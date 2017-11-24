Выступление мальчика в Бундестаге – враг,дурак или герой для потомков?

Пока в блогосфере идёт эмоциональная накачка выступления «мальчика из Уренгоя» путём шквальной публикации статей с «пикантным» содержанием на тему «зверств нацистов», проявленных ими в период ведения боевых действий на территории СССР, рассчитанных главным образом на людей экзальтированных, я решил провести анализ мнений по теме «выступления мальчика в Бундестаге» сугубо конструктивно и опубликовать их в этой статье на всеобщее обсуждение.

Эти мнения можно разделить на две части: в зависимости от того на каких начальных утверждениях они были построены, мы и включили их в ту или иную часть.

1. Коля произнёс слова "невинно убиенные" в отношении солдат Третьего рейха, которые были восприняты представителями блохосферы как «покаяние» перед всем немецким сообществом и проявлением милосердия ко всем без исключения солдатам гитлеровской германии, принимавшим участие во Второй мировой войне:

а) КОЛЯ НЕ ВИНОВАТ, А ВИНОВАТА ДЕГРАДИРОВАВШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - такой вывод делается исходя из того, что принимается как истина то, что оглашенное Колей - есть продукт его мыслей (т.е Коля сам написал этот текст-сам же его и зачитал), следовательно, делается дальнейший уклон в критике "мальчика" на недочёты системы образования, с последующим переводом внимания именно на это обстоятельство.

б) КОЛЯ ПРОСТО ПРЕДАТЕЛЬ РОДИНЫ, это утверждение делается уже исходя из того, что Коля не писал текст, а лишь согласился его зачитать в Бундестаге , тогда как содержание текста было сформировано его кураторами, на основании этого предположения уже невозможно считать причиной «предательского» выступления Коли его слабый образовательный уровень, обеспеченный «деградировавшей образовательной системой», но лишь можно сослаться на «низкий» образовательный уровень его кураторов, что приводит нас к признанию абсурдности такого вывода, если всё же мы с ним соглашаемся. Т.е «кураторы» не могли не отдавать себе отчет в организации осуществленного Колей.

в) КОЛЯ НЕ ПРЕДАТЕЛЬ – ЕГО ПРОСТО ПОДСТАВИЛИ, ИСПОЛЬЗОВАВ, КАК «ОКНО ОВЕРТОНА», это утверждение строится на признании того, что содержание, зачитанного Колей текста, было сформировано не им лично, а его кураторами, которые использовали Колю в качестве глашатая в проекте по «переписыванию истории», но если мы признаем трактовку слов «невинно убиенные» произнесенные им в составе текста, как желание его кураторов «переписать историю», засвидетельствовав перед немецкой публикой «покаяние» русских в лице Коли, то встаёт закономерный вопрос - почему же оно не дошло до адресата? Ведь немецкие сми молчали или, во всяком случае, были менее возбуждены сим фактом выступления, чем сми российские и блохосфера. Кроме того, если бы цель стояла именно «покаяться» перед всем немецким сообществом, то логичнее всего было бы провести выступление не в Бундестаге,а в ООН, так как война затронула не только немцев и русских, но и большую часть остального мира.

г) КОЛЯ НЕ ПРЕДАТЕЛЬ – ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУССКИХ «НА ВШИВОСТЬ» - это утверждение строится исходя из предположения, что кураторы Коли, использовавшие его как «инструмент», не ставили задачи в «переписывании истории» , так как её «переписывание» и так идёт полным ходом в образовательной системе уже не первое десятилетие и единый «правильный» учебник истории еще никто не написал, но протестировали россиян на предмет их отношения к итогам ВОВ и способность взглянуть на них с иных ,более высоких, мировоззренческих позиций, именно тех позиций, с которых эти войны собственно и организовываются и с иного уровня понимания.

д) КОЛЯ ПРОСТО «ПЛОХО ВЫУЧИЛ УРОК ИСТОРИИ» - это мнение появилось после того, как общественности предъявили мальчика из Ростова, который «хорошо выучил урок истории» и мог со всей ответственность заявить, что «невинно убиенные» не были такими уж и «невинными», однако в данном случае внимание общественности уже было предложено перенести не с проблем образовательной системы, которые объективно существуют и требует соответствующего внимания и решения, но на мальчика, который плохо освоил историю ВОВ. И на наш взгляд - это было сделано намерено, дабы предотвратить на будущее возможные выпады со стороны общественников срочно пересматривать образовательные стандарты хотя бы на уровне знания и трактовки исторических фактов, а на этой волне – и вовсе всю образовательную систему с её «ЕГЭ»

2. Коля выступил именно в Бундестаге перед правительством Германии; немецкие сми – не проявили никакого интереса к выступлению Коли; слова «невинно убиенные» не были обращены ко всем солдатам Вермахта, а лишь к тем немногим, кто не хотел воевать, но и не хотел оказаться предателем государства в условиях военного времени, поэтому трактовать их как «покаяние» перед немецким сообществом нельзя, но лишь как проявления милосердия к простому человеку, который, как правило, оказывается безмолвным тупым орудием в руках тех, кто заказывает и организовывает войны – правительств стран, представленных её «элитой» и «надиудейских предикторов», как заказчиков, созданных ими, и воплощаемых «элитами» в жизнь, различных сценариев, в том числе и сценариев проявленных в форме «мировых войн».

а) КОЛЯ ВЫСТУПИЛ В БУНДЕСТАГЕ С ПОЗИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ – это мнение строится на базе признания того, что Коля не имел ввиду всех представителей армии Вермахта, когда говорил о «невинно убиенных» солдатах, а лишь о тех немногих, кто стал «заложниками обстоятельств». Кроме того, в контексте сказанного (а речь в нём шла о судьбе одного единственного простого немецкого солдата, с которой Коля подробно ознакомился и естественно смог прочувствовать на более высоком духовно-эмоциональном уровне всю подоплёку «тех» событий) было понятно, что мальчик выражал не официальную точку зрения , иначе бы с ней не согласилась немецкая общественность по причине давней «решенности вопроса» того, кого считать победителем, а кого проигравшим во Второй мировой войне (что побудило бы немецкие сми это активно обсуждать, чего не наблюдалось), а свою личную, обусловленную скорее его внутренним мироощущением и мировосприятием, на которые он имел полное право ориентироваться, нежели сформированную под воздействием прочитанного из учебников истории.

б) КОЛЯ ВЫСТУПИЛ КАК МИРОТВОРЕЦ – это мнение строится на базе того, что в целом его выступление было выдержано в миротворческом стиле о чём в частности свидетельствуют последние слова его выступления с пожеланиями о недопустимости каких-либо войн на будущее. Нам же остаётся добавить – «в которых гибнут простые люди», об одном из которых, на примере простого немецкого солдата и упомянул в своём выступлении Николай. Да, в его речи не прозвучало явно прямых упреков в сторону тех, кто заказывал, организовывал войну, и кто воспользовался простым немцем в качестве «пушечного мяса», дабы натравить один, близкий по духу народ, на другой, но в умолчаниях, их восприняли те, кому они были обращены. Исходя из этого, ни у кого из концептуально мыслящих людей не останется сомнения в том, что выступление Коли в Бундестаге носило скорее дипломатически характер с целью призыва правительств стран всей Европы на примере правительства Германии вести выдержанную в духе мира и спокойствия политику в отношении других стран и не поддерживать деструктивные процессы в обществах ( которыми всегда пользовались радикальные силы, настроенные скорее на поддержания хаоса, чем порядка) дабы не дать возможности повториться событиям Второй мировой войны в новых исторических декорациях.

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