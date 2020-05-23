Как чехи вредили России за последние 100 лет

В Чехии не ограничились сносом памятника маршалу Коневу в Праге и 9 мая на опустевший постамент установили двухметровый унитаз из пенопласта. Правда, простоял он недолго и вскоре был снят местными пожарными. Кроме того, были открыты памятник, очерняющий Советскую армию, и мемориальная доска власовцам. Это очередные русофобские акции в Чехии. К сожалению, в недавней истории имеется немало деяний чехов, наносящих ущерб России.

Бравые солдаты Чехии разворовали золотой запас России и ограбили Сибирь

В отличие от венгров и поляков, чехи вооруженную борьбу за право иметь свое независимое государство не вели, но получили его после развала Австро-Венгрии в результате её поражения в Первой мировой войне. Но ещё до появления независимой Чехословакии в России появился Чехословацкий корпус. Туда охотно записывались пленные и перебежавшие на нашу сторону чехи, так как условия жизни в нем были значительно лучше, чем в лагерях для военнопленных. В результате к Февральской революции 1917 года его численность выросла до 50 тысяч человек.

Временное правительство разрешило создать в России отделение Чехословацкого национального совета, который был образован в Париже в феврале 1916 года и практически полностью контролировался Францией и Британией. После Октябрьской революции корпус стал выполнять только его распоряжения, а после подписания Брестского мира объявил, что покидает Россию и через Владивосток и США отправляется через два океана во Францию, чтобы воевать с Германией на Западном фронте. Солдаты и офицеры погрузились в эшелоны и двинулись во Владивосток с согласия большевистского правительства.

Однако Германии не нужны были 50 тысяч новых врагов на фронте, и она потребовала от советского правительства остановить эшелоны, угрожая возобновлением военных действий. Но в мае 1918 года сделать это большевикам было трудно, так как царская армия к тому времени уже не существовала, а будущие враги — Красная и Добровольческая (ее чаще называют Белой) армии — ещё только формировались, и так получилось, что самой крупной вооруженной группировкой в России фактически был Чехословацкий корпус. Британия и Франция решили воспользоваться создавшейся ситуацией и при помощи чехов свалить советскую власть и снова втянуть Россию в войну.

К 25 мая 1918 года 63 эшелона Чехословацкого корпуса растянулись от Пензы до Владивостока. В этот день отряды красногвардейцев попытались разоружить чехов, но те не только повсеместно отбили атаки, но и одновременно свергли советскую власть во множество крупных городов России. Уже 4 июня бывшие союзники России официально объявили Чехословацкий корпус частью вооруженных сил Антанты. Все это вызвало воодушевление и организационную активность у всех, кто не принял социалистическую революцию.

Чехи с расстрелянными красноармейцами © wikipedia.org / Public Domain

8 июня в Самаре было провозглашено первое антисоветское правительство — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), а 30 июня — Временное Сибирское правительство в Омске. Они начали формировать свои вооруженные подразделения. 7 августа войска так называемой Народной армии Комуча под командованием Владимира Каппеля и части Чехословацкого корпуса взяли Казань. Там был захвачен эвакуированный из столицы золотой запас страны. Попавшие в Казани в плен красные латышские стрелки были чехами расстреляны. Из Казани Красная армия выбила легионеров, как называли себя чехи, 10 сентября, после чего они бросили фронт и больше в течение последующих двух лет нахождения в России в боях с красноармейцами не участвовали.

Как чехи вредили России за последние сто лет. Колонка Владимира Тулина © wikipedia.org / Public Domain

Зато они участвовали в охране золотого запаса при его транспортировке вначале из Казани в Омск, а позже из Нижнеудинска в Иркутск. В результате пропало около 2000 золотых слитков. Сохранилось письмо будущего президента Чехословакии Эдварда Бенеша, в котором он призывает командование Чехословацкого легиона «активизировать закупку золота и других драгоценных металлов», хотя всем понятно, что под словом «закупка» имелось в виду воровство. Вернувшись на родину, чешские легионеры основали Легиабанк, но немало русского золота попало и в государственный банк Чехословакии.

23 сентября Комуч и Временное Сибирское правительство объединились и провозгласили себя Временным Всероссийским правительством. По требованию Британии и Франции 5 ноября военным министром в это правительство был назначен адмирал Александр Колчак, который уже 18 ноября его разогнал и стал Верховным правителем России. После того как подчиненные ему войска перешли в наступление, Чехословацкий корпус двинулся за ними, забирая все ценное, что попадалось ему на пути. О размахе грабежа можно судить даже по белогвардейским газетам. Вот, например, что писало «Дело России» в 1920 году.

«Добыча чехов поражала не только своим количеством, но и разнообразием. Чего только не было у чехов. Склады их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казенных складов и казенного имущества, чехи стали забирать все, что попадало под руку, совершенно не считаясь с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади объявлялись чехами военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трех миллионов золотых рублей, резины на 40 миллионов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и так далее. Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. По самому скромному подсчету, эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов рублей и значительно превышала контрибуцию, наложенную пруссаками на Францию в 1871 году. Часть этой добычи стала предметом открытой купли-продажи и выпускалась на рынок по взвинченным ценам, часть была погружена в вагоны и предназначалась к отправке в Чехию. Словом, прославленный гений чехов расцвел в Сибири пышным цветом. Правда, такого рода коммерция скорее приближается к понятию открытого грабежа (или вооруженного воровства), но чехи, как народ практический, не были расположены считаться с предрассудками».

Адмиралу Колчаку его подчиненные постоянно предлагали прекратить чешский грабеж, даже если для этого придется применить силу. Но он предпочитал закрывать на это глаза, объясняя им, что это приведет к ухудшению отношений с англо-французскими союзниками, и говорил, что когда чехи поедут домой через Владивосток, то перед посадкой на корабли у них в присутствии представителей союзников будет отобрано все награбленное. Чехи знали об этом плане адмирала и тайно мечтали о его свержении.

Все это не помешало Колчаку назначить 1 января 1919 года самозваного 26-летнего чешского генерала Радолу Гайду (настоящее имя — Рудольф Гейдль) командующим Сибирской армии и произвести его в генерал-лейтенанты. Авантюризм этого «генерала» поражает. В Чехии он работал фармацевтом в аптеке. В австро-венгерской армии в должности военного фельдшера дослужился до унтер-офицера. В сентябре 1915 года перебежал на сторону Черногории, где заявил, что он капитан, и в этом звании продолжил служить в черногорской армии. После её разгрома в 1916 году он не эвакуировался с её остатками на остров Корфу, а на санитарном поезде, выдавая себя за врача, сумел добраться до России, где продолжил службу вначале в составе сербской дивизии, а затем во 2-м чехословацком полку сначала командиром роты, а затем и батальона. Его батальон сверг советскую власть в Иркутске, и он добился от Временного Сибирского правительства присвоения ему звания генерал-майора.

Гайда со своей охраной © wikipedia.org / Public Domain

Даже военный министр только что появившейся Чехословакии генерал Милан Штефанек, узнав об этом кадровом решении Колчака, заявил, что «после назначения этого авантюриста командующим армией гибель белого дела на востоке России неизбежна». Его прогноз оказался точным: Гайда проигнорировал приказ Колчака о приостановке наступления его армии на Казань и Вятку и не перебросил свои войска для поддержки терпящей поражение Западной армии. В результате она была уничтожена, а Красная армия вышла в тыл Сибирской армии и начала её громить — рухнул весь Восточный фронт. Генерала Гайду от командования отстранили, но с формулировкой «в связи с уходом в отпуск по болезни». Более того, Колчак вручил ему 70 тысяч франков золотом на расходы и предоставил ему особый поезд, на котором он вывез во Владивосток награбленное. Тем не менее снятия с командования армией Гайда адмиралу Колчаку не простил и, связавшись с эсерами, поднял во Владивостоке 17 ноября 1919 года антиколчаковский мятеж, который был сразу же подавлен белогвардейскими и японскими войсками, а Гайда арестован. Но даже это ему сошло с рук, и по требованию союзников он был передан командованию Чехословацкого корпуса и выехал в Чехословакию.

Там он получил под свое командование сначала дивизию, а потом стал даже первым заместителем начальника Главного штаба. Но власти Чехословакии опасались, что он попытается встать во главе страны через военный переворот, и в 1926 году заставили его уйти в отставку, обвинив в шпионаже в пользу СССР. В ответ на это в следующем году Гайда возглавил «Фашистское национальное единство». Был арестован в мае 1945 года, но приговорен всего к двум годам тюрьмы и умер в апреле 1948 года, через 11 месяцев после своего освобождения.

К тому времени, когда рухнул Восточный фронт, Чехословацкий корпус уже не находился в прифронтовой зоне позади войск Колчака, а был отправлен охранять Транссибирскую железнодорожную магистраль. Чехи были возмущены тем, что лишаются возможности улучшать свое материальное благосостояние, и даже пытались не выполнять этот приказ, но англо-французские союзники объявили им, что в этом случае они не получат корабли для возвращения на родину.

Белогвардейские генералы, оказавшись в эмиграции, любили писать воспоминания, но в них нет ни одного хорошего слова про их чешских «союзников», а генерал-лейтенант Константин Сахаров даже посвятил им целую книгу под красноречивым названием «Чешские легионы в Сибири: чешское предательство». В ней подробно описывается, как чехи охраняли участок железной дороги от Омска до Иркутска, а их соседями была 30-я американская дивизия. Даже охрану чехи смогли употребить себе на пользу. Они в кратчайшие сроки присвоили себе 20 тысяч вагонов — надо же на чем-то вывозить награбленное. Также они зарабатывали, удерживая у себя паровозы и предоставляя их после оплаты. В ходе карательных акций против партизан массово уничтожались чехами мирные жители.

После того, как Красная армия нанесла белогвардейцам поражения в ходе Омской и Новониколаевской операций, началось то, что в белогвардейской литературе помпезно называют Великий Сибирский Ледяной поход — отступление белогвардейской армии в Забайкалье под защиту японских войск. Белогвардейские войска вынуждены были отходить в трескучие морозы пешком, так как чехи пропускали только свои эшелоны, идущие во Владивосток. Генерал Сахаров описывает в своей книге, как чехи для захвата вагонов выбрасывали из них раненых, женщин и детей из числа беженцев, обрекая их на смерть на морозе.

Чехи на бронепоезде Orlik © wikipedia.org / Public Domain

Разобрались чехи даже с адмиралом Колчаком. Он одним из первых бросился на восток с эшелонами, в которых, кроме его свиты и охраны, был золотой запас России. Чехи на станции Нижнеудинск отобрали у эшелонов Колчака паровозы и продержали его на этой станции две недели. Здесь по требованию представителя Франции генерала Мориса Жанена подписал Колчак свое отречение от должности Верховного правителя России, передав её генералу Деникину, и отдал охрану эшелона с золотом чехам. О том, каким авторитетом пользовался Колчак к тому времени даже среди белогвардейцев, говорит такой факт: он объявил своей личной охране, что предоставляет им свободу действий, и предложил остаться только тем, кто верит ему и готов разделить его судьбу, и на утро из 500 человек осталось 10.

В обмен на отречение и передачу золотого эшелона он получил от чехов и генерала Жанена гарантии выезда за границу, пересел в вагон второго класса, украшенный пятью флагами стран-союзников, и поехал дальше. Можно не сомневаться, что золотой запас нашей страны вскоре бы переместился в Чехословакию и Францию и никто бы за него и спасибо не сказал, но Иркутск уже был захвачен в результате восстания рабочих. Власть взял Политцентр, состоящий из эсеров и меньшевиков. Они поставили условием проезда чехов и генерала Жанена во Владивосток передачу им золотого запаса и адмирала Колчака. Чехи согласились с этим, и 15 января 1920 года золотой запас и Колчак были переданы Политцентру. Говорят, что, покидая вагон, Колчак сказал: «Спасибо вам, чехособаки!» 21 января Политцентр передал власть большевистскому Иркутскому военно-революционному комитету, по приговору которого Колчак был 7 февраля расстрелян.

Чехи благополучно добрались до Владивостока, спокойно выгрузили награбленное из 20 тысяч вагонов, погрузили его на корабли и отплыли домой. Украденные российские золотые слитки на пользу Чехословакии не пошли. Ее золотой запас хранился в Британии, а после того, как Чехословакия перестала существовать в марте 1939 года, её золото британцы передали Третьему рейху.

Зато нам от Чехословацкого корпуса осталась память. Причем не только духовная, но и вполне материальная. Судя по тому, что количество памятников Чехословацкому корпусу в современной России превышает количество памятников любому другому воинскому подразделению, принимавшему участие в гражданской войне по обе стороны линии фронта, то можно подумать, что наш народ особо почитает чешских освободителей страны от ценного имущества. Памятники им установлены в Бузулуке, Верхнем Услоне, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Кунтуке, Кунгуре, Михайловке, Нижнем Тагиле, Пензе, Пугачеве, Самаре, Сызрани, Ульяновске, Челябинске и у Посольского монастыря в Бурятии. Провалились попытки установки памятников в Тюмени, Нижнеудинске, Миассе и Кургане. В последнем городе руководитель местного отделения компартии Василий Кислицын заявил:

«Белочехи в начале века убивали тут наших предков, расстреляли целую группу активистов во главе с 18-летней Наташей Аргентовской».

Он немного ошибся: её не расстреляли, а изнасиловали и забили насмерть.

Причем эти памятники не просто стоят, а мы должны о них заботиться в соответствии с Соглашением между правительством Чешской Республики и Российской Федерации о взаимном содержании военных захоронений 1999 года. Этот договор не помешал сносу памятника маршалу Коневу в Праге. Зато посольство Чехии в России после того, как 4 мая 2020 года по памятнику легионерам в Челябинске постучали кувалдой, заявило:

«Посольство Чешской Республики выражает решительный протест против такого рода вандальских действий. Рассчитываем, что российская сторона приступит к исполнению своих обязанностей, вытекающих из Соглашения между правительством Чешской Республики и Российской Федерации о взаимном содержании военных захоронений 1999 года, и в соответствии с положением статьи 2 этого соглашения на своей территории обеспечит охрану чехословацких военных захоронений, их сохранность и уход за ними. Опираясь на вышеуказанное, хотелось бы надеяться на то, что компетентные власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем. Также надеемся, что виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженные наказания».

Имеется программа Министерства обороны Чехии по установке в России 58 памятников белочехам. Так, может, имеет смысл задуматься, нужны ли нам памятники тем, про кого известный публицист Николай Стариков сказал:

«Белочехи стали факелом, с помощью которого «союзники» по Антанте подожгли Россию и сбросили её в гражданскую войну. Ничего хорошего для России чехословаки не сделали».

На чьей стороне была Чехия во Второй мировой войне

В состав Третьего рейха Чехия вошла мирным путем ещё до Второй мировой войны. Вот что было сказано в совместном заявлении правительств Германии и Чехословакии от 15 марта 1939 года.

«Обе стороны выразили единодушное убеждение, что целью всех их усилий должно быть обеспечение спокойствия, порядка и мира в этой части Центральной Европы. Президент Чехословакии заявил, что, стремясь к достижению этой цели, а также к окончательному установлению мира, он с полным доверием отдает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера германского рейха. Фюрер принял это заявление и сообщил о своем решении взять чешский народ под защиту германского рейха и обеспечить ему автономное развитие, соответствующее его самобытности».

Словакия стала формально независимым государством и позже послала свои войска в СССР, на Восточный фронт. Чехия после вхождения в Третий рейх получила название «Протекторат Чехии и Моравии». В немецком варианте названия Чехия именовалась Богемией. Его президентом остался глава Чехословакии Эмиль Гаха, хотя реальная власть была у рейхспротекторов, которых назначали в Берлине. Исполнительная власть была в руках чешских министров, а правительство возглавлял чех Ярослав Крейчи. Денежной единицей была не рейхсмарка, а крона с надписями на двух языках. Была у чехов не только своя полиция, но даже и армия в 7000 человек.

Как чехи вредили России за последние сто лет. Колонка Владимира Тулина © wikipedia.org / Public Domain

Трофеи, полученные от чехословацкой армии, позволяли нацистам вооружить 35 дивизий. Кроме того, по разным оценкам, доля чешских заводов в производстве вооружения для немецкой армии доходила до 25%. Известные на весь мир крупные военные заводы «Шкода», ЧКД, «Польди», «Зброевка» прилежно работали на нацистов. В Чехии всю войну производились танки, самоходки, самолеты (в том числе и реактивный Ме-262), стрелковое оружие, автомобили, боеприпасы, а позже и детали для ракет Фау-2.

Важность чешской промышленности признавали и немцы. Подполковник танковых войск вермахта Гельмут Ритген после войны сознался: «Без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы и четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз», а вот показания немецкого инженер-подполковника Курта Икена:

«Чехи передали в наше распоряжение всю необходимую информацию о своих танках LT-38. Они были уверены, что их машины полностью соответствуют потребностям вермахта. И нам ни разу не пришлось столкнуться с акциями саботажа или какого-либо сопротивления».

Танков этой модели в 1939–42 годах было выпущено в Чехии 1433.

Чешские работники не только не саботировали, а, наоборот, проявляли инициативу. Так, чешские конструкторы постоянно вносили предложения по модернизации оружия, а «Шкода» выиграла конкурс на производство артиллерийского тягача-вездехода, предназначенного для непроходимых русских лесов и болот. Самоходная артиллерийская установка «Хетцер» также была создана чешскими конструкторами из концерна ЧКД, который тогда был переименован в ВММ. Ее производство продолжили и после войны и даже продавали её в Швейцарию, где она была на вооружении армии до 1972 года.

Март 1939 года: вступление немецких войск в Чехию © wikipedia.org / Public Domain

Согласно немецким источникам, в марте 1944 года Чехия отправила Гитлеру около 11 тысяч пистолетов, 30 тысяч винтовок, более 3000 пулеметов, 15 миллионов патронов, 214 танков и самоходных артиллерийских орудий, 144 пехотных орудия, 180 зенитных орудий, более 620 тысяч артиллерийских снарядов, почти 1 миллион снарядов для зенитных орудий, 824 вагона авиационных бомб, 0,5 миллиона сигнальных боеприпасов, 1000 тонн пороха и 600 тысяч взрывчатых веществ. Важная деталь: за все шесть лет нахождения в составе нацистской Германии производительность труда чешских рабочих никогда не была ниже, чем у немецких.

Нельзя забывать, что на пожертвования чехов был построен санитарный поезд — «дар чешского народа воюющему рейху», как писали тогда местные газеты. В этих же газетах можно прочитать про то, как чехи участвовали в сборе теплых вещей для солдат немецкой армии на фронте, увидеть радостно зигующих чешских передовиков производства. А вот что писал белоэмигрант Борис Тихонович.

«Чехи неслыханно обогатились на евреях в 1939–1945 годах. Они брали «на хранение» еврейские драгоценности, картины, имущество, а затем писали доносы на бывших друзей. В ходу была поговорка: «Евреи оттуда все равно никогда не вернутся».

Даже бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт не смогла вернуть принадлежавшие её семье картины, которые таким образом украли две сестры из Праги. От концлагеря её еврейскую семью тогда спасли сербы, и за это она их «отблагодарила» в 1999 году, добившись массированных бомбардировок их страны.

Отцу и дяде идола мировой демократии и бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела принадлежала киностудия «Баррандов», на которой всю войну снимались нацистские пропагандистские фильмы, в том числе о якобы замечательной жизни евреев в концлагере Терезиенштадт. Нацисты даже выделили им деньги на расширение киностудии. А сын коллаборациониста постоянно утверждал, что фашизм и коммунизм — это одно и то же, а Россия — это «государство с фашистскими методами управления».

Движение сопротивления в протекторате теоретически имелось, но деятельность как просоветских, так и прозападных подпольных организаций почему-то сводилась почти исключительно к листовкам и забастовкам (с требованием увеличения зарплаты). Правда, 27 мая 1942 года в Праге было совершено покушение на обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, но осуществили его не местные чехи, а присланные из Лондона английским Управлением специальных операций.

Март 1939 года. Гитлер в Праге © wikipedia.org / Public Domain

Да и тот факт, что в момент покушения Гейдрих ехал на службу в сопровождении только шофера, говорит о том, что в протекторате немцы чувствовали себя как дома. Интересно, что сразу после покушения Гейдриха отвез в госпиталь, остановив грузовик, чешский полицейский, хотя мог безнаказанно его пристрелить — шофер эсесовского генерала убежал преследовать покушавшихся.

В Лондоне, посылая диверсионную группу в Прагу, рассчитывали, что после смерти Гейдриха нацисты произведут массовые расстрелы, а чехи, возмутившись этим, начнут подпольную борьбу с нацистами. Расчеты оправдались на 50%. Немцы расстреляли в деревне Лидицы 172 мужчины из 465 жителей, а всего в Чехии 1331 человека, а вот партизанского движения в протекторате так и не появилось.

У самих чехов есть анекдот про их движение сопротивления, где рассказывается о встрече словацкого и чешского партизан после войны. Чех, выслушав рассказ словака о том, как они пускали под откос поезда, восклицает: «Класс! А у нас в протекторате это было строжайше запрещено».

Чехи начали немецкий погром, а от ответственности за него их спасла Советская армия

Правда, нельзя сказать, что чехи так и прождали освобождения до самого конца войны. Нет, 5 мая 1945 года, когда Третьего рейха фактически уже не было, а до юридического оформления его ликвидации оставались считаные часы, произошло Пражское восстание. Его никто не подготавливал и не планировал. Просто немецкие власти города разрешили чехам вывесить их национальные флаги. Вывешивая свои флаги, жители Праги стали срывать немецкие, затем — сбивать вывески на немецком языке на магазинах, после — грабить сами магазины и под конец уже просто грабить и убивать немецкое население. Именно обыкновенный немецкий погром и стал началом Пражского восстания.

Особенно активное участие в нем приняли чешские полицейские. Им надо было срочно становиться антифашистами, так как в противном случае им могли припомнить их помощь нацистам в отправке местных евреев в концентрационные лагеря. Однако на помощь своему мирному населению пришли немецкие войска, и в радиоэфире раздались призывы о помощи к нашей армии и к армиям союзников.

Чешская полиция и немки. Май 1945 года © wikipedia.org / Public Domain

Обратите внимание: очень редко пишут о том, кто же был руководителем этого восстания. На самом деле боевыми действиями восставших руководил председатель военной комиссии Чешского национального совета капитан Яромир Неханский. После вхождения Чехии в Третий рейх он уехал в Британию и стал агентом её разведки. В феврале 1945 года в рамках операции Platinum-Pewter был сброшен на парашюте в Чехию для сбора разведывательной информации. После войны работал в структурах госбезопасности Чехословакии, а затем преподавателем в Высшей военной школе. В 1948 году был завербован ещё и американской разведкой, в августе 1949 года был арестован. При нем были найдены радиостанция и шпионское оборудование, к тому же его выдал сообщник Велеслав Вал. В результате Яромир Неханский во всем сознался, раскаялся и начал сотрудничать со своими бывшими коллегами. Это его не спасло, и 16 июня 1950 года он был повешен. Сейчас в честь англо-американского шпиона установлена мемориальная доска на здании Генерального штаба армии Чешской Республики, тем не менее чешским либералам не хочется вспоминать, что во главе восстания стоял британский агент.

На помощь к чехам неожиданно пришла 1-я дивизия вооруженных сил Комитета освобождения народов России, или говоря одним словом — власовцы. Расчет её командира генерала Сергея Буняченко был прост: советские войска ещё в 270 километрах от Праги, а американцы вместе с перешедшими на их сторону польскими эсесовцами (подробнее об этом в статье «Как поляки воевали за и как против Гитлера») уже вошли в Пльзень, до которого всего 70 километров, а значит, и в чешскую столицу американцы придут первыми и учтут заслуги дивизии, вступившей в бой с нацистами. На стороне чехов власовцы воевали ровно два дня — 6 и 7 мая. Правда, за это время сумели добиться значительных военных успехов: захватили аэродром в Рузине, районы Смихов и Кулишовицы, два моста через Влтаву, взяли в плен около 500 немцев. Причина этих побед проста: немцы не знали, что власовцы снова перебежали на другую сторону, и принимали их за своих союзников. Это позволяло им атаковать внезапно и с выгодных позиций. Однако вскоре власовцы встретились с разведчиками 16-й бронетанковой дивизии армии США и узнали от них, что американские войска входить в Прагу не планируют. После этого власовцы бросились удирать на запад по одним дорогам с немцами, против которых они ещё несколько часов назад воевали.

Прекратили воевать против нацистов и восставшие чешские патриоты. 8 мая они подписали соглашение, по которому обязались не мешать немецкой армии отступать на запад, а немцы за это не будут их наказывать за погром и добивать. При этом призывы по радио к Советской армии прийти к ним на помощь не прекратились. Получилась интересная ситуация: сами чехи с немцами мир заключили, а русских просят с ними повоевать за чешские интересы. Сейчас чешские историки оправдывают соглашение с нацистами тем, что оно дало возможность сохранить тысячи чешских жизней и историческую часть Праги от разрушения. Правда, если следовать этой логике, то все чехи были бы живы и Прага абсолютно бы не пострадала, если бы вообще никакого восстания не было.

В 4 утра 9 мая в Прагу стремительно вошли бойцы 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады. Первым шел танк гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. У Манесова моста он уничтожил две немецкие самоходки, но и сам был подбит. Командир погиб. Лейтенант Гончаренко был похоронен на площади, которая получила название Красноармейцев. После того как Чехия, как говорят либералы, «двинулась по европейскому пути развития», тело героя выкопали и перезахоронили на Ольшанском кладбище. Площадь переименовали, но не вернули ей историческое название, а назвали в честь русофоба Яна Палаха, хотя он сам себя сжег на другой площади.

На месте гибели лейтенанта Гончаренко поставили памятник — танк на постаменте. Как только советские войска ушли из Чехословакии, художник Давид Черны с друзьями покрасили танк в розовый цвет в апреле 1991 года. Свой поступок он объяснил так:

«Я воспринимаю этот танк как символ русской диктатуры, во времена которой я родился. Я не воспринимаю этот танк как символ свободы, как символ окончания Второй мировой войны».

Несколько суток он провел тогда под арестом, а танку вернули прежний облик. Ровно через неделю к танку посреди бела дня пришли 15 депутатов чехословацкого парламента с кистями и ведерками с розовой краской и, пользуясь депутатской неприкосновенностью, демонстративно снова покрасили танк. Кроме того, содрали облицовочную плитку постамента и из нее сложили импровизированный памятник генералу-предателю Власову. 13 июня 1991 года танк сняли с постамента и отправили во двор Военно-технического музея. Вскоре снесли и постамент.

Так как депутаты при окраске очевидно использовали самую дешевую краску, то скоро дожди стали отмывать танк, и в 2000 году его окрасили в розовый цвет в третий раз. В 2011 году Чехия праздновала 20-летие вывода советских войск. Танк привезли из музея, поставили на понтон и две недели возили по реке Влтава, показывая в разных районах Праги. Так издевались над памятью человека, откликнувшегося на призыв чехов и отдавшего за них свою жизнь. Все мы возмущаемся тем, что снесли памятник маршалу Коневу в Праге, но при этом забываем, что в 1945 году он стал почетным жителем Праги, а в 1990 году его этого звания лишили.

Как чехи вредили России за последние сто лет. Колонка Владимира Тулина © wikipedia.org / ŠJů (cs:ŠJů) / CC3

Несмотря на то, что уже была подписана и объявлена капитуляция немецких войск, они оказывали сопротивление. Только к вечеру 9 мая столица Чехии была освобождена. О том, что творилось дальше, красноречиво свидетельствует донесение начальнику политуправления 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майору Филиппу Яшечкину, составленное 18 мая гвардии полковником Кладовым:

«За время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были неоднократно очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть к немцам выражало в самых разнообразных, подчас довольно странных, необычных для нас формах: — В районе гостиницы «Прага» чехословацкие патриоты, собрав группу до 30 немцев, принимавших участие в подавлении восстания, заставили их лечь на дорогу лицом вниз и каждого из них, кто пытался поднять голову, избивали палками. Продолжалось это в течение 40 минут. После чего немцы были выведены за город и там сожжены на кострах. — Встречая наши передовые танки, чехи на центральной улице Праги выстроили большую группу немцев, предварительно нарисовав на лбу каждого из них фашистскую свастику. При подходе танков заставили немцев стать на колени, а затем лечь лицом вниз под гусеницы. — В районе техникума жители города, раздев по пояс 15 немок и вымазав их краской, заставили работать по исправлению мостовой при большом скоплении народа. После этого немки были выведены за город и расстреляны. Подобные факты можно было встретить не только в г. Праге, но и в других городах и населенных пунктах Чехословакии. В селе Лушка с приходом наших частей чехи выгнали всех проживавших здесь немцев (290 человек), а оставшееся их имущество конфисковали. Все это объясняется огромной злобой и жаждой мести, которые питает чехословацкий народ к немцам за все совершенные преступления».

Первоначально, в соответствии с Директивой Ставки Верховного главнокомандующего от 2 мая 1945 года, предполагалось, что Прага будет занята нашими войсками после их перегруппировки и отдыха 14 мая. К тому времени немцы бы уже ушли сдаваться в плен к американцам и все произошло бы бескровно. Однако наши войска были отправлены для срочного спасения чешских погромщиков. В боях по прорыву к Праге и в самом городе погибло 11 997 советских солдат. В результате часть войск группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера была вынуждена сдаться советским войскам. Но дело в том, что все те немецкие войска, которым удалось уйти к американцам, все равно были выданы СССР. В результате из 900-тысячной немецкой армии в советский плен попало 860 тысяч человек, а около 40 тысяч погибли в боях. Выдали американцы даже Шернера, после того как выловили его 15 мая вместе с адьютантом в австрийском лесу. Вернули они и власовскую дивизию вместе с её командиром Буняченко. 1 августа 1946 года он был повешен вместе с Власовым. США были заинтересованы во вступлении СССР в войну с Японией и союзнические обязательства пока выполняли.

Май 1945 года. Маршал Конев в Праге © wikipedia.org / Public Domain

Второй пользой от Пражской операции у нас считалась «вечная благодарность братского чехословацкого народа». Про то, в чем она выражается сейчас, я написал выше. К этому можно добавить сброшенную по решению мэрии Праги с башни городской ратуши на Староместской площади мемориальную доску, посвященную освобождению города Советской армией, регулярные осквернения могил советских воинов на Ольшанском кладбище. Своеобразным осквернением памяти похороненных на Ольшанском кладбище советских солдат стала установка на нем памятника Русской освободительной армии (POA) генерала Власова в 1995 году. Те, кто перебежал из советской армии на сторону Гитлера, в современной Чехии в особенном почете. В апреле 2020 года на Ржепорыйской площади в Праге власовцам установлена мемориальная доска с надписью, из которой следует, что именно антисталинская РОА спасла Прагу от уничтожения. Этого же мнения придерживается и инициатор её установки — староста пражского района Ржепорые Павел Новотны. В интервью Чешскому радио он сказал:

«Я не думаю, что власовцы были убийцами, эсесовцами, страшными людьми. Именно они стали единственной силой, выступившей в поддержку повстанцев, иначе Прага повторила бы судьбу Варшавы. Единственное, что в Праге делала Красная армия, — убивала власовцев, которые были казнены как предатели».

В этот же день, когда была установлена мемориальная доска пособникам нацистов, открыли памятник все того же Давида Черны. Он представляет собой колонну, на вершине которой черный советский танк, покрытый белой немецкой каской.

Ложь о том, что чехи при помощи власовцев сами освободили свою столицу, а Советская армия только оккупировала ее, является практически официальной точкой зрения. Это утверждает множество чешских историков, это записано в школьных учебниках. Тут, правда, получаются интересные нестыковки. Так, на вышеупомянутом памятнике РОА на Ольшанском кладбище выбиты имена власовских генералов Владимира Баерского и Михаила Щаповалова, в честь переноса останков которых памятник и был установлен. Но ведь их расстреляла не Красная армия, а как раз чешские повстанцы, и что тогда получается: раз власовцы хорошие, то чехи — плохие? Чешские либералы любят утверждать, что если бы не власовцы, то Прагу ожидала бы судьба Варшавы. Но варшавское восстание вместе с немцами подавляли русские солдаты 29-й дивизии СС, из которой и была позже сформирована 1-я дивизия вооруженных сил Комитета освобождения народов России под командованием Буняченко. Каково будет узнать польским либералам, что убийцам их новых национальных героев — бойцов Армии Крайовой — в Праге ставят памятники и мемориальную доску!

Чехи убивали и изгоняли тех, кому верно служили всю войну

С окончанием Второй мировой войны злоключения немцев, проживающих в Чехословакии, не закончились. Не успели высохнуть чернила под актом о капитуляции нацистской Германии, как немецкое и венгерское меньшинства обязали носить белые повязки с буквами N и М соответственно. У них были конфискованы автомобили, мотоциклы, велосипеды, радиоприемники и телефоны. Им запрещалось на улицах говорить на родных языках, пользоваться общественным транспортом, и даже магазины они могли посещать только в определенные часы. Они не имели права менять место жительства и были обязаны отмечаться в полиции.

И это все применялось к тем, кто не совершил никаких преступлений против чехов в протекторате. Тех, кто совершил или был членом нацистской партии, наказывали как по приговору суда, так и без него, чаще всего расстрелом. Во время немецкой оккупации ничего подобного по отношению к чехам не применялось. Им только под угрозой расстрела было запрещено слушать советские и западные радиостанции. 350 тысяч чехов были вывезены на работу в Германию, но часть из них сделала это добровольно. Таким образом, положение немцев и венгров в освобожденной Чехословакии было значительно хуже, чем у чехов в протекторате.

Впрочем, издевательства над немцами продолжались недолго, так как вскоре началась их депортация в Австрию и Германию. Три миллиона немцев, чьи предки столетиями жили в Чехии и Словакии, были вынуждены покинуть страну всего за несколько месяцев. На прощание немцам на спинах краской рисовали свастики, грабили, насиловали, избивали, а часто и просто убивали. По официальным данным, погибло 18 816 немцев.

Как чехи вредили России за последние сто лет. Колонка Владимира Тулина © wikipedia.org / Public Domain

В мировую историю вошел «Марш смерти из Брно», где во время депортации 27 тысяч немцев погибло 5200. У чешского города Прерау (теперь Пршеров) чехословацкие военнослужащие остановили поезд, вывели из него немецких переселенцев и расстреляли 265 человек, в том числе 74 ребенка, самому младшему из которых было восемь месяцев. Правда, это преступление зафиксировал советский военный комендант Ф. Попов, и командующий расстрелом лейтенант Карол Пазур был осужден и провел в тюрьме около десяти лет. В Постельберге (сегодня Постолопрты) за пять дней было убито 763 немца, в Ландскрон (сегодня Ланшкроун) за три дня — 121.

Вот что писал уполномоченный НКВД СССР по группе советских оккупационных войск в Германии генерал Иван Серов своему наркому маршалу Лаврентию Берии.

«Чехословацкое правительство вынесло постановление, согласно которому все немцы, проживающие в Чехословакии, обязаны немедленно выехать в Германию. Местные органы власти в связи с постановлением объявляют немцам, чтобы они в течение 15 минут собирались и выезжали в Германию. На дорогу разрешают взять с собой пять марок. Никаких личных вещей и продовольствия брать не разрешают. Ежедневно в Германию прибывает из Чехословакии до 5000 немцев, большинство которых женщины, старики и дети. Будучи разорены и не имея перспективы на жизнь, некоторые из них кончают жизнь самоубийством. Так, например, 8 июня районный комендант зафиксировал 71 труп. Кроме того, в ряде случаев чехословацкие офицеры и солдаты в населенных пунктах, где проживают немцы, с вечера выставляют усиленные патрули в полной боевой готовности и ночью открывают стрельбу по городу. Немецкое население, перепугавшись, выбегает из домов, бросая имущество, и разбегается. После этого солдаты заходят в дома, забирают ценности и возвращаются в свои части».

Для сравнения: депортация около 150 тысяч немцев из Калининградской области и Литовской ССР продолжалась шесть лет — до 1951 года, в ходе нее умерло 48 человек, и все — в результате болезней.

«Пражская весна» стоила жизни 96 советским солдатам

В последние годы чешские СМИ оправдывают все более многочисленные русофобские акции в их стране тем, что чехи не могут простить русским гибели их 106 мирных сонародников при ликвидации последствий так называемой Пражской весны 1968 года. Тут хочется напомнить, что эти чехи мирными отнюдь не были. Иначе как тогда объяснить гибель от их рук 96 советских солдат. Кроме того, часть из чехов погибла в результате действий родных боевиков. Вот, например, что рассказывает Вячеслав Подопригора, бывший старшина 1-й радио-релейной роты 3-й отдельной бригады связи.

«При проходе колонны наших танков кто-то из толпы поджег на одном из танков бочку с горючим, от бочки загорелся двигатель. От огня вот-вот мог взорваться боекомплект. А это — гибель многих мирных жителей, стоящих на обочине дороги. Предвидя это, командир танка старший сержант бросился в толпу, упрашивая людей быстро отойти от машины. Через несколько минут прогремел взрыв огромной силы. Командир танка и остальные члены экипажа погибли. Погибло несколько местных жителей. Многие жители были ранены».

Как чехи вредили России за последние сто лет. Колонка Владимира Тулина © wikipedia.org / Public Domain

Не было такой провокации, которая бы не использовалась против наших солдат. Десятки из них вспоминают, как блокировали им путь с помощью детских колясок и они, рискуя жизнью, должны были убеждаться в том, что они пустые. По Праге ездила машина скорой помощи, которая разворачивалась, открывалась задняя дверь, оттуда давали очередь из пулемета, и она быстро уезжала. Наверняка рядом был спрятан видеооператор, и если бы на обстрел ответили огнем, то все западные СМИ показали бы, как советские войска расстреливают автомобиль с красным крестом.

Не любят чехи вспоминать и то, что значительную часть из их любителей американской демократии уничтожили не советские солдаты, а наши тогдашние союзники из польской, венгерской и болгарской армий. Так, 21 августа 1968 года в чешском городе Либерец на проходящую колонну танков сверху со строительных лесов посыпались строительные блоки, кирпичи, доски. Нападающим чехам не повезло: танки были советского производства, но принадлежали польской армии. В результате девять из них отправились на небеса, а 42 — в больницу. Позже, 7 сентября, польский солдат Стефан Дорна пристрелил двух чехов в городе Йичин.

На месте обоих инцидентов сейчас установлены памятники. Они теперь везде установлены, где погиб хотя бы один чех, даже если он первый открыл огонь. При этом если гибель произошла в результате столкновения с советскими войсками, то это указывается, а если причина смерти — наши союзники, то нет. Оно и понятно: нельзя Чехии обижать нынешних союзников по НАТО.

Ежегодно 21 августа чешские власти возлагают венки к пражскому зданию чешского радио, где в 1968 году погибли 15 пражан. В их смерти десятилетиями обвиняют советских солдат, а не тех, кто придумал миф с красивым названием «социализм с человеческим лицом», ставший причиной смерти 106 чехов. А вот 14 февраля никаких государственных траурных мероприятий нет и никто не вспоминает, что в этот день в 1945 году американские ВВС подвергли бомбардировке Прагу и в результате не пострадал ни один немецкий солдат, зато 701 пражанин погиб и 1184 были ранены. По мнению современных чешских «демократических» СМИ, это не двойные стандарты, а просто «это совсем другой случай».

Источник: https://nstarikov.ru/kak-chehi-vredili-rossii-za-poslednie-100-let-115649