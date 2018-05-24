Как ликвидация Евгения Коновальца повлияла на украинский национализм

Источник: russian.rt.com

80 лет назад сотрудники НКВД ликвидировали главу ОУН* Евгения Коновальца. Радикал, стоявший у истоков украинской идеологии национализма, активно работал на Третий рейх и гордился знакомством с Адольфом Гитлером.



Операция по устранению Коновальца, которую провёл Павел Судоплатов, — легендарная страница истории советской разведки. Главным её результатом стал раскол среди украинских националистов, значительно ослабивший их. Как майские события в голландском Роттердаме изменили планы украинских радикалов — в материале RT.

Осмотр полицейскими места гибели Коновальца в Роттердаме (Нидерланды) © Wikimedia

Около полудня 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме возле гостиницы «Атланта» на улице Коолсингел раздался взрыв. На глазах у ошеломлённых прохожих идущего по улице мужчину буквально разорвало на части. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Спустя несколько часов выяснилось, что чудом уцелевший паспорт погибшего — поддельный. Лишь через день правоохранители установили, что убит был лидер ОУН (Организации украинских националистов) Евгений Коновалец.

Из австрийских прапорщиков в петлюровские атаманы

Будущий лидер украинских националистов Евгений Коновалец родился в 1891 году в селе Зашков под Львовом (на тот момент — территория Австро-Венгрии) в русинско-польской семье. В конце XIX — начале ХХ века официальная Вена весьма активно пропагандировала идею украинства, и это сильно повлияло на юного Евгения. Окончив гимназию, Коновалец поступил на юридический факультет Львовского университета.

Будучи студентом, он начал принимать активное участие в деятельности украинских националистических организаций. В 1912—1913 годах Коновалец стал секретарём львовского национально-культурного Всеукраинского общества «Просвещение» имени Тараса Шевченко и членом правления Украинского студенческого союза.

В августе 1914-го, получив звание прапорщика, Коновалец добровольцем отправился на войну с Россией в рядах австрийской армии. Год спустя в ходе кровопролитных боёв за гору Маковка он попал в плен и вплоть до 1917 года находился в поволжских лагерях.

Однако на фоне революционных беспорядков Коновальцу удалось бежать и добраться до Киева, где руководство украинской Центральной рады доверило ему формирование куреня (батальона) «сечевых стрельцов» из числа бывших солдат австро-венгерской армии.

Евгений Коновалец, деятель украинского националистического движения 1920—1938 годов © Wikimedia

В Киеве в это время были сильны пробольшевистские настроения. В январе 1918 года началось масштабное восстание рабочих на киевском заводе «Арсенал». Однако находящиеся под контролем Центральной рады УНР (Украинской народной республики) войска жестоко подавили его: по разным оценкам, погибло от 500 до 1 тыс. жителей города. Активное участие в этой расправе приняли и «сечевые стрельцы». Однако, когда к Киеву подошли части Красной гвардии, Коновалец вместе с остальными сторонниками Центральной рады покинул его. Вскоре курень «сечевых стрельцов» был преобразован в полк, а Коновалец получил звание полковника.

После немецкой оккупации Украины и свержения властей УНР гетманом Павлом Скоропадским Евгений Коновалец присягнул новому правительству, но уже спустя несколько месяцев предал и его, поддержав так называемую Директорию УНР. Став под знамёна Симона Петлюры, бывший австрийский прапорщик был объявлен атаманом, а его «сечевые стрельцы» — корпусом. В конце 1919 года в ходе войны между Польшей, Советской Россией и сторонниками УНР он сдался в плен польским войскам и вскоре перебрался жить в Чехословакию, где начал изыскивать возможность захватить власть на Украине.

Несостоявшиеся друзья

Находясь в эмиграции, Евгений Коновалец стал одним из самых видных деятелей украинского национального движения. В 1920 году он создал Украинскую военную организацию, а в 1929-м — Организацию украинских националистов.

По данным историков, Коновалец впервые контактировал с германской разведкой в 1923 году, однако полномасштабное взаимодействие началось позже — после прихода к власти в Германии нацистов.

«Активное сотрудничество Коновальца и ОУН с германскими спецслужбами началось в 1933 году. Оно развивалось сразу в нескольких плоскостях. В первую очередь — в идеологической. Нужно понимать, что ОУН была фашистской организацией с идеологией вождизма, воинствующего национализма, ненавистью к евреям и представителям некоторых других национальностей. Поэтому нацистам с ними было работать комфортно. Кроме того, существовала сугубо прагматическая плоскость. ОУН была направлена против Польши и СССР, и поэтому ей было по пути с гитлеровцами. Коновалец получал от германских спецслужб финансирование, шёл обмен разведданными, велась совместная политико-пропагандистская работа», — рассказал в беседе с RT директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Вильгельм Франц Канарис, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии © infodon.org.ua

В исторической литературе можно найти многочисленные упоминания о личном знакомстве и хороших отношениях Коновальца с Адольфом Гитлером. Однако, по словам Дюкова, главный оуновец в этом смысле мог несколько приукрашивать действительность, чтобы повысить собственную значимость.

«Какое-то количество раз Коновальца к Гитлеру подводили. И главе ОУН было выгодно описывать это знакомство в нужных красках, превознося себя в глазах собственного окружения. Но основную часть времени с Коновальцем работала гитлеровская разведка. Вообще, в глазах нацистских деятелей образованный офицер австро-венгерской армии Коновалец выглядел выгоднее, например, фанатичного агронома Бандеры. В целом же вопрос личного общения Коновальца с Гитлером пока изучен слабо», — отметил эксперт.

Как бы то ни было, в переписке с пронемецки настроенным предстоятелем Украинской грекокатолической церкви Андреем Шептицким Коновалец не скрывал своей радости по поводу сотрудничества с гитлеровцами: «Счастливое начало 1933 года создало условия, при которых наша освободительная акция набирает всё большие обороты и силы. Время проверило нашу дружбу и сотрудничество с немцами, а проверив, показало, что, несмотря на многократные соблазны примириться с поляками, мы выбрали единственно правильную ориентацию».

Гибель «вождя»

Активное сотрудничество украинских националистов с нацистами не было секретом для советской разведки и вызывало в Москве сильное беспокойство.

С целью разработки оуновского руководства в Европу был направлен молодой и перспективный сотрудник НКВД Павел Судоплатов. Он родился в 1907 году в Мелитополе. По документам был украинцем. В 12 лет стал воспитанником полка Красной армии и ещё подростком участвовал в сражениях Гражданской войны. В 1921 году Павел уже был сотрудником особого отдела стрелковой дивизии, а затем его перевели в губернский отдел ГПУ. Получив заочное образование на рабфаке, Судоплатов в 1932-м перевёлся служить в Москву, в центральный аппарат НКВД, где специализировался на работе, связанной с украинскими националистами.

В середине 1930-х он под именем Павлуся Валюха, родственника видного деятеля ОУН Николая Лебедя, вышел на контакт с руководством украинских националистов и изъявил желание развивать структуры ОУН на советской территории.

«В руководстве ОУН были высококлассные шпионы и террористы, хорошо знакомые с правилами конспирации. То, что Судоплатов смог войти к ним в доверие и обыграть их, свидетельствует о его высочайшем профессионализме», — рассказал в интервью RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

Чтобы вырасти в глазах своих визави, Судоплатов как-то в присутствии Коновальца набрал в носовой платок земли на могиле Петлюры и пообещал вырастить на этой земле дерево на Украине. И это возымело эффект. Сотруднику НКВД начали доверять оуновские тайны, о которых сразу становилось известно в Москве. Однако в 1938 году возможности Судоплатова решили использовать по-другому.

Иосиф Сталин принял решение о ликвидации Коновальца. Причём исходил он даже не из того, что лидер ОУН и так был заочно приговорён к смертной казни за массовое убийство на «Арсенале» в Киеве, а из необходимости обезглавить украинский фашизм и посеять раздор в рядах ОУН.

Павел Судоплатов, советский разведчик, сотрудник НКВД, генерал-лейтенант МВД СССР © Wikimedia

Советский вождь лично принял наркома внутренних дел Николая Ежова и Павла Судоплатова. В ходе встречи разведчик рассказал Сталину, что Коновалец любит шоколадные конфеты, и глава СССР дал указание подумать, как этот факт можно использовать при ликвидации главного оуновца.

Перебрав множество вариантов, сотрудники НКВД остановились на следующем: было решено замаскировать под коробку конфет взрывное устройство. Его механизм приводился в действие, когда коробку переворачивали из вертикального в горизонтальное положение.

Украинским «коллегам» свой выезд в Европу Судоплатов объяснил тем, что он якобы устроился радистом на советское судно. В дорогу он получил универсальный европейский железнодорожный билет, поддельный чехословацкий паспорт и 3 тыс. долларов США. Из Норвегии разведчик позвонил Коновальцу и назначил ему встречу в Роттердаме.

23 мая 1938 года в 11:50 Судоплатов зашёл в ресторан гостиницы «Атланта», положил на стол перед Коновальцем «подарок» и договорился встретиться с ним вечером. Выйдя из отеля, советский разведчик купил себе для маскировки новый плащ, шляпу и поспешно направился на железнодорожный вокзал.

Спустя полчаса сработала бомба. Поставленную Сталиным задачу Судоплатов выполнил.

В Роттердаме глава ОУН находился под фамилией Новак, и местная полиция сразу не смогла установить его личность. Имя погибшего при взрыве стало известно только после того, как был задержан личный помощник Коновальца — Ярослав Барановский.

Молодой советский радист, которого все считали настоящим оуновцем, сразу же был объявлен в розыск, но Судоплатов тем временем успел добраться через Брюссель в Париж. Из французской столицы он через местную резидентуру сообщил об успешном завершении операции в Москву и по подложным польским документам выехал в Испанию.

Вскоре после гибели Коновальца в ОУН произошёл раскол. Находящаяся в эмиграции националистическая элита из числа деятелей УНР обвинила в убийстве главы организации действующих на территории Польши и СССР молодых радикалов, ориентированных на Степана Бандеру и Романа Шухевича. Те, в свою очередь, отказались признавать новым главой ОУН родственника Коновальца — Андрея Мельника. В результате Организация украинских националистов раскололась на две фракции — ОУН(м) и ОУН(б).

«Ни одной ошибки»

«Вспоминая страшные преступления, совершённые бандеровцами в годы Второй мировой войны, историки часто задаются вопросом: была бы ОУН столь же радикальна, если бы Коновалец остался в живых? Думаю, нет. Человеконенавистническая фашистская идеология ОУН была разработана ещё при Коновальце. Именно при нём планировалось массовое уничтожение поляков, вылившееся в Волынскую резню. При нём продвигалась в ОУН идеология воинствующего антисемитизма. Он начал сотрудничать с нацистами. Более того, если бы Коновалец дожил до Второй мировой войны, то благодаря его авторитету на территории Украины могли бы создать не рейхскомиссариат, а марионеточное государство, подобное тем, которые Гитлер провозглашал в Европе», — предположил Дюков.

По мнению Александра Колпакиди, операция по ликвидации Коновальца была прямым воздействием «на виртуозно выбранную болевую точку ОУН».

Фигура Коновальца уравновешивала и скрепляла ОУН, считает эксперт. Как итог, те силы, которые мельниковцы и бандеровцы могли бросить на помощь нацистам, они тратили на борьбу друг с другом.

«Исполнение самой операции было безупречным. Не было ни одной ошибки или прокола. На Западе ходили легенды, что в составе НКВД якобы существует целое подразделение ликвидаторов. Однако системно этим никто не занимался. Правда, опыт, приобретённый в ходе ликвидации Коновальца, подчинённые Судоплатова в годы Великой Отечественной войны использовали для казней высокопоставленных нацистов на оккупированных территориях. Но об этом мы знаем очень мало. Гриф секретности с многих документов о деятельности судоплатовских партизан до сих пор не снят», — рассказал Колпакиди.

Сам Судоплатов руководил диверсионной деятельностью против гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а после победы дослужился до звания генерал-лейтенанта и должности заместителя начальника управления контрразведки МВД СССР. В 1953 году по обвинению в содействии Лаврентию Берии он был арестован и приговорён к 15 годам лишения свободы. Вышел на свободу советский разведчик только в 1968-м. Около 20 лет он боролся за то, чтобы восстановить своё честное имя, однако окончательно реабилитировали Судоплатова лишь в 1992 году.

Кстати, о том, как был ликвидирован Коновалец, широкой общественности стало известно именно со слов Судоплатова.

Что касается Коновальца, то сегодня именем человека, хваставшегося знакомством с Гитлером, работавшего на абвер и руководившего разработкой концепции массового убийства поляков и евреев, названы улицы и школы на Украине. В стране ему установлено более десяти памятников и мемориальных досок. 20 мая 2016 года в честь Коновальца переименовали бульвар в Полтаве, носивший до этого имя освободителя Украины от нацизма, командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).