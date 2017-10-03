Опрос: Каждый второй житель России поддерживает национализацию

«Спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Единой точки зрения по поводу пересмотра результатов приватизации 1990-х, согласно полученным результатам опроса, в настоящее время нет. Так, 32% россиян считают, что этот вопрос сейчас вообще не стоит поднимать, 31% выступают за возвращение государству всей собственности, которой оно лишилось в те годы, ещё 31% убеждены, что это можно сделать только в отдельных случаях, если будет доказано, что приватизация была проведена незаконно.

Отмечается также, что в начале 2000-х гг. большинство граждан РФ утверждали, что их доверие к Владимиру Путину выросло бы, если бы он отменил итоги приватизации. Так тогда считали 71%, сегодня лишь 33% граждан сообщают о росте доверия в случае принятия такого решения. В основном россияне «не могут представить себе это» — такой вариант в ходе нынешнего опроса поддержали 54%.

Примечательно, что каждый второй житель России поддерживает национализацию, то есть передачу частных предприятий государству. Таких 56% респондентов. Прежде всего государству отдали бы нефтегазовые предприятия, «Газпром», заводы и фабрики. За приватизацию высказывается только каждый четвертый (25%), в основном, это молодые люди от 18 до 24 лет.

При этом 80% граждан затруднились ответить, какие компании следует отдать в частные руки, в содержательных ответах упоминаются заводы, «Роснефть» и «Газпром».

Как прокомментировал данные исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, приватизация 1990-х продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием.

«Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю», — сказал он.

Всероссийский опрос проводился 27-28 сентября 2017 г.