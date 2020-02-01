Очерняющие Россию организации.

В статье перечислены организации, включая СМИ и интернет-сайты, которые всевозможными способами очерняют Россию, распространяя о России в основном негативную информацию разной степени достоверности, а также транслируя на широкую аудиторию субъективные оценки негативного характера.

В отдельной статье перечислены ведущие антироссийскую деятельность организации, не являющиеся СМИ и при этом регулярно выступающие против России.

Так как русофобия в настоящий момент достаточно широко распространена, в данную статью включаются только достаточно известные организации[1]

19 мая 2015 года Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». [3]

15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, согласно которой иностранное СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, могут признать в России «иностранным агентом». Разработка поправок стала ответом на притеснение российских СМИ в США, а именно на то, что американский Минюст заставил телеканал RT зарегистрироваться иностранным агентом. [4]

Русскоязычные СМИ и порталы.

«Правозащитный» сайт. На данном ресурсе показываются только негативные стороны современного российского общества (часто сильно приукрашены или сфальсифицированы).

Запущенный в конце января 2015 года русскоязычный общественно-политический интернет-канал, основной целью которого является возбуждение ненависти и недоверия к российским СМИ в Восточной Европе. Проект ориентирован на жителей России, а также на русскоговорящее население Белоруссии, Украины и стран Балтии. Базируется в Эстонии. С момента запуска, с каналом сотрудничает известный русофоб Артемий Троицкий.

Изначально — форум, предназначенный для обсуждения авиасимуляторов, однако после 2014 года из-за позиции администрации ресурса сайт превратился в гнездо русофобии. В значительном числе тем проявляется ненависть по отношению к России, её достижениям (в спорте ли в технике или чём нибудь ещё), ополченцам ДНР, возвратившемуся в состав РФ Крыму и так далее. Ранее это было характерно в основном для закрытых разделов, которые не видны без регистрации, но впоследствии политика просочилась и в открытые разделы. Наблюдается затыкание ртов и коллективная травля не только по отношению к пророссийски настроенным пользователям, но и к тем, кто попросту не хочет чтобы на сайте была политика, а хочет обсуждать авиасимуляторы.

Одно из самых популярных зарубежных СМИ. Участвовало в информационной войне против СССР. Под видом мнимого нейтралитета продвигает русофобские идеи. В 2014 поддерживало Майдан и негативно отзывалось об ополченцах. В 2018 продвигало фейки об отравлении Скрипалей.

BnW — сервис микроблогов для открыто русофобствующих анархистов, ориентированных на Запад. Пропагандирует идеи разделения России и признания русских неполноценным народом.

Белорусский информационный портал с откровенной антироссийской ориентацией, одобряют политический режим, установленный на Украине, незаконные западные санкции, откровенно пресмыкаются перед Западом, во многих новостях и публикациях проводят идею, что русские являются людьми второго сорта.

Позиционируется как «независимое общественное СМИ», однако сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля. Публиковало статьи про «аннексию Крыма», участвовало в кампании против Олимпиады в Сочи, выпускало фильмы в поддержку «узников Болотной». [5]

Позиционируется как «Игровой портал», однако затрагивает и политические темы, в частности очерняет Россию, [6][7] называя её колонией или криптоколонией (термин придуман Д. Е. Галковским, которого, как видно, создатель ресурса очень уважает) Запада, а не суверенным государством. Портал публиковал статьи про 71-ю годовщину победы в ВОВ, полные русофобских шаблонов, участвовал в кампании против Олимпиады в Сочи. [8][9]

Вражеский голос Германии. Поддерживало Гитлера и фашистов во время Великой Отечественной Войны. 28 июня 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала коллег из Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора обратить внимание и дать оценку пропагандистской деятельности Deutsche Welle. Активно дестабилизирует ситуацию внутри России. Летом 2019 года Госдума обвинила Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела России. 23 августа в Госдуме прошло первое заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. При формировании комиссии МИД, Совет Федерации и председатель Госдумы Вячеслав Володин упоминали лишь о двух конкретных случаях «вмешательства», в том числе о твите канала Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!», который в МИД РФ посчитали призывом к участию в несанкционированных акциях.

Представляет себя как независимый просветительский проект. На деле же портал занимается самой откровенной пропагандой прозападно-либеральной мифологии и оправданием краха либеральных реформ 90-х годов, их бесперспективности и антинаучности. Русский народ в статьях рассматривается как неполноценный, ущербный, неспособный к развитию. Системная антироссийская позиция в политике и экономике. Очернение истории и достижений России.

Википроект, изначально посвящённый описанию интернет-мемов. Авторы проекта декларируют нейтральность, которая зачастую и в самом деле соблюдается, правда, в основном благодаря запредельному цинизму авторов и в форме очернения вообще всех сразу и кого угодно. Тем не менее, очень многие статьи откровенно отдают русофобией, либерастией и поравализмом — например, статья о России. Некоторые представители либерального движения (Навальный) живописуются с нескрываемой толерантностью. Другие (Мальгин) — со здоровой неприязнью.

Администрация демонстрирует радикально антироссийский настрой. Также это можно наблюдать, например, в «Твиттере» основателя «Луркоморья» Дмитрия Хомака, а также в ЖЖ бывшего администратора Валерия «Мопеца Ципельмана» Шаповалова [10].

Российская альтернатива Lurkmore, старающаяся описывать мемы на самом деле нейтрально и цивилизованно — это проект «Викиреальность».

Данный новостной сайт — вотчина Гусинского, опального медиамагната[2] и бывшего владельца НТВ. На сайте часто предвзято излагается информация, присутствуют типичные приёмы манипулирования и приоритет в подаче негативной информации о России и российских политиках. Сервера сайта расположены в Нью-Йорке, что привело к полному блокированию этого ресурса в 2012 году из-за удара урагана Сэнди. Ополченцев армии Новороссии на сайте называют не иначе как «сепаратисты» или «боевики». При описании обстановки превалирует официальная информация властей в Киеве, из-за чего часто одна новость не стыкуется с другой. Информация не проверяется. Редакция RT предъявляла претензии к Newsru.com из-за ложных обвинений, связанных с некорректным переводом статей с английского языка. Авторство материалов Newsru.com не указывает.

Издание, входящее в один медиахолдинг с "Дождем". Также, как и "Дождь" является оплотом русофобии и несистемной оппозиционности. Наполнен крайне токсичной аудиторией, готовой загнобить тебя за любую похвалу в отношении Путина

Основная статья: Стопфэйк

Редакторы проекта StopFake заявляют, что занимаются опровержением «фэйков» СМИ. На практике распространяют свою деятельность только на российские новостные агентства за крайне редким исключением, тем самым формируя у читателя ощущения того, что за пределами России дезинформации нет. Финансируются из-за рубежа. [11] На самом ресурсе прямо указано, что его делают выпускники программы DFJ, которая находится на иждивении Госдепа США. [12] На самом деле сотрудники StopFake’а очень непрофессиональны и часто «опровержения», которые они дают, неверны. Подробнее об этом рассказывает Анатолий Шарий: [13]

Проект Вячеслава Мальцева, экс-депутата областной думы Саратовской области (1994—2007 гг.), именующего себя русским националистом (на деле придерживается национал-либеральных и национал-демократических взглядов[14]). Активно поливает грязью Владимира Путина и поддерживающие его политические силы, поддерживает прозападных либералов, постмайданную власть в Киеве, ИГИЛ и прочих противников России. Выпускает серию видеороликов «Плохие новости», в которой используются фейки и вбросы как аргументы против политики Путина; не гнушается передёргиванием фактов. Назначил на 5 ноября 2017 года революцию и три года собирал деньги на свержение режима — в итоге всё предсказуемо закончилось пшиком. [15][16] Symboli.ru — проект Вячеслава Мальцева, экс-депутата областной думы Саратовской области (1994—2007 гг.), также ведущего канал АРТПОДГОТОВКА. На ресурсе представлены материалы, ставящие целью дискредитировать Олимпиаду в Сочи 2014 года, [17] символы Российской армии [18] и символы СССР [19].

Информационный ресурс, занимающий откровенно антироссийскую позицию. Авторы на сайте особенно много пишут про Украину, открыто высказывая своё одобрения действиями их власти и культивируя мифы про «аннексию» Крыма, о войне в Донбассе и т. д. Но в целом придерживаются точки зрения белорусских националистов (змагаров) и активно её отстаивают теми же методами — в частности, критикой режима Лукашенко, совместного российско-белорусского прошлого и истории Белоруссии.

Журнал, позиционирующий себя как просветительский, исследующий способы и методы формирования гражданского общества. На деле основная сфера деятельности — оппозиция власти и обоснование и продвижение «демократических» реформ. Системная антироссийская позиция во внешнеполитической и экономической сфере.

Марионеточная американская радиостанция, участвовавшая в информационно-психологической войне против СССР. В связи с последними событиями её деятельность активизировалась. Также есть одноимённый сайт. Разжигание национальной розни, сепаратизма и пропаганда сложившихся ещё во времена Холодной войны стереотипов, системная антироссийская позиция.

Крупный белоленточный интернет-портал. Держат на сайте специальный раздел [20], в котором называют «дерьмом» неугодные прозападным либералам высказывания. Большая часть приведённых там реплик содержит критику в адрес либералов или, наоборот, хорошие слова в адрес России.

Комментаторы ресурса поражают своей радикальной приверженностью либеральным ценностям и правам человека, которые понимаются ими не вполне адекватно. Музыканту Башмету, например, местные борцы за общечеловеческие ценности предложили отбить пальцы на левой руке, чтобы он не мог больше играть на альте.

Израильский русскоязычный канал, созданный в 2002 году. После банкротства канала во второй половине 2013 года он был продан некоему Александру Левину, гражданину России, руководителю «ТелеАльянс Медиа Холдинг». На канале сменилось руководство, началась интенсивная пропаганда антисемитизма и русофобии а так же оправдание фашизма. Вот некоторые из тем «Девятки»: Россия бросит своих «сынов», 9 мая, «Считаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост». К сожалению, это единственный русскоязычный израильский канал.

Главный телеканал несистемных оппозиционеров. Является видеоверсией радиостанции «Серебряный Дождь» и соответствующих ресурсов, объединённых в единый медиахолдинг с соответствующим названием. Владельцем телеканала «Дождь» (а также интернет-ресурса Slon и радиостанции «Серебряный дождь») является Наталья Синдеева — лицо, весьма тесно связанное с Кремлём. Рекламировать её бизнес в своё время взялся лично Дмитрий Медведев, сначала лично посетивший цифровой телеканальчик (размер аудитории — менее миллиона человек), а затем добавивший её к себе в Твиттер. Компанию мужа Синдеевой (и совладельца Slon’а) Винокурова — разорившийся в 2008 году «КИТ-Финанс» — спасали не кто-нибудь, а госкомпании АЛРОСА и РЖД рука об руку с Газпромбанком.[21].

Дождь известен своими искажающими объективную картину новостями [22][23] и провокационными опросами[24]. После одного такого (опрос про блокаду Ленинграда) и последующего за ним шквала общественной критики канал был отключён от кабельных сетей, что лишило его важнейшего источника доходов. Также канал известен нетерпимостью к критике, посему пророссийские и патриотические комментарии блокируются, причём вместе с аккаунтом.

На пресс-подходе Владимира Путина на торжествах в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии все журналисты спрашивали об украинском кризисеи России. Только корреспондент «Дождя» интересовался проблемами самого канала.

Новостной сайт осуждённого и выпущенного после помилования оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского.

Интернет-СМИ, базирующееся в Латвии. Было основано после скандала в Lenta.ru, когда после интервью с одним из участников запрещённой в России неонацистской организации «Правый сектор», владельцами была уволена главред Ленты — Галина Тимченко [25]. Вместе с ней из издания уволилось ещё некоторое количество сотрудников, которые и составили костяк нового издания.

Издание в основном занимается отбором новостей с других ресурсов (во многом ментально близких, например Forbes или Snob), но также генерирует и собственные статьи. Был сохранен стиль старой «Ленты», проявляющийся в неярко выраженной русофобии и антироссийской трактовке мировых событий, специфической подборке новостей, способствующих протестным настроениям.

Изначально было заявлено, что проект будет финансировать Ходорковский и сын основателя оператора связи «ВымпелКом» Борис Зимин, однако позже они отказались от участия в проекте, по крайней мере официально. По результатам первого года проект оказался убыточным.

Интернет-издание, располагающееся в Воронеже и Курске и позиционирующее себя как «независимая от партий и частных лиц газета». На деле данная газета выражает интересы депутата Курской областной Думы Ольги Ли. Кроме критики местной власти, Ольга Ли активно продвигает интересы Алексея Навального и либеральных партий «ЯБЛОКО» и «ПАРНАС» в регионе. Она является противником политики Путина, называя её «преступной», за что получила отличный пиар благодаря таким СМИ, как «Немецкая Волна», «Радио Свобода».

Новая газета — одно из главных печатных изданий несистемных оппозицинеров, издается с 1 апреля 1993 года. Свою радикальную белоленточность не скрывает. Главными владельцами являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западолюбивый президент СССР Михаил Горбачёв. Самые заметные сотрудники и колумнисты: Дмитрий Быков, Александр Генис, Юлия Латынина, Ирина Петровская, Ольга Романова. В комментариях к статьям можно встретить разные мнения, что свидетельствует об умеренности цензуры.

править] Правда о Путине

Ссылка – http://pravdaoputine.ru

Сайт начал свою работу в 2011 году и позиционирует себя как ресурс, призванный создать наиболее полный портрет Владимира Путина и, соответственно отрицается мотив облить его грязью и ложью.

Вот только публикуемые на сайты материалы не соответствуют этим установкам – публикуемая на сайте информация является сугубо негативной, что объясняет публикацию на сайте материалов от Навального[26], Ходорковского[27], Альбац[28] и других оппозиционеров. Показательно, что раздел, посвященный публикации мнений и цитат о Владимире Путине, не содержит положительных мнений и цитат о Владимире Путине[29].

править] Путин. Итоги

Ссылка – http://putin-itogi.ru

Сайт посвящён публикации докладов Бориса Немцова, а также новостей и видеоматериалов на темы, освещённые в данных докладах — коррупция, дороги, нефтяная игла, цензура и т. д. Как водится в среде белоленточников, данные доклады отличаются вопиющим непрофессионализмом и перевиранием реальных фактов.

«Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“», РСЕ/РС (англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — радиостанция, созданная американцами в годы холодной войны для борьбы с СССР, в настоящее время продолжает вещать на 28 языках в ряде стран Восточной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Под видом борьбы за демократические ценности продолжает бороться с Россией, продвигая «национальные интересы США».

В 2016 году на базе чешского офиса радио «Свобода» американцы открыли цифровой медиадепартамент (DIGIM, digital monitoring/digital media departament [30]), чтобы противостоять «дезинформации в российской медиасфере». Об этой цели заявляется в материалах американской правительственной организации Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG), которая ранее, в апреле 2015 года, от лица президента США Барака Обамы подала заявку в конгресс, в которой выделен раздел, озаглавленный «Противодействие реваншистской России» — на данный проект запланировано 15,6 миллиона долларов,[3] чтоб ещё лучше изобличать «российскую телевизионную пропаганду» и организовать канал на YouTube и создать сайт Rus2Web («цифровой samizdat») для российских журналистов и кинематографистов, чья работа «блокируется Кремлем». [31] В итоге сайт Rus2Web был закрыт 31 января 2017 года, проработав менее двух лет. [32]

Сайт заблокирован «Роскомнадзором». На сайте процветали расизм, неофашистские высказывания, русофобия, прозападная пропаганда, героизация фашизма и предателей, сражавшихся на его стороне в Великой Отечественной войне.

Информационный портал с либерально-оппозиционным оттенком. Всесторонне обосновывают вину российского правительства, буквально во всех областях, где оно ведет деятельность. Раздел «Мнения» практически полностью состоит из оппозиционных и пессимистических статей.

Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию в зарубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей.

Радиостанция, основанная Дмитрием Савицким и Натальей Синдеевой, которая владеет телеканалом «Дождь» и интернет-ресурсом Slon. «Серебряный Дождь» вручал до 2015 год[4]ежегодную премию «за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса» «Серебряная калоша», которая из премии в области шоу-бизнеса перед своим закрытием окончательно превратилась в политическую антипремию, служащую делу антипиара политических противников либеральной тусовки. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на списки номинантов и награждённых за 2011—2013 годы [33][34]. Вот лишь некоторые из них: Владимир Чуров, Патриарх Кирилл, Кристина Потупчик, Сергей Кургинян, Аркадий Мамонтов, Михаил Леонтьев, Виталий Милонов, Дмитрий Киселёв, Жерар Депардье.

Характерно, что в 2006 году одним из номинантов являлись «Российские спецслужбы — за альтернативную Гарри Поттеру сказку „Генерал ФСБ и говорящий камень“» — имеется в виду знаменитая история с установкой в Москве шпионского камня британских спецслужб, правдивость которой в итоге подтвердили сами британцы.

Агентство новостей ТВ-2 — томский телеканал, вещавший с ноября 1990 г. по конец 2014 года. Теперь работает в Интеренете.

Набрать аудиторию каналу помог путч 1991 года [35], а деньги — афера с «шифрованным сигналом»[36], о которой без особого зазрения совести говорит даже официальный сайт. В 1990-е вёл обычную жизнь провинциальной телекомпании, выдавая в эфир над бегущей строкой (сохранившейся до сих пор) местечковую рекламу, пиратский Голливуд с одноголосым переводом, «X-Files» и несколько доморощенных программ (утреннее шоу/околомузыкальные новости/вечерние и субботние информационные выпуски, наполовину посвящённые местному политикуму/прочие мелочи вроде «Яблока раздора», «Лексикона» и «Ориентира», большинство из которых не продержалось больше трёх лет). Отличается редкой принципиальностью: если ещё в 2000-м директор компании А. Майофис гордо вещал, что «ни у кого в Томске не хватит денег купить ТВ-2 — это сотни тысяч долларов», то буквально через год компания была продана олигарху Ходорковскому.

Неудивительно, что со времён заключения Ходорковского под стражу ТВ-2 по сути превратилась в откровенно антипутинский рупор, сохраняя при этом «несмотря ни на что» нежную ностальгию по ельцинским временам. Особенным рвением на этом поприще отличается телеведущая Юлия Мучник, в рамках своей аналитической программы «Час Пик. Суббота» общающаяся с различными общественными деятелями и блогерами, как правило настроенными антироссийски и прозападно. На канале ведутся трансляции с телеканала «Дождь». Пожалуй, лучше всего о позиции канала скажет вот эта ссылка.

Вещание отключено 1 января 2015 года после многомесячного конфликта с местным передающим телевизионным центром. Этот громкий скандал помимо всего прочего поднял вопрос об источниках финансирования ТВ-2[37][38][39]. О реальной же степени поддержки канала в полумиллионном городе можно судить по декабрьскому пикету «Я за ТВ-2», собравшему менее 4,5 тыс. подписей[40].

Электронная газета пантюркистов. Открыто проводит и обосновывает позицию Турции и США. В статьях чётко прослеживается антироссийская риторика и пропаганда тех против противников США, в чьих странах есть тюркское население (Иран, Сирия и прочее). В исторических статьях прослеживается неприкрытая фальсификация истории. Партнёром данного издания является чувашское электронное издание Ирĕклĕ Сăмах.

Позиционирует себя, как сайт, распространяющий правдивые новости. На деле же является пропагандистским ресурсом неолиберальных и украинских активистов. В новостях и комментариях процветают расовая пропаганда, разжигание межнациональной ненависти, откровенно человеконенавистнические высказывания. Комментаторы не блещут особой грамотностью и интеллектом, что привлекает троллей из России. В целом сайт даёт концентрированное представление о том, какая картина мира в головах борцов с «колорадами» и «ватниками».

Радио «Эхо Москвы» — один из главнейших и старейших либеральных, антироссийских и проамериканских ресурсов. С некоторых пор присутствует в сети как новостной портал и блог-платформа. Даёт слово всем противникам «кровавого режима», формально принадлежит Газпрому, однако финансируется, как заявляет «Эхо», самостоятельно: за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и тому подобного. Наиболее одиозные журналисты, работающие на «Эхе» сейчас или работавшие когда-то: Алексей Венедиктов (главред), Евгения Альбац, Владимир Кара-Мурза, Юлия Латынина, Владимир Варфоломеев, Сергей Пархоменко, Виталий Дымарский, Матвей Ганапольский, Борис Надеждин (блогер).

На интернет-странице «Эха» есть блогоплощадка, на которой редакторы позволяют высказываться не только русофобам, но и поддерживающим Кремль блогерам. Ну, как дают? Если статья условного автора повествует о недостатках России — её допускают к публикации, если о чём-то хорошем в России — она остаётся в черновиках. Не понимающих редакторской позиции изящно выдавливают с ресурса. [41]

Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат АО «Газпром-медиа Холдинг», 34 % поделены между журналистами радиостанции, из них 18 % принадлежат лично Алексею Венедиктову.

«Эхо России» — общественно-политический журнал с ярко выраженной антироссийской направленностью. По разделам и подразделам ведёт пропаганду на следующие темы:

Бедствия современной России (коррупция, произвол чиновников и т. д.).

Регионы России. Больше всего рассказывается о Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

Россия — империя Зла. Рассказывается про ЮКОС, жертв режима и т. д.

Олимпиада в Сочи.

При этом о США и вообще Западе ресурс отзывается очень хорошо и не без использования штампов «Загнивающий Запад» и т. д. В разделе «Персоналии» представлен весь цвет антироссийской общественности.

Иностранное СМИ регулярно ведет пропаганду неполноценности российских мужчин[42]. Авторы издания не стесняются откровенной клеветы в адрес мужской части населения РФ: «тёмные помятые одежды, та же сутулость, плохие зубы и брюшко к 30 годам, пиво вместо пробежки и танчики вместо отжиманий», «невзрачный русский мачо с комплексом супергероя». Журнал муссирует мифы о похабном поведении россиян за границей[43], о домашнем насилии[44], призывает заводить отношения и выходить замуж за кого угодно, кроме россиян[45][46]. Пропагандируется радикальный феминизм[47][48] и ненависть по половому признаку[49], равноправие мужчин и женщин критикуется[50] и ведутся призывы к открытой гендерной войне с непримиримой конфронтацией двух полов.

Подводя итог, можно сказать, что журнал разжигает вражду не только по половому признаку (это общеизвестно), но и по национальному.

править] СМИ и порталы на других языках

Портал так называемой гражданской журналистики, то есть любительских расследований. Был основан в 2014 г. британским журналистом-самоучкой Элиотом Хиггинсом, который ещё в 2012 г. был безработным финансовым аналитиком. Расследования Хиггинса и других участников портала основываются на открытых источниках в Интернете — картах, фотографиях, текстах и т. д., причём достоверность этих источников во многих случаях под большим вопросом. При этом выводы любительских расследований почему-то носят строго антироссийский и антисирийский характер (собственно, изначально Хиггинс раскрутил свой проект именно благодаря «аналитике», направленной против сирийской армии президента Асада). Несмотря на профанацию и ангажированность ресурса, западные СМИ и правозащитники с охотой цитируют и тиражируют публикации Bellingcat.

31 мая 2015 года команда Bellingcat под руководством Хиггинса представила доклад «Анализ спутниковых изображений, опубликованных Министерством обороны России»[5][6][7]. В докладе было заявлено, что как минимум две из шести спутниковых фотографий Минобороны России, опубликованные 21 июля 2014 года, были фальсифицированы. Такой вывод был сделан на основе анализа источников, анализа метаданных и анализа уровня ошибок (англ. Error Level Analysis, ELA)[8] доктора Нила Краветца (англ. Neal Krawetz). Без надлежащей проверки на достоверность этот вывод был растиражирован во многих ведущих западных СМИ[9][10][11][12], в том числе на немецком телеканале «Das Erste»[13][14] и на британском Би-би-си[15]. Однако в тот же самый день доктор Нил Краветц в своём Твиттере дистанцировался от доклада Bellingcat, написав, что это прекрасный пример, «как не надо делать анализ», а сам доклад назвал «гаданием на кофейной гуще»[16].

В 2016 году Bellingcat разместил доклад, в котором сказано, что российские военные причастны к крушению малазийского Боинга MH 17 над Донбассом. В этом докладе в качестве основных аргументов используются слова «возможно», «скорее всего», «почти наверняка» и «вероятно».[51]

В июле 2016 года «ведущий специалист» Bellingcat Арик Топер обвинил Анатолия Шария (не забыв использовать волшебное «кажется» — слово, спасающее от ответственности за клевету) в создании фейковых аккаунтов российских солдат задним числом в сети «ВКонтакте». [52]

Коллективный блог на английском языке, который публикует разнообразные фотоматериалы о России, собранные из русскоязычных блогов. Наряду с нейтральными и положительными материалами, в блог часто постятся «клюквенные» фотографии о России, с упором в чернуху. Среди излюбленных тем — алкаши, разрушенные здания, плохие дороги, криминальная хроника и всякое прочее в стиле африканской экзотики. У знакомящегося с Россией по статьям в EnglishRussia читателя может сложиться впечатление о нашей стране как о забавной и жалкой помойке третьего мира, населённой нищими алкашами.

Спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (общественное Польское телевидение) 23 апреля 2007 года. Сотрудничает с белорусским филиалом радио «Свобода». Кроме оппозиции к белорусской власти и пропаганде национализма, занимает антироссийскую позицию.

Эталонное собрания украинской русофобии, псевдоистории и националистической лживой пропаганды.

Новостной интернет-портал белорусской оппозиции. Главный офис в Варшаве. Как и положено белорусским либералам и националистам, стоит на русофобских началах.

В переводе на русский называется Свободное Слово. Позиционирует себя как газета, освещающая события в Чувашии. В новостях присутствует скрытая пропаганда чувашского национализма и сепаратизма под видом сохранения чувашской культуры и языка и предвзятое освещение событий под видом «объективной подачи информации». Понятие «Внешняя политика России» пишется как «Внешняя политика Путина» и публично называет российских патриотов «красно-коричневыми». Данное издание также занимается фальсификацией истории с целью дискредитации многовековых дружеских отношений между русским и чувашским народами. Является изданием чувашского национального общества «Ирĕклĕх» (Свобода), чья деятельность напоминает действия украинской партии «Свобода». Особенно сильно выражена протурецкая позиция данного издания.

править] Умеренно антироссийские СМИ и порталы

Электронная газета «Ведомости», как указано на сайте, издается совместно с Financial Times, The Wall Street Journal и Sanoma Independent Media. Издание выражает преимущественно неолиберальную и проамериканскую точку зрения на происходящее в России. В качестве примера можно привести опубликованную «Ведомостями» статью Александра Морозова, главного редактора «Русского журнала» — статья представляет по сути американский манифест, в котором чётко расписывается взгляд Вашингтона на политику России: якобы украинский кризисначался не в результате проамериканского Евромайдана, а из-за воссоединения Крыма с Россией, якобы антироссийские санкции смертельны для России, якобы Россия критически зависит от западных инвестиций, якобы Россия — несовременная страна, которая движется в прошлое и взяла курс на «изоляционизм» и т. д. [53] На Ведомостях также публиковались статьи с критикой экономического сотрудничества России с Китаем, статьи в поддержку некоторых оппозиционных деятелей, совершенно серьёзно публиковался нелепый рейтинг Global Wealth Report от банка Credit Suisse и т. д.

«РосБизнесКонсалтинг» — одно из крупнейших российских СМИ. Новости часто подаются в антироссийской трактовке.

Основная статья: Википедия

Многие статьи о положении дел в России и о политически значимых личностях имеют в Википедии ярко выраженную тенденциозную окраску — как правило, оппозиционного и антироссийского характера. Это происходит несмотря на провозглашённую «политику нейтральности» в разделе правил составления статей.

Российское подразделение американского медиахолдинга Hearst.

Эта организация заведует крупной сетью региональных интернет-порталов Regional Network, включающей в себя такие сайты, как NGS.ru, E1.ru, N1.ru, Rugion.ru, Zarplata.ru, NN.ru, Sochi-express.ru. Данные порталы посещаются большинством интернет-пользователей из соответствующих городов, и, что неудивительно, на них время от времени появляются тенденциозно подобранные материалы, разжигающие панику, поддержка идеологии содомии и тому подобные вещи.

править] Индепендент Медиа

Заведует русскоязычными версиями таких журналов, как Cosmopolitan, Esquire и «Популярная механика», в которых время от времени появляются агитки, откровенно пропихнутые из-за океана (пример). Также этот издательский дом владеет брендами Cosmopolitan Shopping, Cosmopolitan Beauty, «Домашний Очаг», Harper’s Bazaar, Grazia и «Robb Report Россия».

В информационной войне отметился даже гугл-переводчик, который, по идее, не является СМИ.

После начала так называемой АТО на Востоке Украины фраза «pro-russian rebels» на данном ресурсе переводилась как «пророссийские боевики», в то время как в сочетании с любой другой национальностью («pro-ukrainian», «pro-german», «pro-albanian», «pro-nigerian», и т. д.) английское слово «rebel» переводилось, как «повстанец».

После обращения к руководству Google за объяснениями [54], перевод с «боевиков» был изменён на… «мятежников».

Данный перевод, однако, частично сохранился и позже (по крайней мере, до апреля 2016 г.): в некоторых вариантах написания про-русские всё ещё остаются «мятежниками» (к примеру в конце 2015 г. «pro-Russian rebels» (то есть, с заглавной буквой) переводилось как «мятежники», в то время как «pro-russian rebels» (то есть, со строчной) — как «повстанцы»). Представителей любой другой страны и/или национальности ни «боевиками» ни «мятежниками» гугл по-прежнему не считает.

Неизвестно, сделано это намеренно или нет (Гуглопереводчик работает, сопоставляя куски разноязычных текстов и учитывая устоявшиеся фразы). Если ненамеренно — это значит, что СМИ дают разную картину разным аудиториям, называя их то повстанцами, то боевиками. Или, как вариант, кто-то использовал кнопку «Предложить исправление» на сайте совсем не с целью улучшения перевода.

Хотя данное печатное издание и не занимается откровенной русофобской пропагандой (это в первую очередь научная газета, основные цели которой — это популяризация науки и борьба с шарлатанством), в ряде ее статей некоторая тенденциозность всё-таки присутствует.

По редакции ТрВ этот разлом не проходит. Мы на одной стороне, и здесь надо произнести страшное слово: ТрВ — либеральная газета. «Либеральная» если понимать либерализм как приверженность некоему набору фундаментальных принципов, таких как примат человека над государством, всякие там права и свободы, — то, что закреплено в нашей Конституции, и то, на чем держится современная цивилизация. «Пятая колонна», одним словом. Не скрывая этого, мы теряем какую-то часть аудитории, но сохраняем самоуважение. И поддерживаем ту часть научного сообщества, которая ассоциирует себя с европейской культурой. Безусловно, в наше странное время на этих людей оказывается давление изо всех утюгов. Было бы нечестным и даже неэтичным не оказывать хоть какую-то моральную поддержку этой части научного сообщества, к которой во многом принадлежат и наши коллеги и у которой, по сути, нет иного ресурса. Антисоветская газета

Тем не менее уже в следующем абзаце высказывается очень ценная мысль, которую можно адресовать многим ангажированным СМИ:

Реальная угроза для газеты не политическая позиция, а голословность. Этим действительно страдают многие политизированные СМИ — версии преобладают над фактами, взгляды над исследованием, эмоции над профессионализмом

править] Умеренно антироссийские дискуссионные площадки

Dirty.ru — коллективный блог, основан Йованом Савовичем в 2001 году, один первых коллективных блогов домена .RU. В начале 2010-х годов был захвачен белоленточными оппозиционерами. В июне 2012 года блогер Фриц Морген опубликовал пост, где приводил схему захвата Dirty. В течение 2012 года состояние Dirty можно было охарактеризовать как коллективное обсуждение новостной ленты Навального и других представителей «болотной оппозиции» вперемешку с постингом котят и видео с YouTube.

В конце 2012 года Йован принял решение полностью перекроить структуру сайта и разбить его на огромное количество досок. После того как в марте 2013 года были сняты ограничения на регистрацию и появилась доска Двачей стало ясно, что Dirty кардинально изменился.

Вместе с тем, на октябрь 2013 года главная d3.ru по-прежнему состоит по большей части из белоленточной политоты. При этом на ней иногда попадаются эксклюзивные для Рунета пропагандистские материалы: такие как вечер вопросов с реальным солдатом армии США, например. [55]

В декабре 2013 года, на волне украинской майданной истерии, по требованию владельца сайта Йована с главной страницы d3.ru внезапно исчезли все политически-окрашенные посты. [56]Впрочем, продержался Йован недолго, и уже через неделю главная сайта снова была нашпигована отменной русофобией.

22 февраля 2014 года на d3.ru был открыт патриотический подсайт: http://patriot.d3.ru/. В связи с этим совсем уж русофобским ресурс в целом назвать нельзя.

править] Geektimes

«Гиктаймс» — крупный портал, специализирующийся в основном на новостях около IT и популярной науки. На ресурсе систематически разжигается ультрарадикальная ненависть к чиновникам, в особенности под предлогом борьбы за свободу Интернета и свободу вообще. Большая часть посетителей настроена ультралиберально, любое другое мнение вызывает лютое негодование.

Под любой новостью (будь то новость о микроконтроллерах или обновлениях Фейсбука), вы можете почитать комментарии в стиле «а у нас такого нет, нужно расстрелять всех чинуш и поставить новых правильных», «нужно либо устраивать революцию, либо валить на Запад» и прочие комментарии о тоталитаризме, загнивании отсталой России и противоположной этому свободной демократии.

Так как основное направление ресурса не политическое, на сайте могут попадаться адекватные материалы.

править] Newsland

Ньюсленд — крупный портал, специализирующийся на перепечатках новостей из СМИ руками своих посетителей, которые затем эти новости комментируют. Был основан в середине 2000-х президентом компании BKG Марком Фединым и его американскими партнёрами. К 2010-му году на хорошо распаханном поле Newsland появился его клон, социальная сеть Гайдпарк (Gidepark.ru). В 2010-м году перепродан Фединым компании eMedia Holding за 3,8 млн долларов. Со дня продажи новые владельцы компании негласно стали поддерживать антироссийски настроенную часть комментаторов. К 2013 году ресурс при поддержке штатных модераторов окончательно оформился в царящую в комментариях клоаку самых маргинальных и радикальных русофобов. Практически 99 % нормальных, адекватных комментаторов покинули ресурс, посчитав ниже своего достоинства общаться с многочисленными антироссийскими клонами, воцарившимися на портале.

Ресурс исключён из системы Яндекс. Новости и внесён в спам-лист в русскоязычной Википедии.

править] Группы в социальных сетях

Группа ВКонтакте, посвящённая, по идее, научному просвещению и атеизму. На самом деле атеизм и научное просветительство ограничиваются по большей части критикой религии и политической пропагандой. Последний аспект деятельности имеет явную прозападную направленность и, соответственно, во многих публикациях присутствует откровенная антироссийская риторика[57][58][59][60][61]. На 10 июля 2018 года группа насчитывает почти 245 тыс. подписчиков (скриншот).

Посты в группах публикуются без ссылок на источники излагаемой в них информации, а также под ними нельзя оставить комментарии.

Группа в ВКонтакте, по идее посвящённая бывшему президенту США. На самом деле речь про Обаму в основном заходит для создания шуток на тему «Обама нагадил в подъезде». На середину ноября 2017 года имеет более 39 тысяч подписчиков.

Большая часть контента группы — стёб над Россией, россиянами и реалиями политики, то есть наблюдается сильное сходство с группами вроде «Квадратный ватник» и «Загнивающий Запад». Интересная особенность — в комментариях к группе нельзя оставлять гиперссылки, такие комментарии автоматически удаляются. Любая попытка критики публикуемого материала встречается бурей негодования со стороны наиболее активных подписчиков.

Данная группа ВКонтакте специализируется на очернении России и условий проживания в ней, представление русских в виде тупого стада, которым легко манипулировать. В комментариях присутствует расизм и прозападная пропаганда.

Основная форма пропаганды — фотографии с саркастичными описаниями, отсылающих нас к западным реалиям. Чем-то похожим занимаются многие группы в социальных сетях с низкокачественной пропагандой, нацеленной на эмоции, а не на разум человека. В данной группе очень просто заработать бан за выражение альтернативного мнения, особенно подкреплённого фактами.

Группа в ВК, продвигающая идею создания автономии из территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ингерманландия/Ингрия)[62][63]. В русле такой пропаганды продвигаются следующие идеи:

Миф о Московии — до 1721 года Россия называлась Московией, а русские московитами

Присоединение Новгородской республики к Московскому княжеству — порабощение свободной республики тиранической и варварской Московией[64]. Соответственно, идёт отрицание концепции собирания земель русских и прав Москвы на наследие Киевской Руси.

Войны России за возвращение Ингрии — акт агрессии России против европейского мира. Соответственно, занятие городов Ингрии во время Ливонской[65], Малая[66] и Великая Северные[67] войны называется аннексиями, которые приносили региону немалые разорения.

Присоединение Ингрии к Швеции по условиям Столбовского мира 1617 года — начало золотого века в истории края, нахождение его в составе развитого государства и лоне европейской цивилизации[68].

Стремление Петра I присоединить Ингрию — не стремление реализовать многовековую внешнеполитическую задачу по получению незамерзающих портов и укреплению связей с Европой, а лишь стремление русского правителя и некоторых его фаворитов «преодолеть в себе московита» [69].

[69]. Эвакуация немцев и финнов в годы ВОВ — депортация и геноцид, из-за которого был убит каждый десятый эвакуированный, а остальные были заточены в ГУЛАГи[70].

То есть это фактически повторение проекта Соединенных Штатов Сибири — когда говорится о существовании субэтноса, который якобы притесняется центральной властью. В связи с этим Россия называется тюрьмой народов[71][72], а также поддерживается Евромайдан, политика властей Украины и в целом политика Запада.

Для любителей изучения истории и культуры Ингрии и финно-ингерманладцев с более-менее нейтральной позиции существует одноименная группа, где прямо написано «Это не политическая организация! Про политику здесь не говорят!».

Информационный проект в общественных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter, в прошлом являвшийся сообществом «Ленты.ру» в сети «ВКонтакте». По сути, представляет собой своеобразное интернет-ответвление от «Медузы», нацеленное на более массовую и менее взыскательную до политики аудиторию. Представляется как новостное сообщество, которое отличает подача новостей в виде кратких записей с приложенными к ним сатирическими изображениями, выполненными в духе поравализма и прозападного либерализма. Редакция имеет русофобскую и антироссийскую позицию, в некоторых записях сообщества имеет место поддержка идеологии содомии, а также жёсткая и неплодотворная критика традиционных верований народов России и официальных представителей конфессий, в особенности Православия и Ислама. В проекте выполняется довольно строгий отбор новостей, что объясняет наличие преимущественно отрицательных новостей о России или явных вбросов. С августа 2015 года в сообществе сети ВКонтакте был введён самостоятельный роботизированный отбор комментариев к новостям с целью борьбы с комментариями, представляющими «малую ценность». Точка зрения, отличная от поддерживаемой руководством группы «Лентач», редко пользуется спросом среди его читателей, поэтому большинство комментариев, в которых она выражается, не проходит отбор и удаляется. Стоит также отметить интересную деталь: как только «Лентач» постит новость о чём-то плохом на Западе, то у целевой аудитории происходит когнитивный диссонанс, а в адрес администрации летят сотни негативных комментариев и упрёков в «кремлеботизме».

По состоянию на 24 января 2016 года, количество читателей сообщества в сети «ВКонтакте» превышает 1 млн человек.

Группа ВКонтакте, занимавшаяся пропагандой сложившихся в 1990-е годы антироссийских стереотипов. Комплексное очерняет историю и культуру России. Русофобия в группе совершенно открытая. Разумеется, при этом происходит постоянное одобрение действий США и украинских националистов на Украине.

В 2016 году группа была заблокирована («Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании решения суда (Куйбышевский районный суд города Омска — Омская область) от 21.09.2016 № 2-5690/2016.»). Однако, судя по всему, данную группу воскресили и сейчас там заседает 20-30 тысяч подписчиков.

Группа ВКонтакте, позиционирующая себя как интернет-проект, призванный показать, что в России все далеко не ОК. На 29.12.2017 имеет 232,14 тыс. подписчиков. О целях деятельности группы заявлено в графе «О компании»:

2. «Русская смерть» - эстетический проект, и не более того. Остановить процесс разрушения невозможно, им должно только любоваться. 6. Мы не пишем ни о чем удивительном. Тоска – нормальное состояние для русского человека.

7. Однажды будет любопытно перечитать эти хроники энтропии, если мы доживем. Или хоть инопланетяне расплачутся, когда переведут. 8. Русская культура, к счастью, полна образцами депрессии самой высокой пробы. В некотором смысле мы продолжаем традиции.

Фактически, данная группа дает своей аудитории такой же образ России, как фильм «Левиафан» — страна якобы разрушается, а русские это якобы депрессивный народ.

править] Аналитические и исследовательские центры

Сюда включены консалтинговые фирмы, разного рода НКО и единичные аналитики, которые публикуют очерняющие Россию рейтинги либо исследования.

Правозащитная организация, занимающаяся частыми нападками на неугодные Западу страны (прежде всего Россию). Организация заступается за преступников и предателей России, поддерживая их антироссийские акции.

Основная статья: Тексты:Обрез Блумберга

Крупная частная медиакомпания из США. Путём нехитрых подтасовок Блумберг поставил в рейтинге полицейских государств Россию на первое место, в то время как на самом деле Россия находится на 27-м месте по количеству полицейских на душу населения.[73] Также в 2013 году Блумберг включил Россию в десятку «самых порочных стран мира».[74]

Согласно исследованию BCG, 70 % богатств России находится в руках миллионеров и миллиардеров.[75] При этом BCG не включает в богатство собственный бизнес, вложения в неинвестиционную недвижимость и предметы роскоши.

Таким образом, хозяин большого мебельного магазина, который живёт в собственной пятикомнатной квартире в центре Москвы и ездит на «бентли», по мнению господ из BCG, является клиническим нищебродом.

Швейцарский банк, печально известный своим «рейтингом глобального благосостояния», в котором Россия ошибочно называется страной с аномально высоким неравенством.

Британская организация со штаб-квартирой в Лондоне, отметившаяся сразу несколькими антироссийскими рейтингами. Так, известен «индекс качества жизни» от этой организации, который был выпущен в 2005 году и в котором указывается, что в России жить хуже, чем в Киргизии, Ботсване, Туркмении и Уганде.

Методика составления индекса крайне спорна: он основывается на малозначимых показателях (вроде числа разводов) и на данных других лживых рейтингов, типа рейтинга свобод от Freedom House.

В рейтинге самых привлекательных для рождения и жизни стран EIU поставил Россию на 72-е место, между Индонезией и Сирией (2012 год).[76][77] Как и другие рейтинги, этот основан на компиляции других мусорных рейтингов.

править] Freedom House

«Неправительственная» организация, которая на 80 % финансируется правительством США[17]. Freedom House приравнивает Россию по части политических прав к федерации абсолютных монархий — Объединённым Арабским Эмиратам, а по части гражданских свобод к Йемену, где действуют законы шариата. В английском разделе Википедии по этому поводу выражается некоторое удивление, но администраторы русского раздела считают допустимым ссылаться на этот «источник» в статье о российском Президенте.

Основанная неким английским аристократом неправительственная организация на голубом глазу заявляет, будто в Таджикистане, Киргизии и Молдавии пенсионеры живут гораздо лучше и сытнее, чем в России. Такой результат получается из-за очевидных дефектов в методике подсчётов.

править] Heritage Foundation

Фонд «Наследие» из США ежегодно выпускает так называемый индекс экономической свободы. Согласно этому рейтингу, в 2016 году Россия находится на грустном 143-м месте.[78][79]Рейтинг основывается, кроме всего прочего, на вышеупомянутых мусорных рейтингах от Economist Intelligence Unit.

Спонсируемая арабами английская НКО, которая выставляет в своих материалах Россию дикой и варварской страной. Согласно «Рейтингу процветания» этой конторы, Россия живёт хуже Монголии, Индонезии и даже Узбекистана. Рейтинг основывается на грубых подтасовках. Так, например, по параметру «личная свобода» Россия находится на 119-м месте. ОАЭ — на 66-м месте. Вместе с тем, в ОАЭ, например, запрещено смотреть на женщин и заговаривать с ними. За сквернословие в ОАЭ дают 7 лет тюрьмы, а за гомосексуализм просто отрубают голову.

Ещё одна английская организация, которая составляет рейтинги по коррупции и сложности ведения бизнеса. Излишне говорить, что в этих рейтингах Россия находится на самых позорных местах. [80]

Американское рейтинговое агентство. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Часто завышает рейтинг западных стран и их союзников и занижает у России и прочих «врагов свободного мира».

Институт Земли Колумбийского университета — американское НКО, известное, в частности, своим «Отчётом о мировом счастье» (англ. World Happiness Report), который организация делает по заказу ООН.[81] В этом рейтинге Россия занимает последние места, так как при расчёте учитываюڂся такие традиционно занижаемые по России параметры, как уровень коррупции и уровень политических свобод в стране.

Американское рейтинговое агентство, которое регулярно составляет так называемый «Индекс восприятия коррупции», страны в котором располагаются по принципу дружбы с США (см., например, результаты за 2012 год). Достаточно сказать, что в солнечной Грузии — в которой чиновники без стеснения вымогают взятки, а доля теневого ВВП в 2013 году составляет 72 %[82], коррупция якобы ниже, чем в Чехии, Латвии и Италии[83].

Также эта организация составляет «рейтинг взяточников», согласно которому больше всех взяток дают, разумеется, русские. Главная проблеа достоверности рейтинга взяточников заключается в том, что он основывается на опросах бизнесменов. Которые, в свою очередь, дают ответы исходя из репутации той или иной страны. Репутацию же формируют…как раз эти мусорные рейтинги от Transparency International.

Согласно данным организации, Россия заняла третье место в списке самых негативно относящихся к иностранцам стран, как написано в отчёте организации за 2013 год (страница 455). Исследователи задавали россиянам вопрос «как дружелюбно у вас принимают иностранцев». Судя по результатам, в других странах вдохновенно врали: отвечали «очень дружелюбно». В России честнее: «просто дружелюбно».

Ещё одним рейтингом этого форума является «Глобальный индекс эффективности энергетической архитектуры» (EAPI), в котором Россия стоит не на одном из первых, а на 27-м месте, значительно ниже полностью зависимых в плане энергетики от России стран. [84]

править] Vision of Humanity

В «Глобальном рейтинге миролюбия» от этой организации Россия занимает 155-е место, а вторгнувшиеся недавно в Ливию и ряд других стран Англия и США — 44-е и 99-е места соответственно. [85]

Согласно докладу этого управления, Россия является мировым лидером по потреблению героина. На самом деле, цифры в докладе не бьются друг с другом настолько сильно, что воспринимать его всерьёз нельзя. [86]

править] Примечания

править] См. также

править] Ссылки

Федеральный список экстремистских материалов от Минюста

Единый реестр «Роскомнадзора» доменных имён, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Сети, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

Источник: https://ruxpert.ru/Очерняющие_Россию_организации