«Война — это зло», хотел сказать школьник Николай Десятниченко в своем выступлении в Бундестаге

Тема памяти о войне сегодня вышла на первый план в российском интернете и местами за его пределами. Школьник из Нового Уренгоя выступил в парламенте Германии. И кое-что из сказанного будут обсуждать еще долго.

Мероприятие в Бундестаге проходило в таком формате, который в принципе не предполагает скандала — фактически оно траурное. Всенародный День скорби, или День памяти жертв войн, немцы отмечают каждый год. Президент произносит речь, все слушают оркестр и хор. В этом году впервые пригласили выступить школьников — по трое немцев и россиян из городов-побратимов Новый Уренгой и Кассель. С совершенно благой целью.

«То, что это стало возможно в здании Рейхстага, в 75-ю годовщину советского контрнаступления под Сталинградом, дает нам надежду, что наша общая память, поминовение, терпимость и стремление к миру станут для нас нравственными критериями и требованиями достойного совместного будущего», — сказал президент Народного союза Германии по уходу за военными могилами Вольфганг Шнайдерхан.

Каждый из школьников заранее изучил и кратко рассказал историю одного солдата. Немцы рассказывали о наших, наши — о немцах. Цитировали дневники. Чтобы подчеркнуть: война — это зло для всех. И смерть не разбирает национальности.

Валерия Агеева, ученица гимназии г. Новый Уренгой: «Война в представлении Юлиуса — это абсолютная бессмыслица, ставшая тяжелейшим испытанием для всех. «Очень надеюсь, что этот бред скоро закончится и мы сможем вернуться обратно, в Рейх, потому что с нас уже хватит».

Йонас Ваупель, школьник из Касселя: «Чем больше мы узнавали Ивана Андреевича Гусева, тем больше сопереживали ему. Он был чувствителен, образован, поэтичен. У нас, юношей и девушек, есть цели и надежды на будущее. Мы надеемся на лучшую жизнь, которой Иван Андреевич Гусев был насильно лишен».

Дальше очередь дошла до Николая Десятниченко. В интервью Первому каналу он чуть раньше говорил о том, что любит историю, изучал документы о Сталинградской битве. И вспоминал рассказы своего прадеда.

«Мой прадедушка участвовал в войне, рассказывал про ужасные трудности войны, про то, как взял языка, рассказывал детально, я немного помню. И как разрывной пулей его тяжело ранило в голень ноги. Он всегда ходил с тростью, я помню, уже после этого», — рассказывал ученик гимназии г. Новый Уренгой Николай Десятниченко.

В Бундестаге Николай рассказал о немецком ефрейторе, который попал в окружение «в так называемом Сталинградском котле» и умер «от тяжелых условий плена». Затем Николай поделился впечатлениями от поездки к месту захоронения солдат Вермахта.

«Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты», — сказал Николай Десятниченко.

При том, что общий посыл речи вполне соответствовал всем остальным, некоторые формулировки вызвали недоумение: уж очень чувствительной остается тема войны спустя столько лет после ее окончания. Конечно, не все солдаты Вермахта воевали на нашей земле за идею и по своей воле. Но ведь они ступили на нее с оружием в руках и, пусть по приказу, но убивали. Какие же они невинные?

«Невинные жертвы» сопротивлялись до последнего в этом Сталинградском котле. Воевали за Гитлера. Как их можно называть невинными жертвами? То есть по факту мы черное перемешиваем с белым», — отмечает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Отрывок из выступления мальчика быстро полетел по интернету. Комитет Совета Федерации по международным делам призвал проверить учебную программу гимназии в Новом Уренгое. В адрес властей полетели петиции пресечь искажение истории войны. Искажения нет, возражают педагоги.

«Нужно смотреть на суть. На тот посыл, который был заложен в его фразах. Для каждого учителя совершенно очевидно, что смысл, который ребенком был вложен в эту фразу, был следующим: он говорил, что для участников войны с обеих сторон война — это всегда огромная трагедия, война — это всегда жертвы, война — это неприемлемо. Он говорил о неприемлемости насилия», — поясняет победитель конкурса «Учитель года-2017» Илья Демаков.

Мама Николая в интервью RT рассказала, что речь они готовили долго и тщательно. Но уже в Берлине ее попросили сократить. Что мальчик и сделал, как смог.

«Выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. И сын сократил выступление сам, без моего участия. В итоге остались одни обрывки. Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился. Мой ребенок отлично знает, кто победил в этой войне. Он изучает историю и знает, как расставлены приоритеты», — рассказала мама школьника Оксана Десятниченко.

Николай закончил свое выступление в Бундестаге фразой: «Надеюсь, что на Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн». Но те, кто вешают ярлыки в интернете, редко дочитывают тексты до конца и вникают в суть. В адрес юноши понеслись проклятия.

«Реакция, конечно, страшнее даже, чем выступление. «Сжечь его», «уничтожить», «предатель» и так далее — это возгонка ненависти. А нам бы все-таки нужно быть поаккуратнее с этим», — подчеркивает, председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Мальчик, конечно, сморозил чушь, говорят педагоги. И ему, конечно, нужно объяснить, в чем ошибка, но только делать это должны профессиональные учителя, а не диванные эксперты. И принимая во внимание всю историю целиком, а не пару фраз, лишенных контекста.

Павел Матвеев

https://www.1tv.ru/news/2017-11-20/336520-voyna_eto_zlo_hotel_skazat_shkolnik_nikolay_desyatnichenko_v_svoem_vystuplenii_v_bundestage