Как мальчик Коля каялся перед Бундестагом
17:07. 20 ноября 2017 Просмотров - 783 21 коммент. Опубликовал: brahman
Александр Роджерс
В Бундестаге прошёл самый настоящий шабаш русофобии и нацистского реваншизма. Для полноты картины не хватило только выступления какого-нибудь «ветерана УПА».
Гитлеровцев — убийц, мародёров и насильников, сюда никто не звал.
В воскресенье, 19 ноября 2017 года (дата в данном случае чрезвычайно важна!) в Бундестаге прошли мероприятия, посвящённые «Дню народной скорби Германии».
Почему же именно в этот день? А потому, что ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года началась наступательная фаза Сталинградской битвы, ознаменовавшая окончательный перелом в Великой Отечественной войне советского народа против нацистских захватчиков Третьего Рейха.
Именно там, под Сталинградом, нацистской гадине переломали хребет.
Да, я знаю, что «День народной скорби Германии» отмечается с 1919 года. Но в этот раз те, кто его проводил, явно мечтали о нацистском реванше. И ниже я обосную, почему.
Во-первых, современная Германия является прямой наследницей Третьего Рейха. И в западной, капиталистической её части (ФРГ) нацисты никогда не преследовались и не переставали находиться у власти. Причём не единичные случаи, которые можно было бы списать на недоразумение или случайность, а массово и системно. Это не я говорю, это сами немцы говорят.
Во-вторых, на мероприятии выступил российский мальчик из Нового Уренгоя, Николай Десятниченко, который с дрожью в голосе рассказал собравшимся в Бундестаге потомкам нацистов о тяжёлой судьбе нацистского ефрейтора Георга Йохана Рау.
Бедный Георг так не хотел воевать, что дошёл аж до Сталинграда, где его сначала окружили в «так называемом Сталинградском котле», а затем пленили проклятые советские палачи. После чего Георг, который был ефрейтором ещё в 1941 году — и с вероятностью 99% был ранее членом гитлерюгенда, внезапно понял, что он точно не хочет воевать.
Йоханый Рау! Он всего лишь нёс цивилизацию азиатским ордам недочеловеков, а потом внезапно умер от «тяжёлых условий содержания в плену». К нему же нужно было применять Женевские конвенции, он же не проклятое советское быдло, которое можно и нужно гноить в концлагерях, а представитель высококультурной европейской нации.
Мальчик Коля Десятниченко посетил захоронение военнопленных нацистов, и «глубоко огорчился», потому что увидел «могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».
Это напомнило мне старый советский анекдот (или карикатуру). Гитлер в начале мая 1945 года в бункере говорит своему адъютанту:
— Бог свидетель, я не хотел этой войны.
— Да, мой фюрер, мы хотели совсем другой войны.
Меня в этой истории интересует очень много вопросов. Например, почему не было выступления какого-нибудь британского или американского мальчика, который бы рассказал о тяжёлой судьбе немецких военнопленных в западной зоне оккупации, в «лагерях смерти Эйзенхауэра»?
Да и сам Коля почему-то не осудил руководителя Великого Рейха Германской Нации гражданина Гитлера, приказы которого о защите «крепости Сталинград» привели к совершенно бессмысленным страданиям от холода и голода и к закономерной гибели большинства из 300 тысяч окружённых в Сталинградском котле «не желающих» воевать «мирных немцев». Мальчик Коля умалчивает, что из 90 тысяч попавших в плен гитлеровцев, 55 тысяч было практически сразу же госпитализировано, потому что они находились на грани жизни и смерти вследствие голода, обморожений и психического истощения. Молодой манкурт Николай перекладывает вину с г-на Гитлера и германского народа, охваченного безумием расового превосходства, на «сталингулаг» и проклятых русских — оказывается бедный Георг умер в марте 1943 года от «ужасных условий содержания в плену».
Нет, Коленька, апокалиптические картины полей, покрытых мёртвыми немцами под Сталинградом — это вина исключительно германская. Коллективная.
А ещё очень показательно выступление на этом же мероприятии премьер-министра Эстонии Юри Ратаса (Крыса – это подходящая для него фамилия), где он заявил, что «С падением Берлинской стены Европа вновь воссоединилась, и для эстонцев, как и для многих других малых народов, закончился казавшийся нескончаемым кошмар. Мы живем в счастливое, мирное время. Наши дома свободны от чужеземной власти, и мы чувствуем себя в безопасности».
«Нескончаемый кошмар» – это, понятно, СССР. А «чужеземная власть» – это проклятые русские/советские. Теперь можно свободно чествовать легионеров СС.
В общем, в Бундестаге прошёл самый настоящий шабаш русофобии и нацистского реваншизма. Для полноты картины не хватило только выступления какого-нибудь «вытирана УПА».
Но всё же у меня есть ещё ряд вопросов. Не к мальчику, нет. Родители-дегенераты (точно утверждать не можем, но подозрения имеются) вырастили сына-дегенерата. Но кто-то же нашёл этого мальчика? Кто-то дал ему задание? Кто-то помог ему подготовить текст? Кто-то оплатил поездку в Германию и организовал его выступление?
Нацисты захватывают власть в Берлине, подстрекаемая англосаксами Польша гавкает в сторону Германии, бандеровцы на Украине… что-то знакомое в этом сюжете… опять ведь закончится русскими танками на Шайдеманштрассе…
Александр Роджерс
Источник
В Бундестаге прошёл самый настоящий шабаш русофобии и нацистского реваншизма. Для полноты картины не хватило только выступления какого-нибудь «ветерана УПА».
Гитлеровцев — убийц, мародёров и насильников, сюда никто не звал.
В воскресенье, 19 ноября 2017 года (дата в данном случае чрезвычайно важна!) в Бундестаге прошли мероприятия, посвящённые «Дню народной скорби Германии».
Почему же именно в этот день? А потому, что ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года началась наступательная фаза Сталинградской битвы, ознаменовавшая окончательный перелом в Великой Отечественной войне советского народа против нацистских захватчиков Третьего Рейха.
Именно там, под Сталинградом, нацистской гадине переломали хребет.
Да, я знаю, что «День народной скорби Германии» отмечается с 1919 года. Но в этот раз те, кто его проводил, явно мечтали о нацистском реванше. И ниже я обосную, почему.
Во-первых, современная Германия является прямой наследницей Третьего Рейха. И в западной, капиталистической её части (ФРГ) нацисты никогда не преследовались и не переставали находиться у власти. Причём не единичные случаи, которые можно было бы списать на недоразумение или случайность, а массово и системно. Это не я говорю, это сами немцы говорят.
Во-вторых, на мероприятии выступил российский мальчик из Нового Уренгоя, Николай Десятниченко, который с дрожью в голосе рассказал собравшимся в Бундестаге потомкам нацистов о тяжёлой судьбе нацистского ефрейтора Георга Йохана Рау.
Бедный Георг так не хотел воевать, что дошёл аж до Сталинграда, где его сначала окружили в «так называемом Сталинградском котле», а затем пленили проклятые советские палачи. После чего Георг, который был ефрейтором ещё в 1941 году — и с вероятностью 99% был ранее членом гитлерюгенда, внезапно понял, что он точно не хочет воевать.
Йоханый Рау! Он всего лишь нёс цивилизацию азиатским ордам недочеловеков, а потом внезапно умер от «тяжёлых условий содержания в плену». К нему же нужно было применять Женевские конвенции, он же не проклятое советское быдло, которое можно и нужно гноить в концлагерях, а представитель высококультурной европейской нации.
Мальчик Коля Десятниченко посетил захоронение военнопленных нацистов, и «глубоко огорчился», потому что увидел «могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».
Это напомнило мне старый советский анекдот (или карикатуру). Гитлер в начале мая 1945 года в бункере говорит своему адъютанту:
— Бог свидетель, я не хотел этой войны.
— Да, мой фюрер, мы хотели совсем другой войны.
Меня в этой истории интересует очень много вопросов. Например, почему не было выступления какого-нибудь британского или американского мальчика, который бы рассказал о тяжёлой судьбе немецких военнопленных в западной зоне оккупации, в «лагерях смерти Эйзенхауэра»?
Да и сам Коля почему-то не осудил руководителя Великого Рейха Германской Нации гражданина Гитлера, приказы которого о защите «крепости Сталинград» привели к совершенно бессмысленным страданиям от холода и голода и к закономерной гибели большинства из 300 тысяч окружённых в Сталинградском котле «не желающих» воевать «мирных немцев». Мальчик Коля умалчивает, что из 90 тысяч попавших в плен гитлеровцев, 55 тысяч было практически сразу же госпитализировано, потому что они находились на грани жизни и смерти вследствие голода, обморожений и психического истощения. Молодой манкурт Николай перекладывает вину с г-на Гитлера и германского народа, охваченного безумием расового превосходства, на «сталингулаг» и проклятых русских — оказывается бедный Георг умер в марте 1943 года от «ужасных условий содержания в плену».
Нет, Коленька, апокалиптические картины полей, покрытых мёртвыми немцами под Сталинградом — это вина исключительно германская. Коллективная.
А ещё очень показательно выступление на этом же мероприятии премьер-министра Эстонии Юри Ратаса (Крыса – это подходящая для него фамилия), где он заявил, что «С падением Берлинской стены Европа вновь воссоединилась, и для эстонцев, как и для многих других малых народов, закончился казавшийся нескончаемым кошмар. Мы живем в счастливое, мирное время. Наши дома свободны от чужеземной власти, и мы чувствуем себя в безопасности».
«Нескончаемый кошмар» – это, понятно, СССР. А «чужеземная власть» – это проклятые русские/советские. Теперь можно свободно чествовать легионеров СС.
В общем, в Бундестаге прошёл самый настоящий шабаш русофобии и нацистского реваншизма. Для полноты картины не хватило только выступления какого-нибудь «вытирана УПА».
Но всё же у меня есть ещё ряд вопросов. Не к мальчику, нет. Родители-дегенераты (точно утверждать не можем, но подозрения имеются) вырастили сына-дегенерата. Но кто-то же нашёл этого мальчика? Кто-то дал ему задание? Кто-то помог ему подготовить текст? Кто-то оплатил поездку в Германию и организовал его выступление?
Нацисты захватывают власть в Берлине, подстрекаемая англосаксами Польша гавкает в сторону Германии, бандеровцы на Украине… что-то знакомое в этом сюжете… опять ведь закончится русскими танками на Шайдеманштрассе…
Александр Роджерс
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Как говорится – неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Так и в данном случае. Если в тарелку налить суп, то будете есть суп, нальёшь воду, будешь хлебать её, и т. д. История получилась, на моё понимание поучительная и ожидаемая, и, думаю, не последняя. Можно ругать молодую сущность за предательство, неуважительное отношение к России (Человек на такое не способен). Но! Кто готовил и дал добро на внедрение современной системы просвещения (не путать с образованием), прививающей ложь, безграмотность, мздоимство и пр. пр. Здравые люди всё прекрасно видят и понимают, что засевшие во власти «успешные менеджеры» системно ведут уничтожение России.
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“Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и учитель немецкого языка в Новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко выступили в защиту гимназиста Николая Десятниченко, который рассказал в немецком парламенте о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдатах вермахта”.
Вопросы есть? У укропов своя правда.
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Я чту память о своих Предках, защищавших нашу Родину! И не позволю всякой мерзости, какой бы она ни была, поливать её грязью, ложью!
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Ещё один шпак выискался !
С конца 80-х годов прошлого столетия все российские СМИ без исключения мешают с гoвнoм СССР , Сталина и т.д. Да и всю историю Руси вообще . И кому ты не позволил ” поливать её грязью, ложью ” ? Перечисли пару каналов , порталов , журналов …
Вот мне просто интересно .
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Его гимназия наверняка отрабатывает заграничный грант, а то он и биографию какого то ****ёныша нацистского изучил, и немцев несчастных пожалел, и об их могилках побеспокоился. А мы оказывается, м..даки, бедных невинных немецких солдат расстреливали. А ХУЛИ ОНИ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ЗАБЫЛИ ТО? Гимназию нужно шерстить и выворачивать наизнанку, что это за учителя такие, которые в стране, потерявшей в войне более 20 миллионов человек, жалеют немцев и дают знания подобного характера, одобряя их?
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Один пример – пресловутый “Архипелаг-гулаг” уже давно включен в список литературы для чтения в старших классах наших школ. И выкинуть его оттуда практически невозможно без прямого вмешательства президента (уж такая у нас страна – без прямого указания президента – никак), поскольку козлобородые профессора в высшей школе, в своем большинстве, как правило, члены или сочувствующие партии “Яблоко”, горой стоят за Солжениницына. К глубокому сожалению, видимо, не дождаться нам столь полезного для страны указания нашего любимого президента, поскольку, судя по его многочисленным публичным высказываниям, Солженицын ему очень даже нравится. Ну, тогда, мальчикам, типа Коли Десятниченко, все дороги открыты. Быть таким, получается, очень выгодно – примерно, как быть гомосеком в Европе или Америке. И скоро имя им будет – легион.
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козлобородые профессора в высшей школе, в своем большинстве, как правило, члены или сочувствующие партии “Яблоко” – ЭТО МИФ, СКРЫВАЮЩИЙ ИНОЕ – ТАКОВ ПРИКАЗ ПО СИНАГОГЕ.
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А в нашем городе Ростове на Дону хотели поставить памятник Солженицину, но все жители были против того, что бы ставить бюст предателю и сексоту.
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лично видела по ТВ и помню ,как Путин лично обещал вдове ,что произведения Солженицина введут в обязательную программу школы,что и сделали и чем виноват мальчик Коля,что его так уже воспитали ,тем более поездка в Германию,они с мамой рады,мальчика теперь возьмут в ВШЭ без экзаменов.”Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз вступился за гимназиста Николая Десятниченко,”-чьи фамилии-хохляцкие.
А вообще все банально и цинично во всем,где деньги и путь к ним ни разу не светел и что ?посетители ЯП-лицемеры или романтики,не дураки ,то точно,раз интересуются такими вопросами.Послушайте сегодняшнее выступление Хазина М.”Обрушение мира, выборы в России, передел Украины”-очень просто и доступно про Олимпиаду,выборы,Собчак,украину и Крым.Очень доступно все изложил,все предельно понятно,ничего зорошего нам не видать,раз идет передел мира и они уже все без масок и среди них героев нет ,ни в России и ,тем более там.
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Интересно бы узнать биографию этого Плохиша. Если он идейный противник России, то почему бы ему не остаться в Германии без российского гражданства? Чтобы осуждать людей, которым всем обязан, надо самому быть святым или нечистью, да и место он выбрал неудачно, лучше бы выступил в Дахау.
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Наверно такие люди тоже нужны. Иначе на ком остальные дураки учиться будут? Не исключено, что мальчик скоро будет каятся совсем в другом – в своём поступке. Откуда ему знать, что предатели всегда кончают жизнь на помойке, как только становятся беЗполезны. Ему мама об этом забыла сказать.
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В 16 лет надо что-то соображать. Единственное оправдание это если выступление одобрено посольством. Жить в России и не знать про ВОВ?! Он или предатель, или трус, или его обманули.
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Я думаю, что вся эта постановка была срежиссирована теми же, кто проводит русофобскую политику в Европе и в обще на Западе. Мне жалко этого мальчика- заблудшая душа, а вот руководство гимназии должно ответить за этот инцидент в бундестаге. Понятно, что все эти блин гимназии отрабатывают свои гранты, но это всё попахивает изменой родине.
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Не мог этот мальчик сочинить это сам. Кто то вбивал ему это. Похоже в этой гимназии всех так готовят.
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Манкурт Коля возможно, а возможно больно образование, бальна система воспитание граждан, патриотами чьей Родины будут такие Коли?
Больно государство и эта болезнь либеральные ценности, либеральные госпрограммы, либералы у власти – это болезнь как Рак или СПИД, Эбола, лечение также есть только хирургическое другого нет. А впрочем каждый получит по заслугам и ад и рай все в человеке, и за все будет нести ответсвтенность за добро и зло, так и государство и элита – все ответят и это неизбежно, а пир во время чумы в России и Мире только начало очищения.
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Неплохую вам жвачку дали пожевать. Тема №1 – плохой мальчик коля
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Ну, во-первых, Николай давно не мальчик, а юноша, которому через год-два по идее нужно будет идти служить в Российской армии. В армии, которая, как и любая другая призвана защищать свою Родину от иноземных захватчиков. А, во-вторых, очень бы советовала ему прочитать поэму Павла Антокольского “СЫН”. Может быть поймёт, в чем виноват тот самый немец-фашист.
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Пленные немцы строили трассу Москва-Куйбышев через село, где моя мама и ее семья жили в то время. Ей в то время было 6 лет. Когда они (дети) впервые увидели пленных немцев, были разочарованы: ни рогов, ни хвостов (как их изображали) у тех не было. По воспоминаниям моей бабушки немцам во время прохождения колонн пленных на строительные работы местные жители из жалости бросали им под ноги мороженую картошку и сухари, хотя сами голодали. Но пленные на самом деле не содержались как в концлагере. Питались и содержались они вполне прилично. Когда моя мама принесла бабушке кусок рафинада, который ей немец дал в обмен на картошку, она не знала, что это сахар, который можно есть. До этого она сахар-рафинад ни разу не видела. Один немец, работавший возле дома бабушки, честно признался,(он со скрипом говорил по-русски) что с самого начала войны молил Господа, чтоб попасть в плен, как в Сталинграде- и не позорно, и вроде как не трус. Слава Богу, что к приходу деда с фронта всех немцев угнали строить дорогу дальше, а то бы он им “посочувствовал”, как фронтовик, потерявший всех однополчан при взятии Берлина.
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Браво автору! Все правильно написал!
Ursus, тема вполне актуальная – вот сейчас можно будет посмотреть после поднятого шума на действия и реакцию ВВП и минобраза, процесс идентификации, Люся не заметит, а я увижу!
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А как данный субъект в бундестаг попал?У него предки есть?Кто они?Или им похер?И что они в России делают если не похер?Говорят сын за отца не ответчик,а на оборот ответ держать надо!!!Если гимназия – значит деньги,т.е. есть заказчик музыки!!!
Провокация в абсолюте!!!
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гимназия на балансе Газпрома,отец-крупный работник Роснефти,мама взяла вину на себя,она писала с ним текст.Сын учителя истории (тоже хохол) бандеровец.-это из сети.