиночку выполнить серьёзные и сложные мероприятия, то есть обеспечить нормальное функционирование корпорации, потому что нужны специалисты. Короче говоря, мы собираем группу, спаянную по общим интересам, которая распадается сразу, когда мы эту задачу выполнили.

Поскольку наше государство фактически является финансово-промышленной корпорацией с внешним управлением, в руках которой находится экономика страны, то эта проблема встает в полный рост.

У руководителей этой корпорации серьёзные проблемы, так как им некуда бежать. Всё равно восставшее население от вопиющей несправедливости соберётся и что-то сделает.

Несколько похожее уже наблюдали ровно 100 лет назад, когда власть тем же способом обманула и использовала своё население, сама себе свергла царя, ну соответственно начался этот «праздник» непослушания, кто себе быстрее ухватит отдельную территорию и начнёт на ней «хозяйничать».

Мы живём в смуту и неразбериху. Но уместно задать вопрос: рано или поздно можно ли вернуться к разумному существованию?

Ответ: Да, можно и нужно!

В силу глобальных закономерностей и причин, тех процессов, которые сейчас идут у нас сложилась достаточно редкая ситуация.

Наш правящий класс разделился не только на группировки. Одни контролируют нефтегазовую сферу, другие финансы и торговлю и т.д. Они как-то между собой в каких-то отношениях, то посадят кого-то, то постреляют, а то и подружатся. Это для них нормальная, насыщенная и интересная жизнь.

Но вот сейчас правящий класс поделился ещё и по горизонтали! Потому что интересы высшего класса – хозяев – конечных бенефициантов, то есть людей формально не имеющих отношения ни к чему, но реально получающих прибыль от того, что им не принадлежит, – этим конечным бенефициарам выгодно отжать территорию досуха, монетизировать, вывезти в фешенебельную страну и чтобы за это ничего не было. Для этого у них были персональные договорённости 25 лет назад.

Кстати для справки договор сатанистов с Дьяволом всегда срочный и не превышает 25 лет. Поэтому как раз сейчас закончился.

Реальное управление любой территорией: Россией, Великобританией, США, Китаем и т.д. всегда осуществляют профессионалы. Те, кто реально держат силовую составляющую и экономику страны. Их принято называть по-современному топ-менеджерами.

И у этих топ-менеджеров возникли не разрешаемые противоречия с высшим руководством, так как предполагается эвакуация. А эвакуацию должны обеспечивать вот эти топ-менеджеры. То есть им поставлена задача своими руками уничтожить своё министерство, свою службу, где они сейчас работают. Естественно при возможном развале страны на мелкие кусочки по примеру Советского Союза возникают проблемы. В результате те, кто это будет делать своими руками должны уйти, условно говоря, из «императорского дворца», то есть сдать свои позиции.

И совершенно ясно, что далее их ждёт избушка в лесу типа шалаша в разливе. А потом и смерть…

Вот сейчас у топ-менеджмента нашей страны стоит очень нехороший выбор. Если они выполнят приказ, то они останутся без страны, а личных гарантий у них нет даже в теории. Они никому, как кроме самим себе не нужны. В принципе они и здесь никому не нужны. Имея в виду тех, кто держит в руках конкретное управление, поэтому в корпорации их может быть только – один, два или три и не более…

Но подрывная деятельность системная, многолетняя и всегда даёт результат… Мы его сейчас и наблюдаем.

Уходит Лето 7526 С.М.З.Х. – Лето Огненного Феникса, ознаменовавшее прояснение сложившейся реальной ситуации в обществе, когда людей уже трудно сбить с пути Правды и Сил Света. В это Лето происходило дальнейшее нарастание духовного и интеллектуального самосознания нашего народа. В этот период рождаются и появляются высокодуховные люди, способные вести за собой свой НаРод…

21-22 сентября наступает Лето 7527 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2018-2019 годы современного летоисчисления). Это 7 лето в Круге Лет Славянской космической эры Волка под покровительством Русского бога Велеса. Название – Жёлтый Лис. Стихия: Солнце. Цвет – Златой.

Жёлтый Лис – Лето благоприятное для восстановления Справедливости. Также это подходящее Лето для воссоединения и расширения территории Русской Державы, которое будет происходить ненасильственным путём, а за счёт добровольного присоединения. В Лето Жёлтого Лиса осуществляется пересмотр пройденного пути и начинается рассвет производительных сил. Рождённые в это Лето люди, стремятся как к Духовной гармонии, так и Созидательной. Эти люди очень любят детей, они ценят гармонию семейной жизни и обеспечивают правильное воспитание детей.

Искренне хочется пожелать русам – русским людям и всем народам России счастья, благополучия, возрождения и процветания нашего Отечества!

Евгений Тарасов,

лётчик Морской противолодочной авиации,

штурман Гражданской авиации,

народный депутат России 1990-1993 годов,

член Высшего экономического совета Верховного Совета России,

член Совета Республик Верховного Совета СССР,

член-корреспондент Академии экономических наук

и предпринимательской деятельности.

Источник: gromada-ks.blogspot.com