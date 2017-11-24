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Разведопрос: Коля с Уренгоя в Бундестаге

15:12. 24 ноября 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Пучков и Клим Жуков обсуждают резонансное выступление мальчика Коли из Уренгоя в немецком Бундестаге.
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Источник: www.youtube.com

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