Очерняющие Россию организации.
В статье перечислены организации, включая СМИ и интернет-сайты, которые всевозможными способами очерняют Россию, распространяя о России в основном негативную информацию разной степени достоверности, а также транслируя на широкую аудиторию субъективные оценки негативного характера.
В отдельной статье перечислены ведущие антироссийскую деятельность организации, не являющиеся СМИ и при этом регулярно выступающие против России.
Так как русофобия в настоящий момент достаточно широко распространена, в данную статью включаются только достаточно известные организации[1]
19 мая 2015 года Госдума приняла закон о «нежелательных организациях» — нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». [3]
15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, согласно которой иностранное СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, могут признать в России «иностранным агентом». Разработка поправок стала ответом на притеснение российских СМИ в США, а именно на то, что американский Минюст заставил телеканал RT зарегистрироваться иностранным агентом. [4]
Русскоязычные СМИ и порталы.
[править]7x7-journal
«Правозащитный» сайт. На данном ресурсе показываются только негативные стороны современного российского общества (часто сильно приукрашены или сфальсифицированы).
[править]ARU TV
Запущенный в конце января 2015 года русскоязычный общественно-политический интернет-канал, основной целью которого является возбуждение ненависти и недоверия к российским СМИ в Восточной Европе. Проект ориентирован на жителей России, а также на русскоговорящее население Белоруссии, Украины и стран Балтии. Базируется в Эстонии. С момента запуска, с каналом сотрудничает известный русофоб Артемий Троицкий.
[править]Avsim.su
Изначально — форум, предназначенный для обсуждения авиасимуляторов, однако после 2014 года из-за позиции администрации ресурса сайт превратился в гнездо русофобии. В значительном числе тем проявляется ненависть по отношению к России, её достижениям (в спорте ли в технике или чём нибудь ещё), ополченцам ДНР, возвратившемуся в состав РФ Крыму и так далее. Ранее это было характерно в основном для закрытых разделов, которые не видны без регистрации, но впоследствии политика просочилась и в открытые разделы. Наблюдается затыкание ртов и коллективная травля не только по отношению к пророссийски настроенным пользователям, но и к тем, кто попросту не хочет чтобы на сайте была политика, а хочет обсуждать авиасимуляторы.
[править]«BBC» на русском
Одно из самых популярных зарубежных СМИ. Участвовало в информационной войне против СССР. Под видом мнимого нейтралитета продвигает русофобские идеи. В 2014 поддерживало Майдан и негативно отзывалось об ополченцах. В 2018 продвигало фейки об отравлении Скрипалей.
[править]BnW
BnW — сервис микроблогов для открыто русофобствующих анархистов, ориентированных на Запад. Пропагандирует идеи разделения России и признания русских неполноценным народом.
[править]by24
Белорусский информационный портал с откровенной антироссийской ориентацией, одобряют политический режим, установленный на Украине, незаконные западные санкции, откровенно пресмыкаются перед Западом, во многих новостях и публикациях проводят идею, что русские являются людьми второго сорта.
[править]Colta.ru
Позиционируется как «независимое общественное СМИ», однако сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля. Публиковало статьи про «аннексию Крыма», участвовало в кампании против Олимпиады в Сочи, выпускало фильмы в поддержку «узников Болотной». [5]
[править]DanielDefo.ru
Позиционируется как «Игровой портал», однако затрагивает и политические темы, в частности очерняет Россию, [6][7] называя её колонией или криптоколонией (термин придуман Д. Е. Галковским, которого, как видно, создатель ресурса очень уважает) Запада, а не суверенным государством. Портал публиковал статьи про 71-ю годовщину победы в ВОВ, полные русофобских шаблонов, участвовал в кампании против Олимпиады в Сочи. [8][9]
[править]«Deutsche Welle»
Вражеский голос Германии. Поддерживало Гитлера и фашистов во время Великой Отечественной Войны. 28 июня 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала коллег из Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора обратить внимание и дать оценку пропагандистской деятельности Deutsche Welle. Активно дестабилизирует ситуацию внутри России. Летом 2019 года Госдума обвинила Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела России. 23 августа в Госдуме прошло первое заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. При формировании комиссии МИД, Совет Федерации и председатель Госдумы Вячеслав Володин упоминали лишь о двух конкретных случаях «вмешательства», в том числе о твите канала Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!», который в МИД РФ посчитали призывом к участию в несанкционированных акциях.
[править]Gaidar — Русский Либерализм
Представляет себя как независимый просветительский проект. На деле же портал занимается самой откровенной пропагандой прозападно-либеральной мифологии и оправданием краха либеральных реформ 90-х годов, их бесперспективности и антинаучности. Русский народ в статьях рассматривается как неполноценный, ущербный, неспособный к развитию. Системная антироссийская позиция в политике и экономике. Очернение истории и достижений России.
[править]Lurkmore
Википроект, изначально посвящённый описанию интернет-мемов. Авторы проекта декларируют нейтральность, которая зачастую и в самом деле соблюдается, правда, в основном благодаря запредельному цинизму авторов и в форме очернения вообще всех сразу и кого угодно. Тем не менее, очень многие статьи откровенно отдают русофобией, либерастией и поравализмом — например, статья о России. Некоторые представители либерального движения (Навальный) живописуются с нескрываемой толерантностью. Другие (Мальгин) — со здоровой неприязнью.
Администрация демонстрирует радикально антироссийский настрой. Также это можно наблюдать, например, в «Твиттере» основателя «Луркоморья» Дмитрия Хомака, а также в ЖЖ бывшего администратора Валерия «Мопеца Ципельмана» Шаповалова [10].
Российская альтернатива Lurkmore, старающаяся описывать мемы на самом деле нейтрально и цивилизованно — это проект «Викиреальность».
[править]Newsru
Данный новостной сайт — вотчина Гусинского, опального медиамагната[2] и бывшего владельца НТВ. На сайте часто предвзято излагается информация, присутствуют типичные приёмы манипулирования и приоритет в подаче негативной информации о России и российских политиках. Сервера сайта расположены в Нью-Йорке, что привело к полному блокированию этого ресурса в 2012 году из-за удара урагана Сэнди. Ополченцев армии Новороссии на сайте называют не иначе как «сепаратисты» или «боевики». При описании обстановки превалирует официальная информация властей в Киеве, из-за чего часто одна новость не стыкуется с другой. Информация не проверяется. Редакция RT предъявляла претензии к Newsru.com из-за ложных обвинений, связанных с некорректным переводом статей с английского языка. Авторство материалов Newsru.com не указывает.
[править]«Republic»
Издание, входящее в один медиахолдинг с "Дождем". Также, как и "Дождь" является оплотом русофобии и несистемной оппозиционности. Наполнен крайне токсичной аудиторией, готовой загнобить тебя за любую похвалу в отношении Путина
[править]StopFake
Основная статья: Стопфэйк
Редакторы проекта StopFake заявляют, что занимаются опровержением «фэйков» СМИ. На практике распространяют свою деятельность только на российские новостные агентства за крайне редким исключением, тем самым формируя у читателя ощущения того, что за пределами России дезинформации нет. Финансируются из-за рубежа. [11] На самом ресурсе прямо указано, что его делают выпускники программы DFJ, которая находится на иждивении Госдепа США. [12] На самом деле сотрудники StopFake’а очень непрофессиональны и часто «опровержения», которые они дают, неверны. Подробнее об этом рассказывает Анатолий Шарий: [13]
[править]АРТПОДГОТОВКА
Проект Вячеслава Мальцева, экс-депутата областной думы Саратовской области (1994—2007 гг.), именующего себя русским националистом (на деле придерживается национал-либеральных и национал-демократических взглядов[14]). Активно поливает грязью Владимира Путина и поддерживающие его политические силы, поддерживает прозападных либералов, постмайданную власть в Киеве, ИГИЛ и прочих противников России. Выпускает серию видеороликов «Плохие новости», в которой используются фейки и вбросы как аргументы против политики Путина; не гнушается передёргиванием фактов. Назначил на 5 ноября 2017 года революцию и три года собирал деньги на свержение режима — в итоге всё предсказуемо закончилось пшиком. [15][16] Symboli.ru — проект Вячеслава Мальцева, экс-депутата областной думы Саратовской области (1994—2007 гг.), также ведущего канал АРТПОДГОТОВКА. На ресурсе представлены материалы, ставящие целью дискредитировать Олимпиаду в Сочи 2014 года, [17] символы Российской армии [18] и символы СССР [19].
[править]Белорусский партизан
Информационный ресурс, занимающий откровенно антироссийскую позицию. Авторы на сайте особенно много пишут про Украину, открыто высказывая своё одобрения действиями их власти и культивируя мифы про «аннексию» Крыма, о войне в Донбассе и т. д. Но в целом придерживаются точки зрения белорусских националистов (змагаров) и активно её отстаивают теми же методами — в частности, критикой режима Лукашенко, совместного российско-белорусского прошлого и истории Белоруссии.
[править]Вестник гражданского общества
Журнал, позиционирующий себя как просветительский, исследующий способы и методы формирования гражданского общества. На деле основная сфера деятельности — оппозиция власти и обоснование и продвижение «демократических» реформ. Системная антироссийская позиция во внешнеполитической и экономической сфере.
[править]Голос Америки
Марионеточная американская радиостанция, участвовавшая в информационно-психологической войне против СССР. В связи с последними событиями её деятельность активизировалась. Также есть одноимённый сайт. Разжигание национальной розни, сепаратизма и пропаганда сложившихся ещё во времена Холодной войны стереотипов, системная антироссийская позиция.
[править]Грани
Крупный белоленточный интернет-портал. Держат на сайте специальный раздел [20], в котором называют «дерьмом» неугодные прозападным либералам высказывания. Большая часть приведённых там реплик содержит критику в адрес либералов или, наоборот, хорошие слова в адрес России.
Комментаторы ресурса поражают своей радикальной приверженностью либеральным ценностям и правам человека, которые понимаются ими не вполне адекватно. Музыканту Башмету, например, местные борцы за общечеловеческие ценности предложили отбить пальцы на левой руке, чтобы он не мог больше играть на альте.
[править]Девятый канал
Израильский русскоязычный канал, созданный в 2002 году. После банкротства канала во второй половине 2013 года он был продан некоему Александру Левину, гражданину России, руководителю «ТелеАльянс Медиа Холдинг». На канале сменилось руководство, началась интенсивная пропаганда антисемитизма и русофобии а так же оправдание фашизма. Вот некоторые из тем «Девятки»: Россия бросит своих «сынов», 9 мая, «Считаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост». К сожалению, это единственный русскоязычный израильский канал.
Дождь
Главный телеканал несистемных оппозиционеров. Является видеоверсией радиостанции «Серебряный Дождь» и соответствующих ресурсов, объединённых в единый медиахолдинг с соответствующим названием. Владельцем телеканала «Дождь» (а также интернет-ресурса Slon и радиостанции «Серебряный дождь») является Наталья Синдеева — лицо, весьма тесно связанное с Кремлём. Рекламировать её бизнес в своё время взялся лично Дмитрий Медведев, сначала лично посетивший цифровой телеканальчик (размер аудитории — менее миллиона человек), а затем добавивший её к себе в Твиттер. Компанию мужа Синдеевой (и совладельца Slon’а) Винокурова — разорившийся в 2008 году «КИТ-Финанс» — спасали не кто-нибудь, а госкомпании АЛРОСА и РЖД рука об руку с Газпромбанком.[21].
Дождь известен своими искажающими объективную картину новостями [22][23] и провокационными опросами[24]. После одного такого (опрос про блокаду Ленинграда) и последующего за ним шквала общественной критики канал был отключён от кабельных сетей, что лишило его важнейшего источника доходов. Также канал известен нетерпимостью к критике, посему пророссийские и патриотические комментарии блокируются, причём вместе с аккаунтом.
На пресс-подходе Владимира Путина на торжествах в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии все журналисты спрашивали об украинском кризисеи России. Только корреспондент «Дождя» интересовался проблемами самого канала.
МБХ медиа
Новостной сайт осуждённого и выпущенного после помилования оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского.
[править]Медуза
Интернет-СМИ, базирующееся в Латвии. Было основано после скандала в Lenta.ru, когда после интервью с одним из участников запрещённой в России неонацистской организации «Правый сектор», владельцами была уволена главред Ленты — Галина Тимченко [25]. Вместе с ней из издания уволилось ещё некоторое количество сотрудников, которые и составили костяк нового издания.
Издание в основном занимается отбором новостей с других ресурсов (во многом ментально близких, например Forbes или Snob), но также генерирует и собственные статьи. Был сохранен стиль старой «Ленты», проявляющийся в неярко выраженной русофобии и антироссийской трактовке мировых событий, специфической подборке новостей, способствующих протестным настроениям.
Изначально было заявлено, что проект будет финансировать Ходорковский и сын основателя оператора связи «ВымпелКом» Борис Зимин, однако позже они отказались от участия в проекте, по крайней мере официально. По результатам первого года проект оказался убыточным.
[править]Народный журналист
Интернет-издание, располагающееся в Воронеже и Курске и позиционирующее себя как «независимая от партий и частных лиц газета». На деле данная газета выражает интересы депутата Курской областной Думы Ольги Ли. Кроме критики местной власти, Ольга Ли активно продвигает интересы Алексея Навального и либеральных партий «ЯБЛОКО» и «ПАРНАС» в регионе. Она является противником политики Путина, называя её «преступной», за что получила отличный пиар благодаря таким СМИ, как «Немецкая Волна», «Радио Свобода».
[править]Новая газета
Новая газета — одно из главных печатных изданий несистемных оппозицинеров, издается с 1 апреля 1993 года. Свою радикальную белоленточность не скрывает. Главными владельцами являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западолюбивый президент СССР Михаил Горбачёв. Самые заметные сотрудники и колумнисты: Дмитрий Быков, Александр Генис, Юлия Латынина, Ирина Петровская, Ольга Романова. В комментариях к статьям можно встретить разные мнения, что свидетельствует об умеренности цензуры.
[править]Правда о Путине
Ссылка – http://pravdaoputine.ru
Сайт начал свою работу в 2011 году и позиционирует себя как ресурс, призванный создать наиболее полный портрет Владимира Путина и, соответственно отрицается мотив облить его грязью и ложью.
Вот только публикуемые на сайты материалы не соответствуют этим установкам – публикуемая на сайте информация является сугубо негативной, что объясняет публикацию на сайте материалов от Навального[26], Ходорковского[27], Альбац[28] и других оппозиционеров. Показательно, что раздел, посвященный публикации мнений и цитат о Владимире Путине, не содержит положительных мнений и цитат о Владимире Путине[29].
[править]Путин. Итоги
Ссылка – http://putin-itogi.ru
Сайт посвящён публикации докладов Бориса Немцова, а также новостей и видеоматериалов на темы, освещённые в данных докладах — коррупция, дороги, нефтяная игла, цензура и т. д. Как водится в среде белоленточников, данные доклады отличаются вопиющим непрофессионализмом и перевиранием реальных фактов.
[править]Радио Свобода
«Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“», РСЕ/РС (англ. Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) — радиостанция, созданная американцами в годы холодной войны для борьбы с СССР, в настоящее время продолжает вещать на 28 языках в ряде стран Восточной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Под видом борьбы за демократические ценности продолжает бороться с Россией, продвигая «национальные интересы США».
В 2016 году на базе чешского офиса радио «Свобода» американцы открыли цифровой медиадепартамент (DIGIM, digital monitoring/digital media departament [30]), чтобы противостоять «дезинформации в российской медиасфере». Об этой цели заявляется в материалах американской правительственной организации Совета управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG), которая ранее, в апреле 2015 года, от лица президента США Барака Обамы подала заявку в конгресс, в которой выделен раздел, озаглавленный «Противодействие реваншистской России» — на данный проект запланировано 15,6 миллиона долларов,[3] чтоб ещё лучше изобличать «российскую телевизионную пропаганду» и организовать канал на YouTube и создать сайт Rus2Web («цифровой samizdat») для российских журналистов и кинематографистов, чья работа «блокируется Кремлем». [31] В итоге сайт Rus2Web был закрыт 31 января 2017 года, проработав менее двух лет. [32]
[править]Русская фабула
Сайт заблокирован «Роскомнадзором». На сайте процветали расизм, неофашистские высказывания, русофобия, прозападная пропаганда, героизация фашизма и предателей, сражавшихся на его стороне в Великой Отечественной войне.
[править]Росбалт
Информационный портал с либерально-оппозиционным оттенком. Всесторонне обосновывают вину российского правительства, буквально во всех областях, где оно ведет деятельность. Раздел «Мнения» практически полностью состоит из оппозиционных и пессимистических статей.
[править]Свободная пресса
Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию в зарубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей.
[править]Серебряный дождь
Радиостанция, основанная Дмитрием Савицким и Натальей Синдеевой, которая владеет телеканалом «Дождь» и интернет-ресурсом Slon. «Серебряный Дождь» вручал до 2015 год[4]ежегодную премию «за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса» «Серебряная калоша», которая из премии в области шоу-бизнеса перед своим закрытием окончательно превратилась в политическую антипремию, служащую делу антипиара политических противников либеральной тусовки. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на списки номинантов и награждённых за 2011—2013 годы [33][34]. Вот лишь некоторые из них: Владимир Чуров, Патриарх Кирилл, Кристина Потупчик, Сергей Кургинян, Аркадий Мамонтов, Михаил Леонтьев, Виталий Милонов, Дмитрий Киселёв, Жерар Депардье.
Характерно, что в 2006 году одним из номинантов являлись «Российские спецслужбы — за альтернативную Гарри Поттеру сказку „Генерал ФСБ и говорящий камень“» — имеется в виду знаменитая история с установкой в Москве шпионского камня британских спецслужб, правдивость которой в итоге подтвердили сами британцы.
[править]ТВ-2
Агентство новостей ТВ-2 — томский телеканал, вещавший с ноября 1990 г. по конец 2014 года. Теперь работает в Интеренете.
Набрать аудиторию каналу помог путч 1991 года [35], а деньги — афера с «шифрованным сигналом»[36], о которой без особого зазрения совести говорит даже официальный сайт. В 1990-е вёл обычную жизнь провинциальной телекомпании, выдавая в эфир над бегущей строкой (сохранившейся до сих пор) местечковую рекламу, пиратский Голливуд с одноголосым переводом, «X-Files» и несколько доморощенных программ (утреннее шоу/околомузыкальные новости/вечерние и субботние информационные выпуски, наполовину посвящённые местному политикуму/прочие мелочи вроде «Яблока раздора», «Лексикона» и «Ориентира», большинство из которых не продержалось больше трёх лет). Отличается редкой принципиальностью: если ещё в 2000-м директор компании А. Майофис гордо вещал, что «ни у кого в Томске не хватит денег купить ТВ-2 — это сотни тысяч долларов», то буквально через год компания была продана олигарху Ходорковскому.
Неудивительно, что со времён заключения Ходорковского под стражу ТВ-2 по сути превратилась в откровенно антипутинский рупор, сохраняя при этом «несмотря ни на что» нежную ностальгию по ельцинским временам. Особенным рвением на этом поприще отличается телеведущая Юлия Мучник, в рамках своей аналитической программы «Час Пик. Суббота» общающаяся с различными общественными деятелями и блогерами, как правило настроенными антироссийски и прозападно. На канале ведутся трансляции с телеканала «Дождь». Пожалуй, лучше всего о позиции канала скажет вот эта ссылка.
Вещание отключено 1 января 2015 года после многомесячного конфликта с местным передающим телевизионным центром. Этот громкий скандал помимо всего прочего поднял вопрос об источниках финансирования ТВ-2[37][38][39]. О реальной же степени поддержки канала в полумиллионном городе можно судить по декабрьскому пикету «Я за ТВ-2», собравшему менее 4,5 тыс. подписей[40].
[править]Тюркист
Электронная газета пантюркистов. Открыто проводит и обосновывает позицию Турции и США. В статьях чётко прослеживается антироссийская риторика и пропаганда тех против противников США, в чьих странах есть тюркское население (Иран, Сирия и прочее). В исторических статьях прослеживается неприкрытая фальсификация истории. Партнёром данного издания является чувашское электронное издание Ирĕклĕ Сăмах.
[править]Цензору. НЕТ
Позиционирует себя, как сайт, распространяющий правдивые новости. На деле же является пропагандистским ресурсом неолиберальных и украинских активистов. В новостях и комментариях процветают расовая пропаганда, разжигание межнациональной ненависти, откровенно человеконенавистнические высказывания. Комментаторы не блещут особой грамотностью и интеллектом, что привлекает троллей из России. В целом сайт даёт концентрированное представление о том, какая картина мира в головах борцов с «колорадами» и «ватниками».
[править]Эхо Москвы
Радио «Эхо Москвы» — один из главнейших и старейших либеральных, антироссийских и проамериканских ресурсов. С некоторых пор присутствует в сети как новостной портал и блог-платформа. Даёт слово всем противникам «кровавого режима», формально принадлежит Газпрому, однако финансируется, как заявляет «Эхо», самостоятельно: за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и тому подобного. Наиболее одиозные журналисты, работающие на «Эхе» сейчас или работавшие когда-то: Алексей Венедиктов (главред), Евгения Альбац, Владимир Кара-Мурза, Юлия Латынина, Владимир Варфоломеев, Сергей Пархоменко, Виталий Дымарский, Матвей Ганапольский, Борис Надеждин (блогер).
На интернет-странице «Эха» есть блогоплощадка, на которой редакторы позволяют высказываться не только русофобам, но и поддерживающим Кремль блогерам. Ну, как дают? Если статья условного автора повествует о недостатках России — её допускают к публикации, если о чём-то хорошем в России — она остаётся в черновиках. Не понимающих редакторской позиции изящно выдавливают с ресурса. [41]
Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат АО «Газпром-медиа Холдинг», 34 % поделены между журналистами радиостанции, из них 18 % принадлежат лично Алексею Венедиктову.
[править]Эхо России
«Эхо России» — общественно-политический журнал с ярко выраженной антироссийской направленностью. По разделам и подразделам ведёт пропаганду на следующие темы:
- Бедствия современной России (коррупция, произвол чиновников и т. д.).
- Регионы России. Больше всего рассказывается о Северном Кавказе и Дальнем Востоке.
- Россия — империя Зла. Рассказывается про ЮКОС, жертв режима и т. д.
- Олимпиада в Сочи.
При этом о США и вообще Западе ресурс отзывается очень хорошо и не без использования штампов «Загнивающий Запад» и т. д. В разделе «Персоналии» представлен весь цвет антироссийской общественности.
[править]Журнал Космополитан
Иностранное СМИ регулярно ведет пропаганду неполноценности российских мужчин[42]. Авторы издания не стесняются откровенной клеветы в адрес мужской части населения РФ: «тёмные помятые одежды, та же сутулость, плохие зубы и брюшко к 30 годам, пиво вместо пробежки и танчики вместо отжиманий», «невзрачный русский мачо с комплексом супергероя». Журнал муссирует мифы о похабном поведении россиян за границей[43], о домашнем насилии[44], призывает заводить отношения и выходить замуж за кого угодно, кроме россиян[45][46]. Пропагандируется радикальный феминизм[47][48] и ненависть по половому признаку[49], равноправие мужчин и женщин критикуется[50] и ведутся призывы к открытой гендерной войне с непримиримой конфронтацией двух полов.
Подводя итог, можно сказать, что журнал разжигает вражду не только по половому признаку (это общеизвестно), но и по национальному.
[править]СМИ и порталы на других языках
[править]Bellingcat
Портал так называемой гражданской журналистики, то есть любительских расследований. Был основан в 2014 г. британским журналистом-самоучкой Элиотом Хиггинсом, который ещё в 2012 г. был безработным финансовым аналитиком. Расследования Хиггинса и других участников портала основываются на открытых источниках в Интернете — картах, фотографиях, текстах и т. д., причём достоверность этих источников во многих случаях под большим вопросом. При этом выводы любительских расследований почему-то носят строго антироссийский и антисирийский характер (собственно, изначально Хиггинс раскрутил свой проект именно благодаря «аналитике», направленной против сирийской армии президента Асада). Несмотря на профанацию и ангажированность ресурса, западные СМИ и правозащитники с охотой цитируют и тиражируют публикации Bellingcat.
31 мая 2015 года команда Bellingcat под руководством Хиггинса представила доклад «Анализ спутниковых изображений, опубликованных Министерством обороны России»[5][6][7]. В докладе было заявлено, что как минимум две из шести спутниковых фотографий Минобороны России, опубликованные 21 июля 2014 года, были фальсифицированы. Такой вывод был сделан на основе анализа источников, анализа метаданных и анализа уровня ошибок (англ. Error Level Analysis, ELA)[8] доктора Нила Краветца (англ. Neal Krawetz). Без надлежащей проверки на достоверность этот вывод был растиражирован во многих ведущих западных СМИ[9][10][11][12], в том числе на немецком телеканале «Das Erste»[13][14] и на британском Би-би-си[15]. Однако в тот же самый день доктор Нил Краветц в своём Твиттере дистанцировался от доклада Bellingcat, написав, что это прекрасный пример, «как не надо делать анализ», а сам доклад назвал «гаданием на кофейной гуще»[16].
В 2016 году Bellingcat разместил доклад, в котором сказано, что российские военные причастны к крушению малазийского Боинга MH 17 над Донбассом. В этом докладе в качестве основных аргументов используются слова «возможно», «скорее всего», «почти наверняка» и «вероятно».[51]
В июле 2016 года «ведущий специалист» Bellingcat Арик Топер обвинил Анатолия Шария (не забыв использовать волшебное «кажется» — слово, спасающее от ответственности за клевету) в создании фейковых аккаунтов российских солдат задним числом в сети «ВКонтакте». [52]
[править]EnglishRussia
Коллективный блог на английском языке, который публикует разнообразные фотоматериалы о России, собранные из русскоязычных блогов. Наряду с нейтральными и положительными материалами, в блог часто постятся «клюквенные» фотографии о России, с упором в чернуху. Среди излюбленных тем — алкаши, разрушенные здания, плохие дороги, криминальная хроника и всякое прочее в стиле африканской экзотики. У знакомящегося с Россией по статьям в EnglishRussia читателя может сложиться впечатление о нашей стране как о забавной и жалкой помойке третьего мира, населённой нищими алкашами.
[править]БелСат
Спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (общественное Польское телевидение) 23 апреля 2007 года. Сотрудничает с белорусским филиалом радио «Свобода». Кроме оппозиции к белорусской власти и пропаганде национализма, занимает антироссийскую позицию.
[править]Украинская Википедия (украиноязычный раздел Википедии)
Эталонное собрания украинской русофобии, псевдоистории и националистической лживой пропаганды.
[править]Хартия’97
Новостной интернет-портал белорусской оппозиции. Главный офис в Варшаве. Как и положено белорусским либералам и националистам, стоит на русофобских началах.
[править]Ирӗклӗ Сӑмах
В переводе на русский называется Свободное Слово. Позиционирует себя как газета, освещающая события в Чувашии. В новостях присутствует скрытая пропаганда чувашского национализма и сепаратизма под видом сохранения чувашской культуры и языка и предвзятое освещение событий под видом «объективной подачи информации». Понятие «Внешняя политика России» пишется как «Внешняя политика Путина» и публично называет российских патриотов «красно-коричневыми». Данное издание также занимается фальсификацией истории с целью дискредитации многовековых дружеских отношений между русским и чувашским народами. Является изданием чувашского национального общества «Ирĕклĕх» (Свобода), чья деятельность напоминает действия украинской партии «Свобода». Особенно сильно выражена протурецкая позиция данного издания.
[править]Умеренно антироссийские СМИ и порталы
[править]Ведомости
Электронная газета «Ведомости», как указано на сайте, издается совместно с Financial Times, The Wall Street Journal и Sanoma Independent Media. Издание выражает преимущественно неолиберальную и проамериканскую точку зрения на происходящее в России. В качестве примера можно привести опубликованную «Ведомостями» статью Александра Морозова, главного редактора «Русского журнала» — статья представляет по сути американский манифест, в котором чётко расписывается взгляд Вашингтона на политику России: якобы украинский кризисначался не в результате проамериканского Евромайдана, а из-за воссоединения Крыма с Россией, якобы антироссийские санкции смертельны для России, якобы Россия критически зависит от западных инвестиций, якобы Россия — несовременная страна, которая движется в прошлое и взяла курс на «изоляционизм» и т. д. [53] На Ведомостях также публиковались статьи с критикой экономического сотрудничества России с Китаем, статьи в поддержку некоторых оппозиционных деятелей, совершенно серьёзно публиковался нелепый рейтинг Global Wealth Report от банка Credit Suisse и т. д.
РБК
«РосБизнесКонсалтинг» — одно из крупнейших российских СМИ. Новости часто подаются в антироссийской трактовке.
[править]Русскоязычная Википедия
Основная статья: Википедия
Многие статьи о положении дел в России и о политически значимых личностях имеют в Википедии ярко выраженную тенденциозную окраску — как правило, оппозиционного и антироссийского характера. Это происходит несмотря на провозглашённую «политику нейтральности» в разделе правил составления статей.
[править]Hearst Shkulev Media
Российское подразделение американского медиахолдинга Hearst.
Эта организация заведует крупной сетью региональных интернет-порталов Regional Network, включающей в себя такие сайты, как NGS.ru, E1.ru, N1.ru, Rugion.ru, Zarplata.ru, NN.ru, Sochi-express.ru. Данные порталы посещаются большинством интернет-пользователей из соответствующих городов, и, что неудивительно, на них время от времени появляются тенденциозно подобранные материалы, разжигающие панику, поддержка идеологии содомии и тому подобные вещи.
[править]Индепендент Медиа
Заведует русскоязычными версиями таких журналов, как Cosmopolitan, Esquire и «Популярная механика», в которых время от времени появляются агитки, откровенно пропихнутые из-за океана (пример). Также этот издательский дом владеет брендами Cosmopolitan Shopping, Cosmopolitan Beauty, «Домашний Очаг», Harper’s Bazaar, Grazia и «Robb Report Россия».
[править]Переводчик Google
В информационной войне отметился даже гугл-переводчик, который, по идее, не является СМИ.
После начала так называемой АТО на Востоке Украины фраза «pro-russian rebels» на данном ресурсе переводилась как «пророссийские боевики», в то время как в сочетании с любой другой национальностью («pro-ukrainian», «pro-german», «pro-albanian», «pro-nigerian», и т. д.) английское слово «rebel» переводилось, как «повстанец».
После обращения к руководству Google за объяснениями [54], перевод с «боевиков» был изменён на… «мятежников».
Данный перевод, однако, частично сохранился и позже (по крайней мере, до апреля 2016 г.): в некоторых вариантах написания про-русские всё ещё остаются «мятежниками» (к примеру в конце 2015 г. «pro-Russian rebels» (то есть, с заглавной буквой) переводилось как «мятежники», в то время как «pro-russian rebels» (то есть, со строчной) — как «повстанцы»). Представителей любой другой страны и/или национальности ни «боевиками» ни «мятежниками» гугл по-прежнему не считает.
Неизвестно, сделано это намеренно или нет (Гуглопереводчик работает, сопоставляя куски разноязычных текстов и учитывая устоявшиеся фразы). Если ненамеренно — это значит, что СМИ дают разную картину разным аудиториям, называя их то повстанцами, то боевиками. Или, как вариант, кто-то использовал кнопку «Предложить исправление» на сайте совсем не с целью улучшения перевода.
[править]Троицкий вариант
Хотя данное печатное издание и не занимается откровенной русофобской пропагандой (это в первую очередь научная газета, основные цели которой — это популяризация науки и борьба с шарлатанством), в ряде ее статей некоторая тенденциозность всё-таки присутствует.
|По редакции ТрВ этот разлом не проходит. Мы на одной стороне, и здесь надо произнести страшное слово: ТрВ — либеральная газета. «Либеральная» если понимать либерализм как приверженность некоему набору фундаментальных принципов, таких как примат человека над государством, всякие там права и свободы, — то, что закреплено в нашей Конституции, и то, на чем держится современная цивилизация. «Пятая колонна», одним словом. Не скрывая этого, мы теряем какую-то часть аудитории, но сохраняем самоуважение. И поддерживаем ту часть научного сообщества, которая ассоциирует себя с европейской культурой. Безусловно, в наше странное время на этих людей оказывается давление изо всех утюгов. Было бы нечестным и даже неэтичным не оказывать хоть какую-то моральную поддержку этой части научного сообщества, к которой во многом принадлежат и наши коллеги и у которой, по сути, нет иного ресурса. Антисоветская газета
Тем не менее уже в следующем абзаце высказывается очень ценная мысль, которую можно адресовать многим ангажированным СМИ:
|Реальная угроза для газеты не политическая позиция, а голословность. Этим действительно страдают многие политизированные СМИ — версии преобладают над фактами, взгляды над исследованием, эмоции над профессионализмом
[править]Умеренно антироссийские дискуссионные площадки
[править]Dirty.ru
Dirty.ru — коллективный блог, основан Йованом Савовичем в 2001 году, один первых коллективных блогов домена .RU. В начале 2010-х годов был захвачен белоленточными оппозиционерами. В июне 2012 года блогер Фриц Морген опубликовал пост, где приводил схему захвата Dirty. В течение 2012 года состояние Dirty можно было охарактеризовать как коллективное обсуждение новостной ленты Навального и других представителей «болотной оппозиции» вперемешку с постингом котят и видео с YouTube.
В конце 2012 года Йован принял решение полностью перекроить структуру сайта и разбить его на огромное количество досок. После того как в марте 2013 года были сняты ограничения на регистрацию и появилась доска Двачей стало ясно, что Dirty кардинально изменился.
Вместе с тем, на октябрь 2013 года главная d3.ru по-прежнему состоит по большей части из белоленточной политоты. При этом на ней иногда попадаются эксклюзивные для Рунета пропагандистские материалы: такие как вечер вопросов с реальным солдатом армии США, например. [55]
В декабре 2013 года, на волне украинской майданной истерии, по требованию владельца сайта Йована с главной страницы d3.ru внезапно исчезли все политически-окрашенные посты. [56]Впрочем, продержался Йован недолго, и уже через неделю главная сайта снова была нашпигована отменной русофобией.
22 февраля 2014 года на d3.ru был открыт патриотический подсайт: http://patriot.d3.ru/. В связи с этим совсем уж русофобским ресурс в целом назвать нельзя.
[править]Geektimes
«Гиктаймс» — крупный портал, специализирующийся в основном на новостях около IT и популярной науки. На ресурсе систематически разжигается ультрарадикальная ненависть к чиновникам, в особенности под предлогом борьбы за свободу Интернета и свободу вообще. Большая часть посетителей настроена ультралиберально, любое другое мнение вызывает лютое негодование.
Под любой новостью (будь то новость о микроконтроллерах или обновлениях Фейсбука), вы можете почитать комментарии в стиле «а у нас такого нет, нужно расстрелять всех чинуш и поставить новых правильных», «нужно либо устраивать революцию, либо валить на Запад» и прочие комментарии о тоталитаризме, загнивании отсталой России и противоположной этому свободной демократии.
Так как основное направление ресурса не политическое, на сайте могут попадаться адекватные материалы.
[править]Newsland
Ньюсленд — крупный портал, специализирующийся на перепечатках новостей из СМИ руками своих посетителей, которые затем эти новости комментируют. Был основан в середине 2000-х президентом компании BKG Марком Фединым и его американскими партнёрами. К 2010-му году на хорошо распаханном поле Newsland появился его клон, социальная сеть Гайдпарк (Gidepark.ru). В 2010-м году перепродан Фединым компании eMedia Holding за 3,8 млн долларов. Со дня продажи новые владельцы компании негласно стали поддерживать антироссийски настроенную часть комментаторов. К 2013 году ресурс при поддержке штатных модераторов окончательно оформился в царящую в комментариях клоаку самых маргинальных и радикальных русофобов. Практически 99 % нормальных, адекватных комментаторов покинули ресурс, посчитав ниже своего достоинства общаться с многочисленными антироссийскими клонами, воцарившимися на портале.
Ресурс исключён из системы Яндекс. Новости и внесён в спам-лист в русскоязычной Википедии.
[править]Группы в социальных сетях
[править]Ateo
Группа ВКонтакте, посвящённая, по идее, научному просвещению и атеизму. На самом деле атеизм и научное просветительство ограничиваются по большей части критикой религии и политической пропагандой. Последний аспект деятельности имеет явную прозападную направленность и, соответственно, во многих публикациях присутствует откровенная антироссийская риторика[57][58][59][60][61]. На 10 июля 2018 года группа насчитывает почти 245 тыс. подписчиков (скриншот).
Посты в группах публикуются без ссылок на источники излагаемой в них информации, а также под ними нельзя оставить комментарии.
[править]Барак Обама
Группа в ВКонтакте, по идее посвящённая бывшему президенту США. На самом деле речь про Обаму в основном заходит для создания шуток на тему «Обама нагадил в подъезде». На середину ноября 2017 года имеет более 39 тысяч подписчиков.
Большая часть контента группы — стёб над Россией, россиянами и реалиями политики, то есть наблюдается сильное сходство с группами вроде «Квадратный ватник» и «Загнивающий Запад». Интересная особенность — в комментариях к группе нельзя оставлять гиперссылки, такие комментарии автоматически удаляются. Любая попытка критики публикуемого материала встречается бурей негодования со стороны наиболее активных подписчиков.
[править]Загнивающий Запад
Данная группа ВКонтакте специализируется на очернении России и условий проживания в ней, представление русских в виде тупого стада, которым легко манипулировать. В комментариях присутствует расизм и прозападная пропаганда.
Основная форма пропаганды — фотографии с саркастичными описаниями, отсылающих нас к западным реалиям. Чем-то похожим занимаются многие группы в социальных сетях с низкокачественной пропагандой, нацеленной на эмоции, а не на разум человека. В данной группе очень просто заработать бан за выражение альтернативного мнения, особенно подкреплённого фактами.
[править]Ингерманландия
Группа в ВК, продвигающая идею создания автономии из территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ингерманландия/Ингрия)[62][63]. В русле такой пропаганды продвигаются следующие идеи:
- Миф о Московии — до 1721 года Россия называлась Московией, а русские московитами
- Присоединение Новгородской республики к Московскому княжеству — порабощение свободной республики тиранической и варварской Московией[64]. Соответственно, идёт отрицание концепции собирания земель русских и прав Москвы на наследие Киевской Руси.
- Войны России за возвращение Ингрии — акт агрессии России против европейского мира. Соответственно, занятие городов Ингрии во время Ливонской[65], Малая[66] и Великая Северные[67] войны называется аннексиями, которые приносили региону немалые разорения.
- Присоединение Ингрии к Швеции по условиям Столбовского мира 1617 года — начало золотого века в истории края, нахождение его в составе развитого государства и лоне европейской цивилизации[68].
- Стремление Петра I присоединить Ингрию — не стремление реализовать многовековую внешнеполитическую задачу по получению незамерзающих портов и укреплению связей с Европой, а лишь стремление русского правителя и некоторых его фаворитов «преодолеть в себе московита»[69].
- Эвакуация немцев и финнов в годы ВОВ — депортация и геноцид, из-за которого был убит каждый десятый эвакуированный, а остальные были заточены в ГУЛАГи[70].
То есть это фактически повторение проекта Соединенных Штатов Сибири — когда говорится о существовании субэтноса, который якобы притесняется центральной властью. В связи с этим Россия называется тюрьмой народов[71][72], а также поддерживается Евромайдан, политика властей Украины и в целом политика Запада.
Для любителей изучения истории и культуры Ингрии и финно-ингерманладцев с более-менее нейтральной позиции существует одноименная группа, где прямо написано «Это не политическая организация! Про политику здесь не говорят!».
[править]Лентач и отколовшийся от него Настоящий Лентач
Информационный проект в общественных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Twitter, в прошлом являвшийся сообществом «Ленты.ру» в сети «ВКонтакте». По сути, представляет собой своеобразное интернет-ответвление от «Медузы», нацеленное на более массовую и менее взыскательную до политики аудиторию. Представляется как новостное сообщество, которое отличает подача новостей в виде кратких записей с приложенными к ним сатирическими изображениями, выполненными в духе поравализма и прозападного либерализма. Редакция имеет русофобскую и антироссийскую позицию, в некоторых записях сообщества имеет место поддержка идеологии содомии, а также жёсткая и неплодотворная критика традиционных верований народов России и официальных представителей конфессий, в особенности Православия и Ислама. В проекте выполняется довольно строгий отбор новостей, что объясняет наличие преимущественно отрицательных новостей о России или явных вбросов. С августа 2015 года в сообществе сети ВКонтакте был введён самостоятельный роботизированный отбор комментариев к новостям с целью борьбы с комментариями, представляющими «малую ценность». Точка зрения, отличная от поддерживаемой руководством группы «Лентач», редко пользуется спросом среди его читателей, поэтому большинство комментариев, в которых она выражается, не проходит отбор и удаляется. Стоит также отметить интересную деталь: как только «Лентач» постит новость о чём-то плохом на Западе, то у целевой аудитории происходит когнитивный диссонанс, а в адрес администрации летят сотни негативных комментариев и упрёков в «кремлеботизме».
По состоянию на 24 января 2016 года, количество читателей сообщества в сети «ВКонтакте» превышает 1 млн человек.
[править]РАШКА — КВАДРАТНЫЙ ВАТНИК
Группа ВКонтакте, занимавшаяся пропагандой сложившихся в 1990-е годы антироссийских стереотипов. Комплексное очерняет историю и культуру России. Русофобия в группе совершенно открытая. Разумеется, при этом происходит постоянное одобрение действий США и украинских националистов на Украине.
В 2016 году группа была заблокирована («Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании решения суда (Куйбышевский районный суд города Омска — Омская область) от 21.09.2016 № 2-5690/2016.»). Однако, судя по всему, данную группу воскресили и сейчас там заседает 20-30 тысяч подписчиков.
[править]Русская смерть
Группа ВКонтакте, позиционирующая себя как интернет-проект, призванный показать, что в России все далеко не ОК. На 29.12.2017 имеет 232,14 тыс. подписчиков. О целях деятельности группы заявлено в графе «О компании»:
|2. «Русская смерть» - эстетический проект, и не более того. Остановить процесс разрушения невозможно, им должно только любоваться.
6. Мы не пишем ни о чем удивительном. Тоска – нормальное состояние для русского человека.
8. Русская культура, к счастью, полна образцами депрессии самой высокой пробы. В некотором смысле мы продолжаем традиции.
Фактически, данная группа дает своей аудитории такой же образ России, как фильм «Левиафан» — страна якобы разрушается, а русские это якобы депрессивный народ.
[править]Аналитические и исследовательские центры
Сюда включены консалтинговые фирмы, разного рода НКО и единичные аналитики, которые публикуют очерняющие Россию рейтинги либо исследования.
[править]Amnesty International
Правозащитная организация, занимающаяся частыми нападками на неугодные Западу страны (прежде всего Россию). Организация заступается за преступников и предателей России, поддерживая их антироссийские акции.
[править]Bloomberg
Основная статья: Тексты:Обрез Блумберга
Крупная частная медиакомпания из США. Путём нехитрых подтасовок Блумберг поставил в рейтинге полицейских государств Россию на первое место, в то время как на самом деле Россия находится на 27-м месте по количеству полицейских на душу населения.[73] Также в 2013 году Блумберг включил Россию в десятку «самых порочных стран мира».[74]
[править]Boston Consulting Group
Согласно исследованию BCG, 70 % богатств России находится в руках миллионеров и миллиардеров.[75] При этом BCG не включает в богатство собственный бизнес, вложения в неинвестиционную недвижимость и предметы роскоши.
Таким образом, хозяин большого мебельного магазина, который живёт в собственной пятикомнатной квартире в центре Москвы и ездит на «бентли», по мнению господ из BCG, является клиническим нищебродом.
[править]Credit Suisse
Швейцарский банк, печально известный своим «рейтингом глобального благосостояния», в котором Россия ошибочно называется страной с аномально высоким неравенством.
[править]Economist Intelligence Unit
Британская организация со штаб-квартирой в Лондоне, отметившаяся сразу несколькими антироссийскими рейтингами. Так, известен «индекс качества жизни» от этой организации, который был выпущен в 2005 году и в котором указывается, что в России жить хуже, чем в Киргизии, Ботсване, Туркмении и Уганде.
Методика составления индекса крайне спорна: он основывается на малозначимых показателях (вроде числа разводов) и на данных других лживых рейтингов, типа рейтинга свобод от Freedom House.
В рейтинге самых привлекательных для рождения и жизни стран EIU поставил Россию на 72-е место, между Индонезией и Сирией (2012 год).[76][77] Как и другие рейтинги, этот основан на компиляции других мусорных рейтингов.
[править]Freedom House
«Неправительственная» организация, которая на 80 % финансируется правительством США[17]. Freedom House приравнивает Россию по части политических прав к федерации абсолютных монархий — Объединённым Арабским Эмиратам, а по части гражданских свобод к Йемену, где действуют законы шариата. В английском разделе Википедии по этому поводу выражается некоторое удивление, но администраторы русского раздела считают допустимым ссылаться на этот «источник» в статье о российском Президенте.
[править]HelpAge
Основанная неким английским аристократом неправительственная организация на голубом глазу заявляет, будто в Таджикистане, Киргизии и Молдавии пенсионеры живут гораздо лучше и сытнее, чем в России. Такой результат получается из-за очевидных дефектов в методике подсчётов.
[править]Heritage Foundation
Фонд «Наследие» из США ежегодно выпускает так называемый индекс экономической свободы. Согласно этому рейтингу, в 2016 году Россия находится на грустном 143-м месте.[78][79]Рейтинг основывается, кроме всего прочего, на вышеупомянутых мусорных рейтингах от Economist Intelligence Unit.
[править]The Legatum Institute
Спонсируемая арабами английская НКО, которая выставляет в своих материалах Россию дикой и варварской страной. Согласно «Рейтингу процветания» этой конторы, Россия живёт хуже Монголии, Индонезии и даже Узбекистана. Рейтинг основывается на грубых подтасовках. Так, например, по параметру «личная свобода» Россия находится на 119-м месте. ОАЭ — на 66-м месте. Вместе с тем, в ОАЭ, например, запрещено смотреть на женщин и заговаривать с ними. За сквернословие в ОАЭ дают 7 лет тюрьмы, а за гомосексуализм просто отрубают голову.
[править]Maplecroft
Ещё одна английская организация, которая составляет рейтинги по коррупции и сложности ведения бизнеса. Излишне говорить, что в этих рейтингах Россия находится на самых позорных местах. [80]
[править]Moody’s
Американское рейтинговое агентство. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Часто завышает рейтинг западных стран и их союзников и занижает у России и прочих «врагов свободного мира».
[править]The Earth Institute at Columbia University
Институт Земли Колумбийского университета — американское НКО, известное, в частности, своим «Отчётом о мировом счастье» (англ. World Happiness Report), который организация делает по заказу ООН.[81] В этом рейтинге Россия занимает последние места, так как при расчёте учитываюڂся такие традиционно занижаемые по России параметры, как уровень коррупции и уровень политических свобод в стране.
[править]Transparency International
Американское рейтинговое агентство, которое регулярно составляет так называемый «Индекс восприятия коррупции», страны в котором располагаются по принципу дружбы с США (см., например, результаты за 2012 год). Достаточно сказать, что в солнечной Грузии — в которой чиновники без стеснения вымогают взятки, а доля теневого ВВП в 2013 году составляет 72 %[82], коррупция якобы ниже, чем в Чехии, Латвии и Италии[83].
Также эта организация составляет «рейтинг взяточников», согласно которому больше всех взяток дают, разумеется, русские. Главная проблеа достоверности рейтинга взяточников заключается в том, что он основывается на опросах бизнесменов. Которые, в свою очередь, дают ответы исходя из репутации той или иной страны. Репутацию же формируют…как раз эти мусорные рейтинги от Transparency International.
[править]World Economic Forum
Согласно данным организации, Россия заняла третье место в списке самых негативно относящихся к иностранцам стран, как написано в отчёте организации за 2013 год (страница 455). Исследователи задавали россиянам вопрос «как дружелюбно у вас принимают иностранцев». Судя по результатам, в других странах вдохновенно врали: отвечали «очень дружелюбно». В России честнее: «просто дружелюбно».
Ещё одним рейтингом этого форума является «Глобальный индекс эффективности энергетической архитектуры» (EAPI), в котором Россия стоит не на одном из первых, а на 27-м месте, значительно ниже полностью зависимых в плане энергетики от России стран. [84]
[править]Vision of Humanity
В «Глобальном рейтинге миролюбия» от этой организации Россия занимает 155-е место, а вторгнувшиеся недавно в Ливию и ряд других стран Англия и США — 44-е и 99-е места соответственно. [85]
[править]United Nations Office on Drugs and Crime
Согласно докладу этого управления, Россия является мировым лидером по потреблению героина. На самом деле, цифры в докладе не бьются друг с другом настолько сильно, что воспринимать его всерьёз нельзя. [86]
[править]Примечания
- ↑ Известными считаются лица/организации, которые либо удостоились отдельных статей на «Википедии», либо имеют не менее 50 упоминаний в российских СМИ.
- ↑ Уехал из России после ареста Ходорковского.
- ↑ Что характерно, на информационную борьбу с ИГИЛ запрошено $6,1 млн на 2016 финансовый год. [1]
- ↑ В связи с ухудшившимся финансовым положением радиостанции право проведения церемонии вручения «Серебряной калоши» было продано продюсеру Андрею Фомину, который организовал церемонию в 2015 году в «Гоголь-центре». [2]
- ↑ Анализ спутниковых изображений, опубликованных Министерством обороны России: (ru). Bellingcat (31 мая 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Forensic Analysis of Satellite Images Released by the Russian Ministry of Defense (en). Bellingcat (31 мая 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Forensische Analyse von Satellitenbildern des russischen Verteidigungsministeriums (de). Bellingcat (31 мая 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Tutorial: Error Level Analysis
- ↑ Forensische Analyse: Kreml hat offenbar Satellitenfotos zu MH17-Absturz gefälscht. Spiegel (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Kreml manipulierte mit Photoshop. Zeit (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Russland soll Satellitenfotos gefälscht haben. FAZ (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Kreml soll Satellitenfotos zu MH17 gefälscht haben. Welt (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Sendung: Tagesthemen 01.06.2015 22:55. «Tagesschau» (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Bericht über MH17-Absturz: Russland soll Fotos gefälscht haben.. Tagesthemen (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ MH17 crash: 'Old Buk missile used' - Russian firm.. BBC (2 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Dr. Neal Krawetz Twitter: Dr. Neal Krawetz. Twitter (1 июня 2015). Проверено 11 октября 2015.
- ↑ Giannonea, Diego (2010)."Political and ideological aspects in the measurement of democracy: the Freedom House case". «'Democratization»' Volume 17, Issue 1. pp. 68-97.
[править]См. также
- Информационная война против России
- Ведущие антироссийскую деятельность организации
- Пророссийские блогеры, сообщества и СМИ
[править]Ссылки
- Федеральный список экстремистских материалов от Минюста
- Единый реестр «Роскомнадзора» доменных имён, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Сети, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено