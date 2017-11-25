Немецкая пресса осудила выступление «уренгойского мальчика» в Бундестаге

Немецкая печать наконец обратила внимание на бурную дискуссию, вспыхнувшую в России вокруг выступления школьника Николая Десятниченко в Бундестаге. Одни медиаресурсы по привычке взялись описывать «атмосферу ненависти», воцарившуюся в путинской России. Но ряд солидных изданий оказались куда более благоразумными.

В германской прессе к середине недели заметили, какие страсти бушуют в России вокруг прозвучавшей в воскресенье речи школьника Николая Десятниченко в Бундестаге. Напомним, школьник назвал воевавших в России немецких солдат «невинно погибшими».

Отчасти подобная скорость реакции связана с тем, что шум в России совпал с правительственным кризисом в самой Германии – немецкая пресса освещала прежде всего внутренние проблемы. Возможно, свою роль сыграла и нерасторопность немецких собкоров, аккредитованных в Москве. Многие из них не владеют русским языком и часто передают новости с задержкой в сутки-двое. Даже журнал «Шпигель», который слывет одним из самых профессиональных изданий Германии, обратил внимание на шумиху только в среду во второй половине дня.

При этом многие издания обратились к самому выступлению Десятниченко. Как это ни покажется странным многим блогерам Рунета, такая солидная газета, как «Вельт» (Welt), тоже осудила школьника, только в мягкой увещевательной форме.

«Могут ли солдаты вермахта считаться невиновными? Безусловно, некоторые из них хотели бы жить мирной жизнью. Но очень многих обуяло сумасшествие расовой исключительности. Они стали частью машины уничтожения, которая навсегда изменила Восточную Европу. Перед лицом холокоста и миллионов советских жертв русским людям трудно представить себе, что хотя бы один солдат вермахта мог быть «невинным», – пишет автор газеты из Москвы, подчеркивая (здесь и далее – перевод Telegram-канала Zeitung und Zeit) :

«Высказываниe Николая проблематично и тем, что оно может быть воспринято как возрождение давно развенчанного мифа о «чистом вермахте».

Портал телерадиокомпании «Дойче Велле» (Deutsche Welle) в четверг обнародовал интервью научного сотрудника Немецкого исторического института в Москве Маттиаса Уля. Историк безо всяких оговорок заявляет: солдаты вермахта не могут быть оправданы, так как они были частью преступной войны. Он считает формулировку мальчика неудачной.

«Это действительно может резать слух. Думаю, любой немецкий историк споткнулся бы об эту формулировку, которая как минимум небесспорна. Но нельзя забывать, что этот 16-летний мальчик – не историк», – сказал Уль. По его мнению, во всей шумихе виноват не интересующийся историей мальчик, а те, кто курировал данный проект.

Кстати, авторы публикаций в изданиях «Шпигель» и «Вельт» уклонились от комментариев, когда газета ВЗГЛЯД попросила их об этом.

Шеф-редактор немецкой интернет-газеты World Economy Александр Сосновский напоминает, что среди большинства немцев устоялось отрицательное отношение к вермахту.

«В Германии уже давно разобрались с этим вопросом. Немцы понимают свою вину, говорят об этом постоянно, риторика о «чистом» вермахте звучит только из уст правых или правых радикалов. Основная масса населения понимает, что вермахт принимал участие в казнях и различных карательных операциях. Хотя юридически в Нюрнберге вермахт не был отнесен к числу преступных организаций, не был целиком осужден», – говорит эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Был скандальный случай с федеральным президентом Германии Рихардом фон Вайцзеккером, который в молодости служил в вермахте. Один из пацифистов даже напал на президента, ударив его в лицо за это. Пацифиста потом осудили», – добавил Сосновский.

«Слова о «безвинно погибших людях», безусловно, вызывают вопросы. На своем пути к Сталинграду солдаты Гитлера оставили кровавый след, и только очень немногим удалось не запачкаться», – вторит ему московский собкор газеты Frankfurter Rundschau. Впрочем, автор сразу же переключается на другую тему – на тему реакции Рунета. Он напомнил, что десятиклассник получает угрозы физической расправы, и выражает опасение, что травля доведет мальчика до самоубийства.

Почти полностью посвятил свои публикации «травле» мальчика и портал «Шпигель» (Spiegel Online), газета «Тагес-Анцайгер» тоже делает акцент на травле.

Газета «Цайт» (Zeit) уже не стала отвлекаться на вермахт, а сразу сделала акцент на политике российских властей, в частности главы Минкульта. «Для министра культуры Владимира Мединскогоинтерпретация истории – это «борьба за человеческую душу», – пишет издание. «Поэтому неуклюжие и наивные, но произнесенные с добрыми намерениями слова, о которых его учитель мог бы с ним дискутировать, были возведены в ранг тяжелой ошибки. Поэтому школьник стал жертвой анонимных орд в интернете, хотя сам Песков критиковал «экзальтированную травлю», – оговаривается издание.

«Цайт» в качестве аргумента приводит цитату из колонки президента Владимира Путина, которая появилась в канун 70-летия Победы в журнале «Русский пионер». Президент вспоминает, что в его семье не было ненависти к врагу. «Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять. Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый», – писал Путин. «И ее слова я очень хорошо запомнил: «Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт», – отмечал президент.

Отношение к вермахту остается больной темой в немецком обществе. В отличие от СС или гестапо, немецкая армия не была осуждена на трибунале в Нюрнберге, но в прессе не принято отзываться даже о рядовых солдатах в положительном ключе. Однако на бытовом уровне – «на кухне» – многие пожилые немцы по-прежнему любят порассуждать о том, что солдаты вермахта просто выполняли свой долг, многие вели себя на фронте героически, не участвуя в том, чем занимались войска СС, и «вообще Сталин был не лучше Гитлера, и наши отцы сражались против большевизма».

В начале сентября в ходе предвыборной кампании лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд попытался перенести такие разговоры в публичную сферу. На партийном митинге он призвал гордиться подвигами своих отцов и дедов – рядовых немецких солдат, и сразу подвергся коллективной обструкции. Даже соратники по партии отреклись от этого призыва. Например, избранный в бундестаг от АдГ Вальдемар Гердт называл слова лидера ошибкой. С тех пор Гауланд к этой теме не возвращался.

«До молодого человека с точно таким же заявлением выступал Александер Гауланд, руководитель «Альтернативы для Германии». Он говорил о «невинных» жертвах и о «чистом» вермахте. Конечно, многие журналисты обратили внимание на это и теперь просят объяснить, за что ругали этого парня из Нового Уренгоя. Они пытались выстроить такую логическую цепочку: АдГ признает присоединение Крыма к России и требует отмены санкций, то есть стоит на пророссийской позиции, а вот за речь мальчика, который сказал то же самое, что и Гауланд, критикуют всей страной», – продолжает шеф-редактор интернет-газеты.

«Кстати, мальчик сказал не «Сталинградская битва», а «Сталинградский котел» – но это нюансы перевода. В немецком языке не используется понятие «Сталинградская битва», принято говорить «Сталинградский котел», – поясняет Сосновский. – Еще многие пишут, что речь мальчика якобы была встречена аплодисментами, но это не так – многие депутаты просто молча опустили голову».

Российский политолог Алексей Чадаев сообщил в своем «Фейсбуке», что на форуме «Петербургский диалог», который в четверг открылся в Берлине, в здании городской мэрии, тоже «помянули-таки немцы уренгойского мальчика» – в том духе, что он имел в виду гибель людей в плену, то есть когда они были уже не солдатами вражеской армии, а военнопленными».

Источник https://realnewsland.ru/main/46745-nemeckaya-pressa-osudila-vystuplenie-urengojskogo-malchika-v-bundestage.html