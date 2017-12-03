Что на самом деле собирался сказать Коля из Нового Уренгоя

Кто подставил «мальчика Колю»? Кто писал, правил и сокращал патриотическую речь школьника, и как он вообще попал в бундестаг?

(На фото заголовка: Новоуренгойская гимназия ежегодно выходит на шествие «Бессмертного полка». Фото: gumnasium-nur.ru)

Источник: www.spb.kp.ru

Правда ли, что на Ямале окопались бандеровцы, за немецкие деньги прославляющие фашистов, разбиралась корреспондент «КП» Ульяна Скойбеда.

19 ноября в бундестаге российский десятиклассник Коля Десятниченко выступил с надгробной речью о немецком солдате Георге Йохане Рау, окруженном Красной Армией в «так называемом Сталинградском котле». Коля чрезвычайно огорчился, посетив кладбище фашистских военнопленных и увидев могилы «невинно погибших людей».

Колю поддержали также выступавшие в бундестаге Ира Кокорина, скорбевшая о невинном летчике люфтваффе, и Лера Агеева, сказавшая тихое доброе слово о немецком медбрате, «павшем под Сталинградом».

Вставший на дыбы интернет быстро разъяснил, что детки — ученики элитной гимназии в Новом Уренгое под шефством ООО «Газпром добыча Ямбург». Что речи деткам писали и правили немцы, оплачивающие банкет…

Та самая гимназия

Фото: УЛЬЯНА СКОЙБЕДА

Ну и до кучи, что завуч, руководившая проектом, — Людмила Кононенко, мэр города — Костогриз, его замы — Сердюк, Бондарь и Коваль, начальник департамента образования — Терещенко… Все украинцы. А Колина учительница по истории Элла Яворская — не только приезжая с Украины, но и мать солдата ВСУ, который «скачет под Авдеевкой».

«Бандеровцы захватили наши недра и на немецкие деньги каются перед фашистами», — красивая складывалась картинка. Аж кулаки сжимались.

Учительнице истории Элле Яворской «прилетело» только за то, что она родом из Луганска! Фото: vk.com

ГДЕ ПРАВДА?

— Наш Коля умничка! — безапелляционно заявляют мне в гимназии. И в пресс-службе администрации вторят:

— Когда нас ТАК обидели, обвинили в фашизме…

— Постойте! — кричу. — ВАС обидели?! А разве не вы — всю страну?..

По местному телевидению идет безобразнейший репортаж о том, что Коля высказался за мир, против войны, а все, кто возмутился его словами, ну, мы просто разжигаем ненависть к западному миру.

Так шельмовали учительницу истории. У нее во френдах — сын. А у сына во френдах — непонятный чудак под Авдеевкой. Готово: враг народа…Фото: скриншот сайта

Дожили.

Я бьюсь в чиновничьих кабинетах, доказывая, что власть, от мэра и до самого верха отмазывающая мальчика, совершает страшную ошибку: вроде бы проявляя благородство, в глазах народа становится на сторону нелюдей, проводивших по ТВ опрос, надо ли было сдавать блокадный Ленинград.

Нельзя вчера пиарить «Бессмертный полк», а сегодня защищать того, кто провозгласил немецких солдат невиновными. Люди невольно спрашивают себя: когда чиновник говорил правду — тогда или сейчас? Чиновник, по мнению многих, априори лжет. Защита Коли обнуляет «Бессмертный полк»…

В ответ я слышу, что, может быть, хорошо, что пришло новое поколение, гуманное и лишенное предрассудков, способное к дружбе между народами…

Объяснительная записка учителя истории Яворской

Фото: УЛЬЯНА СКОЙБЕДА

Глава местной Украинской национально-культурной автономии (УНКА) Александр Потока-Полтавец всей душой рвется дать мне интервью, чтобы доказать, что никаких бандеровцев в Новом Уренгое нет! Но вдруг перестает брать трубку телефона.

На новостном сайте ura.ru я читаю, что в марте 2014 года его организация открыто восставала против «военного вторжения военных из России» в незалежную.

«Роспан». Здесь работает Колин папа

Фото: УЛЬЯНА СКОЙБЕДА

Я достаю телефон Колиного папы, сотрудника службы экономической безопасности солидной организации и в прошлом полицейского: мне надо узнать, как он воспитал такого сына. Папа бросает трубку.

Кончится уже этот полярный мрак или нет?!

В Тюмени к памятнику «Школьникам, не вернувшимся с войны» приклеили фото Коли. И все желающие несли к нему учебники истории. Фото: telegram.org/tyumenradical

ПОЛЯРНАЯ РАДУГА ВСТАЕТ

Я рассматриваю скрины с аккаунта исторички Эллы Яворской, провозглашенной пользователями соцсети «матерью солдата укровермахта, вложившей в голову Коли ненависть к Великой Отечественной» (сама страница под шквальным огнем патриотов удалена напрочь).

Милая немолодая женщина. Место рождения — Брянка Луганской области, то есть ЛНР.

Скрин со страницы сына: Анатолий Яворский, живет в Киеве, работает в мобильной сети «Киевстар». Еще один скрин, со страницы уже френда Анатолия: некто в полевой форме с жовто-блакитным прапором, подписано: «Я пам՚ятаю Iловайськ 2014» («Я помню Иловайский котел»).

И все? Френд человека служит в АТО, поэтому его мать объявляют вредительницей? Но ведь на страницах самих матери и сына — ни малейших проявлений ненависти к России!

— Вы не представляете, что мы здесь пережили, — говорит директор Екатерина Кашникова. — Сайт гимназии обрушился от желающих написать нам, что мы фашисты и предатели, нам звонили, оскорбляли, присылали наши фото в нацистской форме. Лавина ненависти… Элла Анатольевна не просто рыдала — учителя слегли с инфарктом. Так оклеветать… Затоптать… Да, мы ошиблись, Коля ошибся, допустил некорректное высказывание. Но разве это патриотизм — забить упавшего ногами?

ВСЕ ПЛАЧУТ И УБЕГАЮТ

Мне приводят изжелта-бледную завуча по внеклассной работе Людмилу Кононенко, бессменного руководителя «немецкого проекта»: это она возила детей в бундестаг.

Десять лет гимназия Нового Уренгоя и гимназия имени Фридриха города Касселя осуществляли обмен: год наши школьники отправлялись в Германию ходить по музеям, год — немецкие смотреть северное сияние. Жили в семьях, оплачивала переезды немецкая компания «Винтерсхалл», качающая газ здесь, на Ямале. Всё с благословения новоуренгойской администрации.

И вот весной 2017 года директор гимназии Фридриха Лотер Шопнер предложил давним партнерам поучаствовать в проекте Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. Учителя НЕ ПОНЯЛИ, что им предлагается выступать в бундестаге, потому что десять лет школьники выступали только перед школьниками.

Немцы прислали в гимназию готовые поминальные тексты о зольдатах, которые с гиканьем находят теперь на германских сайтах российские пользователи как доказательство, что всё подстава. Дети перевели надгробные речи и дописали свои истории про дедушек, сражавшихся в Красной Армии.

Организаторы несколько раз ПРАВИЛИ тексты (вот это действительно дурно пахнет): требовали сократить слова о советских солдатах, потом — добавить эмоциональности. Так появились всякие «ПАВШИЕ на полях сражения» — слова, по отношению к фашистам вызывающие негодование.

Полный текст Колиного рассказа про дедушку

Фото: УЛЬЯНА СКОЙБЕДА

«Так называемый Сталинградский котел» Коля, как он уже признался, вписал сам: так ему показалось красивее и значительнее.

18 ноября, накануне выступления, четверо детей и завуч улетели в Берлин и — сюрпри-и-из! — оказались в немецком парламенте.

Выступление много раз прогоняли в кулуарах. На финишной прямой из текста выкинули окончание фразы: «я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, но делали это по приказу».

Это «по приказу» хоть как-то спасало ситуацию…

Картину бедствия я собрала из официальных показаний, то есть интервью директора гимназии, пресс-секретаря администрации Нового Уренгоя Ларисы Невеселой, заместителя начальника департамента образования Галины Ароновой и ямальских журналистов, которые сразу после скандала были допущены «к телу» Коли (мальчика быстро спрятали, запретили посещать школу и обрубили все контакты, потому что ребенок оказался в шоке, за неделю он похудел на семь кило).

Все в этой истории объяснимо: и доверительное отношение к немцам после десятилетней дружбы, и сострадание детей к солдатам, прочувствованные истории которых они прочитали.

Но как учительница могла не понять, что пройдена последняя черта?! Взрослая. Выросшая на фильмах про блокаду Ленинграда.

— Вы видели эти тексты? — спрашиваю я Людмилу Викторовну.

— Видела. И родители видели. И директор.

— И вы не среагировали?!

Завуч плачет и убегает. Интервью длится секунд двадцать.

— Подождите! — кричу я вслед. — Я должна спрашивать вас, знаете ли вы о зверствах фашизма! Знаете ли вы, что фашисты заживо сжигали людей? Почему вы не рассказали детям, что летчики люфтваффе бомбили эшелоны с эвакуированными детсадовцами, а потом расстреливали их, мечущихся по полю, с самолетов?!

— Она знает! — кидается директор Екатерина Кашникова. — Она не фашиствующая учительница! Она три ночи не спит! У нее дедушка похоронен в Германии, он почти дошел до Берлина!

Несчастная директор Екатерина Кашникова

Фото: УЛЬЯНА СКОЙБЕДА

ДИСКУРС О СДАЧЕ ЛЕНИНГРАДА

Екатерина Николаевна говорит покаянно, без пауз, как будто наболевшее льется и льется.

— Я лично виновата, прежде всего я. Мы не оценили ранг мероприятия. Но если мы говорим, что, возможно, произошла манипуляция, что мы стали объектом манипуляции, то где в этом разобраться простым учительницам, наивно привыкшим не видеть подвоха от Германии.

Очень много вопросов, и у нас тоже. Почему правка текстов происходила именно таким образом? Почему выступление девочек заглушал немецкий синхронный перевод, а Колю дали по ТВ чистым звуком, словно чтобы специально взорвать общество? Разобраться в этом мы не можем: все варианты текстов, а их очень много, забрала специальная комиссия. Нас проверяют сейчас на уровне департамента образования и на уровне округа.

Для нас эта ситуация — только шок, боль и горечь. Видели бы вы, в каком недоумении Коля: он поддерживает фашистов?! Он, победитель исторических олимпиад, который изучает историю углубленно. А его рисуют с усами в нацистской форме.

Вот вы говорите, общество оскорбилось, подумало, что мы с теми, кто считает, что Сталин хуже Гитлера, что это СССР напал на Германию и мы должны платить Европе репарации. А Ленинград нужно было сдать. А мы даже не знали о существовании такого дискурса! Мы живем у себя в медвежьем углу, в снегах, и разделяем патриотическую позицию государства. Мы все как один выходим в мае на «Бессмертный полк», никого не нужно загонять.

Этих трех слов, которые прозвучали в бундестаге, нам никто никогда не простит. И мы себе не простим. Будут сделаны серьезные выводы. Будет пересмотрено очень многое…

Директор плачет.

— В Хатынь их отвезите, — ворчу я. — Меня вот возили. Живу и помню…

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Вот текст, написанный Колей, с которым он собирался выступать в бундестаге.

В Великой Отечественной войне принимал участие мой прадед Десятниченко Степан Арсентьевич. Он родился 25.12.1913 года.

Был призван в Красную Армию в октябре 1935 года.

В 1936 году поступил в Ташкентское пехотное училище и окончил его с отличием в 1939 году.

После окончания училища ему было присвоено воинское звание лейтенант. Он был направлен для прохождения службы в 26-ю стрелковую дважды Краснознаменную Сталинскую дивизию.

Эта дивизия имела славный боевой путь, она была сформирована 3 ноября 1918 года приказом по 5-й армии Правобережной группы войск под наименованием 1-й пехотной дивизии. 7 ноября 1918 года переименована в 26-ю стрелковую дивизию. В 1920-х годах дивизия награждена орденом Красного Знамени. 13 декабря 1921 года 26-й стрелковой Краснознаменной дивизии присвоено почетное наименование «Златоустовская».

Приказом РВС СССР № 36 от 13 февраля 1930 года 26-я стрелковая Краснознаменная дивизия получила почетное именование Сталинская.

Дивизия дислоцировалась на берегах пограничного оз. Ханка в г. Ворошилов-Уссурийский (ныне Дальнереченск) и находилась в составе 1-й Особой армии Дальневосточного фронта. Во время пограничного конфликта с Японией в июле — августе 1938 года участвовала в боях в районе оз. Хасан.

На 22 июня 1941 года дислоцировалась в Дальнереченске в составе 26-го стрелкового корпуса 1-й армии Дальневосточного фронта. С 1 сентября одной из первых дивизий с Дальнего Востока начала переброску и прибыла в Ярославль, 18 сентября выступила маршем на Валдай.

20 сентября 1941 года вошла в состав 11-й армии Северо-Западного фронта. 24 сентября с марша атакует противника (дивизия СС «Мертвая голова») в районе Лужно — Красея. В этих боях дивизия потеряла около трети своего боевого состава. С декабря 1941 года в составе 34-й армии дивизия держала оборону в районе Лужно.

В боях под деревней Лужно и воевал мой прадед. Он был уже командиром стрелковой роты

349-го Казанского стрелкового полка. Основные тяготы боевых действий ложились на «матушку пехоту». Фактически прямо с марша они вступили в бой с фашистами, а танковая дивизия СС «Мертвая голова» была серьезным противником. Да, он воевал недолго, фактически неделю, но за этот очень короткий промежуток он был удостоен медали «За боевые заслуги». Прадед получил тяжелое ранение в ногу и выбыл из строя. он хромал всю жизнь. В дальнейшем, после выписки в 1942 году из госпиталя, Степан Арсентьевич уже в боях участия не принимал, так как из-за ранения был признан негодным к строевой службе. Он готовил на фронт снайперов, преподавал в школе снайперов. По окончании войны он служил в МВД и по увольнении в запас в конце пятидесятых годов работал на Курганском машиностроительном заводе, где выпускали легендарные БМП (боевые машины пехоты). Он был награжден многими медалями за доблестный труд, но среди всех своих наград он ценил медаль «За боевые заслуги», так как она была получена в боях за Родину.

Принимающая сторона сказала, что хорошо бы добавить эмоций, и предложила свою версию, которую решено было объединить с Колиной. Но потом выяснилось, что существует регламент, надо бы текст сократить. Вот что в итоге осталось от оригинала, написанного Колей:

Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Детей подставил Фонд Фридриха Эберта, работающий на германскую разведку?

В соцсетях идет шорох: поездку новоуренгойских школьников якобы на самом деле оплатил Фонд Фридриха Эберта, являющийся представительством германской разведки БНД: именно он выделил специальный грант на исследования школьников о Второй мировой войне.

«До этого фонд был славен исследованиями, по итогам которых выяснилось, что «Россия — кровожадная ксенофобская страна, 70 процентов русского населения которой испытывают неприязнь к людям других национальностей», а также исследованиями на предмет наличия у жителей сибирских регионов РФ криптосепаратистских настроений. Деятельность этого фонда в Белоруссии запрещена», — сообщают нам диванные войска, озабоченные безопасностью Родины.

Грустный «садочек коло хаты», кусок Закарпатья в Приполярье

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

— Проект «Примирение над могилами» предложила гимназия имени Фридриха, — ответили «КП» в злосчастной гимназии Нового Уренгоя, — и оплачивал Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями. Ни о каком Фонде Фридриха Эберта мы никогда не слышали.

Свою ответственность за организацию мероприятия уже подтвердил сам Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями, разместив пресс-релиз на своем официальном сайте.

Похоже, «интернет-хомячки» среагировали на слово «Фридриха» в названии гимназии в Касселе, куда десять лет ездили новоуренгойские школьники.