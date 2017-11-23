Мальчик в бундестаге: что посеешь, то и пожнешь

Выступление «мальчика Коли», как назвали в интернете школьника из Нового Уренгоя, в германском парламенте в определенном смысле войдет в историю.

Мало кому за 2 минуты удалось настроить против себя огромную страну, редко кто способен за такой короткий срок взбудоражить общественность России.

Николаю Десятиченко это удалось. Уверен, что ни он, ни его родители, ни педагоги его гимназии, ни тем более, администрация «нефтеносного» Нового Уренгоя, этому не рады. Но, что сделано, то сделано. Слова школьника о «так называемом» сталинградском котле, о «невиновных» солдатах вермахта обсуждают уже вторые сутки.

А главное в случившемся вовсе не это.

Главное – закономерность произошедшего. Да, удивляться надо не тому, что произошло, а тому, что это не произошло раньше.

Ведь выступление школьника, говорящего о жалости к безжалостному врагу, пришедшему истребить наш народ, готовилось не один год. Готовилось не его педагогами и семьей, а всей системой обучения. Всей информационной политикой нашего государства. А ведь в деле пропаганды, агитации и воспитания нет мелочей и не бывает отсутствия результатов. Просто эти результаты глазом не видны и руками их не пощупать. Появятся они также через солидный промежуток времени. Но они будут обязательно.

Если на протяжении десяти лет вы будете твердить молодежи, что Россия главный и практически единственный враг Украины, то эта историческая муть обязательно осядет в головах. И даст поколение тех, кто, говоря по-русски, готов убивать русских просто за то, что они хотят говорить по-русски.

А чему учат много лет нашу российскую молодежь? Что читал в учебниках истории Николай Десятиченко?

Следите за логикой и за итогом.

Нацизм – преступная человеконенавистническая идеология? Так? Так. Гитлер – глава нацистов есть преступник. Так? Так. Значит те, кто выполнял его преступные приказы тоже преступники. Так? Так. Значит, все, что сделали те, кто выполнял преступные приказы, есть преступление. Посему все решения и действия руководства Третьего рейха отменяются и осуждаются.

А что говорят нам? Нам говорят, что тот, кто уничтожил преступные нацизм, Сталин, якобы тоже был преступником. Как только вы согласитесь с этим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ И МАНИПУЛЯТИВНЫМ тезисом, далее включается та самая логическая цепочка, что приведена выше. Итог неизбежен – надо отменить, то есть отдать, итоги Великой борьбы и Великих жертв. Потому, что они якобы преступны.

Спросите, почему тезис о преступности Сталина манипуляция чистой воды? Да потому, что человека может признать преступником только суд. Суда над Сталиным не было и никогда не будет. Почему? Почему имея возможность в 90-е годы его осудить, правящие либералы дальше слов не пошли? Да потому, что прекрасно знают – доказать их обвинения в адрес Сталина невозможно. Единственная организация, кто осудила Сталина – это … КПСС. При Хрущеве осудили. По партийной линии. Но у нас, как известно, партийная жизнь от государственной по закону строго отделена. А на уровне суда Сталина никто не осуждал…

Тем не менее, учебники НАШИХ школ пестрят негативной информацией в адрес Сталина. А понимание, что ругая Верховного Главнокомандующего вы тем самым ругаете и поливаете грязью ход войны и саму Победу, как то в голову власти не приходит? Каждый из нас десятки раз слышал тезис, о том, что народ победил «вопреки Сталину». Глупость несусветная. Это как сегодня сказать, что российские ВКС и силы спецопераций вместе с сирийцами разгромили ИГИЛ (запрещенный в России)… вопреки Путину. Сами решили полететь в Сирию, сами определяли, что им делать и такая вот «самодеятельность» и стала гарантией поражений террористов. Очевидно, что скажи такое – засмеют. А когда кто-то с сединой и в очках говорит подобное по отношению к Великой Отечественной войне, никто не смеется. Слушают. Некоторые верят.

До тех пор, пока на государственном уровне не будет наведен порядок в преподавании истории, воспитанием нашего будущего мы будем заниматься на пару с нашими геополитическими соперниками. Природа не терпит пустоты. История её не терпит тем более. Если нет государственной, выверенной точки зрения на свою историю, то этот вакуум заполнит чужая точка зрения. Другого государства. И произойдет это под видом «разных точек зрения», свободы выражения и полной открытости к поиску информации.

Убедиться в этом несложно. Назовите несколько точек зрения на вопрос, кто победил во Второй мировой войне? Кто внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии?

Точек зрения будет всего три:

Советский Союз. Эта точка зрения соответствует исторической правде и до 1991 года она была в наших учебниках. США. СССР и союзники.

А теперь вопрос: если вы отказываетесь от своей точки зрения №1, какая «правда» окажется в учебниках? Неизбежно №2. Почему? Да потому, что всех учебниках ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА американцы уже давно написали, что победили всех исключительно они. Нет, и не будет учебников истории нигде, где правит бал доллар, где бы СССР тоже «взяли» в победители. Сначала мы откажемся от совей точки зрения, потом «разделим» победу с США, следом нас уже в победителях не будет в наших же учебниках.

Нет, не сразу это будет прямо и откровенно. Сначала обвинят именно нас в разжигании войны – и вроде не жертвы уже те 20 млн. наших погибших, а уже «как бы» и виновники мировой бойни. Потом победу нашу станут мазать огромными потерями – «трупами завалили». Тот факт, что львиная доля наших потерь — это мирное замученное и убитое нацистами население, оставят за скобками. Забудут, что потери Красной армии вполне сопоставимы с потерями германской армии, особенно, если добавить к немцам иностранцев всех мастей, что служили в СС и вермахте.

А тут ещё и Сталин «как бы» преступник. Что в итоге? А не освобождение Польши от германских войск, а вторжение Красной армии и дальнейшая оккупация. Так напишут – в наших учебниках напишут.

И что же удивляться, что потом осядет в головах и сердцах. Мало кто сможет самостоятельно разобраться в прошедших событиях истории и не допустить в свою голову и душу вранье и фальсификации.

Особенно, если проводятся вот такие «исторические конкурсы».

Один из читателей моего блога прислал письмо и сам «тест».

«Предлагаю фото страниц конкурса по истории, приуроченного к столетию революции, в котором участвуют все ученики 10х и 11х классов в рамках уроков истории в Тюменской области в ноябре месяце. В том числе, скорее всего, и в той же гимназии в Новом Уренгое. В конкурсе используются сослагательные наклонения, чего в истории делать нельзя. Сталин описывается как виновник возможной несостоявшейся третьей мировой войны. Прославляется изобретение иностранных производителей (вопрос 6). В 4 вопросе экономические показатели США накануне революции умело ставятся выше российских. В начале и конце конкурса панацеей от всех бед является батончик «Mars»!!!».

После таких конкурсов у молодёжи будет историческая каша в голове, ведь само вступление в конкурс фактически оправдывает и показывает правильным и единственно верным… УНИЧТОЖЕНИЕ СССР. Ведь иначе, якобы, была бы ядерная война, в которой был виноват Сталин.

Что за авторы пишут подобные тексты? Что за чиновники проводят подобные конкурсы по истории среди молодежи? Кто так любит батончики «Марс» и так не любит свою собственную Родину СССР?

Ответ на листах «викторины». Автономная некоммерческая организация. НКО под названием «Центр развития молодежи».

И почему я не удивлен? НКО. Развивает молодежь. Только в сторону бундестага и «простите нас, фашисты».

Ну, а вопрос №5 про «Ленина играющего в шахматы с Гитлером» — это просто «шедевр манипуляции»…

Источник: nstarikov.ru